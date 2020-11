El avance del coronavirus en el mundo

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda las 1.330.000, mientras que los contagios ya son más de 56.000.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 11.226.000) y víctimas mortales (cerca de 251 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que roza los 8.815.000 contagios y las 130 mil muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 5.849.000 infectados y 165.600 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: más de 51.700. En tanto, con casi 750 mil casos y 20 mil muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.339.337. Hubo 36.347 muertes y 1.156.474 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.44 | Los casos de coronavirus aumentarán en Centroamérica tras el paso de huracanes, según la OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró hoy que la respuesta al coronavirus en Centroamérica está amenazada por la temporada de huracanes, y anticipó un alza de los contagios tras el paso de los huracanes Iota y Eta en esa región.

El director de Emergencias Sanitarias de la OPS, Ciro Ugarte, advirtió que tras la muerte y destrucción que dejó la estela de Iota desde el lunes, solo dos semanas después del azote de Eta, es "muy probable" la propagación del nuevo coronavirus en la región "en las próximas semanas".

22.30 | México se acerca a los 100.000 muertos

México reportó hoy 502 muerte ligadas al coronavirus, llevando el total de decesos a 99.528, en momentos en que se teme un incremento en los contagios con el inicio de la temporada de influenza y la cercanía del invierno.

Los casos del virus surgido en China hace un año subieron a 1.015.071, según datos divulgados por autoridades de salud, 3,918 más que el reporte previo.

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, se aisló hoy en forma preventiva por haber sido contacto estrecho de un caso positivo en coronavirus.

"Quiero informar que, siguiendo los protocolos, estoy en aislamiento preventivo por haber sido contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus", confirmó en su red de Twitter.

21.15 | Canadá, EE.UU. y México extenderán restricciones fronterizas hasta el 21 de diciembre

Las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales al menos hasta el 21 de diciembre, dijeron autoridades el miércoles, en medio de un número creciente de casos de coronavirus en ese país.

Las restricciones actuales expiran el sábado y se espera que las tres naciones aprueben otra extensión de 30 días, aseguró un funcionario de Estados Unidos, el país con más casos y muertes a causa de la pandemia en todo el mundo.

20.20 | Irán con nuevas y rígidas restricciones

Irán se prepara para introducir nuevas "rígidas restricciones" para intentar frenar la difusión del Covid-19 luego de haber registrado en las últimas 24 un nuevo récord de 13.421 casos, anunció el presidente Hassan Rohani que pidió además a los ciudadanos mayor "responsabilidad" sin indicar incluso las específicas medidas que entrarán en vigor el sábado.

19.49 | En Estados Unidos superan las 250.000 muertes, según la Universidad de Johns Hopkins

19.43 | Argentina: 241 muertes y 10.332 nuevos casos en las últimas 24 horas

19.18 | Julian Assange, aislado por un brote en la cárcel donde se encuentra

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y los otros presos de su celda de Belmarsh se encuentran en cuarentena debido a un brote generalizado de coronavirus en dicha penitenciaría londinense de máxima seguridad, informó el propio activista australiano. Todos los reclusos, al igual que los guardias, fueron sometidos a hisopados y los resultados se conocerán en las próximas 48. Mientras tanto, se impusieron severas restricciones dentro del penal, como detener la actividad física, cerrar los baños para las duchas y suspender el comedor. Las visitas de familiares ya se habían prohibido desde hace varias semanas, mientras que desde marzo los reclusos estaban imposibilitados de reunirse con sus abogados.Assange, de 48 años y con su salud deteriorada, espera el veredicto de primer grado de la justicia británica sobre el pedido de extradición presentado por Estados Unidos.

18.34 | El mundo supera los 56 millones de contagios

18.00 | Ginéz González García dijo que se hará "la campaña de vacunación más grande de la historia"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, sostuvo que la vacunación contra el coronavirus "comenzaría a fines de diciembre o en enero, para llegar a una escala muy grande en marzo", e indicó para Canal 9 de Mendoza: "Será la campaña de vacunación más grande que tuvo la historia de la Argentina, ya que movilizará a todos los ministerios, provincias y muchas instituciones y jurisdicciones".

16.39 | Nueva York: vuelven a cerrar las escuelas desde el jueves

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que las escuelas públicas de la ciudad, a las cuales asisten 1,1 millones de niños y jóvenes, volverán a cerrar sus puertas a partir de este jueves, debido al repunte del coronavirus. "Nueva York alcanzó el umbral de un promedio de 3% de tests positivos durante siete días. Desafortunadamente, esto significa que los edificios de las escuelas públicas estarán cerrados desde mañana, jueves 19 de noviembre, por precaución", dijo el funcionario, en su cuenta oficial de Twitter. "Debemos luchar contra la segunda ola de COVID-19", agregó.

15.19 | Internan a la ministra de Infraestructura de Santa Fe

La ministra de Infraestructura de Santa Fe, Silvina Frana, fue internada "por precaución" en el Hospital José María Cullen de la capital provincial, horas después de confirmarse su positivo de coronavirus, informaron fuentes oficiales. Los voceros señalaron a Télam que Frana concurrió ayer a una consulta debido a problemas respiratorios y que los médicos le aconsejaron permanecer internada."El cuadro es estable, no necesita respirador. Su permanencia es para un mejor control", añadieron las fuentes.

15.01 | Berlín: la Policía dispersó con agua una manifestación "antimascarillas"

La policía alemana dispersó con cañones de agua una manifestación para protestar contra las medidas restrictivas impuestas debido a la pandemia de coronavirus, ante la negativa de los presentes a ponerse el tapabocas. Poco antes, los oficiales habían ordenado la disolución de esa concentración de entre 5000 y 10.000 personas, cerca de la puerta de Brandemburgo, en el corazón de la capital alemana.

14.15 | Vacuna de Pfizer: solicitarán la autorización de comercialización de emergencia

13.50 | El costo de la vacunación en la región

Vacunar a 20% de la población en Latinoamérica y el Caribe contra el nuevo coronavirus costará más de 2000 millones de dólares, dijo el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa. "Sabemos que distribuir una vacuna será desafiante y costoso", comentó Barbosa y citó estimaciones del Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra el Covid-19, también llamado COVAX. "Aunque esta cifra es alta, las vacunas son una inversión inteligente y necesaria", aclaró.

13.20 | La vacuna en la Argentina estará disponible desde enero

12.59 | Rebrote: en Australia confinan a 1,8 millones de personas

En el estado australiano de Australia Meridional confinaron a sus más de 1,8 millones de habitantes tras detectar el primer rebrote de coronavirus en siete meses y por una cepa que se reproduce "muy rápidamente" y tiene una inusual capacidad de transmisión. La cuarentena, que comenzó a regir en las primeras horas del jueves y será por seis días, incluye el cierre de escuelas, universidades, bares y cafés y solo una persona por hogar podrá salir cada día, por razones específicas. Las restricciones también exigen que la mayoría de las fábricas cierren y que se suspendan bodas y funerales, mientras que el ejercicio al aire libre queda prohibido y el uso de barbijos es obligatorio.

12.34 | Por los visones

El ministro de Agricultura danés, Mogens Jensen, anunció su renuncia al reconocer "errores" en su gestión, luego de las críticas provocadas por el sacrificio de visones al descubrirse una mutación del coronavirus en esos mamíferos. "Considero que ya no cuento con el apoyo necesario de los partidos representados en el Parlamento. Tengo que dimitir", declaró ante la televisión pública DR.

12.09 | Vacunación

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aseguró que el 66% de los trabajadores de 60 hospitales nacionales distribuidos en 13 provincias dijeron que "se aplicarían la vacuna" contra el coronavirus de acuerdo a una encuesta sobre la percepción del personal de salud sobre el tema. Del sondeo realizado por el Ministerio de Salud entre el 12 y el 14 de noviembre, participaron 4.321 trabajadores de áreas profesionales y administrativas de los hospitales.

11.42 | Coronavirus en la Argentina

11.17 | Europa

Casi la mitad de los 4 millones de casos nuevos de coronavirus registrados en el mundo la semana pasada fueron en este continente, pero aun así el continente registró una disminución de cerca de 10% en infecciones comparado con la semana anterior gracias las nuevas restricciones, reportó la Organización Mundial de la Salud.

10.55 | Nuevo récord

Rusia batió por segundo día consecutivo su récord de muertes diarias por coronavirus, al registrar 456 fallecimientos en las últimas 24 horas y casi 21.000 nuevos contagios. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia asciende a 1.991.998 de casos, lo que supone un 1,1% de aumento respecto a la jornada anterior, y 34.387 víctimas mortales.

10.31 | Vuelta atrás

Chaco dispuso que se incrementen los controles policiales en barrios y sectores críticos, y el regreso a la alarma sanitaria en toda la provincia desde las 21:30 hasta las 6:30, para evitar el incremento de casos de coronavirus. "Se trata de acciones concretas y focalizadas a fin de contener la evolución de indicadores epidemiológicos", indicó una fuente gubernamental para referirse al Decreto Nº 1565/2020 firmado por el gobernador Jorge Capitanich.

10.08 | Economía

El Producto Bruto Interno (PBI) de Chile cayó un 9,1% interanual en el tercer trimestre, todavía afectado por las restricciones para enfrentar la pandemia, según datos del Banco Central. Los rubros más afectados fueron servicios personales, construcción, transporte, restaurantes y hoteles y servicios empresariales. "Este resultado se vio incidido por la emergencia sanitaria asociada al Covid-19, que continuó influyendo en la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de establecimientos productivos", dijo el Central.

9.46 | La carrera por la vacuna

9.20 | Toque de queda

Hungría prorrogó hasta el 8 de febrero las restricciones para mitigar el impacto del brote, medidas entre las que sobresalen un toque de queda diario desde las 20 a las 5, la prohibición de reuniones y de las clases presenciales en escuelas, institutos y universidades. Asimismo, el país de Europa extendió el estado de emergencia impuesto para frenar la segunda ola.

8.54 | Pedirá su uso de emergencia

8.31 | Buenos Aires

Los casos positivos de coronavirus en la provincia ascendieron a 594.248 tras confirmarse 2804 contagios en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud. Desde la llegada de la pandemia, se registraron 3387 casos cada 100.000 habitantes, mientras que 510.020 personas ya se recuperaron y recibieron el alta, precisó la cartera a cargo de Daniel Gollan. Además fallecieron 19.556 personas.

8.17 | Sin ceremonia

El jefe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, no viajará a Oslo en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz 2020, debido al coronavirus, informó la Fundación Nobel. "Estamos considerando la posibilidad de celebrar una ceremonia digital de entrega del premio", el 10 de diciembre, agregó.

7.46 | Protestas

La Policía de Alemania dispersó con cañones de agua una manifestación para protestar contra las medidas restrictivas impuestas debido a la pandemia, ante la negativa de los presentes a ponerse tapabocas. Poco antes, la fuerza había ordenado la disolución de esta concentración de entre 5000 y 10.000 personas, cerca de la puerta de Brandemburgo, centro de Berlín, tras haber pedido que respetaran las medidas sanitarias.

7.20 | Resultados

El confinamiento parcial adoptado hace un mes en Bélgica logró al parece contener el rebrote, anunciaron autoridades sanitarias, que difundieron cifras a la baja. "Por primera vez en semanas, o incluso en varios meses, todos los indicadores van en la dirección correcta, lo que significa que todos están bajando: el número de infecciones, hospitalizaciones y, por primera vez, el número de víctimas fatales", dijo el portavoz Yves Van Laethem.

6.56 | Alerta

Tokio alcanzó un récord diario de 493 nuevos casos y los medios locales de comunicación informaron que la capital japonesa se prepara para elevar su nivel de alerta de infecciones al más alto de sus cuatro fases. Como parte de la medida, el gobierno metropolitano considera pedir a algunos negocios reduzcan nuevamente sus horarios de atención al publico.

6.30 | Ébola

La República Democrática del Congo anunció el fin de un brote de Ébola de casi seis meses en el oeste del país, tras lo cual las autoridades sanitarias buscan aplicar las lecciones aprendidas a la lucha contra el Covid-19 en África. El ministro de Salud Eteni Longondo atribuyó el éxito de la respuesta a la fácil disponibilidad de vacunas y tratamientos, así como a los esfuerzos por acercar los centros de tratamiento a las comunidades locales.

6.04 | Controles

China informó sobre dos empleados de la cadena de frío enfermos de Covid-19 en Tianjin (norte), en un contexto de creciente desconfianza hacia los alimentos congelados importados, relacionados con varios focos de infección. El país controló el brote desde la primavera boreal, gracias a medidas de detección masiva, confinamiento, cuarentena a la llegada al territorio, seguimiento de los desplazamientos y al uso de tapabocas. Actualmente China registra un puñado de nuevos casos diarios, la mayoría de los cuales son viajeros.

5.39 | Datos oficiales

Alemania registró 17.561 nuevas infecciones ayer, según anunció el Instituto Robert Koch, encargado del control de enfermedades infecciosas. Esta cifra representa unos 1000 casos menos que el miércoles de la semana pasada, cuando se habían registrado 18.487 en 24 horas. El viernes se anotó el registro más alto de infecciones en un día desde el comienzo de la pandemia: 23.542 casos. Al menos 833.307 personas se infectaron desde el inicio del brote. Las muertes ya son 13.119.

5.15 | La importancia de las máscaras

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos llevan tiempo recomendando a la gente que lleve tapabocas porque ayuda a impedir que las personas infectadas contagien. La semana pasada, añadieron un nuevo motivo: también protege a las personas que no están infectadas, aunque en menor medida. Un estudio dirigido por investigadores japoneses concluyó que las máscaras bloquean en torno al 60% de las partículas contagiosas que expulsa una persona infectada. Cuando una persona no infectada con cubrebocas está cerca de otra contagiada que no lleva uno, la cantidad de virus que inhala la persona no infectada se reduce hasta un 50%. Pero los mejores resultados se produjeron cuando las dos personas llevaban barbijo: la reducción de partículas del virus que llegaban a la segunda persona rondaba el 70%.

4.53 | Animales

La gripe aviar, transmitida por aves migratorias a aves de corral; la peste porcina, que causó estragos en Asia y está presente en Europa del Este; y el Covid-19, que afecta a millones de visones en Dinamarca, son las tres epidemias animales principales que golpean a Europa en este momento.

4.22 | Impuesto a la riqueza

3.51 | En casi tres meses

Corea del Sur registró su mayor incremento diario de casos en casi tres meses mientras se prepara para endurecer las medidas de distanciamiento social en el área metropolitana de Seúl. La Agencia de Control y Prevención de Enfermedades reportó 313 casos, que elevaron el total nacional a 29.311, con 496 decesos. Es la primera vez que el conteo diario supera la barrera de los 300 pacientes desde finales de agosto. Los nuevos infectados están ligados a hospitales, centros de mayores, iglesias, escuelas, oficinas y reuniones familiares.

3.28 | Para esquiar

La pandemia cambió las costumbres también en las estaciones de esquí en Suiza. El personal de las telecabinas que llevan a la cumbre de las pistas de la estación de Verbier, una de las más reputadas, lleva viseras de protección facial. "Las ventanas de las telecabinas permanecen abiertas todo el día. La ventilación, los tapabocas, el alcohol en gel y las distancias físicas, se suman a las medidas de protección", explica Laurent Vaucher, director de Téléverbier, la empresa de remontes mecánicos más importante de la parte francófona de Suiza. Además las fuerzas del orden, no lejos de la zona de salida de las telecabinas, vigilan que las reglas anti-Covid se respeten.

3.00 | Seis días

El estado de Australia Meridional decretó un confinamiento de seis días en Adelaida, la segunda mayor ciudad del país, para frenar un foco de coronavirus. Colegios, restaurantes y fábricas permanecerán cerrados y los habitantes confinados en sus casas. Esta medida se produce tras la aparición de dos nuevos casos relacionados con un brote detectado en un hotel, donde permanecen confinadas las personas que llegan del extranjero. Son 22 los casos en la ciudad.

2.34 | India supera los 8,9 millones de contagios

El gobierno actualizó el balance de la pandemia en el país para confirmar que 8.912.907 personas se enfermaron desde que se decretó la emergencia sanitaria y 130.993 perdieron la vida. Actualmente, hay 446.805 casos activos, mientras que 8.335.109 personas se recuperaron.

2.04 | 11 vacunas

De las 48 vacunas experimentales contra el Covid-19 que actualmente se encuentran en ensayos clínicos en humanos, once entraron en la fase 3, la última etapa antes de la homologación por las autoridades sanitarias, según la Organización Mundial de la Salud.

1.46 | 702 positivos y 42 muertes

Las autoridades sanitarias de Perú confirmaron que 702 personas se contagiaron de Covid-19 en las últimas horas, mientras que otras 46 fallecieron. La actualización diaria de las cifras de incidencia en el país andino del Ministerio de Salud refleja que, desde el inicio de la pandemia, se registraron 939.931 casos acumulados y 35.317 decesos.

1.19 | Un test rápido para el hogar

Estados Unidos emitió una autorización de emergencia para la primera prueba rápida de coronavirus que realiza el diagnosticado y sin tener que salir de casa, en momentos en que aumentan las restricciones en un intento por detener el aumento de casos. La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó un kit de prueba para las personas mayores de 14 años sospechosas de tener el virus. La prueba, que se realiza solo con receta médica, ofrece resultados en 30 minutos. Según la empresa desarrolladora, Lucira Health, el kit costará menos de 50 dólares.

00.57 | 731 muertes en 24 horas

Fue el mayor incremento desde principios de abril. Italia registró esta cifra de fallecidos y también 32.191 nuevos infectados, lo que aumentó el total a 1,2 millones. Alrededor del 15% de las personas analizadas en las últimas 24 horas dieron positivo para el virus, por debajo del 17% de los últimos días. Eso podría indicar que el reciente cierre parcial impuesto por el gobierno en gran parte del país está frenando la curva.

00.20 | Más de 99.000 muertes en México

El país reportó 165 fallecidos ligados al coronavirus, con lo que el número total se elevó a 99.026. Mientras los hospitales reciben a cada vez más pacientes afectados, las autoridades temen una saturación en el sistema de salud. El número de contagios ascendió a 1.011.153, de acuerdo a datos oficiales, luego de que se registraran 1757 casos en las últimas 24 horas.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

