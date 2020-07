Coronavirus.Testeos en villa La Cava. Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi / archivo

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, supera las 528.000 personas y los contagiados avanzan hacia los 11.500.000

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (sobrepasó los 2.890.000) y tiene más de 132.000 víctimas fatales . El segundo país en cuanto a infectados es Brasil, con más de 1.580.000 casos, y lo sigue la India, con más de 700.000.

Europa comenzó a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. En esta región, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: 44.000. También en Asia los gobiernos intentan levantar las restricciones para pasar a la nueva "normalidad", incluso pese a los rebrotes registrados.

Por su parte, América es el continente con mayor número de enfermos. Pasados ya los 100 días del inicio del aislamiento obligatorio, la Argentina contabiliza hasta el momento 83.426 positivos, 16044 muertes y más de 30.000 personas que recibieron el alta. Para intentar controlar la situación, el Gobierno confirmó la cuarentena estricta desde el 1 hasta el 17 de julio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.52 | Colombia extiende la cuarentena hasta agosto

El presidente colombiano, Iván Duque, amplió esta noche la cuarentena general hasta el próximo 31 de agosto, aunque anunció algunas "modificaciones", que se suman a la apertura de varios sectores económicos.

"Lo que hacemos es extender el concepto de aislamiento preventivo obligatorio hasta el primero de agosto, pero con unas modificaciones que son importantes en lo que tiene que ver con recuperación de vida productiva y también de otros espacios de calidad de vida", manifestó el mandatario.

23.45 | En Perú

El Ministerio de Salud de Perú ha constatado este martes otros 3.500 casos adicionales de coronavirus, mientras que el titular de la cartera, Víctor Zamora, ha sostenido que, pese a la reapertura del país andino, la "tendencia a la baja" de los casos no se ha visto afectada.

En concreto, las autoridades sanitarias peruanas han confirmado 3.575 nuevos positivos por Covid-19, que han elevado el cómputo global del país hasta los 309.278 contagios. Además, tras los 180 nuevos fallecimientos registrados, un total de 10.952 personas han muerto en Perú a consecuencia de la enfermedad.

23.00 | EE.UU.: más de 60 mil casos en 24hs

Un nuevo récord de contagios se registró en Estados Unidos: 60 mil 209 casos en las últimas 24 horas según los datos de la Universidad Hopkins University.

De esta manera, la cifra total de contagios ya roza los 3 millones (2.991.351, en concreto), añadió la misma fuente.

La cantidad de decesos, en tanto, fue de 1.114. El total asciende a 131.362. Los estados del sur y del oeste como Florida, Texas, California, Arizona y Georgia son los que más brotes reportan.

22.10 | Un diputado venezolano murió por coronavirus en Colombia

El diputado opositor venezolano Hernán Alemán murió hoy por coronavirus en Colombia, donde vivía exiliado, informaron fuentes políticas venezolanas. El fallecimiento de Alemán fue confirmado por el también diputado Carlos Prósperi en su cuenta en Twitter.

Tanto Alemán como Prósperi pertenecen a Acción Democrática (AD), el partido opositor venezolano con mayor cantidad de afiliados.

22.08 |González García cree que la curva de coronavirus puede empezar a bajar

El ministro de Salud, Ginés González García, consideró esta noche que la curva de casos de coronavirus puede empezar a bajar "en dos o tres días" y consideró "una idea descabellada" separar al AMBA entre Ciudad y Provincia en el marco del aislamiento obligatorio para enfrentar la pandemia.

21.57 | Guatemala es el primer país centroamericano con más de 1.000 muertos

Guatemala se convirtió hoy en el primer país de Centroamérica en superar la barrera del millar de muertes por coronavirus, tras reportar 23 en las últimas 24 horas y totalizar 1.004 desde el comienzo de la pandemia.

Asimismo, el país sumaba 24.787 casos confirmados de la enfermedad, tras detectar 815 en el último día, informó esta noche el Ministerio de Salud.

21.50 | Colombia prepara un protocolo para reabrir las iglesias

Con casi 125.000 contagios, más de 4.300 muertes y la pandemia de coronavirus en aumento, el Gobierno de Colombia estableció hoy una serie de protocolos para habilitar el acceso de público a cultos religiosos, en una primera instancia en los municipios con bajos niveles de contagio o sin enfermos reportados, y solo mediante estrictas medidas de bioseguridad.

