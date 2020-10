Paseos en los bosques de Palermo Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli / LA NACION

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, superó las 1.033.000 y los contagiados rondan los 35.414.600.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 7.457.500) y víctimas fatales (más de 210 mil). En cuanto a casos registrados, el segundo país en la lista es la India, que superó los 6.757.131 contagios y registra más de 104.555 muertes, con lo que es el país asiático más afectado por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con más de 4.927.200 infectados y de 146.600 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: cerca de los 42.500. En tanto, con aproximadamente 682 mil casos y más de 17 mil muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 en el país son 824.468, hubo 21.827 muertes y más de 660.272 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.17 | Diputados aprobó proyectos para adquirir vacunas contra el coronavirus

Se trata de un proyecto de ley que le otorga facultades al Poder Ejecutivo para avanzar en la compra de la vacuna contra el Covid-19 por medio de contratos que, a pedido de los laboratorios productores, los protejan jurídicamente ante eventuales juicios. Se aprobó con 230 votos positivos, 8 negativos y 11 abstenciones.

22.40 | Perú modifica el confinamiento

El Ministerio de Salud peruano ha informado este miércoles de 994 nuevos positivos por coronavirus en el último día, llegando a las 835.662 personas que han contraído la enfermedad desde que iniciara la pandemia, y anuncia una variación de las medidas de confinamiento para los mayores de 60 años.

22.15 | Regreso a clases

El Consejo Federal de Educación, que integran los 24 ministros de todo el país, definirá mañana si autoriza o no la vuelta a las actividades educativas no escolares para alumnos que concluyan el nivel primario o secundario o los que no hayan tenido contacto con la escuela durante los meses de suspensión de clases presenciales por la pandemia de coronavirus.

21.56 | Colombia registra más de 7.800 nuevos positivos

Las autoridades sanitarias han registrado 7.875 nuevos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que suma una cifra total de 877.683 casos desde el inicio de la pandemia, en el mismo día en el que se ha iniciado la primera etapa de prueba de una vacuna contra el virus en el país sudamericano.

21.20 | Trump dice que contagiarse fue "una bendición de Dios"

A solo seis días de contraer Covid-19 y antes de cumplir su cuarentena, el presidente de Estados Unidos volvió hoy a su oficina en el Salón Oval, en la Ala Oeste de la Casa Blanca donde trabajan decenas de sus asesores y de periodistas.

"Si estás en el hospital y te sientes mal, estamos trabajando para que obtengas las mismas drogas que tomé, que lo obtengas gratis y rápido, tenemos cientos de miles de dosis que están casi listas. Ya tengo todo listo para autorizarlo, lo vamos a firmar ya y se van a recuperar. Les dicen terapeúticas pero para mi no fueron terapeúticas, me hicieron bien...yo digo que son una cura", aseguró Trump en un video difundido en su Twitter.

20.47 | Brasil superó los 5 millones infectados

El país alcanzó hoy los cinco millones de contagios por el coronavirus, siete meses después de reportado el primer test positivo. El ministerio de Salud, cuyo titular es el general Eduardo Pazuello, informó que en las últimas 24 horas fueron notificados 31.553 nuevos infectados del Covid-19. De ese modo se llegó a un acumulado de 5.000.694 afectados y 148.228 víctimas fatales.

20.13 | Reporte diario

17.00 | Día de la Virgen del Rosario: caravana religiosa y acto oficial sin público

Una caravana de automóviles detrás de la imagen de la Virgen del Rosario, en lugar de la tradicional procesión, más un breve acto protocolar en el Monumento a la Bandera, fueron las expresiones con las que en dicha ciudad santafesina celebraron hoy su día. "A pesar de este momento muy difícil, este Día de la Virgen quiere traer alegría y esperanza a todos los rosarinos, por eso quisimos expresar la fe con la caravana", dijo al iniciar la actividad el párroco de la catedral de Rosario, Osvaldo Macerola.

16.30 | Papa Francisco: "La vacuna es patrimonio de la humanidad"

"La vacuna es patrimonio de la humanidad, es universal porque la salud de nuestros pueblos, como la pandemia, nos enseña. Es patrimonio común, pertenece al bien común y ese debe ser el criterio", dijo el Papa Francisco en una entrevista a una revista española y agregó: "La vacuna no puede ser propiedad del país, del laboratorio que la encontró, o de un grupo de países que se alían para esto".

16.08 | Francia: 18.746 nuevos contagios en un día

15.59 | 5,7 millones personas confinadas en España

En medio de un constante aumento de los casos de coronavirus, el gobierno español decidió confinar hoy alrededor de 5,7 millones de personas, de las cuales 80% se encuentran en la región de Madrid, castigada por la segunda ola de la pandemia. Las autoridades consideraron que la situación es "muy inestable" y "muy preocupante", en un día en el que se confirmaron 5075 nuevos positivos en las últimas 24 horas.

15.10 | Nicolás Kreplak dijo que el AMBA es "un foco irradiador"

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que el número de casos de coronavirus en el AMBA desciende, aunque advirtió que esa región es "un foco irradiador" de contagios a todo el país. El funcionario sostuvo que "cualquier decisión que se vaya a tomar" en relación al regreso a las aulas debe ser "con este paraguas y con esta responsabilidad", e insistió en que "no es que ya pasó la pandemia y ya pasó en el AMBA".

14.45 | Cuatro provincias acuerdan protocolos para trasladar pacientes graves entre distritos

Las administraciones de La Pampa y Córdoba acordaron un protocolo para la atención de pacientes con coronaviruscuyo estado sea crítico, que contempla agilizar y optimizar sus traslados entre ambos distritos. El convenio busca mejorar la atención ante las dificultades que se generan entre las poblaciones fronterizas y establece bases para autorizar las derivaciones sanitarias. Chubut hizo lo propio con pacientes oncológicos y graves de Río Negro, a la vez que mantiene acuerdos de circulación con Santa Cruz y con Chile.

14.30 | El estado de salud de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contagiado de coronavirus, no tiene síntomas desde hace 24 horas, ni fiebre desde hace cuatro días, informó su médico Sean Conley, en un comunicado. El profesional afirmó que el mandatario le dijo esta mañana que se siente "fenomenal".

14.00 | Italia: desde mañana será obligatorio el uso del tapabocas al aire libre

El gobierno italiano extendió hoy el estado de emergencia hasta el 31 de enero de 2021 y decretó la obligatoriedad, desde mañana, del uso de barbijo al aire libre. "Aprobamos un nuevo decreto ley elaborado para afrontar esta nueva fase, en la que hay un aumento de la curva de contagios", planteó el premier Giuseppe Conte.

"Hemos prorrogado el estado de emergencia hasta el 31 de enero. También decidimos introducir una medida más rigurosa para esta fase: las mascarillas hay que llevarlas cuando se sale de casa y usarlas en todo caso, a menos que uno esté en una situación de continuo aislamiento, como puede ser en medio del campo o de la montaña", agregó. "La única excepción consentida es para los menores de seis años, para quienes hacen actividad deportiva y para quienes, por razones médicas, no puedan hacerlo", detalló.

13.45 | Intensa transmisión en el Caribe

En la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtieron sobre una "intensa trasmisión" de Covid-19 en el Caribe, la que consideraron "preocupante", dada la reanudación de los viajes internacionales no esenciales. "Durante los últimos 60 días, 11 países y territorios del Caribe han pasado de una transmisión moderada a intensa, lo cual es algo preocupante a medida que los países reabren el espacio aéreo", dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne.

11.00 | Nueva York

Las autoridades del estado de Nueva York impusieron restricciones sobre ciertos locales donde el coronavirus ha resurgido, como negocios, restaurantes, escuelas y templos.

Las nuevas normas estarán vigentes a partir del viernes en partes de Brooklyn y Queens, de los condados Orange y Rockland al norte de la ciudad y una región cerca de la frontera con Pensilvania llamada Binghamton.

Los judíos ultrarreligiosos, cuyas ceremonias dependen de la congregación social, se quejaron de las medidas. La organización Agudath Israel of America criticó la decisión y denunció que las prácticas religiosas estaban siendo tratadas injustamente. El gobernador del estado, Andrew Cuomo, respondió que las medidas sólo buscan "proteger a la colectividad y salvar vidas''.

