El avance del coronavirus en el mundo

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda las 1.500.000, mientras que los contagios ya son casi 64.845.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 14.314.000) y víctimas mortales (cerca de 280 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que roza los 9.535.000 contagios y tiene más de 138.600 muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 6.436.500 positivos y 174.500 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: casi 60 mil. En tanto, con cerca de 796 mil casos y 21.700 mil muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.447.732. Hubo 39.305 muertes y 1.274.675 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.40 | Colombia insiste en que no exigirá prueba PCR para entrar al país

El ministro de Salud colombiano, Fernando Ruiz, ha reafirmado que no se exigirá una prueba PCR negativa para aquellos que quieran entrar al país, a pesar de la sentencia de un juez que invalidaba esta decisión del Gobierno.

22.45 | En Panamá

Panamá acelera el acondicionamiento de un hospital a medio construir y evalúa contratar a personal médico del extranjero, en medio de constantes récords de casos diarios de covid-19 que amenazan a su sistema sanitario.

El país superó, con 2.028 pacientes nuevos, su propio récord de contagios diarios por el nuevo coronavirus, en una nación que tiene poco más de 4 millones de habitantes y que desde hace meses presenta el mayor número de casos de toda Centroamérica.

20.50 | La pandemia vuelve a acelerarse en Brasil y deja ya más de 175.000 muertos

Brasil registró más de 700 muertos en un día por coronavirus por primera vez desde mediados de noviembre y superó la barrera de los 175.000 decesos, según los datos oficiales que confirman una aceleración de la pandemia.

El ministerio de Salud contabilizó 755 muertos en las últimas 24 horas, para un saldo total de 175.270 óbitos, superado solo por Estados Unidos (274.577).

20.00 | Parte diario

19.17 | Advierten sobre un ataque de piratas informáticos a la cadena de suministro de vacunas

El grupo informático estadounidense IBM informó hoy acerca de una serie de ciberataques dirigidos contra la cadena de distribución de las vacunas contra el coronavirus, que requiere que las dosis sean almacenadas y transportadas a muy bajas temperaturas, y advirtió que desconocía aún si los intentos tuvieron éxito.

"Nuestro equipo recientemente descubrió una campaña global de phishing (suplantación de identidad) que ataca a organizaciones asociadas con la cadena de frío del Covid-19", escribieron en un blog Claire Zaboeva y Melissa Frydrych, analistas de IBM X-Force, un grupo de trabajo dedicado a la ciberseguridad, informó la agencia de noticias AFP.

18.00 |La vacuna de Moderna genera al menos tres meses de inmunidad

La vacuna de Moderna contra la Covid-19 generó anticuerpos que persistieron 90 días después de su inoculación, una buena noticia mientras se estudia su autorización en varios países, indicó un estudio realizado en 34 participantes desde el inicio de los ensayos clínicos y publicado el jueves en el New England Journal of Medicine.

La duración de la protección es indudablemente mayor, pero estos son los primeros datos en un período de varios meses validados de forma independiente por una revista científica.

Los participantes serán seguidos durante 13 meses para verificar la protección a más largo plazo, afirman los autores.

16.52 | Facebook eliminará publicaciones falsas sobre vacunas contra la Covid-19

Facebook anunció que eliminará las publicaciones que contengan afirmaciones falsas sobre las vacunas contra la Covid-19, en su intento por erradicar la circulación de información engañosa en su plataforma.

El gigante de las redes sociales retira de forma regular informaciones incorrectas y potencialmente dañinas sobre el virus y también prohibió desde octubre los anuncios que desalienten a la población a recibir las vacunas que podrían acabar con la pandemia.

"En las próximas semanas, comenzaremos a retirar las afirmaciones falsas sobre esas vacunas que han sido desmentidas por los expertos en salud pública en Facebook e Instagram", anunció la compañía en una publicación en su blog.

15.57 | Récord de muertos en Italia

Italia registró anunció 993 fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra que supera el récord de 969 muertes del 27 de marzo, según el informe oficial publicado este jueves.

Paralelamente se registró un incremento de los casos positivos, con 23.200, 2.500 más que la víspera. La industrializada región de Lombardía, al norte, resulta la más afectada con 347 decesos.

"Se trata de cifras que nos hacen temblar", confesó ante la prensa Domenico Arcuri, comisario extraordinario para el covid.

"El virus es fuerte, pero sabemos contenerlo", añadió tras explicar que no se pueden relajar las medidas vigentes en este momento.

"Las medidas están funcionando, aunque reconozco que es difícil aceptarlas. Nuestro sacrificio ha sido útil", agregó.

