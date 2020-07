Nuevos casos de coronavirus en China Fuente: AP

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemiade coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, es de 630.000 personas y los contagiados superan los 15.200.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (superó los 3.900.000) y sobrepasó las 144.000 víctimas fatales. El segundo país en relación a los infectados es Brasil, con más de 2 millones de casos, y lo sigue la India, que superó el millón.

Europa comenzó a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. En esta región, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: más de 45.507. También en Asia, los gobiernos intentan levantar las restricciones para pasar a la nueva "normalidad", incluso pese a los rebrotes registrados.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de enfermos. Pasados ya los 120 días del inicio del aislamiento obligatorio, en la Argentina los infectados por Covid-19 llegaron a 148.027 hubo 2702 muertes y 60.531 personas recibieron el alta. Para intentar controlar la situación, el Gobierno anunció una apertura "escalonada" hasta el 2 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.53 | Autorizaron el retorno a los entrenamientos de los atletas paralímpicos

Los atletas paralímpicos fueron habilitados para retomar los entrenamientos con vistas a los Juegos de Tokio 2021 mediante una autorización oficial suscripta por el ministro de Salud, Ginés González García, y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Este permiso llega un mes y medio después de que fueran habilitados los atletas olímpicos, cumpliéndose así con el anuncio realizado oportunamente por la secretaria de Deporte de la Nación, Inés Arrondo, que en ese momento indicó que los paralímpicos iban a ser autorizados "en una segunda etapa".

23.26 | Naidenoff: "La cuarentena es un negocio político para el Gobierno"

El jefe del interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dijo que la cuarentena establecida por el Poder Ejecutivo para tratar de combatir los contagios por coronavirus "es un negocio político para el Gobierno", y acusó al presidente Alberto Fernández de ser un "improvisado".

22.17 | México registra un nuevo récord diario

México registró 8.438 nuevos casos de Covid-19: el mayor número en una jornada desde que el virus llegó al país a finales de febrero, de acuerdo con el balance diario difundido por la secretaría de Salud. El récord previo de infectados en una jornada fue de 7.615 el 18 de julio.

En este país ya se confirmaron 370.712 casos y 41.908 muertes, según el informe técnico diario presentado en conferencia de prensa por José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la secretaría de Salud. Además, en las últimas 24 horas, se sumaron un total de 718 fallecimientos.

22.06 | Prorrogan la prohibición de despedir trabajadores

El Gobierno nacional decidió prorrogar por dos meses la prohibición de efectuar despidos de trabajadores sin justa causa. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dispone la extensión de esa prohibición fue firmado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y se encuentra a la firma del presidente Alberto Fernández.

22.06 | "Dimos otro un paso fundamental para la vuelta del tenis en la Ciudad", anunció Calleri

El presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri, anunció que se produjo "otro paso fundamental para la vuelta del tenis a la ciudad" de Buenos Aires, después de un contacto virtual mantenido con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodrígue Larreta, y el vicejefe, Diego Santilli.

"Destaco la predisposición absoluta de las autoridades porteñas. Hago un llamado a toda la familia del tenis para que actuemos con responsabilidad, siguiendo al pie de la letra los cuidados que establecimos en el Protocolo, para cuidarnos entre todos. Evitar retrocesos dependerá exclusivamente de nosotros", enfatizó Calleri en declaraciones publicadas en le sitio de la AAT.

21.54 | Estudio brasileño descarta beneficios de hidroxicloroquina

Un estudio publicado sobre el uso de la hidroxicloroquina en Brasil para tratar el Covid-19 concluyó que el medicamento es ineficaz contra esa enfermedad, contradiciendo al presidente Jair Bolsonaro, que lleva meses defendiendo su uso.

El ensayo clínico, realizado en 55 hospitales brasileños y publicado en el New England Journal of Medicine, consistió en comprobar si la hidroxicloroquina mejoraba la salud de los pacientes con casos leves y moderados de coronavirus, sola o combinada con el antibiótico azitromicina.

