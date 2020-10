Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, superó las 1.033.000 y los contagiados rondan los 35.414.600.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 7.457.500) y víctimas fatales (más de 210 mil). En cuanto a casos registrados, el segundo país en la lista es la India, que superó los 6.623.800 contagios y registra más de 102.600 muertes, con lo que es el país asiático más afectado por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con más de 4.927.200 infectados y de 146.600 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: cerca de los 42.500. En tanto, con aproximadamente 682 mil casos y más de 17 mil muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 en el país son 809.728, hubo 21.468 muertes y más de 649.017 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

22.35 | Venezuela suma 679 casos y siete muertos

Venezuela registró en las últimas 24 horas 679 casos y siete nuevos fallecidos por Covid-19, que colocan en 79.796 el total de contagios y en 665 el número de fallecidos por coronavirus.

Freddy Ñañez, ministro de Comunicación lo informó al presentar el balance de la Comisión presidencial para el seguimiento y control de la pandemia. y precisó que "652 son de transmisión comunitaria y 27 son casos importados".

21.42 | México registró 471 nuevos muertos

México registró 471 nuevos decesos relacionados con el coronavirus en las últimas horas, llevando el total a 82.348, dijeron el martes autoridades de salud, quienes insistieron que los contagios del virus mantienen una tendencia a la baja.

A su vez, la nación latinoamericana reportó 4.828 nuevos casos, con lo que el total se elevó a 794.608, de acuerdo a los datos presentados por funcionarios de salud.

20.49 | La Argentina pasó a Rusia y es el 12° país con más fallecidos

El país sumó 359 fallecidos y llegó a un total de 21.827. Con esta cifra, volvió a subir un puesto en el escalafón de los países con mayor número de muertos al superar a Rusia, que acumula 21.663.

19.10 | Habilitan el fútbol 5 y sin uso de barbijo en municipio de Jujuy

El municipio jujeño de Perico avanzó en autorizar la práctica del fútbol 5 en predios habilitados sin modificar su tradicional modalidad y permitiendo no usar barbijos durante el juego, aunque respetando otras medidas de seguridad, informaron autoridades locales.

Hace dos semanas, el Gobierno de la provincia había autorizado la práctica deportiva pero con formato de "metegol humano", como se implementa en distintos puntos del país. Por lo tanto la ciudad del sur de Jujuy, ubicada a unos 33 kilómetros de la capital provincial, se convirtió en la primera en permitir el fútbol 5 sin ninguna variante.

"Al ver de que en muchos lugares se juega sin respetar ningún protocolo, creímos conveniente que lo hagan en un lugar cerrado y controlado, donde se cumplan otras medidas", comentó hoy a la agencia Télam el director de Desarrollo Deportivo de Perico, Jorge Tejerina, al referirse a la decisión tomada por el municipio.

18.30 | Leandro N. Alem vuelve a fase 3 por un brote en geriátrico

El intendente de la ciudad de Leandro N. Alem, en el norte de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ferraris, explicó que debido a un brote de coronavirus en un geriátrico el distrito retrocedió a fase 3.

"Son medidas duras pero hay que tomarlas, veníamos peleando una batalla y siempre tomamos medidas desde el inicio. Dejamos un solo acceso a la ciudad, controles las 24 horas, limitación a la circulación y eso nos permitió inculcar a la gente que lo que afrontábamos era muy importante", explicó Ferraris en declaraciones a Radio Provincia.

Leandro N. Alem es uno de los 44 distritos bonaerenses que está en Fase 3, según dio a conocer ayer el gobierno bonaerense.

Ferraris explicó que "teníamos la situación controlada, con sólo dos casos activos y de repente tuvimos un disparador en un hogar de ancianos y en dos o tres días los casos subieron exponencialmente".

"Saber que todos los abuelos estaban contagiados nos hacía esperar lo peor, pero están sacándolos adelante", destacó.

17.35 | Emotiva despedida a un funcionario muertos en Salta

Una emotiva caravana de ambulancias con sus sirenas encendidas y vehículos despidió esta tarde los restos del secretario de Servicios de Salud de Salta, Sergio Humacata, quien falleció anoche, a los 62 años, tras permanecer más de dos semanas internado con coronavirus.

"Muchas gracias por tantas oraciones que nos ayudaron a sobrellevar todo esto", dijo esta tarde Oscar Humacata, periodista y hermano del funcionario fallecido, a quien consideró "un orgullo familiar" en la puerta del Hospital Señor del Milagro, de la ciudad de Salta, adonde llegó la caravana de vehículos y ambulancias que escoltaron a la camioneta que trasladaba los restos del profesional desde el sanatorio donde permaneció internado.

Allí también lo esperó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien saludó a los familiares y al personal del hospital que salió a la puerta para despedir los restos de Humacata, con un aplauso cerrado.

16.30 | Estudios observacionales a favor del Ibuprofeno

Siete estudios observacionales recientes han reportado que no hay asociación entre el consumo del iburpofeno y el empeoramiento de los resultados clínicos en pacientes con Covid-19.

A medida que el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) comenzó a transmitirse y propagarse en el mundo y luego de las declaraciones del ministro de salud francés y la Organización Mundial de la Salud advirtiendo sobre los posibles riesgos que existían al administrar Ibuprofeno a pacientes con Covid-19, empezaron las preocupaciones acerca de la seguridad del uso de los AINE (incluidos ibuprofeno y naproxeno sódico).

Sin embargo, tanto la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS), la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y el Instituto de Salud Pública de Chile, mencionaron la falta de evidencia científica para respaldar las advertencias contra el uso de AINE en Covid-19, y subrayaron la necesidad de contar con mayor información sobre cualquier efecto secundario del ibuprifeno en el pronóstico y tratamiento de la enfermedad.

Los resultados de los estudios observacionales recientes en pacientes de todo el mundo diagnosticados con Covid-19 informan que no hay asociación entre tomar AINE (incluidos ibuprofeno y naproxeno sódico) y el empeoramiento de los resultados clínicos.

En un principio, se creía que el consumo de ibuprofeno podía "enmascarar" los síntomas del virus SARS-CoV-2 y derivan en cuadros más severos.

16.05 | Presos hicieron barbijos y se los donaron a bomberos

Un grupo de 16 presos de una cárcel bonaerense elaboró 240 tapabocas para el Cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Berisso, los que fueron entregados hoy, informó el Servicio Penitenciario bonaerense.

La producción se llevó a cabo en los talleres textiles de la Unidad 9 La Plata, en el marco del programa "Más trabajo, menos reincidencia", impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Unos 16 internos confeccionaron los elementos de bioseguridad en medio de la pandemia por el coronavirus con retazos de telas que sobraron luego de la producción de kits sanitarios para profesionales de la salud que se distribuyeron en las áreas de Sanidad de las dependencias carcelarias de la Provincia.

15.03 | Berlín cierra kis bares de 23 a 6 por brote de Covid-19

A causa del aumento de casos de coronavirus, el Senado de Berlín ordenó que los bares y restaurantes de la capital permanezcan cerrados desde las 23 hasta las 6 de la mañana.

Durante la noche, solo las gasolineras pueden permanecer abiertas, pero no podrán vender alcohol.

El número de participantes en fiestas privadas también se reduce a 10 (era 25).

La presión provocada por la pandemia en la capital aumenta: el número de nuevos casos positivos registrados en Berlín en 24 horas por el Instituto Robert Koch fue de 301 y en algunos distritos de la ciudad, entre ellos Mitte, fueron definidos como zonas de riesgo.

14.09 | Chubut con guardias mínimas por brote de Covid-19

El Gobierno del Chubut dispuso hoy guardias mínimas en los organismos estatales debido al "aumento de casos positivos de Covid-19" y con la finalidad de "reducir la circulación de las personas".

La medida fue adoptada a través de la circular 17/20 de la Dirección General de Administración Personal que impone "a todos los organismos estatales un régimen de guardias mínimas desde el día de la fecha hasta el 12 del corriente", se informó a través de un comunicado.

En las últimas horas "se registraron casos positivos en algunas dependencias del Estado por lo que se toma esta disposición que servirá para reducir la circulación de las personas, y se exige a cada área que coordine con sus empleados para organizar de manera eficiente el sistema de guardias", precisa la circular.

En las últimas 72 horas se reportaron en Chubut "895 casos positivos de coronavirus, con 90 fallecidos y 6.779 contagiados desde que comenzó la pandemia", precisa la circular.

13.05 | Tapabocas obligatorios en todo Italia

El Gobierno italiano impondrá desde esta semana la obligatoriedad de usar barbijo al aire libre en todo el país, al extender el decreto de medidas para frenar la difusión del coronavirus en lo que considera una "batalla no ganada aún" contra la pandemia.

El ministro de Salud Roberto Speranza presentó hoy en el Parlamento el nuevo decreto que prorrogará por 30 días las principales medidas vigentes en todo el país e introduce la obligatoriedad a nivel nacional del uso de barbijo en lugares abiertos, que ya habían dispuesto cuatro de las 20 regiones.

"Debemos hacer un esfuerzo más. Hay que usar barbijo en cada situación que encontremos a alguien con quien no convivimos, ya que la mayoría de los contagios se dan dentro de relaciones entre conocidos, en familia, entre amigos", argumentó Speranza en la Cámara de Diputados.

En ese marco, el Ministerio de Salud informó hoy 2.677 casos de coronavirus, una suba frente a los 2.257 contagios informados ayer, con positivos en las 20 regiones del país.

Según las cifras oficiales, las víctimas desde el inicio de la pandemia llegan a las 36.030, de las que 16.973 se concentran en la región de Lombardía, en el Norte.

11.54 | Desempleo

Los bares y restaurantes del Reino Unido perderán más de medio millón de puestos de trabajo en lo que queda de año debido a la reducción de los clientes y las nuevas restricciones contra el coronavirus. La asociación UKHospitality llevó a cabo una encuesta hace diez días entre sus miembros y "en ese momento el número de despidos anticipados de ahora hasta finales de año era de 560.000", explicó su directora general, Kate Nicholls, ante una comisión financiera del Parlamento británico.

11.30 | Temor en la Casa Blanca

El Ala Occidental del edificio de gobierno de Estados Unidos tiene el aire de una ciudad fantasma. El personal teme contagiarse de coronavirus, luego del positivo del presidente Donald Trump. La decisión del republicano de dejar el hospital militar donde estaba siendo atendido pone en situación incómoda a la gente que lo rodea, que podría contagiarse si él no respeta los protocolos de aislamiento.

11.11 | Popularidad

Un sondeo de Pew Research Center detectó niveles máximos de antipatía hacia China en más de una decena de países. El instituto estadounidense entrevistó a 14.276 personas entre mediados de junio y principios de agosto en 14 países. En todos ellos vio una merma de la popularidad del país asiático, que se desploma al 9 por ciento en el caso de Japón, el 14 por ciento en Suecia y el 15 por ciento en Australia.

10.58 | Reacción tardía

La Organización Mundial de la Salud afirmó que el mundo no se tomó en serio la declaración de emergencia internacional por el coronavirus lanzada en enero, por lo que estimó que será necesario plantear un mecanismo diferente ante futuras pandemias, al presentar un estudio que analizó los primeros cuatro meses de la enfermedad. "No motivó a los países a poner en marcha medidas de salud pública para el Covid-19", declaró la doctora británica Felicity Harvey.

10.35 | Peregrinación

A pesar de la pandemia, decenas de miles de musulmanes acuden a una ciudad sagrada en Senegal para la peregrinación anual de Gran Magal, una tradición en África occidental que algunos temen podría detonar una propagación explosiva de Covid-19. El evento honra al fundador de la Hermandad Mouride, una orden del islam sufí y la más influyente de Senegal.

10.14 | Pesqueros

Treinta dos tripulantes de dos buques pesqueros contagiados de coronavirus fueron trasladados a hoteles de la ciudad de Bahía Blanca para cumplir con los protocolos en mejores condiciones de seguridad e higiene en el marco de las medidas preventivas por el coronavirus. Se trata de los barcos Argenova IV y XXIV que desde hace varios días se encontraban anclados en el sitio 1 de Puerto Galván.

9.51 | Vacuna

Los contratistas privados a los que recurrió Moderna para reclutar voluntarios para el ensayo de su potencial vacuna de Covid-19 no lograron captar a suficientes participantes negros, latinos y nativos americanos para determinar su eficacia en esos grupos étnicos, dijeron empleados de la farmacéutica e investigadores que están tomando parte en el proceso. Para compensar el déficit, la empresa demoró el proceso de captación de voluntarios para su ensayo de fase final e instruyó a los centros de investigación a que se centraran en aumentar la participación de minorías.

9.26 | Clases en Buenos Aires

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que el gobierno provincial analiza la posibilidad de recuperar la presencialidad educativa en municipios donde haya baja circulación de coronavirus. La idea elevada al Consejo de Educación consiste en "plantear pequeñas aperturas en distritos del interior donde están con pocos casos", dijo.

9.04 | Salta

El secretario de Servicios de Salud de la provincia, Sergio Humacata, falleció anoche a los 62 años tras permanecer poco más de dos semanas internado con coronavirus. "Es un momento muy difícil y triste para todos nosotros. Acaba de fallecer el doctor Sergio Humacata, una gran persona y un profesional fuera de serie, que dejó su vida luchando por la salud de los salteños", dijo el gobernador Gustavo Sáenz.

8.39 | Cierres parciales

El viernes pasado se impusieron nuevas restricciones en Madrid y ahora otras tres ciudades españolas comenzaron a imitar a la capital con una medida para frenar el avance del coronavirus. León, Palencia y San Andrés de Rabanedo, que tienen 125.000, 79.000 y 30.000 habitantes respectivamente, anunciaron cierres parciales que se extenderán durante al menos dos semanas. "La situación epidemiológica nos exige adoptar nuevas medidas para la protección de la salud", escribió en Twitter el presidente de la región de Castilla León, Alfonso Mañueco.

8.20 | Alarma en Rusia

El alcalde de Moscú, Serguei Sobianin, advirtió que el número de casos de coronavirus en la capital se acerca a un nuevo pico con más de 1000 hospitalizados diarias y anunció nuevas restricciones tras lamentar que la gente no cumpla las vigentes. Las autoridades sanitarias informaron hoy de 11.615 casos en las últimas 24 horas en todo el país, cifra que no se alcanzaba desde mayo, a lo que hay que sumar 188 decesos.

7.57 | Fallecimiento

El secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas y titular de la Unión Argentina de Trabadores Rurales y Estibadores (Uatre), Ramon Ayala, falleció esta mañana víctima de coronavirus. "La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores lamenta profundamente informar el fallecimiento de nuestro secretario general, compañero Ramón Ayala, víctima del COVID-19", informó a través de un comunicado Alberto Barra, secretario de prensa de la organización gremial.

7.24 | CABA

664 nuevos casos y 60 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 3865 el total de fallecidos y a 130.330 el de contagiados desde marzo. La ocupación de terapia intensiva es del 45,3%: en el sistema de salud pública están en uso 204 camas críticas sobre un total de 450.

7.01 | Bajar los costos

Los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralimpicos de Tokio 2020, postergados para 2021, analizan reducir gastos para la cita olímpica, a causa de la crisis económica derivada de la pandemia. La reducción no alcanzará a medidas que puedan afectar la presencia de deportistas (se estima que competirán unos 15.400) entre los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ni a las ceremonias oficiales de apertura y clausura, informaron desde Tokio.

6.36 | Positivo

El rugbier de Los Pumas Juan Imhoff contrajo coronavirus en Francia. El wing argentino, citado para jugar el próximo Rugby Championship, y su esposa, dieron positivo de coronavirus en París, en donde juega para el Racing 92, aunque el contagio no le impedirá sumarse al plantel del equipo argentino para la cita en Australia.

6.11 | AFA

El Gobierno exceptuó hoy del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio a las personas afectadas a la realización de entrenamientos de los clubes de la Asociación del Fútbol Argentino y de partidos amistosos entre ellos.

5.45 | Recuperación económica

Los rebrotes de coronavirus en varios países europeos y las medidas de contención aplicadas por las autoridades hacen "titubear" la intensidad de la recuperación de la economía del continente, que no será completa hasta finales de 2022, cuando alcanzará los niveles previos a la pandemia, según la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. "Anticipamos que a mediados de 2021 habrá una vacuna, pero eso no implica que haya una recuperación instantánea. No vemos una recuperación completa, de vuelta a niveles pre-Covid hasta el final de 2022".

5.18 | "Extraño, pero soy libre"

4.50 | Viajes

El gobierno británico trabaja en un plan para recurrir a los test de coronavirus para acortar la actual cuarentena de 14 días que deben realizar los pasajeros que llegan al Reino Unido. Según el ministro de Transporte, Grant Shapps, el plan se presentará en breve como un esfuerzo para ayudar también a las aerolíneas y aeropuertos a impulsar nuevamente la industria.

4.14 | Punto final

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, anunció el fin del toque de queda decretado hace seis meses a causa del brote, si bien el estado de urgencia sanitaria sigue en pie, en el marco de la reducción de las restricciones durante las últimas semanas. Rajoelina indicó que el uso de tapabocas y la distancia social sigue siendo obligatoria, mientras que habilitó los eventos deportivos, si bien con un público máximo de 200 personas.

3.50 | Crisis

Italia, el primer país afectado por el coronavirus en Europa, prevé que su déficit público aumente hasta el 10,8% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2020, y baje al 7% en 2021, según una actualización del proyecto de ley de finanzas aprobado durante la noche. El país, donde la pandemia causó casi 36.000 muertes, espera además, gracias a un programa de recuperación europeo, un crecimiento del PBI de 6% en 2021.

3.27 | Bundesliga

El médico de la selección alemana de fútbol Tim Meyer hizo un llamamiento urgente a los jugadores y entrenadores de los clubes a tomar precauciones a fin de evitar contagios tras las primeras jornadas de la temporada y la cancelación de un partido en la segunda división. "No podemos simplemente observar cómo hay cada vez más casos, hasta que en algún momento tengamos la primera cadena de infección en un club", señaló.

3.03 | Pobreza en París

Más de la mitad de las personas que viven en la pobreza en la región de París, en su mayoría migrantes, contrajeron coronavirus, según un estudio publicado por la ONG Médicos Sin Fronteras. Los test realizados en centros de acogida, de distribución de alimentos y en albergues para trabajadores migrantes revelan una tasa de contagios del 55%, "una prevalencia muy alta", apunta el informe.

2.41 | En Alemania

Las autoridades sanitarias sumaron 2639 nuevas infecciones en las últimas horas, superando ese umbral por segunda vez en pocos días, según las cifras dadas a conocer por el Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas. La cifra es levemente menor que la del viernes, cuando se reportaron 2673 infecciones en un día, el número más alto registrado desde la segunda mitad de abril.

2.16 | Hecho en Sri Lanka

La nación insular dijo que más de 300 empleados de fábricas de ropa contrajeron el coronavirus, días después de anunciar su primer contagio comunitario en dos meses. Según el Ministerio de Salud, los 321 casos fueron identificados en un grupo de factorías luego de que se diagnosticara al primer paciente en un hospital hace dos días. El foco en los suburbios de la capital, Colombo, fue informado a pesar de que el gobierno dijo que había controlado la propagación del virus.

1.55 | Sigue sin casos

La parte continental de China no registró ningún nuevo infectado de transmisión local, informó la Comisión Nacional de Salud. En tanto, fueron reportados 12 casos provenientes de fuera. De los importados, cinco se contabilizaron en la provincia de Guangdong, tres en la de Sichuan, dos en la municipalidad de Shanghai, y uno cada uno la municipalidad de Tianjin y la provincia de Shaanxi.

1.28 | Ajuste de cifras

México llegó a casi 82.000 muertes y ronda los 800.000 contagiados, según las últimas cifras oficiales ajustadas para incluir a personas consideradas confirmadas "por asociación", es decir, porque tuvieron síntomas del coronavirus y convivieron con alguien al que sí se le hizo un test y salió positivo. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, explicó que debido a este nuevo ajuste el aumento de casos fue mucho mayor de la tendencia de las últimas semanas.

1.02 | La salud de Trump

El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, advirtió -tras la salida del hospital del presidente, Donald Trump- que el mandatario podría tener una recaída en los próximos días pese a su "buen aspecto", pues "el problema es todavía lo suficientemente reciente".

00.36 | Contra las sanciones de Estados Unidos

China y otros 25 países pidieron el levantamiento inmediato de las sanciones de Estados Unidos y otras naciones occidentales para dar una respuesta efectiva al brote. "La solidaridad global y la cooperación internacional son las armas más poderosas para combatir y superar el Covid-19'', señaló el comunicado conjunto. Hablando en nombre de los 26 países en una reunión del Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas, el embajador de China ante la ONU, Zhang Jun, afirmó que las "medidas coercitivas unilaterales" violan la Carta de la institución y el multilateralismo, y frenan los derechos humanos al obstaculizar "el bienestar de la población de los países afectados'' socavando el derecho a la salud.

00.08 | El torneo de tenis de Auckland, anulado

La edición 2021 de la competencia se canceló por las dificultades organizativas causadas por la pandemia del nuevo coronavirus, anunciaron los organizadores. El director del torneo, Karl Budge, explicó que la crisis de Covid-19 generó un entorno incierto, lo que impide organizar un evento tan complejo.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

