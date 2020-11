El avance del coronavirus en el mundo Fuente: Reuters - Crédito: Caitlin Ochs

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de noviembre de 2020 • 03:18

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda las 1.186.400; mientras que los contagios ya son más de 45.347.700.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 9.212.700) y víctimas mortales (más de 234 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que superó los 8 millones contagios y registra casi 121 mil muertes, con lo que es el país asiático más afectado por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con aproximadamente 5.496.400 infectados y 159 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: cerca de 46 mil. En tanto, con más 721.700 casos y casi 19 mil muertes, Sudáfrica es la nación más golpeada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 en el país alcanzaron la cifra de 1.173.533, hubo 31.140 muertes y 985.316 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.55 | El Parlamento austriaco aprueba el confinamiento parcial hasta el 30 de noviembre

El Parlamento austriaco ha aprobado este domingo un confinamiento parcial de cuatro semanas que comenzará este martes y terminará el próximo 30 de noviembre.

Las medidas que regirán el aislamiento incluyen un toque de queda nocturno entre las 20:00 y las 06:00 horas que tiene que ser revisado cada diez días por el Parlamento.

23.40 | En Jujuy

Autoridades del Gobierno de Jujuy calificaron esta noche como "estable y favorable" la situación epidemiológica actual respecto de la pandemia del coronavirus y aunque esas condiciones "son débiles" advirtieron que depende de la sociedad asumir responsablemente los cuidados sanitarios.

Según se informó hoy, se reportaron sólo 28 casos nuevos de Covid-19 (totaliza 7.821 casos confirmados desde marzo), con lo que la provincia continúa en franco descenso si se compara con meses anteriores.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció hoy que voluntariamente se puso en cuarentena después de estar en contacto con una persona que había dado positivo de coronavirus, pese a que no tiene síntomas.

"Me han identificado como un contacto con alguien que ha dado positivo al #COVID19" informó Ghebreyesus a través de su cuenta de Twiterr.

22.30 | Ginebra anuncia el estado de emergencia

El cantón suizo de Ginebra ha anunciado que impondrá el estado de emergencia en la región después de haber llevado al límite la ocupación de camas de cuidados intensivos para pacientes de coronavirus.

Desde este mismo lunes, todos los restaurantes, bares y tiendas que no vendan comida deberán cerrar junto a cines, teatros, gimnasios y proveedores de servicios como peluquerías, Permanecerán abiertas las escuelas y guarderías.

Los altos números de casos de coronavirus están empujando a los hospitales de Suiza a su límite en varias partes del país. En el cantón del Valais, la falta de camas hospitalarias ha obligado a los hospitales a rechazar la entrada de pacientes en las unidades de cuidados intensivos.

22.00 | En Venezuela

Venezuela reportó hoy 312 casos de Covid-19 y 3 muertos que elevan a 92.325 el total de contagios y a 801 el número de fallecidos por coronavirus en el país.

21. 30 | México registra 4.430 nuevos casos

México reportó hoy 142 nuevos decesos relacionados con la pandemia de coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 91.895 en el país, informaron las autoridades de salud.

En las últimas horas se registraron además 4.430 nuevos casos confirmados de Covid-19, la enfermedad respiratoria causada por la nueva cepa del virus, elevando la cifra a un total de 929.392 contagios.

21.00 | Francia prohíbe la venta de productos no esenciales en supermercados

El Gobierno francés ha anunciado este domingo el cierre de las secciones que venden productos no esenciales en los supermercados, después de que los pequeños comerciantes se quejaran de que las grandes supermercados udieran vender sus productos mientras ellos permanecían cerrados.

Francia acumula 1.413.915 casos confirmados y 37.019 muertes desde el inicio de la pandemia.

19.50 | Baja la curva en India

India reportó 46.964 nuevos casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas, una señal de la continua trayectoria en descenso de las infecciones. El Ministerio de Salud también registró el domingo 470 muertes más, para un total de 122.111. Las cifras más recientes colocan el total de los casos de virus del país en casi 8,2 millones, sólo por debajo de Estados Unidos. India tuvo un pronunciado aumento de casos en julio y agregó más de 2 millones en agosto y otros 3 millones en septiembre. Pero pasa por una disminución en el ritmo desde mediados de septiembre, cuando las infecciones diarias alcanzaron el récord de 97.894 con el número de muertes más elevado en 1.275.

19.11 | Parte de salud

18.41 | Más de 46 millones de casos

A casi 11 meses de la aparición del coronavirus en China, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hoy que el mundo superó la barrera de los 46 millones de contagios, tras registrar más de 466.000 casos en las últimas 24 horas, mientras que en Europa, región fuertemente golpeada por la segunda ola de la enfermedad, se presenta cada vez más resistencia al endurecimiento de las restricciones.En concreto, en las últimas 24 horas a nivel global se detectaron 466.108 nuevas infecciones de Covid-19 y 6.559 muertes, reportó la OMS.

