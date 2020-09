El avance del coronavirus en el mundo Fuente: AFP

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda los 956 mil y los contagiados son más de 30.600.000.Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 6.920.000) y víctimas fatales (aproximadamente 203 mil). En cuanto a casos registrados, el segundo país en la lista es la India, que superó los 5,4 millones de contagios y registra más de 86 mil muertes, con lo que es el país asiático más afectado por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con más de 4.500.000 infectados y 135 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: sobrepasó los 41.800. En tanto, con aproximadamente 657.000 casos y más de 15 mil muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. A 200 días del primer caso en la Argentina y a seis meses del comienzo del aislamiento obligatorio, los infectados por Covid-19 en el país son 652.174, hubo 13.952 muertes y más de 517.228 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

22.30 | Venezuela confirmó 1010 casos y nueve muertos

Se registraron 1010 nuevos casos positivos y nueve fallecidos por Covid-19, que colocan en 68.453 el número de contagios y en 564 el total de víctimas por el virus letal.

"La Comisión Presidencial para la Prevención y Control del Covid-19 recién culmina su reunión diaria, por lo que en las últimas 24 horas se detectaron 1010 nuevos contagios: 958 casos por transmisión comunitaria y 52 importados", informó Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva a través de la red social Twitter.

22.00 | Chile reportó la cifra de contagios más baja en cuatro meses

El país reportó hoy 1054 nuevos contagios, la cifra más baja en cuatro meses y medio, lo que eleva el total de infectados durante la pandemia a 448.523 casos de Covid-19, de los cuales 13.026 permanecen activos.

El ministro de Salud, Enrique Paris, subrayó que "el país presenta 1054 casos nuevos, la cifra más baja desde el 2 de mayo pasado cuando se registraron 1427".

21.30 | Colombia: 777.537 casos y 24.570 muertos

Al menos 7.102 personas fueron diagnosticadas este martes con Covid-19, de manera que el total de contagiados con la enfermedad aumentó a 777.537 positivos, de los cuales 650.801 ya se recuperaron.

21.00 | Nuevo parte diario en la Argentina

Hoy fueron confirmados 12.027 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman652.174 positivos en el país. De los cuales 517.228 son pacientes recuperados y 120.994 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 470 nuevas muertes. Al momento la cantidad de personas fallecidas es de 13.952.

20.44 | Sube otra vez el número de muertes diarias en Brasil

El Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este martes 836 nuevos fallecidos, volviendo así, tras días de descensos, a la media de muertes que ha ido registrando durante toda la pandemia, que ha costado ya la vida en el país a 138.108 personas.

20.28 | Hospital Regional Río Gallegos, con "máximo nivel de ocupación" en terapia intensiva

La Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Regional Río Gallegos alcanzó su "máximo nivel de ocupación" y el ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Claudio García, apeló al "compromiso" de la comunidad para frenar los contagios de coronavirus.

"La capacidad del sistema se encuentra en su máximo nivel, necesitamos un compromiso muy grande de toda la comunidad", dijo el funcionario provincial en el informe epidemiológico diario.

20.09 | EE.UU. supera los 200.000 muertos por coronavirus

Estados Unidos se convirtió hoy en el primer país con más de 200.000 muertos por coronavirus, una tétrica marca que lo consolida como el más afectado del mundo y complica las chances de reelección del presidente Donald Trump en noviembre.

Horas después de que Trump volviera a afirmar falsamente que el coronavirus no afecta "a nadie joven", la primera potencia mundial acumulaba ya 200.182 muertes por el nuevo virus, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.

17.10 | América: se contagiaron más de 60.000 mujeres embarazadas y 458 fallecieron

Fuentes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informaron que, desde que comenzó la pandemia en América, se registraron 60.458 casos de coronavirus en mujeres embarazadas y458 muertes. Advirtieron que ese grupo corre mayor riesgo de presentar formas más graves de Covid-19, según estudios recientes.

Hasta el 14 de septiembre, México registró el mayor número de muertes: 140 entre 5574 mujeres embarazadas o con posparto. Atrás, Brasil, con 135 muertes en 2256 mujeres contagiadas.

17.00 | Boris Johnson refuerza las medidas, ante un rebrote de casos

Toque de queda para bares y restaurantes, mascarillas obligatorias, restricciones al deporte, aumento de las multas y policía en las calles: esas son las medidas contra el coronavirus que el primer ministro Boris Johnson anunció para el Reino Unido. "Nunca en nuestra historia, nuestro destino colectivo y nuestra salud colectiva dependieron tan completamente de nuestro comportamiento individual", afirmó en un mensaje televisado. El primer mandatario indicó que hay que "evitar" el confinamiento general, pero advirtió que se "reserva el derecho de ir más allá" si "la gente no sigue las reglas" y no se logra reducir el ritmo de los contagios.

16.34 | Comerciantes reclaman en Paraguay por la reapertura de la frontera con la Argentina

Comerciantes de Encarnación, en Paraguay y limítrofe con Posadas, protestaron hoy para exigir la reapertura de la frontera con la Argentina, el mismo día en que el gobierno de su país anunció la reanudación total del paso que une Ciudad del Este con la brasileña Foz de Iguazú.

"Estamos muy indignados por la situación, no solamente Ciudad del Este está parada, Encarnación también está parada hace siete meses y hoy nos estamos movilizando de forma pacífica para pedir el acompañamiento y el trabajo con las autoridades locales y el gobierno", explicó la presidenta de la Cámara de Comercio de Encarnación, Mirtha Montiel.

15.41 | Un hombre deberá abonar $75.000 por ingresar a Salta tras burlar los controles

Un hombre de 37 años deberá abonar una multa de aproximadamente 75.000 pesos por ingresar a Salta sin la documentación requerida ante la pandemia de coronavirus y por intentar burlar el control policial apostado en Antilla, en el sur salteño. El hombre se presentó a bordo de una camioneta con el fin de ingresar a la provincia, sin la documentación necesaria, y volvió hacia Santiago del Estero, con la excusa de hallar mejor señal de celular y reunir allí los papeles. Finalmente, fue identificado en Metán y trasladado a Salta capital, para que cumpla el aislamiento correspondiente en un hotel.

15.00 | Vladimir Putin ofreció la vacuna rusa en la asamblea de la ONU

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, participó de manera remota en la 75° Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí hablo sobre el rápido desarrollo de la vacuna Sputnik V contra el nuevo coronavirus y la ofreció de forma gratuita a la ONU para la protección de sus empleados. El primer mandatario agregó que en Rusia están abiertos a suministrar a otras naciones la vacuna que, según destacó, demostró ser "segura" y "efectiva".

14.59 | El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, en aislamiento

14.51 | Hubo 12 muertos en cárceles federales, desde marzo

Doce presos murieron por coronavirus en las cárceles federales de todo el país, desde el 20 de marzo, cuando se decretó la cuarentena. Hasta el 31 de agosto había 35 detenidos que aún cursaban la enfermedad, según reveló un informe realizado por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), en base a los datos publicados por el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El informe dado a conocer en el sitio institucional fiscales.gob.ar señala que desde el inicio de la pandemia se registraron 304 contagios, de los cuales 65% se registraron en tres complejos penitenciarios: Ezeiza, Marcos Paz y Devoto.

13.48 | Estados Unidos superó los 200.000 fallecimientos, según la Universidad de Johns Hopkins

13.27 | Geriátricos

Francia debe evitar todo lo posible el encierro de personas mayores en residencias para protegerlas del resurgimiento de infecciones de coronavirus en todo el país, dijo el presidente Emmanuel Macron. Las infecciones por coronavirus, así como el número de ingresos en unidades de cuidados intensivos, se dispararon en el país durante las últimas semanas y en ese contexto este es el sector de la población que más riesgo corre. "Debemos permitir que los ancianos que viven en residencias sigan interactuando con el resto de ciudadanos el mayor tiempo posible", indicó.

13.00 | Reinfecciones

El Ministerio de Salud de Bolivia investiga seis posibles casos reincidentes de coronavirus en los departamentos de Beni y La Paz. Lo informó el titular de Epidemiología de la cartera de Salud, Virgilio Prieto. "Está demostrado en el mundo que existe la posibilidad de reinfección. Tenemos denuncias de cinco casos en Beni y uno en La Paz que estamos investigando", dijo el funcionario. Hasta el momento el país registra 130.986 casos y 7654 muertos.

12.26 | 200.000

Más de 200.000 personas murieron en Estados Unidos víctimas del Covid-19, mientras que la cifra global de contagiados supera los 6,8 millones. Ayer el país registró más de 52.000 nuevos casos, según la Universidad Johns Hopkins.

12.02 | Teletrabajo

El Congreso va a recuperar el formato telemático para algunas de sus reuniones a puerta cerrada ante el avance de la pandemia del coronavirus en Madrid, pero, de momento, mantiene el acuerdo para que el aforo en el Salón de Plenos no supere el 50%, así como la asistencia presencial a las reuniones de las comisiones parlamentarias. Debido a la situación en la capital de España varios grupos parlamentarios se mostraron partidarios de fomentar el trabajo telemático tanto de los trabajadores de la institución como de los diputados.

11.43 | En la ONU

11.24 | G-20

El canciller Felipe Solá llamó a "promover la cooperación internacional y el multilateralismo" ante el coronavirus, a la vez que destacó que la Argentina siguió proveyendo alimentos de calidad al mundo en el marco de la pandemia, por lo que convocó a "invertir" en el país para promover el desarrollo de su capacidad productiva. Así lo afirmó al participar de la reunión de Ministros de Comercio e Inversión del G20, convocada por la presidencia protémpore del grupo, a cargo de Arabia Saudita.

10.57 | La curva en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que durante las últimas semanas "no hubo ningún indicio de rebrotes" de coronavirus y que se evidencia una disminución lenta pero sostenida en los contagios de 27 de los 32 estados, mientras siete proyectos de vacunas se interesan en el país azteca para desarrollar la fase tres de su desarrollo. "Va a la baja, afortunadamente no hay rebrotes y vamos de salida. Es una disminución baja, lenta, pero no tenemos ningún indicio de rebrotes, va en descenso la pandemia y eso es una buena noticia en el contexto de la gravedad del problema", manifestó.

10.33 | La vuelta de las clases

La Ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aseguró que acordaron "tres puntos" con su par Nación, respecto del protocolo que presentaron para el regreso a la escolaridad presencial de 6500 alumnos y, tras revisar observaciones, dijo que buscarán "indicadores epidemiológicos" para volver a las aulas con otros grupos antes de fin de año. "Nos fuimos muy contentos de una reunión que tuvimos ayer porque llegamos a un acuerdo en tres puntos y vamos a buscar consenso", afirmó.

10.10 | Deportes

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, habilitó a partir del próximo sábado las canchas de fútbol 5 y otros deportes de oposición, además de los encuentros familiares y sociales y una mayor flexibilización en los horarios para el comercio, los gimnasios y la gastronomía, ya que la provincia atraviesa la fase 5 del aislamiento por la pandemia, a excepción de cinco localidades.

9.46 | Salud mental

Investigadores del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford desarrollaron un nuevo programa de salud mental que busca brindar apoyo individualizado y rápido a trabajadores de salud que atienden la pandemia y manifiestan síntomas de estrés postraumático y depresión. El programa "SHAPE Recovery" ya atiende a 3300 trabajadores sanitarios y podría extenderse a otros 8000.

9.20 | CABA

692 nuevos casos y 31 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 3090 el total de fallecidos y a 118.395 el de contagiados desde el inicio de la pandemia. En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 54,2%, informó esta mañana el Ministerio de Salud porteño.

8.57 | Violencia

8.35 | Economía

La crisis del coronavirus afectó en Alemania sobre todo a la franja poblacional de menores ingresos brutos, según informó la Oficina Federal de Estadística. Los salarios nominales en el segundo trimestre del año fueron en promedio un 4,0 por ciento más bajos que el año anterior. Pero en el caso de los ingresos más bajos, de trabajadores no calificados, cayeron un 7,4 por ciento los sueldos y un 9,4 por ciento la cantidad de horas retribuidas.

8.08 | ¿Tercera ola?

El nivel de contagios de coronavirus en Irán continúa su tendencia al alza y alcanzó un dato sin precedentes, con 3712 nuevos positivos en 24 horas, lo que llevó a las autoridades sanitarias a pensar que el país podría estar asomándose a una "tercera ola". El Ministerio de Sanidad registró hasta la fecha 429.193 contagios, de los cuales 363.737 corresponden a enfermos ya recuperados. Al menos 24.656 personas murieron.

7.45 | ONU virtual

En plena pandemia de coronavirus, la Asamblea General de la ONU arranca con más discursos de líderes que nunca antes en sus 75 años de historia, pero todos virtuales y pregrabados con días de anticipación, en un cuartel general de la organización semivacío. En el sitio web, los discursos de los 193 países miembro de la organización se sucederán durante ocho días, el primero de todos el del presidente brasileño Jair Bolsonaro, como es tradición tras el discurso de apertura del secretario general Antonio Guterres. Le seguirá el estadounidense Donald Trump y luego los presidentes de Chile, Cuba, Irán, Colombia, México, entre otros. Por la tarde será el turno de Alberto Fernández.

7.11 | Fiesta clandestina en González Catán

Parecía la entrada a un casamiento, por la cantidad de autos estacionados, pero no: lo que se llevaba a cabo en esa casaquinta de La Matanza era una fiesta clandestina, regada con alcohol y que incluía mesas de juego ilegal, por la cual fueron detenidas 150 personas, entre ellas, una oficial de la policía bonaerense y uno de la Policía de la Ciudad.

6.46 | Adaptaciones en el premio Nobel de la Paz

El Comité Noruego que entrega cada año el premio Nobel de la Paz modificará en la edición de 2020 el lugar de la gala y reducirá el aforo para acatar las recomendaciones sanitarias y prevenir contagios de coronavirus, reconociendo que para este año ni siquiera está garantizado que el galardonado pueda acudir personalmente a Oslo.

6.02 | Audiencias virtuales

El gobierno bonaerense estableció que las audiencias de mediación prejudicial obligatoria a distancia, se celebrarán a través de canales y procedimientos electrónicos de comunicación que "aseguren la confidencialidad del procedimiento y la identidad de las partes". A través de la resolución 788 publicada en el Boletín Oficial bonaerense, la cartera de Justicia reglamentó el procedimiento.

5.38 | Licencias de conducir

El gobierno bonaerense prorrogó los vencimientos de las licencias nacionales de conducir que hayan operado entre el 15 de febrero y el 31 de octubre de 2020 inclusive, por el término de 270 días corridos, ante la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio. La Subsecretaría de Transporte instó a los centros emisores de licencias de los distritos del AMBA "a suspender de manera preventiva y con carácter excepcional la atención al público y el otorgamiento de licencias de conducir hasta el 11 de octubre".

5.11 | Los nuevos villanos

4.47 | Despidos forzosos

El fabricante europeo de aviones Airbus hará todo lo posible por reducir costos sin recurrir a despidos forzosos, pero no puede garantizar que no se produzcan, dijo el consejero delegado Guillaume Faury. Con los viajes aéreos en una fracción de su nivel normal por las restricciones y los temores de los viajeros relacionados con la pandemia, las aerolíneas retrasaron las entregas de nuevos aviones.

4.25 | Quedarse en casa

En España el ministro de Sanidad, Salvador Illa, recomendó a los habitantes de la Comunidad de Madrid, la más afectada por la segunda ola de la pandemia de coronavirus, restringir sus movimientos a lo estrictamente "esencial" a fin de frenar los contagios. No obstante, consideró que no era necesario que la región solicitase el estado de alarma porque la crisis sanitaria no era tan aguda como durante el punto álgido de la primera ola en marzo.

4.01 | Anuncio de Boris

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, informará sobre nuevas restricciones a la interacción social mientras su gobierno trata de ralentizar la propagación del virus. Los pubs y restaurantes de Inglaterra tendrán que cerrar a las 22 y, desestimando una recomendación previa, se animará a quienes pueden trabajar desde casa a que lo hagan, explicó el ministro de gabinete, Michael Gove.

3.42 | Los datos en Rusia

En el país se contabilizaron 6215 casos nuevos y 160 muertos, lo que eleva el total a más de 1,11 millones de personas contagiadas y más de 19.600 víctimas mortales, según el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. La mayoría de los nuevos contagios se detectaron en Moscú. En cuanto a las recuperaciones, ya son 917.949 personas.

3.19 | Autos usados

3.00 | La Organización Mundial de la Salud

El mundo registró dos millones de casos de Covid-19 la semana pasada, una cifra récord, mientras que el número de decesos disminuyó un 10% con respecto a la semana precedente, según los datos de la OMS. "Del 14 al 20 de septiembre, hubo unos dos millones de infectados, lo que representa un aumento del 6% con respecto a la semana precedente y el mayor número de casos desde el inicio de la pandemia. En el mismo periodo se registraron 37.700 fallecidos", según la organización.

2.36 | Huelga

Los trabajadores del sector público alemán iniciaron una serie de huelgas breves para presionar en sus demandas por un aumento de sueldo significativo. Empleados de hospitales y escuelas infantiles, en medio del aumento de los contagios, estaban entre los llamados a protestar. La principal demanda del sindicato era un aumento del 4,8%, o un mínimo de 177 dólares al mes en los salarios de 2,3 millones de funcionarios locales y federales.

2.14 | Fútbol

La plantilla del Torino se encuentra en cuarentena después de que uno de sus jugadores diese positivo por coronavirus en los test posteriores al partido de Serie A ante la Fiorentina, informan los medios italianos. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico se someterán a pruebas y, dependiendo del resultado, podría cancelarse el encuentro del próximo sábado ante el Atalanta.

1.55 | Hollywood

Los principales sindicatos anunciaron un acuerdo con los estudios sobre las normas de seguridad necesarias en la industria del entretenimiento para volver a producir. Las discusiones, que se extendieron por meses, sobre pruebas, equipos y días de enfermedad eran vistas como un cuello de botella para volver al trabajo en los sets de filmación, donde los sindicatos tienen que aprobar de forma individual cada proyecto de cine y televisión.

1.30 | Crítico de China

El expresidente de una firma estatal de bienes raíces, que criticó abiertamente al presidente Xi Jinping por su gestión de la pandemia, fue condenado a 18 años de prisión por delitos de corrupción, según un tribunal. Ren Zhiqiang, que se convirtió en una persona conocida por hablar abiertamente de censura y otros temas sensibles, desapareció de la vista pública en marzo tras publicar un ensayo en internet en el que acusaba a Xi de gestionar mal el brote.

1.07 | Más de 1800 positivos

El coronavirus dejó en las últimas 24 horas en Alemania 1821 casos nuevos y diez muertos, frente a los 992 contagios y ningún fallecido de la jornada anterior, lo que eleva el total a más de 274.000 personas contagiadas y más de 9.00 víctimas mortales, informa el balance publicado este martes por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental encargada del control de las enfermedades infecciosas.

00.42 | Extensión en Hong Kong

Se mantendrán las restricciones orientadas al distanciamiento social para evitar contagios de Covid-19 al menos hasta el 1 de octubre, cuando se celebra el Día Nacional de China, según anunció la líder del territorio, Carrie Lam. "Como predije hace una semana, sería muy difícil relajar nuestras medidas en una semana", sostuvo.

00.18 | Austria endurece las restricciones

A partir de hoy el uso de tapabocas es obligatorio en más espacios, como el transporte público, los mercados interiores y exteriores, tanto para el personal como para los visitantes de los restaurantes, excepto para quienes utilicen mesas en la calle. El país experimentó un número creciente de casos este mes y ya acumula 38.794 hasta ahora, según el Ministerio de Salud.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

