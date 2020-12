Una mujer camina en las calles de Pekín utilizando barbijo para prevenir el avance del coronavirus Fuente: Reuters

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda las 1.550.000, mientras que los contagios ya son más de 67.938.000

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 15.370.000) y víctimas mortales (superó las 290 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que roza los 9.704.000 contagios y tiene más de 140 mil muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 6.628.000 positivos y 177 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: roza los 61.500. En tanto, con cerca de 818 mil casos y 22 mil muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.469.919. Hubo 40.009 muertes y 1.305.587 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.30 | EE.UU. registra cerca de 220.000 casos nuevos

Estados Unidos registró cerca de 220.000 nuevos contagios de covid-19 en 24 horas, un nivel cercano a los récords registrados en los últimos días en el país, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

El país ha contabilizado cerca de 2.500 muertes más de covid-19 en el último día, según el balance que realiza diariamente la universidad.

22.10 | Trump firma decreto para "priorizar" vacunas para EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes un decreto para "priorizar" el suministro de vacunas de covid-19 a los estadounidenses, en tanto el mandatario electo, Joe Biden, pidió al Congreso llegar rápidamente a un acuerdo financiero para evitar retrasos en la vacunación.

21.15 | Suspenden la edición 2021 del Festival de Folklore de Cosquín

20.40 | La OMS lanzó campaña mundial para dejar de fumar asociando el tabaqusimo con la pandemia

Al menos 780 millones de personas manifestaron su intención de dejar de fumar al constatar que es un factor de riesgo frente al coronavirus, por lo que la OMS lanzó una campaña mundial para dejar el cigarrillo que se distribuirá durante un año por WhatsApp en la que buscará "entornos más saludables" que ayuden a dejar el tabaco, informó el sitio Noticias ONU.

20.00 | Parte diario

14.00 | The Lancet

La vacuna desarrollada por AstraZeneca y la universidad británica de Oxford fue la primera cuyos ensayos fueron avalados por la revista científica The Lancet. La publicación de esos resultados, examinados por un comité de científicos independientes, confirma su eficacia en una media del 70%, de acuerdo a lo que había anunciado AstraZeneca el 23 de noviembre.

13.39 | Buena noticia

Empresarios y referentes del sector gastronómico de Mar del Plata expresaron que el primer fin de semana largo desde el inicio de la temporada turística superó las expectativas, con la llegada de cerca de 100.000 visitantes. Nancy Todoroff, la secretaria general de la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la localidad, Todoroff destacó el nivel de actividad en las zonas de las calles Alem y Güemes, así como en los locales de la avenida Constitución y del centro. Además explicó que se sumaron al control del cumplimiento de los protocolos sanitarios "para proteger" a los clientes y a los trabajadores.

13.10 | Pospandemia

12.46 | Críticas

El príncipe William, nieto de Isabel II, y su esposa Kate recibieron un aluvión de críticas por un viaje en tren que los llevó a Escocia y Gales en plena segunda ola de la pandemia. Los gobiernos locales no recibieron a la pareja real con mucho entusiasmo: el ministro de Sanidad galés, Vaughan Gething, dijo que preferiría que "nadie hiciera visitas innecesarias". "Su visita no debe ser usada como excusa para que la gente diga que no entiende lo que se les pide", es decir viajar lo menos posible, advirtió.

12.21 | En Rusia

San Petersburgo informó su mayor número de muertes diarias por coronavirus desde el inicio de la pandemia por lo que las autoridades advirtieron que actualmente la ciudad, la segunda del país, está "a un paso del confinamiento". De acuerdo a cifras oficiales, se contabilizaron 86 muertes. A finales de la semana pasada, se habían anunciado nuevas medidas para luchar contra el rebrote,

11.55 | Ayuda estatal

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, consideró que, con la intervención del Estado, se "logró atenuar" el incremento de la pobreza en la Argentina en el contexto de la pandemia y destacó que "un conjunto de políticas públicas amortiguaron la caída e impidieron que la indigencia llegara al 27,9 por ciento". "Hubo mucha presencia del Estado. Sin esa presencia, la indigencia hubiese llegado al 27,9 por ciento. De acuerdo al informe de la UCA, la indigencia llega a un 10 por ciento, y esa diferencia de más de 18 puntos se entiende por las políticas públicas que se pusieron en marcha para amortiguar la caída", dijo.

11.32 | En los estadios

Científicos están utilizando los estadios de fútbol más grandes de los Países Bajos para realizar modelos de cómo los hinchas que animan a sus equipos podrían lanzar aerosoles al aire, rociando pequeñas gotas producidas para que sean similares a la saliva sobre las gradas vacías. Esperan que al saber más sobre el comportamiento de los aerosoles, o partículas pequeñas que viajan por el aire y que podrían propagar el coronavirus, puedan hallar una forma de retirarlos del aire y lograr que los hinchas regresen a los estadios y a los conciertos.

