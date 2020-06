Coronavirus hoy en la Argentina y el mundo: minuto a minuto y las novedades Fuente: Reuters

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, supera las 463.600 personas y los contagiados ya son más de 8.750 .000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 2.300.000) y registra 121.000 víctimas fatales . El segundo país en cuanto a infectados es Brasil, con más de 1.000.000 casos, y lo sigue Rusia, con 577.000.

Europa comienza a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. En esta región, el Reino Unido es la nación con más fallecidos: al menos 42.589. También en Asia los gobiernos intentan levantar las restricciones para pasar a la nueva "normalidad".

Por su parte, América es el continente con mayor número de enfermos. La Argentina tiene hasta el momento 42.785 positivos, 1011 muertes y 12.728 personas que recibieron el alta, mientras que las que cursan la enfermedad son 27.476. Tal como anunció el Gobierno, el aislamiento obligatorio se extendió hasta el 28 de junio y su flexibilización está segmentada por regiones. El AMBA es la zona con mayor cantidad de contagios.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.16 | Hospital exclusivo en El Salvador

El gobierno de ese país inauguró este domingo un hospital exclusivo para pacientes afectados por el nuevo coronavirus, con el objetivo de descongestionar otros centros de la red pública en momentos en que la enfermedad azota el país.

"Es un hospital de primera línea, un hospital de primer mundo y es para el pueblo", indicó el presidente Nayib Bukele en un discurso que fue transmitido por cadena nacional de radio y televisión.

22.50 | Venezuela reporta 128 casos

El gobierno de Nicolás Maduro reportó hoy la cifra que elevó el número de infectados de Covid-19 a 3.918.

"En las últimas 24 horas reportamos 44 casos de transmisión comunitarias y 84 casos extranjeros, importados", dijo Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación al dar el parte diario de la comisión presidencial para el seguimiento y control de la pandemia.

22.30 | Colombia: 68.652 positivos y 2.237 muertos

El país registró este domingo la mayor cifra de víctimas fatales en un solo día con 111 muertes, 66 hombres y 45 mujeres, según indicó el ministerio de Salud.

22.00 | Coronavirus: 72 casos en un geriátrico porteño

Un geriátrico del barrio porteño de San Cristóbal registró 62 nuevos casos de coronavirus entre sus adultos mayores residentes, de los cuales 23 fueron trasladados hoy por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), informaron fuentes del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

El SAME comenzó a trasladar después de las 19 a 23 adultos mayores del Hogar Geriátrico Catamarca, ubicado en la calle Catamarca al 500 del barrio de San Cristóbal, que dieron positivo de Covid-19.

21.14 | En México

Autoridades mexicanas reportaron el domingo 1,044 nuevos fallecidos relacionados al coronavirus, elevando a 21,825 la cifra total de muertos en el país, el séptimo con más decesos vinculados al virus en el mundo.

Además, el brote surgido en China a fines del año pasado y que ocasionará una aguda recesión económica de escala global, dejaba 180,545 infectados conocidos en la nación norteamericana, 5,343 más que en la víspera.

20.21 | Brasil supera 50.000 muertos

Brasil, el segundo país más afectado por el coronavirus en el mundo detrás de Estados Unidos, superó el domingo los 50.000 muertos por la enfermedad, un nuevo golpe para una nación que lidia con más de 1 millón de infectados, una situación de creciente inestabilidad política y una economía paralizada.

Brasil tiene un total de 1.085.038 casos confirmados y 50.617 fallecidos, frente a los 49.976 decesos del sábado, dijo el Ministerio de Salud.

20.05 | Reportan 19 muertos y 1.581 infectados en las últimas 24 horas

19.25 | Perú supera los 8.000 muertos

Perú sobrepasó este domingo los 8.000 muertos por el nuevo coronavirus, a pocas horas de la reapertura el lunes de los centros comerciales tras 99 días de confinamiento , informó el Ministerio de Salud. La cantidad de víctimas se incrementó a 8.045, un alza de 184 en las últimas 24 horas, mientras que los contagiados subieron a 254.936, tras sumar 3.598 casos.