21.10 | Sigue el cierre de fronteras en Paraguay

El presidente Mario Abdo Benítez dijo que Paraguay seguirá manteniendo sus fronteras cerradas hasta que se aplane la curva de contagios del coronavirus en Brasil. "El Brasil es el segundo país con mayor cantidad de muertos y nosotros tenemos la obligación moral de cuidar la salud de nuestro pueblo", expresó el jefe de Estado.

20.43 | Perú suma casi 200 muertos y más de 4.500 casos

El Ministerio de Salud de Perú sumó 199 nuevas muertes a consecuencia del Covid-19 y 4.546 casos adicionales. El total de víctimas mortales se elevó a 17.654 y de personas contagiadas, a 371.096. La mayoría de los casos se concentran en Lima, que entre su zona metropolitana y sus provincias suma 198.242 positivos.

20.40 | Proponen crear un fondo de garantías solidarias

Legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) propusieron, a través de un proyecto de Ley, que el Banco Ciudad constituya un "fondo de garantías solidarias" destinado a créditos de emergencia para comerciantes, cooperativas y productores afectados por la crisis del coronavirus.

"El proyecto contempla una línea de créditos a tasa cero, por un monto de hasta 350 mil pesos, a pagar en 24 cuotas, con tres meses de gracia", informaron en un comunicado asesores del legislador Santiago Roberto, autor del proyecto.

20.38 | Nueva ley en Chile

El Congreso chileno aprobó la reforma constitucional que permite el retiro de 10% de los fondos depositados por los trabajadores en el sistema de pensiones privado como medida para enfrentar la crisis causada por el coronavirus, una ley que será promulgada mañana por el presidente Sebastián Piñera.

20.34 | Congelan el salarios de legisladores y autoridades

Las presidencias del Senado y de Diputados dispusieron hoy la prórroga por 180 días del congelamiento de salarios de legisladores y autoridades de ambas cámaras, con el fin de palear la emergencia económica y social causada por la pandemia.

El decreto, que lleva la firma de la secretaria administrativa de la Cámara alta, María Luz Alonso, reafirma que es "necesario que los representantes del pueblo compartan el esfuerzo que efectúa la sociedad en su conjunto".

20.33 | Colombia: 226.373 positivos y 7.688 fallecidos

Colombia reportó el fallecimiento de 315 personas a causa del Covid-19, con lo que la cifra de víctimas mortales aumentó a 7.688, de acuerdo al reporte del ministerio de Salud. El informe oficial precisó que el total de contagiados fue 7.945, lo que incrementó los positivos en todo el país a 226.373 casos.

20.32 | Posadas habilita la práctica de deportes por equipos

El municipio de la ciudad de Posadas habilitó -a partir de hoy- la práctica de algunas disciplinas "deportivas en conjunto", bajo estricto protocolo sanitario y con horarios y días asignados para cada una de ellas. La resolución indica que entre los deportes autorizados para la práctica figuran fútbol, rugby, hockey; básquetbol, vóley indoor, beach vóley y handball.

20.00 | Brasil. Casi 60 mil nuevos casos y supera las 84 mil muertes

Brasil registró el jueves 59.961 nuevos casos de coronavirus para llegar a un total de 2.287.475, informó el Ministerio de Salud, para marcar el segundo día con el mayor número de infecciones confirmadas desde el inicio de la pandemia. El país contabilizó en las últimas 24 horas otras 1.311 muertes debido al Covid-19, lo que lleva el total dedecesos a 84.082.

En la víspera, Brasil había verificado un récord diario en el número de casos, con más de 67.000, después de que algunos estados reportaran dificultades en completar los datos durante el fin de semana, provocando una acumulación en los registros.

Pese a este escenario, Jair Bolsonaro, que se contagió el coronavirus, paseó este jueves en moto y conversó sin mascarilla con barrenderos en la parte externa de su residencia oficial en Brasilia.

19.33 | Un estudio afirma que la hidroxicloroquina no sirve para tratar el Covid-19

El mayor estudio científico brasileño publicado hasta ahora concluyó que la hidroxicloroquina, la droga que dijo tomar el presidente Jair Bolsonaro tras contagiarse de coronavirus, no muestra ninguna eficacia para tratar el Covid-19en casos con síntomas leves o moderados, informó hoy la prensa local.