15.01 | Miles de ultraortodoxos asistieron al funeral de un rabino en Israel

Varios miles de judíos ultraortodoxos asistieron hoy a las exequias de un rabino en Jerusalén, violando las restricciones de distanciamiento social para combatir la Covid-19 en Israel.

El rabino Aaron Chadash falleció hoy a los 90 años, precisamente a causa del coronavirus y era uno de los líderes espirituales de la prestigiosa yeshivá (escuela talmúdica) de Mir, la más grande de Israel, informó la agencia de noticias AFP.

Este centro religioso, situado en Jerusalén, recibe a miles de estudiantes de todo el mundo.

De acuerdo a las restricciones contra la Covid-19 impuestas por las autoridades, las reuniones están limitadas a 10 personas en espacios interiores y a 20 al aire libre.

14.25 | Cerraron centro extrahospitalario para coronavirus de Tecnópolis tras alta de los últimos pacientes

Los tres últimos pacientes de coronavirus internados en el Parque Tecnópolis fueron dados de alta, informó hoy el Ministerio de Salud bonaerense, que resolvió, tras varias semanas consecutivas de baja en los casos en la provincia de Buenos Aires, cerrar el centro extrahospitalario. La cartera sanitaria destacó en un comunicado que ese centro alojó a 1347 bonaerenses enfermos de coronavirus| durante la pandemia.

El Parque Sanitario Tecnópolis se constituyó como un espacio de cuidado integral preparado para pacientes asintomáticos, o con síntomas muy leves de Covid-19 que no contaban con características habitacionales en sus hogares que les permitieran cumplir con el aislamiento obligatorio, sin poner en riesgo a sus seres familiares.

"Durante 146 días recibió a 1347 personas residentes de la provincia y ayer egresaron las últimas 3", destacó el comunicado.

12.49 | Taparse la boca

Suecia no necesita el uso de máscaras, dijo un funcionario de salud de alto rango, pese a que las muertes por la pandemia superaron las 7000 y un día después de que la Organización Mundial de la Salud ampliara las recomendaciones sobre cuándo deben usarse los implementos. "Los cubrebocas pueden ser necesarias en algunas situaciones. Esas circunstancias aún no han surgido en Suecia", aseguró Anders Tegnell, epidemiólogo jefe del país.

12.24 | Ginés González García, a LA NACION

11.56 | Apertura pospuesta

La comunidad española de Cataluña no relajará las restricciones el lunes como estaba previsto debido al empeoramiento de los índices de infección, dijeron las autoridades, lo que provocó que algunas pistas de esquí pospongan su apertura prevista para la próxima semana.

11.30 | El presidente de la pandemia

Alberto Fernández dijo que, "lamentablemente", será recordado como "el presidente de la pandemia", pero destacó que, en este primer año de su gestión, que se cumple el próximo 10 de diciembre, habrá acumulado por ese hecho "una experiencia que ningún presidente tuvo". "La aproveché porque puso en juego mis valores y no los alteré, los cumplí y no me equivoqué", señaló en declaraciones a El Destape Radio, en las que agregó: "El saldo es muy positivo y hay que ser muy necio para no darse cuenta. Hicimos un enorme esfuerzo y los resultados son altamente positivos".

11.02 | Escuelas

El Ministerio de Educación de Río Negro informó que a partir del 3 de marzo entrará en vigencia un "Protocolo de procedimientos, recomendaciones y cuidados, para el regreso presencial a las clases escolares". El objetivo es proyectar "la instrumentación de acciones de trabajo y, fundamentalmente, analizar cómo nos vamos a preparar de cara al 2021", indicó la titular de la cartera, Mercedes Jara Tracchia.

10.35 | En crisis

La economía de Brasil registró un repunte de 7,7% en el tercer trimestre respecto al segundo, saliendo de la recesión en la cual la había sumido el coronavirus, informó el instituto oficial de estadísticas IBGE. El resultado es inferior a la expectativa promedio de un crecimiento de 8,8% de los expertos y no compensa las pérdidas del año, que siguen marcando una contracción de 5% respecto al mismo periodo de 2019. Con respecto al tercer trimestre de 2019, la contracción del PBI de la mayor economía latinoamericana es de 3,9%.

10.10 | Dinamarca

9.46 | Mercados

Las acciones europeas abrieron a la baja tras las ganancias impulsadas por los avances en las vacunas, ya que los datos económicos en la región resaltaban el daño económico que aún causa la pandemia. El índice dólar cayó a un mínimo de dos años y medio de 90,948 unidades y después se ubicaba en 90,968. El índice de acciones mundiales de MSCI tocó un nuevo récord. El índice paneuropeo STOXX 600 operaba plano, lastrado por un descenso de 0,2% en Fráncfort y en París. En Londres, el FTSE 100 tocaba máximos desde junio. El índice de gerentes de compra de IHS Markit sobre España mostró una baja en noviembre a 39,5, por debajo del nivel 50 que separa el crecimiento de la contracción.

