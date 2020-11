Crédito: Prensa Restart 19

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda las 1.239.000; mientras que los contagios ya son más de 49.035.100.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 9.801.000) y víctimas mortales (alrededor de 240 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que superó los 8.364.000 contagios y registra casi 125 mil muertes, con lo que es el país asiático más afectado por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con aproximadamente 5.591.000 infectados y 161 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: cerca de 48 mil. En tanto, con más 730.500 casos y 19.500 muertes, Sudáfrica es la nación más golpeada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 en el país alcanzaron la cifra de 1.217.028, hubo 32.766 muertes y 1.030.137 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.20 | El actor y humorista Tristán fue internado en Córdoba

Tristán Díaz Ocampo, tal como es su nombre real, ingresó al Hospital San Roque el pasado martes por un cuadro febril que, luego de los análisis, se determinó que era por Covid-19, precisó el director de ese centro asistencial, Carlos Casanovas. En declaraciones a Cadena 3, el médico añadió que el actor tiene una "buena evolución".

22.56 | México supera las 94.000 muertes

Autoridades mexicanas reportaron el viernes 551 nuevos decesos ligados al coronavirus, con lo que la cifra total de muertos en el país se elevó a 94.323, en momentos en que algunos de sus estados comienzan a registrar rebrotes.

22.25 | Mar del Plata permitirá la apertura de boliches

El municipio de General Pueyrredón permitirá durante la temporada de verano la apertura de locales bailables al aire libre, anunció hoy el secretario de Gobierno local, Santiago Bonifatti. "El Gobierno de la provincia nos comunicó que habilitó el entretenimiento, actividades culturales y la nocturnidad al aire libre en la temporada, lo que para nosotros es muy importante ya que de esta manera se evitará que puedan ocurrir fiestas clandestinas", dijo el funcionario a medios locales.

21.47 | Un caso en el cuerpo técnico de la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol informó esta noche un caso positivo en coronavirus en el cuerpo técnico del seleccionado "cafetero", que afrontará dos partidos de eliminatorias sudamericanas ante Uruguay y Ecuador, por la tercera y cuarta fecha de la clasificación hacia Qatar 2022.A través de un comunicado, el organismo confirmó que un integrante del cuerpo técnico del portugués Carlos Queiroz arrojó "resultado positivo en Covid-19".

21.08 | Las medidas para la Ciudad

El Gobierno porteño habilitará desde el lunes, en la primera etapa del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio por la pandemia del coronavirus, el regreso gradual de todos los alumnos a las escuelas, así como las reuniones familiares en los domicilios en espacios al aire y la práctica deportiva en grupos en las canchas de fútbol.

20.23 | Horacio Rodríguez Larreta: "Nuestra estrategia sanitaria está bien enfocada"

El jefe de Gobierno porteño brindó una conferencia de prensa en la que anunció las medidas que se implementarán en la Ciudad desde el lunes, en el marco del plan de reapertura de actividades.

20.00 | Reporte diario

12.34 | La Ciudad pide a Nación la vuelta gradual a actividades presenciales en todos los niveles educativos

El Gobierno porteño pidió hoy a la Nación autorización para un regreso gradual a la presencialidad a partir del próximo lunes de los alumnos de todos los niveles educativos de la Ciudad de Buenos Aires, desde el maternal a la enseñanza para adultos, a través de un plan que contempla la realización de actividades recreativas, deportivas y artísticas al aire libre.

Voceros porteños informaron que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, incluyó dentro de las propuestas que presentó esta mañana al presidente Alberto Fernández durante la reunión que se realizó en la Quinta de Olivos, la posibilidad para el retorno de un número mayor de alumnos a los establecimientos escolares.

12.20 | Italia. Nuevas restricciones contra el coronavirus son menos severas

Las nuevas restricciones contra el coronavirus entraron en vigor en Italia el viernes, pero desde las aceras salpicadas de bebedores de café hasta las filas de taxistas en huelga, la imagen en las calles era diferente de las escenas fantasmales del primer cierre. Las restricciones, que dividen al país en tres zonas según la gravedad del último brote, son menos severas que las medidas generales impuestas cuando se produjo la pandemia en marzo. Italia ya reportó más de 34.000 casos y 445 muertes el jueves, y al igual que otros países de Europa, experimentó un alarmante resurgimiento de la pandemia.

11.45 | Covid-19 y calendario de vacunación de niñas y niños

Las graves interrupciones causadas por la pandemia de Covid-19 en las campañas de inmunización contra el sarampión y la poliomielitis están poniendo a millones de niños vulnerables en riesgo de contraer enfermedades mortales y debilitantes, dijeron agencias de Naciones Unidas el viernes. El fondo de la ONU para la infancia UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que emitieron un llamado urgente de financiamiento para evitar epidemias de enfermedades contagiosas, dijeron que se necesitaban 655 millones de dólares para abordar las "brechas de inmunidad peligrosas" en países pobres y de ingresos medios.

11.15 | Los diabéticos no tienen mayor riesgo ante el Covid-19

La Sociedad Alemana de Diabetes señaló hoy que los diabéticos no son necesariamente pacientes de riesgo para el coronavirus. "No se puede poner a todos los pacientes con diabetes en la misma bolsa. Sobre todo en el caso de las personas jóvenes con diabetes tipo 1, que con la terapia de insulina llegan a un nivel normal y aún no tienen enfermedades derivadas, no hay mayor riesgo para una evolución grave en caso de infectarse con coronavirus", comentó a DPA el portavoz de la entidad, Baptist Gallwitz, poco antes del Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre.

10.40 | Estudio británico analizará la aspirina como fármaco potencial

La aspirina, un célebre analgésico, será evaluada como un posible tratamiento contra el Covid-19 en uno de los mayores ensayos que se realiza en Reino Unido, que evaluará si puede reducir el riesgo de coágulos sanguíneos en personas que sufran la enfermedad. Los científicos detrás del proyecto RECOVERY, que está analizando un rango de tratamientos potenciales para el Covid-19, dijeron que incluirán en sus estudios al fármaco, que es usado habitualmente como un diluyente de la sangre. "Hay razones claras para creer que (la aspirina) podría ser beneficiosa, y es segura, barata y ampliamente disponible", dijo Peter Horby, colíder investigador del ensayo.

10.13 | Alemanes desarrollan una app para reconocer por voz la infección de Covid-19

Investigadores de la Clínica Universitaria alemana de Augsburgo están desarrollando una aplicación móvil que podría permitir reconocer una infección de coronavirus en la voz de un enfermo, según dijo Björn Schuller, director del estudio en la Universidad de Augsburgo. Sus patrones de habla son comparados con patrones de personas con y sin infección de coronavirus mediante profundas redes neuronales. "El habla es aquí casi como la nueva sangre. Lo usamos para el análisis, pero también lo necesitamos con urgencia como donación para poder mejorar nuestros sistemas para todos", dijo Schuller.

09.20 | Estados Unidos. Otro nuevo récord: más de 121.000 nuevos contagios

Estados Unidos registró 121.888 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta en un solo día desde el inicio de la pandemia y la tercera vez que supera los 100.000, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.En total, Estados Unidos registró más 9,6 millones de contagios y 234.944 fallecimientos por la Covid-19 y es el país más golpeado por la pandemia iniciada en la ciudad china de Wuhan, a fines de 2019.

09.07 | Irán confirma más de 8.800 nuevos casos y 424 muertos

El Ministerio de Sanidad de Irán ha informado este viernes de 8.864 nuevos casos y 424 fallecidos más por la pandemia de Covid-19, niveles ambos cerca de los máximos históricos y que mantienen a la República Islámica en plena escalada de la segunda ola de contagios.

09.03 | Dinamarca. 214 infectados por visiones

El State Serum Institute de Dinamarca, que se ocupa de enfermedades infecciosas, encontró desde junio a 214 personas infectadas por versiones del coronavirus vinculadas a los visones, refirió el Guardian. Hasta ahora sin embargo solo 12 personas fueron infectadas con la cepa mutada, que impulsó al país a abatir miles de animales.

09.00 | Francia. Debate sobre posibilidad de llevar tapaboca en casa

¿Hay que abrir la puerta a la mascarilla en casa? El debate cobró fuerza en Francia, si bien algunos profesionales juzgan esta posibilidad "extrema" y "desconectada de la realidad". Se puede luchar contra la segunda ola de la epidemia del coronavirus "respetando las medidas de prevención, llevando mascarilla, incluso en casa", declaró el domingo en televisión el primer ministro, Jean Castex. El doctor Michael Rochoy, un referente en las medidas de prevención en Francia, dijo a AFP que plantear el uso de tapabocas en el espacio doméstico es "estar completamente desconectado de la realidad" y dijo que solo es pertinente "si se vive con una persona frágil de salud o se visita a los abuelos".

08.50 | Londres. Más de 100 detenidos en una protesta en contra el confinamiento

Más de 100 personas fueron detenidas anoche en pleno centro de Londres tras enfrentarse con la policía mientras marchaban contra el segundo confinamiento que comenzó a regir ayer en Inglaterra, en medio de un fuerte avance del coronavirus. La marcha se desarrolló luego de que el Gobierno británico decidiera tomar medidas más contundentes para frenar el avance de un virus que ya mató a más de 48.000 personas en el Reino Unido.

08.40 | OMS. Dichos sobre los contagios de los visones en Dinamarca

"Dinamarca está tomando medidas para evitar el establecimiento de un nuevo reservorio animal" para el coronavirus, dijo el viernes la directora técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Covid-19, María Van Kerkhove, después de que el país informara sobre brotes generalizados del virus en criaderos de visones. Mike Ryan, el principal experto en emergencias de la OMS, dijo en la misma rueda de prensa en Ginebra que otros sectores, como los cerdos y las aves de corral, tenían una bioseguridad "muy estricta" para evitar que los virus saltaran la barrera de las especies.

7.40 | Alemania. Por primera vez más de 20.000 nuevos casos

Alemania registró por primera vez más de 20.000 nuevas infecciones de coronavirus en 24 horas, en concreto 21.506, lo que marca el mayor aumento diario desde que comenzó la pandemia, informó hoy el Instituto Robert Koch (RKI), encargado del control de enfermedades infecciosas. La cifra registrada el viernes pasado fue de 18.681 nuevas infecciones. El número total de casos de coronavirus en ese país hasta ahora es de 619.089. La cifra actual de muertos por Covid-19 aumentó en 166 a 11.096, señalaron las autoridades sanitarias.

07.00 | OMS analiza la bioseguridad en otros países tras lo ocurrido en Dinamarca

La Organización Mundial de la Salud dijo hoy que está analizando la bioseguridad en los países donde hay granjas de visones después de que Dinamarca ordenó el sacrificio de estos animales a nivel nacional por un extendido brote de coronavirus entre ellos. María van Kerkhove, jefa técnica de la OMS para el Covid-19, dijo que las transmisiones del virus entre animales y humanos son "una preocupación". El riesgo es mucho menor en animales distintos a los visones, agregó.

01.30 | India supera los 8,4 millones de casos

El país registró en las últimas 24 horas 47.638 nuevos contagios de coronavirus, casos que se suman al total de acumulados hasta situarse en los 8.411.724. Por otra parte, el Ministerio de Salud comunicó que 670 personas han perdido la vida a causa de la enfermedad en esta última jornada, siguiendo la tendencia al incremento de muertes diarias que se ha registrado estos últimos días. El total de fallecidos es de 124.985.

00.45 | Argelia activa un "plan de acción de emergencia"

El país inició este jueves un "plan de acción de emergencia" que garantice la aplicación "rigurosa" de las medidas restrictivas ante "la preocupante evolución de la situación epidemiológica", marcada por un aumento del número de casos diarios y de la incidencia en algunos territorios, así como una "fuerte" aceleración de la circulación viral.

00.19 | China prohíbe entrada de viajeros de una decena de países

El país decidió prohibir la entrada de viajeros de una decena de países afectados por el coronavirus, entre ellos Francia, Rusia e Italia, con el fin de evitar la propagación del virus en su territorio.

El gigante asiático cerró prácticamente sus fronteras a finales de marzo y redujo drásticamente los vuelos internacionales, aunque empezó a abrirlos paulatinamente en los últimos meses. Sin embargo, las embajadas en Reino Unido, Bélgica, India, Filipinas y otros países anunciaron esta semana que Pekín había decidido "suspender temporalmente" la llegada de ciudadanos no chinos al territorio nacional, aunque tengan visado o permisos de residencia válidos.