La investigación, publicada en el prestigioso The New England Journal of Medicine, fue realizada por un grupo de científicos de hospitales públicos y clínicas privadas de Brasil y confirmó otros dos estudios publicados recientemente en la revista Nature que desestiman el uso de la droga para tratamientos de la Covid-19.

19.17 | Argentina. Preocupación por más casos y ocupación de camas

Autoridades sanitarias de la Nación y la provincia de Buenos Aires expresaron hoy su preocupación por el aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas y advirtieron por la evolución del índice de ocupación de las camas de terapia intensiva en las clínicas privadas.

En tanto, Daniel Gollán, Ministro de Salud bonaerense, declaró que si continúa el aumento de casos positivos, "casi con seguridad vamos a tener que ir a otra etapa de endurecimiento" de la cuarentena.

19.00 | Argentina. 6.127 nuevos casos y 114 muertes, hoy

En su informe vespertino sobre la evolución del coronavirus en la Argentina, el Gobierno confirmó 6.127 nuevos casos de Covid-19. Con estos registros, suman 148.027 positivos en el país. En las últimas horas se registraron 114 nuevas muertes, al momento la cantidad de personas fallecidas es 2.702.

De los casos confirmados de Covid-19, son 913 las personas internadas en unidades de terapia intensiva (UTI). En cuanto al porcentaje de la ocupación total de camas de UTI por parte de adultos, en el AMBA es del 64% y en el resto del país es del 55,4%.

18.40 | Coronavirus: Perú anuncia test moleculares rápidos

La ministra peruana de Salud, Pilar Mazzetti, anunció que en dos semanas más el país dispondrá de capacidad propia para la realización de test moleculares rápidos y ello permitirá acortar los tiempos de confirmación de las personas infectadas de coronavirus.

Mazzetti precisó, indicó la agencia de prensa Andina, que la investigación del Instituto Nacional de Sanidad (INS) en este marco está en un estadio muy avanzado. En declaraciones al Canal N de la televisión peruana la funcionaria no escondió su "orgullo de ver los resultados de la inteligencia peruana" que reduce los tiempos de los controles y "será de gran ayuda en la vigilancia del virus".

18.10 | Con Covid-19, Bolsonaro anda de moto

Afectado por el coronavirus desde hace 16 días, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue fotografiado hoy mientras andaba en moto por espacios abiertos del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, y hablando sin barbijo con empleados de limpieza.

La imagen divulgada por la prensa local es de la agencia Reuters y muestra a Bolsonaro arriba de su moto, a la vera del Lago Paranoá, conversando con poca distancia y sin barbijo con uno de los empleados de limpieza del lugar. Bolsonaro se encuentra en la residencia presidencial desde el 7 de julio, cuando fue diagnosticado con coronavirus.

18.00 | Costa Rica anuncia reapertura gradual a turismo internacional

Autoridades de Costa Rica anunciaron este jueves la apertura "gradual y segura" al turismo internacional, con la llegada de vuelos de la Unión Europea, Reino Unido y Canadá a partir del 1 de agosto, en momentos que el país sufre los embates del Covid-19. Tal apertura deja por fuera la llegada de vuelos desde Estados Unidos, principal origen del turismo en Costa Rica, por ser el país más afectado por la pandemia del nuevo coronavirus.

17.35 | Salta. Laboratorios privados deberán comunicar casos

El Comité Operativo de Emergencia (COE) de Salta resolvió que todos los laboratorios privados de la provincia que realicen la prueba PCR para coronavirus deberán comunicarles los resultados completos, con el fin de integrar y centralizar la información, informaron hoy fuentes gubernamentales. Además deberán cargar al Sistema de Información Sanitaria Argentino (SISA) los resultados completos respectivos, tales como el origen y todo dato que permita una correcta identificación de cada caso.

17.30 | Jujuy. Detectan 60 nuevos casos en mineros

Sesenta nuevos casos de coronavirus se detectaron entre trabajadores de la minería en Jujuy, esta vez en los yacimientos de plomo y zinc de Mina Pirquitas, Chinchillas y El Aguilar, que se suman a los 200 contagios reportados en el proyecto de explotación de litio, informaron hoy fuentes de las compañías extractivistas y el Gobierno provincial.

