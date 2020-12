En el mundo los contagios ya son más de 67.938.000 Fuente: AP - Crédito: Koji Sasahara

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2020 • 03:59

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda las 1.550.000, mientras que los contagios ya son más de 67.938.000

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 15.590.000) y víctimas mortales (superó las 293 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que roza los 9.735.000 contagios y tiene más de 141 mil muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 6.675.000 positivos y 178 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: roza los 62.200. En tanto, con cerca de 821 mil casos y 22 mil muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.482.216. Hubo 40.431 muertes y 1.318.187 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

20.30 | La Argentina sumó 211 muertos y 6994 nuevos contagios

El Gobierno informó que en las últimas 24 horas fueron 6994 las personas que dieron positivo al test de coronavirus Covid-19 y los infectados totales del país llegaron a 1.482.216. De ese número, ya superaron la enfermedad 1.318.187 personas. En tanto, se ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 211 fallecidos y las víctimas fatales por la pandemia ya suman 40431.

19.40 | La vacuna más cerca de aprobarse en los Estados Unidos

Un comité de expertos independientes recomendó a la FDA la aprobación de emergencia de la vacuna de Pfizer y BioNTech y dejó a EE.UU. más cerca de comenzar la campaña de vacunación.

Será para mayores de 16 años.

18.31 | Fracaso de la OMC para bajar el precio de las vacunas

La Organización Mundial del Comercio (OMC) fracasó hoy en lograr un acuerdo sobre la exención a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas anticovid para hacerlas más accesibles a la población de menores recursos.

Esta propuesta, de India y Sudáfrica, apoyada por un centenar de países, facilitaría intercambiar conocimientos y multiplicar con rapidez los sitios de fabricación de productos médicos urgentes contra la pandemia, como las vacunas.

La iniciativa es impulsada además por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).

17.19 | Confirman que habrá colonias de infantiles en el verano

Las colonias de vacaciones infantiles volverán a abrir sus puertas este verano pero con protocolos específicos como "burbujas" de poca cantidad de niños para evitar contagios de coronavirus, reducción de pasajeros en los micros que los trasladan, operativos de desinfección, meriendas individuales y sin campamentos, según los permisos otorgados por las distintas municipalidades.

16.17 | Pfizer también publica sus resultados en una revista científica

Los resultados preliminares de la fase 3 de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech, que ya habían sido comunicados por las empresas, fueron publicados hoy en la revista científica The New England Journal of Medicine, en un artículo que confirmó que el ensayo clínico, liderado en Argentina por el infectólogo Fernando Polack, arrojó que la vacuna tiene una eficacia del 95% además de ser segura.

"Un régimen de dos dosis de BNT162b2 (nombre de la vacuna de Pfizer) confirió una protección del 95% contra Covid-19 en personas de 16 años o más. La seguridad durante una media de 2 meses fue similar a la de otras vacunas virales", concluyó el trabajo.

Se trata del segundo resultado preliminar que incluye estudios clínicos de fase 3 de una vacuna contra coronavirus que se publica en una revista científica, lo que implica que ha sido revisado por pares. El primero fue el de la vacuna de AstraZeneca que publicó ayer The Lancet.

15.23 | Toque de queda en Francia, incluso en Navidad

Francia impondrá un toque de queda a partir de las 20 horas desde el 15 de diciembre, incluido en Nochevieja, para contener los contagios de covid-19, anunció este jueves el primer ministro Jean Castex.

La Nochevieja "concentra todos los ingredientes de un rebrote epidémico" (...) "tendremos que respetar la regla del toque de queda, quedarse en casa el 31 de diciembre", indicó Castex. No obstante, se hará una excepción para la noche de Navidad.

14.25 | Extienden el trámite de fe de vida hasta marzo

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) extendió hoy la suspensión del trámite de la supervivencia-fe de vida hasta el 31 de marzo de 2021, por lo que no será necesario realizarlo para percibir las jubilaciones y pensiones de enero, febrero y marzo del año entrante.

