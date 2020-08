El presidente Alberto Fernández y el ministro de salud Ginés González García Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemiade coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, rondan los 740 mil y los contagiados superaron los 20.500.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 5.200.000) y víctimas fatales (más de 165 mil). El segundo país es Brasil, con más de 3.164.700 casos y más de 104.200 muertes. En cuanto a casos registrados, el tercer lugar lo ocupa la India que, con alrededor de 2.330.000 infectados y más de 46.000 muertes, es el país asiático más afectado por el virus.

Ante los rebrotes, varios países de Europa y Asia vuelven a imponer restricciones. En Europa, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: cerca de 46.800. En tanto, superando los 568 mil casos y las 11 mil muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. Pasados ya los 140 días del inicio del aislamiento obligatorio en el país, en la Argentina los infectados por Covid-19 llegaron a 276.072, hubo 5.362 muertes y 192.434 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.50 | En Brasil

Con cerca de 210 millones de habitantes Brasil ha reportado en promedio más de 1000 muertes diarias por la pandemia desde finales de mayo y registró 905 en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Salud indicó que hay un total de 3.012.412 contagios confirmados, cifras de casos y fallecimientos sólo superadas por Estados Unidos. Y, como en muchos países, los expertos consideran que ambos números están muy por debajo de la realidad debido a la insuficiencia de pruebas diagnósticas.

22.30 | Bogotá extiende una cuarentena sectorizada

La capital de Colombia extenderá por dos semanas más las cuarentenas obligatorias en siete sectores de la ciudad para terminar de pasar el pico de la pandemia de coronavirus y reducir la velocidad de contagio en medio de las altas tasas de ocupación hospitalaria, dijo el jueves la alcaldesa de Bogotá.

La ciudad de ocho millones de habitantes registra hasta el momento casi 150.000 casos y alrededor de 4.000 fallecidos, cifras que equivalen a una tercera parte del total de los 433.805 casos y de los 14.145 muertos a causa del Covid-19 en todo el país.

21.50 | EE.UU. supera los 167.000 muertos

Estados Unidos llegó hooy a 5.244.238 casos confirmados de coronavirus y a 167.029 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance, difundido por la noche, es de 52.549 contagios más que ayer y de 1120 nuevas muertes.

Pese a que Nueva York ya no es el estado con mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.805, más que en Francia o España.

21.30 | México superó el medio millón de casos

La cantidad de casos de coronavirus superó hoy el medio millón en México, donde sin embargo no se detiene la polémica sobre el valor y eficacia del uso de tapabocas, que involucra al propio presidente Andrés López Obrador, mientras en la capital se abrieron los cines.

La Secretaría de Salud confirmó hasta hoy 505.751 casos y 55.293 muertes. Solo durante julio en el país se reportaron 195.682 infecciones y 18.283 muertos y en los primeros 13 días de agosto se han acumulado 65.700 casos y 7.084 fallecimientos, lo que refleja una situación de descontrol de la pandemia.

20.49 | En Perú

Perú anunció un nuevo recuento de vícitimas a causa del nuevo coronavirus y el número de fallecidos ascendió a 25.648 desde el inicio de la pandemia, informaron las autoridades.

El país sudamericano sumó a su cifra letal otras 3.668 víctimas que murieron por causas confirmadas de Covid-19 y que no habían sido contabilizadas, dijo el viceministro de Salud, Luis Suárez. La revisión de este nuevo grupo llegó hasta el 17 de julio, falta de esa fecha en adelante.

20.30 | En España

Menos de dos meses después de hacer retroceder al coronavirus, los hospitales de España están viendo llegar a sus salas a pacientes con dificultades para respirar.

El emplazamiento de una brigada militar de emergencia para que instalara un hospital de campaña en la ciudad nororiental de Zaragoza esta semana es un lúgubre recordatorio de que el país aún está lejos de la victoria en la lucha contra el coronavirus que lo abrumó en marzo y abril.

20.15 | Alberto Fénandez anunciará mañana cómo sigue la cuarentena

El presidente Alberto Fernández anunciará mañana a las 12, junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, cómo será la extensión del aislamiento social por la pandemia de coronavirus, informó hoy oficialmente la Casa Rosada.

