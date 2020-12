Fuente: AP

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda las 1.500.000, mientras que los contagios ya son casi 64.845.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 14.314.000) y víctimas mortales (cerca de 280 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que roza los 9.535.000 contagios y tiene más de 138.600 muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 6.436.500 positivos y 174.500 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: casi 60 mil. En tanto, con cerca de 796 mil casos y 21.700 mil muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.454.631. Hubo 39.512 muertes y 1.281.955 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.45 | Colombia supera los 1,35 millones de contagios

El Ministerio de Colombia informó que un total de 1.352.607 personas se han contagiado de Covid-19 en el país desde el estallido de la pandemia mundial, de los cuales 1.240.990 han logrado superar la enfermedad.

Estas cifras son resultado de la adhesión de la última carga de datos tras la actualización diaria de las autoridades sanitarias, que han confirmado en su último balance 9.285 nuevos casos y 7.875 altas hospitalarias.

23.07 | Récord en Estados Unidos

Con 225.201 nuevos casos identificados, Estados Unidos registró -por segundo día consecutivo- un récord de contagios por coronavirus en 24 horas, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

A su vez, el país contabilizó más de 2.500 muertes vinculadas al Covid-19, según un comunicado que realiza todos los días a las 20.30 horas locales la institución universitaria. De esta manera, el país norteamericano enfrenta un importante repunte desde hace varias semanas.

22.45 | Reportaron 12.127 nuevos casos en México

México reportó 12.127 nuevos casos confirmados de coronavirus, una de las cifras diarias de contagios más altas registradas durante la pandemia en el país. Así se eleva el número total de personas infectadas a 1.156.770, informaron autoridades sanitarias. En esa ocasión el repunte se debió a un cambio en el sistema de clasificación que agregó muchos contagiados en una sola jornada, según funcionarios.

21.22 | Gobernadores enfrentan a Bolsonaro

Dos estados brasileños, Espíritu Santo y Bahia, anunciaron la posible compra de la vacuna del laboratorio estadounidense Pfizer, expresando sus diferencias con la política que lleva el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ante el coronavirus. En este contexto, también el vicepresidente, Hamilton Mourao, expresó una divergencia con el mandatario.

21.12 | Autorizan en Salta las clases presenciales para 2021

El Comité Operativo de Emergencia (COE) de Salta aprobó el regreso de las clases presenciales en todo su territorio para el 2021 y amplió hasta las dos de la madrugada el horario de funcionamiento del sector gastronómico. En esta línea y tras analizar la situación epidemiológica de la provincia por el coronavirus, el presidente de esta entidad, Francisco Aguilar, dijo que hay que acostumbrarse al uso del barbijo, al distanciamiento social y al lavado frecuente de manos.

20.53 | Más de 11.000 nuevos casos en Francia

Francia, el país europeo con mas casos de coronavirus, reportó más de 11.221 nuevos contagios y 284 muertes en las últimas 24 horas, cifras que reflejan un ligero descenso con respecto a la víspera, informaron las autoridades sanitarias.

Los 11.221 nuevos casos, casi 1.500 menos que el jueves, elevan el total a 2.268.552 desde el inicio de la pandemia. En tanto, los 284 fallecidos, cifra inferior a los 326 del día anterior, aumentan el total a los 54.767.

20.48 | Aperturas en Córdoba

El gobierno de Córdoba autorizó las reuniones familiares -de hasta diez personas- para los fines de semana, como así también los eventos sociales al aire libre de hasta un máximo de 100 personas desde el próximo miércoles: una medida que rige para toda la provincia.

20.41 | Bloqueo por tres semanas en San Francisco

San Francisco y otras cuatro jurisdicciones del área de la Bahía, una de las zonas más populosas de Estados Unidos, introdujeron un bloqueo de tres semanas a causa del aumento de casos de coronavirus. Como consecuencia de esto, los residentes deben permanecer en sus casas, salvo quienes realicen actividades esenciales. Además, los restaurantes pueden trabajar solamente con la modalidad take away y de entregas a domicilio; en tanto, los bares, peluquerías y otros servicios personales deberán cerrar.

