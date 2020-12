Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de diciembre de 2020 • 01:28

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda las 1.380.000, mientras que los contagios ya son más de 58.000.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 12.400.000) y víctimas mortales (cerca de 261 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que roza los 9.090.000 contagios y las 133 mil muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 6.000.000 positivos y 169.000 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: más de 54.000. En tanto, con casi 755 mil casos y 20 mil muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.424.533. Hubo 38.730 muertes y 1.257.227 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.09 | Alarma en Uruguay: lanza nuevas medidas para frenar el aumento de casos

El gobierno uruguayo anunció un plan para reforzar el combate al coronavirus, tras comprobar una propagación mayor a la esperada que dificulta el seguimiento de contagiados para cortar el riesgo de propagación. El presidenteLuis Lacalle Pou anunció que habrá teletrabajo en todas las oficinas públicas, se cancelarán todos los deportes en ámbitos cerrados, los bares y restaurantes deberán cerrar a la medianoche, habrá mayores controles en el transporte público y en las fiestas (incluso con multas a las clandestinas y las que no cumplan protocolos).

22.30 | México: los muertos se elevan a 106.765

México reportó el martes 825 nuevas muertes relacionadas al coronavirus, con lo que el total de fallecimientos se elevó a 106.765, mientras aumenta el nivel de ocupación en hospitales y algunas entidades regresan al nivel máximo de riesgo epidemiológico.

Los contagios de COVID-19, la enfermedad generada por el virus surgido en China hace casi un año, se incrementó a 1.122.362, al sumarse 8,819 casos en las últimas horas, de acuerdo con datos de las autoridades de salud.

20.59 | Chile reporta 1119 casos y 20 fallecidos

Las autoridades sanitarias chilenas reportaron 1119 casos de coronavirus y 20 fallecidos en las últimas 24 horas por causas asociadas al Covid-19. Mientras Biobío, a 500 kilómetros al sur de Santiago, es la región con mayor número de nuevos pacientes a nivel país, en tanto que la Región Metropolitana -donde vive la mitad de la población del país- reportó 194 nuevos contagios, la cifra más baja desde el pasado 17 de noviembre.

20.20 | Nuevo parte en la Argentina

Al cumplirse 273 días desde que la Argentina confirmara su primer caso de coronavirus Covid-19, el Gobierno reportó 8037 nuevos contagios y los infectados con el virus SARS-CoV-2 llegaron a 1.432.570. De ese total, 1.263.251 ya se recuperaron.

18.52 | Brasil: 50.909 nuevos casos y 697 muertes

18.24 | Empezó la temporada de verano en la Costa

Con protocolos, una demanda centrada inicialmente en el corto plazo y buenas expectativas a partir del próximo fin de semana largo, los hoteles de la costa atlántica bonaerense reabrieron hoy sus puertas al turismo, al comenzar oficialmente la temporada de verano tras más de ocho meses de inactividad por la pandemia de coronavirus.Establecimientos de destinos como Mar del Plata, Pinamar y Necochea recibieron a sus primeros huéspedes y el vicepresidente segundo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica marplatense, Eduardo Palena, dijo a Télam que "si bien por el momento el movimiento está tranquilo, es un respiro sin dudas para un sector muy golpeado".

18.02 | Trudeau dijo que no van a reducir las restricciones en las fronteras con Estados Unidos

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que no se retirará la prohibición a los viajes no esenciales en la frontera con Estados Unidos, limitados desde marzo. "Hasta que el virus esté bajo control de manera significativa en todas partes del mundo, no vamos a reducir las restricciones en la frontera'', comentó Trudeau. "Somos sumamente afortunados de que el comercio de artículos esenciales, de productos agrícolas, de medicamentos, fluye de ida y vuelta como siempre lo ha hecho'', dijo y agregó: "Solo la gente no viaja, que es lo importante''. El primer ministro indicó que aunque el presidente electo Joe Biden tiene un enfoque "obviamente'' distinto al de Donald Trump, la situación en Estados Unidos sigue siendo grave y pasará algún tiempo antes de que eso cambie.