21.47 | Elogio de la OPS a Uruguay por el manejo de la pandemia

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó hoy que Uruguay es "el único país de América del Sur que tiene una tasa de incidencia (del nuevo coronavirus) que baja de manera regular durante las últimas semanas" y elogió la gestión del país para contener el avance de la enfermedad.

El gerente de Incidentes para Covid-19 de la OPS, Sylvain Aldighieri, destacó en teleconferencia de prensa la implementación "muy temprana" por parte de Uruguay de las medidas de prevención recomendadas por el organismo, que es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

20.15 | Perú, estado de emergencia por ola de frío

Frente al pico de la pandemia de coronavirus, Perú también declaró un estado de emergencia específico para 101 distritos de 28 provincias y ocho regiones debido al "peligro inminente" que conlleva una ola incipiente de bajas temperaturas.

Perú es el segundo país más afectado de Covid-19 en América Latina después de Brasil. Según el último reporte difundido, se reportaron 309.278 contagiados, 10.952 muertos y 200.938 recuperados.

19.57 | Trump critica a Harvard y pide reabrir escuelas y universidades

El presidente estadounidense, Donald Trump, tildó de "ridícula" la decisión de la Universidad de Harvard, que optó por dictar sus cursos de manera virtual en el otoño, debido a la pandemia. "Pienso que es ridículo. Creo que es una salida fácil y que deberían avergonzarse", sostuvo el primer mandatario.

A su vez, llamó a las escuelas y universidades a reabrir el próximo semestre. "Todos lo quieren. Las madres lo quieren, los padres lo quieren, los chicos lo quieren. Es hora de hacerlo", comentó. "Queremos abrir nuestras escuelas, queremos abrirlas rápidamente, hermosamente, en el otoño", añadió.

19.45 | Quinto test para Duque

El presidente colombiano, Iván Duque, se sometió a su quinta prueba para Covid-19, luego de saber que obtuvo un resultado positivo el director de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo Asís, quien estuvo con él en una reunión.

19.40 | 2979 casos marcan un récord diario en la Argentina

19.15 | Disney seguirá adelante con la reapertura de sus parques en Florida

Walt Disney Co. mantendrá los planes de reabrir sus parques temáticos de Walt Disney World en Orlando, Florida, a un número limitado de invitados el sábado, dijo la compañía en un comunicado. Lo hará pese a que en ese estado l os casos de coronavirus se dispararon en el último mes, con un recuento diario superior a los 10.000 infectados tres días de la última semana. Algunos trabajadores firmaron una petición para que se retrase la activación de los parques, cerrados a los visitantes en marzo.

En el escrito emitido hoy, la directora médica de Disney, Pamela Hymel, dijo que los controles de temperatura, las mascarillas y el saneamiento adicional permitirán a los huéspedes disfrutar "responsablemente".

Crédito: Facebook Disney

19.05 | América Latina supera los tres millones de positivos

Los casos de coronavirus en América Latina superaron los tres millones, según un recuento de la agencia de noticias Reuters, y las muertes suman más de 130.000. Brasil, México, Perú y Chile , que están dentro de la lista de los 10 países con más contagios del mundo, representan más del 80% de los casos.

El último millón se registró en solo 15 días , frente a los 21 días del millón anterior y los 96 que demoró en contabilizarse el primer millón de contagiados, desde que se reportó la infección, a fines de febrero.

18.50 | Comunicado: el presidente interino del Banco Central de Bolivia tiene coronavirus

18.45 | Récord: Texas superó los 10.000 casos diarios

Con 10.028 nuevos casos, se alcanzó un récord de contagios diarios en Texas , otro signo alarmante del rápido resurgimiento del Covid-19 en Estados Unidos. El gobernador de ese estado, Greg Abbott , implementó en mayo una de las reactivaciones económicas más agresivas y rápidas del país, pero dio marcha atrás la semana pasada, cuando determinó el cierre de bares y el uso obligatorio de tapabocas.

Nueva York , en abril, y Florida , la semana pasada, eran los únicos estados que habían registrado más de 10.000 casos nuevos en un solo día.

18.00 | Alberto Fernández le deseó pronta recuperación a Bolsonaro

17.47 | Machu Picchu: máximo de 2244 visitantes diarios para cuando reabra

El gobierno peruano informó que Machu Picchu, joya del turismo de ese país, solo podrá recibir 2244 personas como máximo diario, la mitad de los turistas que ingresaban en temporada alta , antes de la pandemia. Sin embargo, la fecha de reapertura aún no está confirmada.

