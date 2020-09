Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2020 • 00:09

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya son más de 861.000 y los contagiados superaron los 25.000.00

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 6.300.000) y víctimas fatales (188 mil). El segundo país es Brasil, con más de 3.900.000 casos y 122.000 muertes. En cuanto a casos registrados, el tercer lugar lo ocupa la India que, con 3.700.000 de infectados y más de 66.000 muertes, es el país asiático más afectado por el virus.

En Europa, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: superó los 41.000. En tanto, con aproximadamente de 628.000 casos y más de 14.000 muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. A más de 160 días del inicio del aislamiento obligatorio en el país, en la Argentina los infectados por Covid-19 son 439.172, hubo 9118 muertes y 308.376 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.36 | "No voy a permitir que el sistema sanitario colapse", dijo Fernández

El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que no descarta accionar el "botón rojo" para endurecer las medidas de aislamiento social en caso de que aumente la ocupación de camas de terapia intensiva por la pandemia de coronavirus y aseguró que no permitirá que el sistema sanitario "llegue a un punto de colapso".

En una entrevista con el canal TN desde la Residencia de Olivos, Fernández lamentó que el debate por la pandemia haya sido "politizado" por la oposición.

23.09 | Jair Bolsonaro insiste en minimizar la pandemia: "Es como una lluvia"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, uno de los mandatarios más negacionistas de los efectos del coronavirus, reiteró hoy que "quien está bien de salud no tiene que preocuparse" por una enfermedad que está causando gravísimos estragos en el propio país que gobierna.

22.18 | "Si tenemos que volver a una cuarentena más dura, lo haremos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió esta noche que la pandemia de coronavirus "está en su peor momento en Argentina y en el mundo", a la vez que remarcó que si "es necesario se volverá a una cuarentena más dura" para evitar la propagación de contagios.

"Estamos en el peor momento de la pandemia, en Argentina y el mundo. Es lo que dijimos siempre, a más movilidad, más contagios y es lo que está pasando. Hay que evitar que la gente se contagie y si tenemos que volver a una cuarentena más dura, lo haremos", señaló Kicillof en declaraciones al canal C5N.

20.40 | La Rioja, en etapa crítica de la pandemia y con un 70% de ocupación de camas

El director de Epidemiología del Ministerio de Salud de La Rioja e integrante del COE provincial, Eduardo Bazán, dijo hoy que "la ocupación general de camas en la provincia ronda el 70%" y advirtió que se trata de una cifra "crítica" para su sistema sanitario.

"Es crítico tener ese tipo de porcentajes porque sabemos que muy rápidamente se puede colapsar el sistema sanitario. De todos modos, hasta ahora nunca colapsó el sistema a pesar de estos días críticos", destacó.

20.36 | En Estados Unidos se preparen para distribuir la vacuna en octubre

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos pidieron a los funcionarios de salud de los estados que se preparen para distribuir una posible vacuna contra el coronavirus a grupos de alto riesgo a fines de octubre, según documentos publicados por la agencia el miércoles.

El momento en que estará disponible una vacuna ha cobrado importancia política, a pocas semanas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busque la reelección en noviembre, luego de comprometer miles de millones de dólares federales para desarrollar una vacuna para prevenir el Covid-19, que ha matado a más de 180.000 estadounidenses.

20.30 | Nuevo parte en la Argentina

Hoy fueron confirmados 10.933 nuevos casos de Covid-19. Con estos registros, suman 439.172 positivos en el país. En las últimas horas se registraron 147 personas fallecidas y el total llegó a 9118.

19.30 | La vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta confirmó que dio positivo para coronavirus, tras el contagio del gobernador Gustavo Bordet

La vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, dio positivo en su test de coronavirus, luego de que el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, y un ministro de su gabinete, también resultaran contagiados. "Me siento bien, no presento síntomas, y me encuentro aislada, cumpliendo con todas las disposiciones sanitarias", redactó en sus redes sociales la funcionaria.

