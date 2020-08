Así desmantelan el primer hospital de campaña construido en Wuhan Fuente: AFP

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemiade coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, rondan los 740 mil y los contagiados superaron los 20.500.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 5.200.000) y víctimas fatales (más de 165 mil). El segundo país es Brasil, con más de 3.164.700 casos y más de 104.200 muertes. En cuanto a casos registrados, el tercer lugar lo ocupa la India que, con alrededor de 2.330.000 infectados y más de 46.000 muertes, es el país asiático más afectado por el virus.

Ante los rebrotes, varios países de Europa y Asia vuelven a imponer restricciones. En Europa, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: cerca de 46.800. En tanto, superando los 568 mil casos y las 11 mil muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. Pasados ya los 140 días del inicio del aislamiento obligatorio en el país, en la Argentina los infectados por Covid-19 llegaron a 276.072, hubo 5.362 muertes y 192.434 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.15 | Los casos en América Latina superan los 6 millones

La región del mundo más afectada por la pandemia, que ha reportado un promedio de más de 86.000 casos diarios en los últimos siete días y más de 2.600 muertes, para un total de 6.000.005 casos y 237.360 muertes, debe soportar además los serios costos de contener la pandemia.

22.41 | Villa Gesell anuncia un plan de calidad sanitaria para sus playas con vistas al verano

El intendente del partido bonaerense, Gustavo Barrera, presentará mañana un Plan de Calidad Sanitaria para las Playas Públicas y una app donde los turistas podrán verificar en la temporada de verano qué playas están disponibles y cuáles ya alcanzaron el cupo de aforo máximo, informó la comuna.

22.10 | Gerardo Morales tiene coronavirus

21.52 | Sergio Berni tiene coronavirus

21.00 | Deportes individuales en el conurbano

20.38 | Brasil llega a los 3,27 millones de casos

El país alcanzó hoy los 3.275.520 pacientes contagiados por el nuevo coronavirus, aunque el presidente Jair Bolsonaro sigue reafirmando su oposición a las restricciones y confinamientos. La cifra de muertes trepó a 106.523 con 1.060 registradas en las últimas 24 horas.

20.04 | Reporte diario

18.34 | El arquero argentino Nahuel Guzmán dio positivo en su test

El arquero argentino Nahuel Guzmán confirmó que se contagió de coronavirus, luego de que su club, Tigres de la UANL, de México, informara de dos casos en el plantel. "Quiero confirmar que soy uno de los jugadores que dio positivo al examen Covid en las recientes pruebas que realizó el club", escribió Guzmán, exNewell's, en sus redes sociales.

17.52 | El ministro de Cultura y Turismo de Jujuy tiene coronavirus

18.20 | Rodríguez Larreta flexibiliza actividades

18.16 | Trump dice que los rusos "se saltaron ensayos" para su vacuna

"No sabemos mucho sobre ella, esperamos que funcione, de verdad. [Pero] se saltaron ciertos ensayos, y nosotros creemos que es importante atravesar todo el proceso", dijo durante una rueda de prensa el presidente norteamericano, Donald Trump, sobre la vacuna contra el coronavirus que registró Rusia.

16.45 | Prohíben reuniones de más de 10 personas en París

Las reuniones afectivas con más de 10 personas estarán de nuevo prohibidas en París, si no se pueden garantizar los gestos de barrera, anunció la policía. Además, a partir de este sábado, el uso del tapabocas será estricto en numerosas zonas de la capital francesa, como los Campos Elíseos o las cercanías del Museo del Louvre. "Si la situación epidemiológica se sigue deteriorando, la mascarilla será obligatoria en toda la capital", advirtió la policía.

15.52 | Los confirmados rozan los 100.000 en Ecuador

Desde el primer caso confirmado de Covid-19, el 29 de febrero, Ecuador acumula 99.409 infectados y 9580 fallecidos, informó hoy el Ministerio de Salud. Entre las ciudades más afectadas, Quito lidera el ranking, con 17.992 casos, y Guayaquil tiene 12.393.

En junio, las autoridades del país aliviaron las restricciones y aplicaron un mecanismo de desconfinamiento denominado "semaforización epidemiológica", para ampliar así el margen de movilidad humana, laboral y productiva.

15.38 | Con 1449 casos diarios, Alemania alcanza el máximo nivel desde mayo

15.17 | El francés Samuel Umtiti, central del Barcelona, dio positivo en su test

14.56 | España: cierran boliches y restringen fumar

España multiplicó las medidas para intentar contener el repunte alarmante de contagios de coronavirus, con una decisión que apunta a la población joven: cerrar boliches y restringir fumar en las calles. Todavía no se especificó cuándo entrarán en vigor las disposiciones, que serán para todo el país.

14.55 | En Alemania incluyen a España como zona de riesgo

Las autoridades alemanas decidieron incluir a España, con excepción de las islas Canarias, en la lista de países que representan un riesgo debido al aumento de casos de coronavirus. Con esta medida, el gobierno incluye a las islas Baleares, destino favorito de los alemanes en España, lo que implica que aquellos que regresen de esa región deberán someterse a un test de diagnóstico y respetar la cuarentena.

14. 54 | Se mantienen las restricciones en las fronteras de Estados Unidos

"Hemos acordado extender las limitaciones para los viajes no esenciales en nuestros puertos de entrada conjuntos hasta el 21 de septiembre", dijo en Twitter el secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Chad Wolf, en cuanto a los límites con México y Canadá.

14.07 | Anuncio oficial: extienden la cuarentena hasta el 30/8 y habilitan deportes individuales

13.58 | Un estudio chino afirma que los anticuerpos se mantienen al menos seis meses

Científicos de la Universidad Huazhong de Ciencia y Tecnología de Wuhan, en China, aseguran que el 70% de los pacientes sintomáticos de coronavirus mantiene anticuerpos durante al menos seis después de la aparición de la enfermedad.

Los especialistas llegaron a esta conclusión a través de una investigación llevada a cabo en 349 pacientes de Covid-19. El trabajo fue explicado en un texto publicado en el repositorio de artículos científicos medRxiv, que aún no fue sometido a revisión por parte de otros investigadores.

13.51 | En Filipinas suspenden compra de pollos brasileños

En el gobierno de Filipinas suspendieron la compra de carne de pollo brasileña poco después de que China denuncio la presencia de coronavirus en un embarque procedente del país sudamericano.

"Ante los informes recientes de China y de conformidad con la ley de seguridad alimentaria es impuesta la prohibición temporaria de importar carne de pollo", señaló una nota del Departamento de Agricultura filipino.

12.29 | Once y Avellaneda

Los comercios de la zona de Once y de la avenida Avellaneda en Flores reabrirán sus puertas desde la semana próxima de acuerdo a un esquema acordado entre sus propietarios y el Gobierno de la Ciudad, que estipula que podrán funcionar día por medio a fin de evitar una alta circulación de personas y mantener el distanciamiento establecido por la pandemia de coronavirus.

12.15 | California

El estado de California, Estados Unidos, reporta hasta hoy 602.997 casos de coronavirus, informó la Universidad Johns Hopkins, lo que le otorga la triste distinción de tener la mayor cantidad de casos de Covid-19 de Estados Unidos. Al menos 10.999 californianos fallecieron con coronavirus desde que comenzó la pandemia. Este número, si bien es muy alto, está muy por debajo de las 32.805 personas que murieron en el Estado de Nueva York.

11.37 | Cepas

Científicos del gobierno de Estados Unidos han iniciado esfuerzos para elaborar una cepa del nuevo coronavirus que pueda ser usada en ensayos de desafío en humanos, un controvertido tipo de estudio en el que voluntarios sanos son vacunados y luego infectados intencionalmente, según investigó Reuters. Los trabajos son preliminares y estos ensayos no reemplazarán los estudios de gran escala de Fase 3 que se están llevando a cabo en Estados Unidos sobre vacunas experimentales contra el Covid-19, liderados Moderna Inc y Pzizer Inc, según un correo enviado a Reuters por el Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID).

11.02 | Positivos

El gobernador de Amazonas, Wilson Lima, dio positivo en el test del coronavirus que ya infectó a otros once jefes de gobiernos estaduales de Brasil. "Siguiendo nuestro compromiso de transparencia vengo a comunicar que recibí el resultado de mi examen del Covid-19 y dio positivo", informó el gobernador a través de las redes sociales.

10.25 | Vacunas

Reino Unido se asegura más vacunas potenciales contra Covid-19 con acuerdos con los laboratorios estadounidenses Johnson & Johnson y Novavax Inc, dijeron las compañías el viernes, aumentando el número de acuerdos que tiene el país con farmacéuticas. Londres y Washington están en cabeza a nivel mundial con seis acuerdos de vacunas con laboratorios cada uno, mientras compañías y gobiernos de todo el mundo trabajan contra el reloj para encontrar una vacuna que frene la pandemia.

10.05 | Bolsonaro

Pese al desastre sanitario por la pandemia de coronavirus en Brasil y a los tropiezos en su gobierno, el presidente Jair Bolsonaro logró su mejor evaluación desde el inicio de su mandato, según una encuesta de Datafolha difundida por el diario Folha de S. Paulo. El líder ultraderechista, que dio positivo de Covid-19 el 7 de julio tras desatender todos los cuidados recomendados, alcanzó una valoración positiva del 37%. Su desaprobación cayó al 34%. En tanto, un 27% considera que el gobierno es regular.

09.35 | Coronavirus en la Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó esta mañana 66 nuevas muertes por coronavirus en el país, cifra que eleva el total a 5428. Asimismo, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, anunció que los contagios en el país en la fecha de ayer fueron 7498 y ascendieron a un total de 276.072 casos.

09 | Cuarentena en AMBA

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, horas antes del nuevo anuncio de extensión del aislamiento preventivo y obligatorio, habló sobre cómo sería la distribución de la vacuna contra el coronavirus que se producirá conjuntamente con la Universidad de Oxford y apoyó la posible apertura de clases para aquellos niños que aún no han podido acceder a la educación virtual de las escuelas públicas. En cuanto a cómo sería la flexibilización de actividades en la nueva fase de la cuarentena, señaló que si bien esta semana "la curva de casos ha bajado, la semana pasada hubo un aumento con respecto a las dos semanas anteriores", por lo que dijo que "hay que ser prudentes" y "ajustarse a los datos epidemiológicos" para analizar cómo seguirá la apertura progresiva de actividades.

08.35 | Demolido

El primer hospital de campaña construido en Wuhan, China, para tratar a pacientes con Covid-19 en pleno brote, es demolido hoy, en otra señal del paulatino regreso a la normalidad de la ciudad donde se originó la pandemia del coronavirus.

07.55 | Chicos

07.18 | Risas

Multitudes de personas y el sonido de voces y risas de niños pueblan toda la extensión de la avenida comercial Atlantis Sanya, en la turística isla de Hainan, en el sur de China. El verano es un período fantástico para el negocio turístico en Sanya, en especial en estas vacaciones estivales, con la epidemia de Covid-19 básicamente bajo control y los turistas amontonándose bajo el sol en las playas, tal como han estado anhelando por mucho tiempo.

06.42 | Estricto

06.15 | Rugby

Cancelan un partido del Super Rugby neozelandés por coronavirus. La última jornada del Super Rugby Aotearoa, programada el sábado y el domingo, quedó trastocada luego de la aparición de un foco de contagio de coronavirus en Auckland que llevó a la cancelación de un partido, mientras que un segundo se celebrará a puerta cerrada. El enfrentamiento entre los Auckland Blues y los Canterbury Crusaders, que iba a celebrarse el domingo ante 50.000 espectadores en el mítico Eden Park de Auckland, se canceló.

05.48 | Confinamiento

La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, anunció este viernes la prolongación por al menos 12 días del nuevo confinamiento deAuckland, tras la reaparición de casos de Covid-19 afuera de la ciudad más grande del país. "El gobierno aceptó mantener las medidas actuales durante 12 días suplementarios, lo que lleva a dos semanas completas en total", declaró Ardern. Desde que cuatro personas dieron positivos al test de Covid-19 el martes, poniendo fin a 102 días sin contagios localmente transmitidos en el país, Nueva Zelanda ha detectado un foco de 30 nuevos casos.

05.31 | Kim Jong Un

El máximo líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-Un, dijo que aunque su país sufrió graves daños por una reciente inundación, no aceptaría ayuda externa debido a la pandemia de Covid-19, informó hoy viernes la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA). Kim hizo esta declaración mientras presidía la 16a reunión del Buró Político del Comité Central del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea en la que se discutieron las medidas de recuperación de los graves daños causados por las inundaciones tanto a las personas como a las tierras agrícolas.

05.03 | China

La parte continental de China registró el jueves 30 nuevos casos confirmados de Covid-19, de los mismos 22 fueron casos importados y ocho contagios locales, informaron hoy viernes las autoridades sanitarias del país. Todos los ocho contagiados locales fueron detectados en la región autónoma Uygur de Xinjiang, en el noroeste de China, precisó la Comisión Nacional de Salud en su informe diario.

04.29 | Congreso

La recuperación económica de Estados Unidos se enfrenta a riesgos significativos, ya que el Congreso sigue estancado por el proyecto de ley de alivio por la Covid-19 y las recientes disposiciones ejecutivas del presidente Donald Trump están muy por debajo de lo que se necesita para impulsar la reactivación, dijeron los economistas. Mientras las negociaciones entre legisladores republicanos y demócratas se estancaron en cuanto al nuevo proyecto de ley de mitigación de los efectos de la Covid-19, Trump eludió el sábado al Congreso al firmar cuatro disposiciones ejecutivas para extender cierta asistencia durante la pandemia

03.50 | India se convirtió el cuarto país con más víctimas fatales

India se convirtió hoy en el cuarto país con más fallecidos por coronavirus del mundo, superando a Gran Bretaña, tras otro día de récord. El Ministerio de Salud reportó 1007 decesos en las últimas 24 horas, para un total de 48.040 que sitúan al país por detrás de Estados Unidos, Brasil y México.

El número de infectados ascendió a 2.461.190 tras los 64.553 confirmados en el mismo periodo, apuntó el ministerio. Solo Estados Unidos y Brasil tienen más casos positivos que India, donde más del 70% de los que contrajeron la enfermedad se han recuperado.

02.19 | Colombia supera los 14.000 muertos

Colombia superó los 14.000 muertos a causa del nuevo coronavirus, que fue detectado por primera vez en el país el 6 de marzo, según el balance oficial.

El ministerio de Salud informó de 308 fallecimientos más, lo que sitúa la cifra en 14.145 en estos cinco meses de emergencia sanitaria.

01.30 | Barbijos obligatorios en la peregrinación a Lourdes del 15 de agosto

Los participantes de la peregrinación del 15 de agosto a Lourdes, donde se espera la llegada de miles de católicos, deberán llevar mascarilla, anunció la prefectura de Altos Pirineos, en el suroeste de Francia.

"El prefecto, en coordinación con el alcalde de la ciudad de Lourdes, decreta que la mascarilla será obligatoria en algunos sectores de la ciudad, el fin de semana del 14 y 15 de agosto de 2020", indicaron las autoridades en un comunicado.

01.00 | En Reino Unido

Reino Unido impuso este jueves una cuarentena obligatoria a aquellas personas que lleguen al territorio británico desde Francia y Holanda, tras un aumento de los casos de covid-19 en estos dos países.

"Los datos nos muestran que debemos incluir Francia, Holanda, Mónaco, Malta, las Islas Turcas y Caicos y Aruba en nuestra lista" de países a cuyos viajeros las autoridades británicas imponen una cuarentena al llegar a Reino Unido, aseguró el ministro de Transportes británico, Grant Shapps, en su cuenta de Twitter.