Fuente: Archivo

17.10 | En Estados Unidos confirmaron el retiro de la OMS

Altos funcionarios estadounidenses informaron que notificaron formalmente su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) . El presidente Donald Trump , muy crítico de la actuación del órgano durante la crisis de coronavirus, ya había anticipado la decisión que será efectiva el 6 de julio del año próximo, según confirmaron a AFP un alto cargo del Departamento de Estado y otro funcionario estadounidense.

Fuente: AFP

16.00 | Irán: récord de 200 muertos en un día

En las últimas 24 horas, se registraron 200 nuevos fallecimientos por coronavirus en Irán, un récord que elevó el número total de víctimas a 11.931. Los casos positivos en ese país ascienden a 245.688, con 2637 contagios en un día.

15.54 | En un mes se duplicaron las hospitalizaciones en República Dominicana

La cantidad de hospitalizaciones en República Dominicana llegó a las 1047, casi el doble que al término de la primera semana de junio , cuando se reportaron 572. Es por ello que en el Ministerio de Salud Pública de ese país centroamericano informaron que la tasa de ocupación de camas destinadas a pacientes afectados por coronavirus está en un 71%.

"El sistema de salud nacional todavía no ha llegado al tope de su congestión", aseguró el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas , quien explicó que varios hospitales públicos y privados están aumentando el número de camas destinadas a pacientes con Covid-19 para "evitar el colapso", según datos de la agencia de noticias EFE.

15.50 | Francia: 13 nuevas muertes y situación "preocupante" en la Guayana Francesa

Las nuevas muertes por coronavirus informadas en el territorio francés son 13, lo que sitúa en 29.933 el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia. En el Ministerio de Sanidad calificaron como "preocupante" la situación en la Guayana Francesa y en el documento que emitieron, indicaron: "Las autoridades sanitarias se han movilizado para frenar la propagación de la epidemia, identificar los grupos de contagios y romper las cadenas de contaminación".

15.20 | En Cataluña obligarán a usar barbijo en las calles

En el gobierno catalán anunciaron hoy que los habitantes de esa región española estarán obligados a utilizar barbijos o tapabocas siempre que salgan a la calle , a pesar de que estén al aire libre y puedan mantener el distanciamiento social.

La decisión se conoció a pocos días de que las autoridades sanitarias confinaran a más de 200.000 personas por un brote de coronavirus en la provincia de Lérida y ante la previsión de un incremento de los contagios en las próximas semanas.

Fuente: Archivo

14.30 | En la OMS alertan que se acelera la transmisión y "no se alcanzó el pico" de la pandemia

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la transmisión del coronavirus se acelera en el mundo y que todavía "no se alcanzó" el pico de la pandemia .

En rueda de prensa, Tedros informó que ya se registraron 11,4 millones de casos y más de 535.000 fallecimientos por Covid-19 . "El mundo tardó 12 semanas en llegar a los 400.000 casos y durante el fin de semana se registraron más de 400.000 en todo el mundo", detalló.

14.20 | Posible transimisión por el aire

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que "surgen pruebas" de la posible transmisión por el aire del Covid-19 , luego de que científicos internacionales alertaran sobre esa forma de contagio. "Reconocemos que surgen pruebas en este sentido y, por lo tanto, debemos permanecer abiertos a esta posibilidad y a sus implicancias ", declaró Benedetta Allegranzi , funcionaria de la OMS en una conferencia de prensa.

"La posibilidad de una transmisión por vía aérea en lugares públicos, especialmente llenos de gente, no puede excluirse. No obstante, se tienen que reunir las pruebas e interpretarlas", prosiguió la responsable, quien aconsejó "una ventilación eficaz en los lugares cerrados y la distancia física".

14.07 | Marcha atrás en Melbourne

Los cinco millones de residentes de Melbourne, la segunda ciudad más poblada de Australia, deberán volver al aislamiento durante seis semanas , a partir de la medianoche de mañana. La decisión fue tomada para intentar contener un rebrote de coronavirus , que hoy obligó a las autoridades a cerrar la frontera entre los dos estados más grandes del país por primera vez en 100 años .

14.05 | En la OMS le desean una rápida recuperación a Bolsonaro

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, le deseó una "rápida recuperación" al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que dio positivo en su test de coronavirus. "Ningún país está inmunizado, ningún país está libre y nadie puede estar a salvo ", declaró el representante. Por su parte, el responsable de emergencias de la OMS, Michael Ryan, expresó que "príncipe o pobre, todos somos igual de vulnerables" ante el virus.

