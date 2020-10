Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2020 • 01:13

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya son más de 1.120.000; mientras que los contagios rondan los 40.650.000 casos.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 8.400.000) y víctimas mortales (más de 225.000). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que tiene 7.590.000 contagios y registra más de 115 mil muertes, con lo que es el país asiático más afectado por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con aproximadamente 5.251.100 infectados y 154 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: cerca de 43.800 mil. En tanto, con más 705 mil casos y 18 mil muertes, Sudáfrica es la nación más golpeada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y desde entonces, los infectados por Covid-19 en el país superaron el millón, hubo más de 27.000 muertes y más de 829.647 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

22.21 | México suspende festejos en Basílica de la Virgen de Guadalupe

Los festejos religiosos a la Virgen de Guadalupe, patrona de México, que anualmente reúnen a millones de feligreses en la basílica erigida en su honor, serán suspendidos este año debido a la pandemia, informó este martes la rectoría del recinto.

"Los días 11 y 12 de diciembre en este recinto no se realizará ninguna celebración litúrgica ni de homenaje a la Virgen", dijo la Basílica de Guadalupe en un comunicado.

22.10 | Venezuela comenzará vacunación entre diciembre y enero, anunció Maduro

El presidente Nicolás Maduro dijo este martes que el país comenzará una vacunación masiva contra el nuevo coronavirus entre diciembre y enero con vacunas de Rusia y China, principales aliados internacionales.

"Debe llegar" entre diciembre y enero "la vacuna rusa y china completa y vamos a empezar la vacunación", informó Maduro en una alocución televisada.

El gobierno socialista asegura que Venezuela experimenta una "tendencia sostenida" de "disminución" de casos de Covid-19. Este país de 30 millones de habitantes acumula 87.644 casos confirmados y 747 fallecidos por la enfermedad, según cifras oficiales.

20.41 | El crecimiento de casos en el norte de Santa Cruz "pone en situación de estrés al sistema sanitario"

El crecimiento de casos de coronavirus en el norte de Santa Cruz, principalmente en las ciudades de Puerto Deseado y Caleta Olivia, "pone en situación de estrés al sistema sanitario", alertó hoy el Ministerio de Salud y Ambiente provincial.

"En zona norte la cantidad de contagios viene en un número creciente, principalmente Puerto Deseado y Caleta Olivia son dos ciudades que están con un número de casos incrementado y esto pone en situación de estrés al sistema sanitario", dijo Claudio García, ministro de Salud y Ambiente, en un nuevo informe epidemiológico.

20.08 | Nuevo parte en la Argentina

Las autoridades informaron que, hasta hoy, los muertos por el virus SARS-CoV-2 reportados a nivel nacional ya superan los 27.000.

Según los datos, fueron 384 los muertos notificados hoy en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) y el total de fallecidos alcanzó los 27.100. Además, los infectados nuevos son 16.337 y el global de contagios llegó a 1.018.999. En el extremo opuesto, quienes ya superaron el virus fueron 829.647.

12.45 | Idioma de la vacuna

Las etiquetas y los paquetes de las vacunas de Covid-19 deberán contener información tan sólo en inglés, según han acordado las autoridades reguladoras de la Unión Europea, lo que evitará unos requisitos multilingües que podrían retrasar la distribución de las vacunas por los países del bloque.

Esta medida, destinada a acelerar la distribución de cualquier vacuna una vez esté disponible, es también una prueba de la hegemonía de la lengua inglesa en el bloque de 27 Estados a pesar del Brexit.

12.19 | Respuesta del Gobierno

11.49 | Renunció Mujica

El expresidente de Uruguay José Mujica, del opositor partido Frente Amplio, renunció este martes a su lugar en la Cámara de Senadores para evitar un probable contagio de Covid-19 y abandonó la política partidaria.

"Sinceramente, me voy porque me está echando la pandemia", sostuvo Mujica en su último discurso después de 26 años de haber entrado por primera vez al parlamento. El expresidente explicó que por su edad avanzada se ubica dentro de la población de riesgo, y por padecer de una enfermedad inmunológica tampoco podría vacunarse.

11.27 | Más medidas en España

El ministro de Salud español, Salvador Illa, dijo hoy que el Gobierno estudia implementar toques de queda nocturnos para ralentizar los contagios de coronavirus, después de que las autoridades regionales de Madrid expresaran su disposición a adoptar esa medida.

"Vamos a analizar con Madrid y las otras comunidades autónomas" si se avanza en ese sentido, explicó Illa, después de recordar que otros países europeos como Francia, Bélgica o Eslovenia implementaron toques de queda ante la segunda ola de contagios.

Sin embargo, aclaró que para aplicarlo hace falta declarar un estado de alarma, un régimen especial que permite al Gobierno decidir en materia de salud pública, competencia en España de las regiones autónomas.

11.03 | Desconfianza

Científicos instaron a los gobiernos a actuar contra la desconfianza de la población hacia una futura vacuna contra el Covid-19, que podría poner en peligro una exitosa cobertura de vacunación, según su estudio publicado el martes.

"En la mayoría de los 19 países estudiados, los niveles actuales de aceptación de una vacuna contra el Covid-19 son insuficientes para responder a las exigencias de la inmunidad comunitaria", advierten los autores del estudio realizado en junio y publicado en la revista Nature Medicine.

El 72% de las 13.400 personas encuestadas declaró que se vacunaría si "una vacuna disponible contra el Covid-19 demuestra su eficacia y seguridad". Un 14% respondió que se negaría y otro 14% se mostró indeciso.

10.26 | América Latina

América Latina tuvo tiempo para prepararse y enfrentar bien la pandemia. Pero sus condiciones estructurales en economía, vivienda y salubridad terminaron haciendo que el continente se transformara en un lugar propicio para la propagación del Covid-19.

Así lo sugiere la investigación "Respuestas al Covid-19 en cinco países de Latinoamérica", que revisó los primeros meses de combate a la pandemia en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú: los países con más muertes del continente según las estadísticas de la Universidad John Hopkins.

9.59 | Crecimiento chino

9.28 | Repudio

Un video que circula en las redes, grabado en la habitación de un hospital en España por un grupo de enfermeras, generó repudio y polémica entre los usuarios. Allí se ve a estas trabajadoras de la salud que hacen el acto de dar por muerta a una paciente y luego se ponen todas a bailar y saltar al ritmo de la música que se hizo famosa por el meme de los portadores de ataúdes africanos.

9.02 | Más actividades

Las reuniones de hasta diez personas al aire libre quedaron autorizadas a partir de hoy en el Gran Buenos Aires. También se habilitaron el servicio doméstico, los bares y restaurantes al aire libre, los gimnasios, y la construcción privada multifamiliar.

En cuanto al servicio doméstico la habilitación es para personal que trabaje en un solo domicilio, con uso de tapabocas y sin utilización de transporte público. En cuanto a las reuniones grupales de hasta 10 personas, se aclaró que serán al aire libre, pero no vinculadas a deportes grupales.

8.47 | Multiplicar por 8

En el día en el que la Argentina superó el millón de casos del coronavirus, el investigador del Conicet Roberto Etchenique conversó con Terapia de noticias, por LN+, y estimó: "Serían aproximadamente 8 millones de casos de infección. Hay 7 casos no detectados por cada detectado". De todos modos, advirtió que "también podrían ser 6 o 10 millones". Además, más adelante se refirió al número de muertos -que ronda los 26 mil-, y dijo: "Cerca de 35 o 40 mil están en vías".

8.24 | Explicación de cifras

7.52 | Por primera vez

Irán confirmó que registró más de 5000 casos diarios de coronavirus, al tiempo que superó por segundo día consecutivo la barrera de los 300 fallecidos. La portavoz del Ministerio de Sanidad, Sima Sadat Lari, detalló que durante las últimas 24 horas hubo 5039 casos y 322 muertos, lo que sitúa los totales en 539.670 contagiados y 31.034 decesos desde el inicio de la pandemia.

7.33 | CABA

561 nuevos casos y 48 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 4604 el número de fallecidos y a 140.853 el de contagiados desde marzo. La ocupación en terapia intensiva es de 39,7%: en el sistema de salud pública están en uso 179 camas críticas sobre un total de 450.

7.08 | La crisis en EE.UU.

El país registró más de 58.000 casos y 445 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, en medio de un nuevo recrudecimiento de la enfermedad en la antesala del invierno y a menos de dos semanas de las elecciones. Según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins, los 58.387 casos de la víspera elevaron el total a más de 8,2 millones en Estados Unidos, que es el país más afectado por la pandemia, con más de 220.000 muertos.

6.35 | Solidaridad

La Unión Europea debe mostrar su solidaridad y apoyar la recuperación de América Latina, que enfrenta una enorme recesión y es duramente golpeada por la pandemia de coronavirus, apuntó el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell. El alto representante del bloque para las Relaciones Exteriores defendió que es necesario "mostrar nuestra solidaridad con sus 665 millones de habitantes. Apoyar a la región en una recuperación verde, digital, sostenible e inclusiva es un interés mutuo".

6.06 | Ronaldo dice que no

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, figura de la Juventus y del seleccionado de su país, desmintió las acusaciones sobre una supuesta violación de la cuarentena al regresar desde Lisboa, donde contrajo coronavirus, a Turín, para continuar el período de aislamiento social. "Es todo mentira; volví a Turín desde Lisboa en un vuelo autorizado por las autoridades sanitarias italianas", expresó CR7.

5.39 | Guía de tests de Covid-19

5.21 | En caída

Los precios del petróleo bajaban en medio de preocupaciones por rebrotes de coronavirus en varias partes del mundo que están frenando la recuperación de la demanda de combustible y en momentos en que los suministros de crudo están creciendo por la reactivación del bombeo en Libia. Los futuros del crudo Brent perdían 0,19% a 42,54 dólares el barril a las 10.18 GMT, en tanto que los futuros del petróleo estadounidense WTI caían 0,05%, a 40,81 dólares el barril.

4.58 | Para noviembre

El primer ejecutivo de Moderna Inc Stéphane Bancel espera resultados provisionales del ensayo con la vacuna que desarrolla la farmacéutica en el próximo mes y el gobierno de Estados Unidos podría aprobarla de emergencia en diciembre, publicó The Wall Street Journal. Bancel también dijo que los resultados provisionales del estudio tardan más en llegar y que el permiso del gobierno para utilizar la vacuna podría no estar hasta el próximo año.

4.25 | Los mercados

Las bolsas europeas cedían terreno a medida que las restricciones del coronavirus en todo el continente y las dudas sobre el nuevo estímulo estadounidense antes de las elecciones presidenciales frenaban el optimismo generado por los sólidos beneficios del banco suizo UBS y otras compañías. El STOXX 600 paneuropeo bajaba un 0,1% a las 0708 GMT, siguiendo la estela bajista de las plazas asiáticas.

4.02 | Las fases en Buenos Aires

Un total de 14 municipios del interior de la provincia transitan la fase 5 del aislamiento social, con la mayoría de sus actividades habilitadas, mientras que otros 73 permanecen en la etapa 4 y los restantes 48 siguen en la fase 3 por registrarse allí la mayor cantidad de casos de coronavirus. De acuerdo con la información publicada en el Boletín Oficial, son 73 las ciudades del interior de la provincia que están en fase 4. Se trata de los municipios que en las últimas dos semanas tuvieron "más de diez nuevos casos de Covid-19 cada cien mil habitantes, en al menos alguna de las semanas, y no formen parte del AMBA".

3.40 | Toque de queda

Lombardía, región del norte de Italia y la más afectada por el coronavirus, se prepara a introducir el toque de queda nocturno a partir del jueves con el fin de frenar los contagios. Iniciará a las 23 y será hasta las 5. La medida fue propuesta por el presidente de la región Attilio Fontana y numerosos alcaldes, entre ellos Giuseppe Sala, de Milán, debido a que se disparó el número de los contagios en la última semana.

3.17 | Segura

Una vacuna experimental desarrollada por Sinovac Biotech de China pareció ser segura al brindar protección contra el Covid-19, según los resultados preliminares de un ensayo clínico en etapa avanzada realizado en Brasil. El Instituto Butantan de San Pablo, uno de los principales centros de investigación biomédica de Brasil y que realiza las pruebas de Fase 3, dijo que la vacuna llamada Coronavac demostró ser segura después de que se aplicaron dos dosis a 9000 voluntarios.

2.50 | Economía japonesa

Se espera que el Banco Central de Japón recorte sus previsiones de crecimiento y precios para el actual año fiscal en la revisión de tasas de la próxima semana, según fuentes familiarizadas con el pensamiento de la entidad, al pesar la pandemia sobre la recuperación económica. Sin embargo, es poco probable que cualquier rebaja de previsiones redunde en una expansión inmediata del estímulo monetario, ya que se espera que mantenga su visión de que la tercera economía más grande del mundo registrará un repunte moderado.

2.22 | A trabajar

Desde las fábricas de Maharashtra hasta los mercados de Calcuta y las carreteras de Chennai, la India volvió al trabajo pese al coronavirus y espera olvidarse de la pandemia por un tiempo durante las próximas vacaciones. Segundo país más poblado del mundo, con 1300 millones de habitantes, registró más de 7,5 millones de contagios. Pero después del estricto confinamiento entre marzo y junio que dejó a millones de personas al borde de la hambruna, tanto el gobierno como la gente decidieron que la vida tiene que continuar.

1.54 | Curva ascendente

Autoridades sanitarias de México anunciaron que en las últimas dos semanas detectaron "signos tempranos de un rebrote" luego de que ocho de 32 entidades mostraran un comportamiento ascendente en sus curvas de contagio. "Al llegar octubre ya comenzamos con un repunte, rebrote, un cambio en la tendencia hacia tener más casos debido a que el mecanismo de transmisión del virus es muy semejante al de la influenza y esta enfermedad se presenta en la temporada fría del año", dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell.

1.31 | Ricos

Nunca se había generado tanta riqueza en China como en 2020 pese al coronavirus que puso de rodillas a la economía mundial, según una clasificación anual que destaca el aumento exponencial de los multimillonarios en el gigante asiático. Los confinamientos drásticos ordenados para frenar el virus demostraron ser particularmente lucrativos para los gigantes de internet, mientras millones de chinos se encerraban en casa por miedo al contagio. Aunque "los dos primeros meses destrozaron enormes cantidades de riqueza (...) la nueva economía, levantada por la digital, alcanzó desde junio niveles inéditos", dice la clasificación anual de la agencia Hurun.

1.05 | Alemania registra la segunda cifra más alta

La pandemia dejó en las últimas 24 horas en el país 6868 casos nuevos y 47 muertos, lo que supone la segunda cifra más alta en el balance diario de toda la serie histórica, frente a los 4325 contagios y los doce muertos de la jornada anterior. Con estos datos, los números se elevan a 373.167 personas contagiadas y 9836 víctimas mortales. En cuanto a las recuperaciones, 298.300 pacientes consiguieron superar la enfermedad.

00.44 | Un hospital en Madrid

En el Severo Ochoa de Leganés en las afueras de la capital de España, uno de los más golpeados durante la primera ola de la pandemia, la unidad de cuidados intensivos está llena y su personal teme revivir el mismo "horror". "Estamos saturados", dice el jefe de la unidad, el doctor Ricardo Díaz Abad, frente a doce camas ocupadas por pacientes graves.

00.15 | El Salvador descarta una segunda ola

El presidente Nayib Bukele aseguró que el país se encuentra de momento "fuera" de una alerta por una eventual segunda ola de Covid-19, a pesar de un reciente incremento en los casos. "Aparentemente estamos fuera de la alerta de una segunda ola epidemiológica, por ahora", señaló el mandatario mediante su cuenta de Twitter.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

Conforme a los criterios de Más información