16.28 | Vuelve el transporte de media y larga distancia a Santa Fe

El transporte de media y larga distancia retomó hoy su actividad en la provincia de Santa Fe, donde había sido suspendido el 20 de marzo pasado, en el inicio de la pandemia de coronavirus. Además, desde mañana, volverá a estar habilitado el tren de pasajeros desde Rosario a la Ciudad de Buenos Aires. El secretario de Transporte santafesino, Osvaldo Miatello, detalló que "se autorizará alrededor de 40%" de la frecuencia que tenían las empresas hasta el 20 de marzo. En cuanto al número de pasajeros, explicó que cada unidad está habilitada para transportar "un 60% de su capacidad", aunque ese porcentaje puede variar si "viajan grupos familiares".

15.34 | Francia: planean la campaña de vacunación en dos etapas

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que su Gobierno prevé "una primera campaña de vacunación destinada a los grupos más vulnerables y expuestos", a comienzos de 2021, seguida de una segunda, entre abril y junio, "más amplia y más generalizada". No obstante, el mandatario señaló que la vacunación contra el Covid-19 no será obligatoria.

14.55 | Bolsonaro alerta que las ayudas económicas no podrán extenderse más allá de este año

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, alertó que las ayudas debido a la pandemia de coronavirus no podrán extenderse más allá de 2020, de forma "indefinida", y criticó a aquellos que así lo pretenden. "Algunas personas quieren perpetuar los beneficios sociales, pero nadie vive así", dijo y agregó: "Necesitamos tener el coraje de tomar decisiones, peor que una decisión mal tomada es la indecisión".

14.40 | Obispos garantizan seguridad en las misas de Navidad italianas

Las misas de Navidad en Italia serán celebradas "en condiciones seguras, en pleno cumplimiento de las normas", aseveraron hoy desde la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), en confirmación de su plena cooperación con el gobierno que encabeza el premier Giuseppe Conte. "Los datos difundidos en los últimos días revelan mejoras significativas, pero se nos dice que todavía no salimos. Por tanto, debe haber responsabilidad y prudencia", subrayó monseñor Mario Meini, obispo de Fiesole y propresidente de la CEI. "Estos meses quedó claro cómo es posible celebrar en condiciones de seguridad, en pleno cumplimiento de la normativa. Estamos seguros de que sucederá lo mismo en la próxima Navidad y seguirá siendo un bonito signo de solidaridad con todos", dijo.

14.19 | En Alemania se aseguran millones de tests rápidos

El ministro alemán de Salud, Jens Spahn, informó que en Alemania se aseguraron más de 60 millones de tests rápidos de coronavirus por mes. El funcionario explicó que estas cantidades están garantizadas mediante "contratos de garantía" con grandes productores y proveedores. "Cuanto más tests rápidos tengamos a disposición en las diferentes áreas de la vida, mejor", dijo el ministro, en Düsseldorf.

14.00 | Finalizó el confinamiento y los irlandeses se abocan a las compras navideñas

En Irlanda finalizó hoy el confinamiento impuesto hace seis semanas para frenar los contagios de coronavirus y los ciudadanos se lanzaron de manera masiva a las calles a hacer sus compras navideñas. Decenas de personas hicieron filas en las veredas, mientras esperaban la reapertura de los negocios, que pudieron estrenar sus decorados navideños, en el centro de Dublín, la capital del país. Además de los comercios minoristas, hoy reabrieron museos, bibliotecas, cines, lugares de culto, peluquerías y salones de belleza.

13.45 | La Unión Europea avanza en el proceso de las vacunas

13.25 | San Juan: libre circulación y menos restricciones para el ingreso

Desde este viernes, San Juan tendrá libre circulación y la administración local reducirá las restricciones para el ingreso a la provincia. "Desde el próximo viernes 4 de diciembre, quienes entren a San Juan desde cualquier lugar del país podrán hacerlo por cualquier paso limítrofe y sin la necesidad de presentar ningún análisis de PCR o test de antígeno que indique que no está contagiado de coronavirus", dijo la ministra de Gobierno sanjuanina, Fabiola Aubone.

13.04 | Mendoza

12.31 | Zoom

La aplicación de videoconferencias Zoom Video Communications registró un beneficio neto de 411,2 millones de dólares entre febrero y octubre de 2020, lo que supone multiplicar por 58 las ganancias de 7,5 millones de dólares contabilizadas la compañía en el mismo periodo de 2019 como reflejo del impulso de su actividad por el teletrabajo y las medidas de distanciamiento social aplicadas para contener la pandemia.

12.05 | Proyección

Chile proyecta una posible segunda ola de contagios del nuevo coronavirus a mediados de enero y estima que se podrían registrar entre 3000 y 9560 nuevos infectados diarios, declaró el ministro de Salud. El país tiene un promedio de entre 1000 y 1500 nuevos casos por día desde agosto pero en las últimas jornadas se verificó un leve aumento. El uso de camas críticas con ventilador mecánico se ubica en poco más del 70%, cifra que incluye a pacientes con patologías no Covid-19.

11.38 | Tecnología

Una escuela de Shanghai está usando un robot amarillo brillante para preparar y servir platos en su comedor, en un esfuerzo por mejorar la seguridad alimentaria mientras China busca mantener bajo control la propagación del brote. La Escuela Secundaria Experimental Minhang, cuyos estudiantes tienen entre 11 y 13 años, comenzó a usar el robot en octubre, lo que hizo que no fueran necesarios los cocineros humanos.El robot de aproximadamente 3 metros de altura usa su brazo para recoger platos individuales preparados previamente, como huevos al vapor y alitas de pollo fritas, que coloca en un microondas grande para calentar antes de la hora del almuerzo.

11.03 | Axel Kicillof

El gobernador bonaerense dijo que se trabaja "para que lo antes posible estén llegando a la provincia las vacunas" contra el coronavirus y afirmó que "se espera poder vacunar a dos millones de personas por mes". En declaraciones a Radio 10, Kicillof planteó que, desde mediados de este año, mantiene conversaciones con los proveedores de las distintas vacunas pero remarcó que "la compra será única desde Nación".

10.40 | Sin red

Unos 1300 millones de niños de entre tres y 17 años, es decir dos terceras partes de los menores en edad escolar de todo el mundo, no tienen en su vivienda acceso a Internet, clave para poder seguir la educación a distancia ante las restricciones. La proporción es similar si se observa la franja de jóvenes de 15 a 24 años, ya que 759 millones de ellos, el 63 por ciento, no disponen de conexión en el hogar, según un informe conjunto del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

10.14 | Kim, vacunado

China entregó al líder norcoreano Kim Jong-un y su familia una vacuna experimental contra el coronavirus, dijo un analista estadounidense, citando a dos fuentes de inteligencia japonesas no identificadas. Harry Kazianis indicó que los Kim y varios altos funcionarios se habían vacunado. Agregó que no estaba claro qué firma suministró su candidato a fármaco ni si había demostrado ser seguro. "Kim y muchos otros funcionarios de alto rango dentro de la familia y la red de liderazgo han sido vacunados contra el coronavirus en las últimas dos o tres semanas gracias a una vacuna candidata entregada por el gobierno chino", escribió Kazianis en un artículo para 19FortyFive.

9.51 | Alarma

Autoridades vietnamitas lanzaron una campaña de rastreo masivo de contactos entre los ciudadanos después de registrar el primer caso de transmisión local de coronavirus en 89 días, informaron medios estatales. La decisión se tomó luego que un hombre de 32 años en la ciudad de Ho Chi Minh diera positivo después de visitar a una azafata que se encontraba en cuarentena tras haber regresado de Japón hace dos semanas.

9.27 | Testeos masivos

Austria lanzó un programa masivo de testeos de coronavirus con la mirada puesta en conseguir una localización más rápida de los contagios, a medida que aumentan las infecciones en Europa. El Ministerio de Salud anunció que las pruebas para sus 9 millones de habitantes persiguen el objetivo de lograr un "inventario de infecciones activas, una localización más rápida y amplia de los casos activos de infección y, por lo tanto, una ruptura más eficiente de las cadenas de infección".

9.00 | Religiosas

Setenta y seis monjas dieron positivo en un convento franciscano en el noroeste de Alemania, dijeron las autoridades de la iglesia. Otras 85 monjas recibieron resultados negativos en las pruebas en el monasterio de Thuine, cerca de la frontera holandesa. "Estamos agradecidos de que hasta ahora no haya nadie en el hospital", dijo la hermana Maria Cordis Reiker.

8.36 | Moderna

La Agencia Europea de Medicamentos recibió una solicitud para la autorización de comercialización de la vacuna Moderna contra la enfermedad del Covid-19. EMA, que también recibió una solicitud de Pfizer y BionTech, dijo que completaría la revisión sobre la fórmula de Moderna, a más tardar, el 12 de enero.

8.12 | CABA

329 nuevos casos y 13 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 158.610 el número de contagiados y a 5605 el de fallecidos en el distrito desde marzo. En tanto, la ocupación de terapia intensiva es de 24,4%: en el sistema de salud pública están en uso 110 camas críticas sobre un total de 450.

7.41 | BNT162b2

7.20 | En Irán

Más de 975.000 personas fueron diagnosticadas en Irán desde el inicio de la pandemia, según el Ministerio de Sanidad, que actualizó el balance con 13.881 positivos más, el tercer peor dato de toda la serie histórica. Las autoridades tienen registrados, en concreto, 975.951 casos de coronavirus, de los cuales 677.963 superaron la enfermedad. Unas 5840 personas se encuentran ingresadas en unidades de cuidados intensivos, mientras que 48.628 fallecieron.

6.55 | Otro récord

Rusia registró 26.402 casos nuevos de coronavirus y 569 muertos en las últimas 24 horas, lo que supone un nuevo récord diario de decesos. El anterior récord diario de muertos por coronavirus se alcanzó el 26 de noviembre, cuando se contabilizaron 524 decesos.

6.29 | Cultura

El gobierno bonaerense autorizó el desarrollo de actividades relativas a las artes escénicas y musicales con y sin asistencia de espectadores, que deberá sujetarse al estricto cumplimiento de los protocolos aprobados con el objetivo de evitar contagios de coronavirus. La normativa establece una limitación del 30% de aforo de la capacidad habitual permitida para todos los establecimientos.

6.00 | Otra quiebra

La cadena británica de grandes almacenes Debenhams, que emplea a 12.000 personas, anunció que está a punto de ser liquidada tras el fracaso de las conversaciones con un comprador. Debenhams, que se había declarado en bancarrota en abril, comenzará a vender sus existencias y si al final del proceso no se presenta ningún comprador, se verá obligada a cesar completamente sus actividades.

5.28 | Fórmula 1

El británico Lewis Hamilton dio positivo por coronavirus y no podrá disputar el Gran Premio de Sakhir, en Bahrein, el próximo fin de semana, anunciaron su equipo y la Federación Internacional del Automóvil. "Se despertó el lunes con ligeros síntomas y al mismo tiempo fue informado de que una persona con la que estuvo en contacto estaba enferma", dijo la firma Mercedes en un comunicado. "Se siente bien", agregó su equipo.

4.54 | Las bolsas

Los mercados europeos abrían en positivo, comenzando el mes con optimismo ante el avance en el desarrollo de las vacunas, lo que refuerza los argumentos que apuntan a una recuperación económica. Tras las caídas después de que los inversores recogiesen beneficios tras un mes de ganancias espectacular, el índice paneuropeo STOXX 600, que terminó noviembre con una subida de casi el 14%, despertaba con un alza del 0,3%.

4.18 | Polonia

La nación se quedó a las puertas de superar el umbral del millón de casos después de que el Ministerio de Sanidad registrara 9015 positivos más en las últimas 24 horas. En concreto, las autoridades sanitarias contabilizaron 999.924 casos desde el inicio de la pandemia, así como 17.599 víctimas mortales. Más de 21.500 enfermos permanecen ingresados en hospitales, de los cuales más de 2.100 están conectados a un respirador.

