El total de contagios en el mundo ya son más de 42.490.000 Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de octubre de 2020 • 02:34

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda las 1.165.000; mientras que los contagios ya son más de 43.777.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 8.962.700) y víctimas mortales (más de 231 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que tiene alrededor de 7.946.500 contagios y registra cerca de 119.500 muertes, con lo que es el país asiático más afectado por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con aproximadamente 5.411.500 infectados y 157.500 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: casi 45 mil. En tanto, con más 716.700 casos y de 19 mil muertes, Sudáfrica es la nación más golpeada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y desde entonces, los infectados por Covid-19 en el país alcanzaron la cifra de 1.102.301, hubo más de 29.301 muertes y 909.586 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

21.13 | Bolsonaro dijo que es mejor invertir en cloroquina y Anitta antes que en la vacuna

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó que es más importante "invertir" en productos para la "cura" del coronavirus como la cloroquina y el antiparasitario Anitta que en la vacuna, cuya aprobación puede demorar bastante tiempo.

El mandatario, que contrajo esta enfermedad meses atrás, afirmó haberse sanado gracias a la hidroxicloroquina: un fármaco contra el paludismo y el lupus que no es recomendado por la Organización Mundial de la Salud para el Covid-19.

20.36 | La Argentina roza las 30 mil muertes

Otras 406 personas murieron y 11.712 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 29.301 los fallecidos y 1.102.301 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 5.038 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 64% en el país y del 61,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

20.21 | Perú tendrá vacunas contra el coronavirus en el primer trimestre de 2021

Perú dispondrá en el primer trimestre de 2021 de las dosis necesarias de vacunas contra el nuevo coronavirus para inocular masivamente a sus habitantes, afirmó hoy el canciller, Mario López. El funcionario indicó que el Gobierno está negociando con ocho laboratorios y con dos de ellos -Pfizer y Covax Facility- cerró acuerdos vinculantes. "Todo esto nos lleva al escenario de contar a fines del primer trimestre, en marzo de 2021, con una cantidad grande de dosis que nos permita atender a cerca de 30% de la población peruana", dijo López a la radio RPP.

19.33 | Colombia 1.025.052 positivos y 30.348 muertos

Al menos 9.167 positivos se registraron este lunes en Colombia, de acuerdo a la estadística revelada por el ministerio de Salud, que informó de un total de 1.025.052 personas contagiadas con la enfermedad, de las cuales 924.044 ya se recuperaron. Los datos oficiales también dieron cuenta hoy de 194 fallecidos, de manera que la cifra global de víctimas mortales por la pandemia ascendió a 30.348 personas.

19.22 | Estados Unidos. Aumento de muertes diarias

El número de muertes diarias por coronavirus va nuevamente en aumento en Estados Unidos, tal como temían los expertos de salud, y las infecciones incrementan en prácticamente todos los estados, a pesar de las declaraciones del presidente Donald Trump el fin de semana de que ``estamos dando la vuelta, vamos muy bien''. A poco más de una semana para las elecciones, el promedio de decesos diarios en todo el país es 10% mayor que el de las dos semanas previas, al pasar de 721 a casi 794 para el domingo, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Los contagios van en aumento en 47 estados y las muertes crecen en 34.

19.00 | Miles de italianos volvieron a manifestarse contra las restricciones

Miles de personas volvieron a convocarse en varias de las ciudades grandes de Italia contra las restricciones que entraban hoy en vigencia para detener la propagación del coronavirus, y las protestas terminaron con enfrentamientos entre manifestantes y policías. Las protestas se repitieron tanto en el norte como en el sur del país, luego de las tensas movilizaciones que tuvieron lugar el fin de semana pasado, como un reflejo del malestar acentuado por el cierre de cines, teatros y gimnasios y los horarios reducidos para bares y restaurantes, decretado por el Gobierno del premier Giuseppe Conte.

18.05 | Francia, más de 26 mil casos en 24 horas

Francia registró 26.771 nuevos casos de contagio de coronavirus en las últimas 24 horas en Francia, anunciaron las autoridades sanitarias francesas, citadas por France Info. Los muertos en el mismo plazo fueron 257: el total desde el inicio de la pandemia asciende así a 35.018. Aumentan además los pacientes en terapia intensiva: 2.770 (+186 respecto de ayer), y los hospitalizados, 17.784 (+1.307). Ayer en Francia se registró un récord de 52.010 contagios en 24 horas y los hospitales están bajo máxima presión en todo el país.

18.00 | Argentina. Destinan más de $140 millones al sistema científico

El Gobierno nacional respaldó con más de $ 140 millones a proyectos tecnológicos generados por 16 universidades e instituciones científico-tecnológicas con el objetivo de encontrar soluciones sanitarias contra el coronavirus, informaron hoy oficialmente. La inversión se llevó a cabo a través del Programa de Apoyo al Sistema Productivo Nacional con el respaldo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

17.36 | España. Primer día del segundo estado de alarma nacional

España vivió hoy el primer día del segundo estado de alarma nacional para contener la propagación de la enfermedad del nuevo coronavirus (Covid-19), jornada durante la cual varios gobiernos regionales anunciaron restricciones. De acuerdo con el gobierno español, la medida estará vigente hasta el 9 de noviembre, "sin prejuicio de las prórrogas que puedan establecerse", periodo en el cual "se limita la circulación de las personas por las vías o espacios de uso público entre las 23:00 y 6:00 horas", excepto en algunos casos como para adquirir medicamentos, productos sanitarios o de primera necesidad, para asistir a servicios de emergencia o cumplir obligaciones laborales.

17.28 | Empieza en Italia "semi toque de queda"

Italia cierra a las seis de la tarde, el horario en que un nuevo bloqueo para frenar el coronavirus impone bajar las persianas de cafés, restaurantes, "trattorie", heladerías y pizzerías. Plazas vacías, calles iluminadas solo por semáforos, personas que se apresuran a volver a su casa en la primera noche de semi "toque de queda": así es el panorama ante las últimas medidas aplicadas por el gobierno de Giuseppe Conte para intentar frenar el impetuoso avance del Covid.

17.20 | Ecuador busca adquirir 14 millones de dosis de vacunas

Ecuador busca adquirir 14 millones de dosis de vacunas a un costo cercano a 150 millones de dólares a fin de inmunizar a la mayor parte de su población y enfrentar la pandemia de coronavirus, informó el lunes el viceministro de Salud, Xavier Solórzano. El país está se encuentra negociando siete millones de dosis con COVAX Facility a un costo aproximado de 75 millones de dólares, cinco millones de dosis con Aztra Zeneca y dos millones con Pfizer, aunque también busca otras dos millones con otros laboratorios.

17.00 | Terapias intensivas se llenan en Europa y EEUU

"La semana pasada se registró el mayor número de casos de Covid-19 reportados hasta ahora. Muchos de los países del hemisferio norte están experimentando un aumento preocupante de casos y hospitalizaciones. Y las unidades de cuidados intensivos (UCI) están alcanzando su máxima capacidad en algunos lugares, en particular en Europa y América del Norte".

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo esto hoy en la sesión informativa habitual sobre el coronavirus. "No hay duda de que Europa es un epicentro de la pandemia en este momento", agregó.

16.55 | La Plata. Aseguran que bajaron casi un 50% los casos de coronavirus

Los casos positivos de coronavirus mostraron un descenso cercano al 50 por ciento en La Plata en los últimos dos meses, según datos difundidos hoy por la Sala de Situación del Ministerio de Salud bonaerense. "Si bien no hay nada para celebrar, podemos decir que estamos en el camino correcto. Este es un logro de los platenses que toman las cosas con responsabilidad", expresó en un comunicado el intendente platense, Julio Garro.

16.40 | "Estados Unidos está aún en la primera ola"

"Estados Unidos está aún en la primera ola de la pandemia", afirmó en una entrevista el experto en virología Anthony Fauci. "Estamos frente a un prolongamiento y un agravamiento de la ola original", afirmó, explicando cómo "nunca ha habido un declive real" en Estados Unidos desde el inicio de la propagación del virus. El pico es ahora de alrededor de 70.000 casos nuevos por día. Estados Unidos alcanzó hasta este sábado la cifra de 8.568.625 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 224.751 fallecidos por la enfermedad por Covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

16.24 | OMS insiste en "no bajar los brazos" ante la segunda ola del Covid-19

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Adhanom Ghebreyesus, hizo este lunes una llamada a "no bajar los brazos" ante el empeoramiento de la situación del nuevo coronavirus en Europa y Estados Unidos. "No podemos bajar los brazos, no podemos bajar los brazos", insistió Ghebreyesus durante una rueda de prensa, en la que defendió que "cuando los dirigentes actúan rápidamente, el virus puede ser frenado".

"Es peligroso renunciar a controlar" la pandemia, añadió Ghebreyesus, en una referencia a las declaraciones del jefe de gabinete del presidente estadounidense, Donald Trump, que el domingo insinuó que renunciarían a intentar controlar el virus y apostarían por encontrar una vacuna y tratamientos médicos.

16.10 | Chaco. Plan "Vuelta a la Escuela"

El Gobierno chaqueño puso en marcha hoy el plan provincial "Vuelta a la Escuela" en los municipios de Charadai, Chorotis, Ciervo Petiso, Colonias Unidas, Enrique Urien, La Eduvigis y Pampa Almirón con el regreso a las aulas de 622 estudiantes y 128 docentes en el marco de la pandemia del coronavirus.

15.57 | España suma 52.188 nuevos casos de Covid-19 desde el viernes

El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el lunes en 1.098.320, añadiendo 52.188 nuevos contagios respecto a la cifra total anunciada el viernes, el último día en que el Ministerio de Sanidad comunicó datos oficiales. La cartera indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas hasta el lunes fue de 5.217, frente a los 8.293 anunciados el viernes. No obstante, esta cifra suele revisarse al alza tras actualizaciones retroactivas. En los 14 días hasta el lunes, el número de casos ascendió a 192.893, lo que supone una media diaria de 13.778 contagios.

15.35 | Un perro de la zona de Niágara, Canadá, dio positivo por Covid-19

Scott Weese, director de control de infecciones del Colegio de Veterinaria de Ontario de la Universidad de Guelph, Canadá, forma parte de un estudio que encontró un caso positivo de un perro en la zona de Niágara. Weese dijo que de cerca de 40 mascotas sometidas a exámenes en el estudio, sólo en el caso del perro se confirmó la presencia del virus. Un gato del estudio presentó algunos anticuerpos contra el Covid-19, lo que apunta a que alguna vez estuvo enfermo. Weese señaló que las familias en las que alguna persona tenga Covid-19 deben incluir a las mascotas en la cuarentena como medida de precaución. "Es probable que el contagio de seres humanos a perros no sea poco común, pero los perros rara vez se enferman por no decir que nunca", dijo Weese.

15.20 | Argentina. El Gobierno define cómo serán y dónde se ubicarán los hospitales móviles en el verano

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, afirmó hoy que el Gobierno está definiendo cómo serán y dónde estarán ubicados los hospitales móviles que se instalarán en distintos puntos turísticos de la provincia de Buenos Aires y reafirmó la prioridad del Estado de "invertir y seguir trabajando en el cuidado de la gente".

"Estamos terminando de acordar con los intendentes, el Ministerio de Salud de la Nación y la Provincia las características de la inversión y la infraestructura que en cada localidad podamos desarrollar", explicó Katopodis en declaraciones a Radio Provincia.

14.59 | Francia teme una nueva cuarentena

Voces científicas francesas advirtieron sobre el peligro que provoca la pandemia en el país, donde se avanza a un ritmo de decenas de miles de casos diarios, mientras desde los sectores industriales se temen las consecuencias económicas de una nueva cuarentena. "Este virus es muy difícil. Hemos adquirido muchas informaciones, pero no sabemos todo. Esta segunda ola será probablemente más fuerte que la primera y el impacto en el sistema de salud será inmediato, en las próximas tres semanas, en los servicios de reanimación", afirmó el presidente del comité científico francés, Jean-Francois Delfraissy.

13.40 | Suiza con 17.357 casos en las últimas 72 horas

Suiza registró en las últimas 72 horas 17.357 nuevos casos de Covid-19, según los últimos datos de la Oficina Federal de la Salud pública. El global de casos desde el estallido de la pandemia es de 120.680 con un total de 1.913 muertes. En las últimas 72 horas fueron transmitidos los resultados de 82.026 hisopados en Suiza y en el vecino Liechtenstein. La tasa de positividad es del 21,26%. El portal de la Radio Suiza Italiana (RSI) informó sobre la preocupación del consejero federal y ministro de Salud Alain Berset, quien define la situación como "crítica".

13.35 | México registra aumento de la mortalidad respecto del año pasado

México registró un exceso de 193.170 muertos entre enero y septiembre, respecto a las cifras habituales de cada año, según un informe oficial, el cual señala que el 72% de estas fatalidades estarían asociadas a Covid-19. Ruy López, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprese), dio a conocer el reporte de Exceso de Mortalidad que arroja 139.153 decesos relacionados con la pandemia global de coronavirus.

13.25 | Cuba. Primer vuelo turístico a Varadero

Turistas británicos se paseaban hoy por Varadero, la playa turística más importante de Cuba, un logro de la "nueva normalidad" que lucha por impulsar la golpeada economía nacional aún bajo la epidemia de la Covid-19. La prensa oficial destacaron que esos viajeros arribaron en un primer vuelo de turistas a la playa, que está a unos 130 kilómetros al este de La Habana.

La agencia TUI UK de Alemania y Gran Bretaña había anunciado el viaje hace dos semanas. Según las fuentes cubanas son 276 pasajeros los que llegaron a un aeropuerto próximo a la localidad 241 de ellos calificados como vacacionistas". Estos últimos se alojaron en hoteles de Varadero.

13.20 | Tierra del Fuego. Habilitan tenis, pádel, gastronomía y casamientos

El Gobierno de Tierra del Fuego anunció que a partir de hoy se habilitará la práctica de tenis y pádel y la apertura de locales gastronómicos en la ciudad de Río Grande, mientras que en toda la provincia volverán a celebrarse matrimonios y uniones convivenciales que estaban interrumpidos por la pandemia de coronavirus. A pesar de que la provincia sigue registrando un número sostenido de contagios y de internados por Covid-19, el gobernador Gustavo Mellela resolvió flexibilizar un grupo de actividades que se encontraban vedadas o restringidas por la crisis sanitaria.

13.10 | En Rusia, un diputado cada cinco, contagiado

Al menos 91 diputados rusos sobre 450, es decir uno sobre cinco, tuvo o tiene el Covid-19, dijo el presidente de la Duma (Parlamento), Viaceslay Volodin, en un encuentro con el presidente, Vladimir Putin. Según Volodin, 38 parlamentarios está ahora hospitalizados a causa del Covid-19, de los cuales uno está en terapia intensiva. En septiembre un diputado del partido comunista, Vakha Agayev, de 67 años, murió a causa de las complicaciones de la enfermedad, reportó el Moscow Times.

13.00 | Ciudad de Buenos Aires. Cae la compraventa de inmuebles

El total de operaciones de compraventa de inmuebles registró en septiembre pasado una caída de 24% en la ciudad de Buenos Aires respecto de igual mes del año pasado, debido a las restricciones que enfrenta la actividad por la pandemia de coronavirus. De acuerdo con información brindada por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, durante el noveno mes de este año se concretaron 2.181 operaciones, con una caída interanual del 24%, y con un monto involucrado de $ 21.321 millones, que resultó 9,5% mayor al del año anterior.

12.40 | ¿Posible cura?

12.13 | Córdoba

Los padres del ministro de Industria, Comercio y Minería provincial, Eduardo Accastello, murieron durante el fin de semana como consecuencia del coronavirus, informó el funcionario. María Luisa Gottero (78) falleció el pasado sábado y Luis Accastello (82), el domingo. Ambos permanecían internados desde principios de octubre con Covid-19 y murieron como consecuencia de esa afección.

11.45 | Más medidas

Se espera que las autoridades de Gran Bretaña endurezcan las restricciones en más zonas del país esta semana, en medio de señales mixtas sobre si las recientes decisiones lograron contener un marcado incremento de contagios. Los científicos que asesoran al gobierno señalaron que existen algunos indicios de que el alza empezó a estabilizarse desde que entró en vigor un sistema de tres niveles de restricciones.

11.22 | Créditos

Los prestadores turísticos de Chubut contarán con una nueva línea de créditos subsidiados del banco de esa provincia para enfrentar la crisis provocada por el coronavirus, informó el Ministerio de Turismo. Los créditos del Banco de Chubut están orientados a las microempresas del sector, con un monto máximo de 700 mil pesos, y a las pymes prestadoras de servicios turísticos, con un tope de 5 millones de pesos.

10.56 | Portugal

Las autoridades sanitarias informaron de 2447 nuevos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, un dato que eleva por encima de 120.000 (121.133) el balance provisional desde el inicio de la pandemia. La cifra de casos activos sigue en aumento -ya son 48.834-, mientras que la de fallecidos subió a 2343, 27 más que ayer.

