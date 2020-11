Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de noviembre de 2020 • 01:27

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda las 1.380.000, mientras que los contagios ya son más de 58.000.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 12.400.000) y víctimas mortales (cerca de 261 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que roza los 9.090.000 contagios y las 133 mil muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 6.000.000 infectados y 169.000 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: más de 54.000. En tanto, con casi 755 mil casos y 20 mil muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.374.631. Hubo 37.122 muertes y 1.203.800 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.20 | Murió el último primer ministro de Sudán elegido democráticamente

Con 84 años, Sadek al-Mahdi, el último primer ministro de Sudán elegido democráticamente antes de ser depuesto por el golpe de Estado militar de Omar el Bechir en 1989, falleció el jueves de covid-19. Infectado por el coronavirus, estaba hospitalizado en los Emiratos Árabes Unidos.

22.46 | EE.UU. registra más de 2.400 muertes en un día

Estados Unidos registró el miércoles, en vísperas de la muy popular fiesta de Acción de Gracias, más de 2.400 muertos por covid-19 en 24 horas, según datos de la Universidad Johns Hopkins, la cifra más alta en seis meses.

Al mismo tiempo, el país ha registrado cerca de 200.000 nuevos contagios de coronavirus.

22.00 | México sobrepasa las 103.500 muertes

Autoridades mexicanas reportaron el miércoles 858 nuevos fallecidos ligados al coronavirus, elevando la cifra total de muertos a 103.597, con lo que el país latinoamericano se mantiene como el cuarto con más decesos en el mundo, sólo por detrás de Estados Unidos, Brasil e India.

21.10 | Brasil suma más de 6,16 millones de casos y supera los 170.000 fallecidos

El Ministerio de Salud de Brasil confirmó este miércoles el fallecimiento de 170.769 personas a causa de la pandemia, que deja ya un total de 6.166.606 casos acumulados, de los cuales hay 5.512.847 que ya se han recuperado. Las autoridades sanitarias han añadido 47.898 nuevos contagios en las últimas 24 horas, así como 654 fallecidos adicionales. A la espera de confirmación están todavía 2.177 muertes.

20.37 | Reporte diario

Otras 283 personas murieron y 8.593 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Con estos números suman 37.714 los fallecidos y 1.390.388 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

20.14 | Médicos Sin Fronteras, fuera de Venezuela

El grupo humanitario se retiró de un hospital en un barrio de escasos recursos en Venezuela que había sido uno de los mejor equipados en el país para tratar a pacientes con COVID-19, y dijo que las restricciones impuestas por el gobierno imposibilitaban su trabajo.

12.41 | Contra Macri

El presidente Alberto Fernández reafirmó que, en el país, la pandemia de coronavirus "dejó en evidencia grandes desigualdades que en los últimos cuatro años se profundizaron enormemente por las políticas del gobierno anterior". Al participar de un congreso de la Asociación Bancaria, dijo que "lo primero es ponerse del lado de los más postergados" porque la obligación es "rescatarlos", y destacó que "no hay derecho a decir 'vos sobrás'".

12.20 | Vulnerables

El ministro de Salud de Buenos Aires, Daniel Gollan, dijo que en la provincia se necesita vacunar al menos 5.750.000 personas de los llamados grupos vulnerables para poder mitigar la pandemia. "En una hipótesis, si la vacuna llegara a mediados de enero, recién para mediados de marzo estaríamos prácticamente con esa cantidad (más de 5 millones) de población vacunada", expresó el funcionario.

11.53 | Menos bebés

El coronavirus tuvo un impacto negativo en la tasa de natalidad y sobre el empleo femenino en Italia, país que sufre "una recesión demográfica", según las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística. "El clima de miedo e incertidumbre así como las dificultades materiales provocadas por los últimos acontecimientos van a tener un impacto negativo en la fertilidad de las parejas italianas", estimó el organismo.

