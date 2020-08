El nuevo coronavirus y las medidas de confinamiento llevaron a las potencias a una fuerte disminución del PBI Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de agosto de 2020 • 03:43

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, rondan los 776 mil y los contagiados superaron los 22.000.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 5.600.000) y víctimas fatales (más de 173 mil). El segundo país es Brasil, con más de 3.300.000 casos y más de 108.000 muertes. En cuanto a casos registrados, el tercer lugar lo ocupa la India que, con alrededor de 2.700.000 infectados y más de 51.000 muertes, es el país asiático más afectado por el virus.

Ante los rebrotes, varios países de Europa y Asia vuelven a imponer restricciones. En Europa, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: cerca de 46.800. En tanto, superando los 589 mil casos y las 11.900 muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. A más de 150 días del inicio del aislamiento obligatorio en el país, en la Argentina los infectados por Covid-19 llegaron a 305.966, hubo 6048 muertes y 223.531 personas recibieron el alta.

23.44 | Venezuela reporta 895 casos y 9 muertos

Venezuela registró hoy 895 nuevos casos de Covid-19 y 9 muertos en las últimas 24 horas que colocan en 35.697 el número de personas contagiadas y en 297 la cifra de fallecidos por coronavirus en esta nación sudamericana.

"La Comisión Presidencial para la prevención y control del Covid-19 informa al pueblo venezolano que durante las últimas 24 horas se han confirmado 856 casos de transmisión comunitaria y 39 casos internacionales, para un total de 895 nuevos contagios en el país", informó Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva a través de la red social Twitter.

23.00 | Nuevo récord de contagios diarios en Córdoba

Un nuevo récord de contagios diarios de coronavirus tuvo lugar hoy en la provincia de Córdoba, con 222 contagios, tras haberse superado los 202 contagios del 9 de agosto pasado.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que se registraron en Córdoba 227 contagios de Covid-19, mientras que la cartera de salud provincial destacó que notificaron cinco casos de personas con residencias en otras provincias.

22.08 | El BID concede un préstamo de 43 millones dólares a Nicaragua

El parlamento de Nicaragua autorizó este martes la ejecución de un préstamo de 43 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para "contener y controlar" la propagación de la pandemia de Covid-19, informó un fuente legislativa.

El proyecto apunta a reducir la morbilidad y mortalidad de la covid-19 y mitigar los efectos indirectos de la pandemia, principalmente en los sectores vulnerables, dijo el presidente de la comisión económica del parlamento, el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez.

20.50 | LATAM Airlines registra pérdidas por 890 millones de dólares

LATAM Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, informó el martes pérdidas por 890 millones de dólares en el segundo trimestre, debido al impacto en sus operaciones de la pandemia de coronavirus.

LATAM explicó que los ingresos totales del grupo se desplomaron un 75,9% a 571,9 millones de dólares entre abril y junio.

20.00 | Parte diario

Luego de tres días de caídas en la cantidad reportada de contagios, el Gobierno informó que fueron 6840 los nuevos infectados de coronavirus y el total llegó a 305.966. Con este salto, el país ya se ubica en el puesto 13 de los estados con mayor cantidad de contagios del mundo. Además, se reportaron 234 muertos y en total contabilizan 6048. En el extremo opuesto, los recuperados son 223.531.

19.00 | Ya se anotaron 17 países para recibir la vacuna que se producirá en la Argentina

La confirmación de que la Argentina y México tendrán a cargo la producción y distribución de la vacuna en América Latina ya movilizó a los gobiernos de otros 17 países de la región, que se anotaron para recibir la inmunización contra el coronavirus.

El canciller Felipe Solá participó ayer de una videoconferencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) ante representantes de las diplomacias y ministerios de salud de los países que manifestaron su voluntad de adquirir las dosis, una vez producidas y finalizada la etapa 3 de pruebas, que está en curso.

Escucharon las palabras del ministro los representantes de Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Panamá y Cuba.

18.00 |España se convierte en el país europeo de mayor incidencia tras el rebrote

Con el verano y la distensión de las normas de seguridad, la propagación del coronavirus sigue imparable en España, donde se registraron en las últimas 24 horas más de 5000 nuevos casos positivos, cifras que convierten al país en el que más contagios por cantidad de habitantes presenta, informó el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, en inglés).

De ayer a hoy se contabilizaron 5114 nuevos casos de Covid-19, comunicó el Ministerio de Salud.

16.00 | Según la OMS: quiénes son los nuevos responsables de la propagación del Covid-19

Frente a los nuevos focos de contagio de coronavirus en Corea del Sur, Japón, Alemania, España, Nueva Zelanda, Dinamarca y más, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) intentan dar con las razones de esta tendencia y por eso hoy hicieron una especial mención a las personas de entre 20 y 40 años. ¿Los motivos? Apuntan que impulsan la nueva propagación de la pandemia.

"El brote está cambiando", dijo hoy el director regional de la OMS para el Pacífico Occidental, Takeshi Kasai, en una reunión informativa virtual. "Las personas de 20, 30 y 40 años están impulsando cada vez más la propagación. Muchos no saben que están infectados. Esto aumenta el riesgo de que se extienda a los más vulnerables", añadió.

15.25 | La pandemia duplica la cifra de personas con depresión en Reino Unido

El número de personas con depresión se duplicó en Reino Unido durante la pandemia de coronavirus, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas británica. 9,7% de los adultos británicos había sido diagnosticado con algún tipo de depresión entre julio de 2019 y marzo de 2020. La cifra ascendió ahora a 19,2%, lo que implica que uno de cada cinco adultos presenta síntomas de esta enfermedad.

La mayoría de ellos (84%) cita al estrés y la ansiedad como el principal problema, y el 42% asegura que la depresión afectó a sus relaciones, según información del diario The Guardian.

15.14 | Economías regionales perdieron $77.890 millones entre marzo y agosto

Las economías regionales perdieron alrededor de $77.890 millones entre marzo y agosto, a causa del efecto que tuvieron las restricciones sobre el turismo, debido a la pandemia de coronavirus, según una estimación realizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

"Fue un duro golpe al sector y a las economías regionales, porque lo que se perdió y se perderá, no se recupera", indicó un comunicado de la entidad empresaria. "Se estima que, computando lo que dejó de ingresar en los seis fines de semana largos desde marzo hasta agosto y las vacaciones de julio, la cifra asciende a $77.890 millones, de los cuales $66.347 millones corresponden a mermas por turistas y $11.543 millones por excursionistas", detallaron.

14.11 | La diputada bonaerense del Frente de Todos, Débora Galán, dio positivo en su test

13.42 | En Italia podrían retrasar la reapertura de escuelas

En Italia advirtieron que podría retrasarse la reapertura de las escuelas, prevista para el mes que viene, si siguen en aumento los casos de coronavirus. "Si en los próximos días el número de contagios continúa creciendo, hay un problema serio que afrontar", planteó el asesor del Ministerio de Salud italiano, Walter Ricciardi. "No solo es una hipótesis que se cierren las áreas con nuevos focos, sino también que no reabran las escuelas en septiembre", advirtió.

En esa misma línea, el viceministro de Salud del país, Pierpaolo Sileri, remarcó que si se detectan contagios en establecimientos educativos habrá cierres de manera "temporal" para "garantizar la seguridad".

13.20 | Francia: imponen la obligación del tapabocas en el trabajo

En el Gobierno francés anunciaron que impondrán el uso de tapabocas en los centros de trabajo, salvo algunas excepciones, como los espacios individuales, y que serán las empresas quienes afronten el pago de los equipamientos de protección. "Hemos decidido sistematizar la mascarilla en los espacios cerrados colectivos dado el riesgo de contagio por el aire", explicó a la prensa el secretario de Estado de Salud en el Trabajo, Laurent Pietraszewski, en un contexto de fuerte rebrote de coronavirus en el país.

13.09 | Reino Unido: 1089 nuevos casos en las últimas 24 horas

12.52 | España: 2128 nuevos casos en las últimas 24 horas

12.53 | Suspenden en Hong Kong la compra de pollos de Brasil

En Hong Kong suspendieron la compra de pollos brasileños, ante la sospecha de que los productos puedan tener rastros de coronavirus, algo que ya fue denunciado la semana pasada por China, según informó la Asociación Brasileña de Proteína Animal (Abpa). La medida contra los productos de Aurora Alimentos, la tercera mayor procesadora de carnes de pollo brasileña, "no tiene base científica", señalaron en Abpa.

El comunicado divulgado hoy por la asociación advierte, además, que el frigorífico brasileño puede apelar el bloqueo de Hong Kong ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). El embargo del país asiático, sin embargo, no alcanza a todas las exportaciones brasileñas sino solo a los embarques procedentes de la planta de Aurora en Xaxim, en el estado sureño de Santa Catarina.

12.52 | Australia promete vacuna gratuita

"Si la vacuna resulta eficaz la produciremos, la distribuiremos y entregaremos de forma gratuita a 25 millones de australianos", dijo el primer ministro Scott Morrison. El país alcanzó un acuerdo con la empresa farmacéutica AstraZeneca para obtener la vacuna, en la que trabaja un equipo de la Universidad de Oxford.

12.40 | Sigue en aumento

Irán registró más de 2300 nuevos casos y sigue sin poder disminuir la tasa de contagios diarios por encima de los 2000 que mantiene desde hace semanas, mientras que las víctimas mortales desde el inicio de la pandemia rozan ya las 20.000. Se ayer a hoy, la república islámica reportó 2385 enfermos. El número global asciende a 347.835.

12.13 | Sin dudas

La canciller alemana, Angela Merkel, excluyó cualquier flexibilización de las reglas sanitarias ante el alza de casos de coronavirus e invitó a la población a respetar estrictamente las consignas. "Desde mi punto de vista no puede haber nuevas flexibilizaciones", indicó la canciller, cuyo país se enfrenta a un fuerte resurgimiento de contagios, del orden de un millar cada día.

11.51 | España

El número de casos confirmados se situó en 364.196 el martes, con un aumento diario de 2128 contagios, por encima de los 1833 casos anunciados ayer, según los últimos datos publicados por el gobierno español. Por su parte, el número de muertos en los últimos 7 días fue de 63, frente a los 54 del lunes, lo que provocó que la cifra total llegara a 28.670 fallecidos.

11.33 | Covid-19

11.12 | Por la emergencia

El Gobierno formalizó la creación de un plan de obras públicas para "habitar la emergencia" que abarca a todo el país, dentro del Programa Federal Argentina Construye, en el marco de la pandemia. Asimismo se invitó a las provincias y a la Ciudad a adherirse a la iniciativa, que nucleará un conjunto de acciones enfocadas al mejoramiento del hábitat, a la reducción del déficit de vivienda, de infraestructura sanitaria y del equipamiento urbano de la población.

10.54 | También en el trabajo

El gobierno francés planea hacer obligatorio el uso de tapabocas en la gran mayoría de los lugares de trabajo a partir del 1 de septiembre para tratar de detener el rebrote. El Ministerio del Trabajo dijo que las nuevas medidas se aplicarán a todos los espacios compartidos en oficinas y fábricas, pero no se extenderá a oficinas individuales donde solo hay un trabajador presente.

10.28 | Flexibilización

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, anunció un paquete de medidas que relajan la cuarentena en la capital Manila y las provincias de alrededor, en busca de reimpulsar la economía nacional, una arriesgada apuesta en el país con mayor número de contagios en el sudeste asiático. A partir de mañana y hasta el 31 de agosto, Manila, Bulacan, Cavite, Laguna y Rizal -que suman 27 millones de habitantes, la cuarta parte de la población filipina- podrán retomar la actividad de casi todas sus industrias, mientras los restaurantes reabrirán al 30% de su capacidad y se reactivará el transporte público y las reuniones religiosas, también al 30%.

10.10 | Desplome

El Producto Bruto Interno de Chile cayó un 14,1% interanual en el segundo trimestre, golpeado por las restricciones para enfrentar la pandemia, según datos divulgados por el Banco Central. Desde marzo las autoridades sanitarias impusieron diversas medidas, incluyendo estrictas cuarentenas, para contener la expansión del Covid-19, que suma cerca de 390.000 contagios y más de 10.000 fallecidos en el país.

9.53 | Otra vacuna

El regulador de la salud brasileño Anvisa aprobó la tercera etapa de los ensayos clínicos de una vacuna potencial contra el Covid-19 desarrollada por Janssen, la subsidiaria farmacéutica de Johnson & Johnson. Debido a que es el segundo país más golpeado por casos y muertes tras Estados Unidos, muchas compañías quieren realizar ensayos clínicos allí. El candidato a vacuna de Johnson & Johnson es el cuarto aprobado para ensayos humanos en Brasil.

9.26 | Por su mala gestión

Inglaterra eliminará el organismo público responsable de responder a las emergencias sanitarias después de que el país sufriera la mayor tasa de mortalidad de Europa a causa de la pandemia. Salud Pública, piedra angular del sistema sanitario estatal con responsabilidad en la gestión de brotes infecciosos, fusionará sus funciones con el servicio de rastreo de contactos del gobierno en un nuevo organismo que se conocerá como el Instituto Nacional de Protección de la Salud.

9.11 | En la Argentina

El Ministerio de Salud informó 63 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 5877 la cifra de muertos desde marzo, con una tasa de mortalidad de 128 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,9% sobre los casos confirmados. Por su parte, se explicó que los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer fueron 4557, lo que aumentó la cifra nacional a 299.126.

9.00 | Online

Walmart Inc reportó el mayor incremento de ventas online de su historia, ya que los consumidores ordenaron productos de todo tipo, como juguetes, dispositivos electrónicos y alimentos, mientras se quedaban en casa para evitar los contagios de coronavirus. La facturación de órdenes por internet, que casi se duplicó, ayudó a la mayor cadena minorista de Estados Unidos a superar las estimaciones de ventas comparables en el segundo trimestre.

8.41 | En respuesta a Trump

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, calificó de "completamente erróneos" los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump sobre un gran aumento de contagios en la ciudad de Auckland y mostró el contraste de las cifras entre ambos países. "Creo que cualquiera que esté siguiendo el Covid-19 y su transmisión a nivel mundial verá con bastante facilidad que los nueve casos de Nueva Zelanda en un día no se comparan con las decenas de miles de Estados Unidos", dijo Ardern.

8.18 | En números

7.57 | ¿Marcha atrás?

El gobierno italiano admitió que está en riesgo la reapertura de las escuelas, prevista para el 14 de septiembre, si no bajan los contagios. "Si en los próximos días el número de contagios continúa creciendo, hay un problema serio que afrontar"; planteó el asesor del Ministerio de Salud Walter Ricciardi en una entrevista. "No solo es una hipótesis que se cierren las áreas con nuevos focos, sino también que no reabran las escuelas en septiembre", advirtió.

7.36 | Hollywood

La actriz Sharon Stone ya perdió a su abuela y a su madrina por culpa del coronavirus y ahora su hermana menor se encuentra internada en estado delicado por la misma razón. En ese marco, en un mensaje en su cuenta de Instagram, la protagonista de Bajos Instintos, de 62 años, responsabilizó por los contagios a quienes no utilizan tapabocas.

7.01 | A fin de año

Liu Jingzhen, presidente de SinoPharm, aseguró a un diario del Partido Comunista chino que la vacuna estará disponible comercialmente a final de año, que costará menos de 140 dólares y que se administrará en dos inyecciones con 28 días de diferencia. Los estudiantes y trabajadores en las ciudades más grandes del país tendrán que vacunarse, agregó y especificó que no así quienes residan en zonas rurales poco pobladas.

6.43 | A la baja

Las bolsas europeas caían debido a la preocupación de los inversores por la escalada de las tensiones entre EEUU y China y los rebrotes del coronavirus. El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,5% a las 0713 GMT, con disminuciones de entre un 0,8% y un 0,9% en bancos, energéticas, aseguradoras y fabricantes de automóviles. Por su parte los mercados asiáticos apenas subieron después de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunciase un endurecimiento de las restricciones a Huawei Technologies Co.

6.22 | Empleo

La cadena británica de moda y alimentación Marks & Spencer dijo que planea recortar otros 7000 puestos de trabajo, un último golpe al asediado sector minorista del Reino Unido, en caída libre a causa del coronavirus. M&S ya había informado el mes pasado que eliminaría 950 empleos en el marco de un proceso de reestructuración.

6.01 | Rusia hoy

El país cuenta con un total de 932.493 casos confirmados de Covid-19 tras reportar 4748 positivos en las últimas 24 horas, informó el centro de respuesta al coronavirus del país. Además, anunció 132 muertes más a causa de la enfermedad, con lo que la cifra acumulada ascendió a 15.872. Moscú, la región más afectada del país, reportó otros 693 infectados, con lo que sumó 253.757 enfermos.

5.23 | "No somos héroes"

5.00 | Un fracaso

Corea del Sur prohibirá grandes concentraciones públicas y cerró iglesias y locales de ocio nocturno en el área metropolitana de la capital, Seúl, tras un repunte en los contagios. El primer ministro Chung Sye-kyun dijo que reforzar las medidas de distancia social en la región, donde viven alrededor de la mitad de los 51 millones de habitantes, era inevitable porque el fracaso de los protocolos para ralentizar la propagación de la enfermedad podría resultar en un gran brote a nivel nacional.

4.42 | Tenis

El Challenger de Todi, en Italia, que cuenta con la participación de seis tenistas argentinos, dio cuenta hoy de un caso positivo correspondiente a un jugador, cuya identidad no se difundió pero que permanece asintomático y aislado. Así lo confirmó la ATP, que señaló que, "luego de los test realizados hoy, se detectó un positivo de Covid-19". "El tenista es asintomático y fue aislado en forma preventiva. Se investiga si estuvo en contacto con más personas", explicó a través de un comunicado de prensa.

4.15 | Coletazos

Los casos de diabetes tipo 1 entre los menores analizados en un estudio británico a pequeña escala casi se duplicaron durante el pico de la pandemia en el Reino Unido, lo que apunta a una posible relación entre ambas enfermedades que necesita de más investigación, dijeron los científicos responsables del estudio.

3.53 | Estrategia

3.29 | Sube la curva

Túnez reconoció que la actual situación de la crisis sanitaria en el país del norte de África se está volviendo "grave" y "peligrosa" debido al creciente aumento en el número de casos positivos. Así lo manifestó el director de salud pública del gobierno, Taher Guergueh, quien agregó que "si no se siguen las instrucciones del Ministerio de Salud", el país tendrá "problemas".

3.01 | Guatemala, en detalle

La nación reportó un total de 62.944 casos acumulados tras detectarse 382 nuevos contagios. De esta cifra general, 37.002 son hombres, 24.131 son mujeres y 1811 casos no tienen datos. Por edad, la población más afectada es la de los pacientes entre 30 y 39 años. El total de decesos ya es de 2379. 51.530 personas ya superaron el virus.

2.40 | El entorno de Bolsonaro

Brasil sumó 684 nuevas muertes a causa del coronavirus, entre ellas la de una trabajadora de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República, por lo que son ya 108.536 los fallecidos en cinco meses. Desde el gobierno de Jair Bolsonaro comunicaron 19.373 nuevos positivos, que llevaron el global a 3.359.570.

2.16 | Paro de médicos

La Federación Médica Peruana, organización que agrupa a los profesionales de la salud que se desempeñan en los servicios públicos, anunció un paro nacional de 48 horas para los próximos días 26 y 27 de agosto, ante la falta de voluntad política para que se atiendan sus demandas, en medio de la crisis sanitaria. El Ministerio de Salud confirmó 541.493 casos acumulados y el fallecimiento de 26.481 personas a causa del Covid-19

1.50 | Control

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que se pudieron en marcha los planes estrictos y especiales de contención en los sectores territoriales donde se encuentran los focos más peligrosos de Covid-19. Por ello habló de un plan de estricta vigilancia por ejes territoriales. El gobierno chavista activó a todos los organismos de seguridad para velar por el cumplimiento estricto y radical de las medidas, además de un despliegue de todo el personal sanitario y de protección civil.

1.36 | En México

El número de víctimas mortales es de 57.043 en el país, que sumó en las últimas 24 horas 266 fallecidos, lo que supone una reducción del 55 por ciento con respecto a la semana anterior. Además, los casos positivos de Covid-19 en el país superaron los 525.000.

1.14 | China confirma 22 casos importados

El Ministerio de Salud anunció que de ellos 14 corresponden al municipio oriental de Shanghai, así como tres a Jiangsu, dos a Tianjin, dos a Shaanxi y uno más a la provincia sureña de Cantón.Por segundo día consecutivo no se contabilizan casos locales en la región de Xinjiang, después de que se decidiera el cierre de la capital, Urumqi, en el oeste de China, hace poco más de un mes debido a un importante repunte.

00.48 | La tasa de positividad en Chile

Descendió a 6,15%, el nivel más bajo desde el 12 de abril, cuando estaba en un 4,85%. Sin embargo, hace cuatro meses se registraban menos de 10.000 contagiados comparados con los cerca de 400.000 que suman a la fecha. Las autoridades confirmaron que los casos globales de Covid-19 ahora son 387.502.

00.12 | Colombia superó los 15 mil muertos

El país registró 8328 nuevos contagios de Covid-19, lo que incrementó el total de positivos a 476.660, de los cuales 301.525 ya se recuperaron. Respecto de las víctimas mortales, el Ministerio de Salud informó de 257 enfermos y un aumento de los fallecidos, que se situó en 15.372.

Con información de las Agencias Télam, AP, AFP, DPA, Europa Press y Reuters