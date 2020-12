Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de diciembre de 2020 • 00:03

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya son más de 1.641.000, mientras que los contagios rondan los 73.810.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 17.143.000) y víctimas mortales (más de 311 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, con casi 9.933.000 contagios y una cifra superior a las 144.000 muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 6.974.000 positivos y 183.000 muertes.

En Europa, Italiatiene la mayor cantidad de fallecidos: más de 65 mil. En tanto, con cerca de 874 mil casos y 23.600 muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.517.046. Hubo 41.365 muertes y 1.347.914 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

22.50 | México reporta 670 nuevas muertes en medio de repunte en la capital

México reportó el miércoles 670 nuevos fallecimientos ligados a coronavirus, con lo que el número total de muertos en el país latinoamericano se elevó a 115.769, en momentos en que la capital se encuentra en alerta por un acelerado rebrote.

22.11 | Uruguay suspende el ingreso al país entre el 21 de diciembre y el 10 de enero

El presidente Luis Lacalle Pou anunció medidas duras para tratar de frenar la expansión de coronavirus: prohibió el ingreso al país incluso de uruguayos que viven en el exterior y llegan para las fiestas de fin de año. Esto rige entre el 21 de diciembre y el 10 de enero, con excepciones para quienes tienen comprados pasajes y para el transporte de cargas.

20.45 | El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, se vacunará el viernes

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y su esposa se vacunarán el viernes contra el Covid-19 en un acto público que busca impulsar la confianza en la vacuna en el país, anunció el miércoles la Casa Blanca.

20.37 | Chile autoriza vacuna de Pfizer

Los 21 especialistas que componen el panel de expertos del Instituto de Salud Pública (ISP) aprobaron por unanimidad el uso excepcional en Chile de la vacuna contra el Covid-19 elaborada por el laboratorio estadounidense Pfizer. Los miembros del panel analizaron durante más de tres horas los antecedentes entregados por Pfizer que ingreso la solicitud al ISP el pasado 27 de noviembre.

20.14 | Nuevo parte en la Argentina

El Gobierno informó hoy que fueron 6843 las personas que dieron positivo al test de coronavirus Covid-19 en las últimas 24 horas y los infectados en el país llegaron a 1.517.046. De ese total, 1.347.914 ya se recuperaron. En tanto, los centros de salud de todo el país ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 162 fallecidos y el total de muertos por la pandemia es de 41.365.

12.54 | Pospandemia

12.30 | También en los Países Bajos

El gobierno holandés endureció aun más las condiciones de cuarentena que impuso por cinco semanas, pese a las quejas porque se permitió a algunas tiendas permanecer abiertas. La oposición criticó las normas que habilitaron a algunas tiendas permanecer parcialmente abiertas si venden productos considerados esenciales como alimentos y artículos higiénicos. El líder del partido Izquierda Verde, Jess Klaver, tuiteó que permitir a las grandes cadenas abrir sus locales mientras se le prohíbe a las tiendas pequeñas "es totalmente lo contrario de la solidaridad que tanto necesitamos durante esta crisis".

12.13 | Malos números

Portugal agudizó su rebote de contagios de los últimos días con 4720 nuevos positivos en las últimas 24 horas, el peor dato desde el 11 de octubre, coincidiendo con el inicio de la ronda de contactos para una nueva prórroga del estado de emergencia. Asimismo las autoridades estiman que 3181 enfermos están ingresados en hospitales.

11.46 | Violó las reglas

El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, fue criticado por participar en una cena que incumplía las recomendaciones para contener el coronavirus, en medio de un aumento de los casos y hospitalizaciones, sobre todo en Tokio. La capital japonesa registró un récord de 678 nuevos positivos en las últimas 24 horas, mientras que el país en su conjunto reportó el mayor número de pacientes internados en terapia intensiva desde el inicio de la pandemia.

11.19 | Postergación

La audiencia del próximo lunes, donde estaba previsto escuchar la sentencia en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del juicio "ESMA IV", fue suspendida ante la imposibilidad de que uno de los acusados pueda conectarse vía remota, ya que se encuentra internado con coronavirus en el Hospital Naval.

10.53 | Sputnik V

10.20 | Medidas

Autoridades sanitarias de Lituania anunciaron 3418 nuevos casos de coronavirus, un balance diario sin precedentes desde el inicio de la pandemia y que coincide con el arranque de nuevas restricciones, incluyendo el cierre de comercios no esenciales. El país, con unos 3 millones de habitantes, figura entre los países de Europa proporcionalmente más afectados por esta segunda ola de contagios que recorre el continente desde octubre pasado.

9.58 | Para festejar

La toma de muestras para detectar la posible presencia de coronavirus en estudiantes que participarán de fiestas de egresados en San Luis, a partir del viernes próximo, comenzó a realizarse y comprendió a unas 300 personas. Los test se hicieron a alumnos de nueve colegios que van a participar en fiestas autorizadas por el Ministerio de Educación, que se llevarán a cabo este fin de semana y que protagonizarán sólo los egresados con un tutor cada 20 estudiantes, compartiendo el espacio con otras promociones.

9.30 | En la Argentina

El Ministerio de Salud volvió a expresar la preocupación del Gobierno por el "aplanamiento en el descenso de la curva de contagios" de coronavirus y la caída en las medidas de prevención, tras informar que el promedio diario de casos de 6271. "En la reunión realizada ayer en Casa de Gobierno entre el ministro Ginés González García y sus pares provinciales se habló de la preocupación por el aplanamiento en el descenso de la curva de contagios, que está relacionado con la mayor actividad y las pocas medidas de prevención que se observan en un sector de la población", explicó el jefe de Gabinete del ministerio, Lisandro Bonelli.

9.11 | Gratis

El presidente de Indonesia, Joko Widodo, anunció que la vacuna será gratuita en el país y defendió así su postura de que los ciudadanos no deberían ser reticentes a ponérsela. "Puedo confirmar que la vacuna será ofrecida de forma gratuita a la población" tras haber valorado la situación de las arcas públicas, dijo el mandatario en rueda de prensa.

8.40 | Festejos

La Organización Mundial de la Salud recomendó el uso de tapabocas durante las reuniones familiares de Navidad y de fin de año en Europa y advirtió: "Existe un riesgo elevado de un resurgimiento (de la pandemia) en las primeras semanas y meses de 2021", de acuerdo con un comunicado en el que también recomienda "mantener las distancias".

8.11 | Preocupado

El presidente de España, Pedro Sánchez, admitió que se está produciendo un "preocupante aumento del número de contagios" y avisó que, si es necesario, no dudará en plantear que se endurezca el plan de restricciones para afrontar la Navidad. "No podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia", dijo en el Pleno del Congreso para hacer un primer balance del segundo estado de alarma que se aprobó en octubre, y que tiene una duración prevista de seis meses, hasta mayo.

7.42 | A todo el país

Una serie de restricciones aplicadas hasta el momento solo en algunos municipios de Dinamarca por el coronavirus se extenderán a todo el país a partir de hoy, e incluirán el cierre de restaurantes, teatros, museos, cines y otros lugares, informaron las autoridades tras un aumento de los contagios. El gobierno dijo que la medida, que hasta ahora regía en 69 de los 98 municipios, se decidió "sobre la base del alto nivel de contagios", que alcanzó los 116.087 casos, tras registrar 2992 las últimas 24 horas y 11 muertes que elevaron el total a 961.

7.17 | Vacunados

Cerca de 140.000 personas en el Reino Unido recibieron sus primeras inyecciones en la primera semana de lanzamiento de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, según el ministro a cargo del programa. "Un muy buen comienzo para el programa de vacunación. Han pasado 7 días y ya lo hemos hecho: Inglaterra: 108.000, Gales: 7.897, Irlanda del Norte: 4.000, Escocia: 18.000. Total del Reino Unido 137.897", contó Nadhim Zahawi en un mensaje de Twitter.

6.53 | Economía

Las acciones mundiales tocaban máximos de récord mientras que el dólar rondaba su nivel más bajo en más de dos años y medio ante la perspectiva del lanzamiento de vacunas efectivas contra el coronavirus y más estímulo fiscal en Estados Unidos.

6.29 | En el AMBA

6.00 | Buenos Aires

Los casos positivos de coronavirus en la provincia ascendieron a 641.787 tras confirmarse 2226 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud. Según la cartera a cargo de Daniel Gollan, se registraron 3658 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 558.452 personas ya se recuperaron y recibieron el alta. En el territorio fallecieron 21.450 personas desde marzo.

5.36 | En Europa

La economía de la zona del euro registró una evolución mucho mejor de lo previsto este mes -aunque todavía sufrió una ligera contracción-, ya que la segunda oleada de infecciones por coronavirus y los nuevos confinamientos tuvieron un impacto menor que a principios de año, según mostró una encuesta. Los fabricantes informaron de un fuerte crecimiento, impulsado por el aumento de las exportaciones, con un comportamiento especialmente favorable en Alemania, pero el sector de los servicios siguió en declive ante las persistentes restricciones.

5.10 | Alarma

Corea del Sur reportó otro récord diario de casos nuevos mientras las autoridades sanitarias afrontan una creciente presión para imponer un distanciamiento social más estricto que frene los contagios en la zona de la capital. Los 1078 positivos confirmados por la Agencia Coreana de Control y Prevención de Enfermedades elevaron el total del país a 45.442. La cifra de muertos era de 612.

4.38 | A fondo

4.14 | En Israel

El gobierno informó de 2862 nuevos casos en las últimas horas, una cifra sin precedentes desde mediados de octubre y que asoma al país a un nuevo endurecimiento de las restricciones durante las próximas semanas. El Ejecutivo de Benjamin Netanyahu evitó elevar las restricciones con motivo de la reciente festividad judía de Janucá, pero ya adelantó que aumentaría las medidas en el momento en que se superen los 2500 contagios diarios o la tasa de expansión alcance el 1,32.

3.45 | Al mismo tiempo

Los 27 países de la Unión Europea comenzarán "el mismo día" sus campañas de vacunación en señal de unidad, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Comenzaremos tan pronto como sea posible la vacunación todos juntos, los 27, el mismo día, de la misma manera que atravesamos juntos esta pandemia", indicó la responsable en un discurso ante el Parlamento Europeo.

3.19 | Vueltas atrás

Hoteles, restaurantes y locales de ocio volvieron a cerrar en Londres, solo dos semanas después de que Inglaterra saliese de su segundo confinamiento, debido a una disparada de los contagios potencialmente impulsada por la aparición de una mutación del coronavirus. La capital británica y partes del sureste de Inglaterra entraron esta madrugada en el nivel máximo de alerta contra el Covid-19, que ya se aplicaba a zonas del norte.

2.55 | Nuevo récord

Alemania registró un pico de 952 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, anunciaron las autoridades el mismo día en que comienza un reconfinamiento parcial para frenar la propagación de la pandemia. En las últimas 24 horas murieron 952 personas y 27.728 se contagiaron, indicó el instituto alemán de control y prevención de enfermedades Robert Koch.

2.30 | Un cuarto

El gobierno de México estima que la cuarta parte de la población, 31 millones de personas, ya se contagió, aunque entiende que el 80% de ellos no desarrolló síntomas. Esta es la principal conclusión de un muestreo sobre la prevalencia de anticuerpos en la población mexicana y que forma parte de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, este año centrada en el virus Sars-Cov-2.

2.02 | Aprobada

Costa Rica y el de Panamá aprobaron el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech, y ambos esperan iniciar la vacunación en el primer trimestre de 2021. El contrato firmado con la compañía "garantiza la cobertura de 1,5 millones de personas", indicaron las autoridades.

1.40 | Más muertes

El Ministerio de Salud de la India confirmó el fallecimiento de 387 personas en las últimas 24 horas, por lo que la cifra total de personas que murieron a causa de la enfermedad supera las 144.000. Además, de los 9.932.547 casos acumulados que se registraron, 26.382 fueron detectados en la última jornada. La nación registra una curva descendente.

1.17 | Ensayos en Francia

La compañía de biotecnología francoaustriaca Valneva iniciará sus ensayos clínicos en humanos de su futura vacuna contra el Covid-19, por la que ya recibió pedidos del Reino Unido, anunció la empresa. El ensayo de fase 1/2, que evaluará la inocuidad y la inmunogenicidad (la capacidad para inducir una respuesta inmunitaria) de tres dosis diferentes (baja, media, alta) entre 150 adultos sanos, se realizará en varios sitios en Reino Unido.

00.52 | La vacuna de BioNTech

La compañía china FosunPharma importará -el año que viene- al menos 100 millones de dosis de la vacuna alemana contra el nuevo coronavirus, pese a que Pekín desarrolla sus propias vacunas contra el Covid-19. La droga, producida en colaboración con la estadounidense Pfizer, ya recibió luz verde para su comercialización en varios países, como el Reino Unido y Estados Unidos, donde se comenzó a administrar.

00.19 | Eliminado

Nueva Zelanda logró este año una hazaña que sigue siendo la envidia de muchos países: eliminó al coronavirus. El objetivo fue impulsado tanto por el miedo como por la ambición, reveló la primera ministra Jacinda Ardern en una entrevista. Dijo que se consiguió por una temprana comprensión de que el sistema de salud de la nación no iba a soportar un brote de gran tamaño.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