14.00 | Córdoba capital: abrieron bares y restaurantes

Los bares y restaurantes de la ciudad de Córdoba volvieron a funcionar con un estricto protocolo, después de cien días cerrados por las restricciones de la pandemia de coronavirus. "Recuperar la actividad es un hecho positivo, pero al menos el 30% no pudo hacerlo porque tuvo que cerrar sus puertas ante la imposibilidad de sostener el emprendimiento sin trabajar", dijo a Télam Fernando Faraco, dirigente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc) .

13.50 | Expertos de la OMS viajarán a China el fin de semana

Representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijeron que un equipo de expertos de la agencia viajará este fin de semana a China para preparar un estudio sobre los orígenes de la cepa de coronavirus aparecida en Wuhan y determinar cómo empezó a transmitirse entre humanos .

"El mejor lugar para comenzar es claramente donde emergió la enfermedad por primera vez y donde emergió en humanos, donde se produjeron los primeros brotes de neumonía atípica: en Wuhan", detalló el doctor Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la OMS , en una conferencia de prensa en Ginebra.

13.41 | Tom Hanks, quien tuvo coronavirus, apuntó contra aquellos que no toman medidas básicas

"Por lo menos, tres cosas pequeñas (están) en el campo de acción de todos, si eligen hacerlas", dijo el actor Tom Hanks , de 63 años, en una reciente entrevista con Reuters Televisión. "Usar un tapabocas, lavarte las manos, la distancia social. Si no podés hacer eso, no te tengo mucho respeto" , agregó el ganador del Oscar, quien dio positivo de coronavirus en marzo , mientras estaba en Australia para una filmación, al igual que su esposa Rita Wilson . Ambos ya se encuentran recuperados .

13.37 | Brasil: en agosto vuelve el Brasileirao, pese a la crisis sanitaria

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó que el 9 de agosto reiniciará el Brasileirao , la serie A del campeonato brasileño. La decisión recibió críticas de las autoridades regionales, ante la delicada situación sanitaria que atraviesan: el país es el segundo en número de infectados a nivel mundial y su presidente Jair Bolsonaro, dio positivo en su test de coronavirus hoy .

13.30 | Mar del Plata: suspenden la atención en un hospital por cuatro positivos

Suspendieron temporalmente la atención médica presencial en los consultorios y la mayor parte de la actividad en los quirófanos del Hospital Bernardo Houssay , de Mar del Plata, tras confirmarse que cuatro pacientes internados en el nosocomio dieron positivo en su test de Coronavirus.

La dirección del hospital administrado por PAMI dispuso, además, el aislamiento preventivo de una veintena de trabajadores de la salud que estuvieron en contacto con los contagiados, y reforzaron las medidas de seguridad para el resto del personal y de los pacientes.

12.05 | Brasil

11.52 | Contagios

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, dijo que si se liberan mucho las restricciones por la pandemia en el Área Metropolitana de Buenos Aires "estallan Córdoba y Rosario". "No hay que confundirse, si nosotros liberamos mucho te estalla Rosario, Córdoba, porque el 95 por ciento de los casos que aparecen en otras partes del país pasaron por el AMBA", explicó.

11.27 | Sin clases

El gobierno de Kenia informó que las escuelas primaria y secundaria recién reabrirán sus puertas en enero, cuando se aguarda que la curva se estabilice en el país del este africano. El ministro de Educación, George Magoha, dijo que "archivaron la propuesta inicial de reabrir las escuelas en septiembre", cuando comienza el ciclo lectivo.

11.06 | Estados Unidos

10.44 | Tapabocas

El gobierno regional de Cataluña anunció que endurecerá el uso obligatorio de máscaras, incluso cuando se mantenga la distancia interpersonal, tras un rebrote que preocupa "mucho" a las autoridades sanitarias y obligó a aislar a 200.000 personas. "La voluntad es que siempre sea obligatorio el uso, más allá de la distancia entre personas", dijo en rueda de prensa la portavoz del ejecutivo regional, Meritxell Budó.

10.25 | Negativo

El presidente de México dijo que dio negativo a una prueba de coronavirus que se realizó antes de viajar a Estados Unidos, donde se reunirá con su colega Donald Trump para celebrar la reciente entrada en vigor del tratado de libre comercio de América del Norte, TMEC. Andrés Manuel López Obrador se sometió al test como parte de los protocolos de seguridad previos a la visita a Washington.

10.02 | AMBA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que no hay "fisuras o polémicas con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" en torno al manejo de la cuarentena y aseguró que ambas administraciones apuntan a un mismo objetivo, que es lograr que los contagios desciendan. "Los acuerdos que se vienen alcanzando hasta ahora con la Ciudad se basan en los datos sanitarios. La unidad que se ha conseguido es mirar los contagios, las camas, los fallecimientos", dijo.

9.40 | Recortes

La compañía aérea alemana Lufthansa, duramente golpeada por la crisis del coronavirus, hará más recortes en los ámbitos administrativo y directivo. Según informó, en la administración se eliminarán 1000 puestos de trabajo, mientras que en los puestos directivos del grupo se reducirá la plantilla en un 20 por ciento.

9.22 | 20 muertos

El Ministerio de Salud informó 20 nuevos fallecimientos, lo que elevó a 1602 la cifra de muertos desde marzo, cuando se declaró la pandemia, con una tasa de mortalidad de 34,9 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 2% sobre los casos confirmados.

8.42 | En todas partes

La Organización Mundial de la Salud pidió a los viajeros a usar máscaras en aviones y mantenerse informados ante el aumento de casos de Covid-19 en algunos países. La portavoz Margaret Harris instó a las personas a no ser sorprendidas por rebrotes epidémicos locales y medidas de cuarentena, afirmando que la pandemia "está en cualquier parte, está en todas partes y la gente que viaja debe entender eso". "Este virus está extendido y la gente tiene que tomar eso muy, muy en serio", agregó.

8.17 | A la espera de los resultados

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, liberó su agenda pública mientras aguarda el resultado de un test de coronavirus, aunque su oficina dijo que el líder ultraderechista goza de buena salud. Bolsonaro se sometió al test anoche, según un comunicado de la presidencia, que agregó que el resultado se conocería el martes. Medios locales reportaron que tiene síntomas del coronavirus, como fiebre.

"Vine del hospital", dijo Bolsonaro a sus seguidores tras salir de su auto en la tarde del lunes, en comentarios emitidos por un canal progubernamental en YouTube. "Pero está todo bien", agregó.

Bolsonaro indicó que se sometió a un escáner en los pulmones, que mostró que están "limpios".

La agenda pública del mandatario para el martes mostraba una mañana vacía, sin reuniones hasta las 15 horas. Medios locales reportaron que fue liberado de sus compromisos a la espera de los resultados.

7.55 | Detenida

Un mujer fue detenida cuando violaba la cuarentena y circulaba sin el permiso obligatorio a bordo de un colectivo por las inmediaciones de la estación Liniers, y, al identificarla, se determinó que tenía pedido de captura por falsificación de moneda y documento público en la provincia de Tucumán, informaron fuentes policiales.

7.27 | En la Argentina

7.04 | Récord

Iran registró 200 muertos debido al nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra récord desde el inicio de la pandemia en el país. La portavoz del ministerio de Salud, Sima Sadat, afirmó: "Lamentablemente, en las últimas 24 horas, perdimos a 200 de nuestros compatriotas, lo que lleva el total de víctimas a 11.931". Por su parte indicó que el número de infectados ronda los 245.000.

6.39 | En la Ciudad

6.16 | Por orden de Kim

El régimen de Corea del Norte anunció un refuerzo de la vigilancia en áreas fronterizas para contener la posible expansión del coronavirus, días después de que el líder Kim Jong-un llamase a estar en estado de "alerta máxima" ante la enfermedad, que oficialmente no dejó ningún caso por ahora en el país asiático.

6.00 | El día de más casos

Cinco contagios, uno en una clínica privada y cuatro correspondientes a jubilados que estuvieron en contacto con un enfermero que había dado positivo días atrás, fueron registrados en las últimas horas en Mar del Plata, en la jornada de más casos reportados. Así la localidad balnearia suma 14 pacientes en tratamiento, en tanto hay otras 15 personas que están siendo estudiadas, aguardando los resultados

5.33 | Estrategia

El transporte público de Berlín, la capital alemana, recurrió al humor para incentivar a sus usuarios a que usen las máscaras de forma correcta con una satírica campaña: "Dejá de usar desodorante". El operador del transporte, la empresa BVG, publicó a principios de mes el cartel de la campaña en redes sociales junto al siguiente mensaje: "No nos dejás otra elección". "Ya que tanta gente piensa que puede usar sus tapabocas enseñando la nariz, nos tenemos que poner estrictos", declaró la compañía en el cartel amarillo.