10.32 | Ayuda económica

El Gobierno otorgará $ 527,43 millones a las obras sociales para compensar, de manera excepcional, las caídas en las recaudaciones de septiembre respecto de marzo último que hayan tenido los agentes del seguro de salud en el marco de la pandemia. Así lo resolvió a través de la Resolución 1345/2020 de la Superintendencia de Servicios de Salud publicada en el Boletín Oficial, que fijó la compensación de la caída de recaudación de agosto para 70 obras sociales sindicales, a través de un apoyo financiero de excepción.

10.01 | Quedarse en casa

Las autoridades en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, exhortaron a los habitantes a quedarse en casa durante dos semanas debido a que un aumento en los positivos tiene abrumados los hospitales. El incremento también llevó al estado a dedicar parte del centro cívico de la ciudad como un centro de salud improvisado. Anoche se emitió una orden que impone un toque de queda de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Los infractores podrían ser multados con 500 dólares.

9.39 | Por 156 dólares

La cadena británica de farmacias Boots realizará en sus establecimientos test para personas asintomáticas a 120 libras (156 dólares). La empresa, con presencia en las zonas comerciales de todo el Reino Unido, indicó asimismo que en las próximas semanas facilitará otro tipo de test por el mismo precio para obtener el diagnóstico en 12 minutos.

9.12 | En la Argentina

El Ministerio de Salud informó que se registró un promedio diario de 14.416 casos de coronavirus en los últimos siete días, con una tasa de mortalidad de 637 personas cada millón de habitantes y una letalidad del 2,6% sobre los casos confirmados. En el reporte oficial se indicó, además, que ayer se reportaron 9253 casos positivos de Covid-19, con una tasa de incidencia de 2.403 cada 100.000 habitantes.

8.50 | Segunda ola en la Ciudad

Evitar que se produzca una segunda ola de coronavirus, como la que está sucediendo en Europa, "es el tema más relevante" en términos de estrategias de sanitarias, dijo Fernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires. "Europa ha demostrado que, luego de una primera curva, las condiciones pueden darse para que vuelva un rebrote", indicó en conferencia de prensa el funcionario porteño, quien destacó que, frente a ese escenario, resultan cruciales políticas sanitarias para "evitar o, al menos, mitigar" esa situación.

8.24 | ¿Confinamiento de fin de semana?

El gobierno regional de Cataluña, en el noreste de España, estudia decretar un confinamiento domiciliario durante los fines de semana para contener el brote que provocó la aplicación de un toque de queda en casi todo el país. "Es un escenario que está encima de la mesa porque durante el fin de semana es cuando hay más interacción social", dijo la portavoz del gobierno regional, Meritxell Budó.

8.09 | Pospuesta la elección

El partido conservador de Angela Merkel anunció la postergación de su congreso previsto en diciembre para elegir nuevo presidente y potencial candidato a la cancillería en 2021, a raíz de la imposibilidad de reunir a sus delegado por la pandemia de coronavirus. La celebración del congreso "no estaría permitida" en un contexto de fuerte alza de los casos, declaró el secretario general del partido cristiano-demócrata CDU, Paul Ziemiak.

7.41 | CABA

449 nuevos casos y 37 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 4907 el número de fallecidos y a 144.331 el de contagiados desde marzo. En tanto, la ocupación de terapia intensiva es del 39,1%: en el sistema de salud pública están en uso 176 camas críticas sobre un total de 303.

6.55 | 157.000 muertos

Brasil superó los 157.000 fallecimientos por el coronavirus, con una promedio diario en baja, y se aproxima a los 5,4 millones de infectados de acuerdo con los datos de las secretarías de Salud de los gobiernos de los diversos estados. Entre el sábado y el domingo después de las 20 horas fueron reportados 237 nuevos decesos, que llevaron el total a 157.163 víctimas fatales.

6.27 | Verano

6.01 | Más límites

Eslovenia impuso una prohibición de la movilidad entre municipios para contener la segunda ola del coronavirus, que disparó la tasa de infección a 14 días hasta los 625 casos por 100.000 habitantes. El Ejecutivo explicó que los límites a los viajes estarán en vigor en principio durante una semana y se irán modificando en función de la evolución epidemiológica de las distintas zonas.

5.28 | Vuelta a clases

El gobierno bonaerense oficializó la implementación del Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para un Regreso Seguro a Clases Presenciales y unos 6700 estudiantes de unos 15 municipios bonaerenses con baja circulación de coronavirus iniciarán esta semana la vuelta a las aulas.

5.05 | Buena noticia

La vacuna anti-Covid-19 que desarrolla la Universidad de Oxford produce una respuesta inmune tanto en ancianos como en jóvenes y las reacciones adversas fueron menores en personas mayores, según comunicó el fabricante británico de medicamentos AstraZeneca Plc.

4.40 | Para evitar más presiones

Corea del Sur instó a sus ciudadanos a que se inmunizaran contra la influenza estacional a fin de evitar poner bajo más presión a su sistema de salud, ya afectado por los contagios de coronavirus. La ansiedad pública por la seguridad de la vacuna para la influenza aumentó después de que 59 personas murieran este mes tras aplicarse la fórmula y luego de que en septiembre se desecharan alrededor de 5 millones de dosis porque no estaban almacenadas con las temperaturas recomendadas.

4.18 | Cien mil por día

El presidente del Consejo Científico que asesora al gobierno de Francia, Jean-François Delfraissy, reconoció que los diagnósticos de Covid-19 notificados son solo una muestra del alcance real y que la cifra real de contagios puede estar "alrededor de los 100.000". "Estamos en una situación muy difícil, por no decir crítica", afirmó Delfraissy y advirtió que "el virus circula de manera extremadamente rápida". También aseguró que esta segunda ola "seguramente será más fuerte que la primera".

3.53 | Nuevo récord

Rusia indicó que en las últimas horas contabilizó 17.347 casos nuevos y 219 muertos, lo que supone un nuevo récord en el balance diario, según el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. Con los nuevos datos, el balance asciende a 1.531.224 personas contagiadas, lo que supone un aumento del 1,1 por ciento respecto a la jornada anterior, y 26.269 víctimas mortales. En este contexto, el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, admitió que la situación en el país es "bastante grave" por la velocidad de propagación del virus.

3.26 | Reacción

3.00 | Golpe a las empresas

La confianza de las empresas alemanas cayó en octubre, abrumada por la preocupación ante un aumento de las tasas de infección por coronavirus que las hacen más escépticas sobre los próximos meses. El instituto Ifo dijo que su índice de clima empresarial cayó a 92,7 desde los 93,2 de septiembre. La caída se produce tras cinco meses de subidas. "Las empresas son considerablemente más escépticas con respecto a los acontecimientos de los próximos meses", dijo el presidente del Ifo, Clemens Fuest. "En vista de las crecientes cifras de infección, las empresas alemanas están cada vez más preocupadas".

2.27 | Petróleo

El precio del crudo caía cerca de un 3%, extendiendo las pérdidas de la semana previa por el aumento de casos de Covid-19 en Estados Unidos y Europa, que elevaba la preocupación sobre la demanda petrolera, mientras que la perspectiva de una mayor producción también afectaba a la confianza. A las 9.03 GMT, el referencial internacional Brent perdía 1,11 dólares, o un 2,66%, a 40,66 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) también cedía 1,11 dólares, o un 2,79%, a 38,74 dólares el barril.

2.00 | Alemania

La pandemia dejó en las últimas 24 horas en Alemania 8685 casos nuevos y 24 muertos, frente a los 11.176 contagios y los 29 fallecidos de la jornada anterior, según el balance publicado por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de enfermedades infecciosas.

1.40 | China confirma una veintena de casos importados

El país reportó otros 20 nuevos casos de coronavirus, todos ellos procedentes del extranjero. La cifra de importados ascendió a 3248 en China, mientras que el total a nivel nacional es de 85.810 positivos.

1.16 | Sigue la crisis

El Ministerio de Salud de Perú informó de 908 nuevos contagios de coronavirus y de 54 fallecidos a causa de la enfermedad. Los funcionarios precisaron que son ya 888.715 los casos acumulados,mientras que son 34.149 los muertos.

00.49 | Ningún caso nuevo

Las autoridades australianas anunciaron que no registraron infecciones de coronavirus en las últimas 24 horas en el estado de Victoria (sur), que en los últimos meses fue el centro de la segunda ola. El país fue relativamente eficaz en contener la primera ola de coronavirus, pero en agosto Melbourne, capital de Victoria, tuvo un aumento de casos debido a la negligencia en los hoteles donde cumplían cuarentena las personas que regresaban del extranjero.

00.20 | En México

El país reportó 181 decesos más a causa del coronavirus, para llegar a un total de 88,924, informaron las autoridades de salud que reconocieron señales de rebrotes de la enfermedad en algunas regiones. La pandemia alcanzó los 891.160 contagios. "Hay algunos focos y alertas que en su momento se tienen que atender", dijo José Alomía, director general de Epidemiología.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

Conforme a los criterios de Más información