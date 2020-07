El Gobierno modificó y amplió la lista de productos médicos y de sanidad que tienen que contar con un permiso de exportación Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemiade coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, es superior a las 656.000 y los contagiados rondan los 16.600.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (superó los 4 millones) y sobrepasó las 150.000 víctimas fatales. El segundo país en relación a los infectados es Brasil, con más de 2.440.000 casos, y lo sigue la India, con alrededor de 1.480.000

Europa comenzó a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. En esta región, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: más de 45.800. También en Asia, los gobiernos intentan levantar las restricciones para pasar a la nueva "normalidad", incluso pese a los rebrotes registrados.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de enfermos. Pasados ya los 130 días del inicio del aislamiento obligatorio, en la Argentina los infectados por Covid-19 llegaron a 173.355, hubo 3179 muertes y 75.083 personas recibieron el alta. Para intentar controlar la situación, el Gobierno anunció una apertura "escalonada" hasta el 2 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

21.20 | México roza las 45.000 muertes

El país sumó el martes 854 nuevos muertos relacionados al coronavirus, elevando la cifra total de decesos a 44.876, informaron las autoridades sanitarias, con lo que el país latinoamericano se acercaba a destronar al Reino Unido como la tercera nación en el mundo con más fallecimientos por Covid-19.

21.15 | El alcalde de Medellín contrajo coronavirus

El intendente de la ciudad colombiana de Medellín, Daniel Quintero, anunció hoy que dio positivo en coronavirus, pero precisó que como es asintomático y tiene buena salud y seguirá trabajando.

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció hoy que el país seguirá en cuarentena un mes más de lo previsto, hasta el 30 de agosto, debido al constante aumento de los contagios de la enfermedad, de los que solo hoy se sumaron, por primera vez en un día, más de 10.000.

21.10 | Venezuela suma cinco muertos y 583 nuevos casos

Venezuela confirmó hoy cinco nuevos muertos y 583 nuevos casos de Covid-19 que elevan a 151 el total de fallecidos y a 16.571 la cifra de contagiados por coronavirus en el país.

21.00 | Brasil al borde de 2,5 millones de infectados

El gigante latinoamericano llegó a los 2.480.888 contaminados, tras contabilizar 38.513 pacientes en las últimas 24 horas, informó el Consejo de Secretarías de Salud.

20.49 | Colombia, 267.385 positivos y 9.074 fallecidos

El país registró este martes el mayor número de personas contagiadas para un solo día con 10.284 casos nuevos de Covid-19, al tiempo que sobre pasó los 9 mil fallecidos.

Según el ministerio de Salud el total de positivos en todo el país aumentó a 267.385 casos.

Los decesos hoy fueron 297 personas, lo que incrementó la cifra de víctimas mortales que se situó en 9.074, de acuerdo al registro diario oficial.

20.30 | Chile bordea los 350 mil contagios

Chile reportó hoy 1.876 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 53 fallecidos confirmados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

Así los contagios suman 349 mil 800, de los cuales 322 mil 332 se han recuperado y 18 mil 228 son considerados "activos".

20.00 | Nuevo parte en la Argentina

El Gobierno informó que en las últimas 24 horas fueron 5939 las personas que dieron positivo al test de coronavirus Covid-19 y el total de infectados llegó a 173.355. Además, se sumaron 120 muertos y los fallecidos llegaron a 3179. En tanto, ya superaron la enfermedad 75.083 personas.

19.44 | Vacuna probada en monos da resultados alentadores

Una vacuna desarrollada por la compañía biotecnológica Moderna, con institutos nacionales de salud de Estados Unidos (NIH), generó una "robusta" respuesta inmunitaria al frenar la replicación del coronavirus en los pulmones y narices de monos. Esta, junto a la elaborada por la Universidad de Oxford, es una de las dos vacunas occidentales que comenzó a ser experimentada a gran escala. Estados Unidos invirtió casi 1000 millones de dólares para apoyar las investigaciones.

Siete de ocho monos vacunados en el estudio y expuestos, cuatro semanas después, al coronavirus no registraron una replicación detectable del patógeno en sus pulmones y ninguno de los ocho tenía el virus en la nariz, según los resultados publicados en la revista médica New England Journal of Medicine.

