La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda las 1.318.000; mientras que los contagios ya son más de 53.328.700.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 11.226.000) y víctimas mortales (cerca de 251 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que roza los 8.815.000 contagios y las 130 mil muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 5.849.000 infectados y 165.600 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: más de 51.700. En tanto, con casi 750 mil casos y 20 mil muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.318.384. Hubo 35.727 muertes y 1.119.366 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.20 | Jorge Sampaoli contrajo coronavirus

El entrenador de Atlético Mineiro está contagiado de coronavirus lo mismo que otros siete integrantes de su cuerpo técnico, informó oficialmente esta noche el club brasileño. "El Club Atlético Mineiro informa que, en las pruebas realizadas este lunes, varios miembros del comité técnico dieron positivo por Covid-19", anunció en un comunicado publicado a través de sus redes sociales la entidad de Belo Horizonte.

22.45 | Venezuela confirmó 387 casos

Con estos números, la cifra por contagios se eleva a 97.739 mientras que los fallecidos alcanzan el total de 855 en el país.

22.00 | México se acera a 100.000 muertes

El país reportó el lunes 319 nuevos fallecidos ligados al coronavirus, elevando la cifra total de muertos a 98.861, en momentos en que autoridades sanitarias advierten un rebrote de la enfermedad surgida en China a finales del año pasado.

21.10 | Pfizer, Moderna y Sputnik V: cuáles son las diferencias

Son las tres vacunas candidatas contra el coronavirus que anunciaron resultados de eficacia (al menos 90%) con datos preliminares de sus ensayos clínicos de fase 3.

20.32 | En Bélgica, la vacuna será gratuita

Asó lo aseguró el ministro de Salud, Frank Vandenbroucke, explicando que el objetivo del gobierno belga es "vacunar al 70% de la población" y que "los grupos prioritarios se determinarán en base a la opinión científica y al debate social".

20.03 | La OMS destacó los resultados de las vacunas

La Organización Mundial de la Salud ponderó los resultados positivos preliminares de las vacunas contra el coronavirus de las empresas Moderna y Pfizer, pero advirtió que deben esperarse los datos finales y el seguimiento de los efectos adversos en los pacientes una vez que concluyan los ensayos clínicos.

19.30 | Luis Suárez dio positivo de Covid-19

18.47 | Reporte de Salud. Otras 292 personas murieron y 7.893 nuevos casos

Otras 292 personas murieron y 7.893 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 35.727 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.318.384 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 4.322 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 58,2% en el país y del 59,7% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

18.28 | Francia, los casos en 24 horas bajan a 9.406

Francia detectó solo 9406 casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, según Santé Publique France, una cifra muy inferior a la de los últimos días, que también había registrado un fuerte descenso. La caída habitual de los informes los lunes después del fin de semana también contribuye al recuento. Por otro lado, el número de muertes aumenta, volviendo a los pocos días a más de 500, a 508, elevando así el total de víctimas a superar el umbral de 45.000, y esta noche alcanzan los 45.054.

18.00 | San Pablo, Brasil. Aumentaron un 18% los ingresos a los hospitales

Los ingresos a hospitales de pacientes con Covid-19 en el estado brasileño de Sao Paulo (sureste) aumentaron 18% en la primera quincena de noviembre, lo cual postergó las nuevas medidas de flexibilización sanitaria, anunció hoy el gobierno paulista. El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, hizo el anuncio al lado del secretario local de Salud, Jean Gorinchteyn, luego de que el promedio diario de ingresos subió de 859 a 1009 del 8 al 14 de noviembre, de acuerdo con el boletín epidemiológico oficial.

17.30 | España suma 38.273 nuevos casos y roza 1,5 millones de contagios

El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el lunes en 1.496.864, añadiendo 38.273 nuevos contagios respecto a la cifra total anunciada el viernes, el último día en que publicó datos el Ministerio de Sanidad. La cartera indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico de las últimas 24 horas "hasta el lunes" fue de 3.321, frente a los 8.775 anunciados el viernes.

17.20 | Dinamarca. Sacrifican 25.000 aves de corral tras primer foco de gripe aviaria

La autoridad veterinaria danesa anunció este lunes el descubrimiento de un primer foco de gripe aviaria en el oeste de Dinamarca, y por este motivo sacrificaron 25.000 animales e interrumpieron la exportación de huevos y pollos fuera de la UE. Es la segunda epidemia animal a la que se confronta Dinamarca en los últimos meses, después de que a principios de noviembre sus autoridades anunciaran que sacrificaron 17 millones de visones (en un país con menos de 6 millones de habitantes) tras el hallazgo de una mutación del nuevo coronavirus en estos animales.

