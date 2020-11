Fuente: AFP

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda las 1.380.000, mientras que los contagios ya son más de 58.000.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 12.400.000) y víctimas mortales (cerca de 261 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que roza los 9.090.000 contagios y las 133 mil muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 6.000.000 infectados y 169.000 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: más de 54.000. En tanto, con casi 755 mil casos y 20 mil muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.407.277. Hubo 38.216 y 1.235.257 personas recibieron el alta.

22.28 | México supera los 105.000 fallecidos

El país reportó el domingo 196 nuevas muertes relacionadas al coronavirus, con lo que el total de fallecimientos se elevó a 105.655, mientras se eleva el nivel de ocupación en hospitales, principalmente en la poblada capital. Los contagios de se elevaron a 1.107.071, sumándose 6,388 casos en las últimas horas, de acuerdo a los datos de autoridades de salud.

21.36 | Venezuela flexibiliza cuarentena

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que a partir del lunes empezará una flexibilización parcial de la cuarentena, que estará vigente hasta finales de año, y levantó los toques de queda en las regiones fronterizas con Colombia y Brasil.

20.47 | Colombia supera 1,3 millones de positivos

Según ese reporte, hoy se registraron 8763 nuevos positivos, lo que condujo a la cifra de 1.308.376 personas a quienes se le ha detectado la enfermedad. De ese total, 1.204.452 ya figuran como recuperados. En cuanto a las víctimas mortales, el informe oficial dijo que en el global la pandemia ha dejado 36.584 personas muertas, tras conocerse hoy de 183 nuevos fallecimientos.

13.42 | Nuevos alcaldes

Los brasileños, abrumados por la pandemia, eligen a los alcaldes de 57 ciudades, entre ellas San Pablo y Río de Janeiro, que deben dar señales sobre las chances de reelección del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro en 2022. En la primera vuelta, el 15 de noviembre, la mayoría de los candidatos apoyados por Bolsonaro fueron derrotados, en muchos casos por políticos de centroderecha y la derecha tradicional. La izquierda, por su lado, dio señales de renovación principalmente en San Pablo y Porto Alegre (sur).

13.13 | Wuhan

12.47 | En terapia

Las autoridades de Portugal registran 4093 nuevos casos de coronavirus y 64 muertes por el virus en las últimas 24 horas según los datos del boletín epidemiológico de la Dirección General de Salud. Hoy el país batió su récord de pacientes en cuidados intensivos, con 536 ingresados. En total, desde el inicio de la pandemia se contabilizaron 294.799 positivos y 4427 muertes.

12.18 | Por la fe

Iglesias, mezquitas y sinagogas en Francia volvieron a abrir sus puertas, pero sólo a una cantidad limitada de feligreses, luego de que las autoridades comenzaron a reinaugurarlas con cautela, después de un segundo confinamiento nacional para frenar los contagios de coronavirus. Algunos centros se quejaron de que el límite de 30 personas y algunas lo calificaron de irrazonable. Otros sitios de culto sopesan permanecer cerrados hasta que puedan reabrir por completo.

11.54 | Médicos

Bailando y tocando tambores, centenares de médicos y enfermeras protestan por las calles de Madrid contra unos recortes que, según afirman, los pusieron en serias dificultades para hacer frente a la pandemia. Al grito de "menos banderas y más enfermeras", unos 4000 manifestantes marcharon por la capital española. El gobierno regional sin embargo negó que se hayan realizado recortes en los servicios sanitarios.

11.26 | Arrestados

La Policía británica detuvo a más de 150 personas en una protesta contra las restricciones adoptadas por la pandemia. La causa de los arrestos fue el no cumplimiento de las regulaciones para prevenir la propagación del Covid-19 o por atacar a los agentes, según el cuerpo policial. Bajo las restricciones actuales, los habitantes de Reino Unido únicamente pueden salir de sus domicilios por motivos justificados, como acudir a su puesto de trabajo, comprar o cuidar a un familiar.

11.00 | En números

Los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 616.403, tras confirmarse 1531 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud provincial. Según la cartera a cargo de Daniel Gollan, se registraron 3514 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 533.446 personas ya se recuperaron y recibieron el alta. En el territorio fallecieron 20.403 personas desde marzo.

10.33 | Sin positivos

El estado australiano de Victoria, donde se encuentra Melbourne, la segunda ciudad más poblada del país, no registra nuevos casos de coronavirus, decesos o personas todavía enfermas desde hace treinta días. Victoria fue durante mucho tiempo el epicentro de la enfermedad en Australia y permaneció durante meses en confinamiento total.

10.01 | Fiesta en Lomas de Zamora

Una fiesta clandestina con más de 1200 personas que se realizaba en un predio del partido bonaerense fue desarticulada esta madrugada por personal del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la emergencia sanitaria. El operativo se realizó en el Club El Puente, un predio donde funcionan canchas de fútbol y tenis ubicado en las calles Juan Estanislao Vago, Lavalle, Garibaldi y General Frías de la localidad de Temperley.

9.38 | El brote

Venezuela sumó 236 nuevos casos de Covid-19 y cuatro fallecidos en las últimas 24 horas, que colocan en 101.760 el total de contagios y en 892 la cifra de muertos. "La Comisión Presidencial para la Prevención y Control del Covid-19 informa al país que en las últimas 24 horas se detectaron un total de 236 nuevos contagios: 217 casos comunitarios y 19 importados", infirmó Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva a través de la red social Twitter.

9.06 | Mensaje de Francisco

El Papa lamentó durante el Ángelus el pesimismo que está generando la pandemia en la sociedad y propuso como antídoto una mayor "sobriedad", "la atención discreta y respetuosa a los vecinos que puedan tener necesidad" y "la oración sencilla" practicada en familia. "La situación que estamos viviendo, marcada por la pandemia, en muchos genera preocupaciones, miedos y malestar; se corre el riesgo de caer en el pesimismo, en el cierre y la apatía", dijo asomado al balcón de su estudio privado en el Palacio Apostólico.

8.40 | CABA

277 nuevos casos y 11 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 158.070 el número de contagiados y a 5585 el de fallecidos en el distrito. En tanto, la ocupación de terapia intensiva es del 25,7%: en el sistema de salud pública están en uso 116 camas críticas sobre un total de 450.

8.11 | A votar

Se realizan en Río Cuarto, sur de Córdoba, los comicios para elegir intendente, con un padrón georeferenciado que permitirá a los más de 130.000 votantes emitir el sufragio en el lugar más cercano a su domicilio, a los efectos de evitar aglomeraciones por el contexto de coronavirus. Con elementos de sanitización y bioseguridad, además de personas que cumplen la función de "facilitadores" para controlar el distanciamiento social en los 49 establecimientos de votación, el electorado elegirá intendente, concejales y tribunos de cuentas, además decidir por la reforma de la Carta Orgánica municipal.

7.43 | Educación

7.17 | Buena noticia

El Ministerio de Salud de Irán constató 12.950 nuevos casos y 389 muertes adicionales debido al coronavirus, frente a los 15.500 y 400, respectivamente, confirmados durante la jornada anterior. Con estas cifras, los cómputos globales subieron hasta los 948.789 contagios y 47.875 fallecimientos.

6.45 | Reglas

Un bar del centro de la ciudad santafesina de Rafaela fue clausurado por incumplir los protocolos sanitarios dispuestos para prevenir contagios. Personal de Protección Civil y Comunitaria, y de la Guardia Urbana, clausuró el local debido a que había una mayor cantidad de personas que las permitidas, no se cumplía el distanciamiento, había gente bailando y además no disponía de los elementos sanitizantes.

6.10 | En medio de la pandemia

Reino Unido confirmó la aparición de un brote de gripe aviar en una granja de pavos en el norte de Inglaterra. "Se ha confirmado un brote de gripe aviar en una granja de engorde de pavos cerca de Northallerton, en el condado de Yorkshire el Norte", dijo la jefa de Veterinaria, Christine Middlemiss. Se trata de la cepa de la enfermedad H5N8. En el comunicado se añadió que las 10.500 aves de la granja serán sacrificadas para limitar la propagación.

5.27 | Futuro

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, estima que, aunque la pandemia obligue a continuar con las restricciones, los avances en investigación médica permiten vislumbrar que los contagios cedan en el futuro en Alemania. "La pandemia no nos quitará nuestro futuro", destacó el mandatario en un artículo de Bild am Sonntag. "La consideración y la solidaridad de la abrumadora mayoría de los alemanes muestran que nuestra sociedad se mantiene unida, incluso cuando los tiempos son más duros", subrayó.

