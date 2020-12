El avace del coronavirus en el mundo Fuente: AP

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya son más de 1.618.900, mientras que los contagios rondan los 72.647.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 16.737.000) y víctimas mortales (casi 306 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que superó los 9.880.000 contagios y tiene más de 143.000 muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 6.900.000 positivos y 181.000 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: más de 64.200. En tanto, con cerca de 860 mil casos y 23 mil muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.510.203. Hubo 41.204 muertes y 1.344.300 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.37 | Restricciones de alcohol en Colombia

El Ministerio de Transporte de Colombia anunció que se incrementará la ocupación del transporte público un 70%, mientras que el Gobierno restringió la venta y el consumo de alcohol en las zonas del país con alta ocupación de unidades de cuidados intensivos y Bogotá anunció nuevas medidas con el objetivo de frenar el ritmo de contagios antes de la Navidad.

23.17 | Venezuela confirma 355 casos y 5 muertos

Venezuela confirmó 355 nuevos casos de Covid-19 y 5 muertes que elevan a 108.480 el número de contagios y a 965 el total de fallecidos desde que se detectaron en marzo los primeros casos de coronavirus en el país.

"La Comisión Presidencial para la Prevención y Control del Covid-19 informa al país que en las últimas 24 horas se confirmaron un total de 355 nuevos contagios: 290 casos comunitarios y 65 importados", dijo Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva a través de la red social Twitter.

22.20 | Panamá autoriza la vacuna de Pfizer

Panamá anunció el martes que aprobó el uso de la vacuna Pfizer contra el Covid-19 al tiempo que informó nuevas medidas de restricción que incluyen extensión del toque de queda y cuarentena total durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La viceministra de Salud, Ivette Berrío, dijo que Panamá espera contar con el primer lote de vacunas el primer trimestre de 2021. Mencionó que, desde hace semanas, las autoridades organizan todo lo referente al proceso logístico para el traslado, almacenamiento, distribución, vacunación y seguimiento.

21.30 | Colombia supera los 10 mil contagios diarios

Colombia sobrepasó los 10 mil nuevos contagios con Covid-19, en lo que parece ser la evidencia del incremento de casos registrados en los últimos días. De acuerdo con el ministerio de Salud, este martes se registraron 10.130 nuevos positivos y un aumento en el global de casos que se ubicó en 1.444.646, de los cuales 1.328.430 figuran como recuperados.

21.12 | Rio de Janeiro cancela festejos de Año Nuevo

La fiesta de año nuevo en Rio de Janeiro fue cancelada como consecuencia de la pandemia del Covid-19, la cual obligó a la postergación de los famosos desfiles de carnaval para julio próximo. "¡Cancelada! El municipio de Río anuncia que la fiesta de Año Nuevo está cancelada debido a la pandemia del Covid-19. La decisión se tomó por respeto a las víctimas y para proteger la salud de todos", escribieron desde la red social de Twitter del municipio de Río.

20.17 | México empezará a vacunar en una semana

México iniciará dentro de una semana la vacunación contra el coronavirus, pero el viernes próximo realizará un simulacro para asegurarse que sea exitosa, se informó hoy oficialmente. En este contexto, el ministro de Salud, Jorge Alcocer, trató de bajarle el tono las alarmas al señalar que aunque "todavía está en su parte activa", la crisis sanitaria encuentra "controlada en la mayoría de los estados".

México reportó el martes 801 nuevas muertes relacionadas al coronavirus, con lo que el número total de muertes en el país se elevó a 115,099, informaron autoridades sanitarias, en medio de un repunte de los contagios.

20.14 | Reportaron 165 muertos y 6981 nuevos infectados

El Gobierno informó que en las últimas 24 horas fueron 6981 las personas que dieron positivo al test de coronavirus Covid-19 y los infectados totales del país llegaron a 1.510.203. De ese número, ya superaron la enfermedad 1.344.300 personas. En tanto, se ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 165 fallecidos y las víctimas fatales por la pandemia ya suman 41.204.

20.12 | Al menos 40 policías heridos en protesta contra la cuarentena en Ucrania

Por lo menos 40 policías resultaron heridos en Kiev, la capital de Ucrania, durante una protesta de pequeños comerciantes contra el endurecimiento de las restricciones dispuesto por las autoridades para el comienzo de 2021 ante un rebrote del nuevo coronavirus, informó la prensa internacional.

20.09 | Brasil prevé vacunar a su población contra el coronavirus en 16 meses

El ministerio de Salud de Brasil prevé vacunar contra el Covid-19 a los grupos de riesgo y a la "población en general" en un total de 16 meses después de la aprobación de la vacuna, según detalles del plan nacional de inmunización divulgados este martes.

Una vez "registrada una vacuna o autorizado el uso de emergencia", la distribución para los 26 estados y el Distrito Federal "será en hasta cinco días", indicó el ministro Eduardo Pazuello en un documento con precisiones sobre el programa de vacunación, solicitados por el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país.

12.12 | Moderna

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos dijo que la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Moderna no muestra "problemas de seguridad específicos", dos días antes de una reunión que mantendrá con expertos para considerar la aprobación de su uso de emergencia.

11.40 | Tripartita

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se encuentra reunido en la Casa de Gobierno con sus pares de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y los ministros de Salud de las tres jurisdicciones para evaluar la situación sanitaria del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) ante el incremento de casos de coronavirus en los últimos días y "definir medidas de respeto" al distanciamiento social, preventivo y obligatorio, que rige en la zona.

11.19 | Buenos Aires

10.50 | Tras la cuarentena

Francia inició un desconfinamiento paulatino de cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, con el llamado de las autoridades a respetar los cuidados sanitarios y a aislarse antes de las celebraciones para evitar una nueva ola. El cierre, implementado el 30 de octubre pasado para hacer frente a una fuerte alza de contagios, será reemplazado por un toque de queda nocturno, con la excepción de la noche del 24 de diciembre.

10.26 | Campaña

Arabia Saudita comenzó con su campaña de vacunación masiva contra el coronavirus, cinco días después de aprobar la vacuna de la alianza estadounidense-alemana Pfizer/BioNTech. "El Ministerio de Salud anunció el inicio del registro de todos los ciudadanos y residentes para obtener la vacuna contra el coronavirus a partir de hoy", informó la agencia de noticias oficial del reino.

10.01 | Aprobación

La Agencia Europea de Medicamentos emitirá un veredicto positivo sobre la primera vacuna contra el Covid-19 el 21 de diciembre, dijo una fuente del gobierno alemán y puso a los países de la Unión Europea en camino a igualarse con Estados Unidos y Reino Unido, donde ya se llevan a cabo campañas de inmunización. "Sí, la EMA lo hará el 23 de diciembre", indicó en alusión a la revisión del organismo de control de la vacuna elaborada por Pfizer y BioNTech.

9.34 | CABA

9.10 | Trabajo

La tasa de desempleo siguió aumentando en el Reino Unido en los tres meses entre principios de agosto y finales de octubre debido a la pandemia para situarse en 4,9%, frente al 4,8% del periodo julio-septiembre.

8.45 | Puerto Rico

Una terapeuta respiratoria que atendió a los dos primeros pacientes hospitalizados en el territorio se convirtió en la primera persona allí en vacunarse contra el virus. Yahaira Alicea atendió a una pareja italiana que visitó la isla a bordo de un crucero en marzo. La mujer murió más tarde. Alicea dijo que fue un momento de miedo para ella, que le pesaba física y emocionalmente, e instó a todo el mundo a vacunarse. "Eso queremos, que esta pandemia se termine. No tengan miedo".

8.18 | Prioridad

Los docentes deberían tener prioridad para ser vacunados contra el coronavirus, una vez que se inmunice al personal sanitario y a las poblaciones de riesgo, para poder mantener abiertas las escuelas, dijo la directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Henrietta Fore. "El Covid-19 causó estragos en la educación de los niños de todo el mundo. Vacunar a los maestros es un paso clave para encarrilar de nuevo la situación", indicó.