16.50 | El 7% de los pacientes infectados podrían presentar síntomas oculares

Sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, secreciones acuosas y dolor, son algunos de los síntomas oculares que pueden presentarse hasta en el 7% de niños y adultos infectados con coronavirus, según un metaanálisis (conjunto de herramientas estadísticas) de investigadores de Taiwán y China, se informó hoy.

16.43 | El Tren a las Nubes volverá a funcionar desde el 9 de enero

El Tren de las Nubes, una de las principales atracciones turísticas de Salta, volverá a funcionar desde el 9 de enero próximo, con un sistema combinado con ómnibus en la mayor parte del trayecto, y los pasajes se venderán con un 20% de descuento hasta el 30 de diciembre y estarán incluidos en el plan Previaje, anunció hoy el Ministerio de Turismo y Deportes de la provincia. El servicio comenzará con una salida semanal, hasta volver a las tres que eran habituales cada semana, y con todos los recaudos correspondientes para brindar un servicio seguro en el marco de la pandemia de coronavirus.

16.26 | Estados Unidos. Nuevas restricciones

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia de coronavirus, que ayer registró más de 130.00 contagios, el mismo día que superó los 11 millones, según datos de la Universidad Johns Hopkins, por lo que el Gobierno decidió implementar nuevas y severas restricciones. Las medidas varían fuertemente de lugar en lugar, y en el caso de Nuevo México incluye el confinamiento total de la población mientras el uso de barbijo es ya obligatorio en la mayoría de los 50 estados, incluso en Dakota del Norte, gobernado por los republicanos, aunque aún 19 de ellos siguen sin exigirlo, según la agencia de noticias AFP.

16.00 | Francia. Nueva hospitalización para el ex presidente Valéry Giscard d'Estaing

El expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing, de 94 años de edad, volvió a ser hospitalizado por motivos aún desconocidos, escribió hoy el diario La Nouvelle République. Según la publicación, el exinquilino del Eliseo como así también expresidente de la Convención sobre el futuro de Europa fue ingresado el pasado domingo en el hospital Trousseau de Tours a eso de las 18 hora local.

15.50 | Instan a fortalecer las medidas de prevención

El gobierno argentino instó hoy lunes a los residentes a fortalecer las medidas de prevención ante la enfermedad de Covid-19, en virtud de registrarse una mayor circulación de personas. "Con el aumento de circulación de personas el cuidado tiene un rol cada vez más importante", advirtió la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, durante una conferencia de prensa en la que analizó la evolución de la pandemia en el país.

15.31 | Catamarca. Primer médico que muere por coronavirus en la provincia

Un médico catamarqueño que trabajaba en Sanidad del Municipio de San Fernando del Valle falleció hoy y es el primer trabajador de la salud de la provincia que muere por coronavirus, informaron fuentes oficiales. Se trata Carlos Fabián Bravo (53), quien trabajaba en la posta de Salud del barrio La Chacarita y cuyo fallecimiento por coronavirus agravado por patologías preexistes, fue confirmado hoy por la subsecretaria de Salud Municipal de la Capital, Ana Fernanda Lagoria.

14.40 | Italia rebasa los 1,2 millones de contagios con 27 mil positivos

Italia ha superado este lunes la barrera de los 1,2 millones de casos tras sumar otros 27.000 casos más en el último día, mientras las autoridades aseguran que por el momento las unidades de cuidados intensivos no están desbordadas, como ocurrió en el primer pico de la pandemia. Según el Ministerio de Salud, de los más de 152.600 test efectuados en 24 horas, 27.354 han sido positivos, un dato inferior a los casi 34.000 de la víspera, si bien el domingo se llevaron a cabo más de 195.000 pruebas diagnósticas.