18.55 | Multitudinaria asistencia a un evento musical en París hace temer un rebrote

Miles de parisinos participaron hoy de una fiesta con una decena de disc jockeys a orillas del canal de Saint Martin sin respetar la distancia social ni utilizar medidas de protección, lo que hace temer a las autoridades por un rebrote del coronavirus. Legalmente están prohibidas las concentraciones de más de diez personas para evitar contagios , pero el Ayuntamiento de París autorizó este evento musical, la 39ª edición de la Fiesta de la Música, reseñó la agencia Europa Press.

18.25 | Buscan crear un gel que desactive el coronavirus en ropa, paredes y hasta pupitres de escuela

Un gel antiviral y desinfectante que pueda entremezclarse en ropas, paredes y hasta pupitres de escuela para atrapar el coronavirus y dejarlo inactivo es el desafío en el que, contra reloj, trabajan para lograrlo las investigadoras del Conicet Vera Álvarez y Verónica Lassalle. Se trata de un gel con nanopartículas inorgánicas con función antiviral que puede incluirse dentro de diferentes matrices, como la tela para indumentaria, sábanas y ropa de protección sanitaria: mascarillas, guantes y ambos y superficies como paredes y pisos .

17.55 | Descartan reabrir Machu Picchu en julio

Machu Picchu, la ciudadela inca devenida en joya del turismo de Perú, seguirá cerrada tras descartarse su reapertura en julio por demoras en la implementación de medidas de bioseguridad y el temor de poblaciones aledañas a contagios del nuevo coronavirus, informó el domingo la prensa local. La Unidad de Gestión de Machupicchu (UGM) tomó la decisión en base a informes de autoridades de la región Cusco, donde se ubica la famosa ciudadela lítica.

17.25 | Más de 465.000 muertos en el mundo

La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 465.300 muertos desde que China informó sobre la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido por AFP este domingo a las 19H00 GMT sobre la base de fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron 8.890.310 personas en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad . De ellas al menos 4.139.100 se recuperaron según las autoridades. La cifra de casos diagnosticados positivos sólo refleja una parte de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar.

16.55 | Policías alemanes heridos en protestas contra la cuarentena

Varios policías alemanes resultaron heridos en choques con residentes de un bloque de apartamentos en la ciudad de Goettingen, que fue puesto en cuarentena por la aparición de un foco de coronavirus, indicaron el domingo las autoridades. La violencia estalló el sábado cuando un grupo de residentes intentó pasar una barrera metálica instalada para contener a las 700 personas que viven en el complejo residencial y evitar contagios. Algunos lanzaron piedras y listones de madera a los policías , indicó el jefe de la policía Uwe Luehring a los periodistas este domingo.

16.25 | Con nuevo récord diario, India sobrepasó la barrera de los 400.000 casos

India, el cuarto país con más casos confirmados de coronavirus en todo el mundo, registró hoy un nuevo récord diario de contagios, con más de 15.000 , que elevaron los acumulados desde el comienzo de la pandemia por encima de 400.000. El país contabilizaba 410.461 casos confirmados (15.413 en las últimas 24 horas) y 13.254 muertes por la enfermedad (306 en el último día), informó esta tarde el Ministerio de Sanidad. Además, tenía 169.451 contagios activos y 227.755 personas ya recuperadas tras haberse infectado, según el diario local Times of India.

15.55 | EE.UU. reporta 2.248.029 casos de coronavirus

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos informaron el domingo 2.248.029 casos de coronavirus, un aumento de 32.411 casos desde su número total anterior , y dijeron que el saldo de muertos había crecido en 560 a 119.615. Las cifras de los CDC no necesariamente reflejan los casos reportados por cada estado por separado.

15.25 | Acuerdo político hacia la sanción de una ley que regula el trabajo a distancia

Un acuerdo político entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados permitirá avanzar esta semana en un dictamen consensuado sobre el proyecto para regular la modalidad de teletrabajo, en el que se fijarán los requisitos mínimos para garantizar derechos y obligaciones de los trabajadores y se establecerá que las adecuaciones a cada actividad serán incorporadas en los convenios colectivos de trabajo.

14.55 | Hallan potente anticuerpo en la alpaca

Científicos de la Universidad Austral de Chile (UACh) descubrieron el anticuerpo de alpaca más fuerte del mundo con el cual podría crearse un inhalador nasal que neutralice al SARS-CoV-2 en el cuerpo humano. " El anticuerpo haría frente al virus no eliminándolo por completo, pudiendo las personas tratadas crear más anticuerpos que a la larga ayuden en su inmunidad ", explicó el grupo de investigadores del Laboratorio de Biotecnología Médica, liderado por el doctor en bioquímica Alejandro Rojas.

