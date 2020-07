Fuente: AFP

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemiade coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, es superior a las 659.000 y los contagiados rondan los 16.700.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (superó los 4 millones) y sobrepasó las 150.000 víctimas fatales. El segundo país en relación a los infectados es Brasil, con más de 2.480.000 casos, y lo sigue la India, con más de un millón y medio.

Europa comenzó a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. En esta región, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: más de 45.878. También en Asia, los gobiernos intentan levantar las restricciones para pasar a la nueva "normalidad", incluso pese a los rebrotes registrados.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de enfermos. Pasados ya los 130 días del inicio del aislamiento obligatorio, en la Argentina los infectados por Covid-19 llegaron a 178.996, hubo 3288 muertes y 77.855 personas recibieron el alta. Para intentar controlar la situación, el Gobierno anunció una apertura "escalonada" hasta el 2 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

23.50 | Anuncian el uso de barbijo obligatorio en el Congreso de EE.UU.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha anunciado este miércoles que el uso de mascarilla en el edificio será obligatorio para todos sus miembros y personal, con el objetivo de evitar eventuales contagios de coronavirus.

23.40 | Perú supera los 400.000 casos

Perú ha superado este miércoles la barrera de los 400.000 casos de coronavirus después de registrar casi 11.000 adicionales en las últimas 24 horas, según el último balance publicado por el Ministerio de Salud del país.

Los datos ofrecidos por las autoridades sanitarias muestran un incremento de 10.966 positivos, por lo que el cómputo global de la nación andina se ubica ahora en 400.683 personas contagiadas. En cuanto a los fallecimientos a causa del Covid-19, Perú cuenta con 18.816.

22.00 | Tucumán no tiene previsto retroceder de fase

Las autoridades sanitarias de Tucumán aseguraron hoy que "no está previsto retroceder de fase" en el aislamiento social de la provincia, pese al aumento de casos de coronavirus de los últimos días, y aclararon que por el momento "no hay evidencia de circulación viral comunitaria, sino por conglomerado".

21.40 | En Colombia

Colombia registró hoy un nuevo récord de muertes diarias por coronavirus, con 380, que elevaron a 9.454 los fallecimientos acumulados desde el comienzo de la pandemia, se informó oficialmente.

Asimismo, con 8.670 contagios detectados en las últimas 24 horas, acumulaba 276.055 casos confirmados de Covid-19, reportó esta noche el Ministerio de Salud.

21.30 | En México

México reportó el miércoles 485 nuevas muertes relacionadas al coronavirus, elevando la cifra total de decesos a 45,361, informaron las autoridades sanitarias, con lo que el país está cada vez más cerca de desplazar al Reino Unido como la tercera nación en el mundo con más fallecimientos por Covid-19.

El brote, que ha generado una aguda recesión económica de escala global, dejaba además 408,449 infectados conocidos en la nación norteamericana, 5,752 más que en la víspera.

21.00 | Analizan habilitar actividades en Mar del Plata

Autoridades del municipio de General Pueyrredón analizan habilitar en los próximos días la actividad en natatorios, de clases de yoga, pilates, stretching y gimnasios en Mar del Plata, bajo un estricto protocolo en el marco de la fase 4 de la emergencia sanitaria por coronavirus, informaron voceros de la comuna.

20.40 | Un octavo ministro boliviano da positivo al coronavirus en julio

El ministro de Educación, Deportes y Cultura de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas, dio positivo por coronavirus el miércoles y es el octavo contagiado en julio en el gabinete de la presidenta interina Jeanine Áñez, quien superó un cuadro asintomático de covid-19.

Cárdenas "ha dado positivo al examen de covid-19", reseñó un comunicado de su despacho, que agregó que el estado de salud del ministro "es estable".

20.12 | En Brasil

Brasil ha constatado más de 1.500 fallecimientos a consecuencia de la COVID-19 y la cifra récord de más de 69.000 positivos en las últimas 24 horas, según los datos proporcionados este miércoles por el Ministerio de Salud del país.