14.23 | OMS frente a la información sobre las nuevas vacunas. "No hay que ser complacientes"

La OMS dijo el lunes que no es momento de ser complacientes frente a la pandemia de coronavirus, a pesar de las noticias positivas sobre la eficacia de algunas vacunas. "En este momento estamos extremadamente preocupados por el aumento de casos de Covid-19 que estamos viendo en algunos países", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el lunes en Twitter. "En particular, en Europa y América, los trabajadores y los sistemas de salud están siendo llevados al borde del colapso". Más de 54,44 millones de personas han enfermado de coronavirus en el mundo y más de 1,31 millones han perdido de la vida, según un recuento de Reuters.

14.00 | Gran Bretaña. Científicos aconsejan detener el plan de testeo masivo

Un grupo de científicos dijo el lunes que el plan "Operación Moonshot" del primer ministro británico, Boris Johnson, que busca realizar exámenes masivos para detectar el coronavirus con el objetivo de reabrir grandes partes de la economía, podría resultar ineficaz y costoso. De hecho, al anunciarse se habló de una inversión de unos 100 millones de libras, unos 127 mil millones de dólares. Los científicos reconocieron que el programa existente de "prueba y seguimiento" de Gran Bretaña, que se enfoca en personas con síntomas, ha estado plagado de dificultades, pero que las pruebas rápidas del plan "Operación Moonshot" -que generalmente producen resultados en minutos en lugar de necesitar un procesamiento de laboratorio-, podrían brindar una falsa seguridad de que las personas no son infecciosas.

Así afirman que la prioridad debería ser mejorar el sistema de prueba y seguimiento, que alcanzó un 85% de casos positivos entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre, pero solo logró pedir a un 60% de los contactos cercanos que se aislaran.

13.58 | Casos en la OMS

De acuerdo con un email interno obtenido por The Associated Press, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado 65 casos de coronavirus entre el personal que trabaja en sus sedes, incluyendo al menos un subgrupo de contagios, pese a las aseveraciones anteriores de la agencia sanitaria de que no ha habido brotes de Covid-19 en sus oficinas en Ginebra. La revelación se da en medio de un aumento de casos en Europa, en Suiza y particularmente en la ciudad de Ginebra, donde se encuentran las oficinas de la OMS. Cerca de la mitad de los contagios se dieron entre personas que habían estado trabajando desde casa. Pero 32 de los contagios se registraron en empleados que habían estado trabajando en la sede.

13.35 | Estados Unidos. Trump se atribuye el mérito por las vacunas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó hacerse fuerte en su último tramo de gestión al sostener que los "grandes descubrimientos" y avances en las vacunas contra el coronavirus desarrollados por los laboratorios Pfizer y Moderna ocurrieron bajo su mando. En un mensaje dirigido a los "historiadores" por su red social preferida, Twitter, el mandatario afirmó que "todo ha ocurrido bajo mi mando" y aprovechó una vez más para desairar a China como responsable de la "plaga".

13.30 | Europa. Pandemia y acceso al aborto

"En algunos casos, el aborto se complicó de forma catastrófica", dijo Mara Clarke, directora de la Red de Apoyo al Aborto (ASN, por su sigla en inglés), con sede en el Reino Unido, que ayuda a las mujeres a abortar en el extranjero. Los servicios telefónicos de asistencia de toda Europa han registrado una mayor demanda. Aunque esta práctica es legal en la mayor parte de Europa, algunas mujeres han tenido dificultades para conseguir citas en sistemas de salud pública abrumados por la pandemia; otras, en cambio, no pudieron escapar del abuso de sus parejas debido al confinamiento, dijeron a Reuters algunas organizaciones no gubernamentales y mujeres que eligieron abortar.

13.26 | Líbano. En medio de la pandemia, el primer ministro manda a cocinar a las mujeres

El ministro del Interior del Líbano despertó enojos al sugerir que las mujeres tenían que cocinar para mitigar la prohibición de entregas de comida a domicilio los domingos, a causa del confinamiento por el coronavirus. Una de las restricciones es no pedir comida a domicilio. "Que las mujeres cocinen un poco", dijo Mohamed Fahmi, miembro del gobierno interino libanés que dimitió tras la explosión de Beirut, de principios de agosto, y que no tiene, de momento, sustitutos. Las reacciones no tardaron y las redes estallaron en torno a la etiqueta #Nococinaréeldomingo.

13. 20 | Chile, casos y reapertura

El Ministerio de Salud de Chile ha informado este lunes de que se han constatado 1331 nuevos contagios de la Covid-19 en el país, mientras que se ha decidido que ocho comunas avancen de fase en el marco del plan de reapertura del país. Con los nuevos casos, Chile contabiliza ya un total de 532.604 personas contagiadas de la enfermedad. Asimismo, las autoridades sanitarias chilenas han confirmado otros 44 decesos debido al coronavirus. Las víctimas mortales por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus en suelo chileno son 14.863.