11.28 | Para hisopados

El Ministerio de Salud de Santa Fe inauguró el quinto laboratorio de biología molecular para la práctica de hisopados PCR con el objetico de detectar coronavirus, que será incorporado a la red provincial. El nuevo laboratorio funcionará en la sede del hospital escuela Eva Perón de la localidad santafesina de Granadero Baigorria, lindera al norte con la ciudad de Rosario.

11.01 | Vuelta a las tarjetas

La primera dama de Alemania, Elke Büdenbender, pidió volver a la tradición de escribir tarjetas de Navidad. "Especialmente este año, en el que tenemos que mantener tanta distancia en nuestro trato diario, debemos mostrar que estamos ahí para el otro", explicó la esposa del presidente Frank-Walter Steinmeier.

10.37 | Polonia

El Ministerio de Salud informó 674 fallecidos por coronavirus en una jornada, un recuento diario sin precedentes desde el inicio del brote y que acerca a los 15.000 el balance global de víctimas mortales. El país muestra en medio de una segunda ola de contagios sus peores datos y elevó a más de 924.000 su balance de casos, unos 15.300 más que ayer.

10.14 | Temporada

El gobierno bonaerense determinó que los contactos de un caso positivo de coronavirus no podrán permanecer en hoteles y alojamientos, en el marco de las disposiciones para el verano. Así se explica en una resolución de la jefatura de gabinete, que indica que "ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con Covid-19 ya sea en viaje en un transporte interurbano o en su lugar de alojamiento, se deberán adoptar medidas de prevención".

9.55 | A vacunarse

El británico Andy Murray, exnúmero uno del mundo, consideró que todos los tenistas deberán vacunarse contra el coronavirus "para poder ser aceptados en los torneos", en contraposición con la postura del actual número uno, el serbio Novak Djokovic. "Todos deberán aplicarse la vacuna cuando esté disponible, para así poder jugar los torneos. Es por el bien del deporte y para que todos estemos seguros, también los espectadores", comentó.

9.34 | 420 muertos

La pandemia dejó en las últimas horas en Alemania 18.633 nuevos casos y 410 muertos, con lo que bate el récord de decesos en una jornada, según el balance publicado por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del seguimiento de enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance en el país más poblado de Europa asciende a 961.320 personas contagiadas y 14.771 víctimas mortales.

9.11 | Cae el ritmo

La Organización Mundial de la Salud afirmó que la pandemia se "desaceleró" en la última semana en Europa, aunque las tasas de mortalidad continuaron aumentando, con más de 67.000 nuevos fallecimientos reportados. Así lo señala la agencia de salud de la ONU en su última actualización, donde resalta una "tendencia a la baja" en el número de casos en el continente europeo, la región que todavía tiene la mayor proporción de casos nuevos y muertes a nivel mundial.

8.45 | En un solo día

Estados Unidos reportó 2146 muertes por coronavirus, la mayor cifra desde mayo, en medio de su tercer y peor pico de la enfermedad, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Se trata de la vigésimo primera vez que el país registra más de 2000 muertos desde el inicio de su brote.

8.10 | Gobernadores

Omar Perotti, de Santa Fe, y Arabela Carreras, de Río Negro, iniciaron un período de aislamiento preventivo, luego de haber sido contactos estrechos del ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Saín, quien dio positivo en el test. "El gobernador de la provincia, Omar Perotti, permanecerá aislado por ser contacto estrecho del ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, a quien en las últimas horas le dio positivo el hisopado", indico un comunicado difundido en las últimas horas por la Casa Gris. Por su parte, la gobernadora de Río Negro también deberá cumplir el aislamiento preventivo, informó el gobierno provincial.

7.44 | CABA

267 nuevos casos y 16 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 156.686 el número de contagiados y a 5538 el de fallecidos desde marzo. En tanto, la ocupación de terapia intensiva es del 25,3%: en el sistema de salud pública están en uso 114 camas críticas sobre un total de 450.

7.19 | Mutaciones

El coronavirus muta a medida que se propaga por todo el mundo pero ninguna de las mutaciones documentadas parece permitir que se propague más rápidamente, dijeron científicos. En un estudio que utilizó un conjunto global de datos de genomas de virus de 46.723 personas con Covid-19 de 99 países, los investigadores identificaron más de 12.700 mutaciones o cambios en el virus SARS-CoV-2. "Afortunadamente, encontramos que ninguna de estas mutaciones está haciendo que se propague más rápidamente", dijo Lucy van Dorp, profesora del Instituto de Genética del University College de Londres.

6.57 | Por Papá Noel

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, mostró en redes sociales una carta de las tantas que recibió de niños y niñas de todo el país, que le consultan si este año Santa Claus podrá repartir los regalos pese a la pandemia del coronavirus. En su mensaje, el funcionario afirmó que la Navidad no tendrá problemas y mostró su respuesta al menor, llamado Monti.

6.28 | Mito o realidad

6.00 | Segundo día

Las autoridades de Rusia registraron un nuevo número récord de decesos por segundo día consecutivo. El grupo de trabajo gubernamental contra el coronavirus reportó 507 muertes, la peor cifra diaria registrada en el país desde el inicio de la pandemia. La marca anterior, 491 fallecidos, se registró en la víspera. En total, 37.538 personas perdieron la vida a causa del Covid-19.

5.27 | Viajes internacionales

La Casa Blanca estudia rescindir las prohibiciones de entrada para la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que estuvieron recientemente en Brasil, Reino Unido, Irlanda y otros 26 países europeos. El gobierno del presidente Donald Trump impuso las prohibiciones en un intento por contener la pandemia. No obstante, los funcionarios dijeron que no se evalúa levantar las prohibiciones de entrada por separado a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que hayan estado en China o Irán.

5.11 | Alarma en Japón

Tokio pedirá a sus habitantes que eviten salidas innecesarias y a los comercios que venden alcohol que cierren más temprano, frente al aumento de contagios en Japón. El país se vio relativamente poco afectado por la pandemia (unos 2000 decesos y 135.400 contagios, según cifras oficiales) y no impuso medidas de confinamiento como sí lo hicieron otros. Pero actualmente registra cifras récord de contagios diarios.

4.53 | Huelga

Médicos nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires iniciaron un paro de 24 horas, en reclamo de que se convoque la continuidad de la paritaria y de descansos para el personal sanitario. La medida de fuerza afecta la atención programada en los 80 hospitales públicos bonaerenses, aunque se mantiene la atención de emergencias por guardia y a pacientes internados.

4.27 | Récord

La pandemia acumula más de 59,8 millones de casos en todo el mundo tras sumar en las últimas 24 horas más de 588.000 contagios y 12.785 muertos, con lo que bate el récord diario de decesos, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. En concreto, en todo el mundo se contabilizaron en el último día 588.416 casos nuevos, mientras que la cifra global de fallecidos se sitúa en 1.410.190. Más de 38,3 millones de personas superaron la enfermedad.

4.01 | Inversiones

La creación de vacunas contra el Covid-19 en menos de un año y con un alto nivel de eficacia, según los anuncios de los laboratorios, fue posible gracias a las multimillonarias inversiones dedicadas rápidamente a la investigación. Se considera que elaborar una nueva vacuna cuesta 1000 millones de euros, del desarrollo clínico a la construcción de una fábrica. Sólo para financiar un estudio clínico de fase 3, el último antes de la comercialización, se necesitan cientos de millones de euros, señala Marie Humblot-Ferrero, especialista del sector para Boston Consulting Group. Pero en el caso del nuevo coronavirus, ha habido una "movilización sin precedentes de la industria", que nunca se había dado hasta ahora, dice.

3.34 | Primer Gran Slam del año

El Abierto de tenis de Australia será pospuesto "muy probablemente" dos semanas, aseguraron las autoridades mientras prosiguen las negociaciones sobre la realización del torneo de Melbourne, ciudad que acaba de emerger de un estricto confinamiento. El atraso de una o dos semanas del primer Gran Slam del año, cuyo inicio estaba previsto para el 18 de enero, ahora es "más probable", dijo Martin Pakula, el ministro de Deportes de Estado de Victoria. "Todavía pienso que es muy probable que sea un aplazamiento corto más que largo", precisó. Durante ocho meses, Australia estuvo prácticamente aislada del mundo y sigue prohibiendo a los no residentes la entrada al país mientras las autoridades aconsejan a los nacionales que no viajen al extranjero.

3.13 | Acuerdo

El gobierno de El Salvador llegó a un acuerdo con AstraZeneca para comprar 2 millones de dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica y la Universidad de Oxford, informó el presidente Nayib Bukele. "Ya concluimos el acuerdo para el suministro de las primeras 2 millones de dosis de la vacuna para Covid-19. Mañana haremos otros anuncios de cómo vacunaremos a nuestra población y salir de una vez por todas de esta pandemia'', tuiteó.

2.51 | Fútbol

Bolivia, el único país sudamericano que mantenía paralizada su liga, reanudará la actividad el fin de semana, poniendo fin a ocho meses de suspensión por la pandemia de coronavirus y tras una pugna en la dirigencia de la federación nacional. La decisión fue aprobada por el Consejo Superior de la División Profesional, que agrupa a todos los equipos de primera división, por 11 votos a favor y tres en contra. La reunión fue convocada por la Federación Boliviana de Fútbol que apenas a mediados de este mes había elegido presidente a Fernando Costa.

2.27 | 44.376 nuevas infecciones

En la India la cifra de positivos diarios lleva semanas por debajo de las 50.000. Pero varias ciudades sufren un aumento de casos, lo que llevó a algunos gobiernos estatales a decretar restricciones adicionales para contener el brote. Además, 481 personas murieron y se suman a un total de 134.699, según información oficial.

2.00 | ¿En diferentes superficies?

Investigadores de la India están explorando los tiempos de secado de las finas películas líquidas que persisten en las superficies después de que se evaporan la mayoría de las gotas respiratorias para comprender cómo se las arregla el Covid-19 para sobrevivir en esas superficies. Si bien el tiempo de secado de las gotitas respiratorias típicas es de segundos, se comprobó que el tiempo de supervivencia del virus en diferentes superficies en experimentos recientes es de horas. Esta discrepancia sugiere una diferencia de órdenes de magnitud en el tiempo entre el secado de las gotas y el tiempo de supervivencia del coronavirus.

1.29 | México acumula más de 102.500 muertes

El gobierno informó 10.794 nuevos positivos de coronavirus y la muerte de 813 personas en las últimas 24 horas, números con los que alcanza 1.060.152 casos acumulados y 102.739 fallecidos.

1.05 | Por los derechos

Una cantidad "desproporcionada" de migrantes, refugiados y desplazados se quedan fuera de los programas rutinarios de vacunación, por lo que la Organización Internacional para las Migraciones recordó el derecho que tienen al acceso a vacunas, especialmente a la inoculación contra el coronavirus, por lo que reclamaron que sean incluidos en las estrategias de los gobiernos.

00.40 | Antes de Navidad

El investigador de la Universidad de Oxford Adrian Hill aseguró que la vacuna contra el coronavirus que elaboró ese centro de estudios superiores del Reino Unido, y que distribuirá e laboratorio AstraZeneca, estaría aprobada "antes de Navidad" y que probablemente garantizará "inmunidad por un año".

00.13 | Las cifras en Perú

El Ministerio de Salud informó 621 nuevos casos positivos de coronavirus y 44 nuevas muertes, por lo que el balance global alcanza los 952.439 casos y las 35.685 víctimas fatales. Las autoridades también informaron el alta hospitalaria de 237 personas en las últimas 24 horas, que se suman a un total de 882.600. Mientras que 4408 pacientes siguen hospitalizados.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

Conforme a los criterios de Más información