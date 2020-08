Fuente: Archivo - Crédito: Johan ORDONEZ / AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2020 • 23:42

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya son más de 811.500 y los contagiados superaron los 23.575.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 5.740.000) y víctimas fatales (177 mil). El segundo país es Brasil, con 3.600.000 casos y 115 mil muertes. En cuanto a casos registrados, el tercer lugar lo ocupa la India que, con 3.106.000 de infectados y más de 57.500 muertes, es el país asiático más afectado por el virus.

En Europa, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: 41.500. En tanto, con aproximadamente de 611.500 casos y más de 13.100 muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. A más de 150 días del inicio del aislamiento obligatorio en el país, en la Argentina los infectados por Covid-19 llegaron a 359.638 hubo 7.563 muertes y más de 256.789 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

22.55 | En Jujuy: en dos días detectaron más de 550 personas con síntomas

Un total de 559 personas con síntomas de coronavirus fueron detectadas en los últimos dos días durante operativos casa por casa realizados en barrios de San Salvador de Jujuy y de la localidad de San Pedro, informó hoy el Comité Operativo de Emergencias (COE) provincial.

20.52 | Brasil registra 1.271 nuevas muertes

El total de fallecidos en el país subió a 116.580, según datos divulgados por el Ministerio de Salud.

Brasil es el segundo país más afectado por el coronavirus en el mundo, detrás de Estados Unidos. También notificó 47.134 nuevos casos de la enfermedad, para un total de 3.669.995 infecciones confirmadas.

20.46 | Colombia: 562 mil 128 casos y 17 mil 889 muertos

Colombia reportó este martes 10.432 nuevos positivos y un aumento en el total de casos diagnosticados que se situó en 562.128, de los cuales 395.470 ya figuran como recuperados de la enfermedad.

20.30 | Nuevo parte en la Argentina

Hoy fueron confirmados 8.771 nuevos casos de Covid-19. Con estos registros, suman 359.638 positivos en el país. Desde el último reporte emitido, se registraron 162 nuevas muertes. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 7.563.

18.40 | López Obrador negó manipular la cifra de muertos

"¿Cómo vamos a manipular? No se pueden ocultar los fallecidos, no es nada más medir con el número de pruebas o el número de contagios; el dato más duro y lamentable es el número de muertos", sostuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asediado por acusaciones de opositores y algunos especialistas sobre una supuesta manipulación de las cifras derivadas de la pandemia.

17.57 | Estados Unidos: superan los 5,75 millones de casos y se acercan a las 178.000 muertes

En Estados Unidos llegaron a 5.750.470 casos confirmados de coronavirus y a 177.773 fallecidos por la enfermedad, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Alrededor de 43.000 nuevos contagios se informan diariamente en todo el país, un 21% menos que a principios de agosto, según datos de esa casa de estudios.

17.07 | Hay más de 23,5 millones de casos en el mundo

17.02 | El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, es el quinto miembro contagiado del entorno familiar del mandatario

16.11 | Investigan 3700 posibles "falsos positivos" en Suecia

Las autoridades sanitarias de Suecia anunciaron que contactarán a miles de personas, después de que dos laboratorios notificaran deficiencias en dos lotes de pruebas de coronavirus, que habrían derivado en unos 3700 posibles "falsos positivos", lo que podría afectar también las estadísticas generales. Fuentes de la Agencia de Salud Pública explicaron que "debido al error, el test no podía distinguir entre niveles bajos de Covid-19 y muestras negativas", lo que pone en cuestión un gran número de autotest realizados en nueve regiones del país.

El organismo precisó que las personas afectadas tenían síntomas leves o eran asintomáticas en el momento de la realización de la prueba y que se les ofrecerá la posibilidad de realizarse un nuevo test gratuito para comprobar si desarrollaron anticuerpos, evidencia de que estuvieron contagiados.

16.15 | El 1 de septiembre vuelven las clases en Rusia

El curso escolar en Rusia comenzará este año, como es habitual, el 1 de septiembre, aunque con importantes medidas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, que ya se cobró más de 16.500 vidas en todo el país. Desde el Ministerio de Educación ruso informaron que está todo listo y dispuesto para una vuelta segura a la aulas en la fecha usual, aseguraron que se aplicarán medidas de seguridad sanitaria y desestimaron la posibilidad de aplazar el inicio de las clases.

16.09 | Macron llama a "aprender a vivir" con el coronavirus

El presidente francés, Emmanuel Macron, reunió este martes a su Consejo de Seguridad para hacer frente a la pandemia y llamó a la población a "aprender a vivir con el virus". En Francia registraron 3304 nuevos casos diarios, con lo que suman un total de 25.766 positivos notificados en la última semana, según el balance del Ministerio de Sanidad.

16.05 | OPS: Advierten sobre el peligro de obesidad por las largas cuarentenas

"No debemos descartar la posibilidad de que se disparen las tasas de obesidad por los consumos de comida chatarra, de bebidas no recomendables'', dijo Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Ssalud (OPS). "Se puede llevar a cabo que la gente no tome más cuidado del que se necesita para mirar las dietas y hacer ejercicio'', mencionó el representante sobre las situaciones de pandemia, en las que se recomienda el distanciamiento social y días enteros en los hogares. Es por ello que no descartó la posibilidad de "un aumento en la obesidad en el futuro", como consecuencia de las medidas restrictivas.

15.47 | España: Sánchez anuncia la posibilidad de estados de alarma limitados por zonas

El presidente español, Pedro Sánchez, anunció que las autoridades de las distintas regiones pueden declarar el estado de alarma en todo su territorio, o en parte, como medida para frenar el avance de la segunda ola de coronavirus, sin que ello suponga volver al confinamiento.

"El Estado de alarma es una herramienta constitucional, útil y necesaria en casos de extrema necesidad. Si un presidente autonómico considera que necesita este instrumento jurídico en su territorio, el Gobierno de España se abre a darles esta capacidad", aseguró Sánchez, en una declaración desde el Palacio de La Moncloa.

15.21 | Casablanca es epicentro del virus en Marruecos

Con al menos 50 muertos registrados en la última semana, Casablanca, capital económica de Marruecos, se convirtió en el epicentro del coronavirus en ese país, donde se registraron, hasta hoy, 53.525 casos y 920 muertos totales.

Según fuentes de la cartera de Salud, el aumento de contagios en Casablanca se debe a las pocas precauciones tomadas por la gente y al "gran dinamismo" característico de esa ciudad, donde hay un importante movimiento de trabajadores y de unidades industriales y comerciales.

13.30 | Preocupación en Europa

La confirmación de que dos pacientes europeos se reinfectaron del coronavirus elevaba el martes la preocupación sobre la inmunidad de las personas ante la enfermedad mientras el mundo lucha por controlar la pandemia. Los casos, ocurridos en Bélgica y Holanda, se conocen tras un reporte hecho público esta semana por investigadores en Hong Kong sobre un hombre que volvió a contagiarse con una cepa diferente de la enfermedad cuatro meses y medio después de haberse declarado recuperado, la primera vez que se documenta una reinfección así.

11.41 | Uruguay

Uruguay analiza la apertura del turismo interno y acelera el arribo de visitantes de Europa. El ministro de turismo de Uruguay, Germán Cardoso, señaló hoy que están analizando "la posible apertura del turismo interno para octubre", aunque reiteró que esa posibilidad "depende de la evolución de la pandemia, porque lo más importante sigue siendo la salud de la población". Además señaló que "avanzamos en la elaboración de medidas sanitarias para acelerar la llegada de turistas de la Unión Europea, que está aprobada desde la semana pasada y que podría materializarse en septiembre".

11.19 | Arresto

La policía arrestó hoy al secretario de Salud de la capital brasileña, Brasilia, Francisco Araújo, en el marco de las investigaciones sobre un presunto fraude en la compra de miles de tests de coronavirus. El ministerio público informó que la Justicia autorizó la prisión del secretario Araújo y otras seis personas, además de la realización de 44 allanamientos. Los imputados serían miembros de una "organización delictiva" que compró tests rápidos de baja calidad a un precio sobrefacturado.

10.50 | Fútbol

Dos empleados auxiliares del cuerpo técnico del plantel profesional de Rosario Centra l dieron positivo de coronavirus, informó el club en un comunicado publicado en sus cuentas oficiales de las redes sociales. "Luego de las evaluaciones realizadas el lunes 24 de agosto, como parte de los protocolos para los entrenamientos del primer equipo, dos auxiliares del cuerpo técnico dieron positivo de Covid-19 y ya se encuentran cumpliendo con el correspondiente aislamiento, tal como indican las autoridades sanitarias", informó el club rosarino en su cuenta de la red social twitter y en su página oficial.

10.28 | Alarma

El presidente de Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció hoy que las autoridades de las distintas regiones de España pueden solicitar la declaración del estado de alarma en todo su territorio o en parte como medida para frenar el avance de la segunda ola de coronavirus, sin que ello suponga volver al confinamiento.

"El Estado de alarma es una herramienta constitucional, útil y necesaria en casos de extrema necesidad. Si un presidente autonómico considera que necesita este instrumento jurídico en su territorio, el Gobierno de España se abre a darles esta capacidad", aseguró Sánchez, en una declaración desde el Palacio de La Moncloa.

9.55 | Reporte

9.14 | Reinfectados

Países Bajos y Bélgica también detectan pacientes reinfectados de coronavirus.Científicos locales confirmaron hoy la detección de dos casos de pacientes que se recuperaron de coronavirus y volvieron a infectarse, un día después de que Hong Kong documentara el primer caso de este tipo en el mundo, un hongkonés de 33 años que había regresado a China desde España.

8.47 | A fondo

Hoteles. Así será el hospedaje en tus próximas vacaciones

8.22 | Rebelarse

Van Morrison llama a los músicos a rebelarse contra las restricciones de público en los conciertos. El legendario músico irlandés inició una campaña para sumar adhesiones entre sus colegas, con el fin de rechazar las restricciones de público en los conciertos en vivo en medio de la pandemia de coronavirus, al considerar que se trata de una medida basada en "pseudociencias".

"Hago un llamamiento a mis compañeros cantantes, músicos, escritores, productores, promotores y otros en la industria para que luchen conmigo en esto. Avancen, pónganse de pie, luchen contra la pseudociencia y alcen la voz", escribió el artista en sus redes sociales oficiales.

7.51 | Ciudad

Un total de 1352 nuevos casos y 62 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas fueron notificados hoy en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 2.085 el total de fallecidos en el distrito y a 86.445 los infectados desde la llegada de la pandemia al país.

En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva descendió a 58%, informó hoy el Ministerio de Salud porteño.

7.23 | Obligatoriedad

Bruce Aylward, epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha asegurado que es decisión de los países hacer la vacuna contra el COVID-19 obligatoria o no para sus ciudadanos.

"En la organización lo que queremos es fomentar la aceptación voluntaria de la vacuna, así como el comportamiento de las personas para que busquen obtenerla. Queremos que las personas entiendan los beneficios de las vacunas y su calidad, más allá de que sea algo requerido o mandatorio", ha explicado en rueda de prensa.

6.47 | Vacuna

El grupo farmacéutico AstraZeneca, que está desarrollando una vacuna contra el coronavirus junto a la Universidad de Oxford, anunció hoy que inició un ensayo clínico de un nuevo fármaco para ayudar a prevenir y tratar la Covid-19. El laboratorio dijo que el medicamento, conocido como AZD7442, es una combinación de dos anticuerpos monoclonales en desarrollo (mAb) para la prevención y el tratamiento del virus.

En un comunicado, el gigante farmacéutico con sede en el Reino Unido dijo que los primeros participantes (que serán en total 45 personas sanas de entre 18 y 55 años) ya recibieron una dosis en el ensayo de AZD7442 para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética de la combinación de los anticuerpos.

6.04 | Propagación

Los expertos afirman que los mosquitos no propagan el Covid-19 al igual que otras enfermedades como la malaria. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos no tienen datos que sugieran que el coronavirus se propaga a través de los mosquitos o las garrapatas. El Covid-19 se transmite principalmente entre humanos a través de las gotitas que se esparcen al hablar, toser o estornudar. Y la Organización Mundial de la Salud apunta que una picadura de mosquito no le hará contraer la enfermedad.

5.16 | Rusia

Rusia alcanzó los 966.189 casos confirmados de Covid-19, tras reportar 4.696 contagios positivos en las últimas 24 horas, informó en un comunicado el centro de respuesta al coronavirus del país. Además, se confirmaron 120 muertes más a causa de la enfermedad, con lo que la cifra acumulada de fallecidos en Rusia ascendió a 16.568. Moscú, la región más afectada del país, reportó otros 681 casos en el referido lapso de tiempo, con lo que suma ya 258.430 infecciones.

4.28 | Primera persona

Coronavirus en la Argentina. En primera persona: la historia de la médica santafesina que tuvo dos veces Covid-19

3.57 | Cierre

Corea del Sur decretó el cierre de escuelas y el regreso a las clases online en la región metropolitana de la capital, Seúl, en su 12do día consecutivo con un aumento de tres dígitos en los nuevos casos de coronavirus. Según la ministra de Educación, Yoo Eun-hae, en las dos últimas semanas se detectaron al menos 193 positivos entre estudiantes y profesores en la zona metropolitana de Seúl, donde un rebrote ha amenazado con borrar los avances realizados contra la pandemia.

3.04 | Feria

Las vacunas para Covid-19 y los kits de prueba desarrollados por China se exhibirán en la próxima Feria Internacional de Comercio de Servicios de China 2020, que se celebrará en Beijing a principios de septiembre, según los organizadores. Zheng Jinpu, funcionario de la Comisión Municipal de Salud de Beijing, señaló que la cooperación mundial en la prevención epidémica y los logros científicos y tecnológicos de China en la lucha contra la epidemia del Covid-19 serán un punto destacado de la feria.

2.13 | La ONU pide cooperación

La organización llamó a una mayor cooperación y coordinación entre los estados miembros para limitar el "impacto devastador" de la pandemia sobre el turismo: la mayor fuente de ingresos de varios países. "En los cinco primeros meses de este año, la llegada de extranjeros en algunos países se redujo en más de la mitad, y se perdieron unos 320.000 millones de dólares en ingresos turísticos", señaló en un comunicado.

1.49 | Cuba prueba su vacuna

La isla inoculó su proyecto de vacuna contra el Covid-19, la Soberana 01, a un grupo de voluntarios, en el inicio de una fase de prueba que debe tener listos sus resultados a mediados de febrero de 2021. Todos ellos fueron convocados al Centro Nacional de Toxicología (Cenatox), en La Habana. Antes debieron firmar un documento con su consentimiento. "Considero que es un honor para mí poder estar aquí. Es una satisfacción personal. Estoy convencido que hay miles de cubanos que quisieran estar aquí", dijo a la televisora estatal Baltasar Pérez, de 58 años, uno de los 20 primeros cubanos reclutados.

1.26 | Ecuador supera los 108.000 contagios

El gobierno anunció 108.289 casos acumulados y 6322 muertos totales a causa del coronavirus, aunque se están estudiando 3664 fallecimientos más, que probablemente podrían estar relacionados con la enfermedad.

1.02 | El final de la cuarentena obligatoria

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que el próximo primero de septiembre finalizará la cuarentena obligatoria y se dará paso a una nueva fase de aislamiento selectivo, basada en "restricciones puntuales". "Es un camino de adaptación. Tenemos que convivir con el virus y hay que buscar un escenario de responsabilidad común", expresó durante su comparecencia rutinaria.

00.35 | Enfermedades previas

El Ministerio de Salud de México informó de 320 muertes más a causa del Covid-19, por lo que son ya 60.800 los fallecidos desde que comenzó hace seis meses la pandemia que afectó en mayor porcentaje, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, a aquellas personas con enfermedades crónicas.

00.09 | Estampida y contagio en un boliche de Perú

Alrededor del 40% de los vecinos de una discoteca de Perú en la que 13 murieron asfixiadas en una estampida están infectados con el nuevo coronavirus, informaron las autoridades. "Miren el riesgo...muchas personas han ayudado con los heridos', dijo la ministra de Salud Pilar Mazzetti para explicar la rapidez del contagio del virus. En diálogo con la televisora local Latina, contó que 106 de 283 vecinos dieron positivo a pruebas rápidas, luego de que el sábado la Policía interviniera el local por violar las medidas de confinamiento.

Con información de las Agencias Télam, AP, AFP, DPA, Europa Press y Reuters