12.58 | Provincia de Buenos Aires

Los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 589.254 tras confirmarse 1.446 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó hoy el Ministerio de Salud provincial. Desde la llegada de la pandemia, en tanto, se registraron 3.359 casos cada 100.000 habitantes, mientras que 505.874 personas ya se recuperaron y recibieron el alta, precisó la cartera a cargo de Daniel Gollan. En el territorio bonaerense fallecieron 19.371 personas desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva de adultos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es de 59,5%, precisó el parte.

12.40 | Nueva prohibición

El gobierno de Suecia limitó a ocho el número máximo de personas que se pueden concentrar en actos públicos para tratar de contener la segunda ola de la pandemia, "una medida intrusiva pero completamente necesaria" en palabras del primer ministro Stefan Lofven. Al contrario de otras decisiones, esta sí es una prohibición y no solo una recomendación, y entrará en vigor el 24 de noviembre, en principio por un periodo de un mes. Se aplicará a eventos como conciertos o actos deportivos, aunque no a otros ámbitos como el educativo o el laboral, ni tampoco a reuniones privadas.

12.19 | Suben las acciones

Los títulos del laboratorio biotecnológico estadounidense Moderna se revalorizaban más de un 10% tras la apertura de Wall Street, después de que la compañía anunciara que la Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos, designada de forma independiente por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, reportó que el estudio de fase 3 de ARNm-1273, su candidato a vacuna contra el Covid-19, observa una eficacia del 94,5% en los primeros análisis.

11.54 | Para el verano

11.33 | La curva francesa

El ministro de Salud de Francia, Olivier Véran, dijo que el país está "recuperando progresivamente el control" y logró aplanar la curva de contagios de la segunda ola de coronavirus, aunque advirtió que la propagación puede volver a estallar rápidamente si la gente ignora las restricciones. Véran dijo que la cuarentena parcial de un mes, que rige desde el 30 de octubre hasta al menos el 1 de diciembre, está desacelerando las admisiones hospitalarias y "comenzando a dar sus frutos". "No debemos detenernos".

11.06 | No solo vacunas

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que solamente una vacuna no alcanzará para derrotar a la pandemia del coronavirus ya que "va a completar las demás herramientas que tenemos, no a reemplazarlas". Tedros volvió a estar presente en la reunión del consejo ejecutivo de la agencia que dirige luego de haberse puesto en cuarentena el 2 de noviembre, por haber estado en contacto con una persona diagnosticada positivo. "Inicialmente las cantidades serán limitadas, y por consiguiente el personal sanitario, las personas de edad y las que tienen mayor riesgo tendrán la prioridad" serán las primeras en ser vacunadas y "esperamos que ello reduzca el número de muertos y permita resistir a los sistemas de salud", dijo.

10.45 | Bono de fin de año

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que el Gobierno evalúa "otorgar bonos de fin de año para sectores que la han pasado mal" durante la pandemia de coronavirus y agregó que se sumaría al monto de la tarjeta alimentaria, que estarían "duplicando" en diciembre. "Quienes cobran 4000 pesos de tarjeta alimentaria cobrarán a fin de año 8000, mientras que los que cobran 6000 pesos pasarán a 12.000", dijo al tiempo que asumió que se analiza "otorgar bonos de fin de año" para sectores que "la han pasado mal".

10.16 | Cuarentena en Siberia

Las infecciones diarias por coronavirus en Rusia alcanzaron un nuevo récord, con más de 22.700 casos y 303 muertos en las últimas 24 horas, mientras que una región de Siberia se convirtió en la primera del país en adoptar una nueva cuarentena. El resurgimiento del virus se extendió por todo el país desde septiembre y el número de nuevos casos diarios se incrementó desde aproximadamente 5000 a principios de septiembre hasta más de 22.000 esta semana.

9.27 | África

El primer ministro de Suazilandia, Ambrose Dlamini, resultó positivo al test de coronavirus. Lo anunció a través de un comunicado en el que declaró que es asintomático, se siente bien pero permanece en aislamiento, de acuerdo a lo previsto por los protocolos sanitarios. El pequeño país de Africa del sur, que posee poco más de un millón de habitantes, realizó ayer 384 hisopados, dos de los cuales resultaron positivos, afirmó el Ministerio de Salud a través de un comunicado. Registra hasta el momento 6095 contagios y 119 decesos.