De esta forma, la medida anunciada por la Anses en un comunicado implica que para el cobro de las jubilaciones de enero, febrero y marzo los beneficiarios no deberán concurrir a los bancos para llevar a cabo el trámite de supervivencia.

En condiciones habituales, dicho trámite es requisito necesario para el cobro de las jubilaciones y pensiones, y lo deben realizar los jubilados y pensionados personalmente o por medio de sus apoderados.

13.14 | Acuerdo con Rusia para 10 millones de dosis

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que el Gobierno nacional firmó el acuerdo con la Federación Rusa para la llegada al país de la vacuna Sputnik V que posibilitará inmunizar a cinco millones de personas desde antes de fin de año hasta febrero, lo que marcará el inicio de la campaña de vacunación masiva contra el coronavirus, a casi nueve meses de declarado el aislamiento social ante la llegada de la pandemia al país.

"En el día de ayer hemos suscripto el contrato con el Fondo Soberano de la Federación Rusa, que nos garantiza la provisión de vacunas rusas para la Argentina", dijo el presidente Fernández en el marco de una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada, junto al ministro de Salud, Ginés González García.

En ese marco, precisó: "Vamos a poder contar con las dosis suficientes para poder vacunar entre enero y febrero a 10 millones de argentinos y argentinas".

12.34 | Sin plan de vacunación

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que Brasil está en el "final de la pandemia" de coronavirus y que su país es uno de los que "mejor éxito" tuvo en el mundo, pese a los casi 179.000 muertos y más de 6,7 millones de infectados.

Sin un plan de vacunación, el mandatario dijo: "Estamos todavía viviendo el final de la pandemia. Nuestro Gobierno, comparado con otros países, fue el que mejor éxito tuvo o uno de los mejores, en salir de la pandemia".

12.17 | Puesta en marcha

11.53 | Misa del Gallo

El Papa ha adelantado dos horas la misa del Gallo prevista para el jueves 24 de diciembre en la Basílica de San Pedro por la pandemia que ha impuesto duras disposiciones en Italia con limitaciones para salir y entrar de las regiones durante el mes de diciembre y la prohibición expresa de los desplazamientos entre municipios durante los días de Navidad y Nochevieja, así como el toque de queda a las 22 horas.

11.26 | Emprendimientos

La propagación del coronavirus puede haber desacelerado las economías y provocado el cierre de muchos negocios en todo el mundo, pero no ha afectado un sauna recién abierto en Tokio que solo permite un cliente por vez.

Las salas individuales de sauna al estilo finlandés en Solo Sauna Tune, donde los clientes pueden relajarse y disfrutar solos el calor del agua sobre piedras calientes, son tan populares que las reservas se agotan en horas.

11.02 | Operativo

10.41 | Cuatro horas

Científicos australianos desarrollaron un método de secuenciación rápida del genoma que reduciría a menos de cuatro horas el tiempo necesario para rastrear la fuente de los casos de coronavirus, lo que serviría para contener rápidamente cualquier brote. La secuenciación del genoma puede ayudar a los científicos a monitorizar pequeños cambios en el virus a escala nacional o internacional para comprender cómo se está propagando y brindar información sobre cómo se relacionan los diferentes casos.

10.18 | Contenedores

Ante el temor de un colapso sanitario en Seúl, Corea del Sur utilizará 53 contenedores de envío como habitaciones de hospital improvisadas que contendrán un total de 150 camas. El funcionario de control de enfermedades Park Yoo-mi dijo que el 83% de las camas disponibles en la ciudad para pacientes con coronavirus están en uso y solo quedan tres para aquellos en una condición grave.

9.53 | Tras ocho meses

El servicio de transporte interurbano de pasajeros en Córdoba se restablecerá el martes, luego de permanecer inactivo desde el 13 de abril, en principio por conflictos gremiales y después por la pandemia.

9.36 | Entierros

La oposición pidió al gobierno de Sri Lanka que ponga fin a la prohibición de enterrar a las víctimas de Covid-19, en vigor desde abril, ante la creciente resistencia entre la comunidad musulmana del país. La nación prohibió los entierros bajo el argumento de que el coronavirus podría propagarse contaminando el agua subterránea, por lo que todas las víctimas son incineradas. "Los musulmanes han iniciado un programa de resistencia cívica. Esto tendrá consecuencias de largo alcance", dijo el líder del Consejo Musulmán, Rauf Hakeem, ante el Parlamento. "Pedimos que levante la política draconiana que no tiene ninguna base científica".

9.09 | Hambre

El Programa Mundial de Alimentos, que recibió este jueves a distancia el Premio Nobel de la Paz, advirtió que la "pandemia de hambre" puede tener efectos más graves que la del coronavirus. "Debido a las guerras, al cambio climático, a la utilización generalizada del hambre como arma política y militar y a una pandemia que agrava todo esto, 270 millones de personas van a pasar hambre", dijo el director David Beasley.

8.40 | Suben los números

El número estimado de muertos por coronavirus en España en marzo, abril y mayo superó los 45.600, es decir unos 18.500 más que los contabilizados en el balance oficial del gobierno hasta esa fecha, indicó el Instituto Nacional de Estadística, que además precisó que dentro del total (45.684) hubo 32.652 muertos en los que el Covid-19 fue certificado como la causa del fallecimiento y otros 13.032 "con sospecha, por tener síntomas compatibles con la enfermedad".

8.19 | Los muertos

Estados Unidos registró un récord de 3124 muertes por coronavirus, en medio de su peor pico de infecciones, informó la Universidad Johns Hopkins. Los nuevos decesos elevan a más de 289.300 el total en el país, el más afectado del mundo. Además, por octavo día consecutivo, se alcanzó un récord de pacientes internados con Covid-19: 106.688.

7.51 | Infografía

7.28 | Mercados

Las bolsas europeas apenas mostraban variaciones en la apertura después de que una reunión entre los líderes de Reino Unido y la UE no supusiera un gran avance por el Brexit, con los inversores además en compás de espera ante la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. El índice paneuropeo STOXX 600 se mantenía estable, mientras que el FTSE 100 de Londres subía un 0,5% al retomarse la depreciación de la libra.

7.00 | Capital de Japón

Tokio registró 602 nuevos contagios de los 2810 reportados en toda la nación, que contabiliza 168.573 infecciones y 2465 decesos. El repunte de los casos aumentó la presión sobre los hospitales de la ciudad. "Aún no están paralizados, pero la situación se está volviendo muy tensa", afirmó Masataka Inokuchi, del grupo de trabajo contra el virus. Por su parte la gobernadora Yuriko Koike instó a los residentes a evitar salidas innecesarias, especialmente a las personas mayores y a sus familias.

6.37 | Segunda ola

El ministro de Salud de Sudáfrica, Zweli Mkhize, confirmó que el país, el más afectado del continente, está ya inmerso en la segunda ola, tras sumar en el último día 6700 contagios, que elevan el total a 828.598. Según el ministro, los cuatro estados citados acumularon el 94 por ciento de los nuevos positivos. Hasta el momento Sudáfrica suma 22.574 muertos y 754.658 pacientes recuperados.

6.09 | En alza

En Rusia en las últimas horas se registraron 27.927 casos nuevos y 562 muertos. Con estos datos, el balance de la pandemia asciende a 2.569.126 casos, lo que supone un aumento del 1,1 por ciento en relación con la jornada anterior, y a 45.280 víctimas mortales.

5.45 | Una duda

¿Se puede dejar de usar tapabocas tras vacunarse contra el Covid-19? No. Hay un par de razones por las que las máscaras y la distancia social seguirán como recomendadas por algún tiempo luego de que la gente se haya inmunizado. Para empezar, las primeras vacunas del coronavirus requieren dos inyecciones y además el efecto de las vacunas no suele ser inmediato.

5.20 | Pacientes en lista de espera

4.57 | Crisis ambiental

Los residuos plásticos procedentes de Europa, como los embalajes del gigante francés de los congelados Picard o de la cadena británica de supermercados Sainsbury's, se amontonan en el sur de Turquía, un desafío medioambiental gigantesco. Además, tras la explosión del uso de plásticos en plena pandemia, las preocupaciones sanitarias y medioambientales crecen.