5.10 | Eurozona

La economía de la zona se contraerá un 8,7% en 2020, indicó la Comisión Europea, que empeoró su anterior previsión alertando de los "riesgos excepcionalmente altos" vinculados al coronavirus y al Brexit. "El alcance y la duración de la pandemia y de las futuras posibles medidas de reclusión necesarias siguen siendo una incógnita", apuntó Bruselas, cuyo pronóstico no tiene en cuenta una "segunda ola" de contagios.

4.40 | Continente africano

Sudáfrica se convirtió en el primer país africano en superar la barrera de los 200.000 contagios. "El número total de muertos es de 3310 y el de recuperados es de 97.848", indicó además el ministro de Salud, Zweli Mkhize, en un mensaje en Twitter. Según el comunicado, solo en el último día se contabilizaron 111 muertos en todo el país y 9000 nuevos infectados.

4.11 | 390 casos

Alemania, con una cifra de reproducción, o valor R, de 0,97 (cada infectado contagia a aproximadamente una persona), informó de 390 nuevas infecciones. Desde el estallido del brote, se registraron en la nación europea 196.944 personas enfermas y 9024 personas muertas. Según las estimaciones de las autoridades, alrededor de 182.200 pacientes recibieron el alta.

3.45 | El brote en Rusia

La pandemia registró en las últimas 24 horas en el país 6368 casos nuevos y 198 muertos, lo que eleva el balance a más de 694.000 personas contagiadas y más de 10.400 víctimas mortales. La mayoría de los nuevos infectados se detectaron en Moscú, con 629 positivos en el último día, en Siberia, con 283, y en San Petersburgo, con 278 positivos.

3.17 | Australia confina de nuevo a los habitantes de Melbourne

Las autoridades decretaron un nuevo confinamiento en la segunda ciudad más poblada de Australia, con unos cinco millones de habitantes, para frenar la expansión del nuevo coronavirus. Comenzará a la medianoche y durará al menos seis semanas, declaró el primer ministro del estado de Victoria, Daniel Andrews.

2.50 | Falta de mano de obra

Por primera vez en 22 años, Vesa Koivistoinen, propietaria de la granja de frutillas más grande de Finlandia, emplea a compatriotas para la cosecha debido a la escasez de mano de obra extranjera a causa del coronavirus. "Esta es una situación muy inusual", dijo. Este año apenas un tercio de los 16.000 trabajadores temporarios regulares llegaron del extranjero.

2.25 | La cifra de muertos en India superó las 20.000

Con más de 700.000 contagios identificados, el país reportó 467 nuevas muertes en 24 horas, elevando el total de fallecidos a 20.160. Las autoridades temen que la cifra de muertos pueda crecer de forma considerable en las próximas semanas. India, con una población de 1.300 millones de personas, es el tercer país más afectado del mundo.

1.58 | Pekín no reporta nuevos casos de Covid-19

N o se registraron nuevos infectados por primera vez desde la aparición de un foco de contagios en la capital china en junio, que llegó a provocar temores de una segunda oleada doméstica.

1.20 | López Obrador pide a los mexicanos de EEUU que no se manifiesten durante su visita para evitar nuevos contagios

En vísperas de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, el jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le pidió a sus compatriotas residentes en aquel país que no lleven a cabo movilizaciones para evitar así que se puedan producir más contagios de coronavirus. "Yo les pediría que no se muevan mucho, que no haya ningún acto, que no se junten mucho, que haya sana distancia por la pandemia, que nos cuidemos, que no se alteren los protocolos", dijo.

0.49 | Bolivia

El reporte nocturno del Ministerio de Salud señala que, además de superar los 40.000 casos, se registraron 1476 decesos y 11.929 personas recuperadas, que representan el 30 por ciento de total. Santa Cruz es la región boliviana más castigada, con 21.953 casos, el 54 por ciento del total. Le sigue La Paz, que llegó a los 4685 enfermos, un 11,6 por ciento del total. La crisis en la nación parece estar a punto de complicarse de manera severa, con hospitales colapsados, cementerios sin espacios y protestas sociales.

00.15 | La oposición colombiana le pide a Duque que cancele su programa diario

El pedido al presidente Iván Duque para que ponga fin a su espacio televisivo diario en el que aborda la situación del Covid-19 en el país es porque se trata de "un uso abusivo de los canales y medios de comunicación" en los que el jefe del Estado "no dice absolutamente nada, ni técnico, ni científico". Colombia confirmó hasta el momento un total de 120.281 casos acumulados. El número de fallecidos es de 4.210.

Agencias AFP, AP, Reuters, DPA, Télam