9.10 | Fase 3

8.58 | La India

El reciente incremento acelerado de infecciones de coronavirus en la capital de la India, que atestó las unidades de cuidados intensivos y dejó cientos de muertos, superó su punto más álgido, dijo la máxima autoridad de salud de la ciudad, desestimando el temor a un nuevo confinamiento. "Puedo decirles definitivamente que el pico ha terminado y que los casos empezarán a bajar lentamente", afirmó Satyendar Jain, ministro de Salud del gobierno local de Nueva Delhi.

8.33 | Despidos

El Gobierno oficializó la prórroga por 60 días de la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y suspensiones, medida que rige desde marzo, a causa del coronavirus. La decisión se adoptó por el decreto de necesidad y urgencia 891, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández y todos los ministros del gabinete nacional. En los considerandos, se señala que la "crisis económica en que se encontraba el país a fines de 2019 se vio agravada por el brote del virus SARS-CoV-2".

8.06 | Aislado, de nuevo

El primer ministro, Boris Johnson, dijo que se siente "muy bien" en su primer día de trabajo aislado en Downing Street, la residencia oficial del gobierno británico, después de haber mantenido una reunión con un parlamentario que luego dio positivo. En un video, Johnson, de 56 años y quien ya tuvo coronavirus, aseguró que estaba "en buen estado de salud y no tenía síntomas" e instó a la población a seguir las normas de protección contra el coronavirus.

7.40 | Nuevo pico

El gobierno italiano afirmó que las medidas restrictivas dispuestas desde inicios de mes "comienzan a dar resultados" y que espera que "dentro de siete días" se alcance el pico de contagios diarios de coronavirus de la segunda ola de la pandemia. "El pico podría llegar en siete días. Sigo prudente, pero los expertos nos dicen que la curva de contagios se va estabilizando"; planteó el ministro de Salud, Roberto Speranza, en una entrevista publicada por el diario La Stampa. "Todavía es pronto para decirlo, esperamos otros datos, pero hay razones válidas para creer que las últimas medidas que adoptamos comienzan a dar resultados", agregó.

7.16 | CABA

302 nuevos casos y 6 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 5434 el número de fallecidos y a 153.670 el de contagiados desde marzo. En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 28%: en el sistema de salud pública están en uso 126 camas críticas sobre un total de 450.

6.41 | Mercados

Las bolsas globales se dirigían a anotar máximos históricos, en medio de las señales de recuperación económica en China y Japón, ganancias sólidas de las empresas y expectativas en la distribución de una vacuna contra el Covid-19 que mejoraban la confianza de los inversores.

6.05 | Denuncia contra Bélgica

Las autoridades "abandonaron" a miles de ancianos que fallecieron en residencias durante el brote, según afirmó Amnistía Internacional tras una investigación que describía "violaciones de derechos humanos" en los centros. Bélgica, uno de los países europeos más afectados por el virus, reportó más de 531.000 casos y más de 14.400 muertes. En la primera oleada de la pandemia, la primavera pasada, el país de 11,5 millones de habitantes registró la mayoría de sus muertes en residencias de ancianos.

5.37 | Huelga sanitaria

El sindicato de médicos de Kenia anunció al gobierno que planea hacer una huelga durante 21 días, en protesta porque diez de sus miembros murieron a causa del Covid-19 y a raíz de la falta de protecciones. La cadena BBC especificó que cuatro médicos fallecieron solo la semana pasada.

5.10 | Tapabocas

El uso de cubrebocas será obligatorio para los pasajeros a bordo de todos los vuelos nacionales en Nueva Zelanda y en el transporte público de la ciudad más poblada del país, Auckland, donde las autoridades buscan neutralizar un rebrote. Así lo informaron la primera ministra, Jacinda Ardern, y el ministro de Respuesta a la Covid-19, Chris Hipkins, tras una reunión.

4.38 | Muertos por millón

4.11 | Valores estables

El oro se estabilizaba cerca de un máximo de una semana debido a la depreciación del dólar, en medio de preocupaciones sobre el aumento de casos del coronavirus que contrarrestaban un alza del apetito por el riesgo impulsado por el optimismo en torno a una posible vacuna. A las 7.43 GMT, el oro al contado operaba con escasos cambios a 1889,01 dólares la onza, tras tocar su máximo desde el 9 de noviembre, a 1898,81 dólares. Los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban estables a 1886,70 dólares la onza.

3.45 | Aniversario

La municipalidad de La Plata celebrará toda esta semana el aniversario del 138vo aniversario de su fundación con una edición atípica de actividades, debido a la pandemia de coronavirus, que combinará visitas y muestras virtuales, streamings en vivo y expresiones gratuitas a cielo abierto bajo protocolo. En un comunicado, la comuna precisó que el festejo tendrá lugar hasta el domingo, días en los que convivirán el arte, la historia, la cultura y el entretenimiento.

3.22 | Pronóstico

El presidente ejecutivo de la empresa alemana Biontech que desarrolla una vacuna contra el coronavirus, Ugur Sahin, cree que no se retornará a la normalidad de la vida cotidiana hasta el invierno de 2021. Para lograr este objetivo es "absolutamente necesario" alcanzar una alta tasa de vacunación contra el coronavirus hasta el otoño boreal. "Confío en que será así", dijo. De cara a la situación actual añadió: "Este invierno (boreal) será duro".

2.51 | Nueva técnica

Investigadores del Instituto Hubrecht y la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, desarrollaron una técnica avanzada que permite monitorizar en vivo una infección por virus, que esperan pueda utilizarse también para estudiar el SARS-CoV-2, el virus responsable de la pandemia, indica un estudio que publican en la revista Cell. Según destacan los investigadores, su técnica, denominada VIRIM (imágenes en tiempo real de infección por virus) es, por lo tanto, muy valiosa para obtener conocimientos sobre la infección en el cuerpo humano ya que podría conducir a tratamientos más específicos.

2.24 | Más medidas

Michigan se unió a Washington y a varios otros estados en anunciar nuevas medidas para combatir el coronavirus después de que el número de infecciones reportadas en Estados Unidos rebasa los 11 millones, incluyendo un millón en menos de una semana, y a medida que muchos estadounidenses se alistan a celebrar el Día de Acción de Gracias. La gobernadora Gretchen Whitmer ordenó la suspensión de clases presenciales en secundarias y universidades, el cierre de restaurantes en interiores y la suspensión de deportes organizados.

2.00 | Crecimiento

La producción industrial de China creció a un ritmo más rápido que lo esperado en octubre, mientras que las ventas minoristas continuaron recuperándose, aunque menos que lo previsto, en momentos en que la segunda economía más grande del mundo vuelve a despegar tras el impacto de la pandemia. La producción industrial subió un 6,9% interanual en octubre, mostraron datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, en línea con el avance de septiembre.

1.31 | En Colombia

Las autoridades nacionales confirmaron más de 7700 nuevos contagios de coronavirus y otros 202 fallecidos, mientras que los recuperados superan el millón después de que más de 7300 personas hospitalizadas fueron dadas de alta en las últimas 24 horas.

1.04 | China suma casos importados

El Ministerio de Salud informó que se contabilizaron ocho nuevos casos de coronavirus, todos ellos importados. La cifra de positivos que vienen del extranjero ascendió a 3701 en ese país, mientras que el total de positivos es de 86.346.

00.39 | Récord

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció un récord de nuevos casos diarios de Covid-19, mientras Estados Unidos superó los 11 millones de contagios y los países europeos preparan nuevas restricciones a largo plazo para combatir la pandemia. Durante el sábado, se registraron 660.905 nuevos positivos en el mundo. El récord anterior fue del viernes (645.410 nuevos casos), luego del registrado el 7 de noviembre (614.013). La región de las Américas, que incluye Canadá, Estados Unidos, América Latina y el Caribe, también rompió récord el sábado con 269.225 nuevos casos.

00.10 | Nuevo brote en Australia

La ciudad de Adelaida registró un brote de coronavirus por primera vez en siete meses, según anunciaron las autoridades locales. El estado de Australia Meridional, del que Adelaida es capital, informó que se registraron 17 infectados, frente a los cuatro del domingo. Se trata del foco más importante desde abril en dicha ciudad. "No paramos de tener nuevos casos", declaró la principal responsable local de salud, Nicola Spurier, a la cadena pública de televisión.

