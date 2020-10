Coronavirus: los contagiados en el mundo rondan los 34.800.000 Fuente: AFP

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, superó las 1.033.000 y los contagiados rondan los 34.800.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 7.500.000) y víctimas fatales (más de 213 mil). En cuanto a casos registrados, el segundo país en la lista es la India, que superó los 6.470.000 contagios y registra más de 100.000 muertes, con lo que es el país asiático más afectado por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con casi 4.880.000 infectados y más de 145 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: supera los 42.300. En tanto, con aproximadamente 677 mil casos y más de 16.900 muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 en el país son 809.728, hubo 21.468 muertes y más de 649.017 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

22.51 | Oscar Ruggeri dio positivo de Covid-19

El exdefensor de la selección argentina campeona en el Mundial de México 1986, Oscar Ruggeri, dio positivo a un test de Covid-19, según anunció este lunes Alejandro Fantino en el comienzo del programa ESPN FC, del que el exfutbolista forma parte como panelista.

"Lo vamos a contar porque está bien que se sepa y aventar comentarios. Nuestro compañero y amigo Oscar Ruggeri, dio positivo de Covid. Está bien, normal, apenitas con un poco de tos, sin fiebre", expresó Fantino, conductor del programa que tiene al ex jugador y ex entrenador como participante.

22.50 | Venezuela confirma 683 casos y 6 fallecidos

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, informó que -en las últimas 24 horas- se detectaron 683 nuevos casos y 5 nuevos fallecidos por el Covid-19 en el país. "La Comisión Presidencial para la Prevención y Control del Covid-19 cumple con el deber de informar que en las últimas 24 horas se confirmaron 644 casos comunitarios y 39 importados de Colombia, para un total de 683 nuevos contagios", informó a través de la red social Twitter.

22.35 | México registra nuevos máximos

México divulgó el lunes datos récord tanto de nuevos contagios diarios del coronavirus como de muertes relacionadas con el Covid-19, la enfermedad que genera, debido a una reclasificación de la información, dijeron autoridades de salud. La nación latinoamericana reportó, así, 28.115 nuevos contagios del virus surgido en China, llevando el total a 789.780; mientras que las muertes se incrementaron en 2.789 para un total de 81.877.

22.33 | Perú confirma 1.830 nuevos positivos

El Ministerio de Salud de Perú registró este lunes 1.830 nuevos casos de coronavirus en el país andino, así como 92 nuevas muertes por la enfermedad, mientras que la titular de la cartera, Pilar Mazzetti, informó de la posibilidad de reactivar los cultos religiosos dentro de los templos.

El número total de víctimas del virus asciende a las 32.834 desde que iniciara la pandemia, y el de contagiados por sube, con los nuevos positivos, hasta los 829.999.

22.17 | Biden arremete contra Trump

El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, arremetió contra el presidente Donald Trump, su rival en las elecciones del 3 de noviembre, por afirmar que no hay que tenerle "miedo" al coronavirus, que deja más de 200.000 muertos en el país.

"Vi un tuit que publicó donde dijo: 'No dejen que el Covid controle sus vidas'", declaró Biden a la estación de noticias Local 10 de Florida, mientras hacía campaña en ese estado clave para ganar los comicios del 3 de noviembre.

21.25 | Maradona da negativo en hisopado

El astro de fútbol argentino, Diego Maradona, que se desempeña actualmente como entrenador del club local Gimnasia y Esgrima de La Plata, arrojó negativo en su hisopado para detectar coronavirus, dijo su abogado, Matías Morla, en su cuenta de Twitter.

21.00 | Argentina. Confirman 452 muertos y 11240 nuevos casos

A 217 días del primer caso positivo de coronavirus detectado en nuestro país, la Argentina superó la barrera de los 800.000 contagios. En las últimas 24 horas, 11.240 personas dieron positivo al test de Covid-19 y el total de infectados en el país es de 809.722. Además, se ingresaron al SNVS 452 fallecidos en el país y los muertos registrados por las autoridades nacionales ascienden a 21.468. El dato alentador es que los recuperados superaron los 649.017.

20.29 | Nueva York cierra escuelas en algunos barrios

El gobernador Andrew Cuomo anunció el cierre de las escuelas en nueve barrios de Nueva York a partir del martes para intentar impedir que la ciudad sea golpeada por una segunda ola del coronavirus. Así, Cuomo adelantó un día la fecha planteada por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que el domingo anunció su intención de cerrar las escuelas de esas zonas a partir del miércoles.

Se trata de algunos barrios del sur de Brooklyn, y de algunas áreas del este y sur de Queens donde la tasa de tests positivos al virus se sitúa por encima de 3% desde hace siete días seguidos.

20.17 | Brasil al borde de los 147 mil muertos

Entre el domingo y este lunes fueron reportadas 323 muertes en Brasil, por lo que el número total se elevó a 146.675, con una tasa de mortalidad de 69,8 cada cien mil personas.

Además, la cifra de pacientes que dieron positivo desde fines de febrero se situó en los 4.927.235, luego de que se consignaron 11.946 infectados en las últimas 24 horas.

20.17 | Colombia: 862.158 positivos y 26.844 fallecidos

En Colombia, al menos 7.106 casos de Covid-19 informó este lunes el ministerio de Salud, con lo que el total de positivos en el país aumentó a 862.158, de los cuales 766.300 ya se reportaron como recuperados. El reporte oficial dio cuenta hoy de 132 fallecidos, de manera que el global de víctimas mortales se incrementó a 26.844 personas.

El epicentro local de la enfermedad sigue siendo Bogotá con 276.839 casos, a la capital le siguen los departamentos de Antioquia (noroeste) con 120.542, Atlántico (norte) con 68.148 y Valle del Cauca (suroeste) con 65.733.

20.14 | Santa Cruz. Por contagios, suspenden obras de represas

Las obras de construcción de dos represas hidroeléctricas en el río Santa Cruz están suspendidas temporariamente, al confirmarse hoy 13 casos positivos de coronavirus, informó la unión transitoria de empresas (UTE) Represas Patagonia. "En las primeras horas del día de hoy hemos recibido los resultados de 60 hisopados, 59 realizados en Cóndor Cliff y 1 realizado en La Barrancosa por contactos estrechos y vigilancia del caso positivo detectado el pasado martes 29 de septiembre, 47 resultados fueron negativos y 13 fueron positivos", informó la UTE Represas Patagonia en un comunicado.

20.02 | Israel. 5.534 nuevos casos registrados hoy

El número de muertos en el país llegó a 1757 luego de los 38 nuevos decesos. El número de pacientes graves bajó de 900 a 880 de los 1.648 pacientes actualmente hospitalizados. El número de pacientes recuperados llegó a 204.355 tras las 8.726 nuevas recuperaciones y los casos activos llegaron a 66.196. Hoy con anterioridad, el gabinete israelí para el coronavirus decidió no suavizar ni endurecer la actual cuarentena nacional hasta la próxima reunión programada para el 12 de octubre, se indicó en una declaración emitida por la oficina del primer ministro.

19.55 | Trump sale caminando del hospital tras tratarse por Covid-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió caminando a última hora de la tarde del lunes del hospital donde estaba siendo tratado por covid-19, poco después de anunciar que tenía la intención de reanudar "pronto" su campaña para un segundo mandato.

Con mascarilla y de traje y corbata, el mandatario cruzó las puertas del Hospital Militar Walter Reed en Bethesda, en las afueras de Washington, y levantó el pulgar antes de entrar en un vehículo negro y luego en el helicóptero que lo traslada de regreso a la Casa Blanca, en medio de los gritos de "¨¡Cuatro años más! ¡Cuatro años más!" de sus seguidores apostados en la entrada.

19.20 | Brasil registra otras 323 muertes y totaliza 146.675 decesos

Brasil registró el lunes otras 323 muertes por Covid-19, lo que eleva el número total de fallecidos por la enfermedad en el país a 146.675, según datos del Ministerio de Salud. También se reportaron 11.946 nuevos casos de la enfermedad causada por el coronavirus, por lo que las infecciones confirmadas en el país ascienden a 4.927.235. Brasil es el segundo país con mayor número de muertes por coronavirus en el mundo, por detrás de Estados Unidos, y el tercero en casos, por debajo de Estados Unidos e India.

18.42 | Amiten riesgo de contagio a dos metros de distanciamiento

Nuevas directivas de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) en Estados Unidos, sobre los modos del contagio del Covid-19 y su prevención, admiten que "algunos informes científicos encontraron la transmisión -aunque no sea común- del Sars-Cov-2 cuando personas estaban más allá de la distancia aconsejada, es decir dos metros y más de distancia".

También hubo contagios "poco después de que personas positivas habían salido recientemente de una habitación". Según afirmaron: "Esto ocurrió en lugares cerrados y en áreas poco ventiladas, donde se realizaban actividades como cantar, hacer ejercicio y respirar con fuerza, que contribuyeron a la emisión de partículas de aerosol portadoras de coronavirus".