17.41 | Reabren escuelas

Las escuelas primarias en Israel reabrieron el domingo tras estar seis semanas cerradas como medida para evitar el contagio del coronavirus. Los alumnos de entre primer y cuarto grado podrán asistir a clases, pero habrá un tope de 20 alumnos por aula. Tanto alumnos como docentes tendrán que vestir la mascarilla en el salón.

16.41 | Alegría en Australia

En Melbourne, la capital del estado de Victoria, que tenía el mayor número de casos en el país, los residentes disfrutaron el domingo del primer fin de semana de reapertura de cafeterías, restaurantes y bares. La ciudad sólo tiene un caso misterioso sin una fuente de infección conocida. Hay 61 casos activos en el estado, de los 70 que había el sábado.

15.41 | Reabre Machu Picchu

La tradicional ciudadela inca de Machu Picchu, en la región peruana andina de Cusco, se aprestaba hoy a reabrir sus puertas al turismo bajo una serie de protocolos sanitarios, tras estar casi ocho meses cerrada debido a la pandemia de coronavirus, informó la prensa de Perú. Paralelamente, el Gobierno prorrogó hasta el 31 de julio de 2021 la modalidad de trabajo remoto y estableció el derecho de los trabajadores a la desconexión digital. La expectativa causada por la reapertura de Machu Picchu fue tan grande, que la reserva de boletos de ingreso gratuito ya se había agotado hasta el 15 de este mes, según la agencia de noticias Andina.

14.41 | Seguimiento a recién nacidos de madres contagiadas

La Dirección de Maternidad e Infancia, dependiente de la cartera sanitaria de Mendoza, busca realizar un seguimiento de mujeres embarazadas que contrajeron coronavirus y de sus hijos, hasta que cumplan dos años de edad, informaron hoy fuentes del Ministerio de Salud local. La intención del proyecto es estudiar y acompañar la evolución de hijos de madres con Covid-19 y facilitar el acceso a servicios de la salud, se informó.

13.41 | Museos en Europa

Mientras en la ciudad de Buenos Aires y otros puntos de Argentina los museos vuelven a reencontrarse con el público después de siete meses, en el continente europeo el rebrote de coronavirus obliga a las instituciones a cerrar sus puertas por segunda vez en el año, como es el caso de Francia y Alemania.

13.13 | Comercio

Las ventas de los shoppings de la ciudad de Buenos Aires, que volvieron a abrir sus puertas al público hace dos semanas tras siete meses de inactividad, registran un nivel equivalente al 50% respecto al que existía en la prepandemia. "Las ventas están en un 50% ó 60% de lo que era antes de la pandemia; durante el Día de la Madre hubo comportamientos dispares según el shopping, algunos estuvieron bien, pero ninguno magnífico", indicó el gerente general de la Cámara Argentina de Shopping Centers, Mario Nirenberg.

12.46 | Solución

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, sostuvo que la Argentina está "apostando fuertemente a la llegada de la vacuna" contra el coronavirus y destacó que muchos de los municipios turísticos ya tienen la posibilidad de prepararse para la temporada de verano. "Estamos apostando fuertemente a la llegada de la vacuna", dijo.

12.21 | Chaco

El gobernador Jorge Capitanich aseguró que se registra una "tendencia decreciente" de casos de coronavirus en Resistencia y la región metropolitana, ya que en la actualidad solo el 29 por ciento corresponde a la capital provincial, mientras que en los primeros meses de la pandemia concentraba el 97% de las personas infectadas. Asimismo señaló que hoy se están "registrando unos 150 casos promedio de los 1000 testeos".

11.57 | Alarma en Moscú

Rusia registró un nuevo récord de infecciones diarias al sumar otros 18.665 casos positivos en las últimas 24 horas, alcanzando un total de 1.636.781 contagiados. El gobierno detalló que del total de los casos, 1.225.673 pacientes se recuperaron mientras que 28.235 personas fallecieron. La capital del país, Moscú, también experimentó un pronunciado aumento de las infecciones, al reportar 5261 casos nuevos en el último día.

11.28 | En la Casa Blanca

El máximo experto estadounidense en enfermedades infeccionas, Anthony Fauci, rompió "todas las reglas" con sus comentarios, "es inaceptable", dijeron voceros de la administración de Donald Trump. La Casa Blanca critica la entrevista del experto y asesor del gobierno con el periódico The Washington Post. "Como miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus, tiene la obligación de expresar sus preocupaciones" en los foros correspondientes "pero no lo ha hecho, prefiriendo criticar al presidente Trump con los medios de comunicación", dijeron los portavoces.

