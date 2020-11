Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de noviembre de 2020 • 00:02

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda las 1.330.000; mientras que los contagios ya son más de 55.350.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 11.226.000) y víctimas mortales (cerca de 251 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que roza los 8.815.000 contagios y las 130 mil muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 5.849.000 infectados y 165.600 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: más de 51.700. En tanto, con casi 750 mil casos y 20 mil muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.329.005. Hubo 36.106 muertes y 1.148.833 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.03 | Venezuela sumó 311 casos y tres muertos

Venezuela sumó hoy 311 casos positivos de Covid-19 y tres muertos, lo que elevan la cifra de contagios a 98.050 mientras que la de fallecidos a 858 por coronavirus en el país.

"La Comisión Presidencial para la Prevención del Covid-19 informa que hoy a 247 días de la pandemia en Venezuela, el país registró 311 nuevos contagios, 262 de transmisión comunitaria y 49 casos importados", informó Freddy Ñañez, ministro de Comunicación a través de las redes sociales.

20.00 | Nuevo parte en la Argentina

El Gobierno informó hoy que fueron 10.621 las personas que dieron positivo al test de coronavirus Covid-19 en las últimas 24 horas y los infectados en el país llegaron a 1.329.005. De ese total, 1.148.833 ya se recuperaron. En tanto, desde los centros de salud de todo el país ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 379 fallecidos y el total de muertos por la pandemia es de 36.106.

18.20 | Francia se convierte en el primer país europeo en superar los 2 millones de casos de COVID-19

Francia se convirtió el martes en el primer país europeo en superar los 2 millones de casos de coronavirus a pesar de un confinamiento nacional impuesto desde el 30 de octubre que ha provocado una fuerte disminución de las nuevas infecciones, según un recuento de Reuters.

Francia ocupa el cuarto lugar global en el número de infecciones notificadas, con 2.036.755, detrás de Estados Unidos, India y Brasil. Con un número de muertos que supera los 45.000, Francia ocupa el séptimo lugar en decesos por COVID-19 a nivel mundial.

17.00 | Turquía instaura un reconfinamiento parcial debido a aumento de casos

Los turcos deberán respetar un confinamiento parcial para contener la pandemia del coronavirus que está registrando una peligrosa expansión en el país, anunció el martes el presidente Recep Tayyip Erdogan.

"Nos enfrentamos a una situación muy grave. El número de casos y de fallecidos ha alcanzado un nivel preocupante, sobre todo en Estambul", dijo Erdogan en una rueda de prensa en Ankara.

Concretamente, el mandatario anunció que los turcos no podrán salir de sus casas durante el fin de semana entre 20H00 y 10H00 y que los restaurantes y cafés solo podrán vender para llevar.

Los centros comerciales, supermercados y peluquerías tendrán que cerrar a las 20H00 y los cines no estarán abiertos al menos hasta finales de año. La educación también será a distancia hasta fines de diciembre.

16.00 | Alemania prohíbe a anticuarentenas manifestarse mañana cerca del Parlamento

En medio del sostenido avance del coronavirus en Alemania y ante el temor de desbordes, el Gobierno alemán prohibió hoy que manifestantes anticuarentena se concentren mañana cerca de la sede del Bundestang (Parlamento) en Berlín, donde se votarán nuevas medidas para intentar mitigar la propagación de contagios en el país.

El Ministerio del Interior anunció este martes en un comunicado que había rechazado al menos doce solicitudes de autorización para manifestarse cerca de las dos Cámaras legislativas.

"La autorización sólo es otorgada si no hay razones para temer que sean obstaculizadas las actividades del Bundestag o el libre acceso a sus edificios. (...) Y estas condiciones no se cumplen", consideró Interior, citado por la agencia de noticias AFP.

15.00 | A una semana del toque de queda, comenzaron a bajar los casos de coronavirus en Portugal

Las autoridades sanitarias de Portugal informaron hoy de 4.452 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, un dato inferior al de los últimos días, a una semana de las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno luso.

Los números de hoy manifiestan un descenso de más de 2.000 casos diarios en comparación con los últimos días.

Sin embargo, las autoridades reportaron 81 nuevos decesos, una cifra superior a las fechas precedentes y solo un punto por debajo que la cifra récord registrada el pasado miércoles.

Por regiones, la parte Norte se sigue llevando la peor parte, ya que suma 2.941 nuevos casos y 43 fallecidos en 24 horas, por encima de los 812 positivos y los 21 decesos de Lisboa y Valle del Tajo, que fue durante muchos meses el epicentro de la pandemia en Portugal.

13.30 | Más de 15 millones de casos de coronavirus registrados en Europa

En número de infecciones, Europa sigue siendo la zona del mundo más castigada, por delante de América Latina y el Caribe (12,1 millones de casos) y Asia (11,5 millones). En todo el mundo el total de contagios supera los 55 millones. En los últimos siete días se registraron en Europa una media de 265.000 nuevos casos diarios, cifra que representa una reducción del 9% con respecto a la semana anterior.

12.40 | Negativo

El primer ministro británico Boris Johnson no está infectado coronavirus, pero completará 14 días de cuarentena porque estuvo en contacto con una persona que sí. Su oficina confirmó el resultado de la prueba, un test rápido que no requiere un proceso de laboratorio, parte de un proceso piloto. Johnson está en cuarentena desde el domingo, cuando un legislador con el que tuvo contacto tres días antes dio positivo. El primer ministro, que ya estuvo enfermo e internado, dijo que no tiene síntomas y que presidirá reuniones del gobierno por videoconferencia.

12.13 | Francia

El gobierno de Emmanuel Macron estudia la posibilidad de habilitar la reapertura de pequeños comercios para principios de diciembre, aunque mantendría cerrados bares y restaurantes para controlar la segunda ola de coronavirus. El vocero del gobierno, Gabriel Attal, afirmó que "la próxima semana" decidirán si los comercios pueden reabrir incluso antes del 27 de noviembre, fecha del "Black Friday".

11.46 | Pedido de Putin

El presidente ruso instó a los países integrantes del grupo Brics a que produzcan sus vacunas contra el coronavirus. Sin embargo Vladimir Putin no ofreció detalles específicos sobre qué implicarían estos amplios esfuerzos entre los cinco países miembro (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Tampoco detalló bajo qué condiciones comerciales se haría está producción.

11.19 | En Buenos Aires

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo que "la tendencia de casos de coronavirus es al descenso", pero remarcó que "no estamos en la pospandemia" y por lo tanto "hay que cumplir con todas las normas y protocolos". "Vemos que los números siguen siendo halagüeños, porque nos marcan en general un descenso de todos los indicadores", afirmó durante una conferencia para informar sobre la situación epidemiológica en la provincia.

10.53 | Merkel, preocupada

La situación en Alemania sigue siendo muy grave, aunque las cifras de infección ya no aumenten tan rápidamente, dijo la canciller Angela Merkel después de que los líderes federales y estatales aplazaran hasta el 25 de noviembre la decisión de aplicar nuevas medidas de confinamiento. "Las cifras de infección ya no crecen exponencialmente, pero siguen siendo demasiado altas. Así que tenemos que reducir los contactos, reducir los contactos, reducir los contactos", insistió.

10.21 | Flexibilizaciones

San Luis anunció el levantamiento de las restricciones para circular según terminación del DNI y algunas modificaciones en los protocolos de ingreso y egreso a la provincia para los residentes, como así también el estudio de medidas sanitarias para permitir las fiestas de egresados. La flexibilización se adoptó debido a que la duplicación de contagios de coronavirus pasó de un promedio "de cada 3 a 34 días".

9.57 | Reducciones

La aerolínea alemana Lufthansa, que recorta costos para enfrentar el impacto de la pandemia, dejará de ofrecer bocadillos gratuitos a los pasajeros de clase económica a partir de la próxima primavera boreal. La aerolínea y sus filiales, Eurowings, Swiss, Austrian y Brussels Airlines, están achicando sus programas de vuelo y reduciendo su flota y personal, en momentos en que no se espera que el sector de los viajes se recupere antes de 2025.

9.29 | Las preocupaciones de Fernán Quirós

9.00 | Nueva cuarentena

Las autoridades sanitarias de Adelaida, capital del estado de Australia Meridional, ordenaron poner en cuarentena a 4000 personas, un día después de restablecer medidas de distanciamiento por la detección de los primeros casos de transmisión local de coronavirus en siete meses.

8.24 | Positivo

La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, Silvina Frana, dio positivo en el test de coronavirus y se encuentra en buen estado de salud en su casa, desde donde "continúa trabajando en comunicación permanente con sus colaboradores", informaron voceros oficiales. El de Frana es el tercer contagio de Covid-19 en el gabinete del gobernador Omar Perotti, luego de que en septiembre contrajeran la enfermedad el titular de la cartera de Economía, Walter Agosto, y su par de Salud, Sonia Martorano.

8.00 | Hospitalizaciones

Estados Unidos registró 166.045 casos de coronavirus y por primera vez superó las 70.000 internaciones por la enfermedad, en medio de temores de que el pico récord empeore por viajes y reuniones familiares por el Día de Acción de Gracias.

7.35 | Permisos

El Gobierno habilitó la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de larga distancia "interurbano e interjurisdiccional", ya sea por vía terrestre, ferroviaria o aérea para las personas que desarrollen actividades ya aprobadas en el contexto del aislamiento y distanciamiento establecido por la pandemia del coronavirus.

7.06 | Paro de médicos

La Asociación de Médicos Municipales de la ciudad de Buenos Aires inició un paro de 24 horas con movilización en rechazo de la oferta salarial del gobierno porteño y en demanda de una mejora del 42 por ciento. La organización rechazó el 15 por ciento en tres tramos, ofrecido por el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta y exigió "un mínimo del 42 por ciento de recomposición". "La oferta oficial en la mesa paritaria fue insuficiente. No hubo otra alternativa que la convocatoria a un paro, pero se mantendrán las guardias. Será una acción gremial para reafirmar la necesidad de un justo reconocimiento del trabajo médico en la emergencia", señaló un comunicado de prensa.

6.24 | Vacuna en China

Una vacuna experimental desarrollada por el West China Hospital inició los ensayos de etapa media en humanos, dijeron eautoridades de la provincia de Sichuan, en el suroeste del país. El ensayo de fase 2 para evaluar la seguridad y capacidad de provocar una respuesta inmune de la candidata del hospital, que se realizará a partir del 17 de noviembre, reclutaría a 960 participantes mayores de 18 años.

6.00 | A la baja

La actividad hotelera en Italia bajó en octubre un 60% frente al mismo mes del año pasado a causa de la segunda ola de coronavirus, informó la cámara comercial que agrupa a los sectores de turismo, comercio en general y gastronomía. Según el ente la actividad bajó un 8,1% en octubre de este año frente a octubre de 2019 a causa de la explosión de contagios de coronavirus luego de la estabilización del verano europeo. Además consideró una "alarma" la situación del consumo a nivel nacional con fuertes caídas sectoriales en servicios recreativos de turismo (-73,2%), hoteles (-60%), y bares y restaurantes (-38%).

5.28 | Irán

El Ministerio de Sanidad informó de 13.352 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, unos 300 positivos más que el récord que se había alcanzado ayer y que elevan a 788.473 los positivos. Las autoridades confirmaron también 482 fallecidos más, hasta un total de 42.461, mientras que 5691 enfermos permanecen internados en estado grave en unidades de cuidados intensivos.

5.06 | Segunda vez

Austria inició su segundo confinamiento del año en un intento por frenar un rebrote de coronavirus, que en las últimas 24 horas acumuló casi 6000 nuevos positivos. Desde hoy las personas solo pueden salir de sus hogares para comprar alimentos, ir a trabajos considerados esenciales, hacer ejercicio o para ayudar a personas que necesiten asistencia. Se ordenó el cierre de todos los restaurantes, comercios no esenciales, peluquerías y otros servicios, mientras que las escuelas están trabajando con programas a distancia. El canciller Sebastián Kurz dijo que el cierre se extenderá hasta el 6 de diciembre y que hasta esa fecha "toda la vida social y pública se reducirá al mínimo".

4.40 | Juegos Olímpicos

La vacuna contra el coronavirus no será obligatoria para los atletas en los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados al año próximo debido a la pandemia, según declaró el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Exigir vacunas sería "ir demasiado lejos", afirmó Bach, en visita a Tokio para intentar convencer a la población japonesa y a los patrocinadores que el evento podría disputarse en julio con espectadores, pese al reciente recrudecimiento de las infecciones.

