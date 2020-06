Fuente: AFP

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, supera las 500.000 personas y los contagiados ya son más de 10.000 .000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (sobrepasó los 2.500.000) y tiene más de 125.000 víctimas fatales . El segundo país en cuanto a infectados es Brasil, con 1.320.000 casos, y lo sigue Rusia, con 628.000.

Europa comenzó a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. En esta región, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: 43.500 aproximadamente. También en Asia los gobiernos intentan levantar las restricciones para pasar a la nueva "normalidad", incluso pese a los rebrotes registrados.

Por su parte, América es el continente con mayor número de enfermos. A 100 días del inicio de la cuarentena, la Argentina contabiliza hasta el momento 57.744 positivos, 1217 muertes y más de 18.416 personas que recibieron el alta, mientras que las que cursan la enfermedad son 35.743. Para intentar controlar la situación, el Gobierno confirmó la cuarentena estricta desde el 1° hasta el 17 de julio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.50 | Brasil supera los 57.000 muertos

El Ministerio de Salud de Brasil ha registrado este domingo 552 muertes en el último día, por lo que ya son 57.622 las personas que han fallecido a causa de la pandemia en el país, mientras que las autoridades del Distrito Federal han alertado de que el 90,4 por ciento de las camas privadas de cuidados intensivos de la capital se encuentran ya ocupadas.

23.24 | Austria niega entrada a algunos alemanes si carecen de test negativos

Austria anunció este domingo que obligaría a algunos alemanes de una región donde se registra un brote de coronavirus a presentar un test negativo a la covid-19 para cruzar la frontera.

22.20 | Aumentan los contagios en Venezuela

Venezuela sumaba hoy cerca de 5.300 casos confirmados de coronavirus, y tres de cada cuatro de los registrados en las últimas 24 horas corresponden a personas que acaban de regresar al país, se informó oficialmente.

El país acumulaba 5.297 contagios (167 en las últimas 24 horas), de los cuales 44 personas fallecieron (dos hoy), 3.604 tenían la infección activa y 1.649 ya se curaron, afirmó esta noche el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.

21.58 | EE.UU. registra 288 muertes diarias

Estados Unidos sumó 288 muertes por Covid-19 en 24 horas, según mostró el conteo de la Universidad Johns Hopkins el domingo, mientras las infecciones continúan trepando en medio de un repunte del virus en el país.

La primera economía del mundo es el país más afectado por la pandemia, con un total de 125.768 muertos en más de 2,5 millones de casos, según la casa de estudios con sede en Baltimore.

21.40 | En México

México reportó el domingo 4050 nuevos contagios de coronavirus, l levando el total a 216.852 casos del nuevo virus surgido en China, según datos dados a conocer por autoridades de salud, que dijeron que la velocidad de la epidemia empieza a desacelerarse.

Las muertes relacionadas con el virus, causante de la enfermedad respiratoria Covid-19, subieron a 26.648, sumando 267 en las últimas 24 horas, de acuerdo al reporte diario sobre el comportamiento de la epidemia.

21.30 | Colombia superó las 3000 muertes

Colombia superó este domingo las 3 mil muertes totales por Covid-19 y los 90 mil contagiados, de acuerdo al reporte del ministerio de Salud.

Según las estadísticas oficiales son 91.769 los positivos en todo el país, luego que hoy se registraran 3.178 casos nuevos.

19.50 | Nuevo parte de salud en la Argentina

Veintiséis personas murieron y 2.189 fueron diagnosticadas con Covid-19 en las las últimas 24 horas en Argentina.

Con esas cifras, ahora hay 1.232 fallecidos en total y 59.933 contagiados, informó hoy el ministerio de Salud de la Nación.

19.20 | Reforzarán controles en accesos a Ciudad de Buenos Aires y uso del transporte público

La Policía de Ciudad, los agentes de Tránsito y los agentes de Prevención reforzarán a partir de mañana los controles en los 40 accesos vehiculares a la Ciudad de Buenos Aires, en el transporte público y en los 26 pasos peatonales , con el objetivo de garantizar que sólo se trasladen trabajadores esenciales en el marco de la pandemia de coronavirus, se informó hoy oficialmente. S e realizarán controles a usuarios de transporte público en los distintos Centros de Trasbordo ; corredores de Metrobus; ingresos al subte habilitados y sobre las líneas de colectivo que circulan dentro de la Ciudad.