7.53 | Activación

El transporte interurbano de pasajeros comenzó a retomar la prestación del servicio en Córdoba, luego de permanecer inactivo desde el 13 de abril, en principio por conflictos gremiales y luego por la suspensión dispuesta por la pandemia de coronavirus. El secretario de Transporte, Franco Mogetta, dijo que desde la primera hora de hoy se implementa un plan de contingencia con el 30% de las frecuencias.

7.24 | Récord

Estados Unidos registró un pico mundial de más de 250.000 casos de coronavirus en un día, mientras cientos de hospitales prevén empezar a vacunar a sus trabajadores y expertos se preparan a revisar y probablemente a aprobar una segunda vacuna. Los 254.848 positivos registrados ayer elevan el total a más de 16,5 millones en el país más afectado por la pandemia, y se notificaron el mismo día en que Estados Unidos superó las 300.000 muertes, informó la Universidad Johns Hopkins.

7.01 | Peor momento

El primer ministro de Corea del Sur, Chung Sye-kyun, dijo que evalúa introducir el nivel más alto de restricciones, luego de que el país registrara 880 nuevos casos mientras transita su peor momento de la pandemia. "El gobierno está escuchando diferentes opiniones y considerando cuidadosamente si elevar las medidas de distanciamiento social al nivel 3. No debemos perder tiempo, pero tampoco podemos tomar una decisión apresurada", indicó.

6.33 | Dudas

El ente regulador sanitario brasileño (Anvisa) afirmó que China usa criterios que "no son transparentes" para lograr la aprobación de emergencia de su CoronaVac contra el coronavirus, el inmunizante en fase final de ensayos en Brasil. Además advirtió contra la "influencia de asuntos relacionados con la geopolítica" en la promoción de las vacunas.

6.06 | En números

Alemania registró 14.432 nuevas infecciones y 500 fallecimientos en las últimas 24 horas, según anunció el Instituto Robert Koch. El pico en un día desde el comienzo de la pandemia se alcanzó el viernes, con 29.875 nuevos contagios y 598 muertes. El aumento de muertes diarias era de prever tras el fuerte incremento de positivos.

5.40 | Mea culpa

Las autoridades en Suecia, que optaron por no imponer un confinamiento nacional en respuesta a la primera oleada del brote, no calibraron bien el alcance del repunte del virus, indicó el primer ministro. "Creo que la mayoría de la gente no vio una oleada ante ellos, hablaban de diferentes focos'', dijo Stefan Lofven, que lidera una coalición de gobierno formada por socialdemócratas y verdes. La nación contabiliza 320.098 casos y 7514 muertes asociadas al virus, una cifra de muertos mucho mayor a la de sus vecinos nórdicos Noruega, Finlandia y Dinamarca.

5.16 | Las cifras en Rusia

La pandemia dejó en las últimas horas 26.689 casos nuevos y 577 muertos en el país, que ya comenzó a vacunar a la población con la Sputnik V, que ayer mostró según las autoridades más de 91 por ciento de efectividad. Con los nuevos datos, el balance asciende a 2.707.945 personas contagiadas y 47.968 víctimas mortales. La mayoría de los nuevos contagios se detectó en Moscú.

4.48 | Por las fiestas

Italia necesitará imponer nuevas restricciones durante el período festivo para frenar el contagio y evitar una tercera ola de coronavirus, dijo el primer ministro en una entrevista. "Además, ahora se necesitan nuevas restricciones... debemos evitar a toda costa una tercera ola, porque sería devastadora, también desde el punto de vista de la pérdida de vidas", dijo Giuseppe Conte al periódico La Stampa.

4.15 | Otra cepa

La Organización Mundial de la Salud habló de una nueva variante de Covid-19 en Reino Unido, aunque afirmó que no hay evidencia de que la cepa se comporte de manera diferente a las existentes. "Estamos al tanto de esta variante genética reportada en 1000 individuos en Inglaterra", aseguró el máximo experto en emergencia de la OMS, Mike Ryan, en una conferencia de prensa en Ginebra. "Las autoridades están analizando su significado. Hemos visto muchas variantes, este virus evoluciona y cambia con el tiempo", agregó.

