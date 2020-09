Fuente: AFP

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda los 956 mil y los contagiados son más de 30.600.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 6.920.000) y víctimas fatales (aproximadamente 203 mil). En cuanto a casos registrados, el segundo país en la lista es la India, que superó los 5,4 millones de contagios y registra más de 86 mil muertes, con lo que es el país asiático más afectado por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con más de 4.500.000 infectados y 135 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: sobrepasó los 41.800. En tanto, con aproximadamente 657.000 casos y más de 15 mil muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. A 200 días del primer caso en la Argentina y a seis meses del comienzo del aislamiento obligatorio, los infectados por Covid-19 en el país son 640.147, hubo 13.482 muertes y más de 508.563 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.24 | Perú supera la barrera de los 770.000 casos

En concreto, según el balance ofrecido por las autoridades sanitarias peruanas, este lunes se constataron 4.001 nuevos casos, que han elevado el cómputo global de la nación andina hasta los 772.896 positivos. Además, 31.474 personas fallecieron en el país latinoamericano a causa de la COVID-19.

22.36 | El Gobierno británico eleva la alerta y advierte de una transmisión "alta"

De forma paralela, según informa la prensa del país, el primer ministro británico, Boris Johnson, prevé anunciar este martes la batería de nuevas restricciones para intentar frenar la curva de contagios, que continúa al alza. Entre las nuevas medidas destaca la obligación de bares, pubs y restaurantes de cerrar a las 22.00. Además, se suprimirá el servicio en barra y únicamente se podrá atender a los clientes en mesa.

22.05 | México sobrepasa los 700.000 contagios

El país rebasó el lunes el sombrío hito de 700.000 contagios de coronavirus, situándose como uno de los países con más infectados en el mundo, aunque según las autoridades la epidemia va a la baja desde hace ocho semanas en la nación latinoamericana. "Ya tenemos ocho semanas consecutivas de descenso", dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en alusión al ritmo de contagios, hospitalizaciones y muertes asociadas al Covid-19.

21.40 | Colombia reanuda vuelos internacionales

Los aeropuertos de Bogotá y otras dos ciudades colombianas reanudaron hoy gradualmente sus vuelo, suspendidos desde el 23 de marzo para contener los contagios del coronavirus, que hoy supera los 770.000 casos y 24.300 muertos en el país. "El inicio de los vuelos internacionales muestra que el camino es reactivar, con gradualidad y siguiendo los protocolos (de bioseguridad) establecidos por el Ministerio de Salud", manifestó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

21.11 | Europa entró al otoño en segunda ola y con nuevas restricciones

Las restricciones y el temor a nuevos confinamientos aumentan en el continente europeo ante la segunda ola de Covid-19, con España como el país más afectado de la Unión Europea (UE) y Madrid como su epicentro, mientras el Reino Unido advirtió que está en un "punto crítico" y teme sumar 50.000 casos diarios para octubre.

20.50 | Cobrarán una tasa a ruralistas para trabajadores de salud

La municipalidad de Laprida creará una tasa de 35 pesos por hectárea que deberán abonar los dueños de campos de ese distrito bonaerense, con el objetivo de pagarle un bono a los trabajadores de salud.

Así lo confirmó el intendente de Laprida, Pablo Torres, quien consideró que se trata de "un aporte mínimo" en el marco de la pandemia de coronavirus.

20.30 | Argentina. Otras 429 personas murieron y hay 8.782 nuevos contagios

Otras 429 personas murieron y 8.782 fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 13.482 los fallecidos y 640.147 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.387 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 60,3% en el país y del 65,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

20.00 | Brasil registra otras 377 muertes por Covid-19

Brasil registró el lunes otras 377 muertes por Covid-19, lo que eleva el número total de fallecidos por la enfermedad en el país a 137.272, según datos del Ministerio de Salud.

También se reportaron 13.439 nuevos casos de la enfermedad causada por el coronavirus, con lo cual el total de contagios confirmados en el país que alcanza los 4.558.068. Las cifras de los lunes tienden a ser más bajas por un retraso en las confirmaciones de las pruebas los fines de semana.

19.45 | Objetivo de la OMS: conseguir 2 mil millones de vacunas para final de 2021

La OMS anunció hoy que el objetivo es conseguir 2.000 millones de inmunizaciones para fines de 2021, y señaló que cada persona necesitaría dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. El proyecto multisectorial para garantizar la compra y distribución equitativa de las vacunas cuenta ya con 156 países en los que viven dos terceras partes de la población mundial, informó la agencia sanitaria mundial, informó el sitio web de noticias de Naciones Unidas.

Los primeros vacunados serían los trabajadores de salud, seguidos por el 20% de la población más vulnerable de cada país que participe. La OMS, que forma parte de COVAX junto con la alianza Gavi, gobiernos y fabricantes de vacunas, detalló que de los 156 países que adhirieron a la iniciativa, 64 son de renta alta y 92 de renta media o baja.

19.30 | Colombia supera los 770.000 casos de coronavirus

El Ministerio de Salud de Colombia ha confirmado este lunes 770.435 casos acumulados, de los cuales 640.900 corresponden a personas que han logrado superar la enfermedad. Las autoridades sanitarias han informado de 5.359 nuevos contagios, así como 189 fallecidos, lo que significa que 24.397 personas han muerto en Colombia desde el inicio de la pandemia.

19.17 | Universidad de Misiones

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Mincyt) otorgó 12.763.213 pesos a la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) para instalar el laboratorio de bioseguridad que permitirá aportar estrategias relacionadas con coronavirus y el abordaje de otras enfermedades como el dengue, zika, chikungunya y el HPV, informaron hoy oficialmente.

A través de una videoconferencia, el ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, afirmó que existe "una deuda con la ciencia en las provincias" y agregó que desde el Mincyt, "el objetivo complementar con más capacidad de diagnóstico, con un laboratorio de bioseguridad y mañana atender otro tipo de enfermedades".

19.10 | Argentina. Protesta de hospitalarios en varias provincias

Los trabajadores de la salud realizaron hoy protestas en varias provincias en reclamo de mejores condiciones salariales y laborales, ante las complicaciones derivadas de la pandemia de coronavirus y en el marco del Día de la Sanidad.

19.00 | Elaboran protocolo para regular la actividad de los musicoterapeutas

El Ministerio de Salud de la Provincia aprobó a partir de hoy el protocolo de la atención musicoterapéutica en el contexto de la pandemia de coronavirus para evitar los contagios, informó la cartera sanitaria. Se recomienda la "modalidad de atención remota", es decir a distancia, como la teleterapia o teleconsulta utilizando diversos dispositivos y plataformas virtuales, ya que se evita la circulación y desplazamiento de las personas.

18.52 | Provincia de Buenos Aires. Con estrictos protocolos, recuperan un hospital

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense comenzó hoy, bajo estrictos protocolos sanitarios, las obras de recuperación del Hospital Zonal General de Agudos "Magdalena Villegas de Martínez" en General Pacheco, en el marcos de las obras hospitalarias para enfrentar la pandemia

Según detalló un comunicado de la cartera, la obra contempla una inversión cercana a los 17 millones de pesos y se prevé su finalización para el primer trimestre del 2021. Durante esta jornada, con estrictos protocolos sanitarios por la pandemia, se comenzó a trabajar en los más de 7.000 metros cuadrados que comprende el techo del nosocomio del partido de Tigre.

18.40 | Paraguay aprobó el protocolo para la reapertura gradual de la frontera con Brasil

El Gobierno de Paraguay anunció hoy que aprobó el protocolo sanitario para la reapertura gradual del Puente de la Amistad fronterizo con Brasil, cerrado a raíz de la pandemia de coronavirus, aunque aún no resolvió cuándo la implementará. "El protocolo ha sido aprobado por el presidente" Mario Abdo Benítez, afirmó el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni, en conferencia de prensa.

18.30 | El ministro de Salud de Salta, aislado

El ministro de Salud Pública de Salta, Juan José Esteban, se mantenía aislado, aunque sin síntomas y a la espera del hisopado correspondiente, debido a que su principal colaborador, el secretario de Salud, Sergio Humacata, dio positivo por coronavirus y continuaba internado hoy en estado delicado.

La secretaria de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Salud de Salta, Verónica Guzmán, informó que el ministro Esteban seguía aislado, en perfecto estado, mientras que el secretario se hallaba internado transitando una "neumonía bilateral", relacionada con el coronavirus.

18.19 | Campaña en homenaje a trabajadores de la salud

Los trabajadores de la salud y contagiados de coronavirus que transitan la curación reciben saludos y canciones de personalidades relevantes a través de la campaña Tiempo de Mimos, lanzada desde las redes sociales del Hospital Posadas, el Hospital de Clínicas y el Hospital Moreno, en ocasión del Día de la Sanidad.

En Tiempo de Mimos, actores, actrices, deportistas, músicos, músicas, referentes sociales y personalidades destacadas de la cultura envían su cariño y su amor a los trabajadores de la salud y a quienes se han contagiado de Covid-19 y transitan su curación, informó un comunicado de los organizadores de esta iniciativa.

17.49 | Clases en la Ciudad de Buenos Aires

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo hoy que "no hay acuerdo" con Ciudad para "el retorno a las aulas, ni a patios y a plazas", y advirtió que sí existe "la voluntad de un trabajo mancomunado".

Los Gobiernos nacional y porteño retomaron hoy una agenda de "diálogo abierto y de trabajo conjunto" para avanzar en una solución para los 6.500 alumnos que perdieron contacto con las escuelas durante la pandemia en la Ciudad y acordaron que la vuelta "a las actividades escolares" estará sujeta a "los indicadores epidemiológicos".

17.35 | Cómo entra Europa al otoño en su segunda ola de coronavirus

Las restricciones y el temor a nuevos confinamientos aumentan en Europa ante la segunda ola de coronavirus, con España como el país más afectado de la Unión Europea (UE) y Madrid como su epicentro, mientras el Reino Unido advirtió que está en un "punto crítico" y teme sumar 50.000 casos diarios para octubre, en tanto Estados Unidos roza los 200.000 muertos.

17.20 | Salta. Desde hoy funcionan anillos de seguridad

Una serie de retenes de seguridad y puestos de control funcionan desde hoy y hasta el 11 de octubre en los departamentos salteños Capital, San Martín, Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, La Caldera y Orán para controlar la circulación durante la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), dispuesta por el Gobierno nacional ante el aumento de casos de coronavirus.

Fuentes gubernamentales informaron hoy que el Ministerio de Seguridad, por medio de la Policía de Salta, puso en marcha el operativo de seguridad sanitaria diagramado para controlar la circulación vehicular y peatonal en los lugares que se encuentran en etapa de ASPO.

17.12 | Gobierno bonaerense incorpora más de 1100 médicos residentes

Más de 1100 profesionales de la salud que terminan sus residencias a fin de mes pasarán a planta permanente en forma automática desde el 1 de octubre para desempeñarse en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, informó hoy el Ministerio de Salud bonaerense.

Se trata de 1137 profesionales y que por primera vez en la historia se les ofreció al cien por ciento incorporarse al sistema sanitario provincial, aunque el 72% aceptó esa opción, explicó el ministro de Salud, Daniel Gollan.

17.00 | Perú primeras vacunas para 11 millones personas

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Mario López Chávarri, resaltó que gracias a los últimos acuerdos del gobierno con el laboratorio Pfizer y el mecanismo Covax Facility serán garantizadas dosis de vacunas contra el Covid-19 para 11 millones de peruanos en el primer trimestre de 2021.

16.30 | Con barbijos y distancia, estudiantes festejan el Día de la Primavera

Jóvenes y estudiantes iniciaron el festejo del Día de la Primavera en los parques y plazas de la Ciudad de Buenos Aires, donde se vio en las primeras horas de la tarde menor cantidad de gente comparado a otros años, mientras que el Gobierno porteño desplegó un operativo con más de 600 agentes para controlar las medidas de distanciamiento social.

16.30 | Ciudad de Buenos Aires. Celebraciones litúrgicas en los templos

El Gobierno porteño habilitó desde hoy las celebraciones litúrgicas en los templos con un máximo de 20 personas y "estrictas medidas de distanciamiento y prevención" para evitar la propagación del coronavirus, se informó oficialmente.

También sugieren mantener abierto el lugar de culto en días y horarios específicos para el rezo individual y la atención espiritual, además de los específicos de la celebración litúrgica.

16.25 | Denuncia de enfermeros en la Ciudad de Buenos Aires

Enfermeros y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires intentaron hoy ingresar a la Legislatura porteña para entregar un petitorio con demandas para el sector sanitario y fueron repelidos por personal de la Policía, lo que generó incidentes en el ingreso al edificio parlamentario.

Según informaron los trabajadores sanitarios, cuatro manifestaron resultaron heridos con cortes en la cara y el cuero cabelludo por la intervención de los policías que se apostaron en la puerta de la Legislatura, sobre Perú al 100.

16.20 | Covid-19 golpea a aerolíneas en Wall Street

Las cotizaciones de grandes aerolíneas cayeron este lunes en Wall Street por temor a nuevas restricciones de movilidad ante el resurgimiento de la pandemia de coronavirus. Un nuevo informe, ordenado por la industria aérea británica, reveló el lunes que el impacto real del cierre de fronteras es "devastador para la economía del Reino Unido".

Así las acciones del sector aéreo, sinónimo de viajes, en primera línea de fuego ante el alza de casos de coronavirus, cayeron en Wall Street tras la baja en Londres de IAG, propietario de British Airways. El título perdió 12,08% en Londres al cierre del lunes.

16.10 | Argentina. 70% de caída en ventas en comercios

El 70% de los comercios registró caídas en sus ventas respecto de los niveles existentes antes del inicio de la pandemia de coronavirus, de acuerdo con un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que evaluó la situación de las empresas transcurridos seis meses desde el inicio del aislamiento.

Las empresas indicaron, en un 38,8% de los casos, que sus ventas cayeron más de 50% respecto de los niveles previos a la pandemia; 20,9% señaló que cayeron entre 26 y 50%; y 10,9% entre 1 y 25%.

15.50 | México se acerca a 700 mil contagios, pero la tendencia es a la baja de casos

México se aproximaba el lunes a los 700.000 contagios de coronavirus, situándose como el sexto país del mundo con más infectados, aunque según las autoridades la epidemia va a la baja desde hace siete semanas en la nación latinoamericana, cuarta en número de fallecimientos.

"En México llevamos ya siete semanas consecutivas de una tendencia decreciente", dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en rueda de prensa en la víspera, en alusión al ritmo de contagios, hospitalizaciones y muertes asociadas al coronavirus.

15.40 | Temporada de verano en la costa bonaerense

15.37 | Miramar: prohíben la circulación entre las 20 y las 6

El Municipio bonaerense de General Alvarado prohibirá a partir de la hoy la circulación de personas entre las 20 y las 6 en Miramar y el resto de las localidades del distrito, en el marco de una serie de medidas adoptadas para tratar de frenar el incremento de casos de coronavirus reportados en las últimas semanas.

La comuna, que se encuentra en la Fase 4 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, anunció que esta medida estará vigente en principio hasta este 11 de octubre, al igual que otras restricciones adoptadas, debido al alza de los contagios. De acuerdo al último parte sanitario del partido, 94 pacientes se encontraban en tratamiento por Covid-19, mientras que 75 estaban en observación y 466 personas permanecían aisladas de manera preventiva.

15.30 | India suma muertos pero reabre Taj Mahal

Después de seis meses de cierre, el más largo en su historia, reabrió este lunes el Taj Mahal, el monumento de Agra símbolo de la India, donde los 5000 visitantes permitidos por día -un cuarto de lo normal- ahora deberán cumplir una serie de medidas estrictas contra el coronavirus.

Entre ellas el uso obligatorio de barbijos y la prohibición de sacar fotografías grupales, aunque sí se les permitirán las selfies individuales. Solo fueron cientos de indios, no turistas porque solo ingresan extranjeros con visa de trabajo. India tiene más de 5.300.000 contagios, con casi 100.000 nuevos casos por día, y con un récord de muertes espantoso: 1.100 en las últimas 24 horas, umbral ya superado el 10 de septiembre.

15.10 | Movilización de empresarios y trabajadores gastronómicos en Mar del Plata

Empresarios y trabajadores de la gastronomía se manifestaron hoy en la ciudad de Mar del Plata para reclamar que la comuna y la provincia autoricen el retorno a la actividad del sector, que fue restringida hace unas semanas atrás cuando se dispuso el retroceso a la fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, debido al incremento de casos de coronavirus en el distrito. Referentes sindicales dijeron a la prensa que en la localidad balnearia "se perdieron 1.200 puestos de trabajo" desde el inicio de la pandemia.

14.56 | Amnistía preocupada por una app argentina

Amnistía Internacional (AI) volvió a expresar preocupaciones en torno a la utilización de la aplicación Cuidar, implementada por el Gobierno de Argentina en el marco de la pandemia de Covid-19. En un informe titulado "Los riesgos de la App Cuidar: algunas preocupaciones de derechos humanos", la organización resaltó que "la protección de datos personales y la privacidad son algunas de las preocupaciones de derechos humanos que Amnistía Internacional plantea".

"La ley de Protección de Datos Personales exige una ley que autorice expresamente su recolección y tratamiento, y la preservación de la identidad de sus titulares. Sin embargo, en el caso de Cuidar, esta ley requerida no existe y la identificación (la revelación de la identidad del usuario o de la usuaria, NDR) es un requisito necesario para poder utilizar la app", resaltó.

14.50 | Más de 150 naciones se suman a plan mundial de vacunas

Un total de 156 países se sumaron a la iniciativa global COVAX destinada a asegurar una distribución equitativa de las dosis futuras de una vacuna contra el Covid-19, dijo el lunes la alianza impulsada por la OMS, aunque las potencias China y Estados Unidos no se inscribieron.

La lista incluye a 64 naciones ricas y con capacidad de autofinanciamiento, de acuerdo a la declaración emitida por la OMS y la alianza de vacunas GAVI, luego de que el viernes se cumpliera el plazo para ofrecer compromisos vinculantes. La meta de COVAX es entregar 2.000 millones de dosis de una vacuna efectiva y segura para fines de 2021 en todo el mundo.

14.30 | México. Aumenta la violencia contra las mujeres en medio de la pandemia

El aumento de los femicidios y de la violencia contra las mujeres en México tiempos de la pandemia de Covid-19 provocó la radicalización del movimiento feminista en el país, que ha apostado ahora por la ocupación forzada de inmuebles públicos. En un par de semanas, las protestas que han tomado la forma de ocupaciones de edificios públicos o marchas y sentadas, se han extendido a 25 de los 32 estados del país.

14.10 | La Plata. Angustia por la pandemia

Casi el 50 por ciento de los más de mil vecinos de La Plata que llamaron a la línea 147, que brinda acompañamiento telefónico y contención psicológica gratuita ante la extensión del aislamiento, presentaron "crisis de angustia", informó hoy el municipio.

En el marco del "Programa de Orientación y Acompañamiento en Salud Mental" que la Comuna puso en marcha en abril, ya se brindó acompañamiento telefónico y asistencia psicológica de manera remota a 1.135 vecinos de La Plata, quienes expusieron situaciones emocionales generadas por el aislamiento y la pandemia.

13.40 | El Chaqueño Palavecino sigue mejorando lentamente

Oscar Esperanza "Chaqueño" Palavecino sigue estable y con una "leve mejoría" de la infección por coronavirus que lo obligó a internarse desde el viernes pasado en una clínica de la localidad salteña de Rosario de Lerma. El popular folclorista "continúa estable, presentando una leve mejoría en la neumopatía generada por la Covid-19", de acuerdo a lo informado este mediodía por su equipo de prensa.

En el detalle de la situación del cantante y compositor, de 60 años, se indicó que "sigue internado en el área de terapia, con oxígeno permanente (no respirador) y llevando adelante los mismos tratamientos indicados por el cuerpo médico, según protocolo para dicha patología con pronóstico reservado".

13.36 | Neuquén. Gremio docente convoca a paro virtual de 4 días

La Asociación Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) convocó, a partir de mañana y hasta el viernes próximo, a un paro virtual por el incumplimiento del pago de salarios y del medio aguinaldo en término, anunció hoy el gremio. En conferencia de prensa, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, advirtió que, en tiempos de pandemia de coronavirus, se suma "una gran frustración" por la certeza de los maestros de que "muchos de los estudiantes no se pueden conectar porque no tienen conectividad, o no pueden pagarla o no cuentan con los dispositivos necesarios".

13.30 | La OMS dice no hay cambios en guías sobre transmisión de Covid-19

La OMS no ha cambiado su política sobre la transmisión por aerosol del coronavirus, dijo un funcionario el lunes, después de que los funcionarios de salud de Estados Unidos actualizaron sus lineamientos con una advertencia de que el Covid-19 puede propagarse a través de partículas en el aire.

Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias de la agencia de la ONU, dijo que haría un seguimiento con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en las próximas 24 horas, después de que señalaron que el Covid-19 podría propagarse a través de partículas en el aire que pueden permanecer suspendidas y viajar más allá de seis pies. "Ciertamente no hemos visto ninguna evidencia nueva y nuestra posición al respecto sigue siendo la misma", dijo en una sesión informativa.

13.20 | España registra 2957 nuevos casos de coronavirus

El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el lunes en 671.468, con un aumento diario de 2.957, una cifra por debajo de los 4.697 anunciados el viernes, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad. Por su parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 311, frente a los 432 del viernes, para un total de 30.663 fallecidos, frente a los 30.495 del último día en que el ministerio publicó datos.

Madrid fue nuevamente la comunidad autónoma más afectada por la pandemia, con un incremento diario de 794 contagios, un 26,8% del total, frente a los 1.553 del viernes. El lunes entró en vigor el confinamiento parcial de algunas zonas de la capital, provocando protestas de los residentes de los barrios más pobres que se quejaron de restricciones que consideran discriminatorias.

13.15 | Alemania. Más contagios, alarma en Munich

El uso obligatorio de barbijos también en lugares abiertos, en algunos lugares del centro histórico, y severas limitaciones del contacto (no podrán reunirse más de cinco personas), son las nuevas disposiciones de Munich en el marco de un reajuste de las medidas anti-Covid.

A la luz del aumento de contagios en la capital de la tierra del sur de Alemania -el fin de semana superó el umbral límite, registró 55,6 nuevos casos por cada 100 mil habitantes en 7 días- la administración anunció hoy nueva medidas que entrarán en vigor desde el próximo jueves.

13.10 | Provincia de Buenos Aires. "Descenso sostenido de casos, por ahora"

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo hoy que se observa "un descenso, por ahora sostenido" en particular en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero advirtió que en los distritos del interior bonaerense hubo un "aumento en la cantidad de casos" de coronavirus.

"Observamos como buena señal un descenso que por ahora es sostenido en la cantidad de casos, en general, pero en particular en el AMBA", destacó el ministro, pero aclaró que esa situación "se va compensando por el aumento en el interior" de contagios.

12.50 | Ensayos de la vacuna de AstraZeneca

12.40 | Educación

El ministro de la Nación, Nicolás Trotta, sostuvo que "no resuelve la cuestión educativa estar dos veces por semana, una hora y media en una plaza, aunque todo ayuda", en alusión a la propuesta del gobierno porteño de dar clases en espacios públicos, bajo protocolo para la prevención de contagios de coronavirus y para un sector del alumnado del distrito. "Esperemos poder acordar las condiciones objetivas en el campo epidemiológico que nos permitan dar un paso y que no implique un riesgo innecesario".

12.12 | La Matanza

Unas 150 personas, entre ellas una oficial de policía de la provincia de Buenos Aires y un efectivo de la Ciudad, fueron sorprendidas en una fiesta clandestina, donde también había juego ilegal y se secuestraron 40 mil pesos, en el partido bonaerense de La Matanza, por lo que se iniciaron actuaciones por violar el aislamiento obligatorio.

11.50 | Por las clases en la Ciudad

11.33 | Uganda

El presidente Yoweri Museveni anunció una reapertura parcial de las escuelas y una reducción de las restricciones impuestas a causa del coronavirus, a pesar del reciente incremento de los casos. "Hemos decidido reabrir las escuelas el 15 de octubre para clases de cuarto a sexto, los que tengan que hacer exámenes finales en las instituciones terciarias y en las universidades", indicó.

11.10 | Rebrote en el sur

La ciudad de Ushuaia registra un rebrote de casos de coronavirus con 29 contagios en los últimos cinco días y las autoridades decidieron aplicar algunas restricciones sanitarias como el cierre de bares, pubs y cervecerías. Hasta el momento, la atención de los funcionarios de Tierra del Fuego respecto de la pandemia estaba puesta en la ciudad de Río Grande, que acumuló 547 casos activos y 54 fallecidos.

10.41 | Pedido al Ejército

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitó la ayuda del Ejército para luchar contra la propagación del coronavirus en la ciudad y sus alrededores, donde su gobierno ordenó el cierre parcial de algunas de las zonas más pobres, desatando protestas durante el fin de semana. "Necesitamos la ayuda de las fuerzas armadas, en labores de desinfección y para reforzar a las policías locales y hacer cumplir la ley", dijo.

10.16 | Más medidas

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, dijo que es casi segura la llega de restricciones adicionales para hacer frente a la creciente propagación del brote. Asimismo indicó que era necesario tomar medidas urgentes, pero que confiaba en evitar un confinamiento generalizado como el que se aplicó en marzo. "Necesito ser absolutamente sincera con la gente, en toda Escocia se establecerán casi con toda seguridad restricciones adicionales... en los próximos días".

9.53 | En Austria

Un paquete de medidas sanitarias y de distanciamiento social entró en vigor en el país europeo con el objeto de detener la propagación del coronavirus, una semana después de que el jefe de Gobierno, el canciller federal Sebastian Kurz, anunciara que el país estaba "al comienzo de la segunda ola".

9.24 | Suspendido

La Municipalidad de Monte Hermoso canceló el ingreso de personas provenientes de Bahía Blanca que tengan propiedades en esa ciudad balnearia, a causa del aumento de los contagios de coronavirus. La medida fue tomada luego de que se dispusiera el regreso de Bahía Blanca a la fase 3 del aislamiento social preventivo y obligatorio.

9.01 | Teatro

La función de la ópera "Un ballo in maschera", de Giuseppe Verdi, en el Teatro Real deMadrid debió ser cancelada ante la protesta de los espectadores por falta de distancia social en la zona de las butacas más baratas. Según consignan diarios españoles, las quejas comenzaron a escucharse cuando se comprobó que había al menos 15 butacas consecutivas habilitadas en uno de los sectores.

8.39 | Otro cierre

Birmania cerró la mayor parte de la provincia de Rangún, donde se encuentra la ciudad más grande del país, durante dos semanas para contener el aumento récord de las infecciones por coronavirus antes de las elecciones generales previstas para noviembre. La orden estricta de quedarse en casa impide que más de un miembro de una familia salga a comprar y los viajes desde el municipio de Rangún a otras ciudades, excepto para trabajos esenciales.

8.15 | Baja la curva

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dijo que "luego de un largo período de estabilidad de entre 1100 y 1330" nuevos casos diarios de coronavirus, en la última semana el distrito registró "un descenso de esos valores" a un rango que va entre 900 y 1100 de promedio por día.

7.44 | CABA

730 nuevos casos y 9 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 3056 el total de fallecidos en el distrito y a 117.697 el de contagiados. En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 54,6%: están ocupadas 246 camas críticas sobre un total de 450.

7.18 | Contra la polio

Decenas de miles de trabajadores sanitarios comenzaron la primera campaña de vacunación contra la polio del año en Pakistán tras varios meses de pausa por la pandemia. En un contexto marcado por la sostenida caída de nuevos casos de coronavirus en el país asiático, alrededor de 40 millones de niños serán vacunados de esta enfermedad, erradicada en todo el mundo excepto Pakistán y Afganistán.

6.50 | En Yemén

El Comité Internacional de la Cruz Roja abrió un centro para tratar a enfermos de Covid-19 en la ciudad yemení de Adén, con el temor a que los nuevos contagios detectados en regiones del sur puedan derivar en una nueva expansión masiva del virus. El nuevo centro cuenta con 60 plazas y está llamado a paliar parte de las necesidades de un país sumido en una guerra desde 2013.

6.26 | Comienzan las clases

Los centros educativos abrieron en Turquía tras cinco meses de cierre a causa de la pandemia de coronavirus, que dejó ya 7506 muertos y 302.867 contagios en el país. La reanudación de las clases, que se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, se dio después de que el gobierno anunciara el inicio del curso académico el pasado 31 de agosto. Los más pequeños seguirán acudiendo a clase de forma presencial, mientras que los alumnos de cursos más altos podrán participar de forma semipresencial o a través de los canales educativos de la cadena de televisión pública TRT.

6.00 | En la Argentina

5.33 | Fin

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, levantó todas las restricciones contra el coronavirus en el país, excepto en Auckland, epicentro de su segunda ola, al comprobar que los nuevos casos se ralentizaban a la mínima expresión. También se suavizaron algunas restricciones en Auckland para permitir reuniones de hasta 100 personas, pero Ardern dijo que la ciudad necesitaría más tiempo antes de que se puedan levantar todas las medidas.

5.01 | Miedo en los mercados

Las principales bolsas europeas se hundían un 3% en medio de renovados temores entre los inversores por una segunda ola de coronavirus y nuevas restricciones de parte de los gobiernos. El índice FTSE 100 de la bolsa de Londres cedía 3,3%, mientras Fráncfort y París perdían un 3%. En Madrid, el IBEX-35 se hundía más del 3,5%.

4.40 | La economía en España

El déficit comercial se contrajo un 54,2% en los primeros siete meses de 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 7880 millones de euros, después de que las importaciones cayesen más rápido que las exportaciones, indicó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Durante ese periodo las importaciones bajaron un 18,2%, hasta los 155.370 millones de euros, mientras que las exportaciones se redujeron un 14,6%, hasta los 147.490 millones de euros.

4.15 | En los planes de Boris

El primer ministro británico Boris Johnson está contemplando la posibilidad de aplicar un segundo confinamiento nacional, mientras la aceleración del brote amenaza con destruir cualquier intento de recuperación económica y devolver a millones de personas al aislamiento. Reino Unido ya tiene el mayor número oficial de muertes por Covid-19 en Europa -y el quinto más grande del mundo-, mientras toma cantidades récord del mercado para inyectar liquidez a la deteriorada economía.

3.42 | Buena noticia

Victoria, uno de los principales focos del coronavirus en Australia, comunicó su menor aumento diario de infecciones en tres meses, aunque el máximo dirigente del estado, Daniel Andrews, dijo que aún no había planes para aliviar las restricciones antes de lo previsto. Con 25 millones de habitantes, registró 11 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y notificó dos muertes.

3.17 | Renuncia

El ministro de Sanidad de República Checa, Adam Vojtech, presentó su dimisión, alegando que quiere permitir que el gobierno de Andrej Babis pueda seguir una nueva estrategia en la lucha contra el coronavirus en plena escalada de contagios. Las autoridades elevaron la semana pasada a niveles inéditos las cifras de casos diarios, después de que el país lograse ser uno de los menos afectados de Europa.

2.55 | Coronavirus

2.30 | Reapertura

El Taj Mahal, monumento emblemático de la India, reabrió sus puertas tras seis meses de cierre debido al coronavirus, en un país que busca recuperar una cierta normalidad pese al aumento de contagios. Con 1300 millones de habitantes, registra hasta la fecha más de 5,4 millones de casos, lo que lo convierte en la segunda nación más golpeada por la enfermedad después de Estados Unidos.

2.08 | Los números en Rusia

La pandemia dejó en las últimas 24 horas 6196 casos nuevos y 71 muertos, lo que eleva el balance a más de 1,1 millones de personas contagiadas y más de 19.400 víctimas mortales. Con los nuevos datos, el balance en territorio ruso asciende a 1.109.595 personas contagiadas, lo que supone un aumento del 0,6 por ciento respecto a la jornada anterior, y 19.489 fallecidos. La mayoría de los nuevos contagios se confirmaron en Moscú.

1.46 | Sin reuniones

El gobierno de Quebec anunció restricciones a las reuniones, en particular en Montreal, para evitar una segunda oleada tras el resurgimiento de los contagios. El número de personas que estarán permitidas en reuniones en "salones alquilados, lugares de culto, actos festivos, bodas" se reducirá de 250 a 50 personas.

1.12 | El Salvador

El presidente Nayib Bukele ordenó establecer un "cerco sanitario" en la ciudad de San Francisco Gotera, ante los crecientes positivos de Covid-19 detectados. El cerco, 185 kilómetros al este de San Salvador, fue ordenado luego de que el Ministerio de Salud efectuara el sábado la toma de 1000 pruebas de detección del coronavirus en esa ciudad, de las cuales 182 dieron positivo.

00.40 | Casi un millón de madrileños bajo movilidad restringida

Más de 800.000 habitantes de la región de Madrid deben "quedarse en casa el mayor tiempo posible" para frenar la segunda ola de la pandemia, mientras que Estados Unidos se acerca a los 200.000 muertos por coronavirus. Los vecinos de las zonas afectadas solo podrán salir de su barrio por razones de primera necesidad, como ir a trabajar, al médico o llevar a los niños al colegio.

00.16 | China notifica otros 12 casos importados

El Ministerio de Salud anunció 12 casos de Covid-19 procedentes del extranjero, mientras que no registró ninguna infección de transmisión local. Según las autoridades, tres de los casos importados se confirmaron en Cantón, dos en la Región Autónoma de Mongolia Interior; los mismos que se diagnosticaron en la ciudad de Shanghái, y en las provincias de Yunnan y Shaaxia, además de uno en la de Fujian.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