5.02 | Cerca de los 10 millones

La India bordea los 9,4 millones de casos después de registrar cerca de 42.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud. En concreto, las autoridades notificaron 41.810 casos adicionales, que elevan el balance global del país hasta los 9.392.919 personas contagiadas.

4.31 | Alerta

Cuando Turquía cambió la forma de reportar los casos diarios, confirmó lo que grupos médicos y críticos sospechaban desde hace mucho tiempo: que el país enfrenta un aumento alarmante de contagios que está saturando el sistema de salud. En un cambio radical, el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan reanudó esta semana la notificación de todas las pruebas positivas, no solo la cantidad de pacientes con síntomas que reciben tratamiento, lo que elevó los casos diarios a más de 30.000.

4.05 | Santiago del Estero

3.40 | Poco común

Las autoridades en Camboya informaron que una familia de seis miembros y otro hombre dieron positivo al coronavirus en un caso inusual de infección local. El marido de la mujer, de 56 años, trabaja en el Ministerio del Interior a cargo de las cárceles. El primer ministro Hun Sen, quien acaba de terminar una cuarentena después de estar expuesto al ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, quien tenía Covid-19, dijo asimismo que tres ministros del gabinete se someterán a pruebas y se pondrán en cuarentena.

3.16 | OPEP

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados se reúnen mañana y pasado para tratar de reanimar un mercado del crudo todavía deprimido por la pandemia. Después de un "annus horribilis" que hizo caer el consumo y los precios del oro negro, los miembros del grupo podrían decidir extender la reducción en vigor de su producción más allá del 1 de enero.

2.48 | En China

La nación anunció once casos importados de coronavirus en una jornada en la que no hubo contagios locales. De estos positivos, cuatro fueron detectados en Fujian, tres en Shanghái y uno en Sichuan, Yunnan, Shaanxi y Gansu, respectivamente. Además otros cuatro sospechosos procedentes de fuera de la parte continental se identificaron en Shanghái. También se notificaron diez nuevos asintomáticos, nueve de ellos importados.

2.22 | Endurecimiento

Corea del Norte está endureciendo aún más las restricciones para ingresar a sus aguas territoriales como parte de la lucha contra el coronavirus, dijeron los medios estatales dos días después de que Seúl denunciara que Pyongyang le prohibió pescar en el mar. La Agencia Central de Noticias de Corea informó que el país está movilizando más unidades antivirus y estableciendo pasos firmes para "eliminar por completo los elementos incivilizados y antihigiénicos que pudieran hacer espacio para la propagación de una epidemia" en invierno. Hasta el momento, según las autoridades, el país no reporta ni un solo caso de Covid-19.

1.57 | JJ.OO.

El aplazamiento de los Juegos Olímpicos por el coronavirus tendrá un costo adicional de 1900 millones de dólares, informa el diario Yomiuri Shimbun. Los organizadores en Tokio decidirán formalmente el aumento del presupuesto a mediados de diciembre, una vez se comuniquen con el gobierno japonés y los anfitriones de la ciudad. Está previsto que se inicien el 23 de julio de 2021.

1.29 | Crisis

No hay suficientes médicos ni suficientes camas. En los Balcanes, los servicios de salud están al borde del precipicio con el aumento exponencial de pacientes, lo que recuerda a muchos el caos de las guerras de los años 1990. El desmoronamiento sanitario empieza a hacerse realidad en una región pobre que había contenido la pandemia a golpe de medidas coercitivas. En Bosnia, un médico cuenta, bajo anonimato, que hace malabares para atender. "La situación me recuerda a la guerra y puede empeorar en invierno. Podemos hacer el trabajo de tres personas pero no de cinco".

1.03 |Más de 10.000 casos diarios

México volvió a superar por cuarta vez en la semana 10.000 casos de coronavirus en un día al registrar 10.008 positivos en las últimas 24 horas. Con estas cifras, el país alcanzó 1.100.683 confirmados de la enfermedad a los que se suman 105.459 muertes.

00.26 | Europa supera los 400.000 muertos

La segunda región del mundo más enlutada por la pandemia superó los 400.000 muertos por coronavirus, coincidiendo con la flexibilización de las restricciones en varios países, deseosos de recuperar parte de la normalidad de cara a Navidad. Europa registró desde el inicio de la pandemia 401.516 decesos (y 17.634.090 contagios), por detrás de América Latina y el Caribe (444.036 muertes y 12.825.611 casos).

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

