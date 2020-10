Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya son más de 1.136.300; mientras que los contagios rondan los 41.486.500 casos.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 8.585.000) y víctimas mortales (más de 227.400). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que tiene alrededor de 7.707.000 contagios y registra más de 116.600 muertes, con lo que es el país asiático más afectado por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con aproximadamente 5.300.600 infectados y 155 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: cerca de 44 mil. En tanto, con más 705 mil casos y 18 mil muertes, Sudáfrica es la nación más golpeada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y desde entonces, los infectados por Covid-19 en el país alcanzaron los 1.037.300, hubo más de 27.500 muertes y más de 840.520 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.45 | Venezuela avanza hacia los 90 mil casos

El país sumó hoy 381 nuevos casos de Covid-19 y seis fallecidos que colocan en 88.416 el total de contagios y en 759 la cifra de muertos por coronavirus.

23.00 | El requisito de Salta para quienes viajen en avión a la provincia

Los vuelos de cabotaje retornarán mañana, tras casi siete meses de suspensión por la pandemia de coronavirus, y las autoridades piden a los pasajeros contar con el Registro Único de Ingreso y la documentación reglamentaria que acredite la condición declarada.

22.36 | Nuevos contagios en el fútbol

Se confirmaron hoy que en planteles de la Primera Nacional hubo nuevos infectados, que son Luis López, delantero de Atlanta, y Ezequiel Saporiti, atacante de Ramón Santamarina, según lo informado por ambos clubes.

22.04 | México supera los 874.000 contagios

La cifra de fallecidos se elevó en 479 respecto a la víspera, con lo que el acumulado de muertes ligadas al virus surgido en China a fines de 2019 subió a 87,894. México se mantiene en el cuarto lugar mundial con más decesos.

21.30 | Uruguay mantendrá sus fronteras cerradas en la temporada turística

"Tendremos un verano restringido, de fronteras cerradas",dijo Luis Lacalle Pou, quien convocó a una conferencia de prensa para informar sobre la situación de los contagios en el país, que aumentaron significativamente. Actualmente el país acumula 2701 casos positivos, con un promedio de 45 contagios diarios en la última semana. Desde el inicio de la pandemia se produjeron 53 fallecimientos. "Estamos lejos de decir 'esto está fuera de control'", aclaró.

21.13 | Brasil se acerca a los 156 mil decesos

Sucede al tiempo que subió otro escalón la "guerra por la vacuna", con fuertes acusaciones recíprocas entre el presidente, Jair Bolsonaro, y el gobernador de San Pablo, Joao Doria. Entre el miércoles y el jueves se registraron 498 víctimas fatales por el Covid-19, y con ello el numero total se elevó a 155.900, de acuerdo con las secretarías de Salud de los gobiernos estaduales.

20.40 | Reporte diario

20.19 | Las nuevas aperturas que propondría la Ciudad a Nación

19.15 | Estados Unidos autorizó el antiviral remdesivir como tratamiento

18.40 | Trump da negativo en una prueba diagnóstica realizada antes de su debate con Biden

18.25 | Trabajadores de salud rosarinos pedirán un "botón rojo intermitente"

Desde la Asamblea de Trabajadores por la Salud Colectiva de Rosario pedirán mañana a las autoridades de esa ciudad santafesina la aplicación de "cierres intermitentes planificados" para la circulación de personas, con el objetivo de disminuir la alta tasa de contagios. El órgano se reúne virtualmente desde hace más de un mes y congrega a trabajadores de salud del ámbito público y privado, "preocupados por la situación" que atraviesa el sur santafesino. "Se está naturalizando que Rosario se haya convertido en el epicentro de la pandemia a nivel nacional y eso es lo más grave", señalaron desde la Asamblea.

16.53 | Bolsonaro reafirma que no comprará vacunas chinas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró hoy que su gobierno no adquirirá vacunas chinas, aunque sean aprobadas para funcionar por los organismos reguladores, contra la opinión de 24 gobernadores y de su propio Ministerio de Salud. El mandatario utilizó como argumento que el origen de la pandemia se dio en China, en línea con el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Creo que podemos tener vacunas de otros países, incluso nuestras, que transmitan confianza a la población. La vacuna de China, lamentablemente, tiene un descrédito muy grande por parte de la población, sobre todo porque, como muchos dicen, el virus habría nacido en ese país", afirmó Bolsonaro.

16.29 | Otra investigación valida la respuesta inmune de la vacuna de Oxford

La vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca funciona de acuerdo con lo planeado, según un nuevo análisis de la Universidad de Bristol, difundido hoy. Un equipo interdisciplinario de esa institución desarrolló un método para comprobar la inoculación y, en un comunicado, desde la casa de estudios informaron que la vacuna fue sometida a pruebas rigurosas y que se validó que sigue con precisión las instrucciones genéticas programadas. "Esto proporciona una claridad y un detalle aún mayores sobre cómo la vacuna provoca con éxito una fuerte respuesta inmunitaria", explicó el director de la investigación David Matthews.

15.52 | Aerolíneas Argentinas retomó sus vuelos de cabotaje

15.14 | Récord en Francia: 41.622 contagios nuevos en las últimas 24 horas

14.47 | España: 7953 nuevos casos diarios

14.29 | Se interrumpe una tradición histórica en Nueva York: Papá Noel no recibirá a los niños en la tienda Macy's

Santa Claus no recibirá a los niños para preguntarles qué quieren para Navidad este año, en la célebre tienda Macy's de Nueva York, debido a la pandemia de Covid-19. Esta decisión interrumpe una tradición de 160 años, por la que más de 250.000 pequeños acuden a dicho centro comercial cada año, "algo riesgoso en tiempos de coronavirus", dijeron en la compañía. Para poder sentarlos sobre las rodillas del icónico personaje, la gente tiene que atravesar un amplio departamento decorado con árboles de Navidad, trenes de juguete y duendes con uniforme verde.Las tiendas Macy's en Chicago y San Francisco tampoco tendrán Papá Noel, pero el personaje sí hará una aparición al final del desfile del Día de Acción de Gracias de la firma.

14.00 | Brasil continúa tests tras muerte de voluntario

El gobierno de Brasil ordenó continuar con los tests de la vacuna de Oxford luego de la muerte del médico Joao Pedro Rodrigues, que participaba como voluntario de los exámenes con ese fármaco. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) dependiente del ministerio de Salud, anunció que los ensayos con la vacuna continuarán luego de haber recibido "datos de la investigación realizada por el Comité Internacional de Evaluación de Seguridad" que audita los tests. En un comunicado Anvisa detalló que el Comité Internacional "sugirió que prosiga el estudio" que se raliza en Rio de Janeiro, San Pablo y otros estados del país.

13.54 | Londres levanta la cuarentena para viajeros procedentes de Canarias

El gobierno británico levantará este fin de semana la cuarentena de 14 días para los viajeros que lleguen al Reino Unido procedentes de Canarias, tras registrar una mejora en el número de contagios de coronavirus en el archipiélago español.

13.52 | Toque de queda en Atenas y Salónica

Grecia declaró el toque de queda en Atenas y Salónica a partir del sábado, para contener la difusión del coronavirus. Lo anunció el premier griego Kyriakos Mitsotakis.

13.50 | Coca-Cola y la pandemia

Los ingresos de la compañía Coca-Cola cayeron un 9%, a 8.700 millones de dólares, superando las expectativas en Wall Street de 8.400 millones, de acuerdo con analistas encuestados por FactSet. La cifra fue mucho mejor que la caída de 28% en sus ingresos reportada en el segundo trimestre. La compañía ha sido diezmada por el cierre de arenas, restaurantes, teatros y otros espacios públicos de donde obtiene aproximadamente la mitad de sus ingresos. Los dispensadores de refrescos en tales lugares normalmente representan 30% de las ventas de Coca-Cola en Estados Unidos, por ejemplo.

13.40 | Toque de queda en 54 departamentos de Francia

El premier francés, Jean Castex, anunció la extensión del toque de queda a 38 nuevos departamentos y Polinesia, desde las 21.00 a las 6.00 de la mañana, durante seis semanas. Asciende así a 54 el total de departamentos involucrados. Las medidas regirán desde el viernes a la medianoche y afectan a 46 millones de personas. Castex precisó que "el dispositivo será evaluado nuevamente la próxima semana y podría ser reforzado".

