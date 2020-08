Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de agosto de 2020 • 00:36

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya son más de 800 mil y los contagiados superaron los 22.600.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 5.900.000) y víctimas fatales (180 mil). El segundo país es Brasil, con 3.500.000 casos y 114 mil muertes. En cuanto a casos registrados, el tercer lugar lo ocupa la India que, con 3.000.000 de infectados y casi 57.000 muertes, es el país asiático más afectado por el virus.

En Europa, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: 41.500. En tanto, con 607.000 casos y casi 13.000 muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. A más de 150 días del inicio del aislamiento obligatorio en el país, en la Argentina los infectados por Covid-19 llegaron a 336.802, hubo 6947 muertes y 245.781 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.49 | Nuevas restricciones en Río Negro

El gobierno provincial anunció hoy nuevas restricciones para el departamento de General Roca, por lo que desde el 25 de agosto hasta el 7 de septiembre esa región volverá a Fase 1, indicó la mandataria provincial Arabela Carreras. La medida del Poder Ejecutivo rionegrino fue consensuada con el presidente Alberto Fernández e incluye a 14 municipios y dos comisiones de fomento rionegrinos.

23.05 | San Salvador de Jujuy y Palpalá vuelven a Fase 1

El Comité Operativo de Emergencia (COE) informó hoy que regresarán a partir de mañana y por siete días a Fase 1 del aislamiento social preventivo y obligatorio, ante el aumento de casos de coronavirus que se vienen registrando en esas ciudades y con el fin de bajar la curva de los contagios.

22.40 | Apertura de comercios en Río Gallegos

Así lo autorizó el gobierno de Santa Cruz, a partir de mañana, en el marco del aislamiento preventivo social y obligatorio por la pandemia de coronavirus, que rige hasta el 30 de agosto. La Resolución 44/20 de Jefatura de Gabinete de Ministros que difundió esta noche el Gobierno de Alicia Kirchner, autoriza desde mañana la apertura de negocios de bienes, excepto restaurantes, bares, cervecerías y centros de belleza, estética, spa, masajes, arte corporal, peluquerías, gimnasios y todas aquellas que para su realización requieran "un mínimo contacto físico con el cliente o usuario".

22.09 | Javier Ortega Desio es el primer Puma que dio positivo

21.35 | Venezuela vuelve a la cuarentena flexible

Con cerca de 40.000 contagios de coronavirus y más de 300 muertes por la enfermedad, el país regresará mañana al confinamiento flexible en el contexto de su estrategia que alterna una semana de aislamiento absoluto con otra de actividades. Desde el comienzo de la pandemia, sumaba 39.564 casos confirmados de Covid-19 y 329 muertes por la enfermedad, informó la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

21.02 | El coronavirus "está perdiendo fuerza" en México, según López Obrador

El Presidente afirmó hoy que la pandemia de coronavirus está "cediendo" y la enfermedad "ya está perdiendo fuerza" en el país, mientras se avanza en la recuperación de la economía y el empleo. "La pandemia va cediendo, así lo muestran los datos en las últimas semanas", dijo el mandatario.

20.28 | Bolsonaro defendió la reapertura

El presidente de Brasil afirmó hoy que "es el momento de volver a la normalidad" de las actividades económicas pese a que el país, el segundo con más casos de coronavirus y más muertes por la enfermedad en todo el mundo, aún no llegó al pico de la curva de contagios.

20.01 | El parte vespertino de salud

19.20 | India puede superar a Brasil

La India continuó hoy liderando la progresión de la pandemia de coronavirus al superar los tres millones de casos, con casi 70.000 en las últimas 24 horas, y en breve puede desplazar a Brasil del segundo puesto global de los países más afectados, mientras Irán sigue al frente de los contagios en Medio Oriente y Europa debate si retoma las medidas de confinamiento para frenar la segunda ola de la enfermedad.

18.30 | Voluntarios de la UNLP testearon a 1.883 personas

Voluntarios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) testearon esta semana a 1.883 personas y realizaron 28 hisopados en diferentes barrios de La Plata, Berisso y Ensenada, en tanto evaluaron a 99 personas, en el marco en el marco del programa Servicio Alimentario Escolar (SAE). Según informaron fuentes de la UNLP, las evaluaciones se iniciaron en la localidad de Abasto, donde se detectaron 12 casos de personas que dieron positivo en coronavirus.

17.50 | Ex premier de Ucrania, grave

La ex primera ministro ucraniana Yulia Timoshenko, de 59 años, está en condiciones graves, con fiebre muy alta, después de resultar contagiada de coronavirus, informaron varios medios de prensa internacional. La noticia luego fue confirmada por su portavoz, que no dio a conocer si la política fue ingresada o no en una hospital, con picos de 39 grados de temperatura.

17.10 | Récord en Francia

El número de casos confirmados de coronavirus en Francia aumentó a 4.897 en las últimas 24 horas, respecto a los 3602 del pasado sábado, informó hoy el ministerio de Salud francés, citado por Les Echos. Es el nivel diario más alto desde el fin de la cuarentena en mayo y eleva el total a cerca de 280 mil contagios.

16.30 | Florida superó los 600.000 contagios

Florida superó la marca de 600.000 casos confirmados de coronavirus el domingo, aunque también tuvo uno de sus totales diarios más bajos en dos meses, continuando una tendencia a la baja que comenzó hace cinco semanas. El estado reportó 2.974 nuevos casos el domingo, la segunda vez desde el 22 de junio que contabiliza menos de 3.000 nuevos casos en un día. La otra vez fue el lunes, cuando se reportaron 2.678 casos. Los domingos y lunes a menudo tienen un número bajo de informes, ya que no todos los hospitales informan los fines de semana. El total diario alcanzó su punto máximo el 15 de julio cuando se informaron más de 15.000 casos, pero disminuido desde entonces.

15.50 | Casi no hay contagios en escuelas inglesas

Los contagios en Inglaterra por coronavirus en las escuelas están siendo muy raros y desde la reapertura de las aulas en junio hubo solo 70 niños y 128 profesores y personal escolar, lo que equivale al 0,01% del total. Es cuanto reveló hoy un estudio de la agencia gubernamental británica Public Health England (Phe), citado por la cadena BBC, que concluye que "es más fácil que los niños se contagien del virus en casa que en la escuela".

14.45 | Vuelve a fase 4

El partido bonaerense de Tandil retrocederá desde mañana y por al menos una semana a la fase 4 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, debido al aumento de contagios de coronavirus registrado en los últimos días, informó hoy el Municipio. La decisión fue adoptada tras una serie de conversaciones mantenidas en las últimas horas entre el intendente, Miguel Lunghi, y el jefe de gabinete provincial, Carlos Bianco, ante la situación sanitaria en el distrito, en el que hay 49 personas en tratamiento.

13.41 | Reino Unido

El país notificó 1041 nuevos contagios y por cuarto día consecutivo las cifras se mantienen por encima de los 1000 casos diarios. Además el gobierno británico relevó seis nuevas muertes causadas por la pandemia, un número que supone una baja respecto a los 18 fallecidos de ayer. Mientras tanto, las autoridades continúan con sus operaciones para impedir concentraciones ilegales de personas. Hoy la Policía disolvió una fiesta de música electrónica en el embalse de Entwistle, entre Blackburn y Bolton.

13.19 | Por cien infectados

El partido de General Pueyrredón sumó por primera vez más de 100 nuevos contagios de coronavirus en un mismo día y alcanzó los 2079 casos desde el inicio de la pandemia, por lo que el municipio y el gobierno bonaerense analizaban si es posible continuar en fase 4 en Mar del Plata y el resto del distrito.

12.58 | Vacaciones

12.24 | Dos más

El Covid-19 causó dos nuevas muertes en Cuba, en una jornada que muestra a 523 ciudadanos enfermos que están en hospitales y 65 nuevos casos en las últimas horas. En total son 3682 las personas infectadas en la isla desde que comenzó la pandemia. El país entró en una fase de postcoronavirus hace varias semanas pero algunos rebrotes aún causa preocupación.

12.02 | Irán

El Ministerio de Salud confirmó 2113 nuevos casos de coronavirus y 141 muertos en las últimas 24 horas. La portavoz Sima Sadat Lari anunció además que 3841 pacientes se encuentran en estado crítico y 309.464 se recuperaron. El país hasta el momento contabiliza 358.905 casos y 20.643 víctimas fatales.

11.37 | Tras el caso Solange

La Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el final de la vida, que depende del Conicet, busca impulsar un protocolo que permita a familiares despedirse de enfermos terminales por coronavirus, según anunció una de sus miembros en el reporte del Ministerio de Salud de la Nación. "Desde la Red lo que queremos es desarrollar protocolos para que el acompañamiento humanizado sea posible y las despedidas y los rituales funerarios tengan un lugar", aseguró Graciela Jacob, médica paliativista.

11.03 | Demoras

La instauración hecha por Austria de estrictos controles sanitarios en la frontera con Eslovenia debido al coronavirus provocó inmensos atascos: algunos viajeros esperaron hasta diez horas durante la noche, según la Policía. El túnel de Karawanken y el de Loibl, entre Eslovenia y Austria, esenciales en el tráfico del eje sur-norte de Europa, registraron atascos de vehículos a lo largo de varios kilómetros, que afectaron especialmente a turistas alemanes y holandeses que volvían de vacaciones.

10.40 | Nuevo mensaje

10.11 | Alberto Fernández

El Presidente resaltó que "la mejor Argentina es la Argentina que otorga derechos", expresó su anhelo de que "el trabajo no caiga" y de que "los empresarios puedan volver a trabajar al día siguiente de que termine este martirio" del coronavirus, pero dijo: "Es muy posible que la pobreza haya aumentado" por el freno de la economía desde marzo.

9.16 | En la Argentina

El Ministerio de Salud informó 99 nuevas muertes por coronavirus, por lo que llegan a 6947 las personas fallecidas en el país, con una tasa de letalidad del 2% y de mortalidad de 151 por cada millón de habitantes. Asimismo durante el reporte matutino se precisó que hay 1907 internados en Unidades de Terapia Intensiva, de los cuales el 761% se encuentran en la ciudad de Buenos Aires.

8.35 | Kuwait

El país reportó 571 nuevos positivos de COvid-19 y dos muertes más, lo que elevó el recuento de infecciones a 80.528 y el número de muertos a 515. Actualmente 7706 pacientes están recibiendo tratamiento, incluidos 97 en cuidados intensivos. El Ministerio de Salud también anunció la recuperación de 537 personas, lo que elevó el total a 72.307. El Gobierno decidió el jueves por la noche levantar el toque de queda parcial a partir del 30 de agosto.

8.09 | Asistencia

Un informe del Banco Central precisó que las transferencias directas del Estado a la población más vulnerable para mitigar los efectos de la pandemia triplicaron a las otorgadas durante 2002 en términos de Producto Bruto Interno (PBI), cuando se produjo la mayor crisis económica y social de la Argentina. Las transferencias sociales directas realizadas por el Estado nacional "se presentan como excepcionales, tanto por el monto como por la cobertura", destacó el análisis de la entidad.

7.40 | CABA

1126 nuevos casos y 10 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas fueron notificados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que elevó a 2008 la cantidad de fallecidos en el distrito y a 84.005 los infectados. En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 63,1%, informó el Ministerio de Salud porteño. En ese marco, se precisó que en el sistema de salud pública están ocupadas 284 camas críticas sobre un total de 450, mientras en los casos moderados la ocupación es de 49,4 % (741 sobre 1500 disponibles) y en los leves, de 35,9% (1786 sobre 5.000).

7.11 | Más protestas

La Policía de Israel anunció la detención de 30 personas tras la manifestación de la víspera para pedir la dimisión del primer ministro Benjamin Netanyahu con lemas como "ministro del crimen" o "liberen a Israel". Miles de israelíes, 10.000 según los medios locales, se congregaron para exigir la dimisión del dirigente, al que acusan de corrupción y de haber gestionado mal el impacto económico del Covid-19.

6.31 | Sputnik V

Rusia podrá producir mensualmente hasta dos millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus hacia finales de este año, estimó el ministro de Industria y Comercio, Denís Mánturov. El funcionario dijo que hay tres empresas detrás de esa tarea: Binnopharm, R-Pharm y Generium. "Partimos de que se habrán producido para fines de agosto unas 30.000 dosis. Desde septiembre, con la incorporación de las empresas citadas, iremos incrementando el volumen hasta producir entre 1,5 y 2 millones de dosis mensuales hacia fines del año, para después aumentar gradualmente la cantidad hasta 6 millones de dosis en total", dijo.

6.06 | Por una fiesta

Al menos 13 personas murieron asfixiadas en una discoteca en Lima anoche, en un operativo policial previo al inicio del toque de queda dominical en Perú por el coronavirus. "Tras un operativo policial en una discoteca en Los Olivos se reportan 13 personas fallecidas", dijo el general de la Policía Orlando Velasco. Los hechos sucedieron cuando los oficiales allanaron una discoteca donde 120 personas participaban en una fiesta convocada a través de las redes sociales, violando la norma que prohíben reuniones grupales debido al estado de emergencia sanitaria.

5.10 | En alza

Tokio confirmó otros 212 positivos en las últimas 24 horas, en el cuarto día consecutivo que supera los 200 infectados en medio de un repunte de contagios en la capital japonesa. Los expertos señalaron que del total, 109 tenían entre 20 y 30 años. Japón registró cerca de 1700 fallecidos y casi 62.000 casos, de los cuales 19.333 contagios se concentran en la capital.

4.44 | Cementerios, hoteles, garajes y cine publicitario

El gobierno porteño habilitará desde mañana la actividad de los tres cementerios y de los hoteles, sólo para personas que deban alojarse para cumplir con un tratamiento médico, como parte de las flexibilizaciones previstas en el marco del aislamiento social establecido. También se permitirán las playas de estacionamiento y garajes comerciales, la producción de cine publicitario y los eventos en los que el público pueda participar desde el interior de sus automóviles.

4.15 | Rebrotes

Las autoridades sanitarias de Alemania informaron 782 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lejos del repunte de más de 2000 de ayer, aunque en medio de la aparición de brotes generalizados. Las cifras del Instituto Robert Koch (RKI), ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, suelen ser menores los fines de semana ya que no todas las oficinas sanitarias transmiten sus datos para ser centralizados.

3.53 | La crisis rusa

Rusia alcanzó los 956.749 casos confirmados, tras reportar 4852 positivos en las últimas 24 horas, informó el centro de respuesta al coronavirus del país. Además, se contabilizaron 73 muertes más a causa de la enfermedad, con lo que la cifra acumulada de fallecidos ascendió a 16.383. 218.761 personas aún permanecían bajo observación médica.

3.18 | El rol del cerebro

2.50 | Guatemala

El Ministerio de Salud anunció 67.856 casos acumulados de coronavirus tras detectarse 915 nuevos contagios. Del total, 39.685 son hombres, 26.288 son mujeres y 1883 casos no tienen datos; mientras que por edad, la población más afectada por el Covid-19 corresponde a los pacientes entre 30 y 39 años. Asimismo las autoridades reportaron la muerte de 48 personas más, lo que eleva el total de decesos a 2580.

3.00 | Comercio y distribución

La pandemia golpea duramente en Sudáfrica los sectores de la distribución y el comercio minorista, víctimas del confinamiento, de la debacle económica y del persistente miedo de los consumidores. El grupo Massmart, propiedad del gigante estadounidense Walmart, confirmó este semana el "significativo impacto" de la crisis sanitaria en su volumen de negocios semestral, que caerá en torno al 42%.

2.28 | Tres millones

La India superó los tres millones de infectados tras volver a rozar los 70.000 nuevos contagios en 24 horas, según la estimación dada a conocer por el Ministerio de Salud. El país detalló 69.239 casos, muy cerca del máximo de 69.800. El total de casos asciende ya a 3.044.940.

2.02 | El mayor número de casos diarios

Corea del Sur informó 397 nuevos positivos en las últimas horas, el número más alto de contagios registrado desde principios de marzo, hasta sumar 17.399 afectados. El país experimenta un fuerte aumento en las infecciones en los últimos 10 días, durante los que registró 2600 nuevos enfermos, según datos de los Centros de Corea para el Control y la Prevención de Enfermedades (KCDC). 309 personas murieron a causa del Covid-19.

1.35 | Importados y asintomáticos

El Ministerio de Salud de China confirmó 12 nuevos casos de coronavirus importados del extranjero y 15 asintomáticos, aunque el país se mantiene sin registrar más contagios de transmisión local. Las autoridades aumentaron así el número de contagios hasta los 84.951, aunque 422 de ellos continúan bajo tratamiento médico, 16 en estado grave. Un total de 79.895 personas se recuperaron y 4634 fallecieron.

1.12 | En Colombia

El país registró más de 10.000 nuevos positivos con los que sobrepasó los 530.000 casos, según el último balance del Ministerio de Salud. El organismo detalló que, con los 10.965 contagios más de este sábado, el número total de casos se sitúa en 533.103. Además, contabilizó 400 fallecidos durante la última jornada, por lo que la cifra global llegó a 16.968.

00.50 | Supera las 60.000 muertes

Las autoridades sanitarias de México informaron que el país ya registra más de 60.000 muertes y 550.000 casos confirmados. La directora de Investigación Operativa Epidemiológica, Ana Lucía de la Garza, afirmó que en las últimas 24 horas el país sumó 644 fallecidos, con los que el total se elevó a 60.254.

00.21 |Cinco veces mayor

El diario estadounidense The New York Times informó tras estudiar los datos del Registro Civil de Bolivia que el número de fallecidos por coronavirus en el país podría ser casi cinco veces mayor al conocido oficialmente. Basándose en las nuevas cifras de mortalidad de las autoridades, aseguró que el número real de muertes es mucho mayor al oficial, lo que significaría que el país sufrió "una de las peores pandemias del mundo".

Con información de las Agencias Télam, AP, AFP, DPA, Europa Press y Reuters