3.46 | En 38 años

La economía de Chile se contraerá 6% este año, la peor cifra en 38 años, debido al virus, mientras que en 2021 iniciará una recuperación gradual apoyada en el consumo privado. La pandemia empujará a la economía chilena "a su punto más profundo desde la recesión de 1982", indicó el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que reúne a 37 países, quienes en conjunto representan el 60% del PBI mundial.

3.20 | Anillos

Un gigantesco conjunto de anillos olímpicos, que era objeto de una operación de mantenimiento, regresó al paseo marítimo en Tokio, donde los funcionarios locales esperan que este símbolo relance el entusiasmo por los Juegos aplazados hasta el próximo verano debido al coronavirus. Los ensayos de vacunas reforzaron las esperanzas de Tokio de organizar finalmente los Juegos Olímpicos, cuya apertura está prevista para el 23 de julio de 2021 tras un aplazamiento sin precedentes en marzo debido a la pandemia.

2.57 | Pese al confinamiento

El desempleo cayó inesperadamente en noviembre en Alemania a pesar de un confinamiento parcial para contener la segunda ola de infecciones en la mayor economía de Europa. La oficina de trabajo dijo que el número de personas sin trabajo en términos desestacionalizado disminuyó en 39.000, a 2,817 millones. La tasa de desempleo cayó al 6,1% desde el 6,2% del mes anterior, el nivel más bajo desde abril.

2.33 | Crisis

El grupo británico de moda Arcadia, propiedad del magnate Philip Green, se declaró en concurso de acreedores, poniendo en riesgo más de 13.000 puestos de trabajo y convirtiéndose en la mayor víctima empresarial del país desde el inicio de la pandemia. El grupo, que tiene las marcas Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Wallis, Miss Selfridge, Evans, Burton y Outfit, vende sus productos en 444 establecimientos arrendados en Reino Unido y 22 en el extranjero.

2.04 | Corrupción

La Policía de El Salvador detuvo al alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, por un delito de malversación de fondos públicos al beneficiarse de la ayuda humanitaria y alimenticia destinada a las familias más necesitadas durante la crisis. El fiscal general Raúl Melara explicó a través de su cuenta de Twitter que la detención se produjo tras abrir una investigación "iniciada a raíz del hallazgo de bolsas solidarias en la sede del partido Arena, en Ilopango", un municipio del departamento de San Salvador, situado en el centro del país.

1.38 | Ayuda humanitaria

La ONU afirmó que se necesitarían 35.000 millones de dólares para ayudas en 2021, en medio del brote que dejó a decenas de miles de personas en la pobreza y de la amenaza de múltiples hambrunas. El informe anual Panorama Humanitario Mundial estimó que 235 millones de personas necesitarán algún tipo de asistencia de emergencia el próximo año, lo que representa un aumento de un 40%. "El incremento se debe casi enteramente al Covid-19", señaló a los periodistas el coordinador de ayuda de emergencia, Mark Lowcock.

1.11 | Contra las mujeres

La pandemia del coronavirus aumentó el tráfico de mujeres y la violencia de género, poniendo la salud y la seguridad de las mujeres "en peligro'', dijo Nadia Murad, premio Nobel de la Paz. Los toques de queda, las cuarentenas y las restricciones de viaje impuestas por los gobiernos para ralentizar la propagación del virus "han tenido consecuencias no deseadas en mujeres de todo el mundo'', señaló la activista, de 27 años, que fue obligada a la esclavitud sexual por parte de combatientes del grupo extremista Estado Islámico en Irak.

00.52 | Tercera ola

La Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KDCA, según sus siglas en inglés) registró por tercer día consecutivo más de 400 nuevos infectados, en medio de la tercera ola de la pandemia que causó más cierres y restricciones en el área metropolitana de la capital, Seúl.

00.35 | En Chile

El país reportó 1313 casos nuevos de Covid-19 y 54 personas fallecidas en las últimas 24 horas. La cifra total de personas diagnosticadas con coronavirus alcanzó las 551.743 desde marzo.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

Conforme a los criterios de Más información