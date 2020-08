Coronavirus: el mundo ya son más de 23.700.000 los contagiados Fuente: AP

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya son más de 814.500 y los contagiados superaron los 23.700.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 5.740.000) y víctimas fatales (177 mil). El segundo país es Brasil, con 3.670.000 casos y 117 mil muertes. En cuanto a casos registrados, el tercer lugar lo ocupa la India que, con 3.230.000 de infectados y más de 59.500 muertes, es el país asiático más afectado por el virus.

En Europa, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: 41.500. En tanto, con aproximadamente de 613.000 casos y más de 13.300 muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. A más de 150 días del inicio del aislamiento obligatorio en el país, en la Argentina los infectados por Covid-19 llegaron a 380.292, hubo 8.050 muertes y 274.458 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.48 | River debe aislar a todo su plantel tras confirmarse un caso de Covid-19

River anunció que su equipo deberá suspender los entrenamientos y permanecer aislado, luego de confirmarse que el entrenador de arqueros Adrián Olivieri dio positivo de Covid-19 en el test que se le realizó el jueves.

En un comunicado, River anunció que Olivieri, que había sido aislado por la mañana luego de comprobarse que tenía síntomas sospechosos, dio positivo de Covid-19. "Por ese motivo, el plantel permanecerá dentro de la burbuja sin llevar a cabo ninguna actividad hasta no tener nuevos testeos", agregó la entidad.

23.01 | Jair Bolsonaro: "El problema es mío"

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, justificó por qué participa en actos públicos sin tapabocas pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo recomienda para contener el contagio del coronavirus.

"El problema es mío, me gusta estar en medio del pueblo, quien decide mi vida soy yo, no tienen que darme consejos", dijo Bolsonaro en la noche de este jueves al hablar en vivo por las redes sociales.

22.48 | Toque de queda en Cuba

Cuba anunció un toque de queda nocturno para controlar la pandemia de coronavirus, principalmente en La Habana, al lanzar una serie de medidas restrictivas como la prohibición de viajar entre provincias, la restricción de la circulación de autos privados y el recorte de los horarios del comercio.

Las nuevas medidas se pondrán en marcha a partir del 1 de septiembre, durante dos semanas, dijo el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, en la televisión estatal.

22.46 | Perú confirma la muerte de 455 policías

El Ministerio de Salud de Perú confirmó un total de 621.997 casos acumulados de coronavirus y 28.277 fallecidos, de las cuales 455 corresponden a policías que murieron mientras hacían cumplir las medidas decretadas por el Gobierno durante el estado de emergencia.

"Tenemos casos confirmados en la Policía Nacional, 27.408 confirmados, de los cuales lamentablemente 455 son fallecidos, personal que estuvo en la primera línea de combate frente a esta pandemia", informó el general Julio Mercado, director de Sanidad de la Policía Nacional.

21.58 | México acumula casi 580.000 casos

México reportó el jueves 6.026 nuevos contagios de coronavirus, elevando el conteo a un total de 579.914 casos confirmados. En las últimas horas se registraron, además, 518 muertes relacionados con la pandemia, con lo que el número de víctimas fatales acumula 62.594 en el país, dijo el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, en conferencia de prensa.

21.52 | Colombia roza los 10.000 positivos en su último balance

El Ministerio de Salud de Colombia informó este jueves de 9.752 nuevos positivos por coronavirus y 284 fallecidos, lo que significa que el país registra 582.022 casos acumulados y 18.468 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia.

Gran parte de los contagios del último día han vuelto a ser diagnosticados en Bogotá, que levantará definitivamente las medidas de confinamiento estricto en toda la capital a partir del primero de septiembre.

20.48 | La ciudad aprobó una ley para garantizar "la despedida" a los enfermos

Por unanimidad, la Legislatura de Buenos Aires aprobó el protocolo que regirá en el sistema de salud y que permitirá que un familiar de entre 18 y 60 años acompañe al enfermo de Covid-19 que se encuentre en fase terminal. "En gran parte del mundo se definió al coronavirus como la enfermedad de la soledad. Son muchos los casos de familiares que sienten que sus seres queridos fallecieron por sentirse solos", dijo el diputado Facundo Del Gaiso, autor de la iniciativa.

20.39 | Brasil: casi mil muertos y más de 44.000 nuevos casos

Brasil, el país más afectado por la pandemia en América Latina, sigue sin poder reducir el número diario de muertos, al registrar 984 fallecidos y 44.235 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas. Según el último parte oficial del Ministerio de Salud, el segundo país más golpeado del mundo detrás de Estados Unidos ya suma un total de 118.649 muertos y se acerca a los 3,8 millones de casos confirmados desde que el virus llegó al territorio, hace seis meses.

20.21 | El Ministerio de Salud firmó convenios con clínicas de 4 municipios bonaerenses

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, entregó hoy respiradores, monitores y bombas de infusión para que clínicas privadas de Almirante Brown, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui puedan ampliar la atención de pacientes con coronavirus.

Para continuar fortaleciendo el sistema de salud frente a la pandemia y favorecer la articulación entre el sector público y privado, el ministro González García y su par bonaerense, Daniel Gollán, firmaron convenios con los intendentes de de esto municipios bonaerenses para financiar la atención a pacientes con Covid-19 en clínicas privadas e implementar la telemedicina en 20 centros de salud del primer nivel de atención.

20.20 | Videoconferencia con los gobernadores

El presidente Alberto Fernández conversó por videoconferencia con los gobernadores para analizar la situación sanitaria por el coronavirus, a horas del anuncio de la próxima etapa del aislamiento que se iniciará el lunes próximo. Desde la Residencia de Olivos, el mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro; y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

El contacto virtual fue con los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza), Omar Gutiérrez (Neuquén), Omar Perotti (Santa Fe), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Juan Manzur (Tucumán).

20.11 | Venezuela aspira a producir la vacuna rusa Sputnik V

El gobierno de Nicolás Maduro dijo que aspira a producir en Venezuela la vacuna rusa contra el nuevo coronavirus, recibida con escepticismo por la comunidad internacional. De esta manera, anunció que empezará a seleccionar candidatos para la fase de pruebas.

"Hay completa disposición de los compañeros de la Federación Rusa y, por supuesto, nuestro mayor interés para agilizar la producción y la incorporación muy rápidamente a la fase 3 (etapa del testeo en humanos) de la vacuna Sputnik V", declaró el ministro de Salud, Carlos Alvarado, en la televisión estatal.

20.10 | Jujuy. Trabajadores de la salud hacen paro

La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) de Jujuy que nuclea a trabajadores de la salud llamaron hoy a un paro de 24 horas previsto para el próximo martes en reclamo de "aumentos de salarios, incumplimientos asumidos por el Gobierno provincial, y el rechazo de la política del ´sálvese quien pueda´", en el contexto del abordaje de la pandemia de coronavirus.

La medida de fuerza estará acompañada de un "ruidazo" en protesta ante la "falta de compromiso" del Gobierno que encabeza Gerardo Morales, en relación a los requerimientos realizados desde el año 2019 como "el estímulo por capacitación, devolución de pago por zona y categorías mal quitadas", indicaron desde el espacio sindical.

20.00 | Argentina. Más de 10 mil nuevos casos por segundo día consecutivo

Tras el récord de contagios reportados ayer, el Gobierno informó hoy que 10.104 personas dieron positivo al test de coronavirus Covid-19 en las últimas 24 horas y los infectados son 380.292. Además, se registraron en el sistema 211 muertes y el total de fallecidos llegó a 8.050. Los recuperados ya llegaron a 274.458.

19.30 | Evacuan un geriátrico en Rosario

Un geriátrico de la ciudad de Rosario, llamado Aire de Sur, fue evacuado hoy al activarse el protocolo sanitario, luego del fallecimiento por coronavirus de tres adultos mayores y los resultados positivos en los hisopados de 14 de las 17 personas testeadas, entre internos y personal, informaron fuentes oficiales. Los adultos mayores fueron trasladados a centros de salud pública y privados de esta ciudad para su atención, informó el subdirector del Sistema Integrado de Especialidades Sanitarias (SIES), Cristián Bottari.

19.05 | Coronavirus. Investigadores argentinos analizan propiedades del Omega-3

Investigadores argentinos realizan un ensayo clínico que busca comprobar si el ácido graso Omega-3, un aceite que se obtiene de peces como el atún y el salmón, previene el contagio de Covid-19 entre personal de salud altamente expuesto al virus, y si reduce la severidad de los síntomas en pacientes infectados.

Los médicos Rafael Díaz y Andrés Orlandini, directores de la organización de Estudios Clínicos Latinoamericana (ECLA), dirigen el ensayo que comenzó hace una semana en las ciudades de Mar del Plata, Rosario, Capital Federal y que pronto incluirá a Córdoba, Jujuy y parte del Gran Buenos Aires.

18.50 | Tres jóvenes crearon una app para evitar aglomeraciones en comercios

Tres jóvenes emprendedores de Mendoza crearon un programa digital que permite conocer en tiempo real el ingreso y egreso de personas en establecimientos abiertos o cerrados para evitar aglomeraciones durante la pandemia de coronavirus y que es utilizado en el comercio, turismo y en organismo públicos de la provincia. "La herramienta es sencilla, lee el código QR que está impreso en el Documento Nacional de Identidad (DNI)", dijo a Télam Franco Torres, uno de los creadores del programa.

"Una vez leído extrae información principal de la persona e ingresan al sistema, luego de forma manual se pide un dato de contacto y se crea un perfil. Estos datos se registran en un servidor particular que almacena a qué horario ingresa y egresa una persona de un establecimiento y la ocupación en tiempo real del lugar que puede configurar un tiempo de permanencia máximo, basado, por ejemplo, en el lapso promedio de atención, lo que agiliza el check out masivo", explicó.

18.30 | Argentina: aumento de casos y explicación

18.00 | Mar del Plata busca sumar médicos terapistas por el aumento de casos

El Municipio de General Pueyrredón inició gestiones ante el Gobierno bonaerense para sumar médicos de terapia intensiva de otros distritos ante el incremento de contagios de coronavirus registrados en las últimas semanas, informaron fuentes oficiales. Según aseguró la secretaria de Salud comunal, Viviana Bernabei, además se estudian medidas "más duras" en cuanto a la apertura de actividades y la circulación de personas.

La funcionaria municipal señaló que el intendente local, Guillermo Montenegro, mantuvo una comunicación con el viceministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, para evaluar "la posibilidad de traer médicos intensivistas" a Mar del Plata, debido a la "criticidad respecto de la disponibilidad del recurso humano especializado".

17.45 | Grandes pérdidas en la economía británica por la caída del turismo

La economía británica perderá 22.000 millones de libras esterlinas en ingresos por turismo este año debido a la caída de los viajes internacionales, según el organismo de la industria, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés). La asociación advirtió que el gasto de los visitantes internacionales podría desplomarse y que casi 3 millones de empleos en el Reino Unido respaldados por viajes y turismo están "en riesgo de perderse en el peor de los casos".

16.30 | España aumenta restricciones

Madrid aumentó hoy las restricciones para intentar frenar la expansión del coronavirus y pidió a los vecinos de los barrios más afectados salir a lo "imprescindible". Ante el aumento de casos en la capital, el ayuntamiento decidió cerrar todos su parques y jardines por las noches a partir del 1 de septiembre para evitar la concentración de jóvenes. En las últimas 24 horas se diagnosticaron en España 3.781 casos, de los que uno de cada cuatro se registraron en Madrid.

En total, desde el inicio de la pandemia se han contagiado en España 429.507 personas y han fallecido 28.996. Actualmente el país ibérico se encuentra en una segunda ola de la pandemia. "El incremento claro de la transmisión se viene observando desde que se inició la movilidad, el 21 de junio y sobre todo desde que se iniciaron los periodos de vacaciones, con movilidad mucho mas importante entre regiones", explicó el director de emergencias y alertas sanitarias, Fernando Simón.

15.50 | Francia busca evitar un nuevo confinamiento ante el repunte de casos

El primer ministro francés, Jean Castex, ha reconocido este jueves que Francia está haciendo frente a un "recrudecimiento" de la pandemia de coronavirus de ahí que el Gobierno se haya fijado como objetivo principal evitar a toda costa un nuevo confinamiento generalizado. En el último mes se cuadruplicaron los positivos, que ahora son de 39 por cada 100.000 y de que se haya añadido otros 19 departamentos más a la lista roja debido a la alta circulación del virus, además de París y Bocas del Ródano.

"Las hospitalizaciones están aumentando ligera pero firmemente" dijo Castex y aseguró: "Nuestro objetivo es hacer todo lo posible para evitar un nuevo confinamiento, sobre todo generalizado". En este sentido, apeló a los ciudadanos a "evitar todo lo posible las fiestas familiares" y a respetar las medidas de protección, "incluso dentro de las casas".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejó este jueves que quienes que hayan estado en contacto con algún caso de Covid-19 deben someterse a pruebas aunque no tengan síntomas. En Estados Unidos las autoridades sanitarias indicaron el lunes que las pruebas ya no son necesarias para las personas asintomáticas.

Maria Van Kerkhove, encargada en la OMS de la dirección técnica de la lucha contra la pandemia, señaló que la agencia recomienda que "los contactados, si es posible, se examinen, independientemente del desarrollo o no de síntomas. Sabemos que las personas que tienen síntomas lo transmiten (el virus) y que las personas que no tienen síntomas también pueden hacerlo", aclaró.

15.00 | Médicos peruanos protestan en demanda de recursos

Miles de médicos peruanos protestaron este jueves por segundo día consecutivo para denunciar la escasez de recursos con la que cuentan los hospitales en el combate a la pandemia, aunque mantuvieron la atención de pacientes. Médicos y enfermeras se manifestaron en el frontis del hospital Rebagliati del Seguro Social, en Lima, con fotografías de galenos fallecidos por coronavirus y un ataúd de cartón de color negro. Similares protestas se registraron también por segundo día consecutivo en otras regiones del país, como la costeña Lambayeque, las andinas Cusco y Arequipa, y la amazónica Ucayali.

14.30 | Chile sobrepasa los 11.000 fallecidos por coronavirus

El Ministerio de Salud chileno informó hoy que el país, uno de los más afectados en el mundo por la pandemia, pasó los 11.000 decesos totales y sumó más de 1700 nuevos contagiados por coronavirus. La cartera de salud, a través de su página web, reportó "1739 casos nuevos de Covid-19" y con esto "la cifra total de personas que han sido diagnosticadas en el país alcanza a las 404.102".

De estos contagios, 377.922 personas se han recuperado, mientras que 15.108 casos se encuentran activos. Se contabilizaron 82 nuevos fallecidos, para dejar el total en 11.072 desde que se reportó el primero el pasado 21 de marzo.

14.00 | Los contagios en Gran Bretaña vuelven a ser más de mil

Los contagios por coronavirus en el Reino Unido, según los últimos datos publicados por el gobierno, fueron en las últimas 24 horas 1522, una cifra que supera la barrera de mil casos diagnosticados por segundo día consecutivo, después de varias semanas en las que el aumento se había detenido en unos pocos cientos. No obstante, la cifra diaria de muertos volvió a caer, con otras 12 muertes registradas, contra 16 ayer y anteayer. Sin embargo, se trata de números más altos que en las primeras semanas de agosto, marcado por una reducción constante de víctimas por debajo de 10 o incluso 5 al día.

13.41 | La Ciudad de Buenos Aires aprobó Ley del "derecho al último adiós"

La Legislatura porteña aprobó hoy por unanimidad el "plan de acompañamiento a pacientes en situación de final de vida durante la emergencia sanitaria"por coronavirus, que permite a una persona del entorno afectivo despedirse de manera presencial y, a través de dispositivos, garantizar la comunicación con otros allegados. Con 58 votos positivos, las legisladoras y legisladores de la Ciudad aprobaron el plan de acompañamiento, que "deberá aplicarse en los efectores públicos de salud de la Ciudad". Aunque no de manera obligatoria, también podrán implementar el plan los establecimientos privados y de la seguridad social.

13.32 | Viedma capacita a los prestadores para el turismo

Doce prestadores turísticos de Viedma recibieron los primeros certificados del curso Buenas Prácticas Sanitarias, que está destinado a incorporar herramientas para garantizar la seguridad sanitaria de los turistas cuando vuelva la actividad tras la pandemia de coronavirus, informó hoy la Secretaría de Turismo de la capital de Río Negro. Participan unos 100 prestadores de servicios turísticos, y se busca garantizar que en Viedma y el balneario El Cóndor se dicten capacitaciones y medidas complementarias a las expresadas en los protocolos generales del Ministerio de Turismo y Deportes para prevenir el coronavirus.

13.00 | La OMS advierte un mayor recrudecimiento en Europa

El director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, advirtió hoy que es posible que el coronavirus recrudezca aún más en el continente en los próximos meses posteriores al fin del verano, cuando coincidirán la vuelta al colegio, la temporada de gripe y la mayor mortalidad de los ancianos durante el invierno. Alertó así por "un aumento de la incidencia" del Covid-19 en los grupos de edad más jóvenes por toda Europa. En declaraciones durante una rueda de prensa virtual, el experto aseguró que "la vigilancia es realmente la palabra clave" para atajar el virus.

12.00 | Caso Garay. Las hermanas llegaron a San Luis pero no podrán ver a su familia

La jueza federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Mariel Ester Borruto, resolvió que Victoria y Antonela Garay, las hijas de Martín Garay, el hombre de 61 años que falleció el lunes en la localidad puntana de Quines por un cáncer de pulmón, deberán respetar las normas de protocolo impuestas por esa provincia, que incluye una cuarentena semanal en la Universidad de La Punta y no podrán estar en contacto con pobladores de San Luis.

Las mujeres, que viajaron en compañía de un menor con la intención de visitar a su padre enfermo, arribaron esta madrugada al puesto de Casimiro Gómez, donde les comunicaron que no podrán ir al domicilio de su madre, tal como lo habían solicitado, y deberán respetar la cuarentena para reencontrarse con su familia, que vive el duelo en Quines, distante 145 kilómetros al norte de la capital provincial.

10.34 | Contingencia

El gobierno de Portugal ampliará a mediados de septiembre el estado de contingencia que rige en la región de Lisboa, anticipo de un endurecimiento de las restricciones con el que el Ejecutivo de António Costa quiere contener la expansión del coronavirus coincidiendo con el inicio del curso escolar.

10.10 | En alza

9.45 | Fiesta clandestina

La Fiscalía de Estado de San Luis lleva adelante una denuncia por violación del Artículo 205 del Código Penal contra empleados administrativos y efectores de Salud del Hospital de Fortuna, en el sur provincial, por realizar una fiesta clandestina en la que "no respetaron los decretos nacionales y provinciales, y los protocolos de aislamiento social, preventivo y obligatorio".

9.20 | En la Argentina

El Ministerio de Salud informó 105 nuevos fallecimientos por coronavirus, lo que elevó a 7944 la cifra de muertos desde marzo, con una tasa de mortalidad de 173 personas cada millón de habitantes y de letalidad del 2,1% sobre los casos confirmados.

9.15 | Tras la suba de ayer

8.50 | Parques y jardines

La ciudad de Madrid cerrará desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana los más de 3000 parques y jardines de toda la capital a partir del 1 de septiembre, una medida para evitar más propagaciones del brote ante los nuevos repuntes. De acuerdo con las autoridades de la región, se actuará informando y también controlando estas zonas verdes cerrando las valladas y vigilando las no valladas a través de la Policía y de sus medios y tecnología, como los drones con mensajes informativos y de vigilancia ya utilizados al inicio de la crisis sanitaria.

8.26 | Controles

Francia anunció que existe activa circulación del coronavirus en una quinta parte de las regiones del país y que permitirá a sus autoridades imponer restricciones locales para evitar otra cuarentena nacional, en pleno repunte de la enfermedad. Pese al resurgimiento del coronavirus, el gobierno del presidente Emmanuel Macron mantiene sus planes de reabrir todas las escuelas del país la semana próxima y de permitir el retorno de los trabajadores a sus puestos luego de las vacaciones de verano.

8.00 | CABA

1554 nuevos casos y 41 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas fueron notificados en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 2165 el total de fallecidos en el distrito y a 89.303 los infectados. En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva se mantiene en el 60%, informó el Ministerio de Salud porteño. En ese marco, se precisó que en el sistema de salud pública están ocupadas 271 camas críticas sobre un total de 450.

7.12 | Por los niños

El organismo de la ONU para la infancia (Unicef) alertó que un tercio de los chicos del mundo no pudieron acceder a la educación a distancia durante el cierre de las escuelas por la pandemia y que esto creó una "emergencia educativa global". En un informe, dijo que casi 1500 millones de niños y niñas se vieron afectados por los cierres de establecimientos educativos durante las cuarentenas nacionales o locales. "Para al menos 463 millones de chicos cuyas escuelas cerraron por la Covid-19, no existió la educación remota", aseguró la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore.

6.31 | Polémica

La Comisión Europea instó al gobierno irlandés a proponer candidatos para reemplazar al comisario de Comercio Phil Hogan, que dimitió acusado de infringir las restricciones sanitarias impuestas en su país contra la propagación del coronavirus. Hogan, de 60 años, un actor influyente en la negociación comercial con el Mercosur y las conversaciones del Brexit, renunció anoche tras una semana de creciente presión por un viaje que efectuó recientemente a Irlanda durante el cual, entre otras cosas, participó en una cena de gala con 82 invitados.

6.12 | Nuevos brotes

5.33 | Ningún infectado

La parte continental de China no registró casos de transmisión local de Covid-19, informó la Comisión Nacional de Salud. Sí fueron reportados ocho positivos provenientes de afuera. De los casos importados, cuatro tuvieron lugar en la provincia de Sichuan, mientras que la provincia de Hebei y la municipalidad de Shanghai reportaron dos cada una.

5.01 | En un mismo nivel

El Ministerio de Sanidad de Irán informó de 2190 nuevos positivos, lo que mantiene a la república islámica en un ritmo constante de contagios que corresponde, en la mitad de los casos, a pacientes que ya están hospitalizados. La portavoz del ministerio elevó a 367.796 la cifra de infectados, de los cuales 316.638 ya han sido dados de alta. Al menos 21.137 personas perdieron la vida.

4.26 | Vacuna

Moderna Inc dijo que un análisis de los datos de su vacuna en etapa inicial para el Covid-19 mostró que induce respuestas inmunes en adultos mayores que fueron similares a las de los más jóvenes. El fabricante de medicamentos es uno de los principales candidatos estadounidenses en la carrera por desarrollar una vacuna segura y efectiva contra el coronavirus. Su potencial vacuna, mRNA-1273, ya se encuentra en la fase III de pruebas en humanos.

3.54 | ¿La máscara me protege a mí o solo a los que me rodean?

Los estudios sobre el coronavirus y otros gérmenes muestran que llevar cubrebocas ayuda a evitar que las personas infectadas transmitan la enfermedad a otras. Las evidencias sugieren también que ofrecen cierta protección a quienes las llevan. El virus se propaga a través de las gotitas que la gente lanza al hablar, estornudar o toser. Los tapabocas impiden que la mayor parte de esas partículas se propaguen. Las investigaciones muestran que la gente no se enferma tanto cuando se expone a una cantidad más pequeña de virus, dijo la doctora Monica Gandhi, experta en virus de la Universidad de California.

3.29 | La curva rusa

Rusia rebasó los 975.000 casos confirmados tras contabilizar otros 4700 más ayer, según el centro operativo contra la propagación del virus. En las últimas 24 horas hubo 4711 nuevos casos, incluidos 1114 asintomáticos. Los nuevos contagios siguen concentrados mayoritariamente en Moscú y su provincia así como en San Petersburgo, la segunda ciudad del país. Respecto de los fallecidos, las autoridades contabilizaron 112 más. por lo que el balance asciende a 16.804.

3.05 | Más límites

Alemania planea aumentar las restricciones para frenar la pandemia, multando a quien no use tapabocas y limitando el número de personas que se pueden reunir, según un proyecto de acuerdo entre regiones y gobierno. Las autoridades van a reforzar sus controles para garantizar que las cuarentenas se estén cumpliendo y también pondrán multas si no es el caso, según este texto negociado por el gobierno de la canciller Angela Merkel y las 16 regiones.

2.40 | Caída

El banco central de México estima que la economía local podría caer hasta un 12.8% en 2020 en el escenario más pesimista, debido a los efectos de la pandemia y la incertidumbre sobre su duración. La autoridad monetaria estableció en un informe varios escenarios con pronósticos sobre la economía dependiendo de la profundidad del impacto del brote. Todos mostraron un deterioro respecto a las previsiones del trimestre anterior.

2.17 | El Salvador

En las últimas 24 horas, nueve personas más perdieron la vida a causa del virus en el país centroamericano, lo que hizo aumentar la cifra a 687 fallecimientos. Del total de casos acumulados, 22.423 son locales, 2600 importados varados y 117 importados. Por sexo, 13.327 de los casos contabilizados corresponden a hombres y 11.713 a mujeres, mientras que por grupo de edad, las personas más afectadas son las que tienen entre 20 y 38 años.

1.50 | Sigue creciendo

Bolivia alcanzó los 112.094 casos de Covid-19 en cinco meses y 14 días desde los primeros contagios confirmados, con recuperados que en los últimos reportes comenzaron a ascender hasta llegar al 45 por ciento de los infectados: 50.397 pacientes vencieron la enfermedad. En total los muertos ya son 4726. El país cumplió hasta el 31 de mayo una cuarentena rígida con casi la total paralización de actividades y a partir de junio ingresó a la cuarentena dinámica que implica varias flexibilidades y está fijada hasta el 31 de agosto.

1.28 | Un nuevo récord

La India registró una cifra récord de más de 75.000 nuevos casos en 24 horas, lo que eleva por encima de los 3,3 millones los contagios, al tiempo que los pacientes recuperados superan los 2,5 millones. En total, ayer se contabilizaron 75.750 casos, por lo que son ya 3.310.234 las personas contagiadas. Además, en el último día hubo otros 1023 muertos, que aumentó la cifra global a 60.472.

1.02 | En recesión

Suiza cayó en recesión tras registrar por segundo trimestre consecutivo una contracción del Producto Bruto Interno, que en los últimos tres meses sufrió un hundimiento "histórico" de 8,2%, según anunció la Secretaría de Estado de Economía. En el primer trimestre, el PBI había caído 2,5% con relación a los tres meses precedentes, lo que supuso una ligera revisión a la baja de su previsión inicial.

00.39 | La mayor tasa de mortalidad

Perú es el país del mundo con mayor tasa de mortalidad por coronavirus, después de que Bélgica corrigiera sus cifras de fallecidos en las últimas horas. El Ministerio de Salud contabilizó 28.124 víctimas mortales, aunque otras 10.000 están siendo investigadas. En su último balance, el gobierno informó de 123 nuevos fallecidos y de 5996 positivos más, por lo que llegan a 613.378 los casos acumulados desde que se originó la pandemia.

00.14 | En Corea del Sur

La nación reportó 441 casos nuevos, su total más elevado en un solo día en meses, lo que confirma que la curva comenzó a salirse de control. Las infecciones aumentaron en casi 4000 y durante los últimos 14 días hubo incrementos diarios de tres dígitos, ante lo cual los expertos de salud advirtieron que los hospitales están saturándose.