18.30 | Estados Unidos. Golpe a las cinematográficas

Cineworld, el segundo mayor operador de cines del mundo, anunció hoy que cerrará temporalmente todas sus pantallas en Estados Unidos y Gran Bretaña después de que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, los estudios retiraron importantes estrenos previstos para este año, como la última película de James Bond.

Las acciones de la compañía, propietaria de las salas de cine Regal, Cineworld y Picturehouse, cayeron hasta un 58% después de que se informó la semana pasada el aplazamiento una vez más de la última película del agente agente secreto 007, la última que protagonizará Daniel Craig, dejando la cartelera prácticamente vacía de posibles éxitos de taquilla en un año caracterizado por la pandemia.

18.22 | Mendoza. Un municipio habilitó albergues transitorios como hoteles tradicionales

Los albergues transitorios del departamento mendocino de Las Heras, cercano a la capital provincial, quedaron habilitados para funcionar con la modalidad de hoteles tradicionales y podrán recibir turismo interno, como una forma de atenuar la crisis generada por el coronavirus en el sector, informaron hoy fuentes de ese municipio.

La medida se concretó gracias a una iniciativa conjunta de la Municipalidad de Las Heras, el gremio de los trabajadores del sector y los empresarios, cuyos albergues llevaban más de 200 días cerrados desde el comienzo de la cuarentena por la pandemia.

18.05 | Argentina. Vuelta a clases

18.00 | Argentina. 8 provincias concentran casi la mitad de todos los nuevos casos

Las provincias de Córdoba, Santa Fé, Mendoza, Tucumán, Río Negro, Salta, Neuquén y Chubut concentraron ayer casi la mitad de todos los nuevos contagios de coronavirus del país, convirtiéndose en los distritos con más casos fuera del AMBA.

La provincia de Córdoba concentra el 15% de los nuevos contagios nacionales, según el reporte elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación ayer; Santa Fé, el 11%; Mendoza, el 5%; Tucumán y Salta, el 4% cada una; Neuquén y Río Negro, el 3% cada una; y Chubut, el 2%, con lo que suman el 48% de los nuevos registros positivos de la enfermedad.

17.48 | Brasil prorroga por 30 días el ingreso de extranjeros vía terrestre

Brasil prorrogó por otros 30 días la restricción del ingreso al país de extranjeros por medios terrestres o acuáticos, pero permitiendo que sigan llegando vuelos desde el exterior, informó hoy el Gobierno. La decisión fue publicada en el Diario Oficial de la Unión e impide el ingreso de extranjeros no residentes por "carreteras y otros medios terrestres o por transporte acuático" en virtud de la pandemia del coronavirus.

17.30 | La OMS estima que el 10% de la humanidad pudo haber contraído Covid-19

La OMS estimó hoy que el 10% de la población mundial -unas 760 millones de personas- pudo haber tenido coronavirus, mientras algunos países de Europa anunciaron más restricciones y otros evalúan hacerlo ante una alarmante segunda ola de contagios.

La estimación fue comentada hoy por el director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, quien enfatizó que la situación epidemiológica varía fuertemente entre regiones y entre grupos de población.

16.45 | La OMS llama a un aumentar la inversión en salud mental

La OMS organizará por primera vez un evento mundial de promoción de la salud mental este sábado al conmemorarse el Día Mundial de la Salud Mental, donde líderes y artistas internacionales pedirán que se aumente la inversión en esta problemática "desatendida" durante la pandemia de coronavirus.

La recaudación de fondos, que se llevará a cabo a través de las redes sociales, contará con la participación de la madre de la cantante Lady Gaga, Cynthia Germanotta; la reina Matilde de Bélgica; la viuda del cantante de Linkin Park, Chester Bennington; el padre del fallecido DJ sueco Avicii, y el arquero del Liverpool, Alisson Becker.

16.35 | Científicos de Argentina, Brasil y Francia. Vacuna oral contra el coronavirus

Científicos de Argentina, Brasil y Francia iniciaron un proyecto que se encuentra en fase preclínica para desarrollar una vacuna oral contra el coronavirus SARS-CoV-2 que tendría "mayor aceptación para la población y favorecería su almacenamiento a temperatura ambiente".

La iniciativa es liderada por Hugo Luján, del Conicet y de la Universidad Católica de Córdoba; Jorge Kalil, de la Universidad Federal de San Pablo, Brasil, y David Klatzmann, de la Universidad de la Sorbona, en Francia, uno de los descubridores del virus del Sida, informó la Agencia CyTA-Leloir.

16.23 | La Plata. Más de 1300 personas fueron testeadas en la entrega de bolsones

Un total de 1336 personas fueron evaluadas durante la entrega de bolsones de alimentos en el marco del Servicio Alimentario Escolar (SAE), como parte de los operativos que desarrollaron esta semana voluntarios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en el abordaje de la pandemia de coronavirus.

16.10 | Aumentan restricciones movilidad en España

Las restricciones a la movilidad aumentan en España ante el avance de la segunda ola del coronavirus y hoy se unieron al cierre de Madrid los de otras dos capitales de provincia, León y Palencia. España notificó 2.099 nuevos casos en las últimas 24 horas, y 139 muertos desde el viernes, con lo que la cifra total de infectados se eleva a 813.412 y la de fallecidos a 32.225.

La ocupación de las UCIS con pacientes con Covid-19 es del 18%, porcentaje que en Madrid se eleva hasta el 41%.

16.00 | Chaco. Piden extremar cuidados por aumento de casos

El Ministerio de Salud Pública de Chaco hizo hoy llamado a la población para que "se extremen los cuidados para evitar la saturación del sistema de salud" teniendo en cuenta "el crecimiento de casos positivos que se registraron en las últimas semanas".

En los últimos tres días se registraron cifras altas de contagios de coronavirus con 200, 200 y 177 casos, respectivamente, mientras que se conocieron situaciones de incumplimiento de las normas sanitarias vigentes en la pandemia que favorecieron la expansión del virus.

15.56 | Francia. Crece el número de contagios y muertes

Francia registró en las últimas 24 horas 5.084 casos de coronavirus y 70 muertes, que elevan a 624.274 el total de positivos desde el inicio de la pandemia y a 32.299 el de fallecimientos mientras que la capital, París, la región más golpeada del país, limitó la asistencia a universidades y cerrará bares para evitar un nuevo rebrote.

Las autoridades locales anunciaron hoy que a partir de mañana cerrarán los bares durante 15 días, mientras que se recortará a la mitad la asistencia presencial a las universidades y se aplicarán restricciones en los restaurantes, que sí pueden seguir abiertos, citó la agencia de noticias EFE.

15.52 | Donald Trump: "No le tengan miedo al Covid-19"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que abandonará el hospital militar donde se encuentra internado a las 2230 GMT del lunes tras ser tratado por Covid-19, y agregó que se siente "realmente bien".

"Voy a dejar el gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 P.M. (2230 GMT). Me siento realmente bien. No le tengan miedo al Covid. No dejen que domine sus vidas. Bajo la administración Trump hemos desarrollado algunas vacunas y conocimientos geniales. Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años", escribió el mandatario en Twitter.

15.40 | AMBA. Realizan estudio de seroprevalencia en 40 municipios

Los ministerios de Salud y Hacienda bonaerenses, a través de la Dirección Provincial de Estadística, comenzaron a realizar un estudio de seroprevalencia en 5.040 viviendas particulares distribuidas en los 40 partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires, con el objetivo de detectar qué porcentaje de personas presenta anticuerpos de Covid-19.

En un comunicado, se precisó que el operativo de campo que se extenderá en esta primera etapa durante cuatro semanas, consistirá en entrevistar a una persona mayor de edad que resida en la vivienda seleccionada, que incluye algunas variables de interés como datos personales, estado de salud y actualidad laboral. Además, se le tomará una pequeña muestra de sangre que se extrae del dedo de la persona encuestada.

15.30 | Escuelas de barrios en riesgo cerrarán en NY

Las escuelas en los barrios de la ciudad de Nueva York donde se está experimentando una suba de los casos de coronavirus cerrarán mañana, anunció el gobernador del estado, Andrew Cuomo. El funcionario puso en evidencia que los focos deben ser afrontados "inmediatamente". Al anunciar la decisión sobre las escuelas, Cuomo exhortó a las instituciones religiosas a poner fin a las aglomeraciones e implementar las reglas, bajo amenaza de cierre.

15.10 | Mas de 5 mil bonaerenses ya recibieron tratamiento con plasma

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires creó hoy un Mapa Interactivo con la localización de más de 100 hospitales que realizan el estudio previo a la donación de plasma de pacientes recuperados de coronavirus e informó que casi 5.000 bonaerenses contagiados ya recibieron este tratamiento.

Durante una conferencia de prensa que brindó el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, junto a la directora general de Cultura y Educación bonaerense, en La Plata, el funcionario detalló que "son 1.756 los donantes acumulados y 4.882 los pacientes que ya fueron transfundidos".

15.00 | Argentina. Turismo y hoteles

El 97% de los hoteles cuentan con protocolos aprobados para comenzar a funcionar y alrededor del 90% ya adaptó sus estructuras a las nuevas modalidades requeridas para recibir pasajeros tras la pandemia de coronavirus, según relevamientos de la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Fehgra) y de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT).

14.50 | Cámara termográfica en la estación Lomas de Zamora

Una nueva cámara termográfica fue instalada y comenzó a funcionar hoy en la estación Lomas de Zamora, correspondiente a la línea Roca, para controlar la temperatura corporal de las personas mediante un sistema infrarrojo, que activará una alarma cuando la misma supere los 37,5 grados centígrados, informaron fuentes de Trenes Argentinos.

14.22 | El ministro Trotta participó del inicio a las clases presenciales en San Luis

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, participó hoy del regreso a las clases presenciales en escuelas rurales de San Luis y manifestó su "alegría", en una teleconferencia de la que participaron el gobernador de San Luis, Alberto Rodriguez Saá y el ministro de Educación de la provincia, Andrés Dermechkoff.

14.12 | Chile supera los 13.000 fallecidos y suma más de 471.000 casos

Chile ha rebasado en el último día los 13.000 fallecidos por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, que deja en el país más de 471.000 casos confirmados, lo que le convierte en el quinto más afectado de América Latina. El Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS) ha informado de 58 fallecidos por causas asociadas al Covid-19 en el último día, por lo que son ya 13.037 las víctimas mortales.

14.05 | Desde la cartera de Educación bonaerense se habló sobre la vuelta de clases presenciales

La directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, adelantó hoy que una vez que el Gobierno nacional apruebe los protocolos para el regreso seguro a las aulas se comenzarán las capacitaciones para organizar la presencialidad, pero remarcó que "el inicio de clases será cuando la situación epidemiológica lo permita".

Durante una conferencia de prensa en La Plata junto al ministro de Salud, Daniel Gollan, la funcionaria planteó que Gobierno nacional "está evaluando" el Plan Para la Vuelta Segura a Clases Presenciales presentado la semana pasada por la administración de Axel Kicillof y anticipó que "en los próximos días tendremos las confirmaciones".

13.57 | Bariloche solicitó comenzar su experiencia piloto de reapertura

El intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Genusso, aseguró hoy que se solicitó al Gobierno rionegrino "poder iniciar la experiencia piloto de reapertura turística la semana próxima" porque "es necesario que el sector comience a moverse tras haber perdido más de 10 mil millones de pesos por la pandemia de coronavirus".

"Manifestamos a la gobernadora Arabela Carreras nuestra intención de comenzar con la prueba piloto la semana próxima, aunque la respuesta depende de la evolución de la situación sanitaria", señaló Genusso en declaraciones a AM Con Vos.

13.54 | Vizcarra asegura que Perú está preparado para un rebrote de coronavirus

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha asegurado este lunes que el país está preparado para un rebrote en los casos del nuevo coronavirus, después de haber registrado hasta la fecha más de 828.000 casos, lo que le convierte en el sexto más castigado a nivel mundial.

"Estamos preparados para el rebrote", ha comentado el mandatario, que ha acudido esta mañana al aeropuerto Jorge Chávez de Lima para ser testigo de la reanudación de los vuelos internacionales al país, subrayando que la cifra de contagios comenzó a disminuir en agosto.

"Cuando se dio en marzo esta pandemia en el país, teníamos 100 camas UCI, ahora tenemos 1.700. Estamos mejor preparados. Teníamos 2.000 camas de hospitalización y ahora tenemos 20.000", ha resaltado en declaraciones recogidas por el diario 'El Comercio'. Además, ha añadido, "se estima que el 40 por ciento de la población ya se ha contagiado".

13.41 | España supera los 800.000 casos de coronavirus

España se convirtió en la primera nación de Europa Occidental en superar los 800.000 casos de coronavirus después de registrar 23.480 nuevas infecciones durante el fin de semana, según los datos entregados el lunes por el Ministerio de Sanidad. El número de casos confirmados alcanzó los 813.412, mientras que el número de decesos llegó a los 32.225 frente a 32.086 registrados el viernes. Las muertes diarias están ahora en su nivel más alto desde principios de mayo.

13.36 | Buenos Aires. Recomiendan el uso de plasma para tratar niños

El uso de plasma de convaleciente en población pediátrica se sumó a tratamientos recomendados para enfrentar a la Covid-19, de acuerdo a una actualización en el protocolo para casos de coronavirus publicado hoy por el Gobierno bonaerense.

A partir de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, se sumó al protocolo vigente de preparación para la respuesta ante la contingencia de enfermedad por Covid-19, la recomendación de uso de plasma de convaleciente en población pediátrica, así como una nueva definición de caso.

En este sentido, se incorpora ahora a la clasificación de caso confirmado por criterio clínico epidemiológico a "aquellas personas con síntomas compatibles y que resulten contactos estrechos de casos confirmados por laboratorio; y para aquellos casos que presenten pérdida repentina del gusto y del olfato".

13.30 | Brasil. Comenzaron las clases en Río de Janeiro

Las clases se reiniciaron hoy parcialmente en las escuelas privadas de Río de Janeiro, mientras continúa suspendido el ciclo lectivo en los colegios públicos debido a la pandemia del coronavirus que afecta a Brasil.

Según el canal CNN Brasil este lunes la expectativa era que cerca del 80% de las 2.400 escuelas privadas de Río vuelvan a funcionar a pesar de que el sábado fue ratificado el paro de los profesores de esas entidades.

13.27 | Reino Unido. Retraso en la carga de casos por una falla técnica

Una falla técnica que provocó el retraso en el reporte de cerca de 16.000 casos de coronavirus en Reino Unido ha obstaculizado los esfuerzos para rastrear contactos de personas que dieron positivo, dijo hoy lunes la prensa local. Salud Pública de Inglaterra (PHE) dijo que un total de 15.841 casos entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre no fueron reportados en las cifras diarias de casos británicos. Esos casos fueron incluidos en la cifra de 12.872 nuevos casos del sábado y de los 22.961 casos del domingo.

PHE señaló que quienes dieron positivo han sido informados pero no sus contactos cercanos. La BBC informó que una significativa proporción de los casos no reportados son del noroeste de Inglaterra, una de las áreas más duramente afectadas por el coronavirus en Reino Unido.

13.25 | Médicos y Trump decidirán hoy sobre su alta médica

El presidente estadounidense, Donald Trump, y los médicos que lo tratan por coronavirus decidirán hoy si deja el hospital militar donde se encuentra desde hace tres días, informó el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, al tiempo que destacó que el mandatario "continúa mejorando" y logró un "progreso increíble''.

En tanto, la primera dama, Melania Trump, contó por Twitter su mejoría: "Me siento bien y continuaré con el reposo en casa. Gracias al equipo médico y a todos los cuidadores. Mis oraciones siguen dirigidas para todos aquellos que están enfermos o que tienen algún familiar afectado por el virus". Pero no todas fueron buenas noticias para el entorno de Trump hoy. Su secretaria de prensa y principal vocera, Kayleigh McEnanny, informó por Twitter que está contagiada.

13.20 | La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, aislada

"Me han informado que participé en una reunión el martes pasado a la que asistió una persona que ayer dio positivo por la Covid-19", tuiteó la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen. La funcionaria se sometió a una prueba el jueves, que resultó negativa. Este lunes se realizó otra prueba, la cual resultó negativa de nuevo. Von der Leyen tuiteó que a pesar de los resultados negativos de las pruebas, permanecerá en autoaislamiento hasta el martes por la noche, de acuerdo con las reglas de contención del Covid-19 vigentes en Bélgica, donde se encuentra la Comisión Europea.

13.00 | Biden dice que está dispuesto a debatir con Trump

El candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo el lunes que está dispuesto a participar en el debate programado para la próxima semana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si los expertos en salud dicen que es seguro.

El equipo médico de Trump está sopesando si el mandatario puede salir del hospital más tarde el lunes después de ser ingresado la semana pasada por Covid-19.

12.10 | Costa argentina

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, dio detalles sobre los permisos que comenzó a dar el último fin de semana el municipio para permitir el ingreso de propietarios no residentes bajo estrictos protocolos y expresó "gran preocupación" por la suba de contagios de coronavirus en Pinamar y Mar del Plata. "Nos regimos por el decreto nacional y el ingreso debe ser por urgencia o razones de fuerza mayor, para lo cual la gente debe explicar los motivos en la web del municipio y nosotros verificamos que el pedido cumpla los requisitos y se permite el ingreso por 24 horas", explicó.

11.45 | Salud mental

La Organización Mundial de la Salud publicó una encuesta en la que analiza a 130 países y avisa de que el coronavirus frenó la atención a la salud mental en el 93 por ciento de las regiones, a pesar de que la crisis aumentó la demanda de los servicios sanitarios que prestan esta atención. El duelo, el aislamiento, la pérdida de ingresos y el miedo por el brote están desencadenando problemas de salud mental o agravando los existentes.

11.11 | Emergencia

República Checa ingresa por un mes en estado de emergencia por la pandemia, mientras que las medidas restrictivas serán válidas por al menos dos semanas. Se trata, sobre todo, de limitaciones a la actividad escolar, a los eventos culturales y deportivos. En este período se suspenderán conciertos y espectáculos de ópera, ya que las concentraciones de personas favorecen la propagación.

10.40 | Datos promedio

El Ministerio de Salud informó un promedio diario de 12.452 casos de coronavirus en los últimos siete días, con una tasa de mortalidad de 463 personas cada millón de habitantes y de letalidad del 2,6% sobre los casos confirmados. En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 7668 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina, con una tasa de incidencia de 1.760 cada 100.000 habitantes.

10.03 | Maradona

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona, será sometido a un testeo de coronavirus, tras el positivo del delantero Nicolás Contín. Si bien el entrenador no es considerado caso sospechoso por no haber mantenido contacto estrecho con el contagiado, fuentes de la dirigencia de club explicaron que el testeo busca "llevar tranquilidad a Diego y su familia". El médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, había aclarado que el entrenador "no presenta ningún síntoma".

9.24 | Infectados en el mundo

El jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud declaró que sus "mejores estimaciones" indican que 1 de cada 10 personas posiblemente ya se infectaron de coronavirus. El doctor Michael Ryan dijo que las cifras varían de zonas urbanas a rurales y entre diferentes grupos, pero que en última instancia significan que "la gran mayoría del mundo sigue en riesgo". La estimación, que ascendería a más de 760 millones de personas sobre la base de la población mundial actual de alrededor de 7.600 millones, supera con creces la cantidad de casos confirmados contabilizados.

9.02 | A la espera del alta

La condición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguió mejorando durante la noche y la Casa Blanca se siente optimista de que el mandatario dejará el hospital hoy más tarde, reportó Fox News al citar un comunicado del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, quien dijo que había conversado con el republicano temprano.

8.34 | Nueva alza

La mortalidad diaria por coronavirus en Irán volvió a marcar un nuevo récord al registrarse 235 decesos en las últimas 24 horas, igualando la marca del 28 de julio y con su capital Teherán como la región más afectada. Las autoridades también registraron ayer un récord absoluto de más de 3900 casos de Covid-19 en la República islámica, que declaró sus primeros infectados en febrero.

8.09 | Libertad

El primer ministro Giuseppe Conte pidió a los italianos "renunciar a algunas libertades" para enfrentar el coronavirus, a horas de la renovación del decreto sobre las medidas para frenar la pandemia que vence en dos días y que podría incluir en una nueva versión la obligatoriedad de usar barbijo al aire libre en todo el país. "Hace falta la atención máxima, incluso renunciando a algunas libertades", advirtió Conte.

7.41 | CABA

556 nuevos casos y 60 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 3801 el total de fallecidos y a 129.664 el de contagiados desde la llegada de la pandemia. La ocupación de camas de terapia intensiva es del 47,34%: en el sistema de salud pública están en uso 213 camas críticas sobre un total de 450.

7.14 | París, en alerta

La capital de Francia está en alerta máxima con el fin de frenar la alarmante propagación del coronavirus, dijo el prefecto de la Policía, Didier Lallement. "Esta mañana estamos dando un nuevo paso", sostuvo en una conferencia de prensa y agregó que se aplicarán nuevas reglas restrictivas por un período de 15 días como "medidas de freno" para reducir las infecciones.

6.32 | Aislada

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que se había puesto en aislamiento voluntario tras entrar en contacto con una persona infectada. En un mensaje compartido en Twitter, la responsable de la rama ejecutiva de la UE dijo que había participado en una reunión el pasado martes a la que asistió "una persona que ayer dio positivo".

6.07 | En el Congreso

Los esfuerzos en Estados Unidos para un nuevo acuerdo que inyecte fondos de ayuda para el coronavirus en la economía se complicaron más por la noticia de que el presidente Donald Trump y tres republicanos del Senado dieron positivo. El líder republicano Mitch McConnell anunció el fin de semana que la cámara estaría fuera hasta el 19 de octubre, sugiriendo que no veía un acuerdo inminente sobre el proyecto de ley tras una semana de conversaciones entre la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

5.40 | Acusaciones

La ministra de Medio Ambiente de Israel, Gila Gamliel, fue acusada de no cumplir las restricciones impuestas a causa de la pandemia después de dar positivo y tras acudir supuestamente a una sinagoga para celebrar el Yom Kippur. Tal y como indican las medidas del gobierno, asistir a las sinagogas solo está permitido en un radio de un kilómetros en torno al lugar de residencia. Gamliel, que vive en el norte de Tel Aviv, habría acudido a un lugar que se encuentra a 150 kilómetros de distancia.

5.15 | ¿Nuevo confinamiento?

Irlanda está al borde de un segundo confinamiento nacional, después de que los asesores médicos del gobierno aconsejaran imponer restricciones más estrictas para frenar una segunda ola. El equipo de emergencias de la sanidad pública recomendó que todo el país pase al nivel más elevado de restricciones, que implica medidas similares a las tomadas durante marzo.

4.51 | Los mercados y Trump

Las acciones y otros activos de riesgo subían ante las señales de que la salud de Donald Trump estaría mejorando, lo que llevó alivio a los mercados después de que la incertidumbre por su infección por Covid-19 hiciera que los inversores buscaran instrumentos más seguros la semana pasada. El índice de acciones mundiales MSCI, que rastrea las acciones en 49 países, subía un 0,4% a las 8.12 GMT, respaldado por ganancias en Asia y un comienzo positivo en Europa.

4.26 | Bono

El Gobierno oficializó la decisión de extender el pago de un bono de $5000 para los trabajadores que presten servicios relacionados con la salud en el primer nivel de atención del sector público, del sector privado y de la seguridad social, correspondientes a agosto, septiembre y octubre.

4.00 | Fútbol

Seis jugadores de la selección de Ucrania se perderán el partido amistoso contra Francia el miércoles en París, después de un brote de coronavirus en el seno del club Shakhtar Donetsk, anunció la asociación de fútbol. El arquero Andriy Pyatov y el centrocampista Taras Stepanenko dieron positivo, forzando al club al completo al aislamiento, que tiene varios deportistas que integran la selección.

3.21 | En Rusia

El brote dejó en las últimas 24 horas 10.888 casos nuevos y 117 muertos en el país, lo que eleva el balance a más de 1,22 millones de personas contagiadas y más de 21.400 víctimas mortales, según el centro ruso responsable de la lucha contra el virus.

2.56 | Caravana

Guatemala repatrió a 3384 migrantes hondureños de una caravana que se dirigía a Estados Unidos, informó el presidente Alejandro Giammattei. En un mensaje televisado dijo que las fuerzas de seguridad pudieron "contener" el éxodo migratorio que, según el gobernante, era un factor para la propagación de coronavirus. "Hay un hecho que es real y es que estamos viviendo una pandemia que en Guatemala nos ha costado controlar con meses de esfuerzos", indicó el gobernante.

2.33 | Desde casa

Los alumnos de secundaria y grado en Filipinas comenzaron la escuela desde casa después que la pandemia del coronavirus forzara la educación en remoto en un sistema educativo ya falto de fondos. El cambio a la educación a distancia fue una pesadilla logística para el país del sureste asiático, sumido en la pobreza y que ya tenía aulas, profesores y equipamiento insuficientes.

2.00 | Nueva Zelanda afirma "haber vencido de nuevo al virus"

La primera ministra Jacinda Ardern ordenó el levantamiento de las restricciones ordenadas en Auckland para frenar la segunda ola y dijo que su país "venció nuevamente al virus". La primera ola de coronavirus fue contenida a finales de mayo mediante un confinamiento nacional. Y el archipiélago registró después 102 días sin contagios locales. Pero en agosto se descubrió un nuevo foco en la ciudad más grande, lo que llevó a las autoridades a ordenar un nuevo confinamiento para el millón y medio de habitantes de Auckland, que duró tres semanas.

1.28 | Por debajo del millón durante 14 días

India parece haber logrado por primera vez desde el inicio de la pandemia disminuir de manera sostenida los casos activos de coronavirus al lograr estar catorce días por debajo del millón, después de que el país rozara casi los 100.000 casos diarios durante las dos primeras semanas de septiembre.

1.03 | Casos importados

China anunció que se contabilizaron 20 nuevos casos de Covid-19 procedentes del extranjero, aunque el país continúa sin sumar casos de coronavirus de transmisión local, tras varios días consecutivos. El país asiático registra un total de 85.470 positivos.

00.35 | Crisis peruana

El gobierno de uno de los países de la región más afectados informó de 828.169 casos acumulados y de 32.742 fallecidos a causa de la pandemia. En este marco se anunció que se reforzará la labor policial para que no se celebren fiestas y reuniones familiares. Perú, sexto país con mayor incidencia del coronavirus, tiene ahora 7074 pacientes hospitalizados, de los cuales 1287 necesitan respiración asistida.

00.11 | Colombia supera los 850.000 casos

El Ministerio de Salud sumó 6905 nuevos contagios de coronavirus y 156 fallecidos, lo que supone un acumulado de 855.052 casos y un total de 26.712 víctimas mortales registradas en el país desde que dio inicio la crisis sanitaria.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