14.25 | México, Día del Padre con curva en ascenso

México festeja hoy el Día del Padre con la curva de la pandemia de coronavirus en ascenso, aunque las autoridades sanitarias insisten en que se estabilizó pero llamaron a la gente a celebrar con cautela. Mientras las calles de las principales ciudades se observan pletóricas de personas que acuden a comprar comida a los restaurantes, el director general de Epidemiología José Luis Alomía llamó a honrar a sus padres "con responsabilidad". " Se esperaría que tomaran todas las precauciones posibles sobre todo en estados color rojo ", afirmó el funcionario.

13.58 | Mea culpa

El gobierno de Chile reconoció que no hizo "tan bien" las cosas frente a la pandemia, en particular en materia "de trazabilidad y aislamiento", tras el fuerte aumento en las cifras de contagios. "Probablemente no lo hemos hecho tan bien en trazabilidad y aislamiento. En identificar a los contactos estrechos y aislarlos rápidamente si no tenían las condiciones de hacerlo. Eso lo estamos mejorando", reflexionó la vocera del gobierno, Karla Rubilar, en declaraciones realizadas en el Palacio de la Moneda.

13.28 | En un matadero

Las autoridades del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia rechazaron declarar un nuevo confinamiento a pesar de que el número de contagios en el brote aparecido en uno de sus mataderos arrojó más de 300 positivos en las últimas horas, hasta los 1331. Quedan pendientes de analizar 250 pruebas de las más de 6100 efectuadas a los trabajadores.

13.01 | Hospital exclusivo

El Salvador inaugura un hospital exclusivo para pacientes afectados por coronavirus, con el objetivo de descongestionar otros centros de la red pública en momentos que la enfermedad azota al país. Esta habilitación "llega en un momento crucial de la pandemia de Covid-19, ya que El Salvador se encuentra en la fase 3 considerada de contagio masivo", indicó en un comunicado la secretaría de Prensa de la Presidencia. C onsiderado por el gobierno como uno de los "más modernos de Latinoamérica", está construido en el recinto de un Centro Internacional de Ferias y Convenciones en el sector oeste de San Salvador.

12.38 | Año Nuevo Aymara

Con modestas ceremonias, muchas de ellas virtuales, debido a la pandemia, Bolivia recibió el 5528 Año Nuevo Aymara y por primera vez en 15 años estuvo ausente el expresidente indígena Evo Morales, exiliado en la Argentina. La celebración del solsticio de invierno en el hemisferio sur, conocida como "Willkakuti" (retorno del sol en aymara), forma parte de los ritos ancestrales andinos y marca el inicio de un nuevo ciclo agrícola.

12.12 | Ángeles

El Papa reivindicó la labor del personal sanitario durante la pandemia, al señalar que fueron "ángeles" para los enfermos de Covid-19. "En el torbellino de un brote con efectos impactantes e inesperados la presencia del personal médico fue un punto de referencia seguro antes todo para los enfermos, pero de una manera muy especial para los miembros de la familia, que en este caso no tenían oportunidad de visitar a sus seres queridos", dijo el Pontífice durante una recepción a representantes de los trabajadores sanitarios de Lombardía, la región más afectada de Italia.

11.41 | Brote en EE.UU.

11.08 | Santa Fe

El gobierno de la provincia evaluará las actividades que fueron exceptuadas del aislamiento social en las últimas semanas debido al aumento en los casos, que sumaron 41 en tres días, "con el objetivo preciso de conocer el impacto en la curva". Así lo informó la ministra de Salud, Sonia Martorana, al brindar el informe diario, que ayer arrojó 19 positivos y obligó a retroceder hasta la Fase 1 del aislamiento a las localidades de Carreras, Santa Rosa de Calchines y Ceres.

