La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda los 902.500 y los contagiados son más de 27.766.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 6.360.000) y víctimas fatales (más de 190 mil). En cuanto a casos registrados, el segundo país en la lista es la India que, al superar los 4.370.000 y registrar cerca de 74 mil muertes, es el país asiático más afectado por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con alrededor de 4.198.000 infectados y más de 128.500 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: sobrepasó los 41.600. En tanto, con aproximadamente 642.500 casos y más de 15.000 muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. A más de 170 días del inicio del aislamiento obligatorio en el país, en la Argentina los infectados por Covid-19 son 524.198, hubo 10.907 muertes y más de 390.098 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.20 | En Santa Cruz desestimaron la posibilidad de abrir el turismo

Las máximas autoridades sanitarias de Santa Cruz desestimaron hoy la posibilidad de una apertura del turismo en la provincia, debido al incremento en los casos de coronavirus en varios puntos de su territorio, en especial El Calafate.

"Sabemos que hoy no podemos hablar ni pensar en una apertura del turismo porque sería hipócrita y lo que queremos es ser transparentes", expresó el secretario de Salud Pública, Ignacio Suárez Moré.

22.30 | Israel decreta el confinamiento durante 14 días

El grupo que coordina la lucha contra el coronavirus en Israel ha acordado durante la noche de este jueves un confinamiento de todo el país, que se extenderá 14 días, después de que las autoridades sanitarias hayan confirmado más de 4.000 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas.

21.25 | En México

Autoridades mexicanas reportaron el jueves 554 nuevos fallecimientos relacionados al coronavirus, elevando la cifra total de muertos a 69,649, con lo que el país latinoamericano se mantenía como el cuarto con más decesos en el mundo por la pandemia.

América Latina sumó el jueves más de ocho millones de casos de coronavirus, en momentos en que algunos de los países más afectados comienzan a mostrar una tendencia a la baja en los números y continúan los esfuerzos mundiales para encontrar una vacuna efectiva.

21.00 | Corea del Sur dona a Chile 500.000 dólares

Corea del Sur donó a Chile 41 mil reactivos para toma de test PCR y 50 mil mascarillas valuadas en medio millón de dólares.

El ministro de Salud, Enrique Paris, recibió este jueves la donación de insumos clínicos para el combate de la pandemia de Covid-19 que hoy se cobró otras 79 vidas totalizando desde marzo 11.781 personas fallecidas, mientras los casos suman 428.669 infectados

19.45 | Coronavirus en la Argentina

19.00 | Iniciaron pruebas de desinfección en unidades del transporte público

El Ministerio de Transporte de la Nación dio inicio a las pruebas de un producto sanitizante para incorporar en procesos de limpieza y desinfección en el transporte público, con el objetivo de continuar controlando la circulación del coronavirus en ese servicio.

Según informaron fuentes de la cartera, hoy comenzaron a realizarse pruebas de campo de una nueva fórmula para limpiar y desinfectar, en esta primera etapa, en unidades de ferrocarriles que circulan diariamente atravesando el Área Metropolitana de Buenos Aires.

18.29 | Una ley declara la emergencia en el sector turístico bonaerense

La Cámara de Senadores de la Legislatura bonaerensesancionó hoy la ley que declara la emergencia en el sector turístico de la provincia por la pandemia de coronavirus y promueve medidas para el sostenimiento y la reactivación productiva de esa actividad y se autoriza "a diseñar e implementar, en forma conjunta con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), un régimen de beneficios impositivos" para el sector.

La iniciativa, de la legisladora de Juntos por el Cambio Melisa Greco, había sido aprobada hace 15 días en Diputados y hoy fue sancionada en la sesión que llevó adelante el Senado. La norma establece que el Poder Ejecutivo provincial deberá determinar la autoridad de aplicación para "implementar medidas para el sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística, en el marco de las leyes de emergencia" que sancionó la Legislatura.

17.15 | Francia registra un nuevo máximo diario de casos: casi 10.000

El Gobierno de Francia confirmó este jueves un nuevo máximo diario de casos de coronavirus, con casi 10.000 nuevos contagios, en medio del drástico repunte registrado durante los últimos días. El Ministerio de Sanidad indicó en un comunicado que durante las últimas 24 horas se confirmaron 9.843 casos, superando así el anterior máximo, registrado el 4 de septiembre, con 8.975, recogió la agencia de noticias Europa Press.

Esta cifra llega además un día después de que el país registrara la que entonces era la segunda cifra más alta diaria de casos, con 8.577. De esta forma, el total de casos supera la barrera de los 350.000 y llega a 353.854, mientras que la cifra de muertos asciende a 30.813, incluidos 19 durante las últimas 24 horas.

