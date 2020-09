Crédito: Ministerio de Salud

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, supera los 993 mil y los contagiados rondan los 32.750.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 7.200.000) y víctimas fatales (cerca de 208 mil). En cuanto a casos registrados, el segundo país en la lista es la India, que superó los 5,9 millones de contagios y registra más de 93 mil muertes, con lo que es el país asiático más afectado por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con más de 4.692.000 infectados y casi 140 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: roza los 42 mil. En tanto, con aproximadamente 668 mil casos y más de 16 mil muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. A 200 días del primer caso en la Argentina y a seis meses del comienzo del aislamiento obligatorio, los infectados por Covid-19 en el país son 702.485, hubo 15.208 muertes y más de 546.924 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.00 | Perú estudia reanudar los vuelos internacionales con seis países latinoamericanos

El gobierno de Perú informó hoy que considera a Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Panamá como los destinos probables para la reanudación de los vuelos internacionales después de seis meses de suspensión, anunciada para el 5 de octubre próximo.

22.00 | Perú supera los 800.000 casos

Perú superó este sábado los 800.000 casos confirmados de coronavirus, aunque los nuevos contagios y decesos vienen disminuyendo paulatinamente desde hace un mes, informó el Ministerio de Salud.

El total de contagios se elevó a 800.142 personas, con 5.558 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas, mientras que los muertos aumentaron a 32.142, con 105 nuevos decesos, según el balance diario del ministerio.

21.52 | México: los casos se elevan a 726.431

México reportó el sábado 5.573 nuevos casos confirmados de coronavirus, elevando el total a 726.431, reportaron autoridades de salud del país, que va levantando restricciones tratando de regresar a cierta normalidad.

21.15 | India ofrece ante la ONU su capacidad de producción de vacunas

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha ofrecido este sábado en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la capacidad de su país para producir y distribuir una vacuna contra el coronavirus.

21.00 | Colombia supera los 800.000 contagios

Las autoridades colombianas detectaron 7.721 nuevos casos de contagio por el coronavirus y 193 decesos en la jornada pasada, con lo que el número total de contagios alcanzó 806.038 y el de defunciones 25.296, se informó hoy.

Los datos, informados por el Ministerio de Salud, fueron establecidos a partir de 33.958 pruebas, de las cuales 22.290 fueron de PCR y 11.668 de antígenos evaluadas por el estatal Instituto Nacional de Salud (INS), que a la fecha ha procesado 3.605.075 muestras, según reportó la agencia de noticias Sputnik.

20.49 | Brasil confirma más de 28.000 en las últimas 24 horas

Brasil ha alcanzado este sábado los 4,7 millones de contagios de coronavirus desde el comienzo de la pandemia y ha confirmado más de 28.000 positivos en las últimas 24 horas.

20.22 | La Argentina superó los 700.000 contagios

El Gobierno informó que en las últimas 24 horas fueron 11.249 las personas que dieron positivo al test de coronavirus Covid-19 y el total de infectados llegó a 702.485. Además, se sumaron 337 fallecidos y el recuento de víctimas alcanzó las 15.543. Por otra parte, los recuperados suman 546.924.

16.41 | Brasil: indicios de repunte, sin haber superado la primera ola

En Brasil, el tercer país con más casos y el segundo con más muertes por coronavirus, viven un momento de relativa estabilidad epidemiológica, pero registran repuntes de contagios en el estado Amazonas y de fallecimientos en Río de Janeiro. Con más de 4,68 millones de casos y de 140.000 decesos desde el comienzo de la pandemia, la propagación del virus disminuyó en intensidad, sin embargo, el director de la Sociedad Brasileña de Infectología (SBI), Antonio Bandeira, dijo: "La pandemia aún no cayó a niveles para poder decir que finalizamos el ciclo de la primera curva".

15.43 | Silvio Berlusconi da positivo, tras un mes de infectarse

El tres veces primer ministro de Italia Silvio Berlusconi, de 84 años, aún da positivo de coronavirus en sus test, un mes después de ser diagnosticado y tras haber superado la neumonía bilateral que le causó el virus, informó hoy la prensa local. En Italia es preciso dar negativo en dos pruebas consecutivas, para ser considerado curado de Covid-19 y dejar el aislamiento. El líder del partido Forza Italia tranquilizó a amigos y seguidores, al afirmar que se encontraba bien, no tenía síntomas y se sentía "como un león enjaulado".

14.53 | Londres: masiva marcha contra las restricciones

Al menos 15.000 manifestantes contra las restricciones dispuestas para evitar que se expanda el coronavirus se concentraron bajo el lema bajo el lema "We do not consent" ("No consentimos) en Trafalgar Square, de Londres, donde hubo enfrentamientos con la policía, que trataba de dispersarlos, tras comprobar que no se cumplían las medidas de distanciamiento social. "Estamos pidiendo a los participantes que se dispersen. Desgraciadamente, algunos agentes resultaron heridos en enfrentamientos con la gente", informó la Policía Metropolitana (MET) londinense en un tuit.

14.15 | Villa Soldati, Barracas, Nueva Pompeya y Retiro, los barrios con menos casos en las últimas semanas

Villa Soldati, Barracas, Nueva Pompeya y Retiro fueron los barrios porteños que sumaron menor cantidad de nuevos contagios de coronavirus, durante las últimas semanas, a pesar de tener las tasas más altas acumuladas de infectados, por encima de 6600 casos cada 100.000 habitantes, según informó hoy el Boletín Epidemiológico de la Ciudad de Buenos Aires.

13.59 | Positivo en la Copa Libertadores

El futbolista de Nacional de Montevideo Felipe Gedoz dio positivo en coronavirus tras el hisopado PCR al que se sometió al plantel, en la antesala del partido del miércoles contra Racing, por la quinta fecha del grupo F de la Copa Libertadores de América, según lo informó hoy el club uruguayo.

En un comunicado oficial, difundido en las redes sociales, Nacional informó el positivo del mediocampista brasileño y aclaró que "se encuentra sin síntomas y aislado". Gedoz jugó como titular el martes en la victoria contra Estudiantes de Mérida (3-1) en Venezuela pero en los estudios previos dio negativo.

13.18 | Día del Turismo

La 40ª edición del Día Mundial del Turismo se celebrará este 27 de septiembre en condiciones inéditas, con fronteras cerradas y la actividad paralizada en casi todos los países, aunque con la perspectiva de que sea uno de los pilares para la recuperación tras la crisis económica generada por el coronavirus.

Ante la nueva tendencia de viajes a espacios abiertos y naturales, la Organización Mundial del Turismo (OMT) dispuso que el lema de este año sea "Turismo y desarrollo rural", por la capacidad de esta actividad para crear oportunidades fuera de las grandes ciudades y preservar el patrimonio cultural y natural.

12.53 | Música en tu casa

El ciclo "Tucumán Suena Online 2020" con el que desde julio Espacio Tucumán generó un Programa de Apoyo Artístico para músicos tucumanos residentes en Ciudad de Buenos Aires y alrededores, desplegará desde hoy y hasta el miércoles sus últimas siete funciones.

La cuádruple jornada de hoy comenzará a las 18 con la actuación del dúo Turucuto desde el Facebook de la dupla integrada por Mercedes Maiztegui y Roque Céliz; y a partir de las 21 la trovadora pop Agostina Tagliapietra se presentará con Antu Filardi a través del canal de YouTube de Estomba Estudio.

12.05 | Rubinstein

11.26 | Marcha en Pilar

Un grupo de padres y alumnos se movilizarán hacia la municipalidad de Pilar este lunes al mediodía para exigir un regreso a clases optativo para los alumnos del último año. "Nuestros egresados están tan abatidos que no quieren conectarse", cuenta Danisa Pedruzzi, una de las madres que convoca a la marcha.

10.32 | Restricciones en Irán

El presidente de Irán, Hasan Rohani, anticipó que su Gobierno volverá a imponer restricciones para contener los contagios de coronavirus, después de que el país haya registrado esta semana los peores datos de toda la pandemia, con la vista puesta especialmente en la capital, Teherán.

El mandatario se reunió con autoridades regionales y nacionales para adelantarles que las nuevas regulaciones, pendientes de aprobación la próxima semana, se aplicarán primero en la capital y después se extenderán a otras zonas donde también aumentaron los contagios, informó la agencia de noticias local RNA.

09.57 | Cambios en los consumidores

La crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia de coronavirus aceleró este año algunos cambios de hábitos que se venían gestando en los consumidores argentinos y, principalmente, cambió la mirada que tenían sobre las marcas, de acuerdo con un estudio realizado por la consultora Kantar.

"Hoy, el consumidor prefiere marcas que dejan una huella de bienestar en la sociedad; las marcas deben pasar de la enunciación a la acción", señaló Kantar, y aseguró que esto "cuadriplica la disposición a la compra de una marca e impulsa su crecimiento".

09.23 | Casos en Rusia

Rusia agudiza el rebrote de casos de coronavirus, con Moscú en los niveles más altos desde junio. Las autoridades sanitarias notificaron hoy 7500 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. La mayoría de los nuevos contagios se detectaron en Moscú con 1.792 positivos, una cifra que la capital no alcanzaba desde el 8 de junio, según la agencia TASS.

El número de fallecidos subió a 20.225, 169 más que en el balance difundido el viernes por el centro ruso responsable de la lucha contra el virus, de acuerdo a la agencia de noticias Sputnik.

08.49 | Reporte de la Ciudad

Un total de 874 nuevos casos y 53 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 3264 el total de fallecidos en el distrito y a 122.168 el de contagiados desde el inicio de la pandemia.

En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 51,3%, informó esta mañana el Ministerio de Salud porteño.

08.07 | Críticas de la oposición

El nuevo método implementado por la provincia de Buenos Aires generó grandes críticas de la oposición, encabezada por Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich cuestionó el hecho de que el Gobierno "profundice todos los problemas" y la extensión de las medidas de aislamiento. "Prorrogaron la cuarentena una y otra vez, hasta dijeron que dominábamos al virus. Tras 6 meses nos enteramos que hay 3523 nuevos bonaerenses fallecidos. ¿Así tomaron decisiones? Han hecho un desastre en salud, economía, educación y libertad", escribió vía Twitter la presidenta del Pro.

07.42 | Conteo en Buenos Aires

07.05 | Alemania

Alemania registró en las últimas 24 horas 2507 nuevos casos de coronavirus, un nuevo máximo desde abril, mientras aumenta la preocupación por la cantidad de contagios dentro de las escuelas.

El total de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero se sitúa en 282.730, con 9.452 víctimas mortales, nueve más en un día, de acuerdo a los datos brindados por del Instituto Robert Koch (RKI). El pico de contagios se había registrado entre finales de marzo y principios de abril, con más de 6000 nuevas infecciones diarias.

06.30 | Síntomas

05.58 | "Vuelos Covid"

Un pequeño avión ambulancia está ayudando a salvar a enfermos graves de coronavirus de zonas remotas de Perú, uno de los países más azotados por la pandemia, que tiene una sinuosa geografía y una deficiente red de carreteras.

Antes de la pandemia, la empresa SARA Perú trasladaba en avión a Lima principalmente a turistas extranjeros que sufrían accidentes en la ciudad andina de Cusco o la ciudadela inca de Machu Picchu. Como el turismo se paralizó en marzo con la crisis sanitaria, la compañía se adaptó y ahora hace "vuelos covid".

05.11 | La propuesta de Theresa May

La exprimera ministra británica Theresa May (2016-2019) sostuvo que el multilateralismo es una herramienta efectiva para enfrentar cualquier desafío que aqueja a la humanidad como la pandemia de Covid-19.

Al participar vía online en el Foro México Siglo XX May dijo que se requiere que Gobiernos, empresas y sociedad sumen esfuerzos para asegurar el beneficio común. "No lograremos que el mundo sea más resiliente a las pandemias del futuro a menos que trabajemos juntos", aseveró al señalar también que los Gobiernos de cualquier país "deben prestar atención a la dimensión internacional"

04.35 | En el mundo

04.02 | Contagios en India

El número de casos confirmados de Covid-19 en la India aumentó a 5.903.932, informó la mañana del sábado el Ministerio Federal de Salud del país. Durante el último día, se registraron 85.362 nuevos casos en todo el país junto con 1.089 muertes.

"El número total de casos por Covid-19 confirmados en toda la India sumó 5.903.932 y el de muertos acumuló 93.379", se lee en la información publicada por el ministerio. Según los funcionarios de la mencionada cartera, 4.849.584 personas han sido dadas de alta de los hospitales después de mostrar mejoras. La India es actualmente la segunda nación más afectada por Covid-19 detrás de Estados Unidos.

03.26 | Enfermedades preexistentes

El Ministerio de Salud incorporó a las personas con obesidad entre los grupos de riesgo frente al coronavirus, según se publicó en el Boletín Oficial. "Por la experiencia observada en otros países y la prevalencia de casos, la evidencia reconoció a la obesidad como un factor asociado a mayor riesgo de contraer la enfermedad y de sufrir evolución desfavorable de la misma", consignó la Resolución 1541/2020 de la cartera sanitaria, publicada este viernes.

02.48 | China no registra casos locales ni muertes

El país informó 15 nuevos casos importados de coronavirus y continúa sin haber detectado ningún nuevo positivo local ni ninguna muerte, según han explicado las autoridades sanitarias. Desde que estalló la pandemia, alcanzó los 85.337 positivos, con 80.536 altas y 4.634 muertos.

01.23 | Juegos Olímpicos 2021

El nuevo primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, dijo el sábado que está determinado a que Tokio albergue los Juegos Olímpicos el año próximo, como "una prueba de que la humanidad ha derrotado a la pandemia''. Los Juegos de 2020 se pospusieron a medida que el coronavirus se propagaba por todo el mundo, y han persistido las dudas sobre el futuro de la celebración deportiva.

00.42 | Estados Unidos supera los siete millones de casos

El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, se ha mostrado preocupado por las cifras de Covid-19 del país de cara a la llegada del otoño y el invierno, ya que la nación ha superado los siete millones de personas contagiadas. Es el país con más casos de coronavirus del mundo, alcanzando los 7.032.524 casos y las 203.657 muertes. Los estados de California, con 803.602 positivos; Texas, 751.068; y Florida, 695.887, se sitúan a la cabeza en número de contagios.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