18.50 | La circulación en las autopistas porteñas cayó un 24%

La circulación de vehículos por las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires cayó hoy un 24% con respecto al domingo pasado, mientras que en las principales avenidas porteñas se registró un descenso del 11% , en el marco del aislamiento social y obligatorio por la pandemia del coronavirus. El informe diario sobre Movilidad y Seguridad durante el aislamiento de las 15.30 indicó que circularon 18.000 vehículos por las autopistas de la Ciudad y 34.000 en las avenidas porteñas , en tanto no se presentaron variaciones en cuanto a la congestión respecto al fin de semana pasado.

18.20 | Italia confirma 174 nuevos positivos y otros 22 decesos diarios

El Gobierno italiano confirmó este domingo 174 nuevos casos de coronavirus y otros 22 fallecidos durante las últimas 24 horas en el país, que registra ya un total de 240.310 contagios y 34.738 decesos desde el inicio de la pandemia . Si bien el balance de casos se encuentra estabilizado en relación con la estimación del sábado (175 contagios), el número de fallecidos es sustancialmente mayor a los ocho decesos de ayer, el día con menor número de muertes diarias desde principios de marzo.

17.55 | Reino Unido registra 36 nuevos decesos y más de 900 nuevos contagios

El Gobierno británico confirmó 36 nuevas víctimas mortales y más de 900 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas hasta un total de 43.550 muertos y más de 311.000 casos. Concretamente, los 901 casos de las últimas horas -- ligeramente superiores a los 890 constatados el sábado -- elevan a 311.151 personas el total de contagiados de la enfermedad desde el inicio de la crisis en Reino Unido, según el balance publicado este domingo por el Departamento de Sanidad y Cuidados Sociales en su cuenta de Twitter.

17.45 | Pakistán supera los 200.000 contagios y las 4.100 muertes

El Ministerio de Sanidad de Pakistán informó 4.072 positivos y 83 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas. Así, suma 202.955 casos confirmados y 4.118 decesos por la nueva enfermedad. Además hay 92.000 altas contabilizadas desde el inicio de la epidemia.

17.35 | Ecuador sumas casos y muertes

La pandemia de coronavirus sigue avanzando en Ecuador, que hoy reportó más de 680 casos y superó los 55.000 , en medio de un cambio de fase de la estrategia epidemiológica y pasar del aislamiento masivo al distanciamiento social, con el levantamiento paulatino de las restricciones. El Ministerio de Salud informó además que durante la jornada se registraron cinco nuevos decesos, elevando la cifra a 4.429 , informó la agencia EFE. Con los 681 casos de las últimas 24 horas, Ecuador reporta 55.255 y está entre los países más afectados por la pandemia en Sudamérica.

17.25 | Irán registra más de 2.400 nuevos casos y supera los 217.000

El Ministerio de Sanidad de Irán confirmó este domingo más de 2.400 nuevos casos de coronavirus durante las últimas 24 horas en todo el país, donde el número de contagios ha rebasado los 222.000 y los fallecidos superan ya los 10.500 tras más de 140 muertos desde el sábado.

17.15 | Chile admite dos listas de muertes por coronavirus

El gobierno chileno confirmó hoy 162 muertes por coronavirus y 4.216 casos en las últimas 24 horas , lo que eleva el total de contagiados a 271.982 personas, y presentó dos cuentas distintas acerca del total de fallecidos que difieren entre sí en 500 casos. Según el registro difundido hoy por el Ministerio de Salud, con los 162 decesos inscriptos en el Registro Civil y cargados en el parte de hoy, el total de muertes asociadas a la enfermedad llega a 5.509 . No obstante, también este domingo se entregó una segunda cifra de fallecimientos , contenida en el informe epidemiológico entregado una vez a la semana, que a diferencia del balance diario fija en 6.089 las muertes confirmadas por la Covid-19 , mientras otros 2.846 fallecidos están catalogados como "probables" o "sospechosos".

16.45 | Reino Unido apuesta por obras y endeudamiento

El gobierno británico " no volverá a la austeridad de hace 10 años " prometió el premier Boris Johnson, quien el martes presentará un mega plan para relanzar la economía tras la emergencia del Covid-19. La acción, según trascendidos, se fundará en la creación de nuevas infraestructuras. Incluso teniendo en cuenta el hecho de aumentar la deuda pública.

16.15 | Muere de covid-19 diputado oficialista hondureño

Un diputado suplente del oficialista Partido Nacional (PN, derecha) de Honduras murió este domingo de coronavirus, enfermedad que informaron fuentes oficiales. El diputado por el occidental departamento de Copán Rafael Ramiro Arita Rodríguez falleció en un hospital de San Pedro Sula, norte del país, donde estaba internado por covid-19 desde hace diez días.

15.45 | Mudanza fallida de Tigre a Mar del Plata

Una familia oriunda de la localidad bonaerense de Tigre intentó mudarse a Mar del Plata en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, sin contar con un permiso para radicarse en la ciudad , por lo que todos sus miembros fueron demorados en un retén y debieron regresar a su lugar de origen , seguidos por el camión que trasladaba los muebles, informaron hoy fuentes municipales.El grupo familiar, integrado por un matrimonio y sus dos hijos, llegó anoche a la localidad balneria en una camioneta particular, pero fue interceptada en el puesto de control de seguridad y sanitario instalado en sobre el acceso en la ruta 2.

15.15 | Nuevo permiso de circulación

Los trabajadores esenciales del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) deberán tramitar un nuevo permiso de circulación, entre mañana y el martes, para poder trasladarse desde el 1 de julio , en el marco de la nueva fase de aislamiento más estricta que se inicia ese día para frenar los contagios de coronavirus. Según se informó oficialmente, los trabajadores que cumplan tareas esenciales y que tengan residencia en el AMBA tendrán tiempo desde las 0 de mañana y hasta el martes a las 23.59 para renovar su respectivo CUHC (Certificado Únicos Habilitantes de Circulación).

14.45 | Más de 10 millones de contagiados en el mundo

Nuevos casos en un club nocturno en Suiza y en la ciudad de Leicester, en el centro de Inglaterra, mostraron que el virus todavía circula ampliamente en Europa, aunque no al ritmo que se observa Estados Unidos, América Latina o la India. A nivel mundial, los casos confirmados de COVID-19 pasaron la marca de los 10 millones y las muertes confirmadas se acercaban al medio millón , según un recuento de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos, Brasil, Rusia e India tienen la mayoría de las infecciones, y Estados Unidos también tiene el mayor número de muertes con más de 125.000.

14.45 | China ordena confinar a medio millón de personas por un rebrote

Las autoridades chinas confinaron hoy a cerca de medio millón de habitantes de la periferia de Beijing, una zona golpeada desde mediados de junio por un rebrote de coronavirus que las autoridades describen como "grave y complejo" . El país asiático, que había contenido prácticamente la epidemia, registró la aparición de unos 300 nuevos casos en la capital china en el lapso de poco más de dos semanas, lo que alimenta el temor de una inminente segunda ola de contagios.

13.44 | Más circulación

Neuquén autorizó la ampliación de los horarios de circulación y la apertura de locales comerciales "en forma excepcional" en las ciudades que no tengan casos activos. El Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Jefatura de Gabinete, emitió una resolución que extiende el horario de circulación de 8 a 22.30. Además, la medida autoriza para hoy la circulación vehicular de 8 a 15 y la apertura de locales comerciales de 8 a 22.30.

13.13 | Toque de queda

República Dominicana levanta el toque de queda nocturno que estuvo vigente por más de tres meses para frenar la propagación del Covid-19, a una semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias, aunque mantendrá restricciones. "Las medidas de distanciamiento social y físico adoptadas en el marco del estado de emergencia para el combate de #COVID19, con excepción del toque de queda, permanecen vigentes", informó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.

12.51 | Violar la cuarentena

Una familia oriunda de la localidad de Tigre intentó mudarse a Mar del Plata en pleno confinamiento y sin contar con un permiso para radicarse en la ciudad, por lo que todos sus miembros fueron demorados en un retén y debieron regresar a su lugar de origen, seguidos por el camión que trasladaba los muebles, informaron fuentes municipales. El grupo familiar, integrado por un matrimonio y sus dos hijos, llegó anoche a la localidad balneria en una camioneta particular, pero fue interceptada en el puesto de control de seguridad y sanitario instalado en sobre el acceso en la ruta 2.