19.22 | Kicillof y Rodríguez Larreta se reúnen mañana

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunirán mañana para evaluar la continuidad del aislamiento social que rige por la pandemia.

18.11 | En San Pablo, el 11% de la población está infectada

San Pablo, la ciudad más populosa de Brasil, tiene cerca del 11% de su población contagiada de coronavirus, informaron hoy las autoridades. Más de 1,3 millones de vecinos padecen o padecieron Covid-19, según datos de la Fase II de un trabajo de campo realizado en todas las regiones de la ciudad por profesionales de la Secretaría de Salud. El mismo fue presentado por el alcalde, Bruno Covas, quien sufrió la infección.

17.20 | Santa Fe: realizan 3200 test de olfato en los ingresos

Trabajadores del gobierno santafesino realizaron más de 3200 test de olfato, durante las últimas 24 horas, en el ingreso a la provincia por la autopista Buenos Aires-Rosario. El motivo de las pruebas es impedir el acceso de personas con síntomas de coronavirus. A su vez, impidieron el acceso a 900 vehículos, al mando de conductores sin permiso, informaron hoy fuentes oficiales.

El subsecretario de Seguridad Vial de la provincia, Osvaldo Aymo, señaló que desde el último fin de semana, cuando se adoptaron medidas más estrictas para el ingreso de no residentes, "el tránsito de vehículos livianos disminuyó un 20%".

17.03 | Testean a las mascotas de pacientes con coronavirus

16.10 | Kreplak habla de "riesgo en la capacidad de atención"

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró hoy en Mar del Plata que la Argentina registra "un momento de ascenso significativo" de casos de coronavirus, y señaló que si se incrementan los pacientes en unidades de terapia intensiva estará "en riesgo la capacidad de atención".

Por ello, insistió en la necesidad de "cuidarse mucho" y garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento y distanciamiento. "No queremos que la gente decida quedarse en su casa cuando se da cuenta que ya no tiene camas en los hospitales", añadió.

16.09 | PAMI tiene el 80% de sus camas ocupadas por casos de coronavirus

En PAMI informaron que la ocupación de camas en esa obra social llegó al 80% por casos de coronavirus, lo que representa un número de 10.000 afiliados. "La ciudad de Buenos Aires es el lugar más complicado y, de hecho, al 15% de los pacientes tenemos que derivarlos a centros de salud de la provincia de Buenos Aires", explicó la directora ejecutiva Luana Volnovich.

15.45 | Florida: se reportaron más de 9000 casos nuevos y, con 191 decesos diarios, se alcanzó otro récord de fallecimientos

14.55 | El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, da positivo en su test

14.54 | Circulación viral: en San Juan se anticipan con un plan de abordaje

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, presentó hoy la estrategia de su gobierno en caso de advertirse circulación comunitaria de coronavirus en ese distrito. "La actitud de cada sanjuanino es ejemplar y eso nos ha posicionado como una provincia con los mejores índices en lo sanitario y lo económico, pero es necesario anticiparse a un escenario de transmisión comunitaria", dijo el mandatario durante una conferencia de prensa.

Acompañado por la ministra de Salud, Alejandra Venerando, y parte de su gabinete, Uñac presentó el "Plan de Seguridad ante Circulación Viral", al que consideró "fundamental para evitar que toda la jurisdicción deba volver atrás en aislamiento".

14.50 | Canadá aprueba el uso del Remdesivir

En Canadá dieron luz verde al uso del antiviral Remdesivir en casos de enfermos de Covid-19 con síntomas graves. "El Remdesivir es la primera droga que (la Agencia de) Salud de Canadá ha autorizado para el tratamiento de Covid-19", indicaron en esa cartera. Al menos dos grandes estudios en Estados Unidos mostraron que ese medicamento puede reducir el tiempo de internación de los pacientes.