11.01 | Aprobación

Un equipo de expertos de la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos dijo que los datos provistos sobre la vacuna elaborada por Pfizer y BioNTech estaban en línea con sus recomendaciones para autorizar el uso de emergencia en la población. Los comentarios fueron emitidos en un informe publicado antes de la reunión el jueves de un panel de expertos que discutirá si la vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense y su socia alemana debería recibir la aprobación.

10.39 | Tras Margaret

10.14 | Piden los especialistas

La Academia Nacional de Ciencias Leopoldina de Alemania pidió endurecer las medidas para combatir el coronavirus en vista del creciente número de nuevas infecciones. Según la entidad, debería suspenderse la obligación de asistir a la escuela a partir de la semana que viene hasta las vacaciones de Navidad y los contactos deberían reducirse "al mínimo absoluto". "A partir del 24 de diciembre hasta al menos el 10 de enero de 2021, la vida pública en la nación debería suspenderse y regir medidas estrictas", indica el comunicado.

9.53 | Turismo

La industria aeroportuaria mundial registrará una reducción de más de 6000 millones de pasajeros para fines de 2020, lo que representa una reducción del 64,2 por ciento respecto del pronóstico que se había elaborado con anterioridad a la pandemia de coronavirus, según el informe difundido por el Consejo Internacional de Aeropuertos. Se prevé que Europa y Medio Oriente serán las dos regiones más afectadas, con caídas de más del 70% en comparación con la línea de base proyectada.

9.26 | Petróleo

Los precios del crudo bajaban y extendían las pérdidas de la sesión anterior, luego de que el estado de California declarara medidas de confinamiento más estrictas para Navidad y después de que los casos de coronavirus continuaran aumentando en Estados Unidos y Europa. Los futuros del petróleo Brent perdían 43 centavos, 0,23%, a 48,58 dólares el barril a las 12.18 GMT; en tanto que los futuros del crudo WTI de Estados Unidos cedían 22 centavos, o 0,48%, a 45,54 dólares el barril.

9.00 | Buenos Aires

Los casos positivos de coronavirus en la provincia ascendieron a 629.170 tras confirmarse 693 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud. Según la cartera a cargo de Daniel Gollan, se registraron 3586 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 547.882 personas ya se recuperaron y recibieron el alta. En el territorio fallecieron 21.045 personas desde marzo.

8.37 | Alerta

Las aulas de casi uno de cada cinco escolares de todo el mundo, unos 320 millones, estaban cerradas el 1 de diciembre, un aumento de casi 90 millones desde los 232 del pasado 1 de noviembre, alertó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). El número de escolares afectados por los cierres aumentó en un 38 por ciento en noviembre. En este contexto, Unicef advirtió sobre el "daño continuo" al aprendizaje y bienestar de la infancia.

8.00 | CABA

162 nuevos casos y 8 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 160.612 el número de contagiados y a 5663 el de fallecidos desde marzo. En tanto, la ocupación de terapia intensiva era hoy del 23,1%:en el sistema de salud pública están en uso 104 camas con personas en estado de gravedad sobre un total de 450.

7.37 | Inmunidad

La Organización Mundial de la Salud indicó que solo las medidas públicas, y no las vacunas, pueden impedir la propagación del coronavirus. "Las vacunas son un gran herramienta, son de una gran ayuda, pero el efecto de la vacuna en proveer cierta clase de barrera inmune aún está lejos", dijo la doctora Margaret Harris. "Las cosas que se pueden hacer para evitar un incremento, un repunte, una nueva ola o como quiera que desees llamarle, son las medidas de salud públicas".

7.06 | Primera en el mundo

Una británica de 90 años se convirtió en la primera paciente del mundo en recibir la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech. Margaret Keenan, a punto de cumplir los 91 años y vestida con una camiseta con motivos navideños, declaró: "Me siento muy privilegiada por ser la primera persona en ser vacunada, es el mejor regalo de cumpleaños por anticipado que hubiera podido esperar".

6.42 | Turismo y Covid

6.15 | Otra vez más restricciones

La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció un paquete de medidas para limitar la circulación de personas y frenar la propagación de una cuarta ola de coronavirus, entre las que se incluye el cierre nocturno de restaurantes y otros espacios públicos. El objetivo de la medida es "reducir el número de personas en las calles". El anuncio entrará en vigor el jueves y, a partir de ese día, quedará prohibido cenar en un restaurante a partir de las 18.