11.00 | Tenía coronavirus

10.39 | Internado

El ministro brasileño de Salud, el general Eduardo Pazuello, quien dio positivo al coronavirus hace once días, salió del hospital privado de Brasilia al que ingresó el viernes por la noche con un cuadro de deshidratación. "Pazuello está bien y ya recuperado del cuadro de deshidratación. El ministro será supervisado por su equipo médico de las Fuerzas Armadas hasta su total recuperación de Covid-19", anunció el ministerio.

10.10 | 48 horas

El ministro de Salud de Italia dijo que los nuevos datos sobre el coronavirus son "aterradores" y que el país tiene dos días para aprobar nuevas restricciones para frenar su propagación. Ayer el país registró casi 32.000 nuevos casos, su mayor cifra diaria desde el comienzo de la crisis, y casi 300 muertes. El número total de defunciones es de 38.618. "Tenemos 48 horas para tratar de aprobar un mayor endurecimiento (de las reglas)", declaró Roberto Speranza.

9.40 | Santiago Cafiero

9.16 | Buenos Aires

Los casos positivos de coronavirus en la provincia ascendieron a 549.365, tras confirmarse 2354 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud provincial. Según precisó la cartera a cargo de Daniel Gollan, se registraron 3131 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 465.084 personas ya se recuperaron y recibieron el alta. En el territorio bonaerense fallecieron 17.509 personas desde marzo.

8.52 | Hacia Colombia

Evadiendo las patrullas de las Fuerzas Armadas, atravesando ríos, desafiando las bajas temperaturas de los Andes, aguantando hambre y sin dinero en los bolsillos, cientos de venezolanos pasan a diario la frontera de regreso a Colombia en busca de un mejor futuro, pese a que la pandemia de Covid-19 continúa. Aunque el país cerró desde marzo sus fronteras terrestres y fluviales como parte de las medidas para contener la expansión del coronavirus, los venezolanos que habían regresado a su país al comienzo de la pandemia o antes, comenzaron el viaje de retorno.

8.17 | Reapertura

Las principales ciudades francesas emitieron una carta al primer ministro Jean Castex en la que recriminan al gobierno central que haya cerrado las librerías o las tiendas de ropa mientras mantiene abiertas vinotecas, ferreterías o floristerías. Los alcaldes de estas ciudades alertan de que las nuevas restricciones contra el coronavirus que entraron en vigor el viernes supongan un agravio comparativo para el pequeño comercio frente a las grandes superficies.

7.45 | Adicciones

El número de alemanes adictos que buscan ayuda en tiempos de pandemia aumentó considerablemente en los centros de asesoramiento lo que, por no disponer de fondos suficientes, hace peligrar la existencia de algunos de estos centros, informó la Central Alemana de Problemas de Adicción (DHS). Muchos de los 1300 centros de asesoramiento en materia de adicciones son financieramente inestables, enfatizó la entidad. En la crisis derivada del coronavirus, la situación está empeorando en vista de la creciente demanda y los costos adicionales.

7.11 | CABA

411 nuevos casos y 19 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 5152 el número de fallecidos y a 147.363 el de contagiados desde marzo. En tanto, la ocupación de terapia intensiva es del 32,2%: en el sistema de salud pública están en uso 145 camas críticas sobre un total de 450.

6.35 | Viajes

El Aeropuerto Metropolitano de Sauce Viejo, situado a 22 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, reinicia sus actividades con dos vuelos semanales al aeropuerto internacional de Ezeiza, luego de más de siete meses de inactividad por la pandemia. La aeroestación tendrá, en principio, actividades dos veces a la semana y ayer recibió un vuelo por primera vez desde el 17 de marzo, con un servicio de Aerolíneas Argentinas que llegó con una decena de pasajeros.

6.04 | Nueva vacuna

Israel comenzó la primera fase del ensayo clínico de la vacuna anti-Covid (Brilife) producida por el Instituto Nes Tziona de Investigación Biológica, que depende del Ministerio de Defensa. La experimentación, que será gradual en función de las reacciones encontradas, involucra a 80 voluntarios de entre 18 y 55 años, divididos entre el hospital Tel Hashomer de Tel Aviv y el Hadassah de Jerusalén.

5.33 | Protestas

La Policía española detuvo entre anoche y la madrugada de hoy a decenas de personas en varias ciudades del país donde se produjeron por segunda noche consecutiva disturbios y protestas contra las restricciones impuestas para intentar frenar el avance del coronavirus. Los mayores altercados se produjeron en Madrid, con grupos de manifestantes gritando "¡Libertad!" y montando barricadas en una de las principales arterias de la capital, la Gran Vía.