12.25 | Colapso

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, advirtió que los servicios sanitarios de la capital de Ecuador están desbordados ante el incremento de enfermos por coronavirus. "Los servicios sanitarios ya no dan más, habrá que evaluar tomar decisiones por más duras que sean", publicó en su cuenta de Twitter. Asimismo lamentó que algunas personas no acataran el toque de queda de ocho horas y otras medidas de restricción impuestas en la capital. "Lamentablemente no estamos entendiendo el grave peligro al que estamos expuestos como ciudad".

11.22 | Fase 3 en Santa Fe

La ciudad de Coronda, situada 40 kilómetros al sur de la capital provincial, retornó a la Fase 3 del aislamiento social luego de confirmarse su primer caso positivo, un camionero con antecedentes de viaje al AMBA que fue derivado a un centro de aislamiento municipal. El intendente Ricardo Ramírez dispuso la medida, que implica la reducción de la circulación de la población al 50%, con lo cual quedan suspendidas actividades como las reuniones familiares.

11.02 | Brote porteño

10.34 | Nuevo cierre en China

El gobierno confinó a cerca de medio millón de personas cerca de Pekín, la capital del país, golpeada desde mediados de junio por un rebrote de Covid-19 que las autoridades describen como "grave y complejo". La aparición de unos 300 nuevos casos en la ciudad en el lapso de poco más de dos semanas alimenta el temor de una segunda ola de contagios. Hoy se anunció el aislamiento del cantón de Anxin, a 60 kilómetros de la ciudad, en la provincia de Hebei (norte).

10.10 | La crisis rusa

Rusia confirmó 6791 casos nuevos en las últimas 24 horas, con lo que el global ascendió a 634.437. El número de muertos aumentó en 104 hasta los 9073, mientras que 399.087 pacientes fueron dados de alta. Moscú, la región más afectada del país, reportó otros 717 casos y cuenta ya con un total de 220.071 infectados.

9.45 | Diputados

Las autoridades de México indicaron que siete diputados dieron positivo a la prueba de Covid-19 y que los infectados ya superan en el país los 210.000 casos, a horas de la entrada en vigencia de la flexibilización de las restricciones en la capital. El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, precisó además que se produjeron 595 fallecimientos más, por lo que ya son 26.381 las personas que murieron a causa de la pandemia.

9.10 | Coronavirus en la Argentina

8.35 | Vuelven a subir los casos

Por segundo día consecutivo, la capital de Japón registró un nuevo récord de contagios diarios desde el levantamiento del estado de emergencia a finales de mayo. Tokio lleva cinco días rebasando el umbral de los 50 contagios por los rebrotes identificados en sus zonas de ocio nocturno, que reactivaron la propagación del virus tras el periodo de contención que terminó el 25 de mayo. Pese a ello, el ministro japonés encargado del operativo oficial para contener la propagación del coronavirus, Yasutoshi Nishimura, aseguró que por el momento no hay necesidad de restablecer el estado de emergencia.

8.12 | Desde el comienzo de la crisis

7.40 | CABA

Trece personas murieron en la ciudad de Buenos Aires y 868 fueron los casos positivos sobre 1901 hisopados, con un índice de positividad de 40,8%, con lo cual suman 24.646 los contagios desde el inicio de la pandemia. El total acumulado de muertes asciende a 485 e implica un porcentaje de letalidad sobre los diagnósticos del 1,97 por ciento, con un índice de positividad acumulado del 34%. En los barrios vulnerables el total de fallecimientos es de 84. Las altas en toda la Ciudad llegaron a 9182 personas.

7.11 | Coronavirus

6.32 | Reestructuración

Tras el rescate estatal de Lufthansa ante la crisis por el brote, el principal accionista individual de la compañía aérea, Heinz Hermann Thiele, espera que la reestructuración de la aerolínea alemana dure "de cinco a seis años". "Este será un camino doloroso para todas las partes involucradas", dijo en una entrevista. "Cuán doloroso, nadie puede decirlo hoy", agregó. En cualquier caso, dijo Thiele, se trata de "hacer que Lufthansa esté preparada para el futuro". El multimillonario alemán, que posee el 15,5 por ciento de las acciones de la firma, anticipó que la dirección de la empresa elaborará un plan de reestructuración.

6.01 | Guatemala

Las autoridades informaron sobre la muerte de 34 personas más por Covid-19 y la detección de 569 nuevos contagios, tras 106 días de pandemia. Con estas cifras, el total de contagios en la nación llega a 16.397 personas, mientras que los decesos alcanzaron la cifra de 706. Ya fueron dados de alta 3123 pacientes.