9.17 | Para siempre

La máxima autoridad de salud pública de África advirtió que el 60% de la población del continente debe vacunarse contra el coronavirus en los próximos dos o tres años o se corre el riesgo de que "el virus sea endémico en nuestras comunidades". El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, John Nkengasong, reiteró sus temores de que el continente de 1300 millones de personas sea de los últimos en obtener dosis de las vacunas disponibles. "Si pudiera tomar hoy un vuelo a Gran Bretaña y conseguir esa vacuna, lo haría ya", dijo aludiendo a la autorización en Reino Unido del uso de emergencia de la vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech.

8.52 | Extensión

Grecia decidió ampliar una semana más, hasta el 14 de diciembre, el confinamiento para contener la pandemia, ya que considera que los datos actuales no permiten ningún tipo de relajación. El Ministerio de Sanidad informó de 2186 nuevos casos, con lo que el total se elevó a 109.655. Por su parte, la cifra de fallecidos aumentó a 2606.

8.28 | Protesta

Trabajadores de los 34 hospitales de la ciudad de Buenos Aires, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado, cumplen un paro de actividades con movilización en reclamo de "salarios dignos" y del reconocimiento de la carrera profesional, entre otras demandas. El presidente de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad, Jorge Gilardi, sostuvo que la medida de fuerza se extenderá hasta las 14.30, pero aclaró que "habrá guardias mínimas y los pacientes serán atendidos".

8.01 | Cadena de frío

China está llevando a cabo inspecciones exhaustivas en los importadores de alimentos, supermercados, plataformas de comercio electrónico y restaurantes para prevenir la propagación del coronavirus a través de productos de la cadena de frío. "La situación actual de prevención y control sigue siendo compleja y austera, y el riesgo de que la enfermedad entre a través de los eslabones de la cadena de frío importados aumenta continuamente a medida que se incrementa el contacto entre personas y mercancías internacionales", dijo la Administración Estatal de Regulación de Mercados.

7.27 | CABA

304 nuevos casos y 13 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 159.306 el número de contagiados y a 5630 el de fallecidos desde marzo. En tanto, la ocupación de terapia intensiva era del 22,8%: en el sistema de salud pública están en uso 103 camas críticas sobre un total de 450.

6.48 | Hackers

IBM alertó sobre hackers que tienen como blanco a compañías vitales en la distribución de las vacunas, señal de que los ciberpiratas están pendientes del complejo trabajo logístico para proteger a la población mundial. La firma tecnológica dijo en una publicación que descubrió "una campaña global de 'phishing'" centrada en organizaciones asociadas con la cadena de frío de la vacuna, el proceso necesario para mantener las dosis a temperaturas extremadamente heladas mientras viajan desde los fabricantes a los brazos de la gente.

6.23 | Por dos

Estados Unidos marcó un doble récord al registrar 3157 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas y superar los 100.000 pacientes internados con la enfermedad. El país atraviesa su tercer y peor pico, que los expertos atribuyen al desdén de la población respecto de las medidas de precaución y a la llegada del frío, que obliga a las personas a pasar más tiempo en lugares cerrados. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, ayer se reportaron 200.007 casos.

5.55 | Adolescentes

La compañía Moderna comenzará a evaluar la eficacia y seguridad de su vacuna en adolescentes de 12 a 17 años, según se recoge en el portal de ensayos clínicos de Estados Unidos. El estudio incluirá a 3000 adolescentes, de los cuales la mitad recibirá dos inyecciones de la vacuna con cuatro semanas de diferencia y la otra mitad, placebo. El ensayo "aún no está reclutando" a participantes y todavía no hay una fecha de inicio, explicó Colleen Hussey, portavoz de la firma.

5.29 | Por las fiestas

El gobierno italiano adoptó un decreto-ley que restringe la movilidad durante Navidad y Año Nuevo como parte de las medidas para combatir la propagación del Covid-19. Del 21 de diciembre al 6 de enero de 2021, queda prohibido trasladarse de una región a otra, salvo por motivos de salud o laborales.

5.00 | Como al principio

Guatemala teme que, si no se mantiene la vigilancia frente al coronavirus, el país pueda volver "al principio de la pandemia", dado que diciembre es "un mes deseado por todos, pero también preocupante", en palabras de la ministra de Salud, Amelia Flores. El ministerio elevó a 123.460 los casos detectados y a 4191 las víctimas mortales, después de registrar 686 positivos y 13 fallecidos en 24 horas. Las autoridades estiman que hay 7088 casos activos. Flores advirtió asimismo de la especial incidencia entre la gente joven, donde se detecta "un relajamiento importante".

