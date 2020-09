India se acerca a Brasil, el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo Fuente: AFP

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya supera los 879.000 y los contagiados son más de 26.790.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 6.380.000) y víctimas fatales (más de 192.000). El segundo país en la lista es Brasil, con más de 4.091.000 casos y 125.000 muertes. En cuanto a casos registrados, el tercer lugar lo ocupa la India que, con alrededor de 4.023.000 de infectados y más de 69.600 muertes, es el país asiático más afectado por el virus.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: sobrepasó los 41.500. En tanto, con aproximadamente 633 mil casos y más de 14.500 muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. A 170 días del inicio del aislamiento obligatorio en el país, en la Argentina los infectados por Covid-19 son 478.792, hubo 9859 muertes y más de 349.132 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.46 | En Jujuy

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo esta noche que se está coordinando con Nación la visita del presidente Alberto Fernández, con el fin de avanzar en estrategias sanitarias conjuntas frente a la pandemia del coronavirus, que en la provincia superó hoy los 10.000 casos positivos.

22.30 | Ecuador reporta 10.524 muertos

Ecuador reportó 10.524 muertos desde el inicio de la epidemia de covid-19 el 29 de febrero al modificar la metodología de recuento oficial.

Sin explicar las razones del cambio, la cantidad de fallecidos toma en cuenta los casos confirmados con una prueba RT-PCR pero también a quienes murieron con síntomas o que se habían sometido a otras pruebas, según el informe de Situación Nacional por Covid-19 Infografía No 192.

Según la nueva modalidad, respecto a los casos solo se reportarán los confirmados por pruebas PCR: 109.784 positivos.

21.05 | Venezuela reporta 1124 casos

Venezuela sumó hoy 1124 casos positivos y 8 nuevos fallecidos por Covid-19, lo que elevan a 52.165 los contagios y a 428 la cifra de fallecidos por coronavirus en el país.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, lo informó al presentar el balance de la comisión presidencial para el seguimiento y control de la pandemia durante una jornada encabezada por Nicolás Maduro, transmitida por la televisora estatal.

20.45 | Chile confirma un repunte en sus casos diarios

Chile confirmó un repunte en su número de casos diarios de coronavirus con más de 2.000 en las últimas 24 horas, la cifra más alta de las tres últimas semanas.

El Ministerio de Salud chileno ha confirmado 2.077 nuevos casos de Covid-19, aunque 1.364 de ellos no presentan síntomas, con los que el total en el país ha ascendido hasta los 422.510 desde el comienzo de la pandemia.

20.25 | En Colombia

Colombia reportó 8065 nuevos positivos y un aumento en el global de contagiados que se situó en 666.521, de los cuales 518.229 ya están recuperados.

Respecto de las víctimas mortales, el informe oficial dio cuenta hoy de 256 fallecidos, lo que incrementó la cifra total de muertos a 21.412 personas.

19.30 | Parte diario

Según reportó el Ministerio de Salud 120 personas murieron y 6.986 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que son 9.859 los fallecidos y 478.792 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

16.48 | Vuelven a subir los casos en Chile

El Gobierno chileno difundió hoy con preocupación un reporte de 2.077 nuevos casos de coronavirus registrados en las últimas 24 horas, la cifra más alta de contagios diarios desde el 16 de agosto. En el reporte diario, el Ministerio de Salud también confirmó 41 nuevos decesos, cifra que lleva a un total de 11.592 desde el inicio de la pandemia, informaron los diarios El Mercurio y La Tercera en sus ediciones online. El ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó este mediodía durante el reporte que se viven "momentos difíciles" en la región de Magallanes, cuya capital es Punta Arenas, que ayer registró una cifra récord de 206 nuevos contagios, aunque estimó que conforme se afiance el confinamiento, se irán reduciendo los nuevos casos.

15.58 | No quieren vacunarse

Casi un cuarto de los habitantes de Brasil se vacunaría contra el coronavirus, entre el 5% de los que se negaría bajo cualquier circunstancia y otro 20% indicó que podría no hacerlo, según una encuesta publicada el domingo en el periódico O Estado de Sao Paulo. Las razones dadas por quienes desconfían de tomar una vacuna incluyeron dudas sobre su seguridad y efectividad, y teorías de conspiración infundadas como el miedo a la manipulación genética, la implantación de un chip al tomarla y que está hecha con fetos abortados.

15.18 | Cierran 75 escuelas

Una semana después de haber comenzado las clases presenciales en el interior de Cuba, unas 75 escuelas debieron ser cerradas en la central provincia de Ciego de Ávila debido a un rebrote del nuevo coronavirus, informaron las autoridades. El 1 de septiembre se había retomado el ciclo escolar luego de seis meses --de los cuales dos correspondieron a las vacaciones estivales-- y gracias a un relativo control de la COVID-19 en el territorio nacional, salvo en La Habana. La capital empeoró sus condiciones e incluso fue cerrada por completo a la circulación interprovincial y se instauró un toque de queda nocturno. Una cadena de contagios que ya sumó más de 30 casos en 15 días en Ciego de Avila obligó a las autoridades a tomar medidas más restrictivas del movimiento, dijo el gobierno local.

14.38 | China quiere cambiar el relato

Describir a Wuhan como una víctima heroica del coronavirus o arrojar dudas sobre el origen real del virus: el gobierno chino desea recuperar el control del hilo narrativo de la pandemia en un contexto en el que el planeta mira con desconfianza al gigante asiático. La enorme operación de relaciones públicas tiene lugar sobre todo a través de la campaña de prensa de los medios de Estado que elogian a Wuhan, donde se sospecha que surgió la pandemia. Hablan de un renacimiento de esta ciudad del centro de China y alaban los esfuerzos para controlar la epidemia del gobierno, en un momento en el que el virus no cede en Estados Unidos.

13.58 | Nuevo cierre

Misiones estableció el cierre del parque provincial "Salto Encantado", recientemente habilitado para el turismo local, por varios casos de coronavirus en cercanías al atractivo natural. Desde el Ministerio de Turismo indicaron que en una decisión "conjunta" tomada como medida preventiva se dispuso el cierre al público.

13.32 | Activación

El fabricante de vehículos de transporte y carga Mercedes Benz anunció que reanudará a partir de mañana un segundo turno de trabajo en la planta industrial de La Matanza, con lo que recuperará los niveles de producción de marzo. "Estamos muy entusiasmados de haber alcanzado el objetivo de producir en dos turnos", sostuvo Manuel Mantilla, presidente de Mercedes-Benz Argentina, quien subrayo "la prioridad de proteger la salud de nuestra gente".

13.13 | Vacuna

México podría tener su propia vacuna contra el Covid-19 en la primavera boreal de 2021, estimó la investigadora que coordina los esfuerzos locales, en medio de la carrera global por el antídoto contra la enfermedad que ya contagió a más de 26 millones de personas en todo el mundo. La doctora Esther Orozco, coordinadora del grupo científico que representa a México ante la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias, dijo que un proyecto basado en el virus que transmite la enfermedad de Newcastle es el candidato más viable para conseguir la primera vacuna hecha en el país.

12.45 | Messi

El furbolista argentino volverá a encontrarse mañana con sus compañeros del Barcelona cuando se reintegre a los entrenamientos después de su intento fallido de salida del club. Lionel Messi, según una información del diario Marca, se sometió hoy a un test PCR de coronavirus en su casa del municipio de Casteldefels y, de no registrar positivo, mañana acudirá a la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí para comenzar la pretemporada.

12.12 | Ayuda estatal

El Gobierno invertirá $ 30.000 millones en el mercado interno en los últimos cuatro meses del año, a través de la Tarjeta Alimentar (TA), un instrumento destinado a garantizar alimentos para la población vulnerable, que sumará, durante 2020, una inyección total de $ 90.000 millones. Así lo informaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Daniel Arroyo, que además detallaron que, desde enero hasta agosto pasado, la tarjeta "volcó 60.074 millones de pesos al mercado interno", que fueron utilizados mayormente para la compra de alimentos frescos en los 24 distritos del país.

11.44 | Caída

Las ventas minoristas cayeron 17,8% en agosto respecto a igual mes del año pasado, según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Industria (CAME). De esta forma, en lo que va del año las ventas en el sector minorista acumulan un retroceso de 30,5% respecto a similar lapso de 2019, debido a las fuertes bajas registradas en los meses de marzo, abril, mayo y junio, cuando más impactaron las medidas implementadas para morigerar el avance del coronavirus.

11.16 | Crece la curva

Las autoridades de Irán contabilizaron 1994 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas, lo que eleva a 386.658 los casos confirmados en la república islámica, el país de Medio Oriente más afectado. El Ministerio de Sanidad estima que casi 334.000 personas ya superaron la enfermedad, mientras que otras 22.293 murieron víctimas del Covid-19.

10.50 | Fútbol

Los simpatizantes del club chino Wuhan Zall, ubicado en la ciudad donde se originó el coronavirus, pudieron asistir por primera vez a un partido de fútbol desde el inicio de la pandemia para ver el choque con Beijing Guoan por la novena fecha de la Superliga china. Los fanáticos abandonaron esa capital regional de China para trasladarse unos 750 kilómetros al este, hacia Suzhou, en la provincia de Jiangsu, donde se permiten encuentros con un número limitado de espectadores.

10.28 | Santa Fe

Dos conocidos locales nocturnos de la ciudad de Reconquista fueron clausurados el fin de semana por infringir el distanciamiento social dispuesto para contener contagios de coronavirus, y una decena de personas fueron detenidas por participar de una fiesta clandestina en un bar de la ciudad de Santa Fe, informaron voceros comunales y policiales. Además, en la capital de la provincia hubo esta madrugada un operativo de inspectores y policías que permitió desarticular cuatro fiestas que se desarrollaban en domicilios particulares, una de ellas con 90 participantes.

10.04 | Turismo

El periodo entre enero y agosto cerrará en España con cerca de 40 millones de turistas internacionales menos que el año pasado, que habrían gastado unos 50.000 millones de euros. En 2019, en el periodo enero-agosto llegaron al país 58,2 millones de viajeros y sólo en agosto, 10,1 millones, mientras que entre enero y julio de este año, el cómputo total apenas llega a 13,2 millones.

9.26 | En la Argentina

El Ministerio de Salud informó 68 nuevas muertes por coronavirus en el país, por lo que la cantidad de personas fallecidas llegó a 9807, en tanto que el total de casos confirmados es de 471.806. En el reporte matutino de la cartera sanitaria se indicó que la tasa de incidencia de la enfermedad es de 1040 casos por 100 mil habitantes, con una tasa de letalidad de 2,1% sobre los casos confirmados y de mortalidad de 215 personas por millón de habitantes.

9.01 | Israel

El Ministerio de Sanidad informó 14 nuevas muertes por coronavirus durante el Shabbat, el día santo judío, con lo que el país suma ya 1007 decesos y se convierte en el 49 del mundo en superar esta barrera.

8.25 | Massacre

Walas, líder de la banda Massacre, definió como una "pesadilla física y emocional" su experiencia de padecer coronavirus: estuvo internado con oxígeno y recibió "diez fármacos". "Esto no es ni conspiracionismo ni mentira: el coronavirus es real, absolutamente real", dijo el músico a través de un video en Instagram, y remarcó: "Es un monstruo, es un minidragón que te ataca. Lo que me pasó a mí no se lo deseo a nadie, ni siquiera a los que inventaron el virus. Por favor, a cuidarse, no salir al pedo... Es realmente una pesadilla".

7.58 | Reclamo de Francisco

El Papa arremetió contra los que hablan y critican a los demás por detrás al manifestar que esta actitud "es un virus más feo que el Covid-19", al tiempo que invitó a los cristianos a poner en práctica lo que definió como "pedagogía de la recuperación". "Hagamos un esfuerzo para no decir rumores y hablar por detrás. Esto es un virus más feo que el Covid-19", señaló durante el Ángelus.

7.33 | CABA

1055 nuevos casos y 13 muertos por coronavirus se reportaron en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 2538 el total de fallecidos y a 102.248 los infectados. En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 62,4%, informó el Ministerio de Salud porteño. En ese marco, en el sistema de salud pública están ocupadas 281 camas críticas sobre un total de 450, mientras en los casos moderados la ocupación es de 46,1% (692 sobre 1.500 disponibles) y en los leves 32,7% (1.639 sobre 5.000).

6.10 | Berlusconi

El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, quien está hospitalizado, está respondiendo "óptimamente" al tratamiento para Covid-19 pero pertenece a la categoría de pacientes más vulnerable y se encuentra en "la fase más delicada" del virus, dijo su médico. El doctor Alberto Zangrillo, jefe de cuidados intensivos del hospital San Raffaele de Milán, reiteró que se mantiene "cautelosamente optimista" sobre la recuperación.

5.39 | Crisis nacional

5.08 | Más de 400 muertos

Venezuela superó los 52.000 contagios de coronavirus con los 1192 nuevos casos de ayer y reportó asimismo ocho decesos, por lo que llegó a 420 muertos. El número exacto de casos llegó a 52.165, informó la vicepresidenta ejecutiva del país caribeño, Delcy Rodríguez. La funcionaria señaló que la capital venezolana, Caracas, fue la región que reportó más casos, con 188.

4.44 | Arrestos

Al menos 90 personas fueron detenidas durante las protestas convocadas en Hong Kong, coincidiendo con el día en que debían haberse celebrado las elecciones parlamentarias locales y que el gobierno de Carrie Lam aplazó por la pandemia. La Policía había advertido de un amplio despliegue por toda la ciudad y de que utilizarían equipos antidisturbios contra quienes se negasen a disolver las concentraciones, por entender que estas incumplían la normativa de orden público y suponían un riesgo de salud pública.

4.12 | Caballos inmunizados

Un medicamento desarrollado con anticuerpos obtenidos de caballos inoculados con el nuevo coronavirus es la carta de esperanza que manejan científicos y autoridades sanitarias de Costa Rica para tratar a miles de pacientes en los países centroamericanos afectados. El suero producido por el Instituto Clodomiro Picado (ICP), perteneciente a la estatal Universidad de Costa Rica, entra la próxima semana a fase de pruebas en 26 pacientes y se acerca a la etapa de aplicarse de manera masiva, dijo Román Macaya, presidente de la Caja del Seguro Social que administra la red de centros de salud públicos.

3.40 | Alarma en Madrid

Ante los casos de coronavirus, que vuelven a subir, los profesionales de la salud se quejan de las condiciones de trabajo. De acuerdo con lo publicado por el diario El Mundo, en la actualidad hay 76 centros de atención primaria cerrados en Madrid. "Justo el año en que deberíamos estar más reforzados, es cuando estamos más debilitados. La merma de personal es histórica, pero se ha ido acrecentando. Hay médicos doblando turnos y trabajando de 8 de la mañana a 9 de la noche. La situación es dantesca. El porcentaje que se ha contratado ha sido mínimo", declaró Miguel Ángel Sánchez, presidente del Colegio de Médicos de Madrid.

3.13 | A seis meses del comienzo

2.48 | La ultraderecha

Los extremistas de derecha lideraron más de 90 manifestaciones celebradas en Alemania desde finales de abril para protestar contra las restricciones impuestas por la pandemia, segpun datos oficiales. Uno de los focos regionales de las marchas, a los que a menudo solo asistieron unas pocas docenas de participantes, fue el estado federado de Sajonia-Anhalt, en el este del país, señala la información de la Oficina de Protección de la Constitución, el servicio de inteligencia interior.

2.20 | En aumento

México alcanzó los 629.409 casos confirmados y los 67.326 fallecidos, al sumar 6319 contagios y 475 muertes en la última jornada. En rueda de prensa, el titular de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, señaló que los últimos reportes reflejaron aumentos del 1 por ciento en los contagios y del 0,7 por ciento en los decesos en comparación con las cifras anteriores.

1.56 | En Alemania

Las autoridades sanitarias explicaron que en el último día hubo 998 nuevos casos, una tasa de contagios que eleva el balance provisional a cerca ya de los 250.000, en concreto 249.985.

1.30 | India, con más de 90.000 casos en un día

La nación asiática registró un nuevo récord de contagios de coronavirus, con al menos 90.632 en 24 horas, y se acerca ya a las cifras globales de Brasil, el segundo país con mayor número de infectados de Covid-19 en todo el mundo, solo por detrás de Estados Unidos.

1.07 | Australia extiende el confinamiento de Melbourne

Los funcionarios extendieron por dos semanas más el estricto aislamiento de Melbourne, la segunda ciudad del país, porque el número de nuevos casos de coronavirus no disminuyó lo suficiente. El primer ministro del estado de Victoria, Daniel Andrews, dijo que las medidas actuales permanecerán en vigor hasta el 28 de septiembre.

00.46 | La crisis en Perú

Las autoridades informaron que el país alcanzó los 680.000 contagios tras sumar más de 6800 casos confirmados en las últimas 24 horas. De acuerdo con el último balance del gobierno, se registraron 6854 positivos de Covid-19, lo que eleva el total hasta los 683.702.

00.13 | Bolivia supera los 120.000 casos

El país contabilizó 120.041 casos de Covid-19, según confirmó el Ministerio de Salud en su reporte epidemiológico. La cifra creció en tanto se registraron en las últimas horas 661 nuevos infectados. Por su parte el número de muertes se elevó a 5398.

Con información de las Agencias Télam, AP, AFP, DPA, Europa Press y Reuters