Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de septiembre de 2020 • 00:50

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, supera los 981 mil y los contagiados rondan los 32.141.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 6.977.500) y víctimas fatales (cerca de 203 mil). En cuanto a casos registrados, el segundo país en la lista es la India, que superó los 5,7 millones de contagios y registra más de 91 mil muertes, con lo que es el país asiático más afectado por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con más de 4.657.500 infectados y casi 140 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: roza los 42 mil. En tanto, con aproximadamente 667 mil casos y más de 16 mil muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. A 200 días del primer caso en la Argentina y a seis meses del comienzo del aislamiento obligatorio, los infectados por Covid-19 en el país son 678.266, hubo 14.766 muertes y más de 536.589 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.10 | Implementarán el Plan Detectar en Salta

El operativo, que constituye una búsqueda casa por casa de los contactos estrechos de casos confirmados y de todas las personas con síntomas compatibles con coronavirus, comenzó a implementarse en Salta Capital y el departamento Cerrillos. Salta superó esta semana los 10 mil casos de la enfermedad, con más de 250 casos diarios positivos para Covid-19 y un promedio de 10 muertos por día.

22.58 | Siete provincias usan cascos de oxígeno para evitar que pacientes necesiten respirador

Son Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy, Río Negro, Neuquén y Entre Ríos. Asimismo, en La Pampa esperan el envío de esos equipos y en Tucumán se incorporarán unas nuevas máscaras que fueron probadas de forma exitosa.

22.30 | La oposición apuntó contra Axel Kicillof por el recuento de muertes en la provincia

"¿Así tomaron decisiones? Han hecho un desastre en salud, economía, educación y libertad", cuestionó Patricia Bullrich. También se sumaron el economista José Luis Espert, Hernán Lombardi, Fernando Iglesias, Graciela Ocaña, entre otros.

21.57 | México supera los 720.000 contagios

El país reportó el viernes 5401 nuevos casos confirmados de coronavirus, elevando la cifra a un total de 720.858 contagios. México continúa avanzando en su plan de reapertura económica aliviando restricciones en varios estados. En las últimas horas se registraron además 405 decesos relacionados con la epidemia, con lo que el número de víctimas fatales subió a 75.844, informaron las autoridades de salud.

21.35 | Países Bajos amplía las restricciones sanitarias

El Gobierno amplió este viernes las restricciones sanitarias a causa del coronavirus en el país a bares y reuniones en más zonas del país ante el aumento de positivos. Las nuevas medidas se aplicarán en 14 de las 25 zonas del país, ocho más que hasta el momento. En las zonas afectadas, los bares tendrán que cerrar a las 1.00 horas y las reuniones se limitan a 50 personas.

21.00 | Suman otra enfermedad preexistente entre los grupos de riesgo

El Ministerio de Salud incorporó a las personas con obesidad entre los grupos de riesgo frente al coronavirus, según se publicó en el Boletín Oficial.

20.21 | Reporte diario

19.50 | Buenos Aires cambió el método de registro de muertos

La administración de Axel Kicillof presentó una nueva herramienta para el registro de información de la Covid-19. Con el nuevo sistema, la provincia pasó de 8983 muertos a 12.566. Y aumentó su tasa de letalidad en un punto porcentual: pasó de 2,2 a 3,2%.

19.12 | Brasil: más de 140.000 muertes

18.27 | Francia: superan el medio millón de casos

En Francia registraron hoy 15.797 nuevos casos de coronavirus, tras imponer nuevas medidas restrictivas, con lo que superaron el medio millón de infectados desde que la pandemia estalló en el país. Son ya 513.034 los contagiados y 31.661 los muertos allí, según la agencia de noticias Europa Press.

18.13 | Disminuyen las restricciones en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, levantó todas las restricciones a los restaurantes y otros negocios y prohibió las multas locales contra las personas que se nieguen a usar tapabocas, con el intento de reabrir la economía local, a pesar de la propagación del coronavirus. "No cerraremos nada en el futuro", apuntó el funcionario, quien aseguró que el estado está preparado si las infecciones aumentan nuevamente.

17.38 | Suspenden la Marcha del Orgullo en Rosario

La Marcha del Orgullo, que se realiza en Rosario cada primer sábado de octubre desde hace once años, fue suspendida debido a una escalada en la cantidad de casos positivos de Covid-19 en esa ciudad. "Cada año esperamos la primavera para desplegar nuestro orgullo con más fuerza, con más agite y con más alegría, pero frente a la pandemia debemos cuidarnos entre todes y evitar las aglomeraciones, por lo que anunciamos la suspensión de la Marcha del Orgullo 2020", informaron los organizadores en un comunicado.

17:34 | Julián Santero dio positivo y se pierde la segunda fecha del Súper TC2000

Julián Santero, piloto del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia, dio positivo para coronavirus y no podrá participar de la segunda fecha del Súper TC2000, que se correrá el domingo, en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez. "Santero se realizó el hisopado correspondiente y arrojó resultado positivo de Covid-19, producto de haber tenido contacto estrecho con otros infectados", informaron desde la categoría en un comunicado. "El mendocino se encuentra en buen estado de salud, realizando el aislamiento correspondiente en su domicilio", agregaron.

16.19 | En Estados Unidos superan los siete millones de casos

15.26 | OMS: Alertan que el mundo podría llegar a los dos millones de muertos

Fuentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertaron sobre el riesgo de llegar a dos millones de muertos por la pandemia en el mundo, si no se actúa con las medidas adecuadas. "Hemos perdido un millón de personas en nueve meses y podrían necesitarse otros nueve meses antes de tener finalmente la vacuna", expresó el director para las Emergencias de la OMS, Michael Ryan. "Estamos listos para hacer todo lo necesario para evitar aquella cifra. El momento de actuar es ahora", advirtió. "De otro modo tendremos que hacer frente a un número mucho más alto", aseveró Ryan.

14.50 | En Alemania piden evitar viajes al extranjero

El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, desaconsejó a sus compatriotas los viajes al extranjero durante el otoño y el invierno boreal, a la luz del aumento de los casos de coronavirus. "También pueden pasar sus vacaciones dentro del país", dijo. El ministro subrayó que el aumento de casos en Alemania comenzó precisamente con los retornos de vacaciones al exterior.

13.15 | Italia. Con las escuelas abiertas en todo el país, Italia registró menos de 2000 casos

Con las escuelas abiertas en todo el país, luego de que este jueves iniciara el ciclo lectivo en las cinco regiones que permanecían sin clases, Italia registró hoy 1.912 casos de coronavirus y mantiene su promedio diario debajo de los 2.000 contagios.

Luego de que ayer iniciara el ciclo lectivo en Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campaña y Sicilia, las 20 regiones del país ya tienen sus escuelas abiertas, aunque los contagios diarios por Covid-19 se mantienen, como desde hace más de dos meses, por debajo de los 2.000.

12.10 | EEUU superó los 7 millones de casos

Estados Unidos alcanzó hoy los siete millones de casos de coronavirus, de acuerdo a las cifras presentadas por la cadena NBC News. La escalofriante cifra se registró siete meses después de que el presidente Donald Trump elogió a los chinos por cómo estaban manejando su brote de Covid-19 y de asegurar al pueblo estadounidense que se encontraba "en muy buena forma" para enfrentar la pandemia.

11.53 | Reino Unido. La cifra de casos asintomáticos se duplicó en una semana

El número de personas con coronavirus asintomático en el Reino Unido se duplicó en los últimos siete días, por segunda semana consecutiva, según los científicos detrás de la aplicación de detección conocida como Zoe Covid de la Universidad King's College de Londres.

Tim Spector, profesor de epidemiología genética de ese instituto británico, dijo que el número de casos en el Reino Unido "sigue aumentando a un ritmo alarmante", ya que las cifras se duplican semanalmente, en particular en lugares como Londres y otras ciudades importantes como Manchester, Belfast y Glasgow, donde los casos están aumentando y la tasa de contagio (R) es alrededor de 1,4.

11.20 | Los trabajadores de la salud porteños anunciaron paro y movilización

Los trabajadores de la sanidad, nucleados en el Frente de Salud de ATE en los Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, anunciaron un paro y movilización para el próximo 1 de octubre ante la "brutal represión sobre enfermeras y enfermeros" ocurrida esta semana en la Legislatura y ante la falta de respuestas a los reclamos del sector por parte del Gobierno porteño.

11.09 | Provincia de Cuba en situación "muy compleja"

Ciego de Avila, en el centro de Cuba, se acercó a La Habana casos positivos de Covid-19 en las últimas dos semanas, aunque en la incidencia de la epidemia por cada 100 mil habitantes supera con creces a la capital. Hoy en la isla están hospitalizadas por causa de la epidemia 8440 personas, con 572 casos activos. En números reales la capital cubana ha registrado 393 enfermos en los últimos 15 días, mientras que en el mismo lapso Ciego de Avila tuvo 242 contagiados.

10.43 | Nueva York volverá a verificar vacunas validadas por el gobierno Trump

El estado de Nueva York no confía en el gobierno Donald Trump y volverá a verificar las vacunas contra el Covid-19 aprobadas por Washington antes de distribuirlas a sus 20 millones de habitantes, dijo el gobernador Andrew Cuomo. "¿Es segura la vacuna? No voy a confiar en el gobierno federal, y no la recomendaría a los neoyorquinos en base a la opinión del gobierno federal", dijo Cuomo en una conferencia de prensa.

10.38 | Santa Fe. Nuevas medidas preventivas

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, anunció nuevas medidas preventivas que regirán desde mañana y por 14 días en seis regiones donde es "crítica" la situación epidemiológica por el aumento de contagios por coronavirus.

En una conferencia de prensa brindada en la sede de la Gobernación, anunció la reapertura de algunos comercios y servicios, pero limitó la circulación de personas en la vía pública hasta las 20. La medida, regirá desde la hora cero de este sábado y por 14 días en los departamentos: Rosario, Caseros, San Lorenzo, Constitución, General López y la Capital provincial.

10.30 | El Ministerio de Salud informó los síntomas más y menos recurrentes

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, brindó hoy un detallado panorama sobre los síntomas más y menos frecuentes que reportan los pacientes con coronavirus en Argentina, y sostuvo que gracias a los datos aportados por el sistema de Salud se fue modificando la definición de caso sospechoso para poder detectar a más infectados por la Covid-19.

10.17 | Brasil prorroga prohibición de entrada de extranjeros por 30 días

El Gobierno de Brasil emitió una nueva ordenanza que extiende por 30 días la prohibición de entrada de extranjeros al país a causa de la pandemia de coronavirus, de acuerdo a una publicación del Diario Oficial el jueves por la noche. La medida se aplica al ingreso de extranjeros por tierra, aire o agua, con algunas excepciones, como por ejemplo inmigrantes con residencia permanente en el país, profesionales en misión de un organismo internacional, pasajeros en tránsito que no salgan del área internacional del aeropuerto y extranjeros que tengan cónyuge, pareja o hijos brasileños.

10.00 | Río de Janeiro cancela los desfiles de carnaval 2021

Los tradicionales desfiles de las escuelas de samba del carnaval de Río de Janeiro fueron suspendidos a raíz de la pandemia del coronavirus, aunque se espera que sean realizados en otro momento a lo largo de 2021, anunciaron los organizadores.

Así lo informó la Liga de Escuela de Sambas (Liesa), en virtud de la falta de seguridad sanitaria para la celebración. "Como no se sabe si habrá una vacuna hasta el carnaval, los desfiles fueron postergados para otra fecha que se definirá en el futuro", dijo el presidente de Liesa, Jorge Castanheira.

09.50 | Servicio Penitenciario de Catamarca con 11 nuevos casos

El Comité Operativo de Emergencia (COE) de Catamarca informó 13 nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia, 11 de ellos detectados en el Servicio Penitenciario Provincial, donde el pasado miércoles se había notificado el primer infectado en un oficial que presta servicio en el lugar.

09.30 | OMS destaca que África haya logrado evitar una "propagación exponencial"

La OMS destacó este viernes el hecho de que África haya logrado evitar la "propagación exponencial" de la epidemia del nuevo coronavirus en el continente. "La transmisión del covid-19 en África se ha caracterizado por un número relativamente menor de infecciones, que ha disminuido en los últimos dos meses", indicó la dirección regional de la OMS, con sede en Brazzaville, en un comunicado recibido el viernes en la AFP.

"Desde el 20 de julio, la región ha experimentado una disminución sostenida de los nuevos casos de covid-19. En las últimas cuatro semanas se han notificado 77.147 nuevos casos, frente a 131.647 en las últimas cuatro semanas", explicó la OMS.

09.21 | La provincia de Buenos Aires suma 6.122 casos

Los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 388.835 tras confirmarse 6.122 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó hoy el Ministerio de Salud provincial. Según precisó la cartera a cargo de Daniel Gollan, se registraron 2.216 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 316.944 personas ya se recuperaron y recibieron el alta. En el territorio bonaerense fallecieron 8.867 personas desde la llegada de la pandemia al país, en marzo pasado.

09.18 | Madrid desoye petición gobierno de cierre

Madrid anunció hoy, ante el aumento de casos de coronavirus, el cierre de otras ocho zonas, que se añaden a las 37 con restricciones desde el lunes, medidas consideradas insuficientes para el gobierno de Pedro Sánchez. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, recomendaba el cierre de Madrid y de todos los municipios con una incidencia superior a los 500 casos por 100.000 habitantes.

09.07 | Israel con 7.500 casos y cuarentena

La cuarentena reforzada decidida por el gobierno de Benyamin Netanyahu en los últimos días, frente a nuevos picos de contagio en Israel, comenzó a las 14.00 locales pese a que la Knesset no dio aún la aprobación definitiva a las normas. Hoy, con un nuevo récord, los contagios fueron más de 7500. La cuarentena seguirá hasta el fin de las fiestas judías, el 11 de octubre.

9.00 | España avanzó en la desescalada de casos

España y Reino Unido se precipitaron en la desescalada del confinamiento, según un estudio publicado en la revista científica The Lancet. Ni España ni Reino Unido consiguieron "un sistema eficaz de búsqueda, prueba, rastreo, aislamiento y apoyo antes de suavizar las restricciones del confinamiento", señala el estudio.

Además, los sistemas de salud pública de ambos países fallaron durante la pandemia "por las consecuencias de un decenio de austeridad". El estudio critica que en la salida tras el cierre total España "ha publicado un panel de indicadores, que incluye parámetros epidemiológicos, de movilidad, sociales y económicos, aunque sin una ponderación explícita en el proceso de toma de decisiones.

08.50 | Moscú vuelve a imponer restricciones

La capital rusa, Moscú, epicentro de los contagios de coronavirus, volvió a imponer restricciones para evitar los contagios, entre ellas una cuarentena para los mayores de 65 años junto con la recomendación a las empresas de volver al trabajo remoto.

08.42 | China tendrá 610 millones de dosis de vacunas

China prevé fabricar 610 millones de dosis de la vacuna del coronavirus antes de que acabe este año y 1.000 millones en 2021, aseguró hoy el director del Centro de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Comisión Nacional de Salud, Zheng Zhongwei.

En una rueda de prensa, Zheng dijo en Beijing que 11 vacunas de cinco compañías con participación del país están en la fase 3 de ensayos clínicos sin haber mostrado efectos adversos y agregó que esperan poder aplicarla masivamente "lo antes posible". Señaló que las llamadas vacunas de emergencia, que China comenzó a aplicar el pasado julio, se han utilizado en "grupos de riesgo" y han presentado resultados "muy sólidos".

08.39 | Más de 984.000 muertos por Covid-19 en el mundo

La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 984.068 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido por AFP este viernes a las 11H00 GMT en base a fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la epidemia más de 32.298.410 personas contrajeron la enfermedad. De ellas al menos 22.141.000 se recuperaron, según las autoridades. Esta cifra de casos diagnosticados positivos solo refleja una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos.

08.34 | Inglaterra. Se acelera el aumento de casos

El número de personas en Inglaterra con Covid-19 se disparó un 73% en la semana al 19 de septiembre, según una estimación oficial que puso en evidencia la resurgencia de la pandemia en Reino Unido.

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por su sigla en inglés) dijo que unas 103.600 personas contrajeron la enfermedad en Inglaterra durante esa semana, equivalente a una de cada 500 personas y por encima de las 59.800 calculadas para la semana previa.

08.07 | Ciudad de Buenos Aires, nuevo reporte

Un total de 976 nuevos casos y 25 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 3212 el total de fallecidos en el distrito y a 121.278 el de contagiados desde el inicio de la pandemia.

En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 50,8%, informó esta mañana el Ministerio de Salud porteño. En ese marco, se precisó que en el sistema de salud pública están ocupadas 229 camas críticas sobre un total de 450, mientras en los casos moderados la ocupación es de 33% (495 sobre 1500 disponibles) y en los leves 20,8% (1042 sobre 5.000).

08.00| Número récord de casos de coronavirus en Polonia

Polonia anunció el viernes un récord de 1.587 nuevos casos de coronavirus en 24 horas y otros países del este de Europa, como Eslovaquia, también informaron de un aumento de las infecciones. El número de casos señalados en Polonia aumentó constantemente en los últimos días, con 711 el martes, 974 el miércoles y 1.136 el jueves. El ministerio de Salud también informó el viernes de 23 muertes relacionadas con el covid-19 en 24 horas, lo que lleva el total a 2.392.

07.50| Prórroga al congelamiento de alquileres y cuotas de créditos UVA

El Gobierno oficializó el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, así como la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. Lo hizo a través de los decretos 766/2020 y 767/2020 publicados hoy en el Boletín Oficial.

07.30 | China. Autorización de la OMS para administrar vacunas experimentales

La OMS dio a China su apoyo para comenzar a administrar vacunas experimentales contra el coronavirus a la gente mientras los ensayos clínicos aún están en curso, dijo el viernes un funcionario de salud de Pekín. China lanzó su programa de emergencia en julio, tras haberse comunicado con la OMS a fines del mes anterior, según Zheng Zhongwei, funcionario de la Comisión Nacional de Salud.

La vacuna ha sido administrada a cientos de miles de trabajadores esenciales y otros grupos limitados de personas consideradas en alto riesgo de infección, a pesar de que su eficacia y seguridad no se habían establecido completamente ya que los ensayos clínicos de fase 3 estaban incompletos.

06.30| Marsella. Dueños de restaurantes protestan por cierres

Varios cientos de manifestantes se congregaron este viernes frente al tribunal comercial de Marsella, en el sureste de Francia, para protestar contra el cierre anunciado de bares y restaurantes decidido por el gobierno en un intento de contener la epidemia de Covid-19. "¡Basta ya! Estábamos tratando de salir adelante. No queremos más ayudas, sino que nos dejen trabajar", dijo Patrick Labourrasse, dueño de un restaurante afectado por la medida.

03.48 | Alemania eleva el balance diario

La pandemia del nuevo coronavirus dejó, en las últimas 24 horas, 2.153 casos nuevos y 15 muertos en Alemania, frente a los 2.143 contagios y 19 fallecidos de la jornada anterior, lo que eleva el total a más de 280.000 personas contagiadas y más de 9.400 víctimas mortales, según el balance publicado este viernes por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental encargada del control de las enfermedades infecciosas.

03.03 | India reportó 86.052 nuevos casos

En su última actualización, el Ministerio de Salud elevó el total de infecciones a más de 5,8 millones y a 92.290 los fallecidos, tras los 1.141 registrados en el último día. Se espera que -en las próximas semanas- India se convierta en el país más golpeado por la pandemia, superando a Estados Unidos, que tiene 6,9 millones de casos.

La tasa de recuperación en India superó el 81,55%, señaló el ministerio. El jueves, el número de pacientes recién recuperados, 87.374, superó al de nuevas infecciones, y entre el 18 de septiembre y el miércoles se confirmaron más de 562.000 altas y 517.800 casos.

02.49 | Brasil se acerca a las 140.000 muertes

El Ministerio de Salud de Brasil informó que en el país conducido por Jair Bolsonaro murieron 139.808 personas por el coronavirus desde que estalló la crisis sanitaria el pasado mes de marzo, al sumar los 831 fallecimientos que se registraron en las últimas 24 horas.

El número de casos acumulados ascendió a 4.657.702, de los cuales 4.023.789 personas lograron superar la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. El último parte de las autoridades contabilizó 32.817 contagios más.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

Conforme a los criterios de Más información