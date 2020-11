Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de noviembre de 2020 • 00:26

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda las 1.318.000; mientras que los contagios ya son más de 53.328.700.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 11.226.000) y víctimas mortales (cerca de 251 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que roza los 8.815.000 contagios y las 130 mil muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 5.849.000 infectados y 165.600 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: más de 51.700. En tanto, con casi 750 mil casos y 20 mil muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.304.846. Hubo 35.307 muertes y 1.119.366 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

22.24 | Nuevo brote de virus detectado en Australia

La ciudad australiana de Adelaida registró un brote de coronavirus por primera vez en siete meses, según anunciaron este lunes las autoridades locales.

El estado de Australia Meridional, del que Adelaida es capital, informó que este lunes se registraron 17 casos, frente a los cuatro detectados el domingo. Se trata del foco más importante desde abril en dicha ciudad.

"No paramos de tener nuevos casos", declaró la principal responsable local de salud, Nicola Spurier, a la cadena pública de televisión ABC.

22.14 | México se acerca a los 100.000 fallecidos

Autoridades mexicanas reportaron el domingo 283 nuevos fallecidos relacionados al coronavirus, elevando la cifra total de muertos a 98.542, con lo que el país latinoamericano se acercaba a los 100.000 decesos por el virus, una cifra que sólo han alcanzado Estados Unidos, Brasil e India.

El primer ministro británico, Boris Johnson, decidió aislarse tras haber estado en contacto con una persona que dio positivo del nuevo coronavirus, anunció el domingo por la noche un portavoz del primer ministro.

Johnson, que estuvo gravemente enfermo del Covid-19 en la primavera boreal, se encuentra "bien" y no tiene "ningún síntoma" de la enfermedad, precisó la misma fuente, quien indicó que sigue trabajando desde Downing Street, "sobre todo para liderar la respuesta del gobierno ante la pandemia del coronavirus".

19.05 | Parte de salud

18.15 | Récord diario

El récord de contagios diarios de coronavirus se registró este sábado, con 660.905 infectados en todo el planeta, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las cifras superan en más de 15.000 contagios diarios el récord previo, del viernes, y en más de 45.000 el anterior que se había contabilizado el 7 de noviembre, añadió la organización de la ONU. Asimismo por primera vez la OMS reportó más de 9.500 fallecidos diarios durante tres jornadas consecutivas: jueves, viernes y sábado.

17.25 | Más de 13.000 muertos

Ecuador, uno de los países latinoamericanos más golpeados por la pandemia, superó los 180.000 casos del nuevo coronavirus, incluidos más de 13.000 muertos, desde que registró el primer positivo el 29 de febrero, según el balance oficial publicado este domingo.El país, de 17,5 millones de habitantes y el segundo en notificar la presencia del virus en la región después de Brasil, alcanzó los 180.295 casos al agregar 668 nuevos positivos en las últimas 24 horas. El reporte diario sobre la situación del covid-19 también indicó un total de 13.008 muertos, entre confirmados y probables, que se acumulan desde la primera víctima registrada el 13 de marzo.

16.25 | Fiesta clandestina

Treinta personas que participaban en una fiesta clandestina fueron demoradas hoy en la localidad jujeña de Monterrico, por incumplir las medidas preventivas que rigen a raíz de la pandemia del coronavirus, informaron fuentes policiales. El procedimiento se realizó esta madrugada cuando personal policial ingresó a un inmueble en Monterrico ubicada a 31 kilómetros de San Salvador de Jujuy, y constató que se desarrollaba una fiesta privada no autorizada, señalaron. De esta manera, los efectivos procedieron a clausurar de inmediato el evento social.