4.30 | Nacionalismos

El "nacionalismo de la vacunación'' está avanzando "a gran velocidad", dejando a los pobres del mundo observando los preparativos en algunas naciones ricas y preguntándose cuándo y cómo será su turno, advirtió el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien reiteró su llamado a que las vacunas sean tratadas como "un bien público global", disponibles para todos y en todo el planeta, especialmente en África.

4.06 | Datos duros

El aumento de los contagios en Alemania es "preocupante", según el presidente el instituto de vigilancia epidemiológica Robert Koch. "La situación sigue siendo muy grave (...) y empeora desde la semana pasada", subrayó Lothar Wieler. Hoy el país registró 23.679 nuevos casos y 440 fallecidos.

3.39 | Economía

El crecimiento se ralentizó en el Reino Unido en octubre hasta el 0,4% por las restricciones comerciales para combatir la pandemia, indicó la Oficina Nacional de Estadística. Se trata del sexto mes consecutivo de crecimiento del Producto Bruto Interno pero octubre marca una nueva desaceleración en comparación con septiembre.

3.13 | Riqueza

Los multimillonarios de Estados Unidos vieron aumentar su riqueza conjunta en más de 1 billón de dólares desde el inicio de la pandemia, según un estudio que avivó un debate sobre impuestos más altos. La riqueza colectiva de 651 principales multimillonarios se disparó de 2,95 billones el 18 de marzo a 4,01 billones el lunes, dijo el Instituto de Estudios Políticos y Estadounidenses por la Equidad Fiscal.

2.40 | Vacuna

México firmó un acuerdo con la farmacéutica china CanSino Biologics para adquirir 35 millones de dosis de su vacuna, informó el canciller Marcelo Ebrard a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. El país latinoamericano, el cuarto en el mundo con más muertes debido al coronavirus, tiene previsto comenzar su proceso de antes de que finalice el año.

2.18 | Caravana

Cientos de hondureños salieron rumbo a Estados Unidos huyendo de la devastación causada por los huracanes Eta e Iota en la nación centroamericana, que ya venía resintiendo los embates del brote. Los migrantes, en su mayoría jóvenes con mochilas y algunas mujeres con niños, partieron de la llamada Gran Terminal de autobuses de la ciudad industrial San Pedro Sula convocados a través de redes sociales rumbo al puesto aduanero fronterizo con Guatemala de Agua Caliente.

1.55 | Pruebas obligatorias

Las autoridades de Hong Kong ordenaron la realización de test de coronavirus a todas aquellas personas relacionadas con los últimos cinco brotes detectados en el territorio, que sumó por segundo día consecutivo más de un centenar de infectados, en esta ocasión 104, de los cuales un tercio fue imposible de rastrear.

1.19 | En México

El Ministerio de Salud informó del fallecimiento de 111.655 personas a causa del brote, después de que se confirmaran 781 nuevos decesos en las últimas 24 horas. A su vez, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, reportó 11.974 contagios, lo que significa que 1.205.229 personas contrajeron la enfermedad desde el origen de la pandemia, entre las cuales 889.168 personas lograron recuperase.

00.43 | Nueve regiones

La presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud de Perú, Fiorella Molinelli, advirtió sobre un incremento del porcentaje de los casos positivos en nueve regiones del país en la última semana. A través de su cuenta de Twitter, publicó un mapa de calor en el que se indica este aumento en las regiones de Apurímac, Piura, Junín, Ica, Cusco, Ayacucho, Tacna, Lima y Arequipa.

00.19 | Bielorrusia cierra sus fronteras

El gobierno anunció la prohibición de salir del país por vía terrestre como medida para evitar la propagación del coronavirus, que causó hasta el momento 152.453 casos acumulados y 1230 fallecidos. A través de esta nueva resolución, que enmienda a la anterior decretada el 8 de abril, se suspenden temporalmente las salidas del territorio tanto para los ciudadanos bielorrusos, como para los extranjeros que cuentan con permiso de residencia permanente o temporal.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

Conforme a los criterios de Más información