La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya son más de 841.000 y los contagiados superaron los 24.900.00

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 6.000.000) y víctimas fatales (185 mil). El segundo país es Brasil, con más de 3.800.000 casos y 119 mil muertes. En cuanto a casos registrados, el tercer lugar lo ocupa la India que, con 3.400.000 de infectados y más de 62 mil muertes, es el país asiático más afectado por el virus.

En Europa, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: superó los 41.500. En tanto, con aproximadamente de 620.000 casos y más de 13.700 muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. A más de 160 días del inicio del aislamiento obligatorio en el país, en la Argentina los infectados por Covid-19 son más de 400.000, hubo 9230 muertes y 280.165 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.29 | Colombia se aproxima a los 600.000 casos

El Ministerio de Salud colombiano confirmó 9.394 nuevos positivos de Covid-19, lo que eleva el total de casos en el país a 599.914 desde el inicio de la pandemia.

Además, se han superado las 19.604 muertes por coronavirus en el país, tras sumar 297 más en el último día.

20.41 | Advierten que la vacuna contra el coronavirus "puede ser ineficaz" para personas obesas

La presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, Mónica Katz, advirtió que la futura vacuna contra el coronavirus puede "no ser eficaz" para personas obesas, por tener "todo el sistema inmune comprometido por su inflamación crónica, ya sea leve a moderada".

Katz destacó que otras vacunas como la antigripal, contra la hepatitis B o la antirrábica "ya se constataron que no son eficaces en personas obesas" y manifestó su preocupación de que las políticas sanitarias "subestimen una enfermedad que está en mayor riesgo frente al coronavirus"

Las vacunas "no funcionan de la misma manera en personas con obesidad que en aquellas con peso normal", detalló la especialista.

20.22 | Brasil supera las 120.000 muertes

Poco más de seis meses después de registrar su primer caso del nuevo coronavirus, Brasil superó este sábado el lúgubre umbral de los 120.000 muertos por Covid-19, sin ver la luz al final del túnel.

El gigante sudamericano, de 212 millones de habitantes, registra 120.262 muertes por la pandemia y 3.846.153 de casos, dijo el Ministerio de Salud en su actualización diaria, unas cifras solo superadas por Estados Unidos, de lejos, el país del mundo más castigado por el coronavirus.

20.00 | Nuevo parte en la Argentina

17.00 | Cristina Kirchner recordó al Padre Bachi

16.23 | River: los jugadores sin síntomas entrenaron individualmente en la cancha del hotel

16.12 | Al menos 300 detenidos en las manifestaciones alemanas

La policía detuvo a unas 300 personas durante la intervención para disolver la manifestación de este sábado en Berlín, Alemania, en la que 30.000 manifestantes protestaron contra las medidas de protección por el coronavirus. Entre los aprehendidos está el conocido defensor de teorías conspirativas Attila Hildmann.

La protesta fue desarticulada porque sus asistentes estaban incumpliendo la normativa de seguridad y distanciamiento social. Además, varios de los manifestantes arrojaron botellazos contra los efectivos. "Por desgracia no tenemos otra opción: hemos hablado con el líder de la manifestación y le hemos informado de que esta reunión va a ser disuelta", hizo saber la Policía, en su cuenta de Twitter.

16.01 | Regresa el automovilismo deportivo

El gobierno nacional autorizó el regreso de las competencias automovilísticas, con las medidas sanitarias que cada jurisdicción considere pertinentes, a través de una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, publicada en el Boletín Oficial. "Se autoriza el desarrollo de competencias automovilísticas en la Argentina bajo las normas que cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dicten", establece la normativa.

14.26 | Francia: 5453 casos y seis muertos en las últimas 24 horas

14.07 | Protestas en Europa contra la "tiranía médica"

13.58 | Fallece el sacerdote Basilicio "Bachi" Britez

El sacerdote Basilicio Britez, conocido como "el Padre Bachi" por su trabajo pastoral en barrios de emergencia de La Matanza falleció hoy, tras pasar tres meses internado por coronavirus. Así lo informó el obispo de San Justo, Eduardo García, al señalar que "con mucho dolor" comunicaba el fallecimiento "del querido Padre Bachi", quien se encontraba internado desde el 21 junio. "El Padre Bachi pasó de este mundo al Padre. Rezamos por su familia, por la iglesia de San Justo, a la que tanto bien hizo, y damos gracias por el don de su vida", escribió el obispo en su mensaje.

13.33 | En la Ciudad se permiten los encuentros en espacios públicos, pero no en terrazas

13.09 | Cárceles

12.43 | Cooperación

Regresan a Sevilla los 28 profesionales que fueron a una misión de cooperación contra el Covid-19 en El Salvador. Los profesionales que han participado durante el mes de agosto en la 'Misión El Salvador', en el Hospital Nacional de El Salvador, inaugurado a comienzos de verano, han regresado este sábado a Sevilla.

El coordinador del dispositivo, Juan González de Escalada, destacó que han tenido la oportunidad de formar a numerosos profesionales y también de trabajar junto a ellos codo con codo, "volcando nuestro conocimiento y experiencia acumuladas en la gestión del Covid-19 en España en El Salvador". "Ha sido una experiencia muy intensa, en la que nos hemos sentido en todo momento arropados y acompañados por los profesionales salvadoreños, quienes han demostrado hacia nosotros una enorme generosidad", agregó.

12.25 | Provincia

11.48 | Reinfección

Un joven de 25 años de Nevada que había contraído el coronavirus y luego se había recuperado, ahora volvió a enfermarse, convirtiéndose así en el primer caso de reinfección hasta ahora documentado en Estados Unidos, informaron fuentes locales.

Los estudios genéticos conducidos por la Escuela de Medicina de Reno de la Universidad de Nevada y del Laboratorio Sanitario Público del estado de Nevada indicaron que el joven contrajo dos cepas diferentes del coronavirus.

11.17 | Fuerzas Armadas

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, sostuvo hoy que el país "despliega todos sus recursos para combatir al coronavirus" y destacó que las Fuerzas Armadas "cada vez más" participan en operativos de logística en el contexto de pandemia.

El funcionario contó en CNN Radio que "las demandas" encomendadas a las fuerzas en la asistencia por la pandemia "son cada vez mayores" y precisó que había "un promedio de entre 75 y 85 tareas por día y, en el último informe, se contabilizó 95".

10.31 | 5,9 millones

Los casos de coronavirus en Estados Unidos superaron la marca de los 5,9 millones, según el nuevo informe de la Johns Hopkins University. La universidad indicó que en las últimas 24 horas se registraron 44.231 nuevos contagios, dato que lleva el total desde el inicio de la pandemia a 5.917.439. Al mismo tiempo, se sumaron 880 nuevas muertes, para alcanzar así una cifra total hasta el momento de 181.773 víctimas fatales.

09.58 | Mar del Plata

Las actividades recreativas y comerciales quedaron suspendidas en Mar del Plata a partir de hoy y por un plazo de 10 días, con la decisión de la Municipalidad de General Pueyrredón de regresar a la Fase 3 del aislamiento social por el aumento de casos de coronavirus.

El intendente de la ciudad, Guillermo Montenegro, anunció anteayer la vuelta de las restricciones que buscan reducir la circulación de personas en los paseos comerciales y costeros en el distrito, que registra desde hace una semana transmisión comunitaria del virus Sars Cov-2.

09.26 | Reporte

08.05 | Intendente internado

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso (Frente para la Victoria), se encuentra internado en el hospital regional de esta ciudad, como consecuencia del cuadro de coronavirus que había sido informado días atrás.

Grasso ingresó ayer al centro médico con "40 grados de fiebre, por lo que quedó internado", informaron fuentes médicas, luego de que pasaran 12 días desde que comunicara que el hisopado le había dado positivo.

"Se le ha realizado una tomografía y en ella se ve una neumonía bilateral por lo que continuará internado en el sector de Covid", aseguraron las fuentes y aclararon que el estado general del intendente es "bueno, aunque se queja de constante dolor de cabeza".

07.35 | ¿El futuro?

07.05 | En la Ciudad

Un total de 1408 nuevos casos y 37 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas fueron notificados hoy en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 2234 el total de fallecidos en el distrito y a 91.921 los infectados desde la llegada de la pandemia al país.

En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva se mantiene en el 60,6%, informó esta mañana el Ministerio de Salud porteño.

En ese marco, se precisó que en el sistema de salud pública están ocupadas 273 camas críticas sobre un total de 450, mientras en los casos moderados la ocupación es de 49,4% (741 sobre 1.500 disponibles) y en los leves 41,2% (2.063 sobre 5.000).

06.40 | Bares y restaurantes

Desde el lunes todos aquellos restaurantes, bares, cafés, cervecerías y locales de comida rápidapodrán reabrir sus puertas en la Ciudad, aunque los primeros habilitados serán aquellos comercios que ya tienen permiso para colocar mesas en la vía pública. El resto deberán tramitar una validación especial.

Todos los comercios deberán seguir un protocolo sanitario específico una vez que consigan la autorización correspondiente. No se podrá ofrecer acceso a áreas de juegos, habrá que mantener una distancia mínima entre personas de 1,5 metros y llevar al mínimo posible la convivencia simultánea en un mismo espacio físico, y será obligatorio el uso permanente de tapabocas tanto para el personal como para las personas ajenas al establecimiento, sean clientes o proveedores.

06.05 | Grecia

El Gobierno griego decidió prohibir los vuelos a y desde la región española de Cataluña, incluyendo Barcelona, a partir del lunes, y extendió otras medidas de prevención contra el coronavirus en más islas del mar Egeo en plenas vacaciones de verano.

Además Grecia extenderá hasta el 19 de septiembre la obligación de presentar una prueba PCR negativa a los viajeros que quieran entrar al país procedentes del resto de España, Bélgica, Bulgaria, Rumania, Suecia, Albania y los Emiratos Árabes Unidos.

05.30 | Cuarentena en la Argentina

Ayer, por primera vez, Alberto Fernández no brindó una comunicación conjunta, transmitida por televisión, junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, para extender la cuarentena hasta el 20 de septiembre. El Presidente optó por un mensaje unipersonal, que se transmitió en sus redes sociales, con un enfoque federal, que apuntó al mapa de rebrotes de coronavirus que registra el país. Como novedad,habilitó las reuniones sociales al aire libre, de hasta diez personas.

04.40 | China

Un tercio de los alumnos de la capital de China retomaron hoy las clases presenciales como parte de un inicio del año escolar escalonado por el coronavirus, mientras que Wuhan, donde nació la pandemia, anunció que reabrirá los colegios el 1 de septiembre.

Por decimotercer día seguido, China no registró ayer casos de coronavirus de transmisión local, y los únicos nueve detectados correspondieron a viajeros llegados del exterior, informaron hoy autoridades sanitarias citadas por la agencia de noticias china Xinhua.

04.15 | Más deportes

El Gobierno nacional autorizó hoy la realización de eventos deportivos de carácter internacional y aprobó las recomendaciones para el reinicio de las competencias automovilísticas en el marco de la pandemia por el coronavirus.

El texto establece las recomendaciones para el reinicio de competencias automovilísticas. En el anexo de la norma, se indica que "la carrera se realizará sin público presente y será televisada por el canal público", en tanto la cantidad de personal respecto a la emisión de la carrera será "la mínima e indispensable". La totalidad del personal responsable de la actividad será de 30 personas -protegidos con tapabocas casero/barbijo-, de los cuales 15 serán camarógrafos.

03.55 | En Argentina

03.20 | Esquí en Chile

Los centros de esquí de Santiago de Chile lograron abrir casi al final de la temporada invernal bajo estrictas medidas sanitarias por el coronavirus y con abundante nieve, a diferencia del año pasado cuando apenas nevó.

Las estaciones de esquí El Colorado y Farellones, en la cordillera de Los Andes, a unos 74 km al este de Santiago, abrieron sus puertas hace una semana tras ser autorizadas conforme los casos de coronavirus lograron ser estabilizados y se levantó la cuarentena en algunas comunas capitalinas.

Con cerca de 405.000 contagiados y 15.000 muertos entre confirmados y sospechosos registrados desde el 3 de marzo en Chile, el gobierno y los centros de esquí acordaron un protocolo sanitario que les permitió al fin abrir sus puertas.

02.45 | Gran Bretaña

El gobierno británico no excluye imponer nuevas restricciones en Inglaterra, como "extensos confinamientos locales", frente al rebrote del coronavirus en invierno, dijo el ministro de Sanidad, ante la posibilidad de que el virus cause 85.000 muertos, según un informe.

"Los casos aumentan de nuevo y tendremos que recurrir a confinamientos locales muy extensos o tomar medidas adicionales a nivel nacional. No lo excluimos, aunque no queremos que pase", explicó Matt Hancock al diario The Times. Según él, una segunda ola es "evitable" pero "no es fácil".

Reino Unido, el país europeo más enlutado por la pandemia, contabiliza cerca de 41.500 muertos y más de 331.000 casos.

02.10 | Tour de Francia

Un equipo quedará excluido del Tour de Francia en caso de que dos de sus miembros, incluidos los directivos, den positivo por Covid-19, anunció el director de la prueba, Christian Prudhomme.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) propuso el viernes esta medida en caso de que dos de los ocho corredores del equipo den positivo. Pero Christian Prudhomme precisó que la exclusión se pronunciará si hay dos casos, pero entre las "30 personas de un mismo equipo en un periodo de siete días". Según el responsable, la decisión la adoptó la "célula interministerial de crisis".

01.33 | Nueva manifestación en Berlín

Miles de opositores a las mascarillas y a las restricciones impuestas contra la pandemia de covid-19 se manifestarán de nuevo este sábado en Berlín, mientras aumentan los nuevos casos de coronavirus en Alemania. Se espera que la protesta, llamada "Festival de la libertad y la paz", reúna a unas 22.000 personas, entre "pensadores libres", activistas antivacunas, partidarios de la teoría de la conspiración y simpatizantes de extrema derecha.

00.25 | Frontera

Las infecciones se detectaron en el Centro Correccional La Palma en Eloy, donde hasta ahora ha habido 356 casos en total. Ninguna otra instalación reportó tantos casos como los de La Palma el viernes; la mayoría de los centros de detención registraron incrementos de un solo dígito.

Con información de las Agencias Télam, AP, AFP, DPA, Europa Press y Reuters