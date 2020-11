Preocupación en los pubs ingleses ante el segundo confinamiento Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2020 • 02:41

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda las 1.269.300; mientras que los contagios ya son más de 51.000.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 10 millones) y víctimas mortales (alrededor de 243 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que superó los 8.507.700 contagios y registra casi 126 mil muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con aproximadamente 5.653.500 infectados y 162 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: más de 49 mil. En tanto, con casi 736 mil casos y 20 mil muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.262.476, hubo 34.183 muertes y 1.081.897 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.38 | Afirman que por cada 100 casos, hay 7.000 personas con ansiedad

Un estudio danés afirma que el aumento de casos de coronavirus tiene un efecto exponencial en el incremento de casos de ansiedad, que afecta a 7.200 personas cada 100 casos de Covid-19 por millón de habitantes. "El impacto en la ansiedad fue más pronunciado", según este estudio, titulado "El bienestar en la era del Covid-19".

El Informe del Instituto danés de Investigación sobre la Felicidad dice que "con el aumento de casos de coronavirus, las personas interrogadas sentían más ansiedad, estaban más incómodas y menos orgullosas, felices y relajadas".

22.43 | EE.UU. bate su récord de casos en un día con más de 200.000

Estados Unidos superó su récord de casos nuevos de Covid-19 en 24 horas con 201.961, según datos difundidos por la Universidad Johns Hopkins el martes. La primera potencia mundial es el país más afectado por la pandemia con más de 10 millones de casos y cerca de 240.000 muertos.

Este país registró más de 1 millón de nuevos casos confirmados de coronavirus en los primeros 10 días de noviembre y podría ser la primera nación en lanzar una de las operaciones de vacunación más ambiciosas de la historia: distribuir e inyectar hasta 600 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 en unos pocos meses.

22.18 | México acumula más de 95.800 muertes

México reportó el martes 617 nuevas muertes relacionados con la pandemia de coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 95.842 en el país, informaron las autoridades de salud. En las últimas horas se registraron, además, 5.746 casos confirmados del virus, elevando la cifra a un total de 978.531 contagios.

21.10 | Medio millón de pacientes recuperados en Chile

El ministro de Salud, Enrique Paris, destacó que los casos recuperados de Covid-19 en Chile "superan el medio millón de pacientes, alcanzando 500.142". Y destacó también "la positividad para las últimas 24 horas a nivel nacional de 4,5% y en la Región Metropolitana de 2%".

21.04 | Colombia tiene 1.156.675 de casos positivos

Al menos 7.612 nuevos contagios con Covid-19 se reportaron este martes, de manera que el global de infectados desde que se inició la pandemia a nivel local aumentó a 1.156.675 positivos, de los cuales 1.059.237 figuran como recuperados. En cuanto a las víctimas mortales, el ministerio de Salud informó hoy de 174 fallecimientos y un total de 33.148 muertes por efecto de la enfermedad.

20.49 | Bolsonaro: "Tenemos que dejar de ser un país de maricas"

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo el martes que es necesario enfrentar la pandemia del coronavirus con coraje y que Brasil debe dejar de ser "un país de maricas", en una referencia peyorativa al miedo al Covid-19, la enfermedad que ha matado a más de 162.000 de personas e infectado a 5,67 millones en el país.

"Ahora todo es la pandemia. Lo siento por los muertos, lo siento. Todos vamos a morir un día, aquí todos moriremos algún día (...) De nada sirve huir de esto, de la realidad. Tenemos que dejar de ser un país de maricas", dijo el mandatario en una ceremonia en el Palacio del Planalto.

20.47 | La CGT pidió que la campaña y la vacunación sean financiadas por el Tesoro

El consejo directivo de la CGT reclamó al Superintendente de Servicios de Salud (SSS), Eugenio Zanarini, que la campaña del Estado y la vacunación contra el coronavirus de forma gratuita a la población "sean financiadas con recursos del Tesoro Nacional, para evitar la sangría de las obras sociales". Lo hicieron a través de una carta que fue firmada por los integrantes del consejo directivo Héctor Daer, Carlos Acuña y José Luis Lingeri.

20.49 | La Argentina es el octavo país con más muertos por millón de habitantes

Aunque los nuevos contagios siguen en baja en la Argentina, los fallecidos por la pandemia del coronavirus Covid-19 aún no ceden y, con los 279 ingresados hoy en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS), el total de víctimas fatales por la pandemia llegó a 34.183. Esto significa que murieron 754 argentinos por cada millón de habitantes. De esta manera, el país superó a Bolivia en cuanto a la tasa de mortalidad -asciende a 750- y se convirtió en el octavo país con más muertos por millón de habitantes.

20.40 | González García: "Organizamos el plan de vacunación más importante de la historia argentina"

El ministro de Salud, Ginés González García, anunció que el Gobierno empezó a organizar el "plan de vacunación más importante de la historia Argentina", en referencia a la esperanza de inmunización para terminar con la pandemia de coronavirus.

20.37 | Maduro prevé vacunación masiva Sputnik V en abril

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que "va muy bien" el ensayo de la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19 en el país y afirmó que prevé que la vacunación masiva "gratuita" se realice para abril del año 2021.

"Evaluando con objetividad el panorama mundial y los experimentos de las vacunas, he calculado de manera optimista que en abril podríamos estar en condiciones de aplicarla", dijo desde el palacio de Miraflores en Caracas.

20.14 | Italia acechada, récord de víctimas

El impacto del coronavirus en Italia crece en los servicios sanitarios y terapia intensiva. En este contexto, los hospitales están colapsados y las autoridades temen que se esté repitiendo aquello que "ocurrió en Bérgamo en la primera ola".

Se registró un récord en el número de víctimas: 580 contra las 356 del día precedente. No se reportaba un dato tan alto de muertes diarias desde el 14 de abril cuando fueron 602, mientras continúan llenándose las terapias intensivas, con 122 pacientes adicionales por Covid para totalizar 2.971.

12.38 | Más hambre

La cifra récord de personas a nivel mundial que pasan hambre y deben abandonar sus hogares, tanto desplazados internos como migrantes, va a aumentar ya que el impacto socieconómico empujará a más personas a tener que trasladarse para poder sustentar a sus familias, de acuerdo con un informe del Programa Mundial de Alimentos y la Organización Internacional para las Migraciones. "El impacto socioecómico es más devastador que la propia enfermedad", afirmó el director ejecutivo del PMA, David Beasley.

12.12 | Preocupación

Muchos sobrevivientes del Covid-19 tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades mentales, según un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford. Un estudio halló que el 20% de los infectados con coronavirus son diagnosticados con un trastorno psiquiátrico en 90 días. La ansiedad, la depresión y el insomnio fueron los problemas de salud mental más comunes entre los pacientes. Los investigadores también encontraron riesgos significativamente más altos de padecer demencia o deterioro cerebral. "La gente ha estado preocupada de que los supervivientes tengan un mayor riesgo de problemas de salud mental y nuestros hallazgos muestran que es probable", dijo Paul Harrison, profesor de psiquiatría de Oxford.

11.44 | Nuevo aislamiento

En medio de un intenso repunte de casos, el gobierno interino del Líbano anunció un confinamiento "total" durante dos semanas, una estrategia que busca mitigar el avance del virus que ya contagió a más de 95.000 personas, que amenaza la capacidad del sistema sanitario y que profundiza aún más la crisis. La medida se comunicó luego de que el primer ministro saliente, Hassan Diab, alertara que el país había atravesado una "línea roja" y que los hospitales estaban al máximo de su capacidad.

11.20 | "Motivos políticos"

10.48 | Irresponsables

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, dijo que "el 99% de los especialistas dice que las vacunas serán seguras y eficaces", al encabezar una conferencia de prensa en La Plata. "El problema a resolver no es de los que no se quieren vacunar, que va a ser un grupo ínfimo de gente irresponsable, sino ver cómo hacer para en un período corto de tiempo vacunar a la enorme demanda de gente que habrá", afirmó.

10.22 | El drama de los visones

El ministerio de Alimentos de Dinamarca admitió que fue un error "jurídico" ordenar a los criaderos de visones que sacrifiquen a esos mamíferos para combatir una mutación del coronavirus, aunque instó a las granjas a seguir adelante por "precaución". "Cometimos un error. No existe fundamento jurídico para pedir a los criaderos de visones que sacrifiquen a sus animales fuera de las zonas" en las que se detectaron mamíferos contagiados, declaró el ministro de Alimentos, Mogens Jensen. Aún así, pidió a las granjas a seguir sacrificando a los animales como estaba previsto, por precaución.

9.53 | Drama en Japón

El número de suicidios en el país aumentó en octubre por cuarto mes consecutivo, al nivel más alto en más de cinco años, una tendencia que los activistas atribuyen el impacto económico del coronavirus, sobre todo en las mujeres. Según datos policiales preliminares, el número total de suicidios de octubre ascendió a 2153, un aumento de más de 300 respecto al mes anterior y el recuento mensual más alto desde mayo de 2015. De los casos de octubre, 851 fueron mujeres, una suba de 82,6% respecto al mismo mes de 2019. El número de suicidios de hombres aumentó un 21,3%.

9.19 | Barreras internacionales

La industria alemana manifestó su inquietud por las consecuencias negativas que tendrían para sus negocios las regulaciones de entrada más estrictas impuestas en China para frenar la propagación del coronavirus. El presidente ejecutivo de la Federación de la Industria Alemana, Joachim Lang, afirmó en Berlín: "Existe el riesgo de que esta nueva obligación de someterse a pruebas varias veces, sobre todo en vuelos con escalas en tránsito, impida totalmente los viajes de negocios importantes".

8.56 | Siguen las muertes

Brasil ya registró 162.638 fallecimientos por el coronavirus, según los datos aportados por 23 de los 27 estados del país. En las últimas 24 horas fueron reportadas 264 víctimas fatales. La data publicada no cuenta con información de las secretarías de Salud de San Pablo, el estado más golpeado por la pandemia, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Amapá. Por otra parte el número acumulado de pacientes infectados desde febrero llegó a 5.675.766.

8.15 | CABA

402 nuevos casos y 13 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 5361 el número de fallecidos y a 150.961 el de contagiados desde la llegada de la pandemia. En tanto, la ocupación de terapia intensiva es del 27,5%: en el sistema de salud pública están en uso 124 camas críticas sobre un total de 450.

7.42 | Esperanza en España

El ministro de Salud de España, Salvador Illa, dijo que el gobierno quiere inocular con la vacuna de Pzifer a unos 10 millones de los 47 millones de habitantes del país. Asimismo indicó que la vacunación será gratuita y que espera que, para mayo de 2021 y con la ayuda de otras vacunas, haya un porcentaje suficiente de vacunados. "A principios de enero, quizás con otras vacunas, podremos comenzar una fase de vacunación", afirmó. "Calculamos que alrededor de mayo podremos tener ya un porcentaje suficientemente relevante de población española y europea vacunada, porque las vacunas se van a distribuir equitativamente en todos los países de la Unión Europea", agregó.

7.10 | En la provincia

Los casos positivos de coronavirus en Buenos Aires ascendieron a 572.888 tras confirmarse 2391 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud provincial. Desde el inicio de la pandemia se registraron 3266 casos cada 100.000 habitantes, en tanto que 491.696 personas ya se recuperaron y recibieron el alta. En el territorio fallecieron 18.763 personas desde marzo.

6.45 | Fallecimiento

El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erakat, falleció en un hospital israelí de Jerusalén, a los 65 años, días después de haber dado positivo por coronavirus. Erakat, que sufría fibrosis pulmonar y se había sometido a un trasplante, había sido internado en estado muy grave en el hospital Hadassah el 18 de octubre. Fue uno de los rostros palestinos más conocidos internacionalmente por haber participado en las negociaciones de paz en los últimos años.

6.08 | 2021

Un asesor científico del gobierno británico aseguró esperar que a principios de 2021 se aprueben varias vacunas contra el coronavirus y la vida pueda comenzar a volver a la normalidad para las vacaciones de Semana Santa. No debe "subestimarse" la importancia del anuncio del gigante farmacéutico estadounidense Pfizer de que su vacuna es eficaz, dijo ante una comisión parlamentaria John Bell, profesor de medicina de la Universidad de Oxford y miembro del Grupo de Asesoría Científica para Emergencias. "Hay muchos patógenos para los que buscamos una vacuna eficaz durante décadas y no la hemos encontrado", afirmó y agregó que aunque "todo el mundo daba por sentado que alguien produciría una vacuna" eso "no era cierto" por lo que esto es "un enorme avance".

5.37 | Mercados

Las principales bolsas europeas abrieron estables tras la euforia de la víspera, cuando se vieron impulsadas por el anuncio de una futura vacuna fiable contra el coronavirus y la victoria de Joe Biden en Estados Unidos. Londres inició los negocios en alza de 0,2%, Madrid, con una mínima baja de 0,06%, Fráncfort, en alza de 0,1% y París, en baja de 0,09%. "Este martes hay una mayor tendencia a la calma en los mercados, porque se sabe que hay todavía muchas preguntas en el aire tras el anuncio de la vacuna de Pfizer", dijo la analista Fiona Cincotta, de City Index.

4.51 | Paro

Los trabajadores de la salud pública de Córdoba realizan un paro de actividades y movilización en reclamo de un aumento salarial, incorporación de personal y pase a planta permanente de los empleados que cumplen funciones mediante contratos precarizados, entre otras reivindicaciones. La medida de fuerza alcanza a todos los centros de salud provincial y municipal, y que se mantendrán las guardias mínimas, atenciones de emergencia y áreas de Covid-19.

4.22 | En Brasil

3.50 | Comicios

En Jordania votaban en unas elecciones legislativas que no despiertan gran interés y que están marcadas por la crisis económica y sanitaria, debido a la pandemia. Más de 50.000 agentes de las fuerzas de seguridad fueron desplegados en las 12 provincias para garantizar que la votación se llevara a cabo correctamente y, sobre todo, que se respetaran las reglas sanitarias. Según el último balance oficial, el país, de 10 millones de habitantes, registra 115.000 contagios de Covid-19 y 1295 decesos.

3.19 | Distribuir las vacunas

El grupo logístico alemán Deutsche Post AG dijo que está bien preparado para distribuir potenciales vacunas y que está hablando con las compañías farmacéuticas y los gobiernos sobre los detalles, incluyendo la necesidad de refrigeración. Asimismo indicó que su división de logística por contrato opera en más de 180 lugares en todo el mundo y está adaptada a las necesidades de la industria farmacéutica, que requiere que suministros médicos frágiles puedan ser almacenados y envasados a diferentes temperaturas.

2.54 | 90% de efectividad

2.33 | Nueva crisis

Las deudas por coronavirus agravan miseria en Malaui y disparan los suicidios. Ya era uno de los países más pobres del planeta cuando la pandemia golpeó al continente africano. La mitad de sus 19 millones de habitantes viven por debajo del umbral de pobreza y 1,1 millones entró en esta categoría este año. Esto causó un número creciente de suicidios, según las últimas cifras de la Policía. Entre enero y agosto aumentaron un 57% con respecto al año pasado. La gran mayoría son hombres.

2.02 | Nuevo rumbo

El doctor Bruce Aylward, asesor de la Organización Mundial de la Salud, dijo que la vacuna de Pfizer podría "cambiar fundamentalmente la dirección de esta crisis" para marzo, cuando la agencia tiene esperanzas de poder empezar a vacunar a grupos de alto riesgo. Ayer la empresa informó que su vacuna podría tener una efectividad de 90%, basándose en resultados tempranos e incompletos que de todas formas generaron una enorme explosión de optimismo.

1.40 | Suspensión

La agencia que supervisa al sector salud en Brasil suspendió las pruebas clínicas de la potencial vacuna CoronaVac porque ocurrió un "evento adverso, grave", según un comunicado publicado en su sitio web. La vacuna potencial está siendo desarrollada por la biofarmacéutica china Sinovac, y en Brasil sería producida en su mayor parte por el Instituto Butantan, operado por el estado de San Pablo. En un comunicado, el instituto se dijo sorprendido por la decisión de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y anunció que ofrecerá una conferencia de prensa.

1.16 | Anticuerpos sintéticos

La agencia reguladora de medicamentos de Estados Unidos (FDA) concedió una autorización temporal para un nuevo tipo de tratamiento contra el Covid-19, anticuerpos sintéticos fabricados por Eli Lilly, únicamente para los enfermos leves o moderados. El tratamiento se desarrolló de forma específica contra el coronavirus. Otros, como el remdesivir y la dexametasona, recibieron autorizaciones tras haber demostrado cierta eficacia contra el patógeno, pero sus moléculas ya existían antes del brote y tenían otros usos.

00.47 | Tasa de recuperación del 74%

México comunicó que aproximadamente un 74 por ciento de las personas contagiadas de Covid-19 se recuperaron en el país, que acumula 972.785 casos. En la conferencia diaria, desde el Ministerio de Salud aseguraron además que ya son 95.225 las personas muertas.

00.28 | Colombia se acerca a los 1,5 millones de positivos

Las autoridades sanitarias registraron 1.149.063 casos acumulados de coronavirus desde el estallido de la pandemia, tras detectar 5176 nuevas infecciones en las últimas 24 horas. Asimismo, el Ministerio de Salud informó que ayer 183 personas perdieron la vida debido a la enfermedad, cifra que asciende en su total hasta los 32.974 fallecidos.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

Conforme a los criterios de Más información