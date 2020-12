Una médica muestra el frasco de la vacuna Sputnik V, en Vladivostok, Rusia Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de diciembre de 2020 • 01:29

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya son más de 1.641.000, mientras que los contagios rondan los 73.810.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 17.143.000) y víctimas mortales (más de 311 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, con casi 9.933.000 contagios y una cifra superior a las 144.000 muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 6.974.000 positivos y 183.000 muertes.

En Europa, Italiatiene la mayor cantidad de fallecidos: más de 65 mil. En tanto, con cerca de 874 mil casos y 23.600 muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.524.372. Hubo 41.534 muertes y 1.352.556 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.17 | Más de 17.800 personas en Puerto Rico recibieron la vacuna

La doctora Iris Cardona, subsecretaria del Departamento de Salud de Puerto Rico, dijo que unas 21.400 vacunas de Pfizer serán entregadas semanalmente en las próximas cuatro a seis semanas. Si la vacuna de los laboratorios Moderna era aprobada, la isla recibiría las primeras 47.500 dosis la próxima semana, de un total de 60.400 solicitadas. Esa segunda vacuna recibió la autorización para su uso el viernes por la tarde.

22.50 | Canadá recibirá medio millón de dosis de la vacuna de Pfizer

El primer ministro, Justin Trudeau, ha anunciado este viernes que el país recibirá 500.000 vacunas para el coronavirus de Pfizer-BioNTech durante el próximo enero. En una comparecencia ante la prensa, Trudeau ha concretado que el país recibirá 125.000 dosis semanales durante el primer mes del año.

22.11 | México supera 117.000 muertes

El país reportó el viernes 762 nuevas muertes ligadas al coronavirus, con lo que el número total de víctimas se elevó a 117.249, en momentos en que la capital anunció que reactivará a partir del fin de semana una cuarentena estricta.

21.20 | EE.UU. autoriza el uso de emergencia de la vacuna de Moderna

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha dado este viernes la autorización. De esta manera, se convierte en la segunda vacuna autorizada en el país norteamericano después de que el viernes pasado fuera aprobado el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que ya ha empezado a ser utilizada para inmunizar a los sanitarios en el país.

20.45 | Brasil sumó 185.687 víctimas fatales

El número de muertos por el coronavirus ascendió a 185.687 hoy en Brasil, donde el promedio diario subió al 29 %, cerrando una semana que confirmó la tendencia al agravamiento de la pandemia.

20.07 | Multan a Piñera con 3500 dólares

El presidente chileno fue multado con el equivalente a 3500 dólares por no cumplir la disposición sanitaria sobre uso del tapabocas en el espacio público y posar para una selfie con transeúntes en la playa.

19.00 | Reporte diario

18.35 | La OMS envía investigadores a Wuhan para descifrar el origen del coronavirus

El equipo internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), encargado de investigar el origen del virus que provocó la pandemia, visitará la región china de Wuhan, donde surgió el coronavirus, sin ser "supervisado" por Beijing, aseguraron hoy autoridades del organismo internacional.

"El equipo irá a Wuhan, es el objetivo de la misión", declaró el responsable de situaciones de emergencia sanitaria de la OMS, Michael Ryan, en ronda de prensa.

"Trabajaremos con nuestros colegas chinos. No estarán, como dicen ustedes, supervisados por funcionarios chinos", agregó Ryan, respondiendo a la pregunta de un periodista.

17.15 | El DF se cierra por el repunte de casos

En pleno repunte de los casos de coronavirus, la Ciudad de México y el vecino Estado de México suspenderán a partir de mañana y hasta el 10 de enero las actividades no esenciales para hacer descender la curva de contagios, anunció la alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum.

En ambas jurisdicciones "solo quedarán activas las actividades esenciales", como la venta de alimentos, energía, transporte, manufactur

16.10 | Francia supera los 60.000 muertos

Francia superó las 60.000 muertes a causa del covid-19, al registrar 60.229 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia, según cifras de la agencia de salud pública publicadas este viernes.

Las autoridades sanitarias francesas alertan desde hace días ante el "preocupante" incremento de los contagios, a punto de entrar en las fiestas navideñas.

15.27 | Sudáfrica identifica una nueva cepa de coronavirus que está causando un aumento de casos

Sudáfrica ha identificado una nueva variante del coronavirus que está provocando una segunda ola de infecciones, dijo el viernes el ministro de Salud, días después de que Gran Bretaña afirmó que también había encontrado una nueva cepa que aumentaba los casos.

"Hemos convocado esta sesión informativa pública hoy para anunciar que una variante del virus SARS-CoV-2, actualmente denominada Variante 501.V2, ha sido identificada por nuestros c

14.35 | Suecia, ahora pedirá uso de mascarillas en el transporte público

Suecia recomendó por primera vez el uso de mascarilla en los transportes públicos en las horas punta, en un nuevo giro de su controvertida estrategia para contener la propagación del coronavirus.

El país escandinavo, inmerso en una segunda ola epidemiológica, adoptará también nuevas restricciones, como la limitación del aforo de los comercios y la reducción a cuatro personas por mesa en los restaurantes, anunció el primer ministro.

13.59 | El dispo se extiende hasta fines de enero

El presidente Alberto Fernández anunció hoy la extensión de las restricciones vigentes para contener la propagación del coronavirus hasta el próximo 31 de enero y dijo que, entre hoy y mañana, firmará el decreto correspondiente.

"Vamos a seguir así. Entre hoy y mañana firmaremos el DNU. Vamos a seguir así hasta el 31 de enero. En el medio están las Fiestas y las vacaciones, pero el problema no pasó", dijo el mandatario al presidir un acto en Moreno donde reconoció a los trabajadores socio comunitarios.

13.21 | Se aceleran los casos en América Latina y África

La pandemia de coronavirus continuó acelerándose en el mundo en los últimos siete días, sobre todo en África y América Latina, según la base de datos recopilada por la agencia AFP.

En la última semana, se registraron 652.423 muertos diarios (un 5% más que en la semana anterior), según el balance de la AFP de este viernes al mediodía.

Fue en África donde la pandemia se aceleró más (+19%), seguida de América Latina y el Caribe (+11%) y de Estados Unidos/Canadá (+8%).

12.37 | El vice de Trump ya se vacunó

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, recibió el viernes la vacuna contra el COVID-19 en un evento televisado con el fin de convencer a la gente de que la vacuna es segura.

En declaraciones posteriores, Pence dijo que la velocidad con que se fabricó la vacuna fue ``un milagro médico''.

"El pueblo estadounidense puede confiar: tenemos una y quizás dentro de horas dos'' vacunas seguras, dijo en alusión a que se prevé la aprobación de la vacuna de la farmacéutica Moderna por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). La vacuna de Pfizer-BioNTech fue la primera que recibió la aprobación. "Crear confianza en la vacuna es la razón de nuestra presencia aquí esta mañana'', añadió.

Su esposa Karen Pence y el director de Salud Pública, Jerome Adams, también recibieron la vacuna durante el evento en el Edificio Eisenhower, que forma parte del complejo de la Casa Blanca. Adams, que es negro, destacó la ``importan

11.58 | El primer ministro eslovaco, también contrajo Covid-19

El primer ministro eslovaco Igor Matovic anunció hoy que dio positivo por coronavirus, una semana después de asistir a una cumbre de la Unión Europea (UE) en Bruselas.

Se cree que en esa cumbre de dos días se infectó el presidente francés Emmanuel Macron, lo que provocó que numerosos líderes y altos funcionarios europeos anunciaran que se iban a aislar como precaución.

"Hoy soy uno de ustedes", explicó Matovic en su página Facebook, en la que colgó el mensaje de texto en el que recibió los resultados de su test.

"Iba a pasar mis Navidades echando una mano en un hospital. Ahora mis planes serán probablemente algo diferentes", indicó el primer ministro, de 47 años.

11.13 | La OMS asegura que vacunas llegaran a países pobres

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la alianza para la vacunación GAVI anunciaron hoy que comenzarán a enviar dosis a países con menos recursos durante el primer trimestre de 2021, en el marco del instrumento creado para que la inmunización contra el coronavirus sea distribuida de forma equitativa.

Este mecanismo, bautizado Covax, "logró reunir unos 2.000 millones" de dosis, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.

"La luz al final del túnel es un poco más luminosa", dijo el responsable de la agencia sanitaria de la ONU, citado por la agencia de noticias AFP.

10.35 | Tercer día con más de 3000 muertos en EE.UU.

El número de muertes diarias por Covid-19 en Estados Unidos superó las 3000 por tercer día consecutivo, mientras que las nuevas infecciones alcanzaron un récord el jueves, justo cuando el país se prepara para distribuir casi seis millones de dosis de una vacuna que podría recibir la autorización el viernes.

Estados Unidos reportó un récord de 239.903 casos nuevos el jueves, con lo que elevó su total de contagios por encima de los 17 millones desde que comenzó la pandemia de coronavirus hace un año. La cifra de muertes en el país ahora supera las 311.000.

09.50 | Alemania: personas mayores son prioritarias para vacunar

El ministro alemán de Salud, Jens Spahn, anunció hoy que la primera fase de vacunación contra el coronavirus en Alemania durará de uno a dos meses y estará destinada principalmente a personas muy mayores o residentes de geriátricos. "Proteger a los más débiles es el primer objetivo de nuestra campaña de vacunación", declaró Spahn con motivo de la firma hoy del reglamento de vacunación contra el coronavirus, en el que se establece un orden para la misma. Asimismo indicó que se tardará uno o dos meses hasta lograr este objetivo y, solo entonces, se podrá pensar en ampliar la oferta paso a paso. "Eso significa para todos nosotros: el invierno aún será largo", recalcó.

09.29 | FMI: Pandemia y cambios en América Latina

El director para las Américas del FMI, Alejandro Werner, señaló a la AFP que la pandemia de coronavirus que ha golpeado a América Latina podría, con las medidas correctas, ser una oportunidad para generar cambios positivos en una región que debe mejorar en materia de igualdad. Werner destacó que en medio de una difícil situación económica con fuerte disminución del comercio, los países latinoamericanos han sido capaces de evitar crisis financieras y fiscales.

09.12 | EEUU: Expertos allanan camino de vacuna Moderna

Tras un extenso análisis un grupo de expertos sanitarios recomendó a la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) otorgar la aprobación de emergencia a la vacuna de Moderna contra el Covid-19. La FDA tiene previsto revisar hoy los datos de la farmacéutica Moderna, que sugieren que su vacuna de dos dosis es segura y 94% efectiva. En caso de ser autorizada, lo cual se da casi por descartado, el inoculante será el segundo en comenzar a ser usado en la población estadounidense, luego del de Pfizer y BioNtech.

08.26 | España empezará a vacunar contra el coronavirus el 27 de diciembre

España empezará a administrar la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el Covid-19 el domingo 27 de diciembre, anunció este viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa. "Europa va a repartir las [primeras] dosis el sábado 26", dijo en rueda de prensa el ministro, añadiendo que el reparto de vacunas será progresivo, semana a semana, y que se administrarán primero a residentes de centros geriátricos y al personal sanitario. La víspera, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que la vacunación empezaría en la UE los días 27, 28 y 29 de diciembre.

08.02 | EEUU. California, con poca capacidad de respuesta sanitaria

Más de 30 millones de residentes del sur de California están a punto de quedarse sin camas de cuidados intensivos (UCI) en pleno repunte de casos y perspectivas máximas de 1350 hospitalizaciones diarias para Año Nuevo. Los hospitales pueden lidiar sin UCI por un tiempo muy limitado. En estos casos, los centros entran en un "modo de emergencia" que implica la apertura de camas adicionales, preparadas para acoger a pacientes más graves, aunque sin el equipamiento específico de las salas de cuidados intensivos.

07.50 | Estudio de Biontech y Pfizer: los riesgos son mínimos

Un estudio de la empresa alemana Biontech y la estadounidense Pfizer, publicado en la revista "New England Journal of Medicine", sobre los ensayos de vacunas contra Covid-19 reveló que se dieron efectos secundarios normales en vacunas, como cansancio, dolores de cabeza o dolores en el lugar de punción. Según los expertos en vacunación, esto no es agradable, pero tampoco motivo de preocupación mayor. Para el estudio, 44.820 personas fueron examinadas desde finales de junio hasta mediados de noviembre. Aproximadamente a la mitad se les inyectó dos veces la vacuna, al resto se les administró un placebo.

04.25 | En Corea del Sur

Coreal del Sur reportó 1.062 casos el viernes, su tercer día consecutivo con más de 1.000, al tiempo que las autoridades de Seúl advierten que están escaseando camas en los hospitales.

Seúl dijo que un paciente con Covid-19 de sesenta y tantos años murió en su casa el martes luego que las autoridades no pudieron encontrarle una cama durante días. Las autoridades municipales dijeron que ``un crecimiento explosivo'' de paciente este mes ha resultado en ``una sobrecarga para los sistemas administrativo y médico''.

03.08 | Bolivia ordena a la policía anular la multas por circular sin autorización durante la cuarentena

El Gobierno de Bolivia ha ordenado a la Policía anular las infracciones de aquellos conductores que circularon sin autorización durante la cuarentena decretada al inicio de la pandemia del coronavirus, algunos de los cuales se enfrentaban a multas de hasta 2.000 bolivianos (cerca de 250 euros) y a la retención de sus vehículos.

"La Policía Boliviana procederá a la baja en los registros de infracciones y multas bajo su administración, de los vehículos cuyos conductores fueron sancionados en el marco de lo señalado en los Decretos Supremos 4.199 y 4.200", dice el nuevo decreto promulgado por el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

01.30 | EE.UU. supera una vez más las 3.000 muertes en un día

Estados Unidos volvió a registrar números muy elevados de covid-19, con más de 3.200 muertes y casi 250.000 nuevos casos en un día, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.

El país se enfrenta actualmente a un repunte espectacular de la epidemia, que nunca ha caído realmente desde marzo.

En los últimos 15 días, la marca de 200.000 casos diarios se ha superado 12 veces. El jueves se registraron 3.249 muertes y 247.544 nuevos contagios, según datos que la Universidad actualiza todas las noches.

00.20 | Brasil suma más de mil muertes y el ministro de Turismo pide evitar los cierres

Brasil ha vuelto a registrar este jueves, por primera vez desde el mes de septiembre, más de un millar de muertos a causa del coronavirus, mientras el nuevo ministro de Turismo, Gilson Machado, insiste a las autoridades estatales y locales en que eviten aplicar nuevas cuarentena.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

Conforme a los criterios de Más información