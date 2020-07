Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2020 • 01:01

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, supera las 548.000 personas y los contagiados superan los 12.000.000

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (sobrepasó los 3.000.000) y tiene más de 134.000 víctimas fatales . El segundo país en cuanto a infectados es Brasil, con más de 1.700.000 casos, y lo sigue la India, con más de 767.000.

Europa comenzó a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. En esta región, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: 44.500. También en Asia, los gobiernos intentan levantar las restricciones para pasar a la nueva "normalidad", incluso pese a los rebrotes registrados.

Por su parte, América es el continente con mayor número de enfermos. Pasados ya los 110 días del inicio del aislamiento obligatorio, la Argentina contabiliza hasta el momento 90.693 positivos, 1720 muertes y 38.313 personas que recibieron el alta. Para intentar controlar la situación, el Gobierno confirmó la cuarentena estricta desde el 1 hasta el 17 de julio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

22.38 | Ecuador supera el umbral de los 65.000 casos

El Ministerio de Salud de Ecuador informó que el país superó la barrera de los 65.000 casos de coronavirus, después de registrar 797 casos adicionales de coronavirus, lo que elevó el cómputo global en el país latinoamericano hasta los 65.018 positivos. Además, 4.939 personas murieron en Ecuador a consecuencia de la enfermedad.

22.38 | Perú suma otros 3.500 nuevos casos

Las autoridades sanitarias peruanas confirmaron 3.537 casos nuevos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que en total hay 316.448 contagios en el país latinoamericano. En cuanto a la cifra de muertes por la enfermedad, ya son 11.314, después de confirmar 181 nuevos fallecimientos.

22.22 | El centro sanitario de Tecnópolis recibió al primer paciente leve

El Centro Sanitario Tecnópolis para el aislamiento extrahospitalario recibió al primer paciente leve de coronavirus en sus instalaciones del partido bonaerense de Vicente López. Así lo anunció en su cuenta de Twitter el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan.

22.06 | El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei puso en cuarentena a todo su equipo

En una carta enviada al Congreso, el presidente informó que, "dentro del equipo de funcionares que integran el Consejo de Ministros del Organismo Ejecutivo, se ha dado un caso positivo por SARS-COV2, lo cual ha provocado que se tomen las medidas sanitarias correspondientes, así como la de establecer cuarentena en los equipos de trabajo de dicha instancia de gobiernos''.

Presidencia dijo que ni el presidente ni su vicepresidente, Guillermo Castillo, están en cuarentena y seguirán con sus agendas.

21.54 | Más de 65.000 casos en Estados Unidos

Estados Unidos registró un nuevo récord de contagios por coronavirus en un día, con más de 65.500 nuevos casos registrados en 24 horas, según reportó la Universidad Johns Hopkins. El número total de casos registrados del Covid-19 en el país desde el inicio de la pandemia supera los 3,11 millones y el registro anterior data del martes, con más de 60.200 casos.

Con la pandemia en ascenso acelerado, la pulseada política el país norteamericano por el uso obligatorio del tapaboca y otras medidas de prevención ya no enfrenta solo al gobierno de Donald Trump con varios gobernadores y alcaldes, sino que está dividiendo internamente a los estados más afectados hoy por los brotes.

21.40 | México toca otro nuevo récord diario de casos

México confirmó, por segundo día consecutivo, un nuevo récord diario de casos de coronavirus: 7.280, lo que eleva el total a 282.283, según datos divulgados por autoridades de salud, justo cuando varias zonas del país están levantando restricciones a la movilidad, incluyendo la Ciudad de México. Además, en las últimas horas, se reportaron 730 muertes por el virus, con lo cual el total subió a 33.526. Con estas cifas, México se ubica en el quinto lugar de fallecimientos por Covid-19.

21.24 | California demandó al gobierno de Trump

El estado California demandó al gobierno de Estados Unidos por amenazar con deportar a estudiantes extranjeros en el contexto de la pandemia de coronavirus, informó el fiscal general de esa región, Xavier Becerra.

"Estamos demandando a la administración de Trump por su amenaza de deportar a estudiantes extranjeros", informó Becerra en su cuenta en Twitter. Y remarcó que "la demanda se basa en el principio duradero de Estados Unidos de que todos los que trabajan duro y cumplen las reglas pueden tener la oportunidad de salir adelante".

20.37 | Brasil superó los 1,75 millones de casos de coronavirus

Brasil, el segundo país con más contagios y muertes por el nuevo coronavirus, acumuló 1.755.779 casos (42.619 en las últimas 24 horas) y 69.184 muertes (1.220 nuevas), tal como informó esta noche el Ministerio de Salud. Las autoridades investigan si otras 4.077 muertes también se debieron a la Covid-19.

20.18 | Nuevo récord en Colombia

Colombia reportó 5.335 nuevos casos, el mayor número de casos de Covid-19 en una jornada, y suma un total de 133.973 contagios, al tiempo que la cifra de muertos ascendió a 4.714. La cifra de fallecidos en el último día fue de 187 personas: 117 hombres y 77 mujeres, informó el Ministerio de Salud.

20.07 | Diosdado Cabello tiene coronavirus

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela y número dos del partido chavista, Diosdado Cabello, dio positivo de coronavirus; al igual que el gobernador del estado occidental Zulia, el también oficialista Omar Prieto. Ambos casos fueron confirmados por el presidente Nicolás Maduro en un mensaje televisado.

Venezuela confirmó tres nuevos muertos y 213 casos positivos de Covid-19, que elevan a 62 el número de fallecidos y a 6.750 la cantidad de infectados por coronavirus en el país.

20.06 | Añez, presidenta de Bolivia, dio positivo

La situación sanitaria en Bolivia empeoró hoy con una nueva cifra récord de contagiados de coronavirus, los hospitales de las principales ciudades en estado de emergencia por falta de recursos, la aparición de los primeros brotes en cárceles y el anuncio de la presidenta interina, Jeanine Áñez, de que está infectada y en cuarentena.

19.20 | Argentina: con 3663 nuevos casos, el total supera los 90 mil

Desde el reporte diario vespertino, el Ministerio de Salud de la Nación informó que hoy se reportaron 3663 nuevos contagios de coronavirus , por lo que el total de infectados desde que comenzó la pandemia en la Argentina es de 90.693. También se informaron 13 nuevas muertes y el total de fallecidos es de 1720. En el extremo opuesto, los recuperados suman 38.313.

18.27 | Cierran una clínica en Córdoba por nueve casos positivos

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de esta provincia y el Ministerio de Salud resolvieron el cierre provisorio de la clínica Sucre, después de que se detectaran nueve casos positivos del nuevo coronavirus entre el personal sanitario . Los 38 pacientes internados en el lugar serán trasladados en las próximas horas. Se realizarán en total unos 300 hisopados en el establecimiento. Ya testearon a 100 personas.

17.00 | Italia prohibió el ingreso de personas de 12 países

Italia, que registró hoy la mayor cantidad diaria de nuevos casos de coronavirus en una semana, prohibió el ingreso a su territorio de personas procedentes de 12 países de riesgo por la pandemia, entre los que figuran Brasil, Chile, Panamá, Perú y la República Dominicana, se informó oficialmente. Los otros países de esa lista son Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Herzegovina, Kuwait, Macedonia del Norte, Moldavia y Omán, de acuerdo con la resolución firmada por el ministro de Sanidad, Roberto Speranza.

16.30 | Aumentan los contagios en Australia

El estado australiano de Victoria registró 165 casos de coronavirus en las últimas 24 horas , un dato que eleva el total de los contagios a 3098 mientras la capital estatal Melbourne, segunda ciudad más grande de Australia, entra en su segundo día de bloqueo. El nuevo balance fue dado hoy en el curso de una conferencia de prensa ofrecida por el premier del estado, Daniel Andrews. En Melbourne el gobierno estatal nuevamente impuso el nivel 3 de restricciones que prohíbe las salidas excepto por motivos de absoluta necesidad como ir al trabajo o hacer compras. El nuevo bloqueo durará seis semanas y aqueja a la entera zona metropolitana de la ciudad. Andrews subrayó la absoluta necesidad de contener los contagios locales, que están en ascenso .

16.16 | En todo el país: se llevó a cabo un banderazo con reclamos al Gobierno

Minutos antes de las 16, a pie con banderas y desde autos tocando bocina, varias personas comenzaron a acercarse al Obelisco para realizar el banderazo federal convocado por la agrupación Campo Más Ciudad, en rechazo de la expropiación de la cerealera Vicentín y de medidas del oficialismo vinculadas a la cuarentena por el avance del coronavirus.

15.30 | Suben los contagios en Italia, 229 nuevos casos

Los casos de Covid-19 aumentan en Italia y ya son 229 los infectados en las últimas 24 horas, mientras que ayer se había constatado 193. Más de la mitad (119) son de la región Lombardía, la más perjudicada por la epidemia que golpeó con dureza a Italia especialmente entre febrero y abril pasados. El total de casos, además, es 242.363, mientras hoy hubo 12 muertos, en comparación con los 15 ayer . Las víctimas mortales en el país ascienden a 34.926, según datos proporcionados por el Ministerio de Salud.

14.15 | España registra 241 nuevos casos de Covid-19

El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el jueves en 253.056, con un aumento diario de 241 contagios, una cifra cercana a la de los 257 del miércoles, cuando se registró un aumento de más del doble de los comunicados el día anterior, según datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Por su parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 10, ascendiendo la cifra total a 28.401 fallecidos, frente a los 28.396 registrados un día antes.

14.00 | Estados Unidos. Disney World, sin personajes y con barbijos

Pese al enorme incremento de contagios del coronavirus entre la población de Florida en las últimas semanas, dos de los cuatro parques de diversiones de Disney World se preparan para reabrir el sábado . Cuando lo hagan, tanto empleados como visitantes serán sometidos a chequeos de temperatura en la entrada. Además, no habrá personajes para saludar en el parque y no habrá espectáculos de fuegos artificiales ni desfiles. Todos los que allí circulen deberán portar cubrebocas y respetar el distanciamiento social. El público deberá programar su visita por medio de un sistema de reservaciones y los empleados de Disney no podrán fotografiar a los visitantes frente a las atracciones dado que eso implica tocar las cámaras de los turistas.

13.50 | Chile confirma tres semanas de "mejoría"

Chile sumó en las últimas 24 horas otros 3.000 nuevos casos de coronavirus, una cifra elevada que, sin embargo, confirma las tres semanas de "mejoría" en la curva de contagios del país, según las autoridades. El Ministerio de Salud indicó en su balance de este jueves que en la pasada jornada se registraron 3.133 nuevos casos, para un total de 306.216, mientras que hubo otras 109 muertes por Covid-19, con lo que ya son 6.682.

13.45 | Covid-19 puede transmitirse por aire en procedimientos médicos

La OMS dijo este jueves que el coronavirus puede transmitirse por vía aérea durante algunos procedimientos médicos que generan aerosoles. La agencia afirmó que varios reportes sobre el brote relacionados con espacios abarrotados sugieren la posibilidad de una transmisión por aerosol -además del contagio por gotitas- que puede ocurrir durante ensayos de coros, en restaurantes o en clases de fitness.

13.20 | Las embarazadas pueden transmitir covid-19 a sus bebés

Las mujeres embarazadas y contagiadas con covid-19 pueden transmitir el virus a sus bebés, según las "pruebas sólidas" presentadas el jueves por un grupo de investigadores. Desde el estallido de la pandemia, solo se detectaron casos aislados de bebés infectados con el nuevo coronavirus.

12.50 | Brasil llegará en una semana a los dos millones de infectados

Brasil puede llegar la semana próxima a la cifra de dos millones de infectados por el coronavirus, según la proyección elaborada por científicos de la Universidad de San Pablo (USP). Entre el 14 y 15 de julio se habrá alcanzado la cifra de dos millones de infectados y 80 mil fallecimientos , de acuerdo con la proyección del Laboratorio de Inteligencia de la Salud de la Facultad de Medicina de Ribeirao Preto, de la USP.

12.20 | Un recluso dio positivo y se activó el protocolo en el penal de Melchor Romero

Un recluso alojado en la Unidad 34 de Melchor Romero dio positivo por coronavirus por lo que se activó el protocolo en el penal y se aisló de manera preventiva a su compañero de celda, informaron hoy voceros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). El detenido, de 30 años, presentó un estado febril el pasado viernes por lo que fue aislado en un sector especial del penal preparado para casos sospechosos de Covid-19.

11.50 | Sudáfrica ya es uno de los grandes focos mundiales

El aumento descontrolado de casos de coronavirus en las ciudades de Johannesburo y Pretoria ubican a Sudáfrica, con cerca de 225.000 contagios, algo más de 3.600 muertos y más del 40% de los casos del continente africano, como uno de los grandes focos mundiales de la pandemia.

"La tormenta sobre la que hemos estado advirtiendo constantemente a los sudafricanos está llegando. Como nación, tenemos todos los motivos para estar unidos en esta lucha", advirtió el ministro de Salud, Zweli Mkhize, ayer ante el Parlamento.

11.20 | Hospitales en Panamá, al borde del colapso

Los hospitales de Panamá están bajo amenaza de colapso por el explosivo crecimiento de casos de covid-19, con médicos agotados por extenuantes horarios, en el país de Centroamérica con más contagios por el nuevo coronavirus . "Nuestra cantidad de pacientes infectados por día ha ido aumentando de manera sostenida hasta pasar los 1.000 casos ", señaló a la AFP David Villalobos, jefe de la unidad de cuidados intensivos (UCI) del complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, en Ciudad de Panamá.

10.40 | El laboratorio de Wuhan niega haber dejado escapar el virus

El laboratorio de virología de Wuhan, acusado de haber dejado escapar el virus que provocó la pandemia de covid-19, defendió sus medidas de seguridad en un reportaje emitido por la televisión china. El laboratorio P4, situado en esta ciudad donde apareció el virus a finales del año pasado, trabaja con cepas de virus especialmente peligrosas y hay hipótesis que apuntan a que estaría en el origen de la pandemia .

10.10 | Irán bate de nuevo su récord de fallecidos diarios

Las autoridades iraníes informaron este jueves la muerte de 221 personas por COVID-19 en 24 horas , el mayor balance diario desde el inicio de la pandemia, 221, el mismo día en que el país ha superado el umbral de los 250.000 contagios, cerca ya de los datos que acumula España. La portavoz del Ministerio de Sanidad de Irán, Sima Sadat Lari, elevó a 250.458 el balance provisional de personas infectadas , 2.079 más que el miércoles. La cifra de fallecidos aumentó hasta los 12.305 tras incorporar los datos de las últimas 24 horas, según la agencia IRNA.

09.30 | Bolsonaro se hace exámenes cardíacos

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, comenzó a realizar controles cardíacos luego de ingerir el medicamento hidroxicloroquina para hacer frente al coronavirus que le fue diagnosticado este martes, informó la prensa. El mandatario es sometido a dos electrocardiogramas por día para controlar los eventuales efectos colaterales de la droga, cuyo consumo no tiene el respaldo de parte de la comunidad científica en pacientes de poca gravedad, reportó el diario O Globo.

08.30 | El teletrabajo gana terreno en Alemania

La mayoría de las empresas de Alemania tuvieron una experiencia positiva con el teletrabajo y más del 40% decidió ampliar las posbilidades de realizarlo tras la pandemia de coronavirus, reveló un estudio analítico divulgado hoy. El trabajo, realizado en forma conjunta por el Instituto Fraunhofer de Ingeniería Industrial (IAO) y la Asociación Alemana de Gestión de Personal sobre un universo de 500 empresas, indicó que el 42% decidió ampliar el teletrabajo tras la crisis desatada por el coronavirus.

07.30 | Más de 12 millones de casos y 550.000 fallecidos en el mundo

Más de doce millones de personas se contagiaron del nuevo coronavirus en todo el mundo, según el balance actualizado este miércoles, que da cuenta de 212.000 positivos en un solo día y eleva a casi 550.000 la cifra provisional de fallecidos por la pandemia de COVID-19.

06.30 | Colombia se encamina a los 130.000 positivos

El Ministerio de Salud de Colombia informó más de 4.000 nuevos casos de coronavirus en 24 horas , por lo que el país latinoamericano ya se encamina hacia los 130.000 positivos. El balance de las autoridades sanitarias colombianas muestra concretamente 4.144 contagios adicionales, que elevaron el cómputo global en Colombia hasta los 128.638. En cuanto a los fallecimientos, los 168 registrados en las últimas 24 horas suman 4.527 decesos a causa de la COVID-19 en el país.

05.30 | Bolivia vuelve a batir su récord de contagios

El Ministerio de Salud de Bolivia informó que el país registró casi 1.500 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas , un nuevo récord en la cifra de contagios adicionales. El balance ofrecido por las autoridades sanitarias bolivianas muestra 1.439 casos nuevos confirmados, que han elevado el balance global de la nación andina hasta los 42.984 positivos, 28.524 de ellos considerados activos.

04.30 | México ya cuenta con más de 275.000 acumulados

El Ministerio de Salud de México informó 6.995 casos de contagios en 24 horas , lo que supone un nuevo máximo de contagios diarios, con lo cual ya se registraron hasta la fecha un acumulado de 275.003, mientras que son 32.796 la personas que fallecieron a causa de la enfermedad. El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, detalló que, entre el total de los casos acumulados, hay 26.557 activos, 80.893 sospechosos y 163.646 personas que han logrado superar la enfermedad.

03.30 | Permisos para entrar a Uruguay

Uruguay exigirá a todas las personas que quieran ingresar en el país una prueba diagnóstica del coronavirus con resultado negativo realizada en las últimas 72 horas y hacer cuarentena, según ha informado el ministro de Defensa uruguayo, Javier García.

El titular de Defensa, que en rueda de prensa ha especificado que "en breve" se firmará un decreto a este respecto, remarcó que Uruguay va a exigir "en toda la zona de frontera, sea cual sea la forma de ingreso, el estricto cumplimiento del decreto originario de emergencia sanitaria y todas sus variaciones".

02.41 | China confirma un día más sin casos en Pekín

El Ministerio de Salud de China informó este jueves que se confirmaron otros nueve casos de coronavirus, aunque ninguno de ellos tuvo lugar en Pekín, donde se produjo el último brote que afectó a 335 personas, de las cuales una treintena ya ha logrado recuperarse de la enfermedad.

1.30 | Pakistán se acerca a los 5.000 fallecidos

Las autoridades de Pakistán confirmaron este jueves que más de 240.000 personas dieron positivo en las pruebas para detectar el nuevo coronavirus, en el marco de una pandemia que suma ya casi 5.000 fallecidos en el país asiático, el duodécimo más afectado de todo el mundo.

0.30 |Tokio registra un récord diario de contagios en plena reapertura

Los intentos de Japón por recuperar la normalidad tras el primer impacto de la Covid-19 tuvieron un serio revés al conocerse que en Tokio se registraron hoy 224 contagios, la mayor cifra diaria desde el comienzo de la pandemia de coronavirus . La cifra de este jueves está por encima de los 206 casos anotados el 17 de abril, la más alta hasta entonces, cuando Japón se encontraba en estado de emergencia sanitaria por la propagación del virus.