El anunció se efectuará en la Residencia de Olivos y junto al primer mandatario estarán el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

20.00 | Argentina: reportaron 7498 contagios y 149 muertos

El Gobierno informó hoy en su informe vespertino que en las últimas 24 horas fueron 7.498 las personas que dieron positivo al test de coronavirus Covid-19 y los infectados llegaron a 276.055. Además, se sumaron 149 muertos y las víctimas fatales ya son 5362. El dato alentador: ya superaron la enfermedad 192.434 personas.

19.00 | Brasil, más de 60 mil casos diarios

Brasil informó el jueves 1262 nuevas muertes debido al Covid-19, lo que lleva el total de fallecidos en el país a 105.463, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud. El segundo país más afectado por coronavirus a nivel mundial, detrás de Estados Unidos, también notificó 60.091 nuevos casos de la enfermedad y llegar a las 2.224.876 infecciones confirmadas desde el inicio de la pandemia. Es la primera vez que Brasil registra más de 60.000 casos diarios del nuevo coronavirus desde el 29 de julio, cuando informó un récord de 69.074 infecciones.

18.40 | Afirman que en el interior de Córdoba contuvieron los brotes de coronavirus

El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, afirmó hoy que se controlaron los brotes de coronavirus que se generaron en las últimas semanas en diferentes localidades del interior provincial al presentar la situación epidemiológica en la provincia. Por su parte, la secretaria de Promoción y Prevención de la Salud, Gabriela Barbás, aseguró que el "el principal nexo epidemiológico son los contactos estrechos. Eso está íntimamente ligado al aumento de la circulación".

18.00 | Reunión entre Fernández, Kicillof y Larreta por el AMBA

El presidente Alberto Fernández se encuentra reunido en la residencia de Olivos con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para analizar la situación epidemiológica en el AMBA, de cara a la nueva fase de la cuarentena, que entrará en vigencia el próximo 17 de agosto.

17.24 | Suspensión de fiestas de la juventud en Misiones

La municipalidad de la ciudad misionera de Posadas suspendió este año la fiesta de los estudiantes secundarios, conocida como "La Estudiantina" y el Festival Nacional de la Música del Litoral, debido al contexto por la pandemia del coronavirus, confirmaron desde la comuna.

17.00 | Primer juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires en la pandemia

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires autorizó hoy que el 1 de septiembre se realice en Necochea el primer juicio por jurados desde el inicio del aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, el cual se realizará en el Concejo Deliberante local, donde hay espacio suficiente para garantizar la distancia social, informaron hoy fuentes judiciales. La Corte autorizó de manera "excepcional" la realización del juicio que había solicitado el juez Mario Alberto Juliano, del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea, que estará a cargo del debate, y tendrá en el banquillo de los acusados a un hombre por "homicidio agravado", delito que prevé una pena de prisión perpetua.

16.40 | Cautelosa reapertura de cines en México

Las salas de cine de la capital mexicana reabrieron sus puertas, en forma cautelosa, pero lucieron casi desiertas en su primera jornada de funciones en medio de la pandemia de coronavirus. Las grandes cadenas como Cinemex y Cinépolis, con presencia en varios países latinoamericanos, se esmeraron en cumplir con el estricto protocolo impuesto por las autoridades locales, como la higiene del lugar y la obligación de dejar una fila sin usar por cada una ocupada.

Además, todos los asistentes deben portar barbijos y rociarse las manos con gel desinfectante colocado a las entradas. Las salas de cine son prácticamente uno de los últimos lugares en reabrir después de casi dos meses de desescalada en la capital mexicana, que por casi tres meses fue el epicentro de la pandemia de Covid-19.

16.30 | Cuba registra su primera muerte en una semana

La Habana volvió a convertirse hoy en el epicentro de la pandemia del coronavirus en Cuba, donde se registró la mayoría de los 46 nuevos casos diarios del país y pone en riesgo el plan de desescalada en la isla. Las autoridades sanitarias anunciaron sobre la primera muerte, también en la capital cubana, en poco más de una semana. A poco más de un mes de iniciada la primera fase del plan de reapertura nacional, La Habana tuvo que cancelar el lunes pasado su desescalada y restablecer las restricciones de la etapa de trasmisión autóctona limitada, que incluyen la suspensión del transporte público, el cierre de servicios y el uso obligatorio de la mascarilla fuera de los hogares.