14.23 | Twitter suspende la cuenta del hijo de Trump

Desde la red social Twittersuspendieron temporalmente la cuenta del hijo del presidente Donald Trump, luego de que compartiera un video plagado de afirmaciones sin fundamento sobre el coronavirus. Muchos republicanos reaccionaron indignados y colmaron las redes sociales con exclamaciones de "censura''. Estas plataformas tienen políticas de tolerancia cero respecto a los mensajes que difunden falsedades potencialmente dañinas sobre el Covid-19.

14.20 | España: 905 contagios en últimas 24 horas

En el Ministerio de Salud español reportaron 905 nuevas infecciones por coronavirus en las últimas 24 horas, dato que lleva el total de contagios a 280.610 desde el comienzo de la pandemia, con 28.436 muertos, seis de ellos en los últimos siete días.

Los nuevos casos fueron 50 más que el domingo y superan otra vez el umbral de los 900, al igual que el jueves y viernes. 357 se registraron en Aragón, 147 en Madrid y 126 en Cataluña.

14.10 | Bolivia: adelantan aguinaldo de Navidad a adultos mayores

"Vamos a adelantar el aguinaldo de la renta dignidad", que se entrega en diciembre, anunció la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en un mensaje grabado. El pago se anticipará a agosto, para miles de adultos mayores, tras haber decretado un estado de "calamidad pública" por el coronavirus.

El ministro interino de Economía y Política Fiscal de ese país, José Abel Martínez, especificó que el bono beneficiará a unos 870.000 bolivianos mayores de 60 años, que no reciben ninguna renta.

14.01 | España: se pierden un millón de empleos en el segundo trimestre

La pandemia de Covid-19 destruyó más de un millón de puestos de trabajo en España, durante el segundo trimestre. La gran mayoría, en los servicios y la industria turística, según datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística.

13.47 | Comienza el desconfinamiento en Santiago de Chile

Siete comunas de Santiago y dos de la región de Valparaíso iniciaron el desconfinamiento, después de que algunas permanecieran en cuarentena desde marzo, al estabilizarse las cifras de contagios y fallecimientos por Covid-19 en Chile. El inicio de la flexibilización provocó reservas entre expertos y epidemiólogos, quienes advirtieron que las zonas pobres de Santiago fueron las más golpeadas por la pandemia y eso las dejaría en una situación de mayor vulnerabilidad en esta nueva etapa.

En la "transición", cerca de un millón de personas podrá volver a la calle, entre lunes y viernes, sin solicitar el permiso a la policía, como lo hacían hasta ahora. La cuarentena se mantendrá los fines de semana y feriados. A nivel nacional continúa el toque de queda nocturno, la suspensión de clases presenciales -salvo en Isla de Pascua- y el cierre de fronteras al turismo.

13.32 | Alberto Fernández: "Estamos evitando que se contagien, se enfermen y padezcan"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió a los argentinos que "no se enojen" con quienes son "reticentes a esta lógica de la apertura", en referencia a gobernadores e intendentes que deben tomar medidas restrictivas frente a la pandemia. Dijo que así se evita "que se contagien, se enfermen y padezcan", ante el crecimiento de casos y de fallecimientos. Sus declaraciones fueron virtuales, durante el acto de inauguración del Hospital General de Agudos Doctor René Favaloro, en La Matanza.

13.31 | Jujuy: desinfectan barrios en "zonas críticas"

Las autoridades locales de distintos municipios jujeños notificaron una profundización de las labores de desinfección, en barrios considerados críticos por el nivel de contagios de coronavirus. Por ejemplo, en Libertador General San Martín, que registra la mayor cantidad de infectados, personal municipal desinfectó supermercados, distribuidoras de alimentos y de gaseosas, y varios sectores barriales.

San Pedro de Jujuy y San Salvador de Jujuy fueron otros de los municipios donde se intensificaron no solo las tareas de limpieza, sino las acciones de concientización hacia los vecinos.

13.11 | Johnson instaura una cuarentena estricta para quienes regresen desde España

El primer ministro británico, Boris Johnson, advirtió que hay "señales de una segunda ola" de contagios de coronavirus en Europa. Por ello, defendió la decisión de reimponer una cuarentena estricta de 14 días para quienes regresen al Reino Unido desde España, una medida que provocó tensiones con el gobierno de dicho país.

"Me temo que si vemos señales de una segunda ola en otros países, es realmente nuestro trabajo, nuestro deber, actuar con rapidez y decisión para evitar que las personas que regresan de esos lugares sembrando la enfermedad aquí en el Reino Unido", afirmó Johnson, en declaraciones a la cadena británica Sky News.

13.04 | Pedro Cahn: "La foto de los últimos días es más tranquilizadora"

El médico infectólogo Pedro Cahn, miembro del equipo sanitario que asesora al presidente Alberto Fernández, se refirió a la estabilización de casos de coronavirus reportados esta semana, que se ubicaron en torno a los 5000 positivos diarios. "La foto de los últimos días es más tranquilizadora", dijo Cahn, quien, sin embargo, aclaró que los indicadores deben ser observados "de manera dinámica", ya que pueden esperarse variaciones. A su vez, destacó que el objetivo es evitar la saturación del sistema de salud.

12.45 | Camas

El Gobierno sumó más de 1400 camas "críticas" de terapia intensiva, intermedia e internación al sistema sanitario nacional, de las cuales casi 1000 están emplazadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde está el foco de contagios. La cartera de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis, fue la encargada de incrementar el volumen de camas del sistema sanitario y, en ese marco, se construyeron y pusieron en marcha 12 Hospitales Modulares de Emergencia, entre ellos los cuatro inaugurados hoy por el presidente Alberto Fernández.

12.24 | Crisis económica

12.00 | Contra Trump

Twitter retiró un video posteado por el presidente estadounidense, Donald Trump, por considerar que difundía información falsa sobre el nuevo coronavirus. "Los tuits con el video violan nuestra política de desinformación sobre Covid-19", dijo un portavoz que se negó a precisar qué cantidad de personas habían accedido al video. Este video también fue eliminado por Facebook.

11.25 | Discriminación

El gobierno español reaccionó con indignación a las recomendaciones que hicieron Reino Unido y Alemania a sus ciudadanos para que no viajen al país ibérico por el aumento de contagios. El gobierno regional de Aragón dijo que las advertencias de no viajar son "discriminatorias" y pidió a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que emita una queja formal.

11.00 | No es estacional

La Organización Mundial de la Salud aseguró que las estaciones anuales no parecen influir en el desarrollo de la pandemia y advirtió sobre el riesgo de creerse protegido durante el verano. "Las estaciones no parecen tener repercusión en la transmisión del virus", declaró una portavoz de la organización, Margaret Harris, en una rueda de prensa.

10.37 | Inmunidad

10.15 | Para televisión

La cadena estadounidense HBO prepara el rodaje de una miniserie sobre la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus que se basará en el libro de no ficción The First Shot, del periodista Brendan Borrell, aún sin publicar. La historia, de la que se sabe poco más allá de una escueta descripción en su página web, será dirigida por Adam McKay.

9.56 | Positivo

El delantero del Real Madrid Mariano Díaz tiene coronavirus, informó el club merengue, que se enfrenta en algo más de una semana al Manchester City en la Liga de Campeones. "Tras los test de Covid-19 realizados ayer de manera individualizada a nuestra primera plantilla de fútbol por los Servicios Médicos del Real Madrid, nuestro jugador Mariano ha dado resultado positivo", precisó en un breve parte médico.

9.32 | En la Argentina

El Ministerio de Salud informó 23 nuevos fallecimientos por coronavirus, lo que elevó a 3082 la cifra de muertos desde marzo, con una tasa de mortalidad de 67,4 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,8% sobre los confirmados. Se indicó además que fueron 4890 los casos de Covid-19 que se reportaron ayer, que llevan a 167.416 el total.

9.10 | Amenaza

Vietnam, cuya gestión del coronavirus es considerada un éxito, suspendió todos los vuelos desde y hacia el popular destino turístico de Danang al detectar los primeros casos de coronavirus en el país tras casi 100 días y pese a que sus fronteras permanecen cerradas. Con 14 casos desde el viernes, el Ministerio de Transporte dijo que durante los próximos 15 días ningún avión, tren, autobús, taxi o barco puede acceder o salir de la ciudad, donde también se suspendió el transporte público y se impusieron medidas de distancia social.

8.46 | Ayuda

El Banco de Córdoba otorgó créditos por $25.000 millones desde el inicio de la crisis sanitaria, de los cuales el 92% fue para el sector de mipymes y grandes empresas locales, para el pago de salarios y capital de trabajo. Empresas de distintos rubros fueron beneficiadas con 5.400 créditos, por un monto de $23.000 millones a una tasa especial del 24%.

8.22 | El número más alto

Un total de 55 personas fallecidas, el número más alto de muertes notificadas hasta el momento, y 1063 nuevos casos fueron registrados ayer en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 1150 los decesos y a 54.949 los positivos desde el inicio de la pandemia. La tasa de letalidad (fallecidos sobre casos confirmados) en el distrito es de 2,09%, en tanto se acumularon 19.600 personas dadas de alta.

8.02 | Récord

Las autoridades de Irán anunciaron haber registrado 235 muertes por coronavirus en 24 horas, récord para este país, el más afectado de Medio Oriente. "Hemos perdido a 235 de nuestros compatriotas a raíz del Covid-19 en las últimas 24 horas", declaró la portavoz del Ministerio de Salud, Sima Sadat Lari, lo que eleva a 16.147 el balance de fallecimientos.

7.41 | Molotov

Un hombre de 36 años fue detenido por intentar lanzar un cóctel molotov contra el parlamento de Bélgica. Al ser capturado, aseguró que actuó en "represalia por la mala gestión de la crisis sanitaria".

7.17 | Preocupado

El primer ministro británico, Boris Johnson, quien tuvo Covid-19 y se recuperó, declaró ante los medios: "Seamos absolutamente claros sobre lo que está sucediendo en Europa, entre algunos de nuestros amigos europeos. Me temo que están comenzando a ver en algunos lugares los signos de una segunda ola de la pandemia".

7.12 | Solo 5000 personas

El gobierno francés decidió mantener un límite de 5000 personas en los estadios hasta finales de agosto, pero se podrán acordar derogaciones para albergar un mayor número de espectadores si la situación sanitaria lo permite, anunció el Ministerio de Deportes. Estas autorizaciones "serán dadas en función de la capacidad de acogida del recinto deportivo en cuanto a asientos, tras un análisis de la situación sanitaria general y local, con la condición de que se adapte de forma rigurosa a los protocolos sanitarios de acogida y de acceso del público con el objetivo de prevenir los riesgos de propagación del virus".

6.39 | Rebrotes

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España informó que ya contabilizan 361 brotes activos de coronavirus, los que representan 4100 casos. En un intento por frenar el pánico en la población, el gobierno aseguró que el escenario está controlado y que los brotes estaban previstos.

6.11 | Contra las amas de casa

En México, el sector de la población que mayor letalidad registra a causa del coronavirus es el de las amas de casas, las mujeres que se encargan de las tareas del hogar y de los cuidados familiares. "Son las proveedoras de la familia y para ello salen a la calle, toman transportes públicos y visitan los mercados, uno de los grandes focos de contagio. Además, son las que cuidan a los enfermos", explica Héctor Hernández Bringas, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, al diario El País. Ya murieron 9192 desde el comienzo del brote.

5.45 | El avance de las vacunas

5.22 | Balance

Los enfermos en Indonesia aumentaron en 1748 en un día, hasta 102.051, y el número de muertos subió en 63, hasta 4901, dijo el Ministerio de Salud. De acuerdo con las autoridades, 2366 personas más fueron dadas de alta de los hospitales, lo que eleva el número total de pacientes recuperados a 60.539. El virus ya se extendió a las 34 provincias del país. El ministerio también dijo que el número de casos sospechosos es de 46.648 y que 36.611 pacientes infectados se encuentran bajo tratamiento médico.

5.01 | En Rusia

El país registró 5395 infectados en las últimas horas, lo que eleva el total a 823.515. Asimismo, se contabilizaron 150 muertes, con lo que la cifra acumulada ascendió a 13.504. Moscú, la región más afectada del país, confirmó otros 674 casos para llegar a un total de 239.315 infecciones.

4.39 | Aislamiento obligatorio

4.16 | Pérdidas

El fabricante japonés de automóviles Nissan advirtió de pérdidas netas de 6400 millones de dólares en el año fiscal en curso como consecuencia del impacto del brote. El anuncio coincide con la presentación de los resultados del primer trimestre, con pérdidas netas de 2700 millones de dólares como consecuencia de la caída de las ventas.

3.50 | ¿Se puede contraer el coronavirus dos veces?

Los científicos no lo saben con certeza todavía, pero creen que es poco probable y consideran que quienes padecieron Covid-19 tendrán algún tipo de inmunidad frente a una segunda infección. Pero no saben cuánta es la protección ni cuánto durará. Ante los reportes de gente que dio positivo semanas después de que se creyese que se habían recuperado, la hipótesis más probable apunta a que sufrían esa misma enfermedad o que las pruebas detectaron remanentes de la infección original.

3.25 | Sigue la tensión

El gobierno alemán desaconsejó los viajes "no esenciales" y turísticos a las regiones españolas de Aragón, Cataluña y Navarra a raíz del "número elevado de infecciones". Si "el número de contagios bajó de manera sustancial" en España, "hay actualmente nuevos focos regionales de infecciones" en esas tres regiones, explicó el ministerio de Relaciones Exteriores. Así, como el Reino Unido, el país intenta frenar una segunda nueva ola con una medida que disgusta a las autoridades españolas.

3.03 | Trabajo

En España el desempleo subió en 55.000 personas en el segundo trimestre del año, lo que supone un 1,6% más que en el trimestre anterior, y la ocupación disminuyó en 1.074.000 puestos de trabajo (-5,4%). El dato de paro registrado durante estos tres meses es el peor en un segundo trimestre desde 2012. Al finalizar junio, el número total de desocupados se situó en 3.368.000, y el número de ocupados, en 18.607.200 personas, en tanto que la tasa de paro escaló nueve décimas, hasta el 15,3%, según el Instituto Nacional de Estadística.

2.40 | La política de Trump

La gestión de la pandemia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en grave peligro su futuro político. Tras pasar meses restando importancia al brote, que golpea con mayor fuerza al país, ahora confía en verse reconocido por la vacuna. En privado, muchos empleados de la Casa Blanca dicen haber depositado sus esperanzas de reelección en esta aparición y creen que sería la "sorpresa de octubre" que podría asegurarle al republicano la victoria en noviembre. Algunos creen que sin ella, Trump podría estar condenado a perder.

2.17 | Suspensión de dividendos

El Banco Central Europeo pidió a los bancos de la zona que no distribuyan dividendos ni compren sus propias acciones hasta enero de 2021 para enfrentar la crisis del coronavirus. Prolonga así por tres meses la recomendación, emitida en marzo, "temporaria y excepcional" que apunta "a preservar la capacidad de los bancos de absorber pérdidas y sostener la economía en este entorno particularmente incierto".

1.54 | China informa nuevos casos, la mayoría de transmisión local

El Ministerio de Salud comunicó un nuevo aumento en las infecciones por coronavirus, ya que registraron 68 nuevos casos, la mayoría de transmisión local y detectados en la región de Xinjiang.

1.25 | Bolivia declara la "calamidad pública"

Será para atender las necesidades económicas "impostergables" ocasionadas por la crisis. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud, se confirmaron 1752 nuevos positivos, lo que elevó la cifra a 71.181 personas contagiadas. Además, el número de fallecidos se incrementó hasta los 2647.

00.57 | Perú roza los 390.000 casos

Se registraron 4920 contagios adicionales, que elevaron el cómputo global del país hasta los 389.717 afectados. En cuanto a los fallecimientos, los 189 registrados en las últimas 24 horas suman 18.418 víctimas mortales por la enfermedad.

00.12 | La pandemia agrava la malnutrición de los niños

Este problema podría afectar a cerca de 7 millones de niños más en el mundo a causa de la crisis económica y social provocada por la pandemia de Covid-19, según una estimación de Unicef.Con información de las Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters