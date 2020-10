Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2020 • 00:23

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya son más de 1.109.000; mientras que los contagios rondan los 40.300.000 casos.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 8.288.300) y víctimas mortales (más de 223.600). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que tiene 7.432.600 contagios y registra más de 113 mil muertes, con lo que es el país asiático más afectado por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con aproximadamente 5.201.500 infectados y 153 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: cerca de 43.500 mil. En tanto, con más 700 mil casos y 18 mil muertes, Sudáfrica es la nación más golpeada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y desde entonces, los infectados por Covid-19 en el país son 989.680, hubo 26.267 muertes y más de 803.965 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.12 | Diputados renovará el protocolo de sesiones mixtas hasta fin de noviembre

Los bloques que integran la Cámara de Diputados arribaron hoy a un principio de acuerdo para renovar el protocolo de sesiones mixtas hasta el cierre del período ordinario, el 30 de noviembre próximo, e iniciaron la firma digital del acta que ratificará ese entendimiento. El texto amplía el plazo de vigencia del refrendado el pasado 8 de septiembre, cuando se extendieron las sesiones mixtas hasta el próximo miércoles. En el renovado acuerdo se ratifica que, a pedido de un bloque parlamentario, se puede solicitar la 'presencialidad' de legisladores en Buenos Aires para debatir los temas que consideren álgidos.

22.20 | En Formosa, más de 50 mil estudiantes ya asisten a clases en forma semipresencial

La Subsecretaria de Educación, Analía Heizenreder, informó hoy que la provincia sumó 56.272 estudiantes a las clases semipresenciales desde fines de julio hasta mediados de octubre, en unas 758 unidades educativas del ámbito rural y 173 de las instaladas en zonas urbanas. La funcionaria provincial, quien además integra el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, destacó que en las reuniones de ese organismo se evalúa cada localidad y, en caso de que alguna presente alguna situación de riesgo epidemiológico, "se vuelve atrás".

21.47 | Colombia superó las 29 mil muertes

De acuerdo a los datos oficiales, hoy se registraron 132 nuevos fallecidos y un aumento en total de víctimas mortales de la enfermedad que se situó en 29.102 personas. Respecto de los contagiados, la cartera de Salud informó de 6.311 nuevos positivos, lo que incrementó el global de positivos en 965.883, de los cuales 867.961 fueron reportados como recuperados.

21.11 | Entre Ríos: retomarán las clases presenciales en 9 departamentos

El gobernador Gustavo Bordet anunció hoy que desde el próximo lunes comenzará a implementarse el retorno a las clases presenciales en 46 escuelas de nueve departamentos de la provincia. La medida, tomada tras una reunión con el titular del Consejo General de Educación (CGE), Martin Müller, abarcará a unos 866 estudiantes.

20.50 | Cómo explica el comité de infectólogos el millón de casos

20.40 | Argentina superó el millón de contagios tras 7 meses de cuarentena

La Argentina superó hoy la barrera del millón de contagios de coronavirus Covid-19, luego de una cuarentena que lleva 213 días y que este martes cumple 7 meses. El Gobierno informó que durante esta jornada fueron 12.982 las personas que dieron positivo y el total de infectados llegó a 1.002.662. Además, son 451 los muertos que se ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) y el total de fallecidos contabilizados a nivel nacional llegó a 26.716. El dato alentador es que los recuperados ya son 803.965.

19.50 | Colombia. Aumentan ataques a misiones médicas en medio de pandemia

Colombia denunció este lunes 242 ataques a misiones médicas entre enero y septiembre, la cifra más alta en los últimos 20 años y que, según el gobierno, corresponde en un buen número a agresiones contra el personal que atiende la pandemia. Los casos representan "un aumento del 63% frente al mismo periodo" de 2019, cuando hubo 148 incidentes e infracciones, dijo el ministerio de Salud en un comunicado.