4.02 | Otra vez datos dudosos

3.31 | Alemania

La nación contabilizó 14.419 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, según anunció el Instituto Robert Koch (RKI), ente encargado del control de enfermedades infecciosas. Esta cifra representa unos 1000 casos menos que el martes de la semana pasada, cuando se habían registrado 15.332. El viernes se anotó el registro más alto de infecciones en un día desde el comienzo de la pandemia: 23.542 casos. El RKI detalló que al menos 815.746 personas se infectados desde marzo. El número de muertes asciende a 12.814.

3.06 | Endurecimiento

Corea del Sur anunció que endurecerá sus normas de distanciamiento social en el área metropolitana de la capital, Seúl, y en algunas partes de la provincia de Gangwon, en el este del país, para tratar de frenar la reaparición del coronavirus. La nación asiática reportó más de 230 nuevos casos, el cuarto día consecutivo por encima de los 200, en medio de una oleada de positivos tras la relajación de las medidas el mes pasado. Según el ministro de Salud, Park Neung-hoo, es necesario ajustar las normas durante dos semanas.

2.44 | Pérdidas

La compañía aérea británica Easyjet registró pérdidas por primera vez en un resultado anual en sus 25 años de historia, con un pasivo de más de 1320 millones de dólares para el conjunto de su ejercicio hasta septiembre a raíz de la pandemia. La empresa había registrado en el periodo que va de octubre de 2018 a septiembre de 2019 un beneficio tras pago de impuestos de unos 461 millones de dólares.

2.20 | Espectacular

El inmunólogo Anthony Fauci, una de las figuras más respetadas en este campo en Estados Unidos, calificó de "increíblemente impresionantes" los primeros resultados de la vacuna del laboratorio Moderna. "Tengo que admitir que estaría satisfecho con una tasa de efectividad del 70% o como máximo del 75%", dijo. "El hecho de que tengamos un 94,5%" de efectividad en una vacuna "es increíblemente impresionante", continuó. "Es un resultado realmente espectacular y creo que nadie había anticipado que sería tan bueno".

1.54 | Una amenaza mayor

Es "urgente" actuar frente al calentamiento global, un desastre "de mayor magnitud" que el Covid-19 y contra el que tampoco existe vacuna, alertó la Cruz Roja Internacional. El cambio climático no espera a que el brote esté controlado para continuar cobrándose vidas, señala la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) en un informe sobre desastres naturales en todo el mundo a partir de la década de 1960. De acuerdo a esta organización con sede en Ginebra, se produjeron más de cien de estos desastres entre marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la pandemia, y septiembre, y más de 50 millones de personas se han visto afectadas.

1.30 | ¿Sin fiestas?

Ecuador planteó a los municipios del país suspender ferias y fiestas de diciembre para evitar las aglomeraciones y la propagación del Covid-19, que ya causó más de 180.000 contagios en el país. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional se reunió para "establecer los exhortos a nivel nacional con el fin de evitar las ferias por Navidad, las ferias por fin de año y los festivales porque esto genera muchísimas aglomeraciones", dijo Juan Zapata, director del Servicio Integrado de Seguridad ECU911.

1.02 | Los recuperados

La India reportó que el número de personas que lograron superar el coronavirus rebasó los 8.290.000 millones, después de que en las últimas 24 horas 40.791 pacientes fueran dados de alta en el país.

00.40 | Hong Kong encara su tercer y "peor" brote

El Ministerio de Salud de China informó que se contabilizaron 15 nuevos casos, todos ellos importados, mientras que las autoridades de Hong Kong aseguran que la ciudad se enfrenta a su tercer y "peor" brote. La cifra de infectados importados ascendió a 3716 en China, mientras que los positivos a nivel nacional llegan a 86.361.

00.06 | Las muertes en EEUU son más de 247 mil

Según la Universidad Johns Hopkins, desde el inicio de la pandemia fallecieron en el país 247.101 personas de un total de 11.188.766 casos de coronavirus. Hasta ahora asimismo 4.185.549 personas se recuperaron.