3.49 | De nuevo restricciones

Paraguay anunció una batería de nuevas medidas para frenar el alto número de contagios de cara a la próximas festividades. La Administración del presidente, Mario Abdo Benítez, presentó al Congreso una modificación de la ley del uso obligatorio de máscaras, que plantea un aumento de las multas ante el incumplimiento y el cierre temporal o definitivo de los locales, así como el uso obligatorio en niños mayores de 10 años y en el transporte tanto público como privado.

3.26 | Covax

La iniciativa creada para asegurar que todo el mundo tenga acceso a las vacunas contra el coronavirus sólo consiguió una parte de los 2000 millones de dosis que espera comprar en el próximo año, aún no confirmó contratos concretos para distribuir vacunas y está corta de efectivo. Covax es un proyecto de la Organización Mundial de la Salud, la alianza de vacunas GAVI y CEPI, una coalición global para combatir epidemias. Su objetivo es evitar la estampida internacional por las vacunas registrada en crisis anteriores, un fenómeno que reforzaría esos desequilibrios. En este marco, algunos países pobres que hicieron causa común están buscando alternativas porque temen que no cumpla sus objetivos.

2.54 | Ventas

El grupo textil español Inditex, propietario de Zara, obtuvo en el tercer trimestre un beneficio neto de 1051 millones de dólares gracias a la recuperación de las ventas, una vez superado el impacto provocado por la pandemia. No obstante el resultado sigue siendo un 35% inferior al del tercer trimestre del año pasado.

2.26 | Los Juegos, firmes

No hay "ninguna circunstancia" que haga pensar en este momento que los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, previstos finalmente en julio, puedan anularse, pese al aumento de las infecciones por coronavirus y el escepticismo de los japoneses, declaró la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, quien agregó que el destino de este evento tendrá un impacto sobre los futuros eventos olímpicos, en particular los Juegos de invierno de Pekín en 2022 y los de París en 2024.

2.00 | En alza

Las ventas minoristas y la producción industrial registraron su mayor crecimiento del año en China en noviembre, anunció la Oficina Nacional de Estadísticas, mientras el país más poblado del mundo confirma su salida de la crisis. Las ventas minoristas, principal indicador del consumo, aumentaron un 5% interanual, frente al 4,3% de octubre. La producción industrial por su parte subió un 7% en noviembre contra 6,9% el mes anterior.

1.37 | Víctimas en México

El Ministerio de Salud confirmó 5930 positivos más así como 345 nuevos decesos, con los que el país ya supera las 114.000 muertes. En total, 1.255.974 personas padecieron Covid-19, de las cuales 114.298 perdieron la vida.

1.06 | En Perú

El país reportó en las últimas 24 horas 790 nuevos positivos y 77 víctimas mortales según la actualización diaria del impacto de la pandemia. El gobierno comunicó que 986.130 personas se contagiaron de Covid-19 desde que se detectó el primer caso y que 36.754 murieron por esta causa.

00.55 | Focos de contagio

Hong Kong decretó nuevas restricciones, entre ellas la cuarentena obligatoria para los residentes de uno de los edificios en los que se detectó uno de los últimos brotes del virus, cuya cuarta ola dejó ya 7623 casos acumulados, 82 en las últimas 24 horas. El territorio experimenta un aumento muy significativo de infectados. Las autoridades centraron los últimos focos en varias academias de baile y algunas residencias, así como en bloques de edificios.

00.24 | Colombia y los nuevos casos

El Ministerio de Salud comunicó 8742 positivos de coronavirus, que se suman a los ya registrados hasta alcanzar 1.434.516 personas contagiadas por la enfermedad desde el inicio de la pandemia. También se refleja en el balance diario de las autoridades el fallecimiento de otras 142 personas a causa del Covid-19, que aumentan a 39.195 los acumulados en el país.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