Colombia soporta un nuevo embate de la violencia, especialmente en las áreas limítrofes, tras el acuerdo de paz que permitió el desarme del grueso de los rebeldes marxistas de las FARC en 2017. Sin embargo, hubo grupos que se marginaron de ese pacto y ahora se disputan el control de algunos territorios con otras guerrillas y bandas del narco.

19.39 | El jefe del bloque del Frente de Todos en la Legislatura dio positivo

El jefe del bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña, Claudio Ferreño, informó hoy a través de su cuenta de Twitter que dio positivo en coronavirus, por lo que está cumpliendo la etapa de aislamiento. "Quería comentar que me hice un hisopado el sábado 17/10 con resultado positivo para Covid. Estoy cumpliendo con el aislamiento. Sin síntomas. Estoy muy bien", señaló el diputado porteño en su publicación.

19.20 | Neuquén. Cómo será el turismo

Destinos del sur de Neuquén habilitarán desde el viernes próximo la llegada de turistas con segunda residencia en algunas localidades, en el contexto de pandemia de coronavirus, al tiempo que se reanudarán los vuelos entre la capital provincial y Ezeiza y el transporte interurbano, anunció hoy el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez.

En conferencia de prensa, el mandatario resaltó que "el turismo es un factor fundamental para el desarrollo de la provincia" y confirmó que desde el viernes se habilitará la llegada de familias con segunda residencia en San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Traful, Villa La Angostura y Pilo Lil.

19.00 | Confirman primer caso de coronavirus en una mujer de una aldea Mbya Guaraní de Misiones

En Misiones, una mujer perteneciente a una aldea Mbya Guaraní de la localidad de San Ignacio se convirtió hoy en el primer caso positivo en coronavirus en una aldea de los pueblos originarios de esa provincia, informó hoy el comité de crisis de esa localidad del sur de la provincia. "Se trata de una mujer que integra la comunidad aborigen Katu Pyry de San Ignacio, que viajó el sábado al hospital Ramón Madariaga (de Posadas) para dar a luz y en los estudios de rutina la paciente dio positivo sin presencia de síntomas, activando el protocolo sanitario, permaneciendo internada en el nosocomio", señalaron en un comunicado de prensa.

18.50 | China: Vuelve a crecer y triunfa sobre pandemia

Primera en caer en la pandemia de Covid-19, China es también la primera nación en salir: el crecimiento del 4,9% del PIB del tercer trimestre, si bien inferior al 5,2-5,5% esperado, ofrece una nueva prueba de la fuerza relativa lograda por Pekín tras la remoción de la cuarentena impuesta como respuesta al virus. A punto tal que el dato lleva la economía a un territorio positivo en los primeros nueve meses del año, con una suba del 0,7%.

18.38 | Brasil registra 271 nuevas muertes por Covid-19

Brasil registró el lunes 271 nuevas muertes debido al Covid-19, lo que lleva el total de fallecimientos en el país a 154.176, según datos del Ministerio de Salud. También fueron notificados 15.383 nuevos casos de la enfermedad provocada por el coronavirus, para alcanzar un total de 5.250.727 infecciones confirmadas. Las cifras diarias tienden a ser más bajas domingo y lunes por un retraso en el procesamiento de las pruebas los fines de semana.

18.07 | Ecuador. Bajaron los contagios

La curva de contagios de la enfermedad del nuevo coronavirus en Ecuador disminuyó en casi ocho meses de pandemia, tiempo durante el cual se logró contener la propagación del virus en los centros de atención primaria de salud, informó hoy el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos.

18.00 | Vuelve la cuarentena a Irlanda

Irlanda es el primer país europeo en restablecer la cuarentena, pero las escuelas seguirán abiertas. El primer ministro irlandés, Micheal Martin, emitió una directiva nacional para "quedarse en casa", pero subrayó que las escuelas seguirán abiertas. Las nuevas medidas, que entrarán en vigencia durante seis semanas desde la medianoche local del miércoles, incluyen también el cierre de todas las actividades comerciales no esenciales, y limitan las actividades de bares y restaurantes solo para llevar.

17.50 | Habrá "20 años de retroceso en necesidades insatisfechas de planificación familiar"

El director regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), Harold Robinson, advirtió hoy que se esperan "20 años de retroceso sobre las necesidades insatisfechas de planificación familiar" en la región como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

"Transcurridos siete meses del inicio de la pandemia en la región, existe una conciencia ahora clara de que afecta desproporcionadamente los cuatro pilares de cobertura universal de salud sexual: la disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva; los recursos y equipamientos; la demanda; y el acceso a los servicios", dijo durante la apertura del cuarto diálogo virtual organizado por la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (CRDP) de la Cepal.

17.24 | Grecia autoriza ingreso parcial de público

Las autoridades de Grecia autorizaron el ingreso de un número limitado de espectadores a los estadios para partidos de fútbol a partir de esta semana. El primer partido que podrá ser presenciado por un tope del 10% de la capacidad del estadio será el que Olympiakos jugará el miércoles como local del Olympique de Marsella en el debut de ambos en la fase de grupos de la "Champions League".

El duelo se disputará en el estadio Karaiskaki del Pireo, cerca de Atenas, y responde a la autorización anunciada por la UEFA de un tope del 30% de la capacidad de cada estadio dependiendo del aval de las autoridades del gobierno de cada país a partir de la situación sanitaria por el coronavirus.

17.10 | París alcanza el 54% de ocupación en cuidados intensivos

La región de París ha superado el 54% de tasa de ocupación de las camas de cuidados intensivos por parte de pacientes de coronavirus, según ha informado la Agencia Regional de Salud. Concretamente, este lunes había 605 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, muy por encima de los 528 de los que se informó el viernes.

17.00 | No habrá teatro en Buenos Aires durante el verano

El ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, trazó esta tarde en un acto desde el Museo MAR de Mar del Plata un panorama de las actividades durante la temporada de verano, donde anunció que "no habrá entretenimiento y esparcimiento en lugares cerrados", entre los que se cuentan los teatros. En compañía del gobernador Axel Kicillof, el funcionario precisó que el veto de lugares cerrados a causa de la pandemia alcanza, además, a casinos, bingos y boliches.

16.55 | Trump critica a un experto en Covid-19 y le dice "idiota"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a atacar el lunes al principal científico del gobierno, Anthony Fauci, sugiriendo que el muy respetado miembro de la célula de crisis de la Casa Blanca sobre el coronavirus es un "idiota". "La gente está cansada del Covid", dijo Trump a su equipo de campaña en una llamada telefónica a la que varios medios estadounidenses tuvieron acceso.

"La gente dice: ´Déjennos en paz´. Están cansados. La gente está cansada de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas", dijo el presidente, según los reportes de prensa. Y sobre Fauci también dijo: "Ese tipo es un desastre".

Ante el preocupante incremento de la pandemia de Covid-19 en gran parte de Europa y Estados Unidos, el jefe de urgencias sanitarias de la OMS aconsejó con urgencia "poner los casos de contacto en cuarentena". "Si pudiera expresar un deseo mágico para mejorar algo que podemos de verdad mejorar para cambiar la situación, sería garantizar que cada uno de los individuos en contacto con casos confirmados de Covid sea puesto en cuarentena el tiempo necesario para quebrar la cadena de transmisión", declaró el doctor Michael Ryan, director de asuntos de urgencia sanitaria de la OMS. "Alrededor de la mitad de los miembros de la región europea de la OMS (que cuenta con 48) registraron un alza del 50% de infecciones la semana pasada", añadió.

16.30 | La Cruz Roja Argentina ya ejecutó el 71% de las donaciones

La Cruz Roja Argentina ya ejecutó el 71% de los 968.476.686 de pesos que fueron recaudados en las distintas líneas de donación en el marco del Plan de Acción Integral en coordinación con el Estado, según su cuarto informe de rendición de cuentas sobre el Plan de Respuesta al Covid-19 que presentó hoy. Con ese dinero se adquirieron y distribuyeron en todo el país elementos como 71 respiradores, 200 camas de terapia intensiva; 14.000 test PCR; 1.400 bombas de infusión; 200 desfibriladores; 300 humidificadores hospitalarios; 300.000 barbijos quirúrgicos; 200.000 camisolines; y 50.000 antiparras, entre otros elementos de salud.

16.00 | Aumentan casos en todo EEUU menos en 3 sitios

Texas, Puerto Rico y las Islas Vírgenes son las únicas que registraron disminuciones en el número de casos de Covid-19 durante las últimas dos semanas, mientras que el resto de Estados Unidos se prepara para un posible "tercer pico" de la enfermedad, advirtieron las autoridades sanitarias.

15.49 | Canadá y EEUU extienden el cierre de su frontera hasta noviembre

Canadá y Estados Unidos extendieron hasta el 21 de noviembre la prohibición de viajes no esenciales entre ambos países a fin de contener al covid-19, anunció el lunes el ministro canadiense de seguridad pública Bill Blair. La mayor frontera internacional del mundo ha estado cerrada a casi todo tipo de cruce, excepto para bienes comerciales, desde el 21 de marzo y desde entonces la restricción se renovó todos los meses.

15.35 | Salta. Invertirán más de $300 millones para refuncionalizar tres hospitales

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció hoy una inversión superior los $300 millones para la refuncionalización de los hospitales de las localidades de Tartagal, Orán y Joaquín V. González, que reciben anualmente más 360.000 consultas.

15.22 | Argentina. Descenso de casos en el AMBA

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, brindó hoy el reporte epidemiológico semanal donde precisó la situación sanitaria en la provincia de Buenos Aires y confirmó que "se observa en las ultimas semanas un descenso bastante pronunciado en el AMBA y un aumento en el interior de la provincia".

15.00 | Reino Unido. Casi 19 mil positivos en un día

Gran Bretaña registró 18.804 casos positivos de Covid-19 y 80 muertos en las últimas 24 horas. Con estos números, el país reporta un total de 741.212 contagios confirmados y 43.726 víctimas. Se trata de la tercera cifra más alta de los registros de positivos diarios de la serie histórica, solo por detrás de los 19.722 del 14 de octubre y de los 18.965 reportados al día siguiente, lo que confirma el alza en la curva epidémica.

14.35 | El público volverá a los estadios en cuatro partidos de la Liga de Campeones

Cuatro de los ocho partidos de la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones contarán con público limitado en las tribunas bajo un estricto protocolo de salud aprobado por el Comité Ejecutivo de la UEFA. Zenit-Brujas en Rusia, Dinamo Kiev-Juventus en Ucrania, Rennes-Krasnodar en Francia y Leipzig-Basaksehir en Alemania serán los primeros cuatro partidos de la competencia que contarán con espectadores luego de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

14.22 | Investigadores argentinos neutralizan el coronavirus

Investigadores del INTA y del Conicetlograron neutralizar el virus que causa el coronavirus con nanoanticuerpos VHH derivados de llama y anticuerpos IgY derivados de la yema de los huevos de la gallina, se informó hoy oficialmente. "En sólo siete meses, un equipo de investigadores del INTA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Conicet, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, obtuvieron los nanoanticuerpos VHH provenientes de las llamas y los anticuerpos IgY, derivados de la yema de los huevos de gallina, con capacidad de neutralizar la infección por coronavirus", se indicó en un comunicado.

Los nanoanticuerpos y los anticuerpos IgY obtenidos podrán utilizarse como tratamientos preventivos y terapéuticos de Covid-19, aunque también son herramientas útiles para el desarrollo de métodos inmunodiagnósticos, entre otras aplicaciones.

13.55 | Europa. App de rastreo de Covid-19 para el continente

La Comisión Europea lanzó el lunes un sistema para toda la Unión Europea que vincula las apps nacionales de rastreo de Covid-19, su más reciente intento por desacelerar la propagación del virus. Después de ponerlo a prueba en diferentes países de la UE a inicios de otoño, la rama ejecutiva del bloque europeo afirmó que el sistema arrancó con tres aplicaciones nacionales (Corona-Warn-App de Alemania, COVID tracker de Irlanda y immuni de Italia) ahora ligadas a través del llamado portal de interoperabilidad. De acuerdo con la Comisión Europea, estas tres apps han sido descargadas por cerca de 30 millones de personas, el equivalente a dos terceras partes de todas las descargas de las aplicaciones de rastreo en toda la UE.

13.49 | OMS dice quiere saber más de un ensayo anticuerpos

La científica jefa de la OMS, Soumya Swaminathan, dijo el lunes que esperaba escuchar más "esta semana o la próxima" sobre el ensayo clínico de un tratamiento con anticuerpos de Eli Lilly para el Covid-19 que fue pausado debido a un problema de seguridad. A principios de mes, la farmacéutica estadounidense dijo que iba a pausar el ensayo que estaba probando el tratamiento en pacientes con Covid-19 que requerían hospitalización.

13.40 | Médicos españoles denuncian contrato extranjeros

Los médicos españoles denunciarán en la Unión Europea (UE) el decreto aprobado por el gobierno español para poder contratar a profesionales sanitarios extracomunitarios para hacer frente a la pandemia del coronavirus. El gobierno de Pedro Sánchez autorizó el pasado 29 de septiembre a los gobiernos regionales a contratar a profesionales, entre licenciados de medicina aún sin plaza, y de fuera de la UE que iniciaron el proceso de reconocimiento de sus títulos en España. Tras un decreto similar aprobado en la primera ola de la pandemia, médicos venezolanos, en su mayoría, y argentinos cumplieron un papel fundamental en la sanidad española.

13.38 | Chile y contagios

El Ministerio de Sanidad de Chile ha informado este lunes de que se han registrado 1545 casos nuevos en todo el país, si bien la región de La Araucanía, en el sur del país, ha sufrido un fuerte repunte de los contagios. Según el último balance, de los nuevos contagios 1.034 presentan síntomas, mientras que otros 476 son asintomáticos y 35 casos aún no han podido ser notificados. En total, desde el inicio de la pandemia se han registrado 493.305 contagios, aunque actualmente hay activos 14.608.

13.30 | España suma 37.889 nuevos casos de Covid-19 desde el viernes

El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el lunes en 974.449, añadiendo 37.889 nuevos contagios respecto a la cifra total anunciada el viernes, último día en que se publicaron cifras oficiales de la pandemia, según el Ministerio de Sanidad. El departamento dirigido por Salvador Illa indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas hasta el lunes fue de 3.750, frente a los 6.591 anunciados el viernes. No obstante, esta cifra suele revisarse al alza tras actualizaciones retroactivas.

13.20 | El ministro de Defensa de México dio positivo

El ministro de Defensa Nacional de México, Rafael Ojeda, que aparece con frecuencia junto al presidente Andrés López Obrador, reveló que dio positivo a Covid-19 por lo que se mantendrá en cuarentena en los próximos días. El propio López Obrador reveló acerca del contagio de Ojeda, al indicar que suele aplicarse la prueba de diagnóstico de coronavirus cada semana por la infección que ha afectado a algunos miembros de su gabinete.

12.51 | Vacaciones

12.34 | Más tensión

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aseguró que la vacuna contra el coronavirus no será obligatoria en otro embate con el gobernador de San Pablo, Joao Doria, que promueve la obligatoriedad del antídoto. "Mi ministro de Salud (Eduardo Pazuello) ya dijo que no será obligatoria esa vacuna y punto final", declaró a un grupo de simpatizantes en la mañana al dejar la residencia oficial en Brasilia.

12.07 | Anticuerpos

Investigadores del INTA y del Conicet lograron neutralizar el virus que causa el Covid-19 con nanoanticuerpos VHH derivados de llama y anticuerpos IgY derivados de la yema de los huevos de la gallina, se informó oficialmente. "En siete meses, un equipo de investigadores del INTA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Conicet, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación obtuvieron los nanoanticuerpos VHH provenientes de las llamas y los anticuerpos IgY, derivados de la yema de los huevos de gallina, con capacidad de neutralizar la infección". El desarrollo fue presentado con la presencia de los ministros de Agricultura y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luis Basterra y Roberto Salvarezza, junto con la presidenta del INTA, Susana Mirassou.

11.48 | España

Varias regiones endurecieron sus restricciones por el coronavirus para frenar una segunda ola de contagios que probablemente llevará al país con la mayor carga de casos de Europa occidental por encima del millón de contagios esta semana. El sistema territorial descentralizado deja buena parte de la gestión de la pandemia en manos de las comunidades autónomas, aunque el Gobierno central puede intervenir, como lo hizo el 9 de octubre al declarar el estado de alarma en Madrid para reimponer el confinamiento parcial.

11.22 | Fallece un rabino

El líder jasídico que instó a la comunidad ortodoxa de Brooklyn a acatar las medidas de seguridad murió por Covid-19. "Es con gran tristeza y pesar en el corazón que informamos sobre el fallecimiento del presidente de Satmar y mega filántropo R'Mayer Zelig Rispler OBM, quien falleció durante la noche", tuiteó la secta jasídica de Satmar. El diario Times of Israel informó que ya se llevaron a cabo los funerales del rabino de 70 años en Williamsburg.

11.00 | Ayuda

El Banco Central Europeo mantendrá una política monetaria expansiva en respuesta a la actual crisis, dijo su presidenta, Christine Lagarde. "La crisis ya está transformando nuestras economías y podemos elegir hacer que nuestro camino de crecimiento sea más verde, más inteligente y más digital", indicó en una conferencia de las regiones francesas en París.

10.42 | Aislados

Alrededor de 6 millones de personas en Reino Unido se enfrentan a confinamientos más estrictos por la pandemia en los próximos días, ya que Gales y Manchester, la tercera ciudad más grande del país, estarán bajo medidas adicionales ante la aceleración del nuevo brote. El país registró 16.982 nuevos casos en 24 horas, según los datos del gobierno.

10.10 | En la Argentina

El Ministerio de Salud informó un promedio diario de 13.639 casos de coronavirus en los últimos siete días, con una tasa de mortalidad de 579 personas cada millón de habitantes y de letalidad del 2,7% sobre los casos confirmados. En el reporte oficial se indicó además que fueron 10.561 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer, con una tasa de incidencia de 2181 cada 100.000 habitantes, 989.680 el total de infectados hasta el momento y 4387 las personas que se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva.

9.33 | Cines de EE.UU.

AMC Entertainment Holdings, la mayor cadena de cines de Estados Unidos, dijo que espera reabrir alrededor de una decena de complejos en el estado de Nueva York este mes y planea tener más de 530 cines operativos en el país para fines de octubre.

9.04 | En Chaco

La ciudad de Villa Ángela vuelve a 14 días aislamiento social, preventivo y obligatorio riguroso con actividades esenciales tras registrar 132 nuevos contagios de coronavirus y 214 casos activos. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, dijo que se analizan "medidas similares" para "distintas localidades de la provincia, entre las cuales se destacan Sáenz Peña, Charata, Quitilipi y Machagai".

8.29 | Mitad del país

Es probable que al menos la mitad de los 1300 millones de habitantes de la India estén contagiados con SARS-CoV-2 para febrero, lo que ayudará a frenar la propagación de la enfermedad, dijo un miembro de un comité del gobierno federal encargado de proporcionar proyecciones. "Nuestro modelo matemático estima que alrededor del 30% de la población está actualmente infectada y podría aumentar hasta el 50% en febrero", indicó Manindra Agrawal, profesor del Instituto Indio de Tecnología en Kanpur y miembro del comité.

8.00 | CABA

Los nuevos casos reportados de coronavirus en la Ciudad pasaron de un promedio de 1300 diarios el 1 de septiembre a un promedio de 700 u 800 en estos últimos días, lo que representa una caída de más del 38%, indicó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en el reporte diario. "Si observamos el gráfico por día de hisopado, vemos un lento pero sistemático descenso; mientras que si analizamos la media móvil de los últimos siete días de cada jornada, encontramos que del 1 de septiembre a la fecha pasamos de 1300 casos promedio por día a unos 700 u 800 casos promedio por día, es decir que el descenso fue significativo".

7.35 | Síntomas

Más de la mitad de los pacientes que fueron dados de alta de hospitales siguieron experimentando síntomas, como dificultades para respirar, fatiga, ansiedad y depresión, dos o tres meses después de que se infectaron, de acuerdo a los resultados de un estudio de pequeña escala en Reino Unido.

7.17 | Año que viene

Un experto del Comité Asesor de Emergencias del gobierno británico, Jeremy Farrar, aseguró que cree que "más de una" vacuna contra el coronavirus estará disponible a principios del próximo año. "Creo que las vacunas estarán disponibles en el primer trimestre del próximo año y creo que los anticuerpos monoclonales para tratar a los pacientes y salvar vidas también estarán disponibles en los próximos meses", aseguró.

6.58 | Crisis

6.31 | Una prueba

Japón probará en sus partidos profesionales de béisbol aumentar hasta un 80 por ciento la utilización de la capacidad de público en los estadios, una prueba piloto de nuevas medidas preventivas contra el coronavirus, de cara a los protocolos que deberán definirse para los Juegos Olímpicos del año próximo.

6.06 | Vacunas

Unicef anunció que desea almacenar mil millones de jeringas antes del final de 2021, con el objetivo de lanzar rápidamente campañas masivas de inmunización en cuanto estén disponibles las vacunas contra el Covid-19. "Vacunar al mundo será pronto una de las tareas más gigantescas en la historia de la humanidad y deberemos avanzar tan rápido como se pueden producir las vacunas", afirmó Henrietta Fore, la directora general del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.

5.45 | Urgente

Tras cinco días con récords de casos, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, decretó nuevas medidas "urgentes" para contener la enfermedad, incluyendo que los gobiernos locales impongan sus propias restricciones y la habilitación a que las secundarias dicten clases a distancia "en caso de particulares riesgos" de contagios.

5.19 | Más afectado

Irán anunció 337 nuevas muertes por coronavirus, una cifra récord en el país de Medio Oriente más afectado por la pandemia de Covid-19. "En los últimos días, hemos sido testigos de un incremento sin precedentes de la mortalidad por la enfermedad", indicó la portavoz del ministerio de Salud, Siman Sadat.

4.57 | Virus vencido

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, anunció la retirada del estado de urgencia sanitaria tras más de seis meses en vigor y agregó que el país "ha ganado la guerra" contra el coronavirus, al tiempo que destacó la importancia de un controvertido remedio herbal impulsado por él mismo a la hora de hacer frente a la pandemia. Rajoelina, que destacó que las fronteras permanecerán cerradas por el momento, a excepción del aeropuerto de Nosy Bé -reabierto el 1 de octubre-, subrayó que el país "pudo derrotar el Covid-19 en siete meses", según el diario Madagascar Tribune.

4.29 | Estado de epidemia

Eslovenia decretó el estado de epidemia durante 30 días para permitir que las autoridades regionales y locales puedan adoptar nuevas restricciones para combatir el rebrote, que acumula ya una incidencia a 14 días de 317 casos por cada 100.000 habitantes. La medida ya se había decretado el 12 de marzo y entonces permaneció vigente hasta el 30 de mayo.

4.06 | Hospital en un estadio

Polonia planea instalar un hospital de campaña temporal en el estadio nacional de Varsovia, mientras se enfrenta a un aumento de los casos y a una sobrecarga del sistema de salud. El país registró varios récords en los contagios diarios de las últimas semanas y los médicos denunciaron escasez de personal, camas de hospital y equipos. "El sábado, el primer ministro ordenó la preparación del primer hospital temporal, que se ubicará en el estadio nacional", declaró Michal Dworczyk, jefe de personal del primer ministro y responsable del proyecto.

3.40 | Funcionario alemán

El ministro de Trabajo, Hubertus Heil, trabajará los próximos días desde su casa después de que la aplicación de rastreo de coronavirus le indicara un posible encuentro de riesgo alto. "Como medida de precaución, el ministro se ha puesto en cuarentena domiciliaria", informó la cartera y explicó que la primera prueba fue negativa y aún está pendiente el resultado de una segunda prueba. "Está bien y no muestra síntomas", añadió.

3.19 | Récord

La pandemia dejó en las últimas 24 horas en Rusia 15.982 casos nuevos y 179 muertos, lo que supone un nuevo récord en el cómputo diario, según el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. El nuevo récord supera en más de 800 casos el anterior, registrado el 16 de octubre, con 15.150 positivos en 24 horas. Con los nuevos datos, el balance se eleva a 1.415.316 personas contagiadas y 24.366 víctimas mortales.

2.54 | Toque de queda

Honduras prorrogó hasta el 25 de octubre el toque de queda que limita los desplazamientos entre las 23 y las 5, en un país que acumula ya más de 88.000 casos desde el inicio de la pandemia. Las autoridades responsable de la lucha contra la Covid-19 confirmaron que las medidas seguirán en vigor al menos siete días más. En este tiempo, los desplazamientos continuarán estando repartidos en función de los últimos dígitos del documento de identidad.

2.28 | Cierres

Cafeterías y restaurantes cerraron en Bélgica como resultado de una nueva fase de restricciones que durará por lo menos un mes, y que el gobierno justifica por el repunte en el número de contagios. "No nos sentimos tenidos en cuenta y me duele el corazón (...) Ya no puedo más", dijo Angelo Bussi, propietario de un restaurante en Bruselas, cuando recibía a sus últimos clientes antes del inicio de la cuarentena. "Los empleados, los cocineros, todo el mundo está sufriendo", agregó.

2.02 | Tests

Corea del Sur empezó a hacer pruebas diagnósticas a decenas de miles de empleados en hospitales y residencias para impedir brotes de Covid-19 en recintos. Quince de los 76 casos reportados por la Agencia Coreana de Control y Prevención de Enfermedades estaban en la ciudad sureña de Busan, donde se relacionó a un hospital para ancianos con más de 70 contagios.

1.33 | Estado "crítico"

El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, está en estado "crítico" tras haber contraído coronavirus, indicó el hospital de Jerusalén en el que está siendo atendido. Erakat, de 65 años, uno de los dirigentes más conocidos en el extranjero, sufre fibrosis pulmonar y en 2017 fue sometido a un trasplante de pulmón en un hospital estadounidense.

1.10 | Australia sigue relajando las restricciones

Tras no registrar ningún caso de coronavirus en las últimas 24 horas, y siguiendo la tendencia a la baja de contagios de los últimos días, el estado australiano de Nueva Gales del Sur levantó las restricciones sociales días después de que Victoria lo hiciera.

00.45 | Segundo brote

El Ministerio de Salud mexicano contabilizó 4119 nuevos contagios y, con 851.227 acumulados, las autoridades advierten sobre la posibilidad de un segundo brote a finales de la semana que viene. México reportó 86.167 fallecimientos por coronavirus desde el inicio de la pandemia.

00.17 | Colombia se acerca a los 960.000 casos

Las autoridades sanitarias informaron de 7201 nuevos contagios en el último día y de 167 fallecidos, con un total de 959.572 casos acumulados y 28.970 muertes desde que se detectó el primer caso en el país. El Ministerio de Salud registró 10.827 recuperados en las últimas 24 horas, mientras que 70.162 casos siguen activos.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

Conforme a los criterios de Más información