10.30 | Mil muertes

10.05 | En 24 horas

El Ministerio de Salud de Irán anunció la muerte de otras 116 personas por coronavirus en un día y aseguró que el país todavía no alcanzó el pico de la primera ola. De este modo el balance se eleva a 9623 muertos. Asimismo, se reportaron 2368 nuevos contagios, con lo que el número total se eleva a 204.952. Irán, que declaró sus primeros positivos de Covid-19 en febrero, registró su menor balance a principios de mayo antes de enfrentarse de nuevo en las últimas semanas a un rebrote.

9.48 | Los peor, atrás

Alemania superó lo peor de la crisis económica desencadenada por la pandemiay ya se encuentra en la senda de la recuperación , declaró el Banco Central de la primera economía europea. "Estos últimos meses hemos vivido la crisis económica más grave de la historia de Alemania [de después de la guerra]", dijo Jens Weidmann al diario Frankfurter Allgemeine Zeitung. "La buena noticia es que lo peor debería haber quedado ya atrás y que las cosas deben mejorar de nuevo", añadió.

9.20 | Coronavirus en la Argentina

8.22 | CABA

La ciudad de Buenos Aires reportó 541 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 18.356 acumulados desde que comenzó la pandemia, en tanto que se registraron 8 nuevos fallecimientos -uno de ellos en barrios populares- y un acumulado de 389, según el parte diario de situación sanitaria difundido por el gobierno porteño.

7.37 | Rusia

El país registró en las últimas 24 horas 7728 casos de Covid-19, elevando la cifra total de contagiados a 584.680. Por su parte el número de personas muertas aumentó en 109 y alcanzó los 8111, mientras que 339.711 personas se recuperaron, incluidas 5119 en las últimas 24 horas, según el comunicado. Moscú sigue siendo la región más afectada.

7.05 | Fin del estado de alarma

Desde hoy en España los 47 millones de habitantes podrán moverse libremente por todo el país por primera vez desde que el gobierno declaró el estado de alarma el 14 de marzo. Además, viajeros de países europeos como Gran Bretaña pueden entrar ahora sin hacer una cuarentena obligatoria durante 14 días, aunque la medida sigue vigente para otros países. En medio del relajamiento de las restricciones para frenar el brote, el país confía en salvar parte de su temporada estival de turismo.

6.11 | La crisis en la India

El Ministerio de Salud dijo que se reportaron 306 nuevas muertes y 15.413 nuevos casos en todo el país y aumentó así el número de fallecimientos a 13.254 y el de casos a 410.461. Según los funcionarios, 227.756 personas ya recibieron el alta. "El número de casos activos en este momento es de 169.451", según la información. El país es la cuarta nación más afectada después de Estados Unidos, Brasil y Rusia.

5.18 | África

El número de casos confirmados en el continente aumentó a más velocidad el último mes y se espera que hoy alcance los 300.000, mientras los gobiernos relajan las restricciones impuestas para frenar la pandemia, priorizando limitar los daños económicos. 7925 personas fallecieron hasta ahora en África, donde el número de casos es de 297.352, según el último balance de los Centros de Control de Enfermedades.

4.15 | Alaska

Unos 150 trabajadores temporales contratados por una fábrica de salmón enlatado en Alaska se encuentran en una cuarentena forzada y sin paga en un hotel en Los Ángeles después de que a tres de ellos les detectaran coronavirus. Los trabajadores, en su mayoría de México y el sur de California, fueron contratados el 2 de junio por North Pacific Seafoods para desempeñarse hasta agosto en su fábrica de conservas Red Salmon Cannery en Naknek.

3.30 | En el país

2.53 | Pekín registra un total de 227 casos relacionados con el rebrote

La ciudad sumó 22 contagios, por lo que registró un total de 227 casos relacionados con el último rebrote originado en la capital china y vinculado con un mercado mayorista del distrito suroeste de Fengtai.

00.57 | México contabiliza 4700 nuevos casos

Las autoridades sanitarias del país registraron 4717 casos más de coronavirus, con los que el total de contagios alcanzó los 175.202. Asimismo informaron que hubo 387 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas y que el total de víctimas fatales subió a 20.781.

00.33 | Perú supera los 250.000 infectados

El Ministerio de Salud informó que alcanzó los 251.338 enfermos de coronavirus al registrar 3413 nuevos contagios, según el último balance ofrecido por el organismo. La nación entró en cuarentena el 15 de marzo y pese a que se suspendieron la mayoría de las actividades no consiguió detener el avance de la pandemia.