19.06 | La exministra de Seguridad y presidenta de PRO, Patricia Bullrich, da positivo en su test

18.33 | El periodista Santiago del Moro da positivo en su test

17.45 | América registra el mayor número de trabajadores sanitarios infectados a nivel global

17.27 | Facultad de Medicina de la UBA: advierten que sin "medidas adicionales", la situación se agravará

En la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires advirtieron, a través de una carta abierta, que se transita "el momento más difícil de la pandemia" y afirmaron que de "no implementarse medidas adicionales esta situación continuará agravándose día a día" porque "la cantidad de infectados y fallecidos sigue en aumento", en medio del cansancio de médicos y enfermeros.

También añadieron que observan "con gran preocupación un relajamiento en el cumplimiento de las normas de distanciamiento, que no respeta límites geográficos ni circunscripciones políticas".

17.14 | Cae casi 15% el número de muertos en San Pablo

El estado de San Pablo, el más importante y populoso de Brasil, registró una caída de 14,8% en los fallecimientos por coronavirus en agosto, comparado con julio. En agosto hubo 7017 víctimas, frente a 8324 contabilizadas en julio, informaron hoy las autoridades.

17.05 | Chile: permitirán encuentros familiares durante las fiestas patrias

Las autoridades sanitarias de Chile anunciaron que se permitirán las pequeñas reuniones familiares a nivel nacional -incluidas las zonas en cuarentena- para conmemorar las fiestas patrias del país, entre el 18 y el 20 de septiembre. Las tradicionales "fondas" o "ramadas", que se dan en esa fecha -donde se venden empanadas, anticuchos y asados, y algunas incluyen orquestas- quedaron prohibidas este año, para privilegiar las celebraciones familiares. Podrán asistir hasta cinco personas en el interior de un domicilio y hasta 10 si la reunión se celebra en un espacio al aire libre.

16.00 | El exprimer ministro italiano, Silvio Berlusconi, da positivo en su test

12.54 | Enfermos

Más de 600 alumnos de una escuela coránica en Indonesia dieron positivo por Covid-19, señaló un funcionario del Ministerio de Salud. El internado Darussalam Blokagung, ubicado en el departamento de Banyuwangi (en el este de la isla de Java), puso bajo cuarentena a sus casi 6000 estudiantes tras detectar al menos 664 infectados.

12.30 | Entre géneros

El coronavirus ampliará la brecha de pobreza entre hombres y mujeres, llevando a 47 millones de mujeres y niñas a la pobreza el próximo año, borrando los avances logrados en las últimas décadas. A nivel global, más mujeres que hombres caerán en la pobreza debido a las consecuencias económicas y las enormes pérdidas de empleo provocadas por el Covid-19. La mayor proporción se registrará en América Latina y África subsahariana, según las estimaciones de la ONU.

12.13 | Por violar la cuarentena

El gobierno de Santa Cruz pidió la renuncia de los directivos de Servicios Públicos Sociedad del Estado "por incumplir las normativas vigentes" de prohibición de reuniones sociales en el marco del aislamiento que rige en Río Gallegos a causa de un brote y circulación comunitaria de coronavirus. Se informó que "por pedido de la gobernadora" Alicia Kirchner, el jefe de Gabinete de Ministros, Leonardo Alvarez, "solicitó a los directivos de la empresa estatal de servicios la renuncia".

11.43 | Felicitaciones

El primer ministro de Tailandia felicitó a la ciudadanía por pasar 100 días sin un caso de transmisión local de coronavirus, aunque el país reforzó su frontera con Myanmar como precaución. El primer ministro Prayuth Chan-ocha lo calificó de "un gran logro" para liberar al país de la enfermedad y llamó tanto a las autoridades como a la población a intensificar sus esfuerzos por protegerse del virus.

11.22 | Irán

Las autoridades sanitarias informaron de 1858 nuevos infectados, lo que eleva a 378.752 el balance provisional de contagiados y mantiene a la república islámica como el duodécimo país más afectado a nivel mundial. El Ministerio de Sanidad estima que 326.801 personas ya superaron la enfermedad, mientras que la cifra de fallecidos llegó a 21.797.

11.00 | Marcha atrás

El gobierno británico revocó la flexibilización de las restricciones de aislamiento reintroducidas hace algunas semanas en ciertas comunas del norte de Inglaterra, tras el aumento de los contagios a un ritmo superior al promedio nacional. Lo estableció el ministro de Salud británico, Matt Hancock, en municipios como Bolton y Trafford y varios suburbios de la Gran Manchester.

10.39 | Reapertura

10.16 | Denuncia

La ONG Human Rights Watch acusó al régimen sirio de no proteger a los profesionales de la salud implicados en la lucha contra la pandemia en el país, devastado por la guerra. Siria registró hasta ahora 2830 casos de Covid-19, de los que 116 murieron, en zonas controladas por el gobierno, pero las cifras globales podrían ser mucho más elevadas.

9.51 | Fútbol

Tres jugadores del París SG dieron positivo por coronavirus, confirmó el club, y se perderán en principio el primer partido del vigente campeón en la Ligue 1 esta temporada, ante el Lens el 10 de septiembre. "Fueron sometidos al protocolo sanitario apropiado. El conjunto de los jugadores y del cuerpo técnico continuarán realizándose test en los próximos días", escribió el club en Twitter, sin precisar la identidad de los contagiados.

9.29 | Agotados

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó que "los profesionales de la salud están agotados haciendo un trabajo descomunal", en el marco del crecimiento de casos de coronavirus y pidió un "sacrificio extra" a la sociedad. Asimismo explicó que "el riesgo permanente de contagio es muy alto para el personal sanitario" y añadió que "hay un desgaste psicofísico enorme".

9.11 | En la Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación informó en su reporte matutino que ayer hubo 10.504 nuevos contagios por coronavirus y que ya son 428.239 los casos confirmados desde el comienzo de la pandemia. Además, indicó que desde anoche hubo 52 muertes y que la cifra de víctimas se eleva a 8971.

8.25 | El brote

8.02 | CABA

1390 nuevos casos y 54 muertos por coronavirus se reportaron en las últimas horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 2390 el total de fallecidos y a 97.162 los infectados. En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 61,1%, informó el Ministerio de Salud porteño.

7.37 | Aislado en Rosario

El presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio de la Legislatura de Santa Fe, Julián Galdeano, dio positivo y es el segundo caso, luego de que ayer se confirmara el de la diputada Cecira Arcando, según informaron voceros legislativos. Galdeano estaba aislado en su casa de Rosario debido a que la semana pasada había viajado hasta la capital provincial junto a Arcando.

7.12 | Audiencia pública

El papa Francisco celebró su primera audiencia general pública, tras casi seis meses de interrupción debido a la pandemia. Francisco aprovechó para pedir solidaridad como forma de salir de la crisis. "La actual pandemia ha destacado nuestra interdependencia: Todos estamos conectados entre nosotros, para bien o para mal", dijo.

6.24 | Panamá

El ministro de Salud, Luis Sucre, aseguró que "las cosas están saliendo bien" y que la ruta definida para la apertura de nuevos sectores económicos, ante las restricciones para evitar el contagio, continuará siempre y cuando las personas colaboren con las medidas. En el país se reportaron 570 nuevos casos, con lo que el acumulado llegó a 93.552, y 16 fallecimientos, con lo que el total alcanzó los 2018.

5.55 | Primer caso

Grecia anunció la primera infección por coronavirus en su mayor campo de migrantes, el de Moria, situado en la isla de Lesbos, donde casi 13.000 solicitantes de asilo viven en condiciones sanitarias precarias. "Un hombre somalí de 40 años dio positivo", dijo una fuente del Ministerio de Migración.

5.36 | Análisis

5.14 | En 30 años

Australia entró en recesión por primera vez desde 1991, tras la caída de un 7% del Producto Bruto Interno en el segundo trimestre a causa del coronavirus, según datos oficiales. Pese a las ayudas públicas masivas, el freno de la economía mundial y las drásticas restricciones para luchar contra la propagación del brote en el país pusieron fin a casi tres décadas de crecimiento, que ni siquiera se interrumpió con la crisis financiera mundial de 2008.

4.33 | Turismo

Maldivas endureció las condiciones de entrada para visitantes tras un recrudecimiento de casos en más de una decena de complejos turísticos, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores. El turismo constituye una fuente esencial de este archipiélago del océano Índico formado por 1190 pequeñas islas. A partir de ahora, todos los viajeros deberán presentar a su llegada un certificado de test negativo de Covid-19.

4.02 | Tras cuatro días

Las bolsas europeas abrieron al alza después de caer durante cuatro sesiones consecutivas, y las acciones de medios de comunicación y entretenimiento se recuperaban tras las fuertes pérdidas de la sesión anterior. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 1,1% en las primeras operaciones, tras perder más del 2%. En el ámbito empresarial, Barratt Developments Plc, la mayor constructora de viviendas de Reino Unido, subía más de un 5%.

3.40 | Ginés González García

3.13 | Nueva normalidad

La economía alemana debería utilizar el tiempo ganado gracias a la ayuda estatal millonaria durante la crisis para una drástica reestructuración, dijo el presidente ejecutivo del Deutsche Bank, Christian Sewing. "Tenemos que adaptarnos al nuevo entorno aunque justamente esto aún no está sucediendo en todas partes", indicó el jefe de la principal institución financiera de Alemania. "Europa amenaza con sufrir una vez más su mayor debilidad: Somos relativamente buenos para contrarrestar los efectos de las crisis, pero somos más lentos cuando se trata de ajustarnos en forma permanente a un nuevo estado normal".

2.47 | Más restricciones

Las autoridades de Escocia impusieron nuevas restricciones a los contactos sociales en Glasgow y alrededores para frenar un rebrote de Covid-19, mientras que en otros puntos del Reino Unido tiene lugar una flexibilización en contra de la opinión de dirigentes locales. Las medidas, decididas tras registrarse más de 130 nuevos casos en dos días en la zona, entraron en vigor a medianoche y afectan a unas 800.000 personas. Por ellas se prohíbe recibir en casa a miembros de otro hogar, aunque se trate de familiares, o visitarlos en sus viviendas.

2.18 | Estampida mortal

El presidente peruano, Martín Vizcarra, admitió que la Policía tomó "decisiones inadecuadas" durante el desalojo de 120 personas de una fiesta prohibida en una discoteca, que dejó 13 muertos el 22 de agosto en Lima en medio de la pandemia. "La forma de intervención no ha sido la que correspondía y a lo largo de los días hemos visto información que nos lleva a la conclusión de que hubo decisiones inadecuadas que no podemos ni vamos a justificar", dijo durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

1.56 | Defensas

Los anticuerpos que las personas producen para combatir el coronavirus duran al menos cuatro meses después del diagnóstico y no desaparecen rápidamente como indicaban algunos estudios previos, dijeron varios científicos. El reporte se basa en pruebas realizadas a más de 30.000 personas en Islandia y es una buena noticia para las acciones encaminadas al desarrollo de vacunas porque si una vacuna puede estimular la producción de anticuerpos duraderos como ocurre con una infección ordinaria, brinda esperanzas de que la "inmunidad frente a este virus impredecible y altamente contagioso pudiera no ser efímera", escribieron expertos independientes de la Universidad de Harvard y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos en la revista New England Journal of Medicine.

1.35 | Los recuperados

En las últimas 24 horas en Alemania hubo 1256 infectados y once víctimas mortales, según el balance publicado por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del control y el seguimiento de enfermedades infecciosas. Con estos datos, el balance asciende a 244.855 casos y 9313 fallecidos. La cifra de personas que consiguieron superar la enfermedad se eleva a 219.100.

1.08 | Sigue en alza la curva

La India reportó 78.357 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, elevando el global a más de 3,7 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. El incremento coincide con el alivio de las restricciones gubernamentales para ayudar a la economía. El Ministerio de Salud confirmó además 1045 muertos en el último día para un total de 66.333. El país, el que más infecciones reporta a diario desde hace tres semanas, incrementó su capacidad de realizar pruebas en cerca de 100.000 diarias, pero los expertos dicen que no es suficiente.

00.42 | Bolivia suma 669 casos nuevos

La pandemia del coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan dejó en las últimas 24 horas 669 nuevos positivos y 74 víctimas mortales, lo que eleva el total a más de 117.000 personas contagiadas y 5101 muertos, según el último balance del Ministerio de Sanidad boliviano.

00.10 | En Corea del Sur

La nación sumó su 20° día consecutivo con un incremento de tres dígitos en el número de casos, una situación que llevó a las autoridades a imponer recientemente duras medidas de distanciamiento social. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades confirmaron 267 nuevas infecciones que elevaron a 20.449 los contagiados desde el inicio del brote, con 326 fallecidos.Con información de las Agencias Télam, AP, AFP, DPA, Europa Press y Reuters