17.20 | Elecciones de Bolivia aplazadas para octubre por la pandemia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia aplazó este jueves para el 18 de octubre los comicios presidenciales y legislativos del 6 de septiembre, en una segunda postergación por causa de la emergencia del coronavirus.

17.00 | EEUU superó los 4 millones de contagios por coronavirus

Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia de coronavirus en el mundo, superó hoy los cuatro millones de contagios, con masivos brotes en estados del sur y el oeste de su territorio, principalmente California, Texas y Florida, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

16.35 | Francia. Más de 1.000 nuevos casos y 10 focos en 24 horas

El número de nuevos casos confirmados de coronavirus en Francia continúa aumentando, con "más de 1.000 hoy" y "10 nuevos" focos en detectados en las últimas 24 horas, anunció el jueves el ministerio de Salud. El ministerio observa una aceleración estas últimas semanas, con un aumento de casos de un 26% en comparación a la semana pasada, frente al 18% y 11% de las semanas precedentes, en Francia, con excepción de Guayana.

"Esta tendencia de fondo indica que nuestros hábitos recientes [relajación en la aplicación de las medidas de prevención, aumento del número de contactos de riesgo] favorecen la circulación del virus desde hace ya varias semanas", señala en un comunicado.

16.00 | Sudáfrica cierra de nuevo sus escuelas

Las escuelas públicas sudafricanas volverán a cerrar durante un mes a partir del 27 de julio a causa de los rebrotes de Covid-19, declaró este jueves el presidente Cyril Ramaphosa. "Sudáfrica figura en el quinto puesto mundial de número de casos confirmados, y alberga más de la mitad de todos los contagios en África. La tormenta del coronavirus efectivamente llegó", estimó el funcionario.

15.57 | Ginés González García y su descargo por la cifra de casos

El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó haberse "sorprendido" por el aumento en los contagios de coronavirus registrados en los últimos días y consideró que "mucho de lo que está pasando hoy es por hacer asados, juntadas y mateadas", por lo cual insistió con que "la responsabilidad individual es fundamental".

"Este tipo de actividad explica estos brotes que estamos viendo acá (en referencia al Área Metropolitana de Buenos Aires) y en distintos puntos del interior. Por favor, que la gente tenga responsabilidad, es una cosa única, nunca lo vivimos y queremos que termine de la manera menos dañosa para los argentinos. Son momentos muy complicados", aseguró el titular de la cartera sanitaria en un recorrida por el hospital modular del partido de 3 de Febrero, que se construyó para combatir la pandemia del coronavirus.

15.35 | Neuquén. Apertura de restaurantes, bares, hoteles y templos

El Gobierno de Neuquén anunció la apertura de restaurantes, bares, hoteles y templos religiosos a partir del lunes próximo en las capital provincial, Plottier y Centenario a pesar de ser un conglomerado de localidades donde persiste la circulación viral de coronavirus. También desde la semana próxima se habilitarán ferias municipales, más actividades recreativas y deportivas aunque se mantendrá la restricción para circular según la terminación par o impar del DNI.

15.26 | África. La OMS advierte riesgos en trabajadores sanitarios

El continente africano ha superado este jueves la barrera de los 750.000 casos de coronavirus, con Sudáfrica sumando más de la mitad de los contagios, según datos de la OMS, organismo que ha alertado del impacto de la pandemia sobre los trabajadores sanitarios de África.

La OMS ha detallado a través de su oficina en África que hasta la fecha se han confirmado 769.608 casos. Sudáfrica es el país más afectado, con 381.798 casos y 5.368, seguido por Egipto, con 88.402 contagios y 4.352 víctimas mortales. La OMS ha alertado además ha apuntado que más de 10.000 trabajadores sanitarios han resultado contagiados en los 40 países que han dado datos sobre este tipo de casos.

14.38 | Jefe de OMS tilda de "falsas" las acusaciones de Pompeo

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó como "falsas e inaceptables" las afirmaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien habría dicho que el funcionario de la OMS habría sido "comprado" por China. "Estos comentarios son falsos, inaceptables y sin el menor fundamento", declaró Tedros, y advirtió que está en contra de toda "politización" de la pandemia de coronavirus.