5.41 | Juguetes

El coronavirus también estará presente en los regalos que recibirán este año los niños de España y Portugal por Navidad, con muñecas con tapabocas, kits para fabricar artículos de protección individual y otros juguetes adaptados a los tiempos que corren. "Me parece que es acoplarse a la realidad", dijo un comprado en su visita a una juguetería de Madrid. "También los muñecos tienen que representar un poco la sociedad".

5.00 | Rebrote

Autoridades chinas ordenaron pruebas masivas de coronavirus y aislaron varios sitios en la ciudad suroccidental de Chengdu luego de la detección de cinco casos de coronavirus, los primeros de transmisión local en nueve meses. Funcionarios dijeron que los infectados son un hombre de 71 años, su mujer de 69 y su nieto de 20 años, así como dos mujeres campesinas de 68 y 71 años que viven en el mismo distrito.

4.39 | Crisis

Los efectos económicos de la emergencia del coronavirus, tanto inmediatos como de corto plazo, continuarán ejerciendo presión sobre las finanzas públicas globales en 2021, en particular en las economías emergentes con cargas de deuda que ya eran elevadas, dijo Fitch Ratings. La agencia estimó que la recuperación económica global finalmente tomará vigor hacia mediados del 2021, gracias a que el despliegue de vacunas para frenar la pandemia.

4.11 | Con ayuda de las Fuerzas Armadas

Entre Ríos comenzará en los primeros meses de 2021 la campaña masiva de vacunación, durante la que estiman vacunar entre 300.000 y 400.000 personas. "Lo haremos articuladamente con los municipios, ya hemos encarado campañas de vacunación con mucho éxito, puesto que contamos con profesionales con mucha experiencia", aseguró al respecto el gobernador Gustavo Bordet, quien recordó que se realizaron reuniones con las Fuerzas Armadas para que presten apoyo logístico en los operativos.

3.45 | Estímulo

Japón anunció un nuevo plan de estímulos fiscales por 708.000 millones de dólares, en busca de acelerar la recuperación del país tras el derrumbe de la actividad por la crisis del coronavirus, enfocándose en impulsar la inversión en áreas como el medio ambiente y la innovación digital. El programa incluirá 40 billones de yenes (384.540 millones de dólares) en gastos fiscales directos e iniciativas que apuntan a reducir las emisiones de gases de carbono y apurar la adopción de tecnología digital.

3.09 | En números

La pandemia dejó en las últimas 24 horas en Alemania 14.000 casos nuevos, lo que deja al país cerca de los los 1,2 millones de contagios, según los datos del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del control de las enfermedades infecciosas. El total de personas contagiadas es 1.197.709. Además ya son 19.342 las víctimas mortales. Las regiones más afectadas son Renania del Norte-Westfalia (290.668 casos y 4064 fallecidos), Baviera (234.614 contagiados y 4411 muertos) y Baden-Wurtemberg (168.265 positivos y 3098 víctimas mortales). En Berlín el balance se eleva a 72.082 personas contagiadas y 699 decesos.

2.40 | Normas voluntarias

2.13 | Estados Unidos

El gobierno del presidente Donald Trump optó por no aprovechar la oportunidad en el verano de adquirir millones de dosis adicionales de una de las principales candidatas a vacuna contra el coronavirus, una decisión que podría demorar la entrega de un segundo lote de dosis hasta que el fabricante Pfizer cumpla con otros contratos internacionales. Se prevé que la vacuna reciba el respaldo de un panel de asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos esta semana, con la entrega de 100 millones de dosis, suficientes para la inoculación de 50 millones de estadounidenses, prevista para los próximos meses.

1.44 | China y Hong Kong

El Ministerio de Salud chino informó de dos nuevos casos del coronavirus de transmisión local, ambos registrados en la provincia de Sichuan, además de otros diez importados; mientras que Hong Kong -en plena cuarta ola de la pandemia- vuelve a sumar más de un centenar de casos diarios.

1.18 | Negociaciones

El Ministerio de Salud de Brasil avanza en las negociaciones con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de 70 millones de dosis de la vacuna. Previo a esto, Pfizer emitió una nota indicando que el país tenía "unos días" para decidir sobre la compra tras las reticencias mostradas por el gobierno de Jair Bolsonaro.

00.52 | Vacunación masiva

El Reino Unido comienza a inocular contra el Covid-19, convirtiéndose así en el primer país occidental que lanza una campaña de este tipo, la cual -advierten- será larga y logísticamente complicada. Según precisaron, empezarán por los ancianos, sus cuidadores y otros integrantes del personal médico.

00.36 | Perú supera los 975.000 contagios

El país sobrepasó esa cifra, que se acerca al millón, tras registrar en las últimas 24 horas 508 nuevos infectados. Las autoridades sanitarias también comunicaron el fallecimiento de otras 50 personas, que se suman a los decesos acumulados hasta el momento para alcanzar los 36.324 pacientes que perdieron la vida a causa de la enfermedad.