En concreto, las autoridades brasileñas han informado de 1.595 nuevas víctimas mortales por la enfermedad, que han elevado el cómputo global de decesos en Brasil hasta los 90.134.

20.05 | Parte diario

17:40 | Instagram bloquea a Madonna

Una publicación en Instagram de Madonna, la reina del pop, fue eliminada por diseminar información falsa sobre una supuesta cura para el Covid-19, que también había difundido el presidente norteamericano Donald Trump, en Twitter.

En su posteo para 15,4 millones de seguidores, Madonna afirmó que una vacuna probada había estado disponible durante meses, pero se mantenía en secreto "para permitir que los ricos se enriquecieran y los pobres y los enfermos se enfermaran". A ese texto, adjuntó un video en el que se elogia la hidroxicloroquina como una cura milagrosa, aunque el medicamento no tiene respaldo científico contra el coronavirus.

17.37 | Trabajadores de salud rosarinos piden que se respeten los protocolos

Desde la Asociación de Trabajadores de la Salud (ATSA) de Rosario alertaron que los empleados de centros médicos privados de la ciudad atraviesan su momento más crítico, debido a que no se cumplen los protocolos de seguridad. "Hace varios días que estamos reclamando a todas las instituciones más medidas de protección. Hay varios casos en el Hospital Privado de Rosario y en el Grupo Oroño", aseguró el secretario general del gremio Marcelo Liparelli.

16.56 | Internan a seis residentes de un geriátrico porteño

Seis personas infectadas con coronavirus y asintomáticas, residentes del geriátrico Beltrán, en Flores, fueron hospitalizadas. Hay otros dos casos sospechosos, que aguardan los resultados de los hisopados, informaron fuentes de la residencia.

"Los contagiados son todos adultos mayores: dos de 98 años, una de 96, una de 91, una de 77 y otra de 71", señaló a Télam Verónica Kalustian, dueña del geriátrico, con sede en Fray Luis Beltrán 165. Quienes aguardan su diagnóstico tienen 90 y 86 años.

16.38 | Endurecen confinamiento en región limítrofe de Paraguay con Brasil

El gobierno paraguayo endureció el confinamiento en Alto Paraná, un departamento limítrofe con Brasil, que concentra casi la mitad de los casos de coronavirus del país y donde los servicios sanitarios se encuentran saturados, anunció el ministerio de Salud.

15.08 | La Federación Argentina de Box anunció que se aprobó su protocolo

15.02 | NBA: 344 pruebas negativas, antes de la reanudación

Desde la NBA comunicaron 344 testeos negativos de coronavirus, antes de la reanudación de la liga de básquet, que será mañana en la "burbuja" de Orlando, Florida, para definir la temporada 2019-2020 suspendida en marzo. "La NBA anuncia que de los 344 jugadores testeados para Covid-19 dentro del campus NBA en Orlando, desde que se anunciaran los últimos resultados el 20 de julio, ninguno arrojó un resultado positivo", explicó el documento oficial.

14.21 | Bariloche: sorprenden a ocho policías reunidos en una casa

Ocho efectivos de la Policía de Río Negro fueron imputados en una causa por incumplir la cuarentena obligatoria, tras encontrarse reunidos en un departamento en Bariloche. Los efectivos fueron denunciados por otros vecinos debido a ruidos molestos, informaron fuentes oficiales. Los ocho habían sido trasladados a esa ciudad por decisión de las autoridades de la fuerza provincial, para el refuerzo de personal por el invierno.

El comisario Gustavo Llanquileo, a cargo de la Regional III de la Policía de Río Negro, detalló que el episodio ocurrió el lunes a la madrugada, cuando los vecinos de la zona llamaron al 911. "Desde el momento que estamos en pandemia, se conoce la postura respecto al aislamiento y medidas de distanciamiento, se tuvo que proceder", indicó.

14.16 | Alemania envía a África 1,4 millones de tests

El gobierno alemán proporcionará a la Unión Africana 1,4 millones de test para combatir el coronavirus en ese continente. El ministro de Desarrollo alemán, Gerd Müller, dijo que la pandemia solo podrá ser derrotada en todo el mundo o no será posible en absoluto.

En África se registran actualmente unas 20.000 nuevas infecciones diarias, el doble que hace un mes. Sudáfrica es el país más afectado y ocupa el quinto lugar mundial entre los países con más casos.

14.10 | Estados Unidos: superan las 150.000 muertes, casi un cuarto del total mundial

En Estados Unidos superaron las 150.000 muertes por coronavirus, una cifra mayor que la de cualquier otro país y que representa casi una cuarta parte del total mundial, según un recuento de Reuters. De los 20 países con los mayores brotes, esa nación ocupa el sexto lugar en cuanto a muertes per cápita, con 4,5 fallecimientos por cada 10.000 personas. Solo el Reino Unido, España, Italia, Perú y Chile tienen una tasa más alta.

14.05 | Nuevo récord en Florida, con 216 muertos en un día

13.47 | Chaco: alertan que la "inmunidad no es estable"

El subsecretario de Promoción de Salud de Chaco, Atilio García Plichta, afirmó que quienes tuvieron coronavirus y se recuperaron "pueden volver a infectarse porque la inmunidad no es estable en todos los casos".

En declaraciones radiales, el funcionario remarcó: "La inmunidad no es la misma en toda la población afectada por Covid-19". También señaló que existen indicios de que "el 95% puede volver a contraer el virus porque la inmunidad adquirida es solo de tres meses". Con respecto a los motivos de ello, afirmó que puede deberse "al riesgo de pérdida de la memoria inmunológica" y describió dos casos de trabajadores de la salud que "se volvieron a infectar después del alta médica".

13.22 | Vizzotti: "En el AMBA hay aumento sostenido, sin ese pico que desbordó el sistema en otros lugares"

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló hoy que el "aumento sostenido" de casos en el AMBA se dio "sin ese pico" característico que desbordó los sistemas sanitarios de otros países. Dijo que una curva larga "requiere un esfuerzo enorme", pero que es mejor en términos de cuidado y asistencia.

La funcionaria indicó que solo se sabrá cuándo llegó el punto máximo de contagios, cuando ese pico pase. "Nosotros no tuvimos los picos de España o Italia, con un número muy importante de casos en muy corto tiempo. En los lugares donde la aceleración es más lenta, hay una meseta mucho más larga", explicó Vizzotti para radio La Red.

13.17 | Kicillof y Larreta harán monitoreo de casos para ver cómo seguir

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acordaron monitorear los contagios de hoy y mañana en el AMBA, antes de tomar una decisión conjunta con el presidente Alberto Fernández sobre cómo continuar con el aislamiento obligatorio.

La reunión entre ambos mandatarios se extendió desde las 10.30 a las 12.10, en la sede de la Gobernación bonaerense, en La Plata. Del encuentro también participaron el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco; los ministros de Salud de ambas jurisdicciones, Daniel Gollán y Fernán Quirós; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

12.59 | España: registran 1153 nuevos casos y el número de muertos se sitúa en 28.441

12.53 | El origen del brote

12.30 | Flexibilizar la cuarentena

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, dijo que en el distrito el aumento de casos de coronavirus "no está bajando", evaluó que la cuarentena "no se puede seguir flexibilizando, al menos en esta etapa", y pidió a la gente que respete la prohibición de realizar reuniones sociales. "Vemos que los casos no están bajando y eso arriesga la saturación del sistema en cuanto a la ocupación de camas; creo que no podemos seguir flexibilizando, al menos en esta etapa", expresó.

12.09 | Hacia el pico

Eduardo López, integrante del comité que asesora al Ministerio de Salud, estimó que la Argentina está "transitando hacia el pico" o ya se encuentra en él, y dijo esperar que los infectados empiecen a disminuir, a más tardar, hacia la segunda semana de agosto ya que, de trasladarse a septiembre o a octubre, se estará "en problemas". Aclaró que "si bien el pico es un día, en general, la mayor cantidad de casos se da siempre en un período, que según la experiencia de los países europeos, es alrededor de 8 a 10 días".

11.40 | Primera vez

Japón superó por primera vez ayer los 1000 casos, en coincidencia con un rebrote en Tokio que se está expandiendo cada vez más a otras regiones y que incluso está comprometiendo la capacidad de algunos hospitales. El récord de 1259 casos, según datos del Ministerio de Salud, llegó luego de que otras prefecturas fuera de la de Tokio y con ciudades con grandes poblaciones, como Aichi y Osaka, reportaran récord de infecciones por segundo día.

11.22 | Vacuna

10.55 | Alarma

Más de 3500 comercios cerraron definitivamente la actividad en la provincia de Córdoba desde el inicio de la pandemia, según un relevamiento de la Cámara de Comercio local. El titular de la entidad, José Viale, detalló que no pudieron sostener el fuerte impacto de la pandemia y precisó que esa cifra representa el 2,8% del sector comercial provincial.

10.36 | Bosnia

El ministro bosnio para Veteranos de Guerra falleció por coronavirus. Salko Bukvarevic, de 53 años, era ministro en la entidad croatomusulmana de Bosnia, una de las dos que constituyen la república federal, junto a la entidad serbia. Fue hospitalizado tras complicaciones sanitarias y el lunes tuvo que recibir respiración asistida.

10.10 | Fútbol

Un jugador del Sevilla dio positivo en unas pruebas de coronavirus, informó el club español, que juega la próxima semana los octavos de final de la Europa League contra la Roma. "Tras las pruebas PCR realizadas el pasado domingo a jugadores, cuerpo técnico y resto del staff, cuyos resultados se conocieron a mediodía del pasado lunes 27 de julio, un integrante de la plantilla del primer equipo dio positivo", explicó y señaló que "el afectado está asintomático, con buen estado de salud y se encuentra aislado en su domicilio".

9.52 | Patologías crónicas

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados bonaerense busca que se realice un seguimiento de los pacientes con patologías crónicas ya que se encuentran en riesgo ante la pandemia. La propuesta pide "al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires que utilice todo el recurso informático del cual dispone cada efector de salud para citar y monitorear a pacientes en riesgo que hayan requerido atención con antelación a la pandemia".

9.31 | En la Argentina

El Ministerio de Salud anuncio 21 nuevos fallecimientos, lo que eleva a 3200 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 70,1 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,8% sobre los casos confirmados. En total los infectados ya son 173.355, con una incidencia de 382 casos por cada 100 mil habitantes.

9.10 | La curva en CABA

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que "no se ve una curva de ascenso progresivo" en la ocupación de camas de terapia intensiva en la salud pública y privada de la Ciudad y señaló que continuarán observando los datos de contagios hasta el viernes próximo para adoptar decisiones. "Hasta ayer a la noche estaban ocupadas el 60% de las camas de terapia intensiva en el subsector público de salud", aseguró Quirós y afirmó que en los últimos diez días ese porcentaje se movió "entre 58% y 63%, sin pendiente de ascenso en el uso de camas".

8.47 | Por más tiempo

El primer ministro italiano Giuseppe Conte consiguió el visto bueno de la Cámara de Diputados, tras el aval obtenido ayer en el Senado, para extender hasta el 15 de octubre el "estado de emergencia" a nivel nacional que vencía el 31 de julio. "Terminar el estado de emergencia haría frenar todas las medidas con las que hemos cuidado la vida y la salud en estos meses difíciles", planteó.

8.22 | Más control al Ejército

Israel registró 2062 casos diarios de coronavirus, un día después de anunciar su nueva estrategia para contener la expansión del virus que le otorga nuevas funciones al Ejército con la intención de evitar un bloqueo total de actividades. El coordinador nacional de la pandemia, Ronnie Gamzu, anunció ayer su plan "Escudo de Israel" y dijo que el Ejército "tiene las capacidades" y tecnologías para poner freno la transmisión de contagios y que este elemento es clave para frenar la propagación.

7.50 | Contra Sánchez

El líder del partido ultraderechista Vox de España, Santiago Abascal, anunció que en septiembre presentará una moción de censura contra el gobierno de coalición de Pedro Sánchez, al que acusa de una "mala gestión" de la crisis del coronavirus, a pesar de que su apuesta por desbancar a los progresistas no tiene posibilidades de prosperar. "Los españoles no pueden entender de tácticas políticas, no pueden esperar más. Evitemos lo peor y devolvamos la voz al pueblo español", afirmó.

7.15 | Mar del Plata

6.48 | Prohibición de despidos

El Gobierno oficializó la nueva prórroga por 60 días de la prohibición de despidos y suspensiones, que regirá a partir del 1° de agosto y hasta el 30 de septiembre, medida que se había dispuesto por primera vez en abril. En el período establecido las empresas no podrán despedir a sus empleados sin justa causa y por las causales de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo.

6.20 | Actividad económica

Las peluquerías reabren en la Ciudad y también psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales y fonoaudiólogos, actividades que estaban suspendidas desde marzo pasado cuando comenzó el aislamiento social. De acuerdo al cronograma, las peluquerías abrirán con estrictos protocolos de higiene, que incluyen mamparas divisorias y alfombras para higienizar el calzado al ingreso del local.

5.55 | Restricciones

El gobierno británico está listo para ampliar la lista de países considerados de alto riesgo por la alta incidencia de nuevos brotes de coronavirus y por lo tanto a extender la aplicación de una cuarentena estricta a los viajeros que provengan de esos destinos, anticipó el ministro de Cultura del Reino Unido, Oliver Dowden.

5.31 | Pérdidas

El fabricante alemán de ropa y calzado deportivo Puma registró pérdidas de 59,4 millones de euros en los seis primeros meses de 2020, frente al beneficio neto de 144,1 millones de euros del primer semestre de 2019, como consecuencia del impacto del cierre de tiendas y de las restricciones impuestas para frenar el Covid-19. Las ventas de Puma entre enero y junio disminuyeron un 16,3%, hasta 2.130,9 millones de euros, con una caída del 13,1% en Europa, Oriente Próximo y África, hasta 826,7 millones, mientras su ingresos en América cayeron un 22,6%, hasta 680,9 millones de euros, y un 12,9% en Asia Pacífico, hasta 623,3 millones de euros.

5.05 | Dosis de vacunas

Los laboratorios francés Sanofi y británico GSK prometieron suministrar al gobierno del Reino Unido 60 millones de dosis de su futura vacuna contra el Covid-19 en un arreglo suscrito "bajo reserva de la firma de un acuerdo definitivo", precisan en un comunicado. Los grupos aseguran que su vacuna podría estar autorizada en el primer semestre de 2021 y agregan que "hay conversaciones activas en curso con Francia e Italia (...) y otros gobiernos para garantizar el acceso mundial".

4.40 | Contagios

Las autoridades de salud pública de Alemania registraron 684 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, comunicó el Instituto Robert Koch. Los datos indican que al menos 206.926 personas se infectaron desde el estallido de la pandemia. Hasta ahora fallecieron en el país 9128 personas y 191.300 se recuperaron. El instituto añadió que la cifra de reproducción, o valor R, era de 1,25: cada infectado contagia de media aproximadamente a algo más de una persona.

4.18 | Efectos

3.51 | Protocolo en La Meca

Muchos peregrinos, todos con máscaras y en pequeños grupos, comenzaban a llegar al lugar más sagrado del islam, La Meca, tras pasar días aislados, para el inicio de un haj histórico y único, reformado por el coronavirus. El haj es uno de los requisitos más importantes y profundos del islam y debe realizarse una vez en la vida. Recrea la ruta recorrida por el profeta Mahoma hace cerca de 1400 años.

3.30 | Apertura

El gobierno de Filipinas autorizará a partir de agosto la apertura de más negocios y empresas a pesar de que el aumento de casos causó que su sistema sanitario esté cerca del colapso. El grupo intergubernamental encargado de gestionar la pandemia aprobó la reapertura de negocios al 30 por ciento de su capacidad desde el 1 de agosto en las zonas sometidas al protocolo de cuarentena general comunitaria relajada.

3.03 | Síntomas

Nicaragua contabilizó en su informe semanal 233 positivos de Covid-19 del 14 al 28 de julio, lo que eleva el total de pacientes a 3672. De acuerdo con la ministra de Salud, Martha Reyes, en este mismo período se produjeron ocho muertes. En total, 116 personas perdieron la vida en el país centroamericano. En cuanto a los recuperados, el país reporta que un total de 2731 pacientes fueron dados de alta tras presentar en su mayoría hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidente cerebro vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas.

2.45 | Turismo mundial

Desde cuarentenas y cierres de playas a limitaciones a los peregrinajes a la Meca, gobiernos de todos los países imponen nuevas restricciones para intentar frenar los rebrotes de la pandemia, que costó unos 320.000 millones de dólares al turismo mundial desde enero. Los confinamientos estrictos de la primavera boreal parecían haber frenado el brote en Europa, pero ahora crece el temor ante la posibilidad de una segunda oleada de contagios.

2.27 | Dos muertos

El Ministerio de Salud de Paraguay registró otros 126 casos positivos del nuevo coronavirus, con lo que el total de confirmados asciende a 4674. Sobre los nuevos contagios, la cartera detalló que 66 tuvieron contacto con casos anteriores y 60 no poseen nexo identificable. Asimismo confirmó dos nuevos fallecimientos a consecuencia de la enfermedad, sumando así en total 45 decesos en lo que va de la pandemia. Las personas que perdieron la vida son una mujer de 71 años, que se encontraba internada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente de Asunción, y un hombre de 80 años, quien estaba hospitalizado en el Instituto de Previsión Social también de la capital.

2.02 | Pérdida millonaria del Banco Santander

El principal banco de España anunció una caída neta de 11.130 millones de euros (13.060 millones de dólares) en el segundo trimestre, tras depreciar su fondo de comercio debido "al deterioro de las perspectivas económicas" provocadas por la pandemia.

1.43 | Hong Kong refuerza las restricciones

Ante el aumento de infectados, a partir de hoy los 7,5 millones de habitantes del territorio semiautónomo, muy densamente poblado, deberán llevar mascarilla en público, mientras que los restaurantes solo podrán ofrecer comidas para llevar.

1.24 | Diferencias entre provincia y ciudad de Buenos Aires

Hoy se reuniránRodríguez Larreta y Axel Kicillof para definir cómo será la nueva etapa de la cuarentena que culmina el domingo y determinar qué medidas adoptarán en los municipios que conforman el AMBA.

1.00 | Otro jugador de Almirante Brown contagiado

El defensor Milton Ramos es el tercer futbolista de Almirante Brown, de la Primera B, en contagiarse de coronavirus, de acuerdo a lo revelado por diferentes sitios partidarios de la entidad de Isidro Casanova. Tal como indicaron, el jugador, de 25 años, tuvo fiebre durante los últimos dos días.

00.36 | China informó más de 100 nuevos casos

Se registraron 101 enfermos en el país, el incremento diario más alto en semanas. 89 correspondieron a la región noroccidental de Xinjiang; ocho a la provincia nororiental de Liaoning; y uno a Beijing. Otros tres casos fueron importados debido al regreso de ciudadanos. Los fallecimientos por Covid-19 se mantenían en 4634 entre 84.060 casos registrados desde la aparición de la pandemia.

00.10 | Tres ciudades de La Pampa vuelven a fase 1

Santa Rosa, Toay y Macachín volverán a la fase 1 de aislamiento estricto ante el aumento de casos de coronavirus, focalizado en el brote que se generó en Catriló y que se diseminó a otras localidades, según publicó el gobierno provincial en el Boletín Oficial.