De acuerdo a publicaciones del Times y el Daily Telegraph, el canciller norteamericano atacó el martes violentamente a la OMS durante una reunión a puertas cerradas con parlamentarios británicos en Londres. Según las fuentes, Pompeo tildó de "política" a la organización, acusando a Tedros de haber sido "comprado por el gobierno chino", al que debe su elección como director general de la OMS.

14.25 | Doce de cada 100 infectados tienen menos de 19 años

El 12,47% de los casos de coronavirus en Argentina son menores de 19 años, un porcentaje superior a las estadísticas de Europa y China -donde la población pediátrica representa alrededor del 3%-, lo que para especialistas puede explicarse por el rastreo activo de casos y las condiciones de vida propia de las infancias en América Latina.

Según los datos de la Sala de Situación del Ministerio de Salud, hasta la fecha se notificaron 7.518 casos de niños o niñas de menos de 9 años y 10.184 niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 19 con coronavirus; en tanto 12 niños y niñas de menos de 19 años fallecieron.

14.20 | Vuelve a Fase 1

El gobierno de Formosa informó hoy que Clorinda volvió a la Fase 1 del aislamiento a raíz de que se detectaron dos nuevos casos de coronavirus en la provincia, uno de ellos un camionero residente en esa ciudad. Por lo tanto, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 estableció "que a partir de las 12 horas del día de la fecha, la ciudad de Clorinda vuelve a Fase 1 hasta las 0 del 7 de agosto". Por esto, en las últimas 24 horas se han realizado 50 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, 48 de ellos con resultados negativos a coronavirus y dos positivos.

14.13 | Israel supera por primera vez los 2000 casos diarios

El Gobierno de Israel ha confirmado este jueves que el balance diario de nuevos casos de coronavirus ha superado por primera vez la barrera de los 2000 contagios, en medio de un repunte que ha llevado al Parlamento a aprobar un proyecto para expandir las competencias del Gobierno. Durante las últimas 24 horas se han registrado 2.033 casos, lo que sitúa el total en 28.711, con 440 fallecidos hasta la fecha. Además, 302 pacientes están en estado grave, lo que supone la primera vez en la que esta cifra es superior a los 300. Esto podría llevar a las autoridades a imponer nuevamente un confinamiento estricto.

14.00 | Uso obligatorio de tapabocas en los comercios de Inglaterra

El uso de tapabocas en los comercios de Inglaterra será obligatorio a partir de mañana debido al coronavirus, pero los clientes podrán quitárselo si los establecimientos ofrecen la posibilidad de consumir comida y bebida en su interior. El Gobierno británico dio hoy a conocer más detalles de esta medida después de recibir críticas por haber sido confuso. Así, las protecciones faciales serán obligatorias en tiendas, supermercados, bancos y oficinas de correos, mientras que será opcional en restaurantes, pubs, gimnasios, peluquerías, cines, teatros y salones de actos.

13.50 | OMS dice que EEUU, Brasil e India pueden resistir la pandemia

La OMS dijo el jueves que Estados Unidos, Brasil e India, que sufren los peores brotes de coronavirus en el mundo, pueden superar la pandemia. Se trata de "países poderosos, capaces y democráticos, con tremendas capacidades internas para resistir esta enfermedad", dijo el doctor Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la OMS, en una conferencia de prensa en Ginebra.

13.36 | España. Suben los casos hasta 971.241 más que ayer

El Ministerio de Sanidad de España ha informado de 971 nuevos casos de Covid-19 este jueves, frente a los 730 de ayer, lo que supone 241 más. El total de positivos asciende a 270.166 desde el inicio de la pandemia. En los últimos 14 días han iniciado síntomas 5.514 personas que han sido diagnosticadas con el virus, 1.601 en la última semana.

13.20 | Argelia confirma un nuevo máximo diario de casos

El Gobierno de Argelia ha confirmado este jueves un nuevo máximo diario de casos de coronavirus y ha superado de esta forma la barrera de los 25.000 contagios desde el inicio de la pandemia en el país africano. Las autoridades han detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 612 nuevos casos y trece fallecidos, lo que sitúa los totales en 25.482 y 1124, respectivamente, tal y como ha recogido el diario Tout sur l´Algerie.

Las autoridades anunciaron el 16 de julio la reimposición de una batería de restricciones, incluido un toque de queda nocturno, en 29 de las 41 provincias del país a causa del drástico repunte de los casos de coronavirus.

12.53 | Primer muerto

Uganda confirmó el primer fallecido por coronavirus y detalló que se trata de una mujer de 34 años residente en el distrito de Namisindwa, según el director de Servicios Sanitarios del país africano, Henry Mwebesa. La paciente presentó síntomas consistentes y fue ingresada el 15 de julio en un hospital a causa de una neumonía grave. Posteriormente, fue aislada el lunes en otra instalación sanitaria, donde falleció un día después.

12.26 | África

Más de 10.000 trabajadores sanitarios contrajeron coronavirus en 40 países del continente, que cuenta con más de 770.000 casos y casi 16.500 muertes, informó hoy la Organización Mundial de la Salud. En Sudáfrica la pandemia acumula hasta la fecha 5940 muertes entre 394.948 diagnosticados.

12.14 | Universidad de Oxford

11.50 | FMI

En medio de un debate político por los créditos a Bolivia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aclaró que el préstamo de 327 millones de dólares otorgado al país no está condicionado a ningún ajuste económico y que el propósito es ayudar a paliar los efectos del coronavirus. "El apoyo financiero no está sujeto a condicionalidad ni a los exámenes del directorio ejecutivo que forman parte de los programas respaldados por el fondo. La expectativa es que los recursos asignados... se destinen a afianzar el sistema de salud en Bolivia", indica una carta del director del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner.

11.33 | Ciencia nacional

El Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Bioactivos (LIDeB) de la Facultad de Ciencias Exactas de Universidad Nacional de La Plata comenzó a formar parte de un consorcio de investigación subsidiado por la Red Internacional Instituto Pasteur para elaborar fármacos antivirales destinados a combatir el coronavirus. La casa de estudios precisó que el grupo está conformado por laboratorios e institutos de la Argentina, Uruguay, Brasil, China y Corea.

11.16 | California superó a Nueva York

Con más de 420.000 casos, el estado de la costa oeste registró un aumento reciente, mientras que las infecciones reportadas por Nueva York se desaceleraron significativamente. California alcanzó otro pico en nuevos casos y reportó 12.807 pruebas positivas en un día, anunció el gobernador Gavin Newsom.

10.55 | Irán

El país superó los 15.000 muertos de acuerdo con el Ministerio de Salud, que dio cuenta también de un incremento en las hospitalizaciones. Desde finales de junio, la República Islámica enfrenta un aumento de la mortalidad diaria, razón por la cual hoy las autoridades volvieron a pedir a los iraníes que evitaran viajes innecesarios y lugares concurridos y que no organizaran ceremonias funerarias ni bodas.

10.30 | Daniel Gollán

10.08 | AMLO

El presidente de México confesó que perdió familiares a causa de la pandemia, en momentos en que su país se acerca a destronar al Reino Unido como la tercera nación en el mundo con más decesos por Covid-19. Medios reportaron hace horas que una prima del mandatario Andrés Manuel López Obrador permanece ingresada en estado grave en un hospital y que su esposo y un hijo fallecieron por el virus. "Sí. Sí tengo familiares enfermos. También desgraciadamente han perdido la vida familiares"", dijo en su rueda de prensa diaria.

9.41 | 2600 enfermos por hora

Los casos de coronavirus en los Estados Unidos se aproximan a los 4 millones, en momentos en que el país suma en promedio 2600 contagios cada 60 minutos, la tasa más alta del mundo, de acuerdo a un recuento de Reuters. El brote en el país avanzó desde el principio de forma rápida: en 28 días se alcanzó el primer millón de contagios y en 43, los 2 millones.

9.15 | En la Argentina

El Ministerio de Salud informó 29 nuevos fallecimientos por coronavirus, lo que elevó a 2617 la cifra de muertos desde marzo, con una tasa de mortalidad de 57 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,8% sobre los casos confirmados.

