Coronavirus: los contagiados en el mundo rondan los 36.802.700 Crédito: DPA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de octubre de 2020 • 23:59

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, superó las 1.085.482 y los contagiados son 38.049.036.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 8.000.000) y víctimas fatales (más de 220.000). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que superó los 7.100.000 de contagios y registra cerca de 109.000 muertes, con lo que es el país asiático más afectado por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con aproximadamente 5.100.000 infectados y 150 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: cerca de 42.900. En tanto, con 693 mil casos y más de 17.800 muertes, Sudáfrica es la nación más golpeada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y desde entonces, los infectados por Covid-19 en el país son 917.035, hubo 24.572 muertes y más de 742.235 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.00 | Fernández: "Macri, si no sabés, la cuarentena sirvió para que la Argentina se ponga en orden después del desastre que dejaste"

El presidente Alberto Fernández le respondió a Mauricio Macri, quien criticó la cuarentena al decir que "no tuvo ningún resultado a la vista". En una entrevista con C5N, el mandatario sentenció: "Macri, para que recuerdes, la cuarentena nos permitió poner de pie un sistema de salud que vos dejaste destruido, nos permitió crear un Ministerio de Salud que vos cerraste, nos permitió poner de pie un ministerio de Ciencia y Tecnología que vos terminaste. Por si no te acordás, la cuarentena nos permitió poner en marcha una serie de hospitales que estaban construidos en 2015 y que, por decisión de tu gobernadora en la provincia de Buenos Aires, nunca se inauguraron. Por si no lo sabés, tuvimos que poner en marcha más de 60 hospitales y multiplicamos 2,5 la cantidad de camas de terapia intensiva que había en la Argentina porque, durante tu gestión, todo eso no existía, Macri, y tuvimos que hacerlo durante la cuarentena".

22.39 | Venezuela reporta 645 casos y 6 fallecidos

Venezuela reportó 635 nuevos casos de Covid-19 y 6 fallecidos en las últimas 24 horas, que elevan a 84.391 el total de contagios y a 710 el número de muertos por coronavirus en el país.

21.57 | Polémica en Perú por la ineficacia de los medicamentos

El Gobierno de Perú, el país con la tasa más alta de mortalidad y el octavo del mundo en casos confirmados de coronavirus, retiró de su guía de tratamiento contra la enfermedad a una serie de medicamentos como la hidroxicloroquina, la azitrocimicina y la ivermectina tras comprobarse su ineficacia.

21.38 | El gobernador Jalil se hará el test, tras confirmarse el contagio de un custodio

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, será sometido en las próximas horas a un test para determinar si se contagió de coronavirus luego de confirmarse que un integrante de su custodia personal dio positivo, según informaron fuentes oficiales.

21.35 | Brasil no tendrá vacunación en masa en 2021

Brasil no tendrá vacunación en masa contra el nuevo coronavirus en el año 2021, dijo la vicedirectora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mariângela Simão, quien destacó que es "imposible" inmunizar a todos, pero sí se podría hacerlo con aquellos "que lo necesitan" en todos los países.

En una entrevista con la cadena CNN Brasil, la especialista explicó: "No habrá vacunas suficientes el año que viene para vacunar a toda la población (de Brasil), así que lo que la OMS recomienda es que se priorice vacunar a profesionales de la salud y a mayores de 65 años o que tengan alguna enfermedad asociada".

21.14 | México acumula 84.420 muertes

Las autoridades mexicanas reportaron 475 nuevas muertes relacionadas al coronavirus, elevando la cifra total de fallecimientos a 84.420, con lo que el país latinoamericano se mantiene como el cuarto con más víctimas mortales a causa del virus en el mundo. Además, en aquel país hay 825.340 infectados confirmados.

20.41 | Se confirmaron 386 nuevas muertes y 13.305 casos en el país

Otras 386 personas murieron y 13.305 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 24.572 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 917.035 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 4.294 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 64,2% en el país y del 63,9% en el Área Metropolitana Buenos Aires.

20.37 | Alberto Fernández firmó con el gobernador de Mendoza un convenio de ayuda económica por la pandemia

El presidente Alberto Fernández y el gobernador mendocino Rodolfo Suárez firmaron un convenio de ayuda del Estado nacional de $ 3.000 millones para la provincia, en el marco de la pandemia.

El acuerdo fue firmado en Casa de Gobierno durante una reunión que mantuvieron Fernández y Suárez desde las 18, y de la que participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la vicejefa Cecilia Todesca; y los ministros del Interior, Eduardo Wado De Pedro, y de Economía, Martín Guzmán.

20.00 | Brasil suma casi 151 mil víctimas fatales

Brasil registró 150.998 víctimas fatales desde el inicio de la pandemia del coronavirus y es el segundo país con más muertes por la pandemia. Entre el lunes y este martes, fueron reportados 309 fallecimientos por Covid 19.

La cifra de infectados, en tanto, llegó a 5.113.628, con los 10.220 nuevos pacientes consignados este martes.

19.13 | En Misiones exigirán el test negativo para quienes lleguen en vuelos de cabotaje

Las personas que ingresen a Misiones en los vuelos autorizados por la Nación -que se retomarán el 19 de octubre- deberán presentar el test de coronavirus con resultado negativo, realizado en las 48 horas previas, afirmó hoy el ministro de Turismo de esa provincia, José María Arrúa. El funcionario precisó que, "en principio están previstos los vuelos para personal esencial y cuestiones sanitarias" y que "la implementación del test rápido facilitará la situación para que no sea tan compleja y que la gente no tenga que estar esperando tantas horas los resultados".

18.28 | En Eli Lilly frenaron los ensayos de una terapia elogiada por Trump

En la farmacéutica estadounidense Eli Lilly suspendieron los ensayos con su terapia de anticuerpos contra el Covid-19 por un "posible problema de seguridad", días después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, elogiara el tratamiento y la empresa solicitara aprobación de emergencia para su uso. La pausa conlleva una detención en la incorporación de nuevos pacientes a las pruebas para "extremar la precaución".

El producto de Eli Lilly es similar a un tratamiento diseñado por la compañía farmacéutica Regeneron, que desarrolló una terapia de anticuerpos administrada a Trump, tras ser diagnosticado con coronavirus. El mandatario promovió los tratamientos como una "cura", pese a que aún no hay pruebas que respalden dicha declaración, y sugirió que su aprobación y distribución generalizada podría ser inminente.

17.30 | Luz verde en la Ciudad para la reapertura de los shoppings

16.11 | Francia: 12.993 casos y 117 muertos en un día

15.30 | Bloqueo parcial en Holanda

El premier holandés, Mark Rutte, ordenó un "bloqueo parcial" para contener el aumento de contagios de coronavirus: todos los bares, cafeterías y restaurantes cerrarán a partir de mañana."Duele, pero es el único modo. Debemos ser más severos", dijo el mandatario. Hoy, las autoridades sanitarias holandesas reportaron un récord diario de 7393 nuevas infecciones.

14.50 | Inician pruebas clínicas de la Sputnik V en adultos mayores

"El Ministerio de Salud autorizó este martes los estudios clínicos de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro de investigaciones epidemiológicas y migrobiología Gamaleya y en la investigación participarán 110 voluntarios con edades superiores a los 60 años", anunciaron las autoridades sanitarias rusas, en un comunicado. Según fuentes de dicha cartera, el objetivo de la investigación consiste en ampliar "las posibilidades de aplicación de la vacuna entre los grupos de mayor edad de la población, que afrontan un mayor riesgo".

14.27 | Transforman un avión en restaurant, en Singapur

La crisis desatada por la pandemia de coronavirus en el sector de la industria aerocomercial llevó a que la aerolínea de bandera de Singapur transformara un Airbus 380 en un restaurante de lujo, para ofrecer cenas a bordo en medio de la pista de aterrizaje, por el mismo precio de un pasaje: entre 38 a 471 dólares. El billete más caro ofrece una comida de cuatro platos en primera clase, mientras que el más barato incluye un plato que se sirve en clase económica. El lunes pasado, en menos de media hora, se agotaron los primeros 900 asientos ofrecidos por Singapore Airlines para las comidas del 24 y 25 de octubre. Tuvo un éxito "extraordinario", informaron hoy en la aerolínea, que pretende continuar con la experiencia y ampliar la oferta a dos días más, para el almuerzo y la cena.

13.44 | Disminuyen las infecciones entre el personal de Salud, afirma en la OMS

En la Organización Mundial de la Salud (OMS) informaron hoy que se registró "una disminución sustancial de las infecciones" entre los profesionales de la salud de 83 países, la mayoría de ellos en Europa y América, desde el comienzo de la pandemia. Se estima que la explosión de casos de Covid-19 en dicho sector, al comienzo de la pandemia, se debió a la falta de equipos de protección o a su mal uso en todo el mundo, incluidos los países más ricos.

13.10 | España: 7118 nuevos casos, 2759 en las últimas 24 horas

13.00 | Alertan sobre la alta ocupación de camas de terapia intensiva en París

Los hospitales de París podrían tener hasta 90% de sus camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes con coronavirus la próxima semana, advirtió el director general Martin Hirsch, ante las cifras que muestran un empeoramiento de la situación sanitaria. "Es inevitable", sostuvo el jefe de los 39 hospitales de París y sus suburbios, sobre el desborde de las camas de terapia intensiva. "Alrededor del 24 de octubre, habrá un mínimo de entre 800 y 1000 pacientes con Covid-19 en cuidados intensivos, lo que representa entre el 70% y el 90% de nuestra capacidad actual", dijo.

12.50 | Italia: recomiendan usar barbijo en reuniones afectivas

"Está fuertemente recomendado el uso de los dispositivos de protección de las vías respiratorias, incluso al interior de las habitaciones privadas, en presencia de personas no convivientes", plantea el artículo 1 del nuevo Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros (DPCM), firmado hoy por el premier italiano Giuseppe Conte. "En cuanto a las habitaciones privadas, está de todos modos fuertemente recomendado evitar fiestas y recibir más de seis personas no convivientes", agrega.

El primer ministro justificó hoy las medidas al considerar que "están creciendo los contagios en ámbito familiar y de amigos" y dijo: "Invitamos a no hacer fiestas en sus casas, son todas situaciones de peligro".

11.52 | En México

El gobierno dijo que espera vacunar a 116.69 millones de ciudadanos contra el Covid-19, equivalente a casi toda su población, a través de la alianza global COVAX y tres convenios directos con la farmacéutica británica AstraZeneca, la estadounidense Pfizer y la china CanSino Biologics. México, con cerca de 130 millones de habitantes, pagó hace unos días un anticipo de casi 160 millones de dólares para participar en COVAX, un mecanismo liderado por la Organización Mundial de la Salud en pro del acceso universal a vacunas.

11.36 | Necropolítica

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó que mañana presentará un nuevo informe ante la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia de la Legislatura, y pidió a la oposición "no jugar a la necropolítica" en el marco de la pandemia. En una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el titular de la cartera sanitaria expresó que mañana, a partir de las 15, ambos se presentarán para dar el informe del Poder Ejecutivo ante los legisladores.

11.11 | Positivo

El portugués Cristiano Ronaldo, figura del fútbol mundial y la Juventus de Italia, tiene coronavirus y no jugará mañana ante Suecia en Lisboa por la UEFA Nations League, según confirmó la Federación de Portugal. Ronaldo, quien el domingo jugó ante Francia por la Liga de las Naciones (igualaron sin goles), está asintomático y se encuentra aislado. El resto de sus compañeros del seleccionado dio negativo, por lo que el partido ante Suecia se llevará a cabo sin inconvenientes.

10.39 | Por una fiesta

Veinticuatro personas, entre ellas algunas menores de edad, fueron demoradas por participar de un fiesta clandestina en San Salvador de Jujuy sin respetar el aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus. El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en el barrio Los Alisos, de la capital provincial, donde se realizaba la reunión en forma clandestina y luego de que los vecinos denunciaron el hecho a la Policía. En el domicilio se secuestró una gran cantidad de bebidas alcohólicas, equipos de sonido y algunos vehículos.

10.10 | "Siento que tengo demencia"

9.45 | El futuro

El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió proyecciones "de alguna manera menos sombrías" para la economía global, ya que las naciones ricas y China repuntaron más rápidamente de lo esperado tras los confinamientos por el coronavirus, aunque advirtió que el panorama está empeorando para muchos mercados emergentes. Las previsiones del FMI para el 2020 apuntaron a una contracción del 4,4% de la economía mundial, una mejoría respecto a la expectativa de una baja de 5,2% pronosticada en junio.

9.19 | Ataque a Bolsonaro

El exministro de Salud del gobierno de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, afirmó que el presidente Jair Bolsonaro adoptó una política descuidada frente al coronavirus, sabiendo que esto costaría la vida de un buen número de personas. Mandetta fue ministro entre enero de 2019 y abril pasado, cuando Bolsonaro lo despidió debido una serie de diferencias sobre las medidas frente a la pandemia. El mandatario negó la gravedad de la dolencia, se opuso al aislamiento social y recomendó el consumo de hidroxicloroquina. Bolsonaro "hizo una opción política consciente que puso en riesgo la vida de las personas, fue algo consciente, no tengan dudas", declaró en una entrevista.

8.50 | Por Armenia

La Organización Mundial de la Salud advirtió que los combates entre las fuerzas separatistas armenias de Nagorno Karabaj y el ejército azerbaiyano provocaron el aumento de casos de coronavirus. "El Covid-19 no respeta fronteras ni líneas del frente y se beneficia de cualquier relajación de la vigilancia, cualquier crisis que desvíe nuestra atención del esfuerzo global para detener su marcha mortal", dijo el portavoz Tarik Jasarevic en Ginebra.

8.22 | Paro docente

El secretario adjunto de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys), Jorge Adaro, confirmó un paro de su gremio de 48 horas, a partir de hoy, en la ciudad de Buenos Aires, en rechazo al reinicio de clases presenciales para alumnos del último año del nivel secundario, suspendidas desde marzo último por la pandemia de coronavirus en el país. "Todos los días tenemos récord de casos y es una locura volver a las aulas", afirmó en diálogo con El Destape Radio.

7.54 | CABA

525 nuevos casos y 57 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 4251 el total de fallecidos y a 135.860 el de contagiados desde marzo. En tanto, la ocupación de terapia intensiva es del 40,8%: en el sistema de salud pública están en uso 184 camas críticas sobre un total de 450.

7.31 | San Luis

El Comité de Crisis de la provincia dispuso el regreso a fase 1 del aislamiento obligatorio para las localidades de Villa Mercedes, Lavaisse, Justo Daract y Naschel, al tiempo que comunicó el deceso del paciente más joven víctima del coronavirus, quien tenía 22 años y una patología renal crónica.

7.02 | Más restricciones

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, presentó nuevas medidas contra el brote, que limitaban las reuniones privadas y prohibían los deportes no regulados. Se prohibieron las fiestas en espacios cerrados, aunque la medida estaba limitada a "firmes recomendaciones" contra las reuniones privadas en viviendas de más seis personas que no vivieran bajo el mismo techo. Bares y restaurantes debían cerrar a medianoche y a partir de las 21 sólo se permitía el consumo de bebidas en mesas, no de pie en el bar o en el exterior. También se prohibieron los deportes de contacto que no estuvieran organizados por una federación.

6.39 | Para los viajes

Los ministros de Relaciones Exteriores europeos adoptaron criterios comunes para coordinar las restricciones de viajes dentro del bloque con el fin de unificar las medidas dispares aprobadas por cada país para frenar la pandemia, que resurgió en el continente. En una reunión en Luxemburgo, aprobaron una recomendación, de carácter voluntario, que establece un mapa común en el que se definen las zonas de riesgo dentro de la Unión Europea.

6.13 | Bélgica

El número de contagios continúa creciendo en el país, con una media de 4449 nuevos casos positivos al día en la última semana, lo que supone un incremento del 79 por ciento con respecto a la semana anterior y una tasa de positivos del 11,1 por ciento del total de test. Bruselas, con una tasa de incidencia de 800,8 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, es la región más afectada.

5.55 | Economía

Portugal prevé una caída récord de su PBI del 8,5% en 2020, mayor a la de 6,9% de una previsión anterior, según figura en el proyecto de ley de presupuesto presentado en el Parlamento. Según las previsiones, el crecimiento se recuperará en 2021, cuando se espera un aumento del PBI del 5,4% - un pronóstico más optimista que el anterior, que estimaba un incremento de 4,3%-. Por otro lado, el país planea reducir el déficit público al 4,3% el próximo año frente al 7,3% de este 2020. A su vez, se espera una ligera caída de la tasa de desempleo, pasando de un 8,7% en 2020 a un 8,2% en 2021.

5.27 | De viernes a lunes

Los casos de coronavirus en España aumentaron en 27.856 de viernes a lunes según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, que indicó que el número de positivos con fecha de diagnóstico de las últimas 24 horas fue de 2825, frente a los 5986 anunciados el viernes.

5.01 | Para arriba

Las importaciones de China crecieron a su ritmo más rápido este año en septiembre, mientras que las exportaciones ampliaron sus fuertes ganancias a medida que más socios comerciales levantaron las restricciones al coronavirus en un nuevo impulso a la segunda economía mundial. Las exportaciones en septiembre aumentaron un 9,9% con respecto al año anterior.

4.40 | Desempleo

La tasa de desempleo de Reino Unido aumentó más de lo esperado hasta el 4,5% en los tres meses a agosto, la más alta en más de tres años, incluso antes de que finalizara el amplio plan de protección laboral del gobierno para amortiguar el impacto económico del coronavirus.

4.18 | Récord

Rusia anunció 244 fallecidos por Covid-19 en 24 horas, un récord desde el inicio de la pandemia en el país, que se encuentra en plena segunda ola de la enfermedad. También contabilizó por tercer día consecutivo más de 13.000 nuevos contagios. En total, fueron detectados desde marzo 1,32 millones de infecciones y 22.966 decesos en el país. Las autoridades siguen insistiendo, sin embargo, en una mortalidad más baja que en Europa occidental, Estados Unidos o Brasil.

3.50 | Adiós al cemento

3.13 | Campaña masiva

Las autoridades chinas realizaron tres millones de test de diagnóstico en dos días en Qingdao (este), ciudad de nueve millones de habitantes donde se descubrió un pequeño foco de contagios de coronavirus. "El 13 de octubre a las 8 locales la ciudad había recogido 3.078.528 muestras", según la comisión municipal de salud. En las calles de esta gran urbe portuaria, donde se fabrica la famosa cerveza "Tsingtao", se pueden ver largas filas de personas que esperan para someterse a un test.

2.45 | Nueva normalidad

13 de las 15 provincias de Cuba viven una "nueva normalidad" y La Habana inició la Fase III, luego de progresos en la disminución del contagio y como parte de una estrategia para "convivir con la enfermedad". Los territorios que pasaron a la "nueva normalidad" y reaniman la actividad económica y social tras siete meses de enfrentamiento al coronavirus son Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas (occidente), Villa Clara, Cienfuegos (centro), Camaguey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo (oriente). Como parte del plan que busca mitigar el impacto de la pandemia y del bloqueo económico de Estados Unidos, esas provincias comienzan a recibir vuelos internacionales y abren las instalaciones hoteleras al turismo internacional bajo vigilancia epidemiológica de cada visitante.

2.22 | Eliminatorias

Dos futbolistas de la selección de Perú fueron descartados para el duelo contra Brasil por las eliminatorias rumbo al Mundial 2022 luego de dar positivo a Covid-19. La Federación Peruana de Fútbol informó que los atacantes Raúl Ruidiaz y Alex Valera no presentan síntomas graves y permanecen en aislamiento desde que se conocieron los resultados. "La FPF asegura la ejecución de las normativas de la competencia alcanzadas por la FIFA y Conmebol".

2.00 | Las cifras en Venezuela

La nación confirmó 619 casos de Covid-19 y 7 fallecidos en las últimas 24 horas, que elevan a 83.756 el total de contagios y a 704 el total de muertos. "568 son comunitarios (.) y 51 casos internacionales todos procedentes de Colombia", dijo Freddy Ñañez, ministro de Comunicación a través de una transmisión por Facebook. Además indicó que los estados que registraron mayor cantidad de casos fueron: Yaracuy con 101, Distrito Capital 99, Miranda 70, Táchira 67 y Nueva Esparta 49. "Venezuela 83.756 casos de Covid- 19, de esta cifra 90% se encuentra recuperado y en casa, hablamos de 75.400 personas en total", afirmó.

1.36 | Descenso por quinta semana consecutiva

La India señaló que el promedio de sus positivos diarios va en descenso en las las últimas cinco semanas, después de que el país registrara cifras de récord que rozaron por días el millón cada 24 horas. En su último parte, las autoridades confirmaron 55.342 nuevos contagios, lo que supone una baja de más de 10.000 con respecto al día anterior, aunque el total de casos acumulados es de 7.175.880.

1.05 | México supera los 820.000 casos

El Ministerio de Salud confirmó 821.045 casos acumulados, tras sumar 3542 contagios adicionales en las últimas 24 horas, mientras que el Senado canceló la sesión de la Comisión de Salud tras los insultos de varios senadores de la oposición al subsecretario Hugo López-Gatell.

00.42 | Johnson & Johnson suspende las pruebas de su vacuna

La farmacéutica estadounidense anunció la suspensión "temporal" de las pruebas de la fase 3 de su vacuna contra el coronavirus después de que uno de los participantes voluntarios presentase "una enfermedad inexplicable". La empresa emitió un comunicado y explicó que este tipo de "eventos adversos" forman parte de cualquier estudio clínico, "especialmente en aquellas pruebas a gran escala", y que siguiendo los protocolos de actuación, "la enfermedad del participante está siendo revisada y evaluada".

00.10 | Macri criticó el aislamiento por la pandemia

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

Conforme a los criterios de Más información