19.00| México: pico de casos y emergencia sanitaria en el DF

México, el duodécimo país más afectado por el coronavirus, registró por tercera vez en dos semanas más de 10.000 casos en un solo día, al contabilizar ocho semanas consecutivas de tendencia ascendente en contagios.

Mientras tanto, la saturación hospitalaria se generaliza en el epicentro de la pandemia como la capital y el norte, lo que deja a muchas personas en grave estado sin posibilidad de atenderse y por tanto con riesgo de morir en sus casas.

18.50 | Reportan 209 muertos y 6899 nuevos contagios

La Argentina se encamina al millón y medio de contagios de coronavirus Covid-19 luego de que el Gobierno informara que, en las últimas 24 horas, fueron 6899 los nuevos infectados y el recuento global llegó a 1.454.631. La buena noticia es que ya superaron al virus SARS-CoV-2 1.281.955 personas.

Según los datos ingresados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS), son 209 los muertos reportados en la última jornada y el total de fallecidos por la pandemia en el país trepó a 39.512.

18.10| Publican un estudio argentino en una revista científica internacional

Los resultados del ensayo clínico Plasm-Ar, el primer estudio en evaluar la eficacia de tratamiento de plasma de convalecientes para la neumonía severa por Covid-19, estudio liderado por el Hospital Italiano de Buenos Aires, fueron publicados por The New England Journal of Medicine, y se convirtió en el primer estudio argentino en formar parte de esta prestigiosa publicación científica internacional.

Este centro de Salud porteño informó, a través de un comunicado, que el estudio fue realizado por 12 instituciones de salud de distintas localidades del país y coordinado por el Hospital Italiano de Buenos Aires, y que tuvo como objetivo evaluar si la administración de plasma proveniente de personas curadas del coronavirus es seguro y eficaz para el tratamiento de neumonía grave por Covid-19.

17.17| Maduro pidió certificar una "molécula" anticoronavirus

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó hoy que su gobierno inició los protocolos para obtener la certificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de una "molécula" descubierta en su país que supuestamente tiene "propiedades" para curar el coronavirus.

"Iniciamos los protocolos para certificar la molécula DR10 ante la OMS", dijo Maduro en Twitter y aseguró que esa partícula "cuenta con propiedades efectivas para combatir el Covid-19".

"Convocamos a las naciones para su producción masiva una vez que esté lista", agregó el mandatario.

Días atrás, Maduro presentó el hallazgo en un video en el que explicó que no se trata de una vacuna ni de un medicamento sino de una "molécula" que es "capaz de neutralizar y eliminar al 100% el coronavirus".

16.07| "Las vacunas no significan coronavirus cero", afirmó la OMS

Las vacunas contra el coronavirus y las campañas de vacunación no eliminarán por sí sola la pandemia, advirtió este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Las vacunas no significan coronavirus cero. Vacunas y (campañas de) vacunación no resolverán por sí solas el problema", explicó el director de Emergencias de la OMS, Michael Ryan, en rueda de prensa a través de una videoconferencia.

"No todo el mundo tendrá acceso a las vacunas a principios del año que viene" (2021), agregó, según reportó la agencia de noticias AFP.

15.15| Suiza en Navidad: esquiar, sí; cantar, no

El gobierno de Suiza resolvió hoy mantener prohibida la actividad de los coros y permitido el esquí, aunque limitado, como parte de su estrategia ante la pandemia del nuevo coronavirus, informó la prensa internacional.

El Consejo Federal decidió dejar las pistas abiertas, pese a la presión de países vecinos -como Alemania y Francia, que defienden el cierre-, pero limitar la capacidad de transporte de los esquiadores.

"No hay límite general de capacidad en las estaciones, pero en todas las instalaciones cerradas, es decir, los trenes, las telecabinas y los teleféricos, solo se podrán ocupar dos tercios de los espacios", informó el Consejo Federal, según la agencia de noticias AFP.

En tanto, la autoridad resolvió mantener la prohibición de cantar fuera de los ámbitos familiares y escolares, lo que afecta la actividad de los coros profesionales y las ceremonias religiosas.

14.23| Bahrein también aprobó la vacuna de Pfizer

El reino insular de Bahrein anunció hoy que autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus Covid-19 fabricada por Pfizer y su socio alemán BioNTech, con lo que se convirtió en la segunda nación del mundo en conceder dicho permiso para esa vacuna.

La agencia estatal de noticias de Bahrein hizo el anuncio el viernes por la noche, luego de que Gran Bretaña informó el miércoles que sería la primera en el mundo en autorizar la vacuna. Dijo que la decisión se tomó tras "un análisis y revisión exhaustiva... de todos los datos disponibles''.

Bahrein no dijo cuántas vacunas ha comprado. No respondió de inmediato a las preguntas de la agencia AP. Bahrein ya había concedido una autorización de uso de emergencia para una vacuna china hecha por Sinopharm. Bahrein es una pequeña isla frente a la costa de Arabia Saudí en el Golfo Pérsico. Es sede de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos.

Con una población de 1.6 millones de personas, Bahrein ha reportado más de 87.000 casos y 341 muertes, según el gobierno. Más de 85.000 personas se han recuperado de la Covid-19, causada por un virus.

12.41| Permisos

12.17 | Vacunación en España

Entre 15 y 20 millones de los 47 millones de habitantes de España podrían estar vacunados contra el Covid-19 para mayo o junio, anunció el viernes el gobierno, que prevé comenzar la campaña de inmunización en enero próximo.

"Estimamos que a principios de enero vamos a poder empezar la campaña de vacunación", indicó en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

"Nuestra previsión es que 2,5 millones de personas van a ser vacunadas en la primera etapa" de vacunación, que debe durar unos dos meses, señaló el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en Cantabria.

11.36 | Tres vacunas indias

El premier indio, Narendra Modi, anunció hoy que en las próximas semanas estarán disponibles tres vacunas contra el Covid-19 de producción nacional, eficaces y más económicas que las de otros países.

"El mundo entero espera nuestros productos, menos costosos y sin embargo tan eficaces como los de Moderna y Pfizer. Las empresas indias que están en esta carrera son ocho, tres estarán en condiciones de iniciar la producción en las próximas semanas", sostuvo Modi.

10.54 | Fauci con Biden

El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el Dr. Anthony Fauci, anunció hoy que aceptó la oferta del presidente electo Joe Biden de servir como su principal asesor médico.

"Absolutamente. Dije que sí en el acto, sí", subrayó Fauci al ser consultado sobre el ofrecimiento de Biden en el programa "Today" de NBC News.

Fauci también permanecerá en su cargo de director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas después de que Biden le pidiera que continuara en su administración.

10.09 | Multas millonarias

La municipalidad de La Plata cobrará multas de un millón de pesos a quienes organicen reuniones masivas en viviendas, edificios o barrios cerrados durante la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, se informó hoy oficialmente.

En tanto, quienes organicen fiestas clandestinas en bares, salones de fiestas o casa quintas podrán ser sancionados con una infracción de hasta 2.132.000 pesos.

Las medidas para contrarrestar el fenómeno de las reuniones multitudinarias que se organizan en viviendas particulares y espacios comunes de edificios fueron anunciadas este viernes por el intendente de La Plata, Julio Garro.

09.22 | Testeos en Río de Janeiro

El gobierno de Río de Janeiro, el estado con la más alta mortalidad del coronavirus de Brasil, inicia hoy un programa de testeo masivo para mapear las zonas más afectadas por la pandemia.

Los tests comenzarán hoy en Sao Gonzalo, en la región metropolitana de la capital, y Volta Redonda, ciudad del sur del estado, y luego continuarán en otras zonas según determinó el gobernador Claudio Castro.

Río de Janeiro es el tercer estado más poblado de Brasil y tiene el índice de mortalidad más alto por el Covid-19, con 131 fallecimientos por cada cien mil habitantes.

08.44 | Medidas en Chile

El Senado de Chile aprobó una reforma constitucional presentada por el Gobierno, que permite un segundo retiro del 10% del fondo de pensiones, como medida para ayudar a las familias más afectadas por la pandemia de coronavirus.

La iniciativa fue aprobada por la cámara alta en su tercer trámite con 41 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, luego de obtener el visto bueno de la Cámara de Diputados.

07.51 | Menos de lo previsto

07.15 | Vacunas

La compañía Moderna ha anunciado que espera contar con entre "entre 100 y 125 millones de dosis a nivel mundial" de su vacuna contra Covid-19 "en el primer trimestre de 2021", de las cuales "85-100 millones" serán para Estados Unidos y "15-25 millones" para el resto del mundo.

A través de un comunicado, la compañía ha avanzado, además, que prevé tener "aproximadamente 20 millones de dosis" para finales de 2020 que se destinarán a EE.UU. Así, espera fabricar en 2021 un total de "entre 500 y 1.000 millones de dosis" en todo el mundo.

06.28 | Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de Tokio, retrasados varios meses debido a la pandemia del nuevo coronavirus y previstos en julio de 2021, tendrán un coste adicional de 267.000 millones de yenes (2.400 millones de dólares, 2.100 millones de euros), dijeron los organizadores este viernes.

El sobrecoste se explica por los gastos generados por el retraso de la cita olímpica y por la inversión necesaria para garantizar todas las medidas sanitarias exigidas, según estas fuentes.

05.59 | Contagios en China

La parte continental de China registró el jueves 17 nuevos casos de Covid-19, incluyendo dos de transmisión local en la región autónoma de Mongolia Interior, informó hoy viernes la Comisión Nacional de Salud.

El jueves se reportaron 15 casos procedentes de fuera de la parte continental y se registraron en Shanghai, Fujian, Henan, Shandong y Guangdong, precisó la comisión en su informe diario.

05.13 | Superación

Un hombre de Alabama que pasó la Segunda Guerra Mundial reparando trenes dañados por bombas en Francia se recuperó del Covid-19 a tiempo para celebrar su cumpleaños 104.

Major Wooten estaba exhausto físicamente y un poco desorientado de la mente después de enfermar de coronavirus, pero su estado parece ir en franca mejoría, dijo su nieta Holley Wooten McDonald. "Estoy simplemente agradecida de que pudieron atenderlo tan rápido y que pudimos hacerle las pruebas'', dijo McDonald.

04.37 | Bienestar

03.50 | Corea del Sur registró 629 nuevos casos

Corea del Sur registró 629 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, su peor dato en casi nueve meses. En total, 600 infecciones fueron de transmisión local y cerca del 80% se registraron en la densamente poblada área metropolitana de Seúl, que es el epicentro del nuevo rebrote del virus, explicó la Agencia para el Control y Prevención de Enfermedades del país el viernes.

Desde el inicio de la pandemia, Corea del Sur ha reportado un total de 36.332 casos, con 536 decesos.

02.30 | Nuevas restricciones en California

En un momento en que los casos de coronavirus aumentan a un ritmo sin precedentes, el gobernador de California, Gavin Newsom, emitió el jueves una nueva orden de quedarse en casa y advirtió que si la gente no la acata, los pacientes infectados desbordarán la capacidad de los hospitales en el estado.

El intento más reciente de Newsom para impedir las reuniones fuera de casa divide al estado en cinco regiones y condiciona los cierres de negocios y restricciones de traslado a la disponibilidad de unidades de cuidado intensivo en los hospitales. Cuando una región tenga disponibles menos de 15% de camas de UCI las nuevas restricciones entrarían en vigor.

01.30 | Panamá busca medidas urgentes ante récord de contagios

Panamá acelera el acondicionamiento de un hospital a medio construir y evalúa contratar a personal médico del extranjero, en medio de constantes récords de casos diarios de covid-19 que amenazan a su sistema sanitario.

Con 2.028 pacientes nuevos, el país superó su propio récord de contagios diarios por el nuevo coronavirus, en una nación que tiene poco más de 4 millones de habitantes y que desde hace meses presenta el mayor número de casos de toda Centroamérica.

00.30 | En Colombia

El ministro de Salud colombiano, Fernando Ruiz, ha reafirmado que no se exigirá una prueba PCR negativa para aquellos que quieran entrar al país, a pesar de la sentencia de un juez que invalidaba esta decisión del Gobierno.