8.55 | CABA

Un total de 1408 nuevos infectados fueron notificados ayer en la Ciudad, donde fallecieron 44 personas, con una tasa de letalidad que se mantiene por encima del 2%, informó el Ministerio de Salud porteño.

8.32 | Fase 1

La localidad de Totana en Murcia, España, vuelve a la Fase 1 del aislamiento y prohíbe la entrada y salida del municipio por el aumento de casos relacionados con un brote en un pub que suma ya 55 positivos. Se prevé que los contagiados aumenten de forma "ostensible" en los próximos días.

8.10 | Zona italiana

A más de cinco meses del primer caso autóctono de coronavirus, registrado el 21 de febrero, las tres regiones del norte de Italia, que fueron el epicentro de la pandemia, aún concentran casi el 75% de los 12.322 positivos actuales. Según los últimos datos divulgados por el Ministerio de Salud, las regiones de Lombardía, Piemonte y Emilia-Romaña reúnen 9089 de las personas actualmente enfermas.

7.44 | Consumo

La reducción temporal del impuesto al valor agregado (IVA) aplicada en Alemania para paliar la crisis del coronavirus generó considerables impulsos en la tendencia a realizar compras, informó el instituto de investigación de mercado GfK. "La disposición a consumir ha aumentado notablemente", señaló el experto Rolf Bürkl al presentar el informe mensual para julio.

7.17 | Pilotos

El sindicato de pilotos de British Airways anunció un acuerdo con la dirección que implicará el despido de 270 pilotos y que además prevé trabajo a tiempo parcial, salidas voluntarias, un grupo de pilotos de reserva con sueldo reducido, así como reducciones de salarios del 20% que luego serán del 8% y más tarde quedarán anuladas. Todavía tiene que ser aprobado por los miembros del sindicato British Airline Pilots Association.

6.53 | Hasta la vacuna

El primer ministro de la India, Narendra Modi, hizo hincapié en que hay que seguir combatiendo "enérgicamente" a la pandemia hasta que esté disponible una vacuna. En las últimas 24 horas el país contabilizó 45.720 nuevos casos, lo que supone un nuevo récord diario, y 1129 fallecidos, con lo que el balance se eleva a 1,24 millones de personas contagiadas y 29.861 víctimas mortales.

6.30 | Por el plasma

El gobierno bonaerense promulgó la ley que declara de interés provincial la donación de plasma por parte de pacientes recuperados de coronavirus, con el objetivo de fomentar y promocionar esa práctica en el marco de la pandemia. La iniciativa fue sancionada por la Legislatura el 2 de julio. En la norma, se determina que la donación, la obtención del plasma, la transfusión y la evolución del paciente receptor deberán contar con la supervisión y aprobación de los protocolos clínicos de investigación y experimentación habilitados.

6.18 | Tres factores

5.57 | Más muertos

Australia registró su mayor aumento diario de muertes relacionadas con el coronavirus en tres meses, en una jornada en que las nuevas infecciones continuaron en alza en el segundo estado más poblado del país. Victoria confirmó otras 403 infecciones en su territorio, mientras que cinco personas murieron en las últimas 24 horas. El número de fallecidos supone el mayor aumento diario de las muertes por Covid-19 en el país desde finales de abril.

5.33 | Rebrotes en España

Según las primeras versiones, son cinco las actividades que dispararon los nuevos brotes en el país: reuniones familiares, encuentros entre amigos, discotecas, mataderos y trabajadores temporales. El Ministerio de Salud registra 224 brotes en todo el país.

5.12 | La curva alemana

Los datos indican que al menos 203.368 personas se infectaron con Sars-CoV-2 desde el estallido de la pandemia. Hasta ahora en Alemania fallecieron 9101 personas. Asimismo, el organismo que lidera la lucha contra el coronavirus calculó que alrededor de 189.000 se curaron. El instituto añadió que la cifra de reproducción, o valor R, era de 0,89, lo que significa que cada infectado contagia de media aproximadamente a algo menos de una persona.

4.45 | Ayuda

Unas 3000 millones de personas deberían recibir un ingreso mínimo temporal para frenar la pandemia, estimó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La adopción "inmediata" de esa medida para que los más pobres puedan quedarse en casa permitiría desacelerar el avance del virus, según un estudio del programa, que estimó que unos 199.000 millones de dólares por mes podrían "proveer un ingreso mínimo garantizado durante seis meses a las 2700 millones de personas que viven por debajo o justo por encima del umbral de pobreza en 132 países en desarrollo".