13.30 | Bolsa española cae en medio mayores restricciones por Covid-19

El principal selectivo español cerró el jueves con una caída del 0,22%, perdiendo los 6.800 puntos por primera vez en más de 20 días, en una jornada marcada en España por la presentación de resultados y el avance la pandemia, con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciando que se endurecerían las restricciones si la situación no mejoraba.

13.18 | Estados Unidos. Dos muertos y varios hospitalizados por un evento en una iglesia

En Estados Unidos, al menos dos personas murieron, cuatro fueron hospitalizadas y se confirmaron al menos 68 casos positivos de Covid-19 luego de un evento en una iglesia en Carolina del Norte. El hecho ocurrió en la Casa de Oración Unida para Todas las Personas en Charlotte, Carolina del Norte, y los contagios se registraron entre los asistentes y contactos cercanos de personas que participaron de los servicios en la iglesia.

12.50 | Gobierno británico pagará nuevamente parte de los salarios

El Gobierno británico anunció hoy nuevos fondos adicionales por 2100 millones de libras (2.700 millones dólares) para ayudar a las empresas que no puedan tener a su personal trabajando a tiempo completo debido a las restricciones impuestas por el rebrote de la pandemia de coronavirus. La semana pasada el Gobierno endureció las medidas y estableció un nuevo sistema de restricciones basado en tres niveles de alerta, lo que provocó enfrentamientos con las autoridades de las regiones más afectadas que reclamaban un mayor apoyo financiero.

12.44 | Turismo en Argentina

El intendente de Pinamar, Martin Yeza, ratificó hoy el posible cobro de una tasa de 100 pesos a todos los turistas que ingresen al distrito en la temporada de verano, con la intención de sumar fondos para "fortalecer y duplicar el sistema de salud" en el marco de la pandemia de coronavirus. "Nosotros calculamos que para fortalecer y duplicar nuestra capacidad de atención sanitaria desde el 15 de diciembre al 15 de marzo nos demandará una inversión de 30 millones de pesos", dijo el jefe comunal en declaraciones a local radio Power.

12.40 | Italia prohíbe salidas nocturnas en Roma, Milán y Nápoles

En Italia, tras la decisión de tres regiones italianas de establecer toques de queda nocturnos a partir de este fin de semana, los desplazamientos sin justificación durante la noche quedarán prohibidos en Roma, Nápoles y Milán, capitales de Lacio, Campania y Lomabardía, respectivamente, como forma de frenar la difusión del coronavirus.

En medio de una segunda ola de contagios que marca niveles récord de casos diarios, las tres regiones más pobladas del país, que concentran más de 20 de los 60 millones de habitantes de Italia, decidieron emitir ordenanzas para frenar las salidas nocturnas, con apoyo del Gobierno central.

12.27 | Portugal limita la movilidad

El Gobierno de portugués ha prohibido el desplazamiento entre municipios entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre para evitar grandes movimientos coincidiendo con el puente de Todos los Santos, el mismo día en que Portugal ha superado por primera vez los 3000 casos de coronavirus en 24 horas.

12.08 | México emite alerta internacional de viaje

El gobierno de México emitió hoy una alerta preventiva internacional de viajes al exhortar a los ciudadanos de este país a evitar desplazamientos "no esenciales" al extranjero debido a la nueva ola de contagios que se registra en el mundo, especialmente en Europa.

11.25 | Riesgo de transmisión en vuelos

El riesgo de que el Covid-19 se propague en los vuelos parece "muy bajo", pero no se puede descartar a pesar de que los estudios muestran sólo una pequeña cantidad de casos, dijo la OMS. "La transmisión en vuelo es posible, pero el riesgo parece ser muy bajo, dado el volumen de viajeros y el pequeño número de informes de casos. El hecho de que la transmisión no esté ampliamente documentada en la literatura publicada no significa, sin embargo, que no suceda", dijo la OMS en un comunicado enviado a Reuters.

11.04 | Perú finaliza la cuarentena, pero mantiene el toque de queda

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció en las últimas horas que el domingo próximo finalizará la cuarentena que todavía regía en algunas zonas del país, pero aclaró que se mantendrá el toque de queda entre las restricciones para mitigar la suba de casos de coronavirus. "Hemos determinado que, a partir de este domingo, se supera la inmovilización social obligatoria que aún había en algunas regiones", dijo el mandatario del país, donde hasta la fecha suman 876.885 casos de coronavirus y 33.937 los fallecidos desde la llegada de la pandemia.

10.27 | Argentina. Algunos museos nacionales comienzan a reabrir sus puertas

Cerrados desde fines de marzo por las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, algunos museos nacionales reabrirán sus puertas al público en sus jardines y patios con actividades culturales para disfrutar al aire libre, de manera escalonada y de acuerdo a las situaciones epidemiológicas de cada región.

10.25 | Provincia de Buenos Aires suma 5.179 casos y alcanza los 512.617 contagios

Los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 512.617 tras confirmarse 5.179 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó hoy el Ministerio de Salud provincial. Según precisó la cartera a cargo de Daniel Gollan, se registraron 2.922 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 426.796 personas ya se recuperaron y recibieron el alta. En el territorio bonaerense fallecieron 16.180 personas desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo pasado.Del total de contagiados, el 50,7% son hombres, 48,9% mujeres, y hay 0,4% "sin datos

10.15 | Brasil. Vacuna experimental

Los ensayos en Brasil de una vacuna experimental contra el Covid-19 que realiza la Universidad de Oxford continuarán a pesar del fallecimiento de uno de los participantes, informó esa casa de estudios. La universidad indicó que no puede comentar sobre un incidente particular, pero que una revisión independiente llegó a la conclusión de que los experimentos en Brasil pueden continuar sin riesgo.

09.51 | Alemania marca un récord de más de 11.000 contagios en un día

Alemania superó hoy los 11.000 contagios diarios de coronavirus, una cifra que marca un récord para el país desde el inicio de la pandemia y que llevó a las autoridades sanitarias a alertar a la población que la "situación es globalmente muy grave". Los 11.287 casos de la última jornada superan con creces el récord alcanzado el viernes pasado, cuando el Instituto Robert Koch (RKI), la autoridad epidemiológica alemana, anunció 7.830 nuevos infectados.

09.30 | Irlanda se reconfina ante el recrudecimiento del coronavirus en Europa

Irlanda cerró hoy comercios no esenciales y volvió a imponer el aislamiento preventivo de la población durante seis semanas, el segundo país de Europa que retorna a la cuarentena ante el aumento general de casos en el continente previo al invierno. Las calles de Dublín, la capital, y de otras ciudades del país estaban hoy prácticamente desiertas luego de que el país de 5 millones de habitantes entrara en su segunda cuarentena desde otra impuesta a fines de marzo y levantada a mediados de mayo.

09.08 | Francia supera el millón de casos

Francia superó el millón de contagios de coronavirus desde el comienzo de la pandemia, indicaron datos de la Johns Hopkins University, que hizo un recuento de 1.000.369 casos. El gobierno francés tiene intención de extender el toque de queda ya decretado desde el sábado en ciudades como París y Lyon a más de una veintena de nuevos departamentos, reveló BFM-TV citando fuentes cercanas al premier francés. Castex dará hoy una conferencia de prensa para explicar las medidas destinadas a frenar el recrudecimiento del coronavirus.

09.00 | Médicos de Delhi ven un aumento de problemas respiratorios

Destacados médicos en Nueva Delhi están reportando un salto en los problemas respiratorios entre sus residentes, coincidiendo con el comienzo de la temporada alta de polución en la capital india y elevando la preocupación sobre posibles complicaciones para los pacientes de Covid-19. Doctores de cinco hospitales de Delhi dijeron a Reuters que han recibido el doble de pacientes con enfermedades respiratorias como bronquitis en las dos últimas semanas.

08.36 | Jóvenes en Alemania aprueban restricciones por Covid-19

La mayoría de los jóvenes en Alemania considera que las restricciones impuestas por el coronavirus son apropiadas, según destaca un estudio presentado hoy por la fundación del grupo empresarial Tui. El informe revela que a pesar de presumirse lo contrario, la aceptación entre los jóvenes de cumplir con las medidas para combatir la pandemia del coronavirus es alta. Según el estudio, el 52 por ciento de los encuestados considera que las medidas son adecuadas y el 83 por ciento cumple con las medidas de higiene y distanciamiento, mientras que el dos por ciento las ignora.

08.20 | Provincia de Buenos Aires. Reunión con expertos

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantendrá hoy a las 11.30 una reunión virtual con los integrantes del equipo de expertos que lo asesora sobre la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus y luego con intendentes, de cara al vencimiento de la actual etapa del aislamiento que se cumple el próximo domingo.

07.56 | Avances en la vacuna de AstraZeneca

La vacuna contra el Covid-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford sigue con precisión las instrucciones genéticas programadas para causar una fuerte respuesta inmune, de acuerdo a un estudio detallado realizado por analistas independientes. "La vacuna está haciendo todo lo que se espera y esa es la única buena noticia en nuestra lucha contra la enfermedad", dijo David Matthews, experto en virología de la Universidad de Bristol que encabezó la investigación.

07.55 | Ciudad de Buenos Aires. Reporte sanitario

Se reportaron 758 nuevos casos de coronavirus y 55 muertes en las últimas 24 horas en la ciudad Buenos Aires, lo que elevó a 4.725 el número de fallecidos en el distrito y a 142.277 el de contagiados desde la llegada de la pandemia. En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 39,1%, informó esta mañana el Ministerio de Salud porteño en el parte diario de la situación sanitaria.

07.45 | Acciones en el mundo caen por el aumento de casos de Covid-19

Las acciones mundiales caían a un mínimo de dos semanas el jueves y el crudo se estabilizaba tras otro fuerte desplome, ya que el alza de casos del Covid-19 a nivel mundial y las frágiles negociaciones para un paquete de estímulo en Estados Unidos mantenía cautos a los mercados financieros.

07.37 | Refuerzo del sistema de salud en zonas turísticas

La vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, afirmó que "se tomarán las medidas necesarias para reforzar el sistema de salud bonaerense en todas las zonas turísticas" de cara a la temporada de verano en el marco de la pandemia de coronavirus. "Vienen meses de mucho trabajo, con protocolos y cuidados", dijo en un comunicado la funcionaria al referirse a la temporada estival ampliada -que se extenderá desde el 1° de noviembre al 4 de abril- y ratificó que "va a haber vacaciones y va a haber turismo".

07.12 | Según un virólogo alemán, la mayoría de contagios se producen en entorno privado

El actual aumento del número de casos de coronavius en Alemania se da principalmente por contagios en el entorno privado, señaló hoy Lothar Wieler, presidente del Instituto Robert Koch (RKI) de Berlín, ente a cargo del control de enfermedades contagiosas. Wieler explicó que los brotes en el transporte o después de pernoctar en un hotel son más bien raros. En cuanto a las escuelas, dijo que allí los contagios "no son muy frecuentes y son mucho más esporádicos de lo que sabemos, por ejemplo, sobre los brotes de gripe, pero está claro que cuanto más aumente el número de casos, más escuelas se verán afectadas".

06.20 | Cae la teoría del diseño del Covid-19 en un laboratorio chino

La cadena de noticias CNN cuestionó este miércoles un "dudoso" estudio que afirma que el Covid-19 fue diseñado en un laboratorio chino y encontró que la teoría de la conspiración está vinculada a Steve Bannon, un extremista de derechas y crítico de China. Una de las citas del estudio proviene de un sitio de noticias falsas vinculado a Bannon, mientras que una más apareció solo como una publicación de LinkedIn y otra en un blog anónimo.

5.33 | Cuidados intensivos

La ministra belga de Relaciones Exteriores, Sophie Wilmes, fue internada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Bruselas tras haber contraído Covid-19. La funcionaria de 45 años, quien al inicio de la pandemia ocupó el cargo de primera ministra, había anunciado la semana pasada su positivo y desde entonces se encontraba en aislamiento, pero su cuadro se deterioró y fue hospitalizada.

5.03 | Uruguay

El país registró esta semana los peores datos de contagio desde el inicio de la pandemia, lo que derivó en una nueva ofensiva del gobierno de Luis Lacalle Pou para tratar de controlar los rebrotes registrados en ciertas zonas, especialmente en la región de Rivera, para la que se anunciaron nuevas restricciones. Desde que Uruguay decretó el 13 de marzo la emergencia sanitaria, las autoridades contabilizaron 2663 positivos, de los cuales 53 corresponden a pacientes fallecidos.

4.30 | Ministro, positivo

El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, dio positivo en el test y ya está en cuarentena en su domicilio, informó su ministerio. Spahn, de 40 años, empezó a tener síntomas parecidos a los del resfriado. "Estoy aislado en casa y convaleciente", escribió en Twitter. "Espero que todos con los que he estado en contacto estén sanos. ¡Cuidémonos los unos a los otros!".

4.08 | PyME

Más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas que en conjunto dan trabajo a dos tercios de los trabajadores de Europa temen por su supervivencia en los próximos 12 meses, según una encuesta publicada por la consultora McKinsey. Los resultados se conocen en un momento en que se están multiplicando las advertencias sobre una inminente ola de quiebras empresariales y cuando el Fondo Monetario Internacional y otros organismos instan a los gobiernos del continente a redoblar el apoyo estatal para ayudar a las empresas a capear la pandemia.

3.46 | Masivo y obligatorio

3.13 | Alarma

Alemania está viviendo una situación sanitaria "muy grave" debido al aumento de los contagios, advirtió el instituto de vigilancia epidemiológica Robert Koch, después de que el país registrara 11.287 nuevos casos en las últimas 24 horas. "La situación es globalmente muy grave", dijo en una rueda de prensa Lothar Wieler, presidente del instituto, estimando sin embargo que es aún posible controlar la pandemia en el país si se respetan las restricciones y las medidas de higiene.

2.54 | Buenas noticias

La recuperación económica de China se aceleró en el tercer trimestre y el país confía en mantener el impulso actual en medio del control del brote y los esfuerzos generalizados del gobierno para estimular la demanda y el consumo. El PBI se expandió un 4,9 por ciento interanual en el tercer trimestre, por encima del crecimiento del 3,2 por ciento observado en el segundo trimestre, según revelaron los datos del Buró Nacional de Estadísticas.

2.25 | Sri Lanka

El principal mercado de pescado del país cerró y las autoridades ampliaron el toque de queda ante el aumento de los contagios. El gobierno impuso el toque de queda en partes de la capital, Colombo, y en algunas zonas de su extrarradio tras aislar antes a al menos seis aldeas en la provincia occidental, donde a principios de mes se descubrió un nuevo foco.

2.00 | Por las protestas

Tailandia canceló el estado de emergencia declarado en Bangkok la semana pasada, después de que el primer ministro sugiriera el gesto para calmar las protestas lideradas por estudiantes que reclamaban reformas democráticas. Las marchas crecieron a la par que el país lidia con un nuevo brote de coronavirus.

.

1.34 | 911

Puerto Rico cerró todos los centros de llamadas al número de emergencias 911 luego de que varios empleados dieron positivo al coronavirus, informaron las autoridades. En caso de una urgencia, la gente deberá llamar a la agencia de manejo de emergencias de la isla al número 787-724-0124 o a la Policía al 787-343-2020, dijo Pedro Janer, secretario de Seguridad Pública, y señaló que ambas operan las 24 horas del día.

1.10 | Más de un millón

El número de infecciones en Francia alcanzó las 1.000.369 y la cifra de muertes alcanzó las 34.075, según los últimos datos del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins. La nación es la segunda europea cuyos casos de Covid-19 superaron el millón después de que España lo hiciera el miércoles.

00.46 | Lituania impone una cuarentena

El gobierno decidió aislar 12 municipios hasta el 9 de noviembre, ante el creciente número de casos en el país, que registró récord de nuevos positivos en un día, 311 en las últimas 24 horas. El cierre afectará a Elektrenai y a los distritos de Joniskis, Jurbarkas, Kelme, Klaipeda, Kretinga, Marijampole, Pasvalys, Plunge, Skuodas, Siauliai y Svencionys, según el ministro de Salud, Aurelijus Veryga.

00.21 | Media Europa se blinda

Las medidas para frenar la propagación del coronavirus se multiplican en Europa, con un confinamiento parcial en la República Checa, mientras dos regiones italianas decretaron un toque de queda. Irlanda se volvió a confinar y Alemania registró un récord de nuevos casos.