En la ciudad de Nueva York 11.600 personas han dado positivo al coronavirus desde el 1 de septiembre, comparado con menos de 7400 en agosto. A inicios de abril, entre 5.000 y 6.000 personas daban positivo todos los días. La cantidad de fallecimientos diarios por el virus desde el 1 de septiembre ha sido de un promedio de cuatro, comparado con 550 a en abril.

11.25 | Davos

El Foro de Davos, el encuentro de la élite mundial que fue aplazado a causa del coronavirus, se celebrará finalmente entre el 18 y el 21 de mayo de 2021 en un complejo turístico del cantón suizo de Lucerna, informaron el miércoles los organizadores.

"La reunión tendrá lugar siempre y cuando se cumplan las condiciones para garantizar la salud y la seguridad de los participantes y de la comunidad que los acoge", precisó sin embargo el Foro Económico Mundial en su comunicado.

10.57 | Nobel de la Paz

Las especulaciones sobre quién será galardonado con el codiciado Premio Nobel de la Paz, que será anunciado el viernes en Oslo, se intensificaron en los últimos días y mientras los apostadores apuntan a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los expertos se inclinan por la libertad de prensa o la ecologista Greta Thunberg. De los candidatos solo se conoce la cantidad: 318 este año, 211 individuos y 107 organizaciones, según el Instituto Nobel.

10.25 | Opinión

9.40 | Alerta del doctor Fauci

Entre 300.000 y 400.000 personas podrían morir a causa del Covid-19 en Estados Unidos, advirtió el Dr. Anthony Fauci, el principal experto del país en la pandemia de coronavirus.

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y miembro clave del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, ofreció la sombría predicción mientras hablaba en un evento virtual organizado por la American University. "Los modelos nos dicen que si no hacemos el tipo de cosas de las que estamos hablando en el frío del otoño y el invierno, podríamos tener de 300.000 a 400.000 muertes -dijo-. Sería trágico si eso sucediera".

9.05 | San Juan

El Gobierno de San Juan suspendió hoy la habilitación del turismo en Calingasta tras confirmarse anoche un caso de coronavirus en ese departamento cordillerano.

La ministra de Turismo provincial, Claudia Grynszpan, había anunciado ayer que Calingasta, ubicado en la cordillera sanjuanina a unos 250 kilómetros al suroeste de la capital, quedaba habilitado para recibir turismo interno y explicado que para viajar los interesados debían registrarse en una pagina oficial. Pero anoche el Ministerio de Salud sanjuanino informó que se detectó el primer caso de Covid-19 en ese departamento, lo que derivó en la suspensión del permiso.

08.27 | Temporada de verano

08.01 | Palabras del Papa

El papa Francisco pidió "un cambio de paradigma socioeconómico" para salir de una pandemia de coronavirus que "está cambiando el mundo", al tiempo que ratificó su oposición al aborto y planteó que "toda vida debe merece ser defendida y respetada".

"La pandemia está cambiando el mundo. Más aún nos está haciendo bailar, nos puso en crisis", dijo el pontífice en una entrevista con la edición española de la revista Il Mio Papa publicada hoy. De cara a la pospandemia, Jorge Bergoglio planteó que "no hay receta para salir de la crisis, pero va por el lado de la inclusión, del cambio de paradigma socioeconómico, de empezar por las periferias, los movimientos de periferias, la dignidad de las personas".

07.44 | Análisis

06.58 | Contagio en la ONU

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, anunció el miércoles que había dado positivo al test de Covid-19 pero que tiene síntomas ligeros.

"Tuve un intercambio con el Comité ejecutivo de la Acnur y me veo obligado al aislamiento tras haber dado positivo al test de Covid-19", anunció en su cuenta de Twitter el jefe de una de las agencias más importantes de la ONU, que ayuda a millones de refugiados en el mundo.

06.05 | Trump

05.17 | Regreso de los últimos años

Regreso de forma parcial y escalonada a las aulas para los alumnos del último año del primario y del secundario, aún sin fecha concreta porque dependerá de cada jurisdicción, y una evaluación de los aprendizajes obtenidos por el sistema virtual son los temas centrales que anunciará mañana el Consejo Federal de Educación (CFE), que además presentará públicamente una especie de "semáforo epidemiológico" sobre Covid-19, que fijará los parámetros para avanzar o retroceder en las clases presenciales según la situación sanitaria puntual.

Aunque esos anuncios se esperaban ayer con expectativa, porque el ministro de Educación, Nicolás Trotta, se había reunido con sus pares de todo el país y les presentó ese "índice epidemiológico", la definición se pospuso hasta el jueves para que hoy, en otra reunión virtual, puedan ser debatidos y aprobados esos contenidos por los ministerios de salud de cada distrito.

04.36 | Familia con Covid

El jefe de Terapia intensiva del Hospital Austral, Pablo Pratesi, recientemente fue dado de alta luego de estar internado por varios días en ese hospital a causa del coronavirus. En otra habitación estaba su hijo, de 21 años, que tuvo "la peor parte". "Nos noqueó, pero nos levantamos", resumió este médico que, además de batallar contra el Covid-19 desde su trabajo, también vivió, en su núcleo más íntimo, una serie de contagios.

En diálogo con Radio 10, Pratesi comenzó relatando el inicio de una cadena de contagios, que golpeó duramente a su familia: "Más allá de que venimos desde hace unos cuantos meses combatiendo una guerra, en agosto se infectaron mis padres, mi hermano y mi cuñada y, lamentablemente, mi madre falleció con 85 años". A la lista se sumó su mujer, que también es médica, y una de sus hijas.

03.44 | Alemania registró más de 2.800 casos nuevos y 16 muertos

En las últimas 24 horas, Alemania registró 2.828 casos nuevos y 16 muertos, frente a los 2.639 contagios y los doce fallecidos de la jornada anterior, con lo que eleva el total a más 306.000 personas contagiadas y 9.562 víctimas mortales, según el balance publicado este miércoles por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental encargada del control de las enfermedades infecciosas.

03.00 | Nueva Zelanda cree haber "aplastado" el segundo brote

El ministro de Salud de Nueva Zelanda, Chris Hopkins, expresó este miércoles que el país ha "aplastado" el virus tras informar de que no cuenta con ningún caso activo de transmisión comunitaria de coronavirus.

Desde el 11 de agosto, se han notificado 186 casos comunitarios de coronavirus, todos ellos recuperados a día de hoy, mientras que 37 casos siguen activos, todos importados y aislados, según han informado las autoridades sanitarias.

02.30 | India suma casi mil muertos más

El Ministerio de Salud de India confirmó más de 6,7 millones de casos de coronavirus y 104.555 fallecidos, después de contabilizar en las últimas 24 horas 72.049 nuevos contagios y 986 muertos más.

India cuenta en total con 6.757.131 casos confirmados, después de que en los últimos dos meses haya sumado casi tres millones de positivos, colocando así al país segundo entre los más afectados por la pandemia, sólo por detrás de Estados Unidos, que roza ya los 7,5 millones de contagios.

01.57 | Biden apuesta por no celebrar el segundo debate electoral si Trump continúa dando positivo

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, afirmó que el segundo debate electoral no debería celebrarse si su rival republicano Donald Trump continúa dando positivo por coronavirus.

"Bueno, creo que si todavía tiene coronavirus, no deberíamos tener un debate. Creo que tendremos que seguir pautas muy estrictas. Demasiadas personas se han infectado y es un problema muy serio", expresó Biden en ante los periodistas en Maryland.

00.00 | China suma otros siete casos importados y sigue sin contagios de transmisión comunitaria

El Ministerio de Salud ha informado este miércoles que se han diagnosticado otros siete nuevos casos de COVID-19 procedentes del extranjero, aunque el país continúa sin sumar casos de coronavirus de transmisión local, tras varios días consecutivos.

La cifra de casos importados ha ascendido a 2.940 en China, mientras que el país asiático ha registrado un total de 85.489 positivos.