4.21 | Un millón

Irán superó el millón de casos confirmados de Covid-19, anunció la portavoz del Ministerio de Salud, Sima Sadat Lari. La república islámica, el país de Medio Oriente más afectado, registró 1.003.494 infectados desde que se anunciaron los primeros casos en febrero.

3.50 | Vacaciones

3.16 | JJ.OO.

El comité de organización de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, aplazados un año a causa de la pandemia, anunció haber aceptado el reembolso de 810.000 entradas, lo que supone el 18% de la cifra total vendida en el país. Según los organizadores, 4,45 millones de entradas habían sido vendidas en el archipiélago para los Juegos Olímpicos previstos inicialmente para el pasado verano boreal, y 810.000 peticiones de reembolso fueron aceptadas, lo que eleva el número de entradas aún reservadas para los Juegos a 3,64 millones.

2.44 | La curva de muertes

Alemania registró con 479 muertes en las últimas 24 horas, la segunda cifra más alta de fallecimientos por coronavirus en un día desde el inicio de la pandemia, informó el Instituto Robert Koch. El número más alto previo se había registrado ayer, con 487 fallecimientos. La cifra total asciende a 17.602.

2.19 | Vacunación

El ministro de Salud de Turquía anunció un plan de vacunación que comenzará este mes para combatir la pandemia, en medio de un repunte de las muertes e infecciones. Fahrettin Koca había afirmado antes un acuerdo con la farmacéutica china Sinovac Biotech por 50 millones de dosis de CoronaVac, que ahora está en la fase 3 de ensayos clínicos. "Si los resultados continúan de forma positiva como esperamos, Turquía será uno de los primeros países del mundo en comenzar las vacunas en la primera fase", dijo Koca.

1.56 | Cerveza

Wang Fan, propietario de una microcervecería en Wuhan, decidió crear una cerveza llamada "¡Ánimo Wuhan!" que conmemora los 76 días de confinamiento en la ciudad china donde apareció por primera vez el Covid-19. Wang Fan, que en 2013 fundó la "Cervecería No. 18" y es propietario de cuatro bares, dice que su negocio estuvo a punto de desaparecer durante el cierre del 23 de enero al 8 de abril. Desde entonces, la vida se reanudó en la ciudad, donde el coronavirus fue detectado por primera vez en diciembre de 2019 antes de cobrarse en el país oficialmente unas 4000 vidas.

1.30 | Pese a estar enfermos

Cientos de miles de estudiantes con cubrebocas, incluyendo 41 infectados, tomaban la prueba de acceso a la universidad en Corea del Sur, a pesar del repunte de los contagios que obligó a las autoridades a endurecer las medidas de distanciamiento social. Alrededor de 426.340 alumnos realizaban la prueba, que se celebra en un único día y en unos 1380 centros en todo el país, incluyendo hospitales y otras instalaciones médicas donde los 41 pacientes y cientos otros en cuarentena se sentaron separados de los demás, explicó el Ministerio de Educación.

1.08 | En Rusia

El coronavirus dejó en Rusia 28.145 positivos nuevos y 554 muertos, con lo que el país bate el récord diario de contagios, según el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. Este récord supera el anterior máximo que se registró el 27 de noviembre, cuando se contabilizaron 27.543 casos de coronavirus en 24 horas. Con los nuevos datos, el balance asciende a 2.375.546 personas contagiadas, lo que supone un aumento del 1,2 por ciento con respecto a la jornada anterior, y 41.607 víctimas fatales.

0.43 | Nuevo récord

Hong Kong alcanzó otro pico de casos de coronavirus tras registrar otros 130 mientras la ciudad se enfrenta a su cuarta ola de la pandemia, con nuevas y más restrictivas medidas para evitar la propagación del virus. En paralelo, el Ministerio de Salud de China confirmó en esta ocasión 16 nuevos infectados, todos ellos procedentes del extranjero, después de varios días consecutivos de positivos de transmisión comunitaria en la región autónoma de Mongolia Interior.

0.11 | Infectados

La NBA confirmó que 48 jugadores dieron positivo por coronavirus. La liga y la Asociación de Jugadores indicaron que se realizaron pruebas a 546 personas del 24 al 30 de noviembre en la fase inicial de análisis después de que los equipos regresaron a sus respectivas ciudades. Cualquier jugador que dé positivo debe aislarse hasta nuevo aviso de acuerdo con las reglas de la liga y del sindicato, y en apego a los lineamientos de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

