La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda las 1.256.300; mientras que los contagios ya son más de 50.000.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 10 millones) y víctimas mortales (alrededor de 243 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que superó los 8.507.700 contagios y registra casi 126 mil muertes, con lo que es el país asiático más afectado por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con aproximadamente 5.653.500 infectados y 162 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: más de 49 mil. En tanto, casi 736 mil casos y 20 mil muertes, Sudáfrica es la nación más golpeada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 en el país alcanzaron la cifra de 1.236.851, hubo 33.348 muertes y 1.053.313 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.17 | Mendoza sigue con las aperturas y regresan hasta los cines

Una vez más, el gobierno local autoriza las juntadas entre parientes, por lo que vuelven los asados en familia. La decisión se basa en la tendencia en baja de los contagios. De igual forma, la tasa de positividad se encuentra en el 30%.

22.30 | México acumula más de 970.000 contagios

El país reportó el lunes 4.960 nuevos casos confirmados de coronavirus, elevando la cifra a un total de 972.785 contagios, informaron las autoridades de salud. En las últimas horas se registraron además 198 nuevos decesos relacionados con la pandemia, con lo que el número de víctimas fatales subió a 95.225.

22.09 | Brasil suspende ensayos de vacuna china por un "incidente grave"

La Agencia de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) "decidió interrumpir el ensayo clínico de la vacuna CoronaVac tras un incidente grave" el 29 de octubre. El organismo no dio detalles sobre lo ocurrido, pero indicó que esos incidentes podían incluir la muerte, efectos secundarios posiblemente fatales, una discapacidad grave, una hospitalización y otros "acontecimientos clínicamente significativos".

21.40 | El personal de la Cámara de Diputados seguirá trabajando de modo remoto

La Secretaria Administrativa de la Cámara de Diputados emitió hoy la dispensa de asistir a los puestos de trabajo de manera presencial y el desarrollo de las tareas mediante la modalidad de trabajo remoto para el personal del cuerpo, en virtud del pase del esquema del Aspo al de Distanciamiento Social Preventivo y Oblagatorio (Dispo). Esas disposiciones deberán ser cumplidas, "salvo que -los agentes- sean convocados por sus respectivas autoridades", indicó la comunicación oficial.

21.16 | "Confinamiento", palabra del año

La medida de restricción que adoptaron numerosos gobiernos en el mundo para limitar la propagación del nuevo coronavirus, fue elegida palabra del año 2020 el martes por el grupo que edita el diccionario inglés Collins. "Lockdown" figura en una lista de otros diez vocablos establecida por los lexicógrafos de Collins, que estudian la evolución de la lengua inglesa.

Collins registró más de 250.000 usos de la palabra confinamiento en 2020, frente a solo 4.000 el año anterior.

20.50 | Reporte diario

20.11 | Santa Cruz extendió el ASPO en cuatro ciudades con transmisión comunitaria

Lo hizo hoy por decreto hasta el 29 de noviembre. El aislamiento social preventivo y obligatorio será en Río Gallegos, El Calafate, Caleta Olivia y Puerto Deseado. La gobernadora Alicia Kirchner firmó hoy el Decreto Provincial N° 1283 que adhiere al DNU Nº 875 de Presidencia de la Nación que también estableció distanciamiento social con restricciones especiales para Pico Truncado y Puerto San Julián y el distanciamiento social, preventivo y obligatorio para las restantes ciudades de la provincia.

19.00 | EEUU superó los 10 millones de casos

Estados Unidos superó hoy los 10 millones de casos de coronavirus, un quinto de los contagios globales, mientras Hungría y Portugal se sumaron a otros países de Europa y anunciaron toques de queda para frenar las curvas ascendentes de enfermos, que ya desbordan los hospitales del continente.

En total, el mundo registró más de 50,7 millones de contagios, luego de sumar en las últimas 24 horas más de 560.000 nuevos casos, mientras que los decesos acumulados desde el inicio de la pandemia ascienden a 1,26 millones, tras 5.740 en el día de hoy, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.

17.50 | Francia. Muertes en hospitales

Francia reportó 551 muertes en hospitales relacionadas con el Covid-19 en las últimas 24 horas, una cifra récord desde el inicio de la segunda ola de la pandemia que azota al país, dijo el lunes el director de salud de Francia. El pico está adelante de nosotros. La segunda ola sigue avanzando'', dijo Jerome Salomon en una conferencia de prensa.

17.19 | Provincia de Buenos Aires. 217 mil consultas de telemedicina por coronavirus

El Centro de Telemedicina (Cetec-19), montado por el Gobierno bonaerense en abril último, atendió más de 217 mil consultas de personas con síntomas de coronavirus, informó el Ministerio de Salud provincial. El centro es una de las estrategias desplegada por la provincia frente a la pandemia, creada por la Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Salud del Ministerio de Salud, junto a dos plataformas digitales desarrolladas por la Subsecretaría de Gobierno Digital de la Jefatura de Gabinete de Gobernación.

17.03 | Temporada de verano. Presentaron recomendaciones para playas públicas y balnearios

El Gobierno nacional presentó hoy las "pautas y recomendaciones para disfrutar del verano en playas públicas y balnearios argentino", entre ellas, una señalización eficiente en lugares visibles con información sobre las medidas de distanciamiento social, higiene y actuación ante la presencia de síntomas sospechosos de coronavirus. El Ministerio de Turismo y Deportes, el Instituto de Calidad Turística Argentina (ICTA), la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y las provincias a través del Consejo Federal de Turismo (CFT) elaboraron el Protocolo para Balnearios, en tanto, la cartera ministerial, y el CFT confeccionaron la Guía de pautas y recomendaciones Covid-19 para la gestión de playas públicas".

15.17 | Cuba. Turismo en "nueva normalidad"

Turistas rusos y canadienses, ya presentes en Cuba, son alicientes en favor de una "nueva normalidad" cautelosa, mientras se vencen los obstáculos que opone la Covid-19 en la isla y se esperan avances mundiales contra la pandemia. Son 429, según se anunció, los rusos de vacaciones que arribaron en un vuelo directo desde Moscú hasta Cayo Coco, una isleta turística frente a las costas de Cuba.

15.10 | Misiones retomó las actividades presenciales en escuelas

Las escuelas de Misiones retomaron hoy las actividades presenciales de los docentes para el cierre año lectivo y, a partir del miércoles 11, los estudiantes del último año del secundario y superiores podrán retornar a las aulas de manera voluntaria y bajo estricto protocolo sanitario ante la pandemia de coronavirus.

14.20 | España

España ha registrado este fin de semana un total de 512 personas fallecidas con prueba diagnóstica positiva por coronavirus, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Con estos nuevos fallecidos, España ya ha alcanzado los 39.345 muertos por Covid-19 desde que comenzó la pandemia, según los datos de Sanidad. Además, se han registrado hasta el momento 1.381.218 casos positivos, lo que supone un incremento de 52.386 casos positivos este fin de semana, tras los 1.328.832 casos notificados el pasado viernes.

14.50 | Inglaterra. Boris Johnson y su mensaje sobre las vacunas

"Sería un error disminuir nuestra determinación en el combate al virus", dijo hoy el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, y sobre la pandemia completó: "no podemos depender de las noticias acerca de una vacuna como una solución". Los dichos se realizaron durante una conferencia de prensa virtual en Downing Street. Las pruebas masivas pueden ser un sustituto a las restricciones, dijo al informar a todo el país sobre la situación actual del coronavirus en el país en medio de esperanzas sobre una vacuna. Para hacer volver la vida a la normalidad, países como Reino Unido, China, Alemania, Rusia y Estados Unidos están en una carrera el tiempo para desarrollar vacunas contra el coronavirus.

14.17 | El presidente de ucrania dio positivo a Covid-19

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, resultó positivo al Covid-19, refirió la presidencia ucraniana, precisando que "el jefe de Estado se siente bien y seguirá desempeñando sus tareas a distancia y en aislamiento", reportó la agencia Interfax.

13.49 | San Juan. La cartera de Salud afirmó que el sistema sanitario "está estresado"

La ocupación de camas de cuidados intensivos a causa de la pandemia de coronavirus "alcanza en San Juan al 80 por ciento, tanto de las camas moderadas o críticas", por lo que para las autoridades "el sistema de salud está estresado, pero no colapsado". Así lo indicó este mediodía la secretaria de Planificación del Ministerio de Salud de San Juan, Alina Almazán, en una conferencia de prensa interactiva, quien sostuvo que "hacemos el máximo esfuerzo para responder a las necesidades de los sanjuaninos".

13.36 | Sao Paulo comienza a construir planta para producir vacunas

El estado brasileño de Sao Paulo comenzó a construir una planta para producir 100 millones de dosis al año de la vacuna Sinovac contra el Covid-19, que estará lista para septiembre del próximo año, dijo el lunes el gobernador Joao Doria. El complejo de manufacturas costará 142 millones de reales (unos 26,5 millones de dólares), que serán donados por compañías privadas. Sao Paulo también está importando la vacuna antes de que el lugar esté listo. Doria sostuvo que el primer lote, de 120.000 dosis, llegará el 20 de noviembre y que el centro biomédico Butantan del estado recibirá un total de 6 millones de dosis para fin de año.

13.29 | Argentina. Salud ya trabaja con las provincias en el plan de vacunación

El Ministerio de Salud de la Nación informó hoy que ya se encuentra trabajando junto con las autoridades sanitarias de las 24 provincias en el plan de vacunación contra el coronavirus en lo que la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, definió como "la campaña de vacunación más importante de la historia argentina".

13.10 | España no mejora con estado de alarma

La pandemia del coronavirus no mejora en España dos semanas después de que el gobierno declaró el estado de alarma. El ejecutivo de Pedro Sánchez decretó el estado de alarma, por el que estableció un toque de queda nocturno, el pasado 25 de octubre, al registrarse una incidencia acumulada de 460 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, las muertes no bajaron su velocidad y en dos semanas la curva de los fallecidos aumentó en un 40%.

12.44 | Buena noticia

Científicos de la Universidad de Oxford celebraron la efectividad anunciada de la vacuna candidata contra el coronavirus que desarrolla la compañía farmacéutica Pfizer junto a BioNTech. "Estoy realmente encantado con este resultado, demuestra que se puede hacer una vacuna contra este pequeño bicho. El 90% es un nivel de eficacia asombroso", dijo John Bell, profesor titular de medicina en la Universidad de Oxford.

12.21 | Otra fiesta

19 personas fueron demoradas por la Policía mientras participaban de una fiesta en una vivienda de Bahía Banca cuando en la ciudad rige el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia. El episodio ocurrió ayer cuando un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre ruidos y murmullos de varias personas en el interior de una finca ubicada en la calle 17 de Mayo al 1700. Los demorados y aprehendidos quedaron a disposición del Juzgado Federal y en el caso de estos últimos ante la Unidad Fiscal en turno del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

11.48 | DISPO vs ASPO

11.16 | Una provincia dividida

El gobierno de Santa Fe prorrogó mediante un decreto el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en las ciudades más afectadas por la pandemia y dispuso que las que menor cantidad de casos tienen pasen a la fase de Distanciamiento. De esta forma, siguen en aislamiento hasta el 29 de noviembre los departamentos Rosario, General López, Caseros, San Lorenzo y Constitución (todos del sur de la provincia), y también La Capital, Las Colonias y Castellanos, los tres en el centro de la provincia.

10.51 | Clases

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aseguró que docentes y estudiantes podrán utilizar el transporte público para la nueva etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio y ratificó el ciclo lectivo 2021 comenzará el 17 de febrero próximo en la ciudad. "Esta instancia y hasta el cierre del ciclo 2020 es voluntaria, tanto para gestión pública como privada, y el comienzo del ciclo 2021 es el 17 de febrero para todos los niveles y es obligatorio", aseguró.

10.30 | Presidente de Argelia

La casa de gobierno nacional aseguró que el estado de salud del mandatario, Abdelmayid Tebune, "está en constante mejora" tras su diagnóstico por coronavirus, que provocó su ingreso en un hospital de Alemania. Tebune "está en proceso de completar su tratamiento en el marco del protocolo sanitario", según indicó y agregó que los médicos constataron una mejora de su salud.

9.55 | ¿Nuevo indicio?

El tribunal de la India encargado de medioambiente ordenó la prohibición de los petardos y fuegos artificiales durante la fiesta de Diwali en las ciudades con el aire contaminado, argumentando que existe una relación entre la polución y la propagación del coronavirus. Ante la celebración del gran festival hindú de las luces previsto para el sábado, el tribunal consideró necesaria esta prohibición debido al papel que juega la contaminación en un nuevo aumento de los casos de coronavirus.

9.26 | Clases en la región

La parálisis educativa provocada por la pandemia en América Latina y el Caribe dejó en pausa la educación de más de 137 millones de niños y adolescentes, un 97 por ciento del total de alumnos, según un nuevo informe del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), que alertó de las consecuencias a largo plazo. Según la agencia, los alumnos latinoamericanos perdieron 174 días de escolarización, unas cuatro veces más que la media en el resto del mundo.

9.01 | Coronavirus

8.37 | Cierre

Portugal está bajo emergencia sanitaria y la mayoría de su población se preparaba para el toque de queda, última medida hasta la fecha para intentar frenar la propagación del virus. A partir de hoy, de las 23 a las 5, 7,1 millones de portugueses tendrán prohibido "circular por la vía pública", salvo por razones de fuerza mayor o si trabajan de noche. Los próximos dos fines de semana, el toque de queda empezará a las 13, tanto el sábado como el domingo.

8.09 | Lejos del fin

El jefe de Gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel, sostuvo que la pandemia "no se terminó" y "no se ganó" y por ese motivo dejó claro que la sociedad no puede relajar los cuidados, al tiempo que adelantó que todavía "no hay certezas" sobre la eventual fecha o el operativo de vacunación. En diálogo con radio La Red, pidió "seguir con la misma responsabilidad" porque "no se terminó" y "no se ganó" y agregó: "No podemos relajarnos".

7.44 | CABA

212 nuevos casos y 9 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 5347 el número de fallecidos y a 150.556 el de contagiados desde marzo. En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 25,7%: en el sistema de salud pública están en uso 116 camas críticas sobre un total de 450.

5.29 | Segunda ola

El Ministerio de Sanidad de Polonia informó más de 21.700 nuevos casos de coronavirus, una cifra que eleva por encima de 560.000 los positivos detectados desde el inicio de la pandemiay que contiene ligeramente el repunte de la semana pasada. En concreto, las autoridades tienen registrados 568.138 diagnósticos, 21.713 más que ayer. La cifra de fallecidos subió a 8084.

5.06 | Más medidas

El gobierno italiano decidirá si prohíbe desplazamientos internos y restringe la actividad comercial en otras seis regiones del país para buscar frenar la difusión del coronavirus. El Ministerio de Salud evaluará los datos epidemiológicos de la última semana para definir si las regiones de Véneto, Liguria, Emilia-Romaña, Toscana, Umbria y Campania pasan de "zona amarilla" a "zona naranja".

4.40 | Mendoza

En el Hospital Central de la ciudad se respira cierto alivio por el reciente descenso en los casos de Covid-19, pero sus responsables no se confían e intentan prepararse ante una eventual segunda ola. "Llevamos muchos meses de un trabajo arduo, agotador. Estamos recién teniendo la sensación de que el pico disminuye un poco. Pero todavía las terapias intensivas están ocupadas. Por lo que estamos viendo en el mundo, va a ser una pausa", dijo Hugo Vitale, médico coordinador de terapia intensiva.

4.02 | Expectativa

Funcionarios de Gobierno y de la asociaciones vinculadas al teatro anunciarán el "protocolo general para las actividades teatrales" en el Centro Cultural Kirchner. Del anuncio participarán autoridades de la Secretaría General de Presidencia, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo de la Nación, junto a miembros de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) y la Asociación Argentina de Actores (AAA). De acuerdo con las fuentes, el "protocolo, recomendado para las actividades teatrales, estará sujeto a la aprobación de cada jurisdicción del territorio nacional, y fue resultado del trabajo con las partes involucradas para atender las demandas y necesidades específicas del sector para la vuelta segura a la actividad".

3.35 | Los casos en Alemania

Los funcionarios sanitarios informaron 13.363 positivos en 24 horas, un balance menor al de los días previos pero que eleva por encima de 670.000 el total desde el inicio de la pandemia. Alemania confirmó hasta la fecha 671.868 casos, después de dos días en los que rompió su racha de cifras récord, si bien en fin de semana y en lunes suele ser habitual que se produzca este tipo de descensos debido a los retrasos en la notificación.

3.01 | Economía

El impacto del segundo confinamiento en Francia será mucho menor que el de la primavera, con una caída del 12% de la actividad prevista para noviembre, frente a -31% en abril, estimó el Banco de Francia. "La pérdida de PBI para una semana típica de actividad (en comparación con el nivel normal antes de la pandemia) será de -12% en noviembre, frente a -4% en octubre y -31% en abril", es decir, en el momento del primer confinamiento, indicó la entidad en su encuesta mensual de coyuntura. Sin embargo, es probable que algunos sectores experimenten una caída similar a la del confinamiento de la primavera. Es el caso del comercio no alimentario, la restauración y las actividades recreativas, donde "las perspectivas se están deteriorando fuertemente".

2.23 | Carne alemana

El Ministerio de Salud de China informó de 33 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, entre ellos uno en la ciudad de Taijin que se investiga por ser el único de transmisión comunitaria y por proceder, supuestamente, del contacto de este enfermo con carne congelada de Alemania. El enfermo trabaja en un almacén de congelados y se encuentra actualmente en el hospital, según las autoridades, que confirmaron la recogida de muestras a contactos y en material con el que pudo estar en contacto.

1.54 | Otro récord

Rusia registró un nuevo pico de contagios diarios de Covid-19, con casi 22.000 casos, en tanto Moscú superó por primera vez el máximo alcanzado en mayo. Por el momento, las autoridades rusas descartaron decretar un confinamiento a gran escala, al considerar que medidas similares a las de la pasada primavera dañarían enormemente la economía. Hoy se contabilizaron 21.798 nuevos casos en todo el país, casi el doble del pico del 11 de mayo (11.607 contagios).

1.28 | Por las fiestas

En Filipinas la Navidad comienza en septiembre, cuando los abetos artificiales y las guirnaldas de luces invaden los centros comerciales, pero este año la pandemia amenaza con aguar esta tradición tan esperada. Las reuniones siguen prohibidas, el toque de queda todavía está en vigor y muchos habitantes se empobrecieron frente a las medidas tomadas para frenar el brote, que causaron estragos en la economía y dejaron millones de personas sin trabajo. "Con o sin Covid, tenemos que celebrar la Navidad a toda costa porque es una tradición filipina", afirmó una vecina.

1.00 | El mundo supera 50 millones de casos

Los casos globales ya son más de 50 millones, en plena segunda ola de la pandemia en Europa y con contagios récord en Estados Unidos, donde el presidente electo Joe Biden anunció la creación de una célula de crisis. La principal potencia superó las 240.000 muertes y los 9,8 millones de casos. Ante esta situación, el mandatario electo dijo que establecerá "un grupo de científicos y expertos líderes como asesores" para trabajar "en un plan que entrará en vigencia el 20 de enero de 2021", día de la asunción presidencial.

00.36 | México acumula más de 95.000 muertes

Las autoridades reportaron 219 muertes relacionadas con el brote, con lo que el número de víctimas fatales subió a 95.027 en el país. En las últimas horas se registraron además 5887 nuevos casos confirmados de la nueva cepa del virus, elevando la cifra a un total de 967.825 infecciones.

00.12 | Estados Unidos, la primera nación en superar los 10 millones de casos

El país se convirtió en el primero del mundo en superar los 10 millones de infecciones por coronavirus, según un recuento de Reuters, mientras la tercera ola del virus Covid-19 se propaga y los estadounidenses se preparan para la asunción del nuevo presidente.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