5.26 | Obligatorio

Irán informó que el tapabocas será obligatorio en algunos lugares públicos a partir de la semana próxima. Mientras tanto las provincias más afectadas fueron autorizadas a imponer restricciones ante el aumento de contagios. Pese a ser el p aís más afectado de Medio Oriente, Irán nunca decretó un confinamiento obligatorio. En marzo se suspendieron los eventos públicos y se cerraron comercios no esenciales y colegios pero el gobierno empezó a levantar las restricciones en abril.

4.57 | Por los pobres

Una cumbre que incluyó un concierto virtual lleno de celebridades y presentado por Dwayne Johnson recaudó casi 7000 millones de dólares entre efectivo y garantías de crédito para ayudar a los pobres en todo el mundo que vieron sus vidas trastocadas por el brote. Global Citizen indicó que su cumbre con líderes mundiales reunió 1500 millones de dólares para ayudar a los esfuerzos contra el Covid-19 en países pobres, así como una promesa de 250 millones de dosis de vacunas para esos países si se desarrolla con éxito. Asimismo el grupo dijo haber conseguido 5400 millones de dólares en préstamos y garantías de la Comisión Europea y del Banco Europeo de Inversiones.

4.25 | Nueva cuarentena

3.50 | La India supera los 20.000 contagios en un día

Las autoridades de ese país confirmaron que batieron su récord de contagios diarios por quinto día consecutivo. La cifra se suma a otro trágico umbral sobrepasado en las últimas horas: el de los 16.000 fallecidos confirmados desde el inicio de la pandemia.

3.00 | En el AMBA

2.35 | 14 muertos en total

El Ministerio de Salud de Costa Rica reportó la muerte de la víctima número 14 en el país. Se trata de una mujer de 87 años, residente de San José y que se encontraba hospitalizada en el Centro Especializado de Atención de Pacientes con Covid-19. Fue diagnosticada positiva el 25 de junio y tenía otros padecimientos que empeoraron su condición. Tras 17 días sin presentar nuevas muertes, el país registró un total de dos: también falleció una mujer de 78 años. Asimismo se contabilizaron 143 nuevos casos, con lo que el total de contagios se eleva a 2979, de los cuales 1313 son mujeres y 1666 hombres.

2.02 | Elecciones

Los franceses empezaron a votar en medio de estrictas medidas de seguridad, en la segunda vuelta de unas elecciones municipales que tuvieron que ser aplazadas tres meses por la pandemia. Cerca de 16 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir alcalde en los 5000 municipios en los que la primera vuelta no fue decisiva. Además del uso obligatorio de mascarillas, los electores deberán conservar una distancia de seguridad y llevar su propio bolígrafo para firmar los registros.

1.15 | Bolivia, en ascenso masivo

El país ingresó en la etapa de rápido ascenso masivo de casos de coronavirus con el reporte de un nuevo récord diario con 1253 contagios y un total de 30.676 confirmados, en tres meses y medio. La ministra de Salud, Eidy Roca, anunció que la etapa de cuarentena dinámica y condicionada se amplió hasta el 31 de julio y exhortó a las autoridades municipales a no bajar la guardia ante la fase de masivos contagios. "Es importante que la población boliviana sepa que estamos entrando a una etapa de rápido ascenso de los casos de Covid-19 y esto lleva a la necesidad de tomar medidas que nos van ayudar a disminuir el impacto de esta subida", agregó.

00.28 | Dos contagios en Santiago del Estero, tras 23 días sin nuevos casos

La provincia confirmó que tras 23 días sin nuevos casos de coronavirus se contabilizaron dos positvos, uno de ellos de una mujer con residencia en Buenos Aires y que había entrado en territorio santiagueño violando el aislamiento social obligatorio.

00.11 | Estados Unidos ya tiene más de 2.500.000 casos

Según el balance que realiza la Universidad Johns Hopkins, en momentos en que el país registra un aumento exponencial de contagios en varios estados, se registraron 2.500.419 confirmados de Covid-19 y 125.480 decesos, cerca de la cuarta parte del total de víctimas fatales de la pandemia en el mundo. En las últimas 24 horas, los casos crecieron en 43.121 y las muertes sumaron 502.