16.15 | Argentina. Confirman una complicación tardía en chicos y adolescentes

En el país se confirmaron 22 casos de síndrome inflamatorio multisistémico asociado a Covid-19 (SIM-C), unacomplicación rara, pero de alto riesgo, en los chicos y que, desde hace dos meses, es parte de la definición de caso sospechoso para los menores de 18. Siete ya recibieron el alta y especialistas coinciden en que es clave la consulta pediátrica rápida para su diagnóstico y tratamiento oportunos.

15.30 | México y la vacuna rusa

El gobierno mexicano negó haber intervenido para ordenar más 32 millones de dosis de vacunas rusas Sputnik V contra el Covid-19, y dijo que el acuerdo fue gestionado por una empresa privada con autoridades de Moscú. El laboratorio mexicano Landsteiner Scientific directamente firmó el convenio con el Fondo Ruso de Inversiones Directas (RDIF) para obtener los antídotos.

El antivirus llegará a México a partir de noviembre próximo pero antes deberá de superar la aduana del organismo regulador para medicamentos y productos alimenticios, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

15.05 | Cuba aún da pelea contra el Covid-19

Las autoridades reportaron hoy dos muertes más en Cuba por la Covid-19 ambas en Ciego de µvila, una provincia del centro de la isla y 92 nuevos contagiados en el país, en una etapa aún alta de la epidemia. Desde que comenzó septiembre fallecieron en el país 12 ciudadanos a causa del coronavirus.

En total desde marzo pasado al inicio de la pandemia mundial fallecieron 106 ciudadanos en Cuba por los mismos motivos. De acuerdo con las cifras divulgadas esta mañana en rueda de prensa televisada en la isla son 664 personas que son casos positivos y permanecen hospitalizados además de 884 bajo sospecha de estar contagiadas.

15.00 | La obesidad es un factor de riesgo subestimados por los pacientes

Diversos estudios demostraron que tener obesidad, esto es un índice de masa corporal igual o superior a 30, constituye un factor de riesgo para desarrollar formas graves de infección frente al coronavirus, incluso morir, en tanto que una reciente investigación arrojó que 6 de cada 10 personas obesas solo consideran que tienen sobrepeso.

"La obesidad es un factor de riesgo de mortalidad en pacientes con Covid-19, no solo cuando se analiza la variable en conjunto con otras que suelen asociarse a la mortalidad como la hipertensión o la diabetes, sino también cuando se analiza en forma desagregada, es decir, sola", indicó hoy a Télam la infectóloga Leda Guzzi.

14.38 | Confirman el primer reinfectado de coronavirus en Catamarca

La ministra de Salud de Catamarca, Claudia Palladino, confirmó hoy el primer caso de una paciente reinfectada de coronavirus en la provincia y reportó que hay más de 800 personas aisladas en calidad de nuevos casos sospechosos de Covid-19.

"Seguimos la vigilancia vía streaming y descubrimos este nuevo positivo, habiendo tenido en el medio varias detecciones negativas, nos impresiona, dijo la ministra en relación al caso del paciente reinfectado, que había tenido coronavirus en el mes de julio.

14.20 | España registra 10.764 casos de Covid-19 en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad de España ha registrado este jueves 10.764 casos de Covid-19, de los cuales 4.137 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, en comparación con los 4.410 del miércoles, elevándose la cifra total de personas infectadas en España por coronavirus hasta las 554.143. No obstante, Ceuta y Navarra no han facilitado este jueves los datos.

Asimismo, el departamento dirige Salvador Illa ha notificado hoy 71 fallecidos por Covid-19 más, 249 en la última semana. Por tanto, la cifra global de fallecidos por Covid-19 en España se sitúa en las 29.699 personas.

14.00 | Coronavirus: 117 millones de niños en riesgo de pobreza

A seis meses de la declaración de pandemia por parte de la OMS, el impacto del coronavirus en los niños de las zonas más pobres del mundo es "catastrófico", de hecho, en 2020 habrá 117 millones más de menores en riesgo de pobreza. Entre ellos, unos 10 millones podrían no volver nunca más a la escuela y 80 millones corren el riesgo de no poder acceder a las vacunas esenciales, aseveró hoy la organización Save the Children, en un nuevo informe, titulado "Proteger a una generación".

El estudio, basado en una amplia encuesta mundial realizada en 37 países a más de 25.000 niños y adultos, indicó, entre otras cosas, un aumento de las desigualdades y la brecha de género, así como una duplicación de la violencia doméstica. En todo el mundo, 3 de cada 4 familias han declarado que han perdido parte de sus ingresos, 2 de cada 3 no pueden alimentar adecuadamente a sus hijos y 9 de cada 10 no pueden acceder a la atención médica.

13.43 | Inglaterra añade a Portugal a la lista de cuarentena por coronavirus

Londres ha impuesto una cuarentena obligatoria a los pasajeros que lleguen de Portugal con el objetivo de intentar frenar la propagación del coronavirus, dijo el jueves el ministro de transporte británico Grant Shapps. Cualquier persona que llegue a Inglaterra desde Portugal, excluyendo las Azores y Madeira, después de las 4 de la mañana del sábado tendrá que aislarse durante 14 días, según un mensaje en Twitter.

Hungría, la Polinesia Francesa y Reunión también han sido eliminadas de la lista del corredor de viajes seguros a Inglaterra, dijo Shapps, mientras que Suecia ha sido añadida a la lista segura. (Información de James Davey; editado por Stephen Addison; traducido por Tomás Cobos)

13.10 | Santa Fe incrementó su capacidad de testeos

La provincia de Santa Fe aumentó la cantidad y capacidad de testeos para la detección de coronavirus, por lo que registró un importante incremento en la identificación y reporte de los casos que se informan a diario, indicaron hoy fuentes del Ministerio de Salud local.

La directora provincial de Articulación, Laura Ortube, dijo que "el número de casos creció de un modo significativo" debido a que se habilitaron nuevos dispositivos de toma de muestras, por ejemplo en los hospitales cuando el paciente puede concurrir en su propio vehículo. Además, se ampliaron los operativos territoriales y barriales DetectAR y se incorporaron nuevos laboratorios para el procesamiento de muestras, lo que permitió la descentralización.

13.00 | Los dichos del FMI sobre la Argentina y la pandemia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que el combate a la pandemia de coronavirus se convirtió para la Argentina "es un nuevo desafío" y "un problema adicional grave", y sostuvo que las conversaciones que se dan de manera virtual en las "etapas iniciales" de la negociación entre el organismo y el país se desarrollan en un clima "muy constructivo".

El vocero del Fondo, Gerry Rice, expresó el anhelo de la entidad en "seguir colaborando con las autoridades en el próximo período para discutir nuevamente sus planes para fortalecer la estabilidad macroeconómica, impulsar el crecimiento y la creación de empleo".

12.26 | Denuncia

12.00 | Prohibición

Portugal prohibirá los grupos de más de 10 personas en todo el país y limitará los horarios comerciales y la venta de alcohol a partir del martes, un día después de que se reabran las escuelas y los ciudadanos retornen a sus actividades luego de las vacaciones, en un intento de frenar la circulación del coronavirus. También se impondrán restricciones en los restaurantes y cafeterías próximos a las escuelas, según resolvió hoy el consejo de ministros y anunció el primer ministro António Costa, quien reconoció que "en las últimas semanas ha habido un avance sostenido de la pandemia".

11.22 | Vuelta atrás

La ciudad cordobesa de Río Cuarto retrocede a Fase 1 de aislamiento social a partir del sábado y durante diez días, tras registrarse un brote de contagios en las últimas semanas. La decisión fue tomada por el intendente Juan Manuel Llamosas en un distrito que vio aumentar considerablemente el número de positivos de Covid-19.

10.56 | Palestina

Los territorios, donde viven unas 5 millones de personas, sumaron un nuevo récord de contagios, con 1.000 positivos en la última jornada. Así lo informó el Ministerio de Sanidad palestino, que detalló 255 infecciones en Jerusalén este, anexionado por Israel, 550 en Cisjordania ocupada y 195 en la Franja de Gaza, que se encuentra en confinamiento desde el 24 de agosto ante los primeros contagios por transmisión comunitaria.

10.34 | Una nueva app

Escocia lanzó su propia aplicación móvil de rastreo de contactos para combatir la propagación del coronavirus, adelantando a Inglaterra donde, tras algunos contratiempos, el proyecto que Boris Johnson pretendía como puntero sigue sin estar listo. Llamada "Protect Scotland", la aplicación utiliza tecnología bluetooth para detectar los teléfonos que han estado cerca de una persona diagnosticada con Covid-19 y alertar a sus propietarios para que se pongan en contacto con las autoridades sanitarias.

10.01 | Recuperación del empleo

Unas 28.800 personas accedieron a una ocupación formal en junio (0,2% más que el mes anterior), luego de tres meses de números negativos como consecuencia de la pandemia, mientras la tasa de incorporación de personal fue de 0,8%, la más alta desde el comienzo de la cuarentena, lo que evidencia "el inicio de un incipiente proceso de recomposición laboral", destacó un informe del Centro de Estudios Metropolitano (CEM) de las universidades nacionales de Hurlingham y Arturo Jauretche, y la UMET.

9.40 | Boliches y salones

La Municipalidad de la ciudad de Córdoba anunció que salones de fiestas y boliches bailables podrán abrir provisoriamente, como bares o restaurantes, para hacer frente a la crisis económica. "Los locales que obtengan el permiso deberán cumplir con el protocolo para Establecimientos Gastronómicos de Bares y Restaurantes, elaborado por el COE, y las resoluciones municipales que lo reglamentan", indicaron desde la comuna.

9.12 | En la Argentina

El Ministerio de Salud informó 55 nuevos fallecimientos por coronavirus, lo que elevó a 10.713 la cifra de muertos desde marzo, con una tasa de mortalidad de 235 personas cada millón de habitantes y de letalidad del 2,1% sobre los casos confirmados. En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 12.259 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer y 512.295 el total de infectados hasta el momento.8.02| San Luis

8.29 | Cierre

Las autoridades de Barcelona decretaron el cierre perimetral de una zona con más de 20.000 personas de la turística localidad de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, por el elevado número de casos de coronavirus registrados. La medida entrará en vigor el viernes y afectará a casi 23.000 habitantes de cuatro barrios humildes y con una alta densidad de población.

8.02 | San Luis

El comité de crisis de la provincia confirmó que hay circulación comunitaria de coronavirus en tres localidades y extendió el aislamiento obligatorio por 7 días para "cortar la cadena de contagios" que registra el distrito, que acumula 397 casos y 3 fallecimientos. "La falta de determinación de un caso índice y la imposibilidad para cerrar la trazabilidad en los casos en San Luis y en Tilisarao produce que estos conglomerados tengan circulación comunitaria. Por lo que continuarán en Fase 1 las dos comunas mencionadas más Potrero de los Funes, Juana Koslay, La Punta, El Volcán, El Trapiche y Estancia Grande", dijo el gobernador Alberto Rodríguez Saá.

7.23 | En voz baja

Zonas más silenciosas en espacios interiores de alto riesgo, como hospitales y restaurantes, podrían ayudar a reducir los riesgos de contagio de coronavirus, dijeron investigadores, después de que un estudio mostrara que bajar el volumen al hablar puede disminuir la propagación. Una reducción de 6 decibelios en los niveles de habla promedio puede tener el mismo efecto que duplicar la ventilación de una habitación, dijeron científicos de la Universidad de California.

7.00 | CABA

1.262 nuevos casos y 52 muertos por coronavirus se reportaron en las últimas 24 horas en la Ciudad, lo que elevó a 2703 el total de fallecidos y a 106.672 los infectados desde la llegada de la pandemia. La ocupación de camas de terapia intensiva es del 61,1%: 275 camas críticas sobre un total de 450.

6.42 | Otra investigación

Israel realizará los primeros ensayos de una vacuna para el Covid-19 en cien voluntarios, dijo el Centro Médico Sheba. Los ensayos están programados para comenzar en octubre. La vacuna, desarrollada por el Instituto de Investigación Biológica, un centro gubernamental, se basa en otro virus que no es dañino para los humanos. Un componente de este virus fue reemplazado por un elemento del nuevo coronavirus. Se supone que el sistema inmunológico identifica el sitio de unión y desarrolla anticuerpos contra él.

6.16 | Medio Oriente

El balance de casos de Covid-19 en Irán supera ya los 395.000 positivos, después de los 2063 nuevos positivos, de los cuales 1041 corresponden a pacientes que están ya ingresados en hospitales de la república islámica. Desde marzo 395.488 personas se contagiaron, de las cuales 340.842 superaron la enfermedad. Al menos 22.798 perdieron la vida.

5.49 | El brote en Alemania

Las autoridades sanitarias registraron 1892 nuevas infecciones de coronavirus, comunicó el Instituto Robert Koch, ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas. Según informó, al menos 255.366 personas se infectaron desde el estallido de la pandemia. El número de muertes relacionadas con la infección es de 9.341.

5.20 | Fútbol

El Nápoles italiano informó que su presidente, Aurelio di Laurentiis, de 71 años, dio positivo por coronavirus, un día después de acudir a una Asamblea de la Liga. "El SSC Napoli anuncia que el presidente Aurelio De Laurentiis dio positivo por Covid-19 tras la PCR realizada ayer miércoles", confirmó el club napolitano en su página web.

4.54 | La curva en Rusia

El coronavirus dejó en las últimas horas más de 5300 casos y 128 muertos, lo que eleva el balance a más de 1,04 millones de personas contagiadas y más de 18.000 víctimas mortales. "Se confirmaron 5363 nuevos casos de infección en 84 regiones, incluidos 1302 asintomáticos", afirmaron las autoridades rusas.

4.27 | Vacuna

4.01 | Sumo

Un brote de coronavirus en un centro de entrenamiento de sumo en Tokio provocó la infección de 19 personas, anunció la instancia que dirige este deporte tradicional japonés y precisó que se mantiene la disputa de un torneo que comenzará el domingo. La Asociación Japonesa de Sumo declaró que 19 luchadores de la escudería Tamanoi, uno de ellos de las divisiones superiores, dieron positivo.

3.25 | Emergencia

Las autoridades de Yakarta van a imponer el lunes un nuevo confinamiento parcial, anunció el gobernador de la capital de Indonesia, Anies Baswedan, que teme el "colapso" de las infraestructuras sanitarias frente a la aceleración del número de enfermos. "La administración decidió usar el freno de emergencia y volver a aplicar medidas de restricción a gran escala", indicó el gobernador. Las oficinas y los comercios de sectores no esenciales permanecerán cerrados, así como los lugares de ocio y de culto más importantes.

3.03 | Reino Unido

El epidemiólogo cuyo modelo influyó al gobierno británico para imponer una cuarentena en marzo advirtió que en las próximas semanas podrían ser necesarias nuevas restricciones para hacer frente al aumento de los contagios. Neil Ferguson, del Imperial College de Londres, afirmó sentirse "animado" por el hecho de que el ejecutivo prohíba las reuniones de más de seis personas y señaló que "uno de los errores" en los primeros días fue adoptar un enfoque excesivamente "cauto".

2.40 | Al aire libre

Una universidad holandesa organiza cursos para sus estudiantes en un parque, una plaza o un estacionamiento para limitar el número de clases que se imparten en línea debido al coronavirus. Ante la perspectiva de un semestre entero de cursos en línea y locales semivacíos, la universidad identificó más de 20 lugares para impartir clases al aire libre.

2.16 | El acto por las Torres Gemelas, en pandemia

El 19no aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre estará marcado por dos actos, uno en la plaza conmemorativa del 11S y otro en una esquina próxima al World Trade Center, reflejando la división sobre la decisión de suspender la tradición de que los familiares lean los nombres de las víctimas en persona. Se espera que el vicepresidente, Mike Pence, acuda a ambos actos en Nueva York mientras que el presidente, Donald Trump, y su rival demócrata en las elecciones de noviembre, Joe Biden, tienen previsto acudir a una recortada ceremonia en el Monumento Nacional del Vuelo 93 en Pensilvania.

1.53 | Sin infecciones

La parte continental de China no registró ningún nuevo caso de transmisión local pero sí fueron confirmados siete casos provenientes de fuera: seis en Shanghai y uno en Guangdong. Tampoco se registraron nuevos casos sospechosos o decesos relacionados con el nuevo coronavirus.

1.28 | ¿Habrá una nueva Buenos Aires?

1.04 | Más de 110.000 migrantes venezolanos regresaron a su país

Aproximadamente 105.000 migrantes o refugiados volvieron al país caribeño desde Colombia y 6000 desde Brasil en el contexto de la pandemia, según la Organización de Estados Americanos (OEA). En un trabajo titulado "Situación de los venezolanos que han retornado y buscan regresar a su país en el contexto del Covid-19", pone el foco en las "dificultades" a las que se enfrenta esta población y cómo se incrementaron "significativamente" a consecuencia del coronavirus.

00.39 | Nuevo récord en la India

El país asiático reportó otro récord, con 95.735 nuevos enfermos, mientras que el virus se propaga más allá de sus grandes ciudades. Ahora los positivos confirmados en el país ascienden a 4.465.863. Este es el segundo conteo nacional más alto del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, donde oficialmente hay más de 6,3 millones de infectados. Además, los funcionarios indios reportaron 1172 muertes en el último día, para un total de 75.062, el tercer peor registro luego de Estados Unidos y Brasil.

00.12 | Bolivia notifica más de mil nuevos casos

Las autoridades informaron que se constataron más de mil nuevos casos de Covid-19, después de 12 días en los que se registraron cifras menores. El balance ofrecido por el Ministerio de Salud de la nación andina muestra que se contabilizaron 1037 positivos adicionales, que elevaron el cómputo global de personas infectadas hasta las 123.345.