15.45 | Un año más

El director general del laboratorio alemán BioNTech, que desarrolla una vacuna del coronavirus, dijo este domingo que espera un retorno a la normalidad a partir del invierno del 2021, si se producen unos elevados niveles de vacunación. "Podríamos tener un invierno normal el año que viene", aseguró el director general de BioNTech, Ugur Sahin, en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC, aunque para ello recordó que es "absolutamente esencial" unos elevados niveles de vacunación. "Si todo va bien, empezaremos a entregar la vacuna a finales de este año", dijo Sahin, quien explicó que "nuestro objetivo es suministrar más de 300 millones de dosis de la vacuna hasta abril del año que viene, lo que nos permitiría empezar a tener un cierto impacto", para frenar el covid-19, que provocó más de 1,3 millones de muertos en el mundo.

15.55 | Leasing

La inversión de empresas en rubros como tecnología, transporte y maquinaria será parte de la recuperación económica en la pospandemia argentina, operaciones en la que el leasing será un instrumento financiero clave, con contratos por hasta $ 45.000 millones, según estimaciones privadas. Sus ventajas impositivas y la posibilidad de acceder a un costo más bajo y con menores requisitos de garantía a una maquinaria o a un bien necesario para una empresa colocan al leasing como un mecanismo ideal para el financiamiento de inversiones tras las crisis del coronavirus.

15.05 | Testeos

La Asociación de Clubes (AdC) informó en las últimas horas que, desde mañana, se efectuarán testeos PCR a siete delegaciones de la Zona Sur y a las diez correspondientes a la Norte de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), luego de conocerse contagios de coronavirus en tres planteles, lo que obligó a suspender la actividad prevista para este domingo. El organismo rector comunicó que en horario matutino serán hisopados los equipos de Ferro Carril Oeste, Obras Basket, Boca Juniors, Platense, San Lorenzo, Hispano Americano de Río Gallegos y Peñarol de Mar del Plata.

14.14 | Revelación

El coronavirus circulaba en Italia desde septiembre de 2019, según un estudio del Instituto Nacional del Cáncer (INT) de la ciudad de Milán, que indica que el COVID-19 podría haberse extendido fuera de China antes de lo que se pensaba. La Organización Mundial de la Salud dijo que el SARS-CoV-2 y el COVID-19, la enfermedad respiratoria que causa, se desconocían antes de que se informara por primera vez del brote en Wuhan, en el centro de China, en diciembre. El primer paciente de COVID-19 de Italia se identificó el 21 de febrero en un pequeño pueblo cerca de Milán, en la región norte de Lombardía.

13.24 | Eliminatorias

El seleccionado uruguayo confirmó que el defensor Matías Viña, quien fue titular en los tres primeros partidos de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, tiene coronavirus y será baja en el partido del martes ante Brasil. Viña, jugador de Palmeiras, de Brasil, dio positivo en los testeos a los que se sometió la delegación cuando llegó desde Colombia, donde el pasado viernes venció al seleccionado local por 3-0.

12.57 | Inaugurado

Un avión de la española Swiftair proveniente de Miami se convirtió en el primer vuelo comercial internacional que llega al aeropuerto de La Habana, después de casi ocho meses de cierre para evitar la propagación de la pandemia. "Con la llegada de la Aerolínea Swiftair al Aeropuerto Internacional José Martí se establece la reanudación oficial de los vuelos comerciales en La Habana", informó en Twitter la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A.

12.36 | Reinfección

Pakistán indicó haber detectado su primer caso de reinfección de coronavirus en un hombre de 41 años, trabajador de la salud de Islamabad, la capital. El caso surge de un estudio publicado el 14 de noviembre pasado en la revista científica del Ayoub Medical College de Abbottabad, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. El hombre había sido diagnosticado con Covid-19 el 6 de junio pasado y luego declarado curado. Pero cuatro meses y 13 días más tarde, volvió a presentar síntomas de la enfermedad. Se le hicieron estudios y dio positivo al virus pero negativo a los anticuerpos.

12.02 | Rusia

La nación anunció 22.572 nuevos casos de coronavirus y 352 muertes en un día, según los datos del centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus. Los infectados se reportaron en 85 regiones, incluidos 5854 casos asintomáticos. El número acumulado, 1.925.825 enfermos, supone un incremento del 1,2 por ciento con respecto a la jornada anterior.

11.30 | FMI

10.55 | Los héroes del sillón

El gobierno alemán lanzó este fin de semana dos videos publicitarios en los que las personas que se quedan en casa tiradas en el sofá sin hacer nada son los verdaderos héroes del brote. El portavoz de la canciller Angela Merkel, Steffen Seibert, compartió las imágenes en su cuenta de Twitter bajo el hashtag #besonderehelden (héroes especiales).

10.18 | En una semana

Los operativos llevados a cabo durante la semana en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela del Plan Detectar Federal permitieron localizar 231 casos positivos tras la realización de 1040 testeos, indicó el Ministerio de Salud provincial. De acuerdo a la cartera, esos sesteos permitieron "una disminución de contagios" al aislar a tiempo a los contactos estrechos.

9.41 | En la carne

La ciudad de Jinan, en el este de China, dijo que encontró trazas de coronavirus en el empaque de carne y tripas procedentes de Brasil, Nueva Zelanda y Bolivia. Días atrás otras autoridades locales lo hallaron en carne de cerdo congelada procedente de Argentina.

9.10 | Por los asintomáticos

El canciller de Austria, Sebastian Kurz, anunció su intención de que el gobierno facilite pruebas de coronavirus a la totalidad de su población, unos 8,8 millones de habitantes, de forma similar a lo que hizo Eslovaquia. "Sería el modelo a seguir", según explicó en una entrevista con la televisión pública ORF. La intención es detectar los casos asintomáticos.

8.43 | En el Konex

El músico Coti Sorokin será el protagonista del show en vivo que marcará el regreso del público al patio de Ciudad Cultural Konex, ubicado en la zona porteña de Abasto, cuando el próximo sábado, a las 19, ofrezca un concierto junto a su banda Los Brillantes, que también podrá verse por streaming.

8.20 | Al menos cuatro meses más

Los alemanes deben prepararse para otros 4 o 5 meses de medidas severas para detener el aumento de contagios de coronavirus y no deben esperar que las restricciones actuales se suavicen rápidamente, dijo el ministro de Economía Peter Altmaier al semanario Bild. "Aún no estamos fuera de peligro", indicó sobre las cifras de contagio. "No podemos permitirnos un cierre de yoyó con la economía abriéndose y cerrándose constantemente".

7.52 | Solidaridad

7.35 | CABA

464 nuevos casos y 13 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 5.428 el número de fallecidos y a 153.367 el de contagiados desde marzo. En tanto, la ocupación de terapia intensiva es del 25,7%: en el sistema de salud pública están en uso 116 camas críticas sobre un total de 450.

7.02 | Tras Diwali

La India reportó 41.100 casos nuevos de coronavirus, elevando a 8,79 millones el total del país, al día siguiente del festival hindú de Diwali. El Ministerio de Salud también contabilizó 447 nuevas muertes, para un total de 129.635 fallecidos. Los contagios repuntan en Nueva Delhi, la capital, que desde hace semanas tiene más pacientes que cualquier otro estado.

6.27 | Nuevo y gran acuerdo

Quince países firmaron un ambicioso acuerdo comercial que podría permitir a China expandir su influencia en la región y que esperan contribuya a revertir los efectos de la pandemia. La Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) creará una gigantesca zona de libre comercio entre las 10 naciones que integran el ASEAN (Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam, Birmania, Camboya, Lagos y Brunéi) así como China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda.

6.00 | El brote en Alemania

El país anunció 16.947 casos nuevos y 107 muertos, frente a los 22.461 contagios y los 178 fallecidos de la jornada anterior, según el balance publicado por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del seguimiento de enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, los totales ascienden a 790.503 personas contagiadas y 12.485 víctimas mortales. En cuanto a las recuperaciones, 502.300 personas consiguieron superar el Covid-19.

5.34 | Segunda ola

4.59 | Incendio

Diez personas murieron en un incendio en un hospital de Rumania que trataba a pacientes con coronavirus, informó la Inspección General Rumana para Situaciones de Emergencia. El fuego comenzó en la unidad de cuidados intensivos del hospital del condado de Piatra Neam? y se extendió a una sala contigua. No estaba claro qué lo provocó, declararon las autoridades, añadiendo que otras siete personas resultaron heridas y están en estado crítico, incluido el médico de guardia.

4.14 | Nuevo récord

Irán sumó más de 12.500 nuevos casos de coronavirus en la última jornada, lo que supone el mayor número de infecciones diarias desde el inicio de la pandemia, informó la portavoz del Ministerio de Salud, Sima Sadat Lari, quien además afirmó que hubo 459 muertos. Debido a la grave situación, el presidente Hassan Rohani anunció ayer que a partir de la semana que viene se impondrán restricciones más duras a nivel nacional y por tiempo indefinido "para salvar vidas".

3.46 | Sin tapabocas ni distancia

La manifestación "Marcha MAGA (Make America Great Again, Volvamos a hacer grande a Estados Unidos) del Millón" de simpatizantes de Donald Trump celebrada ayer para denunciar el presunto fraude electoral en las elecciones de Estados Unidos, del que no hay pruebas, terminó con al menos 20 detenidos y tres heridos. Durante el día, los seguidores del republicano se mostraron sin máscaras en un contexto marcado por el repunte de los casos de coronavirus.

2.30 | Fútbol

El delantero del Cádiz CF Anthony "Choco" Lozano dio positivo durante la concentración en Guatemala con la selección de Honduras, donde se encontraba para participar en un partido amistoso entre ambos combinados, confirmó el club andaluz. "El Cádiz Club de Fútbol ha tenido conocimiento este domingo que Anthony 'Choco' Lozano ha dado positivo por COVID-19. El jugador se encuentra actualmente en Guatemala, concentrado con la selección de Honduras, donde se han realizado pruebas de control a jugadores y cuerpo técnico, que han arrojado el positivo del delantero cadista, confirmado en una segunda prueba", explicó.

1.48 | Elecciones

Los brasileños acuden a las urnas para elegir alcaldes y concejales, en unos comicios municipales eclipsados por la pandemia y que, según analistas, confirmarán el giro a la derecha iniciado en 2018. Dos años después de la victoria de Jair Bolsonaro, casi 148 millones de personas son llamadas a elegir las autoridades en 5569 ciudades, donde serán responsables de políticas como saneamiento, transporte, atención básica de salud y educación. El brote, que provocó alrededor 165.000 muertes en el país y recesión económica, obligó a postergar los comicios seis semanas, impidió el "cuerpo a cuerpo" de las campañas presenciales y podría afectar también la comparecencia a las urnas.

1.16 | Un millón

México superó el millón de contagios confirmados y tiene casi 100.000 muertes aunque las autoridades admitieron que la cifra era probablemente mucho mayor. En este contexto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que hacer más pruebas diagnósticas sería "un desperdicio de tiempo, de esfuerzo, de recursos". También dijo que el cubrebocas "es un auxiliar para prevenir la propagación del virus". "No sirve para protegernos, pero sirve para ayudar a los demás", añadió.

00.42 | Brasil supera las 165.000 muertes

El país llegó a los 165.568 fallecimientos por coronavirus, al registrar en las últimas 24 horas 921 muertes, según los datos oficiales. Además, las autoridades sanitarias notificaron 38.307 nuevas infecciones, lo que sitúa la cifra total de contagios en 5.848.959.

00.23 | Nueva York y Europa vuelven a cerrar las escuelas

Varios países europeos anunciaron que volverán a cerrar escuelas, del mismo modo que sucederá en Nueva York. Europa, con 284.000 nuevos casos diarios, es la región donde el virus se propaga más rápidamente.