5.05 | En Venezuela

El país confirmó 424 casos de Covid-19 y 5 muertos, que colocan en 92.013 el total de contagios y en 798 la cifra de fallecidos. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, indicó a través de la red social Twitter que "Falcón es la entidad (provincia) que registra la mayor cantidad de contagios (82), con casos activos en 11 municipios; seguida por los estados: Mérida (73), Lara (73) y Yaracuy (46)". Además dijo que el presidente Nicolás Maduro "ofrecerá importantes anuncios sobre la semana de flexibilización de la cuarentena bajo el método venezolano del 7+7 perfecto, para mantener un equilibrio entre la actividad económica y social del país".

4.39 | Tenista

La rumana Simona Halep, número dos del ranking mundial, anunció que su testeo por coronavirus resultó positivo y que se encuentra en cuarentena con "síntomas leves". "Hola a todos, quería informarles que he dado positivo por Covid-19. Me aíslo en casa y me estoy recuperando bien de los síntomas leves", dijo en sus redes sociales y agregó: "Me siento bien y superaremos esto juntos".

4.11 | Extensión

El reconfinamiento de un mes en Inglaterra podría alargarse más allá del 2 de diciembre, declaró el ministro Michael Gove, lo que alimenta la angustia de un sector económico ya preocupado por el impacto de esta medida a unas semanas de Navidad. Gove, encargado de la coordinación de la acción gubernamental, dijo que esperaba que el número "R", o tasa de reproducción del virus, baje "significativamente" de aquí al 2 de diciembre.

3.40 | Nuevo récord

Irán informó de 434 nuevos fallecimientos vinculados con el coronavirus, un nuevo récord diario que eleva la cifra total de víctimas mortales a 35.298. Además se reportaron 7719 nuevos contagios en las últimas 24 horas contabilizadas, de los cuales 2389 corresponden a pacientes hospitalizados.

3.15 | A la escuela

Aproximadamente medio millón de niños israelíes regresaron a clases tras un relajamiento de las restricciones impuestas ante la pandemia, que en las últimas horas bajó de los 250 casos diarios. Los alumnos de primero a cuarto grado volvieron a aulas compartimentadas de hasta 18 niños y deberán usar tapabocas todo el día y comer al aire libre o separados unos de otros.

2.47 | Exportaciones

La desvalorización del real brasileño frente al dólar por la crisis sanitaria multiplicó el número de empresas brasileñas dedicadas a la exportación, que este año batió el mayor nivel desde 1997. Principalmente pequeñas y medianas firmas encontraron en las ventas al exterior una nueva fuente de ingresos que les permitió en muchos casos evitar la quiebra. Según un estudio de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), las empresas de confección, higiene, limpieza y del sector alimentario son las que lideran las exportaciones. Entre enero y septiembre, al menos 25.813 compañías exportaron sus productos, cifra muy parecida a las 28.072 de todo 2019 y que supera las 25.521 de todo 2018 y la media cercana a las 25.000 registrada desde 2015, según la CNI.

2.26 | Covito

Los dueños de bodegas en Perú crearon diversas formas para proteger sus empresas del brote y entre ellas está el robot Covito, que entrega mercancía y recibe los pagos de los clientes en una tienda limeña. De forma humana, permite guardar el distanciamiento social con los clientes y su creador, Gaspar Campos, le puso este nombre en alusión a la pandemia que azota este país andino.

2.01 | Hasta diciembre

Colombia reportó 1.074.184 casos de Covid-19 y 31.314 fallecidos y anunció la extensión del aislamiento selectivo hasta diciembre. Según detalló el Ministerio de Salud, el número de muertos en la última jornada fue de 179 y la cifra de contagios aumentó en 11.033. El total de los recuperados es de 969.230 y los casos activos hoy son 71.168. A través del decreto 1408, el gobierno de Iván Duque extendió el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable hasta las cero horas del día primero de diciembre de 2020 para evitar contagios masivos.

1.38 | Tras un viaje secreto a Rusia

1.14 | Más de 14.000

El brote dejó en las últimas horas en Alemania 14.177 casos nuevos y otros 29 muertos, una estimación que rompe cuatro días de récord de contagios diarios en los que el país rozí los 20.000 infectados cada 24 horas.

00.51 | Cero casos

Australia no registró ningún positivo de coronavirus de transmisión comunitaria en las últimas 24 horas, el primer día sin nuevos contagiados desde junio, anunció el ministro de Salud, Greg Hunt. La última vez que se había dado esta situación fue el 9 de junio, pero un segundo brote afectó después al estado de Victoria y llevó a las autoridades a decretar un estricto confinamiento y un toque de queda para los cinco millones de habitantes de Melbourne.

00.30 | En México

La nación reportó 464 muertes relacionadas con la pandemia, con lo que el número de víctimas fatales subió a 91.753, informaron las autoridades de salud. En las últimas horas se registraron además 6151 nuevos casos confirmados de Covid-19, la enfermedad respiratoria causada por la nueva cepa del virus, elevando la cifra a 924.962 contagios.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

Conforme a los criterios de Más información