16.20 | La Plata. Instalan cabinas sanitizantes en edificios públicos

La Municipalidad de La Plata instaló cabinas sanitizantes en los ingresos a edificios públicos de la ciudad para prevenir la propagación del coronavirus, informó la comuna. Se trata de cabinas por las que deberán pasar quienes deseen ingresar a alguna de las dependencias públicas. Al entrar en la unidad, la persona debe levantar los brazos y girar 360 grados mientras es pulverizada con un sanitizante, eliminando así todas las partículas de coronavirus que pudiera tener en el pelo, la ropa o el calzado.

15.40 | Tucumán. Aún en fase 5 pero con más medidas de prevención

El gobierno de Tucumán "extremará" las medidas de prevención para evitar contagios de coronavirus y ampliará restricciones en cuestiones relativas a la conducta de las personas, debido a que el distrito evidencia circulación comunitaria de coronavirus, pese a encontrarse en la fase 5 del aislamiento obligatorio, anunció hoy el mandatario Juan Manzur. Adelantó que su gobierno pedirá ayuda "al Ejército y a fuerzas federales" para controlar el uso de barbijos porque, argumentó, quienes no los utilizan "están atentando contra la salud pública de los tucumanos".

15.30 | Francia los casos aumentan como en abril

Francia reportó más de 2500 nuevas infecciones por Covid-19 por segundo día consecutivo el jueves, niveles vistos por última vez a mediados de abril, cuando el país se encontraba en medio de uno de los confinamientos más estrictos de Europa. No obstante, el número de personas hospitalizadas con coronavirus siguió descendiendo, y se ubicó el miércoles por debajo de 5.000 por primera vez desde mediados de marzo. Expertos dicen que esto se debe a que se infectan más jóvenes, un grupo etario que es menos probable que necesite atención hospitalaria. El recuento oficial total de casos asciende ahora a 209.365.

14.50 | Chile pasó los 380.000 casos de coronavirus

El Ministerio de Salud de Chile reportó hoy menos de 1900 casos de coronavirus y casi 100 fallecidos en el nuevo balance diario, por lo que alcanzó los 380.034 infectados desde el inicio de la pandemia, e informó que "está en conversaciones" con todas las naciones productoras de vacunas.

El ministro de Salud, Enrique Paris, entregó el reporte desde la región del Bío Bío, ubicada a más de 430 kilómetros de Santiago, donde destacó que hubo "11% menos casos en los últimos 14 días. El 24% de los pacientes son asintomáticos y el 15% fueron detectados por búsqueda activa de casos, es decir hemos estado buscando al paciente en su lugar", añadió.

14.30 | Aníbal Fernández habló sobre la marcha del 17 de agosto

El actual interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, aseguró hoy que la marcha del próximo 17 de agosto convocada por sectores vinculados a Juntos por el Cambio contra el aislamiento social, preventivo y obligatorio "traerá un montón de contagiados" de coronavirus. "Me da pena la marcha, va a traer un montón de contagiados" expresó Fernández en declaraciones a la prensa durante una visita al distrito de Berisso.

14.15 | EEUU recluta científicos en Latinoamérica

El proyecto de vacunas contra el coronavirus del gobierno de Donald Trump está reclutando científicos en Sudáfrica y países de América Latina para que colaboren en ensayos clínicos respaldados por Estados Unidos, con la promesa de facilitar el acceso a cualquier producto que tenga éxito, según ha informado Reuters.

Moncef Slaoui, un exejecutivo farmacéutico que dirige la Operación Warp Speed, una colaboración multimillonaria en Estados Unidos entre el gobierno federal y los fabricantes de medicamentos, se comprometió con científicos internacionales a finales del mes pasado.

13.30 | España, casi 3 mil contagios en 24 horas

Se dio un nuevo récord de contagios de Covid-19 en España con 2935 casos nuevos en 24 horas, lo que representa un fuerte aumento en comparación con los 1690 el día anterior. Madrid es el área más afectada, con 842 nuevas infecciones, según datos de las autoridades sanitarias nacionales. El presupuesto general se actualiza a 337.334 casos, con 28.605 víctimas, 70 en la última semana, 26 frente en el último día.

13.00 | Vacuna Oxford, buena noticia para todos

Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública de Chile, afirmó que "son buenas noticias para todos" los avances en la vacuna coronavirus de la Universidad de Oxford que Argentina y México producirán en América Latina. "Todos los gobiernos latinoamericanos hemos estado en conversaciones para apoyarnos si alguno de los países tienen resultados más positivos" en el combate a la pandemia, afirmó la autoridad sanitaria chilena.

Daza dijo a la estatal red de televisión que desconocía en profundidad la información entregada por el presidente argentino Alberto Fernández, pero indicó que "si es factible tenerla en el primer trimestre del próximo año son muy buenas noticias para todos".

12.41 | Irak

El país informó haber registrado 3841 contagios de coronavirus en 24 horas, un récord desde que se reportó en febrero el primer caso. Estos nuevos enfermos elevan a 164.277 el número total de contagiados en Irak, de los cuales 5641 fallecieron y 117.208 fueron dados de alta.

12.19 | Ciencia

12.00 | En busca del origen

Científicos de Tailandia buscan en las zonas rurales del país murciélagos en cavernas para rastrear los orígenes del coronavirus. Los investigadores subieron una cumbre en el Parque Nacional Sai Yok, en la provincia occidental de Kanchanaburi, para colocar redes en tres cuevas y capturar cerca de 200 de estos animales con el objetivo de tomar muestras de saliva, sangre y heces a fin de comprender mejor los patógenos que transmiten.

11.42 | Buena noticia

La subsecretaria de Salud Pública de Chile, Paula Daza, celebró el anuncio de que la Argentina fabricará la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la Universidad de Oxford y calificó de "buena noticia que un país latinoamericano tuviera la capacidad de producirlas".

11.15 | Cristo en Río

El monumento del Cristo Redentor comenzó a ser desinfectado de cara a su reapertura para la visita del público este fin de semana al igual que otros puntos turísticos de Río de Janeiro, donde prosigue la flexibilización de la cuarentena. "El Cristo Redentor siempre acoge a todos de manera especial, merece lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestras instituciones para el bien de nuestros visitantes", declaró el padre Omar, rector del santuario del Cristo.

10.56 | Postcuarentena

10.27 | Fuente de contagios

Los lugares de trabajo son el principal cúmulo de infecciones en Francia y las empresas deberían dejar que sus empleados trabajen lo más posible desde casa tras las vacaciones de agosto, según Eric Caumes, uno de los mayores expertos del país en coronavirus. Datos semanales del Ministerio de Salud muestran que desde el 9 de mayo, firmas privadas y públicas fueron responsables del 22% de los 609 focos.

10.08 | Por el agua

No existen evidencias de que se pueda contraer el Covid-19 del agua en sí, pero el coronavirus puede sobrevivir en las superficies, por lo que los expertos recomiendan evitar los bebederos en lo posible o limitar el contacto directo al utilizarlos. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, hay carteles que piden a los usuarios que utilicen guantes o un pañuelo de papel para activar las fuentes de agua. Si no se tiene nada de eso a mano y necesita utilizarla, los expertos recomiendan lavarse las manos después de hacerlo y evitar tocarse la cara.

9.44 | Cuidarse

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo que el anuncio de la producción conjunta acordada entre Argentina y México de la vacuna creada por la Universidad de Oxford contra el coronavirus es un motivo de "orgullo" pero destacó que la población debe seguir cuidándose para llegar al momento de administración masiva con "la menor cantidad de infectados, de internados en terapia intensiva y de muertos".

9.16 | En la Argentina

El Ministerio de Salud informó 33 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 5246 la cifra total de muertos, con una tasa de mortalidad de 115 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,9% sobre los casos confirmados. Además indicó que fueron 7663 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer.

9.03 | CABA

1147 nuevos casos y 62 muertos fueron notificados ayer en la Ciudad, lo que elevó a 1681 el total de fallecidos y a 73.516 los infectados desde el inicio marzo. La ocupación de las camas de terapia intensiva subió al 68,2%: están ocupadas 308 sobre un total de 450. En los casos moderados la ocupación es de 51% (766 sobre 1500 disponibles) y en los leves, de 44,2% (2212 sobre 5000).

8.40 | Emergencia

El gobierno bonaerense reglamentó la ley que declara la emergencia sanitaria en los geriátricos de gestión pública y privada ubicados en la provincia como consecuencia de la pandemia. La iniciativa establece la cantidad de médicos, cocineros, enfermeros y personal de limpieza que podrán tener las residencias de baja y alta complejidad para personas mayores.

8.18 | Casinos

El Gobierno oficializó la habilitación de la actividad de salas de juego y casinos en la provincia de Chubut, teniendo en cuenta las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. La provincia había solicitado autorización para la reapertura de esos espacios en todas las localidades en las que no existe circulación comunitaria del virus.

7.55 | Fútbol

El Real Valladolid informó que las pruebas realizadas a su personal y miembros de la plantilla antes de iniciar la pretemporada dieron con un resultado positivo por coronavirus. "El Real Valladolid presenta un resultado positivo en las pruebas PCR y serológicas efectuadas a su personal y miembros del primer equipo, previas al retorno a los entrenamientos", comunicó el equipo español.

7.32 | Problemas con los datos

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África anunciaron el inicio de un estudio de anticuerpos en todo el continente luego de que las evidencias indicaron que había mucha más gente infectada de la que muestran las cifras oficiales. El estudio incluirá a todas las naciones africanas, pero las que mostraron interés en comenzar en las próximas semanas son Liberia, Sierra Leona, Zambia, Zimbabue, Camerún, Nigeria y Marruecos.

7.10 | A los docentes

El gobierno bonaerense autorizó la posibilidad de que el acto público para la cobertura de los cargos docentes pueda realizarse de forma presencial o a través de medios tecnológicos debido al coronavirus. Lo hizo a través del Decreto 690 publicado en el Boletín Oficial del distrito, en el que se plantea que se utilizarán las tecnologías "para la adaptación de la publicación de las vacantes, inscripción, notificación y toma de posesión de los cargos".

6.45 | Por dos meses

6.22 | Contra las noticias falsas

Facebook agregó una nueva función en su plataforma que detecta automáticamente cuando un usuario se dispone a publicar un enlace sobre el coronavirus y que envía antes una notificación con contexto sobre el artículo para evitar la desinformación. La nueva función tiene como objetivo "ayudar a las personas a entender cuándo se publicó el contenido y cuál es su fuente antes de compartirlo", explicó la compañía en un comunicado.

6.00 | Alarma

El número de positivos en Alemania agudiza su tendencia al alza tras la confirmación de 1445 nuevos enfermos, una cifra sin precedentes desde el 1 de mayo, cuando las autoridades informaron de 1639 personas infectadas en 24 horas. El Instituto Robert Koch elevó a 219.964 el balance provisional de casos, mientras que la cifra de fallecidos subió a los 9211.

5.39 | Rusia

La pandemia en el cuarto país más afectado deja ya más de 907.000 casos y unas 15.400 muertes, de acuerdo con el balance proporcionado por las autoridades rusas. "En las últimas 24 horas se confirmaron 5057 infectados de Covid-19 en 83 regiones", para un total de 907.758 personas contagiadas, destacaron desde el centro dedicado al seguimiento del brote.

5.17 | Impacto en el país

4.51 | Dudas

Investigadores epidemiológos de la Universidad de Texas estimaron que el Covid-19 estaba mucho más extendido en Wuhan semanas antes de las medidas de confinamiento en la ciudad. Cuando el gobierno chino cerró Wuhan el 22 de enero, había 422 casos conocidos. Pero, extrapolando los datos de los frotis de garganta a través de la ciudad usando un nuevo modelo epidemiológico, estos investigadores encontraron que podría haber habido más de 12.000 sintomáticos no detectados.

4.25 | A la baja

El Ministerio de Salud de China confirmó que las cifras de casos importados y de transmisión local en la región de Xinjiang, hogar de la minoría musulmana uigur, siguen en descenso, tras contabilizar once y ocho contagios, respectivamente.

4.09 | Por el rebrote

El director general de Salud de Nueva Zelanda, Ashley Bloomfield, anunció trece nuevos casos relacionados con los cuatro miembros de una familia de Auckland que dieron positivo el martes, después de que el país permaneciera 102 días sin registrar contagios de transmisión local. Ante el nuevo foco, el gobierno decretó la cuarentena en la ciudad.

3.47 | De nuevo un récord

La India confirmó casi 67.000 positivos en un solo día, una cifra inédita desde el inicio de la pandemia y que coincide con un aumento en el recuento de fallecidos que sitúa al país asiático como el cuarto del mundo con más víctimas mortales. Así las autoridades elevaron a casi 2,4 millones (2.396.637) el balance provisional de infectados, mientras que casi 1,7 millones fueron dadas de alta.

3.16 | ¿En un pollo?

El coronavirus que origina el Covid-19 fue descubierto durante un control rutinario en pollo importado de Brasil, primer productor mundial, anunciaron las autoridades chinas. El virus estaba presente en muestras de alitas de pollo congeladas tomadas el martes, precisó en un comunicado la alcaldía de la metrópolis de Shenzhen (sur), cerca de Hong Kong. Las autoridades aseguran que "inmediatamente" sometieron a exámenes de diagnóstico a las personas que habían estado en contacto con los productos contaminados, y a sus familiares. Todos los tests dieron negativo.

2.54 | Gobernador

En Brasil, donde se registra la mayoría de los contagios de la región, con casi 3,2 millones, y más de 104.000 muertes, Joao Doria, el gobernador del estado de San Pablo, anunció que contrajo la enfermedad. "Desgraciadamente di positivo, estoy con coronavirus. Absolutamente asintomático, me siento bien, voy a mi casa y seguiré el protocolo médico", dijo Doria, rival del presidente Jair Bolsonaro.

2.30 | Otro chavista infectado

El ministro de Comunicación de Venezuela anunció que dio positivo al coronavirus, con lo que se suma al grupo de colaboradores cercanos del presidente Nicolás Maduro que se contagiaron. "Es mi deber informar que he recibido el diagnóstico de infección", dijo Jorge Rodríguez en Twitter. "Aun cuando me encuentro en buenas condiciones generales, debo cumplir con el aislamiento y los cuidados necesarios a fin de superar el cuadro viral".

2.12 | Higiene

El 43 por ciento de las escuelas de todo el mundo no tienen medios para que los alumnos puedan lavarse las manos con agua y jabón, una de las premisas claves para contener la expansión del coronavirus, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. El informe estima que 818 millones de niños (dos terceras partes en el África subsahariana) no disponen de estas medidas básicas de higiene: de ellos, 462 millones no tienen acceso a baños o agua, mientras que 355 millones sí disponen de agua pero no de jabón.

1.50 | Vacunas

El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, reconoció que se tardará un año en lograr "altas coberturas de vacunación" en el país e informó que tendrán prioridad la población de alto riesgo y aquella económicamente activa, lo que supone seis de cada diez personas. "Si la vacuna es eficaz, permitiría relajar las medidas de aislamiento y regresar lo más pronto posible a la normalidad", agregó.

1.28 | Basura

Los habitantes del puerto mexicano de Veracruz se quejaron después de que surgieron fotografías con bolsas de desechos médicos acumulándose en un patio afuera de un hospital gubernamental. La pila de basura, de tres metros de alto frente al hospital Adolfo Ruiz Cortines, al parecer se produjo tras un par de semanas, según empleados del hospital y habitantes de esta ciudad ubicada en el estado del mismo nombre. El hospital atiende a pacientes con Covid-19, lo cual generó temores de que el coronavirus se propague.

1.10 | Tras el aislamiento

Perú reportó 8875 nuevos contagios y totalizó 498.555 casos de coronavirus, que provocó 21.713 fallecidos en el país, de acuerdo con el informe publicado por el Ministerio de Salud. La nueva cifra es la más alta reportada en un día desde que se levantó la cuarentena el pasado 30 de junio. Ante este escenario el presidente Martín Vizcarra anunció la reinstauración del toque de queda dominical y la prohibición de las reuniones sociales y familiares.

00.47 | Baja el promedio

El Ministerio de Salud de Brasil contabilizó 1175 nuevas víctimas mortales, por lo que ya son 104.201 las personas que fallecieron a causa de la enfermedad en el país sudamericano, aunque la media diaria de muertes es la más baja desde hace 40 días. En los últimos siete días, el promedio diario de fallecidos fue de 978, aunque desde finales de mayo las cifras rondaron, y en ocasiones superaron, el millar de fallecidos cada día.

00.14 | Por quinto mes

Venezuela prorrogó por quinto mes consecutivo la prohibición de vuelos comerciales, renovando por 30 días más la medida vigente desde mediados de marzo por la pandemia de Covid-19. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil confirmó "la extensión de la restricción de operaciones aéreas a partir del 12 de agosto hasta el próximo 12 de septiembre", en un comunicado difundido en redes sociales.Con información de las Agencias Télam, AP, AFP, DPA, Europa Press y Reuters