Coronavirus: los contagiados a nivel mundial ya superaron los 23.700.000 Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2020 • 01:27

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya son más de 814.500 y los contagiados superaron los 23.700.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 5.740.000) y víctimas fatales (177 mil). El segundo país es Brasil, con 3.670.000 casos y 117 mil muertes. En cuanto a casos registrados, el tercer lugar lo ocupa la India que, con 3.230.000 de infectados y más de 59.500 muertes, es el país asiático más afectado por el virus.

En Europa, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: 41.500. En tanto, con aproximadamente de 613.000 casos y más de 13.300 muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. A más de 150 días del inicio del aislamiento obligatorio en el país, en la Argentina los infectados por Covid-19 llegaron a 370.188 hubo 7839 muertes y más de 268.801 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.40 | El banco central México prevé una baja de la economía del 12.8%

El banco central de México estima que la economía local podría caer hasta un 12.8% en 2020 en el escenario más pesimista, debido a los efectos de la pandemia de coronavirus y la incertidumbre sobre su duración, según su informe trimestral divulgado el miércoles.

La autoridad monetaria ha establecido desde su informe pasado varios escenarios con pronósticos sobre la economía dependiendo de la profundidad del impacto del brote. Todos mostraron un deterioro respecto a las previsiones del trimestre anterior.

22.40 | Reunión para analizar la situación epidemiológica en el AMBA

El jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, recibió esta noche en Casa Rosada a sus pares de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, para analizar la situación epidemiológica del coronavirus en el Área Metropolitana (AMBA), que registró un récord de casos de acuerdo con el último reporte sanitario.

La reunión también sirvió para estudiar la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio que vence el próximo 30 de agosto, informaron esta noche fuentes de Presidencia.

22.00 | En México

México reportó 626 muertes relacionadas con la epidemia del coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 62,076 en el país, informaron las autoridades de salud.

En las últimas horas se registraron además 5267 nuevos contagios, elevando la cifra a un total de 573.888 casos confirmados del virus, que ha generado una aguda recesión global.

20.30 | Médicos protestan por más recursos para enfrentar rebrote en Perú

Cientos de médicos y enfermeros de Perú marcharon hoy en demanda de más equipos de protección y mejores condiciones laborales, en momentos en que el país registra una rebrote del coronavirus con más de 600.000 casos confirmados.

Con batas blancas o celestes, mascarillas y algunos con protecciones faciales, el personal sanitario se apostó con banderolas frente al Ministerio de Salud en Lima, arengando sus demandas; mientras que decenas de policías también con mascarillas, cascos y escudos de plásticos frenaron el avance de los manifestantes.

20.15 | En Brasil

Brasil sigue sin poder controlar la curva de muertos por la pandemia de coronavirus, que en la última semana registró una media de 938 fallecimientos diarios, una cifra que hoy fue superada holgadamente con la cifra de 1.090.

Además, el país más afectado de América Latina y el segundo en todo el mundo -detrás de Estados Unidos- sumó 47.828 nuevos casos confirmados, lo que elevó el total registrado desde el inicio de la pandemia a más de 3,7 millones de contagiados y más de 117.700 muertos, según las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Salud y reproducidas por el portal de noticias G1.

19.25 | 10.551 contagiados diarios marcan un nuevo récord en la Argentina

19.00 | 9% de la población testeada en la Ciudad tiene anticuerpos contra el coronavirus

Fuentes de la Cámara Argentina de Laboratorios Bioquímicos (Calab) indicaron que 9% de los pacientes testeados en la ciudad de Buenos Aires estuvo en contacto con el virus, ya que tiene anticuerpos. El dato surge a partir de 12.564 testeos de anticuerpos realizados en Capital, entre el 15 de mayo y el 18 de julio.

18.27 | Brasil llega a 117.666 muertes, seis meses después de su primer caso

18.06 | San Lorenzo: el defensor Fabricio Coloccini dio positivo en su test

17.57 | Francia: registran 5429 nuevos casos, 2000 más que ayer

En Francia registraron 5429 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, unos 2000 contagios más que ayer, informó hoy el Ministerio de Salud de ese país. La cifra marca un nuevo récord de infecciones diarias, desde que el país salió de la cuarentena, en mayo pasado. Esta cantidad de contagios elevó a 285.905 el total de infectados allí. Las autoridades notificaron 29 focos de contagio en un día, y ya suman 1295 desde el inicio del desconfinamiento, aunque 775 fueron controlados.

17.28 | Quejas en el automovilismo por el rechazo a la vuelta del deporte

Dirigentes y pilotos de diferentes categorías cuestionaron a las autoridades gubernamentales por no otorgar el visto bueno para el retorno al automovilismo. Hugo Paoletti, presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), cuestionó la negativa en la autorización del gobierno bonaerense para correr en el Autódromo Roberto Mouras, de La Plata, tal como habían solicitado desde el TC para este próximo fin de semana. Con un mensaje irónico en sus redes sociales, el dirigente comparó la disparidad de criterios tomada en relación al fútbol y escribió: "Automovilismo deportivo, no. La Copa Libertadores, sí. Y cuando los jugadores vuelven al país no hacen cuarentena". A él, se sumaron los pilotos Agustín Canapino y Franco Girolami, entre otros.

16.48 | Investigan si un producto usado para fabricar repelentes puede ser una protección ante el virus

16.36 | Más de 790 bonaerenses donaron plasma

Más de 790 personas donaron plasma en la provincia de Buenos Aires, tras recuperarse del coronavirus. De ellas, 182 lo hicieron en más de una oportunidad, informaron en el Ministerio de Salud bonaerense. A través de un comunicado, consignaron que de estas últimas, 152 lo hicieron dos veces; 27, tres veces, y tres mujeres, en cuatro ocasiones.

16.15 | Reino Unido: 1048 casos y 16 nuevos muertos

15.18 | Amplían el desconfinamiento en Chile

Autoridades sanitarias de Chile informaron que, a partir de la próxima semana, integrarán otras nueve comunas al levantamiento de la cuarentena, dentro de la fase dos del plan del gobierno. "Las comunas están preparadas y las decisiones se toman con cifras en la mano, con índices que van a la baja", justificó el ministro de Salud de ese país, Enrique Paris.

14.16 | Anuncian huelga de alumnos españoles y docentes de Madrid

Alumnos de escuelas secundarias de toda España y los profesores no universitarios de Madrid decretaron una huelga el 9 y 10 de septiembre para protestar contra la "improvisación" de las administraciones y la "inseguridad" con que comenzarán las clases, debido al riesgo de contagio de coronavirus.

Desde el Sindicato de Estudiantes (SE) anunciaron una protesta en la enseñanza pública para los días 16, 17 y 18 del mes próximo y su portavoz, Coral Latorre, pidió que no se vuelva a repetir el "desastre" de la educación a distancia y se deje de "criminalizar" a los jóvenes por los brotes de Covid-19.

14.08 | En San Juan dejarán que pacientes graves sean visitados por familiares

En San Juan pusieron en marcha un protocolo para que los pacientes críticos de coronavirus y otras patologías puedan ser visitados por los familiares más cercanos. La normativa anunciada por la ministra de Gobierno de esa provincia, Fabiola Aubone, permite que un paciente "pueda vivir sus últimos momentos de vida de una manera más humanizada".

La funcionaria dijo: "Vamos permitir el ingreso de aquellos familiares próximos de un paciente grave bajo un estricto protocolo". El denominado "tratamiento humanizado del final de vida en el contexto de pandemia por Covid-19", se implementará de inmediato y dependerá de que las instituciones sanitarias establezcan "los corredores seguros para la circulación de los acompañantes".

14.06 | La vacuna de Moderna da buena respuesta

La vacuna experimental contra el coronavirus del laboratorio estadounidense Moderna parece ser segura y provoca una respuesta inmune en todos los grupos de edad, incluidos los ancianos, aseguró hoy un funcionario de la compañía.

Los datos del ensayo de seguridad de fase uno mostraron algunos leves efectos adversos, y generaron una respuesta inmune en voluntarios de 18 a 71 años. Así lo informó la jefa del área terapéutica de enfermedades infecciosas en Moderna, Jacqueline Miller, en una reunión del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización.

13.36 | Se aplazó la reunión anual del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, debido a las preocupaciones de salud relacionadas con la pandemia

13.24 | Alemania disminuye exigencias para los viajeros

En Alemania eliminarán los test obligatorios para viajeros llegados de zonas de riesgo y volverán a reservar las pruebas para aquellos con síntomas o exposición al virus. El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, dijo que el número de testeos realizados se duplicó a cerca de 900.000 por semana durante las vacaciones de verano, para identificar casos durante viajes al extranjero.

Mientras tanto, en el Gobierno de Berlín prohibieron una marcha anticuarentena prevista para el fin de semana, por considerar que la "santidad de la vida" está por encima del derecho a reunión.

12.31 | Superpropagación

12.12 | Se agrava la crisis

La Cámara Argentina de Shopping Centers reiteró el pedido de apertura de los centros comerciales con protocolos sanitarios y de seguridad, y advirtió sobre el cierre de más del 25% de las empresas locatarias desde el comienzo de las restricciones. "Solicitamos desde el comienzo mismo de la pandemia la apertura de los centros comerciales sin que esta petición haya encontrado eco favorable hasta la fecha, en las autoridades competentes", indicó la entidad en un comunicado.

11.43 | Reapertura

El Hipódromo de San Isidro confirmó que volverán las reuniones hípicas el miércoles 9 de septiembre, sin público y con las medidas protocolares aprobadas por los diferentes ministerios, tras cinco meses de inactividad. Así lo confirmaron diferentes fuentes del hipódromo, cuyos directivos en los últimos meses mantuvieron reuniones con las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, y también con la Lotería de Buenos Aires.

11.16 | Para frenar el brote

Egipto, el segundo país de África con más infectados detrás de Sudáfrica, continuará con sus medidas preventivas para evitar "una nueva ola de la pandemia", afirmó el primer ministro Mustafa Madbouly, quien además advirtió sobre un incremento de Covid-19 en el país, el más poblado del mundo árabe, tras registrarse 18 muertos en las últimas horas.

10.52 | Inmuebles

La cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles registró en julio una caída de 82% en la ciudad de Buenos Aires respecto de igual mes del año pasado, debido a las restricciones que enfrenta la actividad por la pandemia. De acuerdo con información del Colegio de Escribanos, el mes pasado se concretaron 573 operaciones, con una caída interanual de 82,1% y con un monto involucrado de 11.258 millones de pesos, 41,9% menor al año anterior.

10.24 | Los Pumas

Cinco jugadores del seleccionado argentino de rugby están enfermos con coronavirus, todos asintomáticos. Los casos se detectaron durante los entrenamientos que el plantel está realizando en el premio que la Unión Argentina de Rugby posee en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz. Los positivos son los backs Santiago Carreras y Santiago Chocobares y los forwards José Luis González, Federico Wegrzyn y Tomás Lezana.

10.00 | Paneles para decir adiós

Los peruanos que no pudieron despedirse de sus familiares que murieron durante la pandemia aprovecharon la oferta de espacios públicos en los carteles publicitarios para darles una despedida. "Jano Madrid, hiciste de este mundo un lugar mejor para vivir", dice uno de ellos, mientras otro declara: "Nunca olvidaremos tu linda sonrisa, Petty" y otro afirma: "Fortunato Mestanza, la huella que dejaste nunca se borrará".

9.41 | En la Argentina

El Ministerio de Salud informó 98 nuevos fallecimientos por coronavirus, lo que elevó a 7661 la cifra de muertos desde marzo, con una tasa de mortalidad de 167 personas cada millón de habitantes y de letalidad del 2,1% sobre los casos confirmados. El reporte oficial indicó, además, que fueron 8771 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer. El promedio de casos de los últimos siete días es de 7667.

9.26 | Reclamo

El secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, Pablo Abramovich, reclamó a la Suprema Corte y a la Procuración bonaerense la adopción de medidas necesarias para evitar contagios de coronavirus en lugares de trabajo, debido a que ya se registran 200 casos entre trabajadores del sector. En declaraciones formuladas a radio Provincia, el dirigente gremial advirtió que la asociación se encuentra en "estado de alerta y movilización".

8.56 | Turismo

La economía británica perderá 29.000 millones de dólares en 2020 debido al impacto de la pandemia en el turismo y los viajes de negocios, amenazando hasta tres millones de empleos, advirtió el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Dos meses después del fin del confinamiento, el Reino Unido sigue privado de la mayoría de sus visitantes extranjeros, desalentados por la prevalencia del coronavirus y la cuarentena que se aplica a los viajeros procedentes de países como Estados Unidos o destinos europeos como España y Francia.

8.32 | Incremento

El estado australiano de Victoria registró 24 muertes por coronavirus en las últimas horas, su segundo mayor incremento diario pese a que los contagios continúan su tendencia a la baja, informaron las autoridades. El Departamento de Salud dijo que las muertes de ayer solo son superadas por las 25 del 17 de agosto, el récord de decesos relacionados con el virus.

8.00 | CABA

1275 nuevos casos y 33 muertos por coronavirus fueron notificados en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 2123 el total de fallecidos y a 87.735 los infectados desde la llegada de la pandemia al país. En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva se mantiene en el 62%, informó el Ministerio de Salud porteño.

7.27 | Más confinamiento

Las autoridades de Birmania ampliaron el confinamiento en el estado de Rakáin (oeste), afectando ahora a un millón de personas, para frenar la propagación del coronavirus en esta región, escenario de tensiones étnicas y religiosas. En las últimas 24 horas se registraron 100 nuevos casos, en su mayoría en esta zona. El país acumula hasta ahora 574 infectados.

7.05 | Fútbol

El exfutbolista Jorge Luis Burruchaga, campeón del mundo con Argentina en México 1986 y actual manager deportivo de Independiente, tiene coronavirus y se encuentra aislado en su domicilio, según el club de Avellaneda. "Informamos que Jorge Burruchaga, manager de nuestra institución, dio positivo a Covid-19. Se encuentra en buen estado de salud y cumpliendo el aislamiento en su domicilio", publicaron en su cuenta oficial de Twitter.

6.41 | ¿Pseudociencia?

Van Morrison retomó sus conciertos con distancia social en el Reino Unido, pero a diferencia de otros artistas, cargó contra esta nueva norma, a la que calificó de "pseudociencia". En una publicación en su sitio web titulada Save Live Music, Morrison criticó la nueva normalidad. "Como saben, estamos haciendo conciertos con distancia social en Gosforth Park, Electric Ballroom y London Palladium. Esto no es un signo de cumplimiento o aceptación de la situación actual; esto es para poner a mi banda en funcionamiento y salir del estancamiento. Esta tampoco es la respuesta para el futuro. Necesitamos estar tocando para audiencias a plena capacidad en el futuro", afirmó.

6.16 | El peor mes

La India reportó más de 67.000 nuevos infectados, por lo que el número general subió a 3,2 millones, de los cuales 1,5 millones se contabilizaron este mes. El Ministerio de Salud confirmó 1059 decesos que elevaron el total de víctimas a 59.449. Desde hace dos semana el país registra más de 60.000 nuevas infecciones diarias, con un récord de 69.652 el 19 de agosto.

5.47 | Otro mensaje del Papa

La pandemia del coronavirus "expuso y agravó'' la desigualdad social, dijo Francisco en su audiencia semanal de los miércoles. Las disparidades surgieron en los lugares de trabajo, en escuelas y en los programas gubernamentales para abordar el impacto económico de la crisis de salud, apuntó el pontífice argentino, que destacó que no todo el mundo puede trabajar desde su casa, que la escuela se "interrumpió de forma abrupta" para algunos niños pero continúa para otros y que aunque "algunas naciones poderosas pueden emitir más dinero para abordar la crisis", esto significaría "hipotecar el futuro de otros". "Estos síntomas de desigualdad revelan una enfermedad social. Es un virus que procede de una economía enferma. Este es el fruto de un crecimiento económico desigual que ignora los valores humanos fundamentales", manifestó el Papa.

5.20 | Destinos y fechas

4.59 | Por miedo

En Berlín se prohibieron varias manifestaciones previstas para el fin de semana por temor a que no se cumplan las reglas de higiene para impedir la propagación del virus. El ministro del Interior de la capital de Alemania, Andreas Geisel, dijo que las garantías de que los participantes llevaran máscaras no bastaron para convencer a las autoridades de que los eventos podrían llevarse a cabo con seguridad.

4.24 | La movilidad de los argentinos en pandemia

4.01 | Más ayuda

Los partidos de la coalición de Alemania acordaron ampliar las medidas para amortiguar los efectos de la crisis del coronavirus en la mayor economía de Europa, con hasta 10.000 millones de euros, incluyendo la prolongación de un programa de reducción de jornada de trabajo y la suspensión de las normas de insolvencia.

3.40 | Rebrote

El primer ministro de Francia, Jean Castex, llamó a la "responsabilidad" de los franceses para que usen tapabocas y prevengan los contagios que siguen en alza. "Todo el mundo debe sentirse concernido en la lucha contra el brote", dijo en una entrevista y admitió que "hay un resurgimiento" en el país europeo, que reportó más de 3000 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas.

3.17 | ¿Aduanas provinciales?

2.58 | Nicaragua

El país elevó a casi 4500 el balance de personas contagiadas desde el inicio de la pandemia, si bien fuentes independientes estiman que la cifra real de casos podría ser más del doble. La ministra de Salud nicaragüense, Martha Reyes, informó que entre el 18 y el 25 de agosto se detectaron 137 positivos y cuatro fallecidos. En total, 4494 personas contrajeron la enfermedad, de las cuales 133 perdieron la vida.

2.35 | En fotos

La prensa norcoreana difundió imágenes de Kim Jong-un liderando una reunión dedicada al coronavirus y a la llegada inminente de un tifón, en un momento en que su estado de salud alimenta todo tipo de especulaciones. Días atrás los servicios de inteligencia surcoreanos habían afirmado que el líder de Pyongyang delegó una parte de sus prerrogativas en su hermana Kim Yo-jong debido a su "estrés". Un exconsejero del difunto presidente surcoreano Kim Dae-jung había incluso afirmado que pensaba que Kim estaba en coma.

2.14 | Meseta

El ritmo de contagios de Covid-19 se mantiene estable en Rusia, tras confirmar en las últimas 24 horas otros 4600 casos más, lo que sitúa el total por encima de los 970.000 infectados, según los datos publicados por el centro operativo encargado de combatir la pandemia. Ayer se contabilizaron 4676 casos, incluidos 1252 asintomáticos, lo que eleva el cómputo a 970.865. La mayoría de estos positivos se detectaron en la capital (640), San Petersburgo (181) y la provincia de Moscú (143).

1.52 | Huracán

En la evacuación más grande en Estados Unidos durante la pandemia, más de medio millón de personas recibió la orden de desalojar la costa del Golfo de México mientras Laura se convertía en un huracán que, según los meteorólogos, podría azotar Texas y Luisiana con fuertes vientos e inundaciones y podría empujar el agua del mar varios kilómetros tierra adentro.

1.33 | La crisis en China

El Ministerio de Salud confirmó 15 nuevos casos de coronavirus importados y 14 asintomáticos. Por su parte aseguró que se mantiene sin registrar más contagios de transmisión local.

1.02 | Perú ya tiene más de 600.000 enfermos

Desde el gobierno contabilizaron 607.328 casos acumulados de coronavirus y 28.001 muertes, mientras que destacaron las 414.577 personas que lograron superar el Covid-19. En el último día, se registró la muerte de 188 personas, además de 6742 nuevos positivos. Mientras tanto, hay 12.950 pacientes que siguen hospitalizados.

00.43 | Bolivia supera a China en número de fallecidos

El Ministerio de Salud confirmó 110.999 casos acumulados, mientras que el número de fallecidos llegó a 4664, después de los últimos 88 decesos comprobados. Así el país sobre pasó a China, nación donde se originó el brote. La cifra de nuevos contagios fue de 851, en consonancia con las cifras registradas en la última semana, con cerca de un millar de casos diarios.

00.18 | Preocupación en México

Las autoridades expresaron su preocupación luego de que el país llegara a una meseta en el número de infecciones de coronavirus luego de ligeros declives durante tres semanas. La Secretaría de Salud informó 4916 nuevos casos, para un total de 568.621. Además, se reportaron 650 decesos adicionales, lo que lleva la cifra general a 61.450.

Con información de las Agencias Télam, AP, AFP, DPA, Europa Press y Reuters