4.23 | ¿Pesadilla sin fin?

4.00 | Pese al brote

La compañía Daimler, matriz de Mercedes-Benz, afirmó que espera un resultado operativo positivo para 2020 pese a la crisis. El constructor automóvil registró entre abril y junio pérdidas netas de 2200 millones de dólares. Sin embargo basa sus previsiones en "la hipótesis que la recuperación económica seguirá en el segundo semestre y que no habrá una nueva ola importante de infecciones en los principales mercados", dijo en un comunicado.

3.42 | Entre los pobres

El gobierno de Emmanuel Macron va a repartir 40 millones de tapabocas gratis a los 7 millones de franceses más pobres, indicó el ministro de Salud de Francia, Olivier Véran. "Francia no abandonará a las personas que no pueden comprar máscaras", dijo dos días después de que se hiciera obligatorio su uso bajo pena de una multa de 155 dólares. Recibirán tapabocas de tela lavables, que pueden utilizar 30 veces, por correo.

3.14 | Australia anticipa una caída de 7% del PBI

El país anunció que prevé una caída histórica de 7% del PBI en el segundo trimestre debido a la pandemia. En el primer trimestre, el índice se contrajo un 0,3%, por lo cual la economía registrará su primera recesión en casi 30 años.

2.51 | El fútbol

Hoy iban a regresar los partidos en México a puertas cerradas pero la apertura se pospuso un día debido a que algunos jugadores del club Juárez dieron positivos de Covid-19, que ya dejó más de 15 millones de personas infectadas y más de 616.000 muertos en el mundo. El encuentro inaugural del torneo "Guard1anes", denominado así en homenaje al personal de salud que trabaja en el país, donde se registraron más de 362.000 infectados y 41.190 fallecidos, lo disputarían Atlético de San Luis y Bravos de Ciudad Juárez.

2.25 | Para enfrentar la crisis

El Senado de Chile aprobó el proyecto que permite a los ciudadanos el retiro parcial de sus pensiones e incluyó algunos ajustes a la iniciativa, que deberán ser revisados por la Cámara de Diputados. La iniciativa, a la que se opone el gobierno de Sebastián Piñera, habilita a sacar el 10% de los ahorros en las Administradoras de Fondos de Pensiones para contrarrestar el impacto económico en las familias del coronavirus.

2.00 | La economía surcoreana

La economía surcoreana mostró una contracción de 2,9% de su Producto Bruto Interno (PBI) en el segundo trimestre de 2020 con respecto al mismo período de 2019, a causa de la crisis provocada del Covid-19. Se trata de la caída trimestral más importante desde el cuarto trimestre de 1998, cuando el PBI se contrajo de 3,8% debido a la crisis financiera asiática.

1.38 | China y 18 casos

El Ministerio de Salud anunció 18 nuevos contagios de transmisión local diagnosticados en la región uigur de Xinjiang, después de que las autoridades ordenaran el cierre de Urumqi, la capital, ante un repunte de positivos.

1.11 | A los visitantes de países de alto riesgo

Las personas que quieran ingresar a Alemania desde países considerados como de alto riesgo por su situación epidemiológica tendrán que someterse a una prueba diagnóstica de Covid-19 en los aeropuertos a su llegada.

00.45 | El coronavirus se extiende por América

En América se multiplican los contagios, pero Europa y Asia aún no terminaron de luchar con la pandemia: surgen nuevos motivos de preocupación en lugares como Japón, cuya capital está en alerta. En América Latina y el Caribe ya hay más de cuatro millones de enfermos, de los cuales más de dos millones se registraron en Brasil.

00.10 | México supera los 360.000 casos

El país sobrepasó la barrera de los 360.000 positivos de coronavirus después de registrar más de 6000 nuevos en las últimas 24 horas. Según el balance ofrecido por las autoridades sanitarias mexicanas, el cómputo global se elevó hasta los 362.274 infectados.

Con información de las Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters