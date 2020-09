Un hombre tiene una prueba de PCR para el virus de la novelcorona, covid-19, en un laboratorio médico en París Fuente: AFP

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya son más de 843.000 y los contagiados superaron los 25.000.00

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 6.000.000) y víctimas fatales (185 mil). El segundo país es Brasil, con más de 3.850.000 casos y 120 mil muertes. En cuanto a casos registrados, el tercer lugar lo ocupa la India que, con 3.500.000 de infectados y más de 63 mil muertes, es el país asiático más afectado por el virus.

En Europa, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: superó los 41.000. En tanto, con aproximadamente de 623.000 casos y más de 13.980 muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. A más de 160 días del inicio del aislamiento obligatorio en el país, en la Argentina los infectados por Covid-19 son más de 400.000, hubo 8919 muertes y 308.376 personas recibieron el alta.

23.40 | En Jujuy

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó que busca sumar mediante la atención virtual a unos 200 médicos de cabecera de obras sociales con afiliados en la provincia para el primer momento de atención de las personas con síntomas de coronavirus.

Morales destacó que hoy se reunió con unas diez entidades y que hasta el jueves tiene previsto mantener encuentros con todas las que tienen afiliados en la provincia.

22.55 | Australia entra en recesión después de 30 años de crecimiento

Australia entró en su primera recesión desde 1991 después de que su economía se contrajera un 7% durante el segundo trimestre, a causa de la epidemia de coronavirus, según las cifras oficiales publicadas este miércoles.

Se trata de la contracción más rápida jamás registrada en un trimestre en el país, que había atravesado 30 años de crecimiento continuo que ni siquiera se vio interrumpido por la crisis financiera de 2008, según la Oficina australiana de estadísticas.

22.40 | EE.UU. prolonga hasta fin de año medidas de protección contra desalojos

El gobierno de Estados Unidos anunció el martes la prórroga hasta fin de año de las medidas de protección contra el desalojo para decenas de millones de hogares que luchan por pagar su alquiler o su préstamo debido a la crisis provocada por la pandemia.

"Las personas que luchan por pagar el alquiler debido al coronavirus ya no tendrán que preocuparse por ser desalojadas y correr el riesgo de mudarse forzadamente o estar expuestas al virus debido a las dificultades económicas", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Brian Morgenstern.

21.50 | En Colombia

Colombia anunció que superó los 20.000 muertos en casi seis meses de pandemia, justo cuando el gobierno está dando paso a medidas más relajadas para enfrentar el nuevo coronavirus.

El Ministerio de Salud registró el fallecimiento de 389 personas más, para un total de 20.052 óbitos, mientras ya van 624.069 contagios desde la detección del primer caso el 6 de marzo.

21.25 | Uruguay tuvo la mayor cantidad de casos nuevos

Uruguay reportó hoy 16 nuevos casos de coronavirus, la mayor cantidad para un día desde el 18 de agosto pasado, lo que volvió a interrumpir la hasta ahora sostenida caída del número de infectados activos.

El país, uno de los menos afectados por el coronavirus, sumaba desde el comienzo de la pandemia 1.611 casos confirmados, 16 de los cuales fueron detectados en las últimas 24 horas, informó esta noche el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

20.34 | Colombia salió de la cuarentena

Colombia inició hoy una nueva etapa, que el gobierno llamó de "aislamiento selectivo", con la reapertura de aeropuertos, restaurantes, iglesias y gimnasios después de 160 días de cuarentena decretada con el fin de contener la propagación del coronavirus, aunque aún mantiene una serie de limitaciones.

"En la nueva fase que iniciamos hoy queremos ser claros en las restricciones: no hay aglomeraciones, no hay venta de licor en establecimientos, se pueden pedir protocolos por parte de los alcaldes para ese expendio, pero, por ahora, no es el patrón general", afirmó el presidente Iván Duque.

19 45 | Parte diario

19.00 | Más de 600 contagios entre empleados de empresas azucareras y mineras jujeñas

Más de 500 trabajadores de los tres ingenios azucareros de Jujuy contrajeron coronavirus desde el inicio de la pandemia y otros 104 se contagiaron en los proyectos mineros de Pirquitas y Chinchillas, en la región de la Puna, informaron fuentes empresariales y gremiales.

18.43 | Nuevas medidas sanitarias en Mendoza

En Mendoza incorporarán cascos de oxígeno y tratamientos con inhalación de ibuprofeno e iniciarán una campaña para incentivar la donación de plasma, entre otras medidas para atender a los pacientes con coronavirus, informó el gobernador Rodolfo Suárez.

"Estamos en el proceso de compra urgente de lo que se llama el casco de oxígeno. Esto es algo que se está utilizando en muchos lugares del país y que ayuda a las personas a oxigenarse más", detalló el mandatario.

18.00 | El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, tiene coronavirus

17.31 | Madrid: cerraron parques, jardines y piscinas por el rebrote

Desde el gobierno de Madrid adelantaron el fin de la temporada de verano de las piscinas municipales y ordenaron que, a partir de esta noche, los parques y los jardines de la ciudad deberán permanecer cerrados de 22 a 6, como vías para contener el rebrote de coronavirus.

Los parques son escenarios habituales de "botellones", como se llama en España a las reuniones de jóvenes para beber y conversar. El Ayuntamiento de Madrid dijo en un comunicado que la Policía Municipal intensificará su vigilancia en aquellos espacios que no puedan cerrarse, con el fin de evitar "prácticas que han demostrado favorecer la proliferación del virus, como son las reuniones sociales y el botellón".

16.57 | Los pilotos de automóviles ceden sus carpas para asistir casos en Mendoza

La Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo Cuyano (Apatc) cedió al hospital El Carmen, en la localidad mendocina de Godoy Cruz, las carpas que se montan como boxes en las competencias, para ampliar la capacidad de atención de los pacientes con síntomas de coronavirus. Las autoridades del nosocomio indicaron que el objetivo de las carpas, con una superficie de unos 1000 metros cuadrados, que se terminarán de instalar en las próximas horas en la playa de estacionamiento, tendrá como fin el funcionamiento de una guardia para la recepción de pacientes con síntomas de Covid-19.

16.35 | Berlín: será obligatorio usar barbijos en las manifestaciones

En Berlín impusieron el uso obligatorio de tapabocas en las manifestaciones de más de 100 personas, tras los incidentes registrados en una marcha contra las restricciones por la pandemia, realizada el sábado pasado. En las fiestas de más de 50 personas también se exigirán medidas de higiene similares.

15.55 | Asueto en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció asueto administrativo por cinco días, hasta el lunes, y otras medidas para reducir la movilidad en la ciudad capital, con el fin de disminuir la propagación del coronavirus. El mandatario definió la situación como "sumamente crítica" y se refirió a la necesidad de "evitar" la circulación comunitaria. También, dijo: "Necesitamos quedarnos quietos".

15.18 | Brasil: una paciente tuvo coronavirus durante cinco meses

Un estudio de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) reveló que una paciente brasileña portó el coronavirus durante 152 días con el patógeno activo, lo que la convierte en el caso de mayor presencia de la infección en una persona de forma asintomática, hasta el momento. La mujer es una profesional de salud de Río de Janeiro, que en marzo pasado tuvo síntomas leves, permaneció en cuarentena domiciliaria y luego volvió a sus actividades, los últimos cinco meses asintomática.

15.13 | Advierten "tensión" en sistema sanitario de siete provincias

Con un promedio de nuevos casos diarios de coronavirus superior a 9500 en la última semana, especialistas advirtieron que se registra "tensión" en el sistema sanitario de al menos siete jurisdicciones nacionales y señalaron que la curva de contagios "sigue creciendo exponencialmente". Esta mañana, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti informó que hay un reporte de "tensión en el sistema de salud de Jujuy y Mendoza, en el departamento General Roca (Río Negro), y en áreas de las provincias de Salta y La Rioja".

14.00 | Cuba: imponen fuertes restricciones

En Cuba anunciaron un paquete de medidas para frenar la propagación del coronavirus, principalmente en La Habana, que incluyen un toque de queda, la prohibición de viajar entre provincias y limitaciones a los movimientos de personas y vehículos. La decisión se extenderá por dos semanas, en las que buscan contener un brote que provocó más de 4000 contagios y 95 muertes.

12.39 | Asmáticos

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Colorado (Estados Unidos) puso de manifiesto que el asma puede no ser un factor de riesgo significativo para el Covid-19. "Encontramos que la proporción de asmáticos entre los pacientes hospitalizados es relativamente similar a la de la prevalencia de asma en la población normal. Este hallazgo está en marcado contraste con la gripe, en la que los asmáticos representan más del 20 por ciento de los hospitalizados en los Estados Unidos", detallaron.

12.13 | A causa del miedo

El regreso a clases esta semana en Países Bajos, tras la reapertura ayer de los colegios en regiones del sur del país, se produjo con la inasistencia de unos 50.000 niños -un 2% de los estudiantes aproximadamente- debido a los riesgos para su propia salud o de algún familiar y por miedo al contagio. Así se señala una investigación publicada por la organización educativa Ouders & Onderwijs, que detectó que la mayoría de los padres, un 61%, estima que el riesgo de contagio en la escuela es bajo, pero en el otro extremo, un 11% tiene preocupaciones serias porque creen que el peligro es "demasiado grande".

11.45 | Covid-19

11.22 | Al máximo

La presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Rosa Reina, aseguró que el personal del área "está colapsado" porque son "cada vez menos" y remarcó la dificultad de cubrir los lugares de quienes deben aislarse por los contagios de coronavirus. "Estamos al borde del colapso; el personal está colapsado porque somos cada vez menos", afirmó en diálogo con radio Continental.

10.52 | Visitas

Egipto reabrió sus sitios arqueológicos en El Cairo y otros lugares por primera vez desde el cierre de marzo. Incluso a pesar del aumento reciente de contagios. El ministro de Antigüedades, Khalid el-Anany, dijo que se reabrieron museos, templos y otros sitios al 50% de su capacidad. Hasta el momento el Ministerio de Salud ha reportado más de 98.000 casos confirmados y 5.421 decesos.

10.35 | Venezuela

El país sumó en las últimas 24 horas 860 nuevos casos de Covid-19 y 5 muertos, para un total de 46.728 contagios y 386 fallecidos. "La Comisión Presidencial para la Prevención y Control del Covid-19 informa al país que en las últimas 24 horas se detectaron 757 comunitarios y 103 importados, para un total de 860 nuevos contagios", informó Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva.

10.08 | Reactivación

Bolivia reanudó sus vuelos comerciales internacionales, amplió la jornada laboral y gran parte de las actividades suspendidas hace cinco meses debido al brote y pese a que los contagios siguen altos, anunciaron las autoridades.

9.43 | Ayuda y cambios

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció la prórroga del auxilio de emergencia por la pandemia a casi la mitad de la población hasta fin de año, aunque con el 50 por ciento de su monto inicial, así como el envío al Congreso de una reforma administrativa que prevé recortar derechos en la contratación de empleados públicos.

9.14 | En la Argentina

El Ministerio de Salud informó 70 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 8730 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 191 personas cada millón de habitantes y de letalidad del 2,1% sobre los casos confirmados. 417.735 es el total de infectados hasta el momento.

8.41 | Aplausos

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, envió un mensaje de reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la salud debido al momento de "máxima tensión" que vive cada hospital por la cantidad de personas internadas y por sumar esta semana 57 fallecimientos de profesionales contagiados.

8.18 | Alarma en Madrid

El premier español, Pedro Sánchez, se mostró preocupado por la situación sanitaria en la capital. "Nos preocupa el estado de la salud pública y la evolución de la pandemia en Madrid", afirmó Sánchez y advirtió de que "los niveles de rastreo" de la enfermedad "deben mejorar" en algunas regiones españoles. El 20% de los nuevos casos se detectan actualmente en Madrid, que ya tiene el 16% (1.195) de sus camas hospitalarias ocupadas.

7.48 | Crisis

La economía chilena retrocedió un 10,7% interanual en julio debido al impacto del brote, informó el Banco Central. Analistas consultados esperaban una caída de 12% en julio. El retroceso del Indicador Mensual de Actividad Económica, que representa alrededor de un 90% del Producto Bruto Interno, tiene lugar tras la caída de 12,9% en junio según cifras revisadas.

7.25 | En huelga

Los médicos del sistema público de salud de Santa Fe anunciaron un nuevo paro de actividades por 48 horas, que se llevará a cabo mañana y el jueves, en reclamo de una "convocatoria urgente a reunión paritaria" para definir la política salarial del sector. La Asociación de Médicos de la República Argentina exige "un incremento salarial acorde al porcentaje de inflación padecido y al riesgo de morbimortalidad que sufren los trabajadores profesionales de la salud".

7.03 | Los vuelos

El Aeropuerto internacional La Aurora en Ciudad de Guatemala reabrirá a vuelos comerciales a partir del 18 de septiembre tras haber sido cerrado hace más de cinco meses por el coronavirus. Las autoridades dijeron que la terminal se reabrirá bajo estrictos protocolos sanitarios para evitar contagios.

6.40 | Desplome

La economía de Brasil registró una contracción récord de 9,7% en el segundo trimestre del año respecto al primero, debido al impacto de la pandemia, según datos oficiales. La caída supera a la de 9,2% estimada en promedio por 49 economistas consultados por el diario económico Valor, pero es inferior a lo que se preveía en mayo (-11,1%), gracias a los auxilios de emergencia distribuidos por el gobierno de Jair Bolsonaro.

6.23 | Por primera vez

6.01 | Duplicación

El coronavirus dejó en las últimas 24 horas en Alemania más de 1200 nuevos casos y cuatro víctimas mortales, frente a los 610 contagios y los tres fallecidos contabilizados el día anterior, según el último balance del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del control y el seguimiento de enfermedades infecciosas.

5.40 | Trabajo

La tasa de desempleo siguió en aumento en julio en Italia y llegó al 9,7%, y hasta el 31,1% entre los jóvenes de 15 a 24 años, informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Con las medidas de confinamiento adoptadas para frenar la propagación del coronavirus, la tasa de desempleo había bajado en marzo y abril ya que muchos italianos decidieron no buscar trabajo debido al cierre de empresas.

5.16 | Un millón

Rusia superó el millón de infectados confirmados de coronavirus, después de que las autoridades reportaran 4.729 casos nuevos. Con un total de 1.000.048 pacientes, es el cuarto país del mundo con más contagios, por detrás de Estados Unidos, Brasil e India. Sin embargo los expertos dicen que el alcance real de la pandemia es muy superior a las cifras reportadas, dadas las limitaciones para hacer pruebas diagnósticas, los casos leves sin diagnosticar y que algunos gobiernos ocultan los datos.

4.52 | ¿Pantalla facial en lugar de tapabocas?

Las autoridades de salud no recomiendan los escudos de plástico transparente como sustitutos de las máscaras debido a la falta de investigación sobre si evitan que una persona contagiada propague las gotitas que transmiten el coronavirus. Sin embargo, quienes quieran una protección adicional pueden utilizarla además del cubrebocas. Las pantallas faciales tienen el beneficio adicional de proteger los ojos e impiden tocarse la cara al actuar como una barrera física, dijo Christopher Sulmonte, administrador de proyecto de la unidad de biocontención del Hospital Johns Hopkins.

4.30 | En el origen del coronavirus

En Wuhan, la región china donde se registró por primera vez el virus y que fue duramente golpeada por la pandemia, un total de 2842 guarderías y escuelas primarias y secundarias abrieron sus puertas para recibir a cerca de 1,4 millones de estudiantes.

4.11 | Crecen los números

La India superó en el último día los 65.000 fallecidos por Covid-19 mientras que el balance total de casos sigue aumentando de forma sostenida, con otros 70.000 contagios más, según los datos publicados por el Ministerio de Salud. En las últimas 24 horas, se contabilizaron 819 decesos, por lo que son ya 65.288 los fallecidos en el país.

3.45 | Economía

Perú prepara la reactivación de su economía con la puesta en marcha de la fase 4 de las actividades productivas para hacer frente a la crisis, anunció la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, en medio de una agudización de la pandemia que, hasta el momento, provocó 652.037 contagios y 28.944 muertes. "Frente a la apertura de la fase 4, contaremos con una gradualidad, pero esto tendrá que ser de cara a los resultados del sector salud", subrayó.

3.21 | Ya tres semanas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó que el país cumple 22 días consecutivos a la baja en el registro de nuevos casos de Covid-19. "Hemos tenido una reducción del 80 por ciento en los contagios diarios detectados desde el 9 de agosto, cuando tuvimos el número más alto en un solo día (449) en lo que va de la pandemia", dijo en sus redes sociales.

3.00 | Con frutas

Investigadores canadienses están analizando un alimento, el fruto de la palma de acaí, en su búsqueda de un tratamiento para los síntomas más graves del coronavirus. "Es una prueba simple", dijo Michael Farkouh, de la Universidad de Toronto. "Pero las bayas de acaí son económicas y están fácilmente disponibles para todos, son seguras, así que vale la pena intentarlo", resaltó. Junto a su colega Ana Andreazza, este especialista examina desde hace cinco años el efecto de la fruta en la respuesta inflamatoria.

2.35 | Brote

2.17 | Los europeos vuelven a clases

Septiembre, mes del regreso a las escuelas en Europa, se realiza este año en un paisaje radicalmente diferente por los rebrotes de coronavirus tras seis meses de una escolaridad interrumpida.

1.50 | Casi 2000 contagios

Sudáfrica anunció casi 2000 nuevos casos más en el último día por lo que el país se mantiene como el más afectado del continente y sexto a nivel mundial, con más de 627.000 enfermos confirmados. En el último día se contabilizaron 1985 positivos, mientras que también se produjeron 121 decesos, lo que deja el balance de fallecidos en 14.149.

1.28 | China suma diez casos importados

Las autoridades del gigante asiático confirmaron diez nuevos positivos de coronavirus importados y 34 asintomáticos, mientras continúan sin diagnosticarse infectados de transmisión comunitaria.

1.03 | Bolivia supera los 5000 fallecidos

El Ministerio de Salud anunció que el país cierra el mes de agosto al superar esa cifra, mientras que el número de casos acumulados es ya de 166.598, al sumar en el último día 630 contagios.

00.42 | Una campaña de detección masiva

Hong Kong prepara una campaña de detección del nuevo coronavirus gratuita y voluntaria y en la que medio millón de habitantes ya se registraron, pese a la desconfianza que despierta la participación de médicos y empresas de China continental. Más de 510.000 personas se apuntaron, o sea, alrededor del 7% de los 7,5 millones del territorio semiautónomo.

00.14 | Panamá reportó la cifra diaria más baja de muertes

El país informó siete nuevas defunciones por coronavirus, la cifra diaria más baja desde hace más de dos meses en la nación, que superó los 2000 fallecimientos pero registra un descenso sostenido en los contagios y comienza paulatinamente a reabrir su economía.

