La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemiade coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, es superior a las 683 mil y los contagiados rondan los 17.770.700.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (superó los 4.700.000) y sobrepasó las 156 mil víctimas fatales. El segundo país es Brasil, con más de 2.660.000 casos y 92 mil muertes. En cuanto a casos registrados, el tercer lugar lo ocupa la India que, con más de un millón y medio de infectados y cerca de 36 mil muertes, es el país asiático más afectado por el virus.

Ante los rebrotes, varios países de Europa y Asia vuelven a imponer restricciones. En Europa, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: más de 46.000. En tanto, con 493 mil casos y 8.000 muertes Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de enfermos. Pasados ya los 130 días del inicio del aislamiento obligatorio y a 150 días del primer caso en el país, en la Argentina los infectados por Covid-19 llegaron a 196.543, hubo 3596 muertes y 86.499 personas recibieron el alta. Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof anunciaron este viernes la continuidad de la cuarentena hasta el 16 de agosto.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.30 | EE.UU. registra más de 60.000 nuevos casos por quinto día consecutivo

El país sufrió 61.262 casos de covid-19 adicionales en las últimas 24 horas, de acuerdo con el balance del establecimiento estadounidense. En el último día se registraron además 1.051 muertes.

23.15 | Amplían la definición de caso sospechoso: se agregan cefalea, diarrea y vómitos

El Ministerio de Salud de la Nación amplió hoy la definición de caso sospechoso de coronavirus al incorporar síntomas como diarrea, vómitos y cefalea, por lo que estos factores se suman a los que existían hasta el momento, y que deben darse al menos de a dos en forma concomitante para ser catalogado como probable Covid-19.

De esta forma, estos tres síntomas se suman a los de fiebre de 37.5 Cº o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o gusto (anosmia/disgeusia), sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico, según se informó oficialmente.

22.30 | El Obispo de Mar del Plata dio positivo y se aisló en la Catedral

El obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, dio positivo de coronavirus y se encuentra aislado en la Catedral de esa ciudad, mientras la sede del Obispado permenecerá cerrada una semana, informaron fuentes eclesiásticas.

Mestre dio positivo hoy al segundo hisopado de Covid-19, luego de haber recibido un primer resultado negativo, según detallaron fuentes del Obispado, hoy presentaba fiebre, dolor de cabeza, afecciones al tracto digestivo y malestar general.

21.37 | Bélgica prohíbe viajes no esenciales a varias regiones de España, Suiza y Francia

Bélgica prohibió este sábado los "viajes no esenciales" a las regiones españolas de Navarra y Aragón; a las provincias de Barcelona y Lérida en Cataluña; a la región del lago Lemán en Suiza y al departamento francés de Mayena, por su situación epidemiológica.

El Ministerio belga de Relaciones Exteriores también incluyó en esta lista "roja" a las regiones búlgaras de Severoiztochen y Yugozapaden, varias zonas de Rumanía (centro, sureste, Sur-Muntenia y Oltenia, en el suroeste), así como a la ciudad de Leicester, en el Reino Unido.

Todos los viajeros que vengan de esas zonas y que lleguen a Bélgica deberán someterse a un test al nuevo coronavirus y cumplir con una cuarentena.

21.26 | México reporta más de 9.500 casos nuevos

El país reportó el sábado 9.556 nuevos casos identificados de coronavirus en el país, elevando la cifra a un total de 434.193 contagios, informaron las autoridades de salud.

En las últimas horas se registraron además 784 decesos relacionados con la epidemia, con lo que el número de víctimas fatales subió a 47.472.

21.15 | Colombia supera la barrera de los 300.000 casos

Colombia superó este sábado la barrera de los 300.000 casos de coronavirus al registrar más de 10.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas, según el último balance ofrecido por el Ministerio de Salud.

21.00 | Brasil registra más de 45.000 casos en un día

El Ministerio de Salud de Brasil informó este sábado que el país registró más de 45.000 casos de coronavirus en el último día, con los que ha alcanzado los 2,7 millones de contagios.

Según el último balance de las autoridades sanitarias, Brasil registró un total de 2.707.877 positivos desde el inicio de la pandemia, 45.392 de ellos en las últimas 24 horas.

20.20 | Áñez pidió "solidaridad" frente a la pandemia

La presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, apeló este sábado a la "solidaridad" de los ciudadanos para hacer frente a la pandemia del coronavirus en el país y al desarrollo de contagios.

"Este es un momento en el que tenemos que demostrar solidaridad y generosidad por el prójimo. No podemos enfrentar una pandemia y una crisis económica como la que estamos viviendo ahora sin ser solidarios", afirmó la mandataria en su visita a un centro social.

20.10 | Nuevo parte en la Argentina

El Gobierno informó que en las últimas 24 horas fueron 5241 las personas que dieron positivo al test de coronavirus Covid-19 y los infectados llegaron a 196.543. Además, se sumaron 53 fallecidos y el total de muertos es de 3596. El dato alentador es que 86.499 personas ya se recuperaron.

20.00 | Sudáfrica tiene más de medio millón de casos

Es el quinto país con más casos de coronavirus en todo el mundo, superó hoy la barrera de los 500.000 contagios desde el comienzo de la pandemia, según se informó oficialmente.

El país contabilizaba 503.290 casos, de los cuales 8.153 personas murieron y 342.461 ya se curaron, informó esta tarde el ministro de Sanidad, Zweli Mkhize, en su cuenta en Twitter.

17.57 | La diputada bonaerense Mariana Larroque dio positivo en su test

La diputada bonaerense de Unidad Ciudadana Mariana Larroque confirmó hoy a través de sus redes sociales que dio positivo en su prueba de coronavirus y que se encontraba aislada en su domicilio. La legisladora destacó que, una vez recuperada, donará plasma y contó: "Me encuentro bien, solo con algunos dolores musculares y cansancio. Ni bien tenga el alta voy a retornar a mis tareas".

17.38 | Sudáfrica supera los 500.000 casos

17.04 | Rusia: en octubre vacunarán masivamente y sin cargo

En el gobierno de Rusia, el cuarto país con más casos de coronavirus en el mundo, anunciaron que en octubre comenzarán a vacunar masivamente y sin cargo contra la enfermedad a sus habitantes. El ministro de Salud, Mijail Murashko, informó que ya concluyeron los ensayos clínicos de la vacuna elaborada por el Centro Nacional de Investigación Gamaleya, perteneciente a la cartera, y que estaba tramitándose su registro estatal. A su vez, aseguró que los primeros en vacunarse serán los médicos y los profesores.

15.30 | Se infectaron al menos 36 tripulantes de un crucero, en Noruega

15.20 | Gollán tildó a Macri de irresponsable

En su viaje a Francia, el expresidente Mauricio Macri mencionó que allí "se vive con libertad y responsabilidad" y quien le respondió fue el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán. "Forma parte de esa línea de pensamiento que tiene adhesiones en los anticuarentena declarados, como Donald Trump o Jair Bolsonaro, que manifiestan ese negacionsmo y plantean que el virus debería hacer su trabajo, afectar a quienes tenga que afectar, matar a quienes tenga que matar y que se salve quien se tenga que salvar", evaluó el funcionario durante una entrevista con Télam.

En ese sentido, dijo que "lo de Macri no ayuda para nada, es una irresponsabilidad que no colabora en la tarea de afrontar esta crisis" y señaló: "Es un mal ejemplo desde lo ético e irrita porque los argentinos estamos restringidos en un montón de cosas que no podemos hacer mientras alguien, aprovechando cierto privilegio, puede irse del país y volver cuando quiere. Macri dice cosas que generan un desánimo en parte de la sociedad que está haciendo un gran esfuerzo".

15.15 | La OMS prevé que la pandemia será "muy larga"

15.11 | Italia: Una tenista da positivo, antes del torneo WTA de Palermo

Una jugadora dio positivo en los test de Covid-19 que se realizan antes del inicio del torneo WTA de Palermo, Italia, el primero del circuito femenino tras más de cinco meses de suspensión debido a la pandemia. No se reveló la identidad de la jugadora, que no presentaba síntomas y que lógicamente no formará parte de la competencia, que se disputará en Sicilia, a partir del 3 de agosto.

15.00 | El gobierno peruano alerta por rebrotes

En el gobierno peruano alertaron a la población porque "existe un alto riesgo de contagio de coronavirus si se promueven reuniones familiares o de amigos donde no se usen mascarillas ni se respete el distanciamiento social". El especialista del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, César Munayco, dijo: "Por mucha familiaridad que se tenga con las personas a las cuales vamos a visitar, es necesario mantenerse alejado, usar alcohol líquido o en gel para la desinfección constante de manos; así como usar una mascarilla de mínimo tres capas".

El país es uno de los más afectados de Latinoamérica, con 415.000 casos y más de 19.000 fallecidos.

14.01 | 9500 nuevos casos diarios en Florida

En Florida, las autoridades sanitarias registraron 9591 casos nuevos de Covid-19 en las últimas 24 horas y 179 fallecimientos. El total de decesos llegó así a 7022 y el número de contagios a 474.621, en uno de los estados norteamericanos más golpeados por la pandemia.

Mientras, Estados Unidos sumó 67.000 casos más, lo que eleva la cantidad total a 4.562.170, de acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins.

14.00 | Reino Unido: más de 770 contagios y casi 75 fallecimientos en las últimas 24 horas

Las autoridades sanitarias británicas informaron 771 contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de casos a 309.952 en ese país, que llegó ya a los 46.193 fallecidos.

Ante estas cifras, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció que la siguiente fase con menos restricciones, que debía comenzar este sábado en Inglaterra, no se dará hasta el 15 de agosto.

13.50 | Más de 17,6 millones de contagios y casi 680.000 muertos en todo el mundo

La pandemia de coronavirus ya superó los 17,6 millones de personas contagiadas y existen cerca de 680.000 víctimas mortales, en 188 países de todo el mundo. Estados Unidos, Brasil e India son los Estados más afectados, según el balance de la Universidad Johns Hopkins.

13.40 | Más de 15.000 manifestantes negacionistas coparon las calles de Berlín

El doctor afgano Ibrahim Basim, descubridor del primer caso de coronavirus en el país y una de las principales voces de alarma sobre el impacto de la enfermedad en la empobrecida sociedad afgana, ha fallecido este sábado precisamente a consecuencia de esta enfermedad, según informa la corresponsalía del diario británico 'The Guardian'.

Las autoridades sanitarias danesas han confirmado ya más de 60 casos de coronavirus entre los empleados de un matadero de la empresa cárnica Danish Crown en la localidad de Ringsted -- en la isla de Selandia, en el este del país -- según ha confirmado este sábado un portavoz de la compañía. Los 18 casos identificados en las últimas horas elevan a 62 del total de afectados entre los casi 900 empleados de la instalación, de los cuales 600 ya han sido sometidos a las pertinentes pruebas. Los 300 restantes deben acudir el lunes a revisión si no están de vacaciones.

En la Semana Mundial de la Lactancia el ministerio de Salud anuncia una campaña para aumentar la lactancia que alcanza sólo al 42% de bebes de 6 meses en el país. En Argentina sólo el 42% de las y los bebes son amamantados hasta los seis meses, por eso el Ministerio de Salud anunció hoy, durante el reporte diario por coronavirus, que inició una campaña para revertir estas cifras alentando el acompañamiento de las madres, y recordó que la Covid-19 "no se transmite" a través de la leche materna.

Los precios de las propiedades retroceden 30% respecto de la precuarentena con pocas operaciones. Las inmobiliarias volvieron a abrir sus oficinas en las últimas semanas con pocas operaciones y valores de las propiedades con una baja promedio de 30% en dólares, con un crecimiento de las ofertas que contemplan esquemas de permuta y entrega de otras unidades en parte de pago para concretar operaciones de compraventa. "Hay pocas operaciones todavía en el mercado; el mercado de ventas inmobiliarias venía con una pendiente muy pronunciada en los últimos dos años y ahora se produjo un agravamiento", dijo el secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Claudio Vodanovich.

El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, quiere facilitar reencuentro de parejas en pandemia. Su reclamos es en dirección a soluciones nacionales para parejas no casadas que de momento no pueden visitarse debido a las restricciones de ingreso establecidas por diversos países para frenar los contagios de coronavirus.

Esta el ministerio de Salud confirmó 15 nuevas muertes por coronavirus, cifra que eleva el total a 3558. Asimismo, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, anunció que los contagios en el país en la fecha de ayer fueron 5929 y ascendieron a un total de 191.302 casos.

Al menos 33 miembros de la tripulación confinados en un barco de la compañía noruega Hurtigruten, especialista en cruceros, dieron positivo al nuevo coronavirus, anunció el sábado la compañía. De los 158 miembros presentes a bordo, "33 dieron positivo a la covid-19, mientras que otros 120 dieron negativo", explicó Hurtigruten en un comunicado. Cinco personas serán de nuevo sometidas a una nueva prueba de diagnóstico. El viernes, cuatro personas del MS Roald Amundsen ya habían dado positivo al virus y están hospitalizadas. Se trata de "extranjeros", según el hospital.

El gobierno de Estados Unidos tiene cierta preocupación sobre la seguridad de las vacunas contra la covid-19 que se están desarrollando en China y Rusia, mientras el mundo busca respuestas a una pandemia que la OMS asegura se sentirá durante décadas. El experto estadounidense en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, dijo que es poco probable que su país utilice una vacuna desarrollada por uno de estos países, donde los sistemas reguladores son más opacos que en Occidente. "Espero que los chinos y los rusos realmente estén probando la vacuna antes de administrársela a alguien", dijo durante una audiencia en el Congreso el viernes.

8.32 | África

África ha rebasado los 900.000 contagios totales de coronavirus y continúa registrando una tendencia de 100.000 nuevos casos semanales, de nuevo con Sudáfrica al frente de la lista continental de afectados, con más de 493.000 contagios y más de 8.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia en un continente donde ya han muerto más de 19.500 personas.

7.30 | Protestas en Berlín

Manifestantes contrarios a las restricciones impuestas para combatir la pandemia se congregaron hoy en Berlín en una marcha llamada "El fin de la pandemía: El día de la libertad". El acto coincide con una creciente preocupación por el aumento de los contagios en Alemania.

Los asistentes silbaron y aplaudieron, con pocas mascarillas a la vista, durante la marcha que partió de la Puerta de Brandenburgo por un amplio bulevar que atraviesa el parque Tiergarten, en el centro de la capital alemana. Los manifestantes portaron carteles caseros con lemas como "Corona, falsa alarma", "Nos obligan a llevar un bozal" y "Defensa natural en lugar de vacunación". Algunos corearon "Estamos aquí y somos ruidosos porque nos están robando nuestra libertad".

El huracán Isaías arrancó tejados de chabolas y derribó árboles a su paso por Bahamas en la madrugada del sábado en ruta hacia la costa de Florida, donde las autoridades de Miami anunciaron el cierre de playas, puertos deportivos y parques.

El alcalde de Miami, Carlos Giménez, dijo el viernes que había 20 centros de evacuación listos para ser montados con las medidas de seguridad para prevenir contagios de coronavirus.

6.20 | Anuncios en la Ciudad

La ciudad no avanzará a la próxima etapa de la reapertura gradual como lo había anunciado hace dos semanas. El Gobierno porteño actuará a tono con lo dispuesto por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien anunció la extensión de la cuarentena hasta el 16 de agosto. El lunes, cuando se complete la primera fase, sí se concretará la apertura de comercios en avenidas como estaba estipulado en la fase uno, pero no habría nuevas actividades que se sumen a la flexibilización, al menos en los próximos días. El jefe de gobierno Horario Rodríguez Larreta brindará detalles hoy a las 11 en el anuncio que realizará en la sede de Gobierno de Parque Patricios.

México quedó ayer posicionado como el tercer país con más fallecidos por coronavirus a nivel mundial tras superar a Reino Unido, al registrar 46.688 muertes. A la cabeza hasta el momento se encuentra Estados Unidos, con más de 150.000 fallecidos, y Brasil, con 92.475.

4.20 | Puertos abiertos sin cruceros en Grecia

Grecia reabrió hoy seis de sus principales puertos a los cruceros por primera vez esta temporada turística, marcada por la pandemia de nuevo coronavirus, pero no se espera ninguna llegada antes de varias semanas.

Tras atracar en uno de esos seis puertos, los barcos podrán viajar a cualquier otro lugar de Grecia, en función de la situación local de la pandemia. Pero el ministro de Marina, Giannis Plakiotakis, dijo el jueves que los cruceros solo empezarán a llegar a partir del 20 de agosto.

3.50 | Detención en Corea del Sur

El fundador de la Iglesia de Shincheonji de Jesús, Lee Man Hee, fue detenido hoy en Seúl por obstruir los esfuerzos gubernamentales para contener la pandemia, cuyos primeros casos en Corea del Sur están vinculados a esta secta religiosa.

Lee, de 89 años, está acusado de proporcionar información falsa a las autoridades sanitarias sobre el número de personas que participaron en las celebraciones de la Iglesia de Shincheonji de Jesús que tuvieron lugar el pasado mes de febrero en Seúl, en las que se detectaron los primeros contagios de Covid-19. También está acusado de apropiarse de 5600 millones de won (unos cuatro millones de euros) de la Iglesia de Shincheonji de Jesús y de llevar a cabo actos religiosos no autorizados entre 2015 y 2019, según recoge la agencia de noticias Yonhap.

03.06 | Alemania ofrece pruebas gratuitas para los viajeros que regresan al país

Con la regulación, las pruebas diagnósticas se realizarán a todos los viajeros que regresen a Alemania, aunque no muestren síntomas, a las 72 horas de ingresar en el país. Los test podrán realizarse en puntos destinados a tal fin ubicados en aeropuertos o en centros de salud y ambulatorios.

02.30 | China rebaja su balance diario y agrega 45 casos

El Ministerio de Salud ha rebajado este sábado su balance de nuevos casos de coronavirus y ha confirmado únicamente 45 nuevos positivos, frente a los 127 del día anterior, aunque la mayoría son de transmisión local y se han detectado en la región de Xinjiang. Según las autoridades sanitarias, Xinjiang, ha registrado 31 nuevos contagios de la COVID-19, después de que las autoridades locales decidieran cerrar hace dos semanas su capital, Urumqi, ante un repunte en los contagios.

01.54 | Estado de emergencia en la región japonesa de Okinawa por aumento de casos

Fue tras constatar una "propagación explosiva" del nuevo coronavirus, indicaron las autoridades, que invitaron a la población a confinarse durante dos semanas. La mayor parte de los casos de covid-19 detectados en esta isla del sur del archipiélago se dieron en bases militares estadounidenses.

01.20 | La FDA autoriza las dos primeras pruebas de coronavirus que miden los niveles de anticuerpos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó este viernes las primeras dos pruebas de coronavirus que miden los niveles de anticuerpos que tiene una persona y no solo determinan si los poseen o no.

"Poder medir el nivel relativo de anticuerpos de un paciente en respuesta a una infección previa de SARS-CoV-2 podría ser útil a medida que vamos sabiendo más sobre el virus y lo que puede significar la existencia de anticuerpos", ha afirmado el director de la oficina de diagnóstico in vitro y salud radiológica de la FDA, Tim Stenzel.

00.30 | Piñera presenta su plan para la reactivación económica de Chile

El presidente de Chile presentó su plan de reactivación económica de Chile, centrado en la creación de empleo, la inversión pública y privada y el apoyo a las pymes. Piñera realizó la cuenta pública ante el Congreso Nacional para detallar el estado del país y plantear unos nuevos ejes de acción, entre los que se encuentra el plan para la reactivación económica 'Paso a Paso, Chile se recupera'.